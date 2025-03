Dubsado-Vorlagen: Unverzichtbare Formulare und Vorschläge für den Erfolg

Als Lisa ihr Geschäft als freiberufliche Designerin eröffnete, ertrank sie in E-Mails, klobigen Tabellen und verpassten Terminen.

Eines Tages fragte ein Client beiläufig: "Haben Sie eine Vorlage für ein Angebot, das ich mir ansehen kann?" Lisa erstarrte - sie hatte nichts parat.

Da entdeckte sie Dubsado, ein Tool zur Erstellung beeindruckender, professioneller, visuell ansprechender und hochfunktionaler Formulare und projektvorschläge .

Mit Dubsado hat Lisa ihren chaotischen Workflow in ein ausgefeiltes, professionelles System verwandelt, das nicht nur die Clients beeindruckt, sondern ihr auch unzählige Stunden erspart.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige wirklich funktionale und schöne Formulare und Vorlagen von Dubsado vor. Außerdem stellen wir ihre Vorteile und Tipps für die Erstellung effektiver Formulare und Angebote vor.

Was macht eine gute Dubsado-Vorlage aus?

Eine gute Dubsado-Vorlage sollte eine nahtlose Mischung aus Funktion und Ästhetik sein.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Automatisierte Workflows: Verbindung mit automatisierten Workflows zur Erleichterung von Client-Onboarding und Projektmanagement

Verbindung mit automatisierten Workflows zur Erleichterung von Client-Onboarding und Projektmanagement Zeitsparende Features: Nutzen Sie integrierte Features wie elektronische Signaturen, Zahlungsabwicklung und Client-Portale, um manuelle Arbeit zu reduzieren

Nutzen Sie integrierte Features wie elektronische Signaturen, Zahlungsabwicklung und Client-Portale, um manuelle Arbeit zu reduzieren Anpassbare Bedingungen: Passen Sie die Bedingungen an Ihre spezifischen Dienstleistungen und Angebote an

Passen Sie die Bedingungen an Ihre spezifischen Dienstleistungen und Angebote an Anpassung an Ihre Marke: Personalisieren Sie die Vorlage mit den Schriftarten, Farben und dem Logo Ihrer Marke

Personalisieren Sie die Vorlage mit den Schriftarten, Farben und dem Logo Ihrer Marke Leicht verständliche Bedingungen: Vermeiden Sie juristischen Fachjargon und verwenden Sie eine einfache Sprache, die für Kunden leicht zu verstehen ist

Vermeiden Sie juristischen Fachjargon und verwenden Sie eine einfache Sprache, die für Kunden leicht zu verstehen ist Gut strukturierte Inhalte: Organisieren Sie die Informationen logisch und gliedern Sie sie in verständliche Abschnitte

Dubsado Vorlagen für Workflows

Hier finden Sie einige Dubsado-Vorlagen, die leicht benutzerdefiniert an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden können:

1. Dubsado-Vorlage für Vorschläge von Ema Katiraee

über

Möchten Sie potenzielle Clients mit einem beeindruckenden und professionellen Angebot beeindrucken? Mit einem einzigen Klick können Sie die Dubsado Angebotsvorlage von Ema Katiraee zu Ihrem Dubsado Konto hinzufügen und mühelos benutzerdefinieren, um es an Ihre einzigartige Marke anzupassen.

Bearbeiten Sie die Vorlage einfach so, dass sie Ihre Dienstleistungen, Preise und Ihr Branding widerspiegelt. Die Vorlage ist auf dem Dubsado Formular-Builder aufgebaut, was zukünftige Kompatibilität und problemlose Updates gewährleistet.

Mobilfreundliches Design, das es Ihren Kunden ermöglicht, Angebote auf jedem Gerät zu prüfen und zu unterschreiben.

Nach dem Herunterladen führt Sie ein Video-Tutorial Schritt für Schritt durch den Anpassungsprozess und stellt sicher, dass Sie ein Angebot erstellen, das Ihr Geschäft perfekt repräsentiert.

✨Ideal für: Marketing-Verantwortliche, die kostenlose Formulare ohne Code in Dubsado erstellen möchten.

