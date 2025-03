Kostenlose Free Skill Matrix Vorlagen für Excel

Ihr Team hat gerade ein umfangreiches Projekt erhalten, und nun müssen Sie herausfinden, ob Sie die richtigen Leute für diese Aufgabe haben. Kommt Ihnen das bekannt vor? Vielleicht fragen Sie sich, wer über das technische Fachwissen verfügt, wer sich weiterbilden muss oder wo die Lücken bei den Soft Skills liegen. Ohne eine klare Ansicht über die Stärken Ihres Teams fühlen Sie sich wahrscheinlich festgefahren.

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die einen kompetenzbasierten Ansatz verfolgen mit 63% höherer Wahrscheinlichkeit Ergebnisse erzielen als diejenigen, die dies nicht tun.

Mit einer einfachen Vorlage für eine Kompetenzmatrix können Sie die Kompetenzen aller Mitarbeiter auf einer Karte abbilden, Lücken aufdecken und mit Zuversicht Entscheidungen treffen.

In diesem Blogbeitrag haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für eine Kompetenzmatrix für Excel zum Herunterladen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, fehlende Kompetenzen zu ermitteln, Talente an Aufgaben auszurichten und ein gut abgerundetes, leistungsstarkes Team zusammenzustellen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Kompetenzmatrix aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für eine Kompetenzmatrix überbrückt diese Lücke, indem sie eine klare, organisierte Möglichkeit zur Bewertung und Visualisierung der Kompetenzen eines Teams bietet. Sie können die Fähigkeiten den Rollen, Aufgaben oder Projekten zuordnen, was es einfacher macht, Stärken zu identifizieren, Lücken aufzudecken und verbesserungswürdige Bereiche zu priorisieren.

Es wird zweifellos zu einem integralen Bestandteil der Personalplanung, des Talentmanagements und der allgemeinen Entwicklung des Teams.

Zu den Schlüsselelementen einer guten Vorlage für eine Matrix gehören:

Klare Kategorisierung : Organisiert sowohl harte als auch weiche Fähigkeiten über die verschiedenen Kompetenzstufen hinweg und bietet so eine umfassende Ansicht der Kompetenzen eines Teams

: Organisiert sowohl als auch über die verschiedenen Kompetenzstufen hinweg und bietet so eine umfassende Ansicht der Kompetenzen eines Teams Anpassungsfähigkeit : Ist auf bestimmte Rollen, Abteilungen oder Projekte zugeschnitten und gewährleistet so die Relevanz in unterschiedlichen Geschäftskontexten

: Ist auf bestimmte Rollen, Abteilungen oder Projekte zugeschnitten und gewährleistet so die Relevanz in unterschiedlichen Geschäftskontexten Umsetzbare Erkenntnisse : Hilft bei der Identifizierung von Kompetenzlücken , Schulungsbedarf und entwicklungsbedürftigen Bereichen, um fundierte Entscheidungen zu treffen

: Hilft bei der Identifizierung von , und entwicklungsbedürftigen Bereichen, um fundierte Entscheidungen zu treffen Benutzerfreundlichkeit : Passt sich an neue Anforderungen an und ist einfach genug für nicht-technische Benutzer

: Passt sich an neue Anforderungen an und ist einfach genug für nicht-technische Benutzer Ressourcenzuweisung : Unterstützung bei der Optimierung von Aufgaben, Schulungsprioritäten und der Verteilung von Ressourcen auf der Grundlage von Fähigkeiten und Lücken

: Unterstützung bei der Optimierung von Aufgaben, Schulungsprioritäten und der Verteilung von Ressourcen auf der Grundlage von Fähigkeiten und Lücken Support für Wachstum: Passt sich dem Wachstum der Organisation an und bietet ein dynamisches Tool für die laufende Personalplanung und die Entwicklung des Teams

Skill Matrix Vorlagen für Excel

🔎 Wussten Sie schon?

