Top-Software für Formulare im Bauwesen für eine solide Dokumentationsgrundlage

Das Management eines Bauprojekts ist eine Herausforderung. Von der Nachverfolgung von Angeboten über die Verwaltung von Ressourcen bis hin zur Erleichterung einer reibungslosen Kommunikation zwischen den Beteiligten kann es sich so prekär anfühlen wie ein Kartenhaus mit hohen Einsätzen.

Egal, ob Sie ein großes Bauprojekt leiten oder eine kleine Renovierung verwalten, Sie brauchen die richtige Kombination aus Tools, Informationen und Fähigkeiten. Glücklicherweise macht es bauspezifische Software einfacher, Genauigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Eine davon ist die Software für Formulare im Bauwesen, die Sie benötigen.

Sie helfen bei der Datenerfassung, der Erstellung und Verwaltung von Datenbanken und der Speicherung verschiedener Formulare wie Sicherheitschecklisten, Fortschrittsberichte und RFIs.

Hier sind die 10 besten Formulare für das Baugewerbe zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Verbesserung der Datengenauigkeit.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist unsere Liste der besten derzeit erhältlichen Software für Formulare im Bauwesen.

ClickUp: Am besten für das gesamte Projektmanagement im Bauwesen Procore: Am besten für umfassendes Baumanagement Fieldwire: Bester für die Koordination von Teams vor Ort und außerhalb der Baustelle Autodesk Build: Beste Lösung für das Lebenszyklusmanagement von Bauprojekten Buildertrend: Bester Anbieter für die Nachverfolgung von Bauprojekten von Anfang bis Ende Formstack: Beste Lösung für anpassbare digitale Formulare im Bauwesen Zoho Forms: Bester Anbieter für benutzerdefinierte Formulare im Zoho Ecosystem Contractor Foreman: Bester Anbieter für angebotsbasiertes Baumanagement Projectteam.com: Am besten für die Zusammenarbeit bei Baudokumenten InEight: Bester Anbieter für die Steuerung von Projekten auf Enterprise-Niveau

Worauf sollten Sie bei einer Software für Formulare im Bauwesen achten?

Bei der Auswahl einer Softwarelösung für digitale Formulare für das Bauwesen müssen Sie die richtigen Features und Fähigkeiten haben, um die einzigartigen Anforderungen der Bauindustrie zu erfüllen.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Cloud-basierter Speicher : Cloud-basierte Software bietet einen zentralen Speicherort für Teams, um Formulare von überall aus zu verwalten und darauf zuzugreifen, so dass das Risiko des Verlusts wichtiger Unterlagen ausgeschlossen ist

: Cloud-basierte Software bietet einen zentralen Speicherort für Teams, um Formulare von überall aus zu verwalten und darauf zuzugreifen, so dass das Risiko des Verlusts wichtiger Unterlagen ausgeschlossen ist Automatisierung von Formularen : Suchen Sie nachformular-Automatisierung features, die das Ausfüllen von Formularen durch automatisch ausgefüllte Felder, bedingte Logik und automatische Benachrichtigungen vereinfachen, um Redundanzen zu vermeiden

: Suchen Sie nachformular-Automatisierung features, die das Ausfüllen von Formularen durch automatisch ausgefüllte Felder, bedingte Logik und automatische Benachrichtigungen vereinfachen, um Redundanzen zu vermeiden Integrationsmöglichkeiten : Das Tool sollte mit anderen Softwarelösungen für das Baugewerbe, wie z. B. Buchhaltungstools oder Planungsplattformen, integriert werden können, um einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten

: Das Tool sollte mit anderen Softwarelösungen für das Baugewerbe, wie z. B. Buchhaltungstools oder Planungsplattformen, integriert werden können, um einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten Mobilfreundliches Design : Entscheiden Sie sich für Lösungen, die auf mobilen Geräten funktionieren und es Teams vor Ort ermöglichen, Daten zu übermitteln und Formulare abzuschließen, ohne ins Büro zurückkehren zu müssen