💡Pro-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlage mobilfreundlich ist, damit Clients Angebote auf jedem Gerät überprüfen und unterschreiben können.

2. Dubsado Form Template Bundle von The Passions Collective

über

Dubsado Form Template Bundle von The Passions Collective ist eine Sammlung, mit der Sie Ihre Client-Erfahrung verbessern können.

Dieses Bundle enthält fünf vollständig anpassbare und duplizierbare Vorlagen: zwei Formulare zur Kundengewinnung, ein Vertrag, ein Fragebogen und ein dynamisches Projektangebot. Alle Vorlagen verfügen über einfach zu befolgende Anweisungen zum Hinzufügen der Schriftarten Ihrer Marke und eines einzigartigen Stylings.

Mit dem sofortigen Zugriff erhalten Sie Vorlagen, Video-Demos, die Sie durch jeden Schritt des Setups und der Anpassung führen, und einen engagierten Support, der alle Fragen beantwortet.

Die Vorlagen für Angebote enthalten kombinierbare Abschnitte wie "Über mich/uns", "Pakete & Add-Ons", "Zahlungsdetails", "Referenzen", "FAQs" und eine "Galerie/Portfolio" - so können Sie jedes Formular an Ihre Marke anpassen.

✨Ideal für: Startup-Gründer, die nach einem erschwinglichen Paket mit kostenlosen Dubsado-Vorlagen ohne Code für die Aufnahme von Clients suchen.

3. Juniper Dubsado Vorlage Collection von Forms and Flows

über

Die Juniper Dubsado Template Collection von Forms and Flows wurde entwickelt, um Ihre Client-Erfahrung zu erleichtern. Es macht es einfach, Ihre Marke in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig Leads in zahlende Kunden zu verwandeln.

Es wurde mit Benutzerdefinierten Code-Snippets erstellt, die sich nahtlos in den Dubsado Editor integrieren! Mit nur wenigen Klicks haben Sie Zugriff auf fünf benutzerdefinierte Vorlagen, darunter Angebote, Fragebögen, Lead Capture-Formulare und Verträge, die sicherstellen, dass alle Ihre Formulare markenkonform bleiben.

Außerdem enthält es ausführliche Videos und schriftliche Anleitungen, die Ihnen alle Tools an die Hand geben, um jede Vorlage sicher einzustellen und anzupassen.

Außerdem erhalten Sie acht Canva-Vorlagen für Banner für Kundenportale in Desktop- und Mobilvarianten, mit denen Sie von Anfang bis Ende ein einladendes, markengerechtes Erlebnis schaffen.

✨Ideal für: Unternehmer, die dienstleistungsbasierte Geschäfte betreiben.

💡Pro-Tipp: Folgen Sie den Videos und schriftlichen Anleitungen sorgfältig, um zu lernen, wie Sie jede Vorlage einstellen und benutzerdefinieren.

4. Neue Dubsado Vorlage von Search and Grow

über

Neue Dubsado Vorlage von Search and Grow ist eine komplette Vorlagen-Suite mit allem, was Sie brauchen, um beeindruckende Angebote, Verträge, Fragebögen und Formulare zur Kundengewinnung zu erstellen, ohne eine Zeile Code anzufassen.

Mit 17 benutzerdefinierten Code-Generatoren, Live-Vorschauen und 23 einzigartigen Designstilen können Sie Ihre Dubsado Formulare vollständig anpassen und das Erscheinungsbild Ihrer Marke mit nur wenigen Klicks aufwerten.

Sie finden fortschrittliche Tools wie einen Lead-Capture-Generator und eine Sticky-Navigationsfunktion, mit der Ihre Kunden sofort auf Verträge und Rechnungen zugreifen können.

Außerdem wächst diese Vorlagensuite mit Ihrem Geschäft durch lebenslange Updates, reaktionsschnellen Support und die Möglichkeit, neue Features anzufordern.

✨Ideal für: Kreative Gründer, die ihre Kunden von Anfang bis Ende optimal betreuen möchten.