Laut LinkedIn's Future of Recruiting Report gibt es einen wachsenden Trend hin zu kompetenzbasierter Personalbeschaffung. Fast 80 % der befragten Personalvermittler beurteilen den Bedarf an Fähigkeiten und Talenten im Zusammenhang mit dem Aufkommen der KI.

Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an Tools, die strukturierte und verlässliche Einblicke in Fähigkeiten bieten, wie z. B. eine Kompetenzmatrix.

Excel bietet zwar eine vertraute und anpassbare Möglichkeit zur Verwaltung von Kompetenzmatrizen, aber die Suche nach der richtigen Vorlage kann Ihnen viel Zeit und Aufwand ersparen.

Einige der besten Excel-Fähigkeiten matrix-Vorlagen helfen, ein stärkeres, leistungsfähigeres Team aufzubauen.

1. Excel Skills Matrix Vorlage von AIHR

über AIHR Wenn sich Ihr Team auf ein großes Projekt vorbereitet und Sie wissen wollen, wer die technischen Kenntnisse hat, um es zu leiten, dann ist die AIHR Excel Skills Matrix Vorlage ist perfekt für Sie.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend (Wortspiel beabsichtigt) für die Organisation von Fähigkeiten in einer leicht verständlichen und umsetzbaren Weise. Sie kategorisiert die Kompetenzen in technische, soziale oder rollenspezifische Fähigkeiten und ordnet sie den einzelnen Kompetenzstufen zu.

Das herausragende Feature ist ein Abschnitt, der dem Schulungsbedarf gewidmet ist, so dass Sie nicht nur Lücken identifizieren, sondern aktiv planen, wie Sie diese schließen können.

Dank des klaren, übersichtlichen Layouts ist diese Matrix ideal für Teamleiter und Personalverantwortliche. Sie bietet einen schnellen Überblick darüber, wo Ihr Team glänzt und wo es sich weiterentwickeln kann.

✨Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, um die Stärken und Wachstumsbereiche ihres Teams zu visualisieren

Diese Vorlage herunterladen

Auch gelesen: 10 beste Software zur Mitarbeiterüberwachung

2. Excel Skills Matrix Vorlage von AG5

über AG5 Die Forschung zeigt, dass die Segmentierung der Belegschaft entscheidend ist für die Identifizierung von Mitarbeitern mit einzigartigen technischen oder Führungsfähigkeiten die für den Erfolg des Unternehmens entscheidend sind. Ohne geeignete tools riskieren Unternehmen, Schlüssel-Talente zu verlieren, die Produktivität zu gefährden und die strategischen Ziele nicht zu erreichen.

Die AG5 Excel Skills Matrix Vorlage geht auf diese Herausforderungen ein, indem es einen strukturierten Rahmen für die Bewertung und Verwaltung von Mitarbeiterfähigkeiten bietet. Mit dieser Vorlage können Manager kritische Rollen ermitteln und gezielte Schulungs- oder Weiterbildungsstrategien planen, indem sie die Mitglieder des Teams zusammen mit ihren Zertifizierungen und Qualifikationsniveaus auflisten. Mit diesem Setup können Manager schnell Kompetenzlücken erkennen und gezielte Maßnahmen planen initiativen zur Mitarbeiterschulung .

Die Vorlage ist zwar benutzerfreundlich und kann an verschiedene organisatorische Anforderungen angepasst werden, enthält aber keine fortgeschrittenen Features wie die automatische Nachverfolgung oder die dynamische Gruppierung nach Teams oder Projekten.

ideal für: Manager kleiner bis mittelgroßer Teams, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Nachverfolgung der Fähigkeiten und Zertifizierungen ihrer Mitarbeiter benötigen

*Zu erledigen?👀 Wussten Sie schon?

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums, sehen 42% der Unternehmen eine zunehmende Bedeutung grüner Kompetenzen in den nächsten fünf Jahren an Bedeutung gewinnen, wobei 21 % ihrer Entwicklung Vorrang einräumen.

3. Excel Skills Matrix Vorlage von CIToolkit

über CIToolkit 🧠 Fun Fact: Gartners Trends der Zukunft der Arbeit 2024 hebt hervor, dass Unternehmen Qualifikationen gegenüber Hochschulabschlüssen den Vorzug geben, um einen breiteren Talentpool zu erschließen und Qualifikationslücken effektiv zu schließen.

Die Excel Skills Matrix Vorlage von CIToolkit hilft Ihnen, die Kompetenzen der Mitglieder Ihres Teams zu bewerten.

Die Vorlage enthält eine klar definierte Kompetenzlegende, die von "Nicht vertraut" bis zu "Trainerniveau" reicht Ein einzigartiges Feature ist die eingebaute Flexibilität, die es Ihnen ermöglicht, Bewertungen für verschiedene Fähigkeiten zu vergeben und gleichzeitig mit visuellen Indikatoren für Klarheit zu sorgen.

Sie können die individuelle Leistung und den Beitrag der Mitarbeiter zur Teamdynamik nachverfolgen. Das Layout unterstützt die einfache benutzerdefinierte Anpassung für bestimmte Rollen oder Projekte und ist somit vielseitig einsetzbar.

✨Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Funktion für die Bewertung und Nachverfolgung von individuellen und Team-Fähigkeiten suchen

4. Excel Skills Matrix Vorlage von Teammeter

über Teammeter Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie belastbar Ihr Team wäre, wenn ein Mitglied in Schlüsselpositionen plötzlich nicht mehr zur Verfügung stünde? Die Teammeter Excel Skills Matrix Vorlage hilft Ihnen dabei, indem es ein einzigartiges Feature bietet: die Möglichkeit, den "Bus-Faktor" Ihres Teams zu berechnen

Diese Metrik zeigt die Risiken auf, die entstehen, wenn man sich zu sehr auf das Fachwissen einer einzelnen Person verlässt, und sorgt dafür, dass wichtige Fähigkeiten effektiver im Team verteilt werden.

Die Vorlage verwendet die bewährte NIH-Skala (National Institutes of Health), um Fähigkeiten systematisch zu kategorisieren, Kompetenzstufen zu definieren und spezifische Anforderungen für Rollen festzulegen.

Sie hilft Ihnen nicht nur, Lücken zu identifizieren, sondern auch genau zu erkennen, wie viele Mitglieder des Teams sich weiterbilden müssen, um die definierten Ziele zu erreichen, und ermöglicht so eine bessere Planung von Schulung und Entwicklung.

Ideal für: Kleine Teams mit einfachen Anforderungen an das Kompetenzmanagement mit strategischem Fokus auf die Kompetenzentwicklung

5. Excel Skills Matrix Vorlage von Kenjo

über Kenjo Die Verwaltung von Team-Fähigkeiten erfordert oft ein Jonglieren mit Daten und manuellen Aktualisierungen, aber die Kenjo Excel Vorlage für eine Matrix der Fähigkeiten macht mit Automatisierung Schluss damit. Diese Vorlage vereinfacht die Nachverfolgung von Fähigkeiten, indem sie sekundäre Tabellen bei der Dateneingabe automatisch aktualisiert und sofortige Einblicke in die Stärken, Lücken und Wachstumsmöglichkeiten Ihres Teams bietet.

Das benutzerfreundliche Design von Kenjo enthält klare Anweisungen auf der ersten Registerkarte, so dass Sie die Vorlage sofort verwenden können. Dank des anpassbaren Formats können Sie es auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams zuschneiden, sei es bei der Einstellung langfristiger Entwicklungsziele, bei der Bilanzierung der Teamleistung oder bei der Ermittlung verbesserungswürdiger Bereiche.