5. Lola Dubsado Vorschlag Vorlage by Etsy

über Etsy Mit Lola Dubsado Vorschlag Vorlage von Etsy sie brauchen weder Canva noch komplizierte Uploads. Diese mobilfreundliche Vorlage ist mit nur einem Klick in Ihrem Dubsado-Konto installiert und ermöglicht Ihnen einen nahtlosen Einstieg in die Erstellung schöner, markengerechter Angebote - ganz ohne Designaufwand.

Sie enthält verschiedene anpassbare Abschnitte, um ein ansprechendes, ausgefeiltes Angebot zu erstellen. Sie finden alles, was Sie brauchen, darunter einen 'Willkommensbereich', 'Besondere Logos', 'Lauftext-Banner', 'Über den Bereich', 'Zeitleiste & Prozesse', 'Testimonial Slider', 'Pakete & Add-Ons', 'FAQs', 'Nächste Schritte' und sogar Social Media-Links in der Fußzeile.

Ihr Herunterladen von vorlagen für Projektvorschläge enthält einen Minikurs mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit denen Sie jeden Teil des Plans benutzerdefinieren können, sowie eine Arbeitsmappe zur Marken- und Inhaltsplanung, die Sie bei Ihrer strategischen Planung unterstützt.

✨Ideal für: Eigentümer von kleinen Geschäften, die sich um die wichtigsten Marketingaktivitäten kümmern.

➡️ Auch gelesen: 9 kostenlose Vorlagen für Formulare zur Aufnahme von Clients in Word & ClickUp

Limits bei der Verwendung von Dubsado für Formulare für Projektvorschläge

Dubsado-Vorlagen sind zwar für die Erstellung von vereinfachten Projektvorschlägen und Formularen für Clients sehr beliebt, haben aber auch ihre Grenzen, die nicht für jedes Geschäft geeignet sind. Hier sind einige Bereiche, in denen Dubsado-Vorlagen möglicherweise nicht ausreichen:

🚫 Begrenzte Design-Flexibilität

Die Formulare von Dubsado bieten zwar einige benutzerdefinierte Optionen, aber die Designflexibilität ist begrenzt. Wenn Sie hochgradig maßgeschneiderte Branding-Elemente oder fortgeschrittene Layouts wünschen, könnten Sie den integrierten Editor von Dubsado als einschränkend empfinden.

Auch gelesen: Was sind die besten Dubsado-Alternativen und Konkurrenten?

👉🏽 Für fortgeschrittene benutzerdefinierte Anpassungen sind möglicherweise Code-Kenntnisse erforderlich

Für Benutzer, die einzigartige Stile oder Features wie benutzerdefinierte Code-Snippets implementieren möchten, ist ein grundlegendes Verständnis von HTML/CSS-Code erforderlich, was die Anpassung für diejenigen ohne Programmierkenntnisse zu einer Herausforderung macht.

🔧 Komplizierter Setup-Prozess für neue Benutzer

Die Einstellung eines Dubsado Formulars, insbesondere wenn es sich um mehrere Abschnitte wie Angebote, Lead Captures oder Verträge handelt, kann sich für diejenigen, die neu auf der Plattform sind, überwältigend anfühlen. Es kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, sich mit der Navigation und den Features vertraut zu machen.

📞 Fehlende Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Dubsado-Vorlagen unterstützen keine Echtzeit-Zusammenarbeit oder einen Versionsverlauf, was sich nachteilig auf Teams auswirken kann, die Projektvorschläge gemeinsam überprüfen und überarbeiten müssen.

< Limits in der bedingten Logik und Automatisierung von Formularen

Dubsado bietet zwar Automatisierung für Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails, aber seine bedingte Logik für Formulare ist begrenzt. Dies kann die Erstellung von hochgradig personalisierten oder auf Kundenantworten basierenden Formularen behindern, die manchmal in anderen CRM-Tools verfügbar sind.

Außerdem können intelligente Felder, wenn sie nicht richtig verwendet werden, zu Fehlern in Ihren Dokumenten führen, z. B. zu leeren Spaces oder falschen Informationen.