Durch die visuelle Darstellung der Mitarbeiterfähigkeiten können Sie mit dieser Vorlage verbesserungswürdige Bereiche identifizieren, die die Effizienz des gesamten Teams steigern können.

ideal für: Personalverantwortliche und Manager aller Ebenen, die Wert auf benutzerfreundliche Vorlagen mit automatisierten Funktionen für eine einfache Dateneingabe legen

6. Excel Skills Matrix Vorlage von FreeSkillsMatrix.com

über FreeSkillsMatrix.com Verwenden Sie die Excel Skills Matrix Vorlage von FreeSkillsMatrix.com zur Bewertung der Fähigkeiten Ihres Teams in Bezug auf verschiedene Aufgaben oder Prozesse.

Listen Sie zunächst Ihre Teammitglieder auf der linken Seite und die Aufgaben oder Prozesse oben auf der Seite auf. Verwenden Sie dann den Schlüssel, um die Kompetenzstufen für jede Aufgabe zuzuordnen. Die Vorlage verwendet ein farbcodiertes System, um die Kompetenzstufen visuell hervorzuheben, und berechnet automatisch die Gesamtpunktzahl für jeden Mitarbeiter und jede Aufgabe.

Diese Ergebnisse geben einen schnellen Einblick in die Bereiche, in denen die Fähigkeiten unter das gewünschte Niveau fallen und in denen Schulungsmaßnahmen am dringendsten erforderlich sind.

✨Ideal für: Manager und Personalverantwortliche, die die Fähigkeiten eines Teams bewerten möchten

👀 Wussten Sie schon?

Laut Springboard's State of the Workforce Skills Gap 2024, sehen sich 70% der US-Unternehmen mit einer kritischen Qualifikationslücke konfrontiert was sich auf die Leistung des Geschäfts auswirkt. Am stärksten betroffen sind die Finanzdienstleistungs- und die Technologiebranche, in denen über 75 % bzw. 73 % der Führungskräfte von einem Mangel an Fachkräften berichten.

7. Formular zur Analyse der Arbeitsfähigkeiten eines Mitarbeiters von WPS Vorlage

über WPS-Vorlage Nachverfolgung muss nicht bedeuten, dass man auf langweilige Zeilen von Daten starrt. Die Excel Skills Matrix Vorlage von FreeSkillsMatrix.com kombiniert Automatisierung mit einem visuell ansprechenden Design, um die Bewertung von Fähigkeiten mühelos und wirkungsvoll zu gestalten.

Die Vorlage hebt sich dadurch ab, dass sie sich auf spezifische und messbare Datenpunkte konzentriert. Manager können die wichtigsten beruflichen Fähigkeiten und zusätzliche Details dokumentieren, z. B. Zertifizierungen, Arbeitsgeschichte und mehrsprachige Fähigkeiten. Dank der übersichtlichen Felder und intuitiven Anweisungen lassen sich die Daten leicht ausfüllen und interpretieren.

Diese Vorlage dient auch als Schulungsmatrix, ideal für Branchen, in denen bestimmte Lizenzen oder Sprachkenntnisse von entscheidender Bedeutung sind. Sie ermöglicht es Teams, Lücken zu erkennen und Schulungen oder Neueinstellungen entsprechend zu planen.

✨Ideal für: Manager in Branchen, die bestimmte Lizenzen, Zertifizierungen oder Sprachkenntnisse erfordern

Auch gelesen: 15 HR-Software für People Teams

8. Mitarbeiter 360-Grad-Leistungsbewertung Vorlage von WPS Template

über WPS-Vorlage Manchmal erfordert die Bewertung von Fähigkeiten mehr als nur das Abhaken von Elementen auf einer Checkliste - sie erfordert eine ganzheitliche Ansicht. Die Excel-Vorlage zur 360-Grad-Leistungsbewertung für Mitarbeiter von WPS Template bietet genau das, indem es mehrdimensionales Feedback mit der Bewertung von Fähigkeiten kombiniert.

Obwohl sie in erster Linie als vorlage für eine Leistungsbeurteilung sie lässt sich in die Nachverfolgung der Matrix integrieren, indem sie Ihnen hilft, die Schlüsselstärken und Entwicklungsbereiche in den verschiedenen Kompetenzen zu ermitteln.

Sie können Mitarbeiter in Kategorien wie Arbeitseinstellung, Fachwissen, Arbeitsfähigkeit und Arbeitsergebnisse bewerten. Das Sammeln von Feedback von Kollegen, Vorgesetzten und Selbsteinschätzungen bietet eine umfassende Perspektive auf die Fähigkeiten des Einzelnen und des Teams.

✨Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die einen umfassenden Ansatz für die Bewertung von Fähigkeiten suchen, indem sie eine 360-Grad-Bewertung einbeziehen

Auch gelesen: 10 beste Apps zur Nachverfolgung von Zielen

Limitierungen bei der Verwendung von Excel Skill Matrix Vorlagen

Excel ist zwar ein vielseitiges und weit verbreitetes Tool für die Erstellung von Kompetenzmatrizen, doch gibt es einige Limits, die seine Effektivität beeinträchtigen können, wenn Teams wachsen oder die Anforderungen komplexer werden.

Mangelnde Zusammenarbeit: Als eigenständiges Tool unterstützt Excel keine Echtzeit-Zusammenarbeit, was es für mehrere Mitglieder eines Teams schwierig macht, gleichzeitig Beiträge zu leisten oder auf Aktualisierungen zuzugreifen

Als eigenständiges Tool unterstützt Excel keine Echtzeit-Zusammenarbeit, was es für mehrere Mitglieder eines Teams schwierig macht, gleichzeitig Beiträge zu leisten oder auf Aktualisierungen zuzugreifen Probleme mit der Skalierbarkeit: Die Verwaltung einer Kompetenzmatrix in Excel wird zu einer Herausforderung, wenn die Teams wachsen. Große Datenmengen können das Tool verlangsamen, und die Organisation von Schlüsselfähigkeiten über Abteilungen oder mehrere Teams hinweg erfordert erheblichen manuellen Aufwand

Die Verwaltung einer Kompetenzmatrix in Excel wird zu einer Herausforderung, wenn die Teams wachsen. Große Datenmengen können das Tool verlangsamen, und die Organisation von Schlüsselfähigkeiten über Abteilungen oder mehrere Teams hinweg erfordert erheblichen manuellen Aufwand Limitierte Visualisierung: Excel kann zwar einfache Diagramme erstellen, verfügt aber nicht über fortgeschrittene Visualisierungsfunktionen wie dynamische Dashboards oder interaktive Diagramme, die für eine effektive Analyse und Präsentation von Daten unerlässlich sind

Excel kann zwar einfache Diagramme erstellen, verfügt aber nicht über fortgeschrittene Visualisierungsfunktionen wie dynamische Dashboards oder interaktive Diagramme, die für eine effektive Analyse und Präsentation von Daten unerlässlich sind Keine Integration: Im Gegensatz zu spezieller Software für Qualifikationsmatrizen kann Excel nicht nahtlos in andere Tools wie HR-Software oder Lernmanagementsysteme integriert werden, was die Fähigkeit zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Nachverfolgung des Fortschritts bei Schulungen limitiert

Alternative Vorlagen für Qualifikationsmatrizen

Excel ist ein hervorragender Ausgangspunkt für das Kompetenzmanagement, aber wenn Ihr Team wächst oder sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln, wird eine dynamischere und kollaborative Lösung unerlässlich. ClickUp die All-in-One-Plattform für Produktivität, bietet einen Bereich von anpassbaren Vorlagen für die Matrix, die die Nachverfolgung von Fähigkeiten rationalisieren und die team-Kommunikation und Zusammenarbeit sowie die nahtlose Integration in Workflows - alles an einem Ort.