➡️ Auch zu lesen: Intelligente Formulare mit bedingter Logik unterstützen Ihre komplexesten Workflows

Alternative Dubsado-Vorlagen

Für Teams, die eine ganzheitliche Alternative zu Dubsado-Vorlagen suchen, ClickUp , die Alles-App für die Arbeit, bietet eine ganzheitliche Lösung mit kostenlosen Vorlagen für jeden Antragsbedarf.

Dubsado ist darauf zugeschnitten, die Interaktion mit dem Client zu verbessern und bietet Tools für die Rechnungsstellung, Terminplanung und Kommunikation mit dem Client. ClickUp integriert diese Funktionen mit detaillierten Features für das Projekt- und Aufgabenmanagement.

Die skalierbaren Features von ClickUp sind ideal für Geschäfte, die mehr als nur die Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen. ClickUp wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz an allen Fronten zu unterstützen, von der Zuweisung von Aufgaben bis zur Nachverfolgung von Terminen.

Als ein ClickUp Benutzer, Ansh Prabhakar ein Analyst für Geschäftsprozessverbesserung, zitiert:

_ClickUp hat eine Menge an einem Ort zu bieten, wie Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenmanagement, Projektplanung, Dokumentationsmanagement, etc. Es hat definitiv das Leben vergleichsweise einfacher gemacht, da es leicht zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir waren in der Lage, die Arbeit besser zu verwalten, die Arbeit einfach zu verfolgen und zu berichten, und auf der Grundlage des Fortschritts tägliche Huddle-Gespräche zu führen; die zukünftige Planung war einfach

Ansh Prabhakar, Business Process Improvement Analyst

Hier sind einige kostenlose ClickUp Vorlagen, die eine gute Alternative zu den Dubsado Vorlagen darstellen:

➡️ Auch gelesen: Wie ClickUp-Automatisierungen & Aufgaben-Vorlagen unseren Workflow verbesserten

1. Die ClickUp Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage

ClickUp's Formular Vorlage ist ein flexibles, sofort einsatzbereites Formular, das die Erfassung und Organisation von Informationen Ihrer Einzelziele vereinfacht.

Ob Sie nun Anmeldungen für Ereignisse, Anfragen von Clients oder Feedback von Teams verwalten, ClickUp's Formular-Vorlage stellt sicher, dass Ihr Workflow organisiert und effizient bleibt. Mit dieser Vorlage können Sie:

Benutzerdefinierte Formulare mit maßgeschneiderten Feldern erstellen, um relevante Informationen zu erfassen

Effizientes Sammeln und Verwalten von Antworten mit robuster Datensicherheit

Übermittlungen in einer übersichtlichen Ansicht organisieren und überprüfen

Um ein nahtloses Setup zu unterstützen, enthält die Vorlage einen Getting Started Guide, der Sie durch den Anpassungsprozess und die Best Practices führt. Die zusätzlichen Ansichten erweitern die Funktionen:

Ansicht des Formulars für die Registrierung zur Erfassung von Benutzerdaten

zur Erfassung von Benutzerdaten ansicht Stufen für die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Formulars

für die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Formulars Zusammenfassungsansicht für eine Übersicht über alle Formulare und deren Status

✨Ideal für: Projektleiter, die Daten einfach organisieren und sammeln wollen.

2. Das ClickUp Formular für Zahlungen Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für Zahlungen

Mit ClickUp's Vorlage für das Formular zur Zahlung können Sie den Prozess der Erfassung und Verwaltung von Zahlungen vereinfachen. Es kombiniert die Reihenfolge und die Nachverfolgung der Zahlungen in einem übersichtlichen, leicht zu bedienenden Formular.

Die Annahme von Online-Zahlungen kann kompliziert sein, aber mit dieser Vorlage wird sie für Kunden und Mitglieder des Teams zum Kinderspiel. Mit dieser Vorlage können Sie:

Den Status von Transaktionen wie "Rechnung gesendet" und "Zahlung erhalten" in Echtzeit überwachen

wie "Rechnung gesendet" und "Zahlung erhalten" in Echtzeit überwachen Einfaches Navigieren durch zahlungsbezogene Informationen mit fünf einzigartigen Ansichten - 'Payment Tracker', 'Processing Board', 'Ticket Sales', 'Getting Started Guide' und 'Payment Form'

mit fünf einzigartigen Ansichten - 'Payment Tracker', 'Processing Board', 'Ticket Sales', 'Getting Started Guide' und 'Payment Form' Steigern Sie Ihre Produktivität mit Zeiterfassung, Tagging und automatisierten E-Mails

✨Ideal für: Eigentümer von Geschäften und Vertriebsleiter, die Zahlungen einfach nachverfolgen möchten.