So sieht's aus Jodi Salice , Creative Director, United Way Suncoast, über die Verwendung von ClickUp,

Ich kann nicht genug Gutes darüber sagen. Zwischen der Automatisierung, den Vorlagen und allen Arten von Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp nichts falsch machen.

Jodi Salice, Kreativdirektorin, United Way Suncoast

Hier sind einige der besten Vorlagen für Kompetenzmatrizen, die Sie in ClickUp verwenden können:

1. Die ClickUp Board Skills Matrix Vorlage

ClickUp Board Skills Matrix Vorlage

Laut Forbes legen Boards zunehmend Wert auf eine Mischung aus "immer gefragten" Führungskompetenzen, wie Finanzwissen und strategische Führung, und speziellem Fachwissen in Bereichen wie digitale Technologie und Markteintrag. Diese Verschiebung unterstreicht die Notwendigkeit für Boards, die Fähigkeiten der Mitglieder mit den unternehmenskritischen Zielen abzustimmen.

Die ClickUp Board Skills Matrix Vorlage hilft Organisationen, ihr Board strategisch aufzubauen, indem es die vorhandenen Fähigkeiten aufzeigt und Lücken identifiziert. Ob es um die Bewertung von Führungserfahrung, Governance-Know-how oder technischem Nischenwissen geht, diese Vorlage bietet ein umfassendes, anpassbares tool, um die Stärken der Board-Mitglieder zu bewerten und auszugleichen.

Das Besondere an dieser Vorlage ist ihre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten können Sie mühelos technische und allgemeine Fähigkeiten nachverfolgen, die Effektivität eines Teams bewerten und einen strukturierten Plan zur Verbesserung erstellen. Ansichten wie "Übersicht" und "Technische Fähigkeiten" verdeutlichen die Eigentümerschaft der Fähigkeiten, während Features wie Abhängigkeiten von Aufgaben und Erinnerungen sicherstellen, dass Sie nichts übersehen.

✨Ideal für: Anfängerteams, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die Teamleistung zu steigern und die Entwicklung von Führungskräften zu fördern

2. Die ClickUp Vorlage für die Analyse der Qualifikationslücke

ClickUp Vorlage für die Analyse der Qualifikationslücke

Qualifizierte und anpassungsfähige Mitarbeiter zu haben, ist nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Business-Imperativ. Die ClickUp Vorlage für die Analyse von Qualifikationsdefiziten hilft Unternehmen bei der Identifizierung und Behebung der Qualifikationsdefizite, die Mitarbeiter benötigen, um in einem sich ständig weiterentwickelnden Qualifikationsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Diese anpassbare Vorlage ist ideal für die Überbrückung von Lücken zwischen aktuellen Fähigkeiten, zukünftigen oder gefragten Fähigkeiten und die Ziele des Geschäfts durch die Bewertung der Qualifikationen, der Erfahrung und des Schulungsbedarfs der Mitarbeiter.

Mit dieser Vorlage können Teams Strategien für die Weiterbildung von Mitarbeitern, die Rekrutierung spezialisierter Talente oder die Umsetzung der Personalplanung entwickeln, indem sie Fähigkeiten dokumentieren und Diskrepanzen nachverfolgen. Mit Features wie Automatisierung zur Rationalisierung von Aufgaben und Feldern zur Nachverfolgung des Fortschritts von Fähigkeiten wird sichergestellt, dass jedes Mitglied des Teams über die nötigen Ressourcen verfügt, um erfolgreich zu sein.

✨Ideal für: Teams, die nach praktikablen Möglichkeiten suchen, um Lücken in ihrem Personalbestand zu bewerten und zu schließen

3. Die ClickUp Skills Mapping Vorlage

ClickUp Skills Mapping Vorlage

Über 50% der CEOs sagen, dass Fachkräftemangel und technologische Störungen die Rentabilität im nächsten Jahrzehnt beeinträchtigen werden.