3. Die ClickUp Angebot Formular Vorlage

ClickUp Angebot Formular Vorlage

Egal, ob Sie nur eine Handvoll Angebote oder eine große Anzahl von Anfragen bearbeiten, ClickUp's Formular Vorlage für Angebote stellt sicher, dass Sie die notwendigen Details sammeln, um genaue Preise, Zeitleisten und Serviceangebote bereitzustellen.

Diese Vorlage ist leistungsstark, mit 6 anpassbaren Status für Aufgaben (In Review, Ready, Rejected, Quote Sent und In Bearbeitung) und 10 detaillierten Attributen zur Nachverfolgung von allem, von Serviceangeboten bis zu Stundensätzen.

Sie können ganz einfach Aufgaben für jede Angebotsanfrage erstellen, sich mit Ihrem Team abstimmen und durch automatische Benachrichtigungen auf dem Laufenden bleiben.

Und das Beste daran: In der dynamischen Ansicht des Formulars können Sie wichtige Client-Daten wie E-Mails des Sprechers, Auftragsbeschreibungen und potenzielle Startdaten organisieren, was die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Angebote zu einem Kinderspiel macht.

✨Ideal für: Vertriebsprofis, die Angebote erstellen und verwalten müssen.

➡️ Auch gelesen: 10 kostenlose Vorlagen für die Reihenfolge der Arbeiten in Excel & ClickUp

4. Das ClickUp Formular für die Aufgabe

ClickUp Formular Vorlage für die Aufgabe

ClickUp's Formular Vorlage für Aufgaben zur Bewertung vereinfacht den Prozess der 360-Grad-Beurteilung von Mitarbeitern und ermöglicht es Managern, die Leistung ihrer Mitarbeiter in einem einzigen, intuitiven Workspace zu bewerten und zu organisieren.

Diese leistungsstarke Vorlage rationalisiert die Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung mit zehn anpassbaren Status der Aufgaben, detaillierten Metriken für die Bewertung der Fähigkeiten und umfassenden Features für die Aufzeichnung. Sie können alles dokumentieren, von Bewertungen der technischen und kommunikativen Fähigkeiten bis hin zu quantitativen Daten wie fertiggestellte Aufgaben, ausstehendes Workload und geleistete Gesamtstunden.

Darüber hinaus enthält es Felder für die Erfassung von beruflichen Erfolgen, Auszeichnungen und Meilensteinen und hilft dabei, Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und messbare Ziele für kontinuierliches Wachstum festzulegen.

✨Ideal für: Personalleiter, die Leistungsbeurteilungen von Mitarbeitern durchführen möchten.

5. Die ClickUp Vorlage für ein Jobangebot

ClickUp Vorlage für ein Jobangebot

Mit dem ClickUp Vorlage für ein Jobangebot können Sie genau aufzeigen, wie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zum Erfolg des Arbeitgebers beitragen werden, und gleichzeitig Ihr Angebot übersichtlich und professionell gestalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ein Projekt erstellen, um jede Phase des Fortschritts Ihres Stellenangebots nachzuverfolgen

Brainstorming und Erstellung von Inhalten, die Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen effektiv hervorheben

Aufgaben organisieren und Fristen setzen, um sicherzustellen, dass jeder Abschnitt Ihres Angebots effizient abgeschlossen wird

Stakeholder einladen, an dem Angebot mitzuarbeiten oder es zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es ausgefeilt und auf das Einzelziel ausgerichtet ist

✨Ideal für: Arbeitssuchende, die auf einfache Weise Bewerbungsunterlagen erstellen und an Arbeitgeber senden möchten.

6. Die ClickUp Vorlage für Fördermittelanträge

ClickUp Vorlage für Förderanträge

Die Beantragung von Fördermitteln kann komplex sein und manchmal harte Arbeit bedeuten. Dennoch ist die ClickUp Vorlage für Finanzhilfeanträge vereinfacht die Arbeit, indem sie Sie durch alle wesentlichen Elemente führt und einen abschließenden und kohärenten Vorschlag gewährleistet, der Ihre Chancen auf Erfolg erhöht.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um den Antragsprozess zu rationalisieren und zu organisieren, damit Sie Zeit sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Vorlage enthält:

Projektplan-Ansicht zur Nachverfolgung Ihrer Zeitleiste und Fristen

zur Nachverfolgung Ihrer Zeitleiste und Fristen Listenansicht , um alle Ihre Recherchen, Ideen und Förderanträge zu organisieren

, um alle Ihre Recherchen, Ideen und Förderanträge zu organisieren Board-Ansicht zur Visualisierung von Fortschritten und zur Überwachung laufender Aufgaben

✨Ideal für: Forscher, die erfolgreiche Förderanträge erstellen wollen.

💡Pro-Tipp: Integrieren Sie Google Drive oder Dropbox, um Ihre Angebotsdokumente zu speichern und darauf zuzugreifen.

7. Die ClickUp Buchvorlage

ClickUp Buchvorlage

Die ClickUp Buchvorlage vereinfacht den Antragsprozess. Sie hilft Ihnen, ein Dokument zu erstellen, das die wirtschaftliche Tragfähigkeit Ihres Buchkonzepts aufzeigt und Verlage davon überzeugt, in Ihr Projekt zu investieren.

Die intuitive Struktur dieser Vorlage hilft angehenden Verfassern, ihre Ideen zu organisieren, Marktforschung zu betreiben und ihre Vorschläge so zu skizzieren, dass sie das Interesse eines Verlags wecken.

Sie (oder Ihr Team) können Recherchen in freigegebenen Dokumenten sammeln, Ihre Ideen in der Board-Ansicht visuell darstellen, und alle wichtigen Details (wie Zusammenfassungen der Handlung und Beschreibungen der Zeichen) in überschaubare Aufgaben aufteilen.

Und mit Benutzerdefinierten Feldern und Meilensteinen zur Nachverfolgung verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Detail oder eine Frist. Und das Beste daran? Sie können automatische Erinnerungen einrichten, um mit den Verlagen in Kontakt zu bleiben, damit Sie immer den Überblick über Ihre Übermittlungen behalten.

✨Ideal für: Angehende Verfasser, die potenziellen Verlegern ihre Buchvorschläge schicken möchten.

8. Die ClickUp Vorlage für einen Budgetvorschlag

ClickUp Vorlage für einen Budgetvorschlag

ClickUp's Vorlage für einen Budgetvorschlag skizziert die voraussichtlichen Ausgaben, um die Finanzierung Ihres nächsten Projekts zu sichern.

Diese Vorlage hilft Ihnen, alle Kostenkomponenten aufzuschlüsseln und den Beteiligten ein klares Bild von den finanziellen Anforderungen des Engagements und den möglichen Vor- und Nachteilen zu vermitteln.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren und Speichern von Projektdetails mit ClickUp Dokumente um alle wichtigen Budgetinformationen zu zentralisieren

mit ClickUp Dokumente um alle wichtigen Budgetinformationen zu zentralisieren Verwenden Sie die Ansicht des Gantt-Diagramms, um eine visuelle Zeitleiste für das Projekt zu erstellen, die die Budgetphasen mit den Meilensteinen des Projekts in Einklang bringt

zu erstellen, die die Budgetphasen mit den Meilensteinen des Projekts in Einklang bringt Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur genauen Nachverfolgung und Berechnung aller geschätzten Kosten, um eine umfassende Übersicht über das Budget zu erhalten

aller geschätzten Kosten, um eine umfassende Übersicht über das Budget zu erhalten Richten Sie eine Tabellenansicht für eine übersichtliche, benutzerdefinierte Darstellung Ihres Budgetvorschlags ein

✨Ideal für: Projektleiter, die Budgetvorschläge an die Beteiligten senden möchten.