Dies bedeutet, dass innovative Wege zur Gewinnung und Bindung von Talenten sowie zur Karte und zum Einsatz von Talenten für ein nachhaltiges Wachstum entscheidend sein werden. Die ClickUp Skills Mapping Vorlage vereinfacht diesen Prozess.

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu identifizieren, zu organisieren und nachzuverfolgen. So können Sie eine Belegschaft aufbauen, die auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt ist. Mit dieser Vorlage können Teams ihren Personalbeschaffungs- und Talententwicklungsbedarf verstehen und erfüllen, indem sie Fähigkeiten wie Aufgabenmanagement, organisatorische Fähigkeiten, Stakeholder-Management usw. dokumentieren und Diskrepanzen nachverfolgen.

✨Ideal für: Organisationen, die die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter organisieren und nachverfolgen möchten, um die Personalplanung und das Talentmanagement zu optimieren

4. Die ClickUp Training Matrix Vorlage

ClickUp Training Matrix Vorlage

🔎 Wussten Sie schon?

Laut der Randstad-Studie "Workmonitor 2024", 72% der Arbeitnehmer halten Aus- und Weiterbildung für einen entscheidenden Faktor für ihre Arbeitszufriedenheit und ihr berufliches Fortkommen. Ohne klare Strategien für die Weiterbildung laufen Unternehmen Gefahr, Spitzenkräfte zu verlieren und bei der Innovation ins Hintertreffen zu geraten.

Die ClickUp Training Matrix Vorlage macht die Mitarbeiterschulung nahtlos und wirkungsvoll. Passen Sie Ihre Matrix mit Schlüsselfeldern wie Kommunikation, strategische Planung und Problemlösung an. Nutzen Sie vorgefertigte Ansichten, um Aufgaben zu verwalten und Fortschritte zu überwachen:

Master-Liste zur Nachverfolgung aller Ressourcen

Qualifikationen pro Abteilung für Qualifikationslücken

Ein Formular zur Bewertung des Schulungsbedarfs, um zukünftige Anforderungen zu ermitteln

Aktualisierungsstatus wie "abgeschlossen" oder "Überprüfung läuft", um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Solche Vorlagen für Schulungsmatrizen stellen sicher, dass Schulungsprogramme organisiert, effektiv und leicht zu überwachen sind - alles an einem Ort.

✨Ideal für: Unternehmen, die mehrere Schulungsprogramme für Mitarbeiter durchführen

5. Die ClickUp Matrix Vorlage für die Personalbesetzung

ClickUp Staffing Matrix Vorlage

Nach McKinseys Bericht "Humankapital bei der Arbeit", erledigen über 80 % der Arbeitnehmer, die in eine neue Rolle wechseln, dies durch einen Wechsel des Arbeitgebers, was eine kritische Lücke in der internen Mobilität aufzeigt.

Dies deutet darauf hin, dass die Mitarbeiter zwar die Fähigkeiten besitzen, um aufzusteigen, dass es ihnen aber oft an Wachstumsmöglichkeiten innerhalb ihres derzeitigen Unternehmens mangelt.

Die ClickUp Staffing Matrix Vorlage hilft, diese Herausforderung zu meistern. Diese Vorlage analysiert die Produktivität, die Fähigkeiten und die Vergütung von Rollen, um Unternehmen dabei zu helfen, Lücken zu identifizieren und Ressourcen effektiv zuzuweisen, um sicherzustellen, dass die richtigen Fähigkeiten in den richtigen Rollen vorhanden sind.

Ein herausragendes Feature ist die Ansicht der Vergütung pro Rolle, die neben den Metriken zur Produktivität auch Gehalts- und Bonusdaten enthält.

Darüber hinaus werden in der Ansicht "Zusammenfassung" Trends in der gesamten Belegschaft hervorgehoben, so dass sich Lücken, die möglicherweise Schulungen oder Neueinstellungen erfordern, leicht erkennen lassen. Die Vorlage eignet sich perfekt für Teams, die die Nachverfolgung von Fähigkeiten in ihre Personalbesetzungsstrategien integrieren möchten, und stellt sicher, dass Ihre Belegschaft agil und effizient bleibt und mit den Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmt.

✨Ideal für: Unternehmen, die ihre Personalstrategien optimieren möchten, indem sie die Rollen der Mitarbeiter mit den Anforderungen des Unternehmens abgleichen und die Fähigkeiten und die Vergütung bewerten

Auch gelesen: 10 Software zur Mitarbeiterverwaltung für HR Teams

6. Die ClickUp Matrix-Vorlage für technische Fertigkeiten

ClickUp Technical Skills Matrix Vorlage

Um mit den sich ändernden Anforderungen Schritt halten zu können, brauchen Teams mehr als eine statische Liste von Fähigkeiten. Die ClickUp Matrix-Vorlage für technische Fertigkeiten ist ein leistungsfähiges tool zur Nachverfolgung und Bewertung der technischen Fähigkeiten von Mitgliedern eines Teams. Diese Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur Bewertung von Schlüsselkompetenzen wie Softwareentwicklung, Debugging und Cloud-Plattformen.

Aber es bleibt nicht bei der Bewertung. Sie hilft Ihnen, Maßnahmen zu ergreifen. Weisen Sie damit den richtigen Personen die richtigen Aufgaben zu, ermitteln Sie Kompetenzlücken und setzen Sie Prioritäten für kritische Schulungsinitiativen, um diese zu schließen, bevor die Projektabwicklung beeinträchtigt wird.

Verwenden Sie diese Vorlage, um ein Playbook für den Aufbau eines Teams zu erstellen, das in der Lage ist, zu liefern, zu innovieren und zu skalieren.

✨Ideal für: Teams, die die technischen Fähigkeiten ihrer Mitglieder bewerten und verwalten müssen, insbesondere in Feldern wie Softwareentwicklung und IT

7. Die ClickUp IT Skills Matrix Vorlage

ClickUp IT-Skills Matrix Vorlage

Die ClickUp IT Skills Matrix Vorlage ermöglicht die Nachverfolgung und Bewertung der technischen Kompetenz von IT Teams anhand einer Matrix. Sie bietet ein klares Raster für die Karte der Mitarbeiterkompetenzen und erleichtert die Bewertung der Stärken, das Aufzeigen von Lücken und die Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage der Kompetenzstufen.

Mit benutzerdefinierten Feldern zur Nachverfolgung von technischen Fähigkeiten wie Programmiersprachen, Systemkenntnissen und Zertifizierungen stellt diese Vorlage sicher, dass Sie Lücken, die sich auf die Leistung des Teams auswirken, leicht visualisieren und beheben können.

✨Ideal für: IT Teams, die sich mit der Komplexität des Managements technischer Fähigkeiten auseinandersetzen

Erstellen Sie Ihre Matrix der Fähigkeiten und verstärken Sie das Fähigkeitstraining mit ClickUp

Die Erstellung und Verwaltung einer Kompetenzmatrix ist für Unternehmen notwendig, um die Leistung ihrer Mitarbeiter zu optimieren, Qualifikationsdefizite zu identifizieren und strategisches Wachstum zu fördern.

Excel-Vorlagen sind zwar ein guter Ausgangspunkt, aber Tools wie ClickUp verbessern den Prozess.

Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterschulungen planen, Nachfolgestrategien entwickeln oder die Stärken Ihres Teams mit den Geschäftszielen in Einklang bringen wollen - die Vorlagen für die Kompetenzmatrix von ClickUp bieten die benutzerdefinierten Funktionen, die Sie zur Vereinfachung des Prozesses benötigen.

Verändern Sie Ihr Kompetenzmanagement und schöpfen Sie das Potenzial Ihres Teams voll aus. Melden Sie sich noch heute kostenlos für ClickUp an und entdecken Sie, wie nahtlos das Kompetenzmanagement sein kann!