9. Die ClickUp Business Proposal Vorlage

ClickUp Business Proposal Template: dubsado-Vorlagen

Manchmal müssen Sie über die Standardbudgetierung hinausgehen und aufzeigen, warum Sie die beste Wahl sind. Sie müssen auch klare Meilensteine für das Projekt festlegen und detaillierte Zeitleisten und Zahlungspläne bereitstellen, und das alles an einem übersichtlichen Ort.

Die ClickUp Vorlage für einen Budgetvorschlag hilft genau dabei. Sie können erfolgreiche Vorschläge erstellen, die sowohl nahtlos als auch wirkungsvoll sind. Sie erhalten alles, was Sie brauchen, um überzeugende, strukturierte Präsentationen für potenzielle Clients oder Interessengruppen zu erstellen.

Und so geht's:

Präzise planen: Die Ansicht "Business Proposal Steps" führt Sie durch jede Phase und stellt sicher, dass nichts übersehen wird

Die Ansicht "Business Proposal Steps" führt Sie durch jede Phase und stellt sicher, dass nichts übersehen wird Mühelos kommunizieren: Die Ansicht "E-Mail-Vorlagen" bietet schnellen Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen für eine effiziente Kommunikation mit dem Client

Die Ansicht "E-Mail-Vorlagen" bietet schnellen Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen für eine effiziente Kommunikation mit dem Client Effektiv Prioritäten setzen: Die Ansicht "Prioritäten" hilft Ihnen, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und so Ihre Zeit und Ressourcen zu maximieren

✨Ideal für: Business Manager, die neue Geschäfte und Clients akquirieren möchten.

10. Die ClickUp Vorlage für einen Marketingvorschlag

ClickUp Marketing Proposal Template: dubsado-Vorlagen

Ob Sie ein erfahrener Vermarkter sind oder gerade erst anfangen, die ClickUp Vorlage für einen Marketingvorschlag enthält alle wichtigen Elemente - von der Bestimmung der Einzelziele bis zur Festlegung eines Budgets und einer Zeitleiste.

Diese umfassende Lösung für die Marketingplanung rationalisiert Ihren gesamten Arbeitsablauf, indem sie die Organisation von Recherchen, die Dokumentation für die Geschäftsleitung, die Verwaltung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Budgets in einer einheitlichen Plattform vereint.

Mit intuitiven Features wie Board-Ansichten für Einblicke, integrierten Dokumenten für die Strategieentwicklung, anpassbarer Erstellung von Aufgaben und visuellem Zeitleisten-Management durch Gantt-Diagramme verwandelt es komplexe Marketingpläne in klare, umsetzbare Roadmaps.

✨Ideal für: Marketingverantwortliche, die sich um neue Clients bewerben.

➡️ Auch gelesen: Dubsado gegen ClickUp: Welche Business-Management-Lösung ist die beste?

Verbessern Sie Ihre Workflows mit ClickUp

Die von uns vorgestellten Vorlagen von Dubsado bieten Startup-Gründern und Geschäftsführern eine leistungsstarke Möglichkeit, ausgefeilte, professionelle Formulare und Angebote zu erstellen, die Kunden beeindrucken und ihren Workflow optimieren.

Mit diesen Vorlagen können Sie mühelos markengerechte Dokumente erstellen, die Ihren Wert vermitteln, die Erwartungen an ein Projekt verdeutlichen und die Beziehungen zu Ihren Kunden stärken - alles wichtige Komponenten für den Erfolg Ihres Geschäfts.

ClickUp ist jedoch eine vielseitige Alternative, die Formulare und Angebotsvorlagen mit robusten Tools für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit kombiniert, wenn Sie noch weiter gehen möchten.

Sie können alle Funktionen Ihres Geschäfts und Marketings von einer zentralen Plattform aus verwalten, die mit gängigen Tools integriert ist und alles von der Interaktion mit dem Client bis hin zu Zeitleisten für Aufgaben und der Nachverfolgung von Leistungen organisiert. Anmeldung bei ClickUp heute!