: Entscheiden Sie sich für Lösungen, die auf mobilen Geräten funktionieren und es Teams vor Ort ermöglichen, Daten zu übermitteln und Formulare abzuschließen, ohne ins Büro zurückkehren zu müssen Anpassbare Vorlagen : Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Formulare nach Ihren spezifischen Bedürfnissen zu gestalten, um einen effizienten Arbeitsablauf zu gewährleistenprojektmanagement im Bauwesen Collaboration tools : Features für die Zusammenarbeit wie Aktualisierungen von Formularen in Echtzeit, gemeinsamer Zugriff und rollenbasierte Berechtigungen sorgen dafür, dass die Teams bei Dokumentationsaufgaben zusammenarbeiten

: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Formulare nach Ihren spezifischen Bedürfnissen zu gestalten, um einen effizienten Arbeitsablauf zu gewährleistenprojektmanagement im Bauwesen Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften : Suchen Sie nach einer Softwarelösung, die die Nachverfolgung der Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Vorschriften unterstützt, damit Sie die Branchenstandards einhalten und kostspielige Bußgelder und Strafen vermeiden können

: Suchen Sie nach einer Softwarelösung, die die Nachverfolgung der Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Vorschriften unterstützt, damit Sie die Branchenstandards einhalten und kostspielige Bußgelder und Strafen vermeiden können Datenanalyse und Berichterstellung: Wählen Sie eine Lösung, die aus den eingereichten Formularen verwertbare Erkenntnisse generiert, um finden clients und die Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts anhand historischer Trends

Hier ist ein tiefer Einblick in die 10 besten Formulare für das Bauwesen:

1. ClickUp (am besten für das gesamte Projektmanagement im Bauwesen)

verfolgen Sie alle Ihre Projekte und bauen Sie ein rationalisiertes System auf zeitleiste für Projekte mit ClickUp_ClickUp ist eine vielseitige und intuitive Projektmanagement-Plattform, die Sie bei der Verwaltung von bauprojekte mit Leichtigkeit .

Nutzen Sie leistungsfähiges Aufgabenmanagement, Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und mehr als 1000 Integrationen, um unterschiedliche Teams in den verschiedenen Phasen von Bauprojekten zu vereinen.

Ganz gleich, ob Sie den Fortschritt eines Bauprojekts nachverfolgen, Aufgaben und Rollen zuweisen oder die Zeitleisten des Projekts überwachen - ClickUp sorgt für erfolgreiche Projektergebnisse.

ClickUp Formulare

erstellen Sie Ihre Formulare auf Ihre Weise mit ClickUp ClickUp Formulare ist ein herausragendes Feature für die Verwaltung von Formularen im Bauwesen. Es vereinfacht die Datenerfassung und ermöglicht Ihnen die Erstellung benutzerdefinierter Formulare zur effizienten Verwaltung von Client-Details, Projekt-Updates, Sicherheitsaufzeichnungen und mehr!

Darüber hinaus ermöglicht die Plattform mit ihren fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen die Rationalisierung von Routine- oder sich wiederholenden Aufgaben und stellt sicher, dass sich Ihr Team auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist - die termingerechte und budgetkonforme Abwicklung hochwertiger Bauprojekte.

ClickUp Kartenansicht

Nutzen Sie die ClickUp Kartenansicht, um Ihre Projekte vor Ort zu planen

Warten Sie, da ist noch mehr. ClickUp hat eine Kartenansicht, hier sehen Sie, wo sich Ihr nächster Einsatzort befindet und wie Sie dorthin gelangen. Springen Sie zwischen geografischen Adressen und Aufgaben, damit Sie den genauen Speicherort für einen schnellen Projektabschluss verfolgen können.

organisieren Sie alle Informationen Ihres Subunternehmers mit ClickUp Custom Fields

ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Auch mit Benutzerdefinierte Felder können Sie Spalten für Informationen zu Ihren Subunternehmern, Speicherorten, Budgets und mehr hinzufügen. Passen Sie jedes Feld und jedes Ausklappen an, damit Sie alle benötigten Informationen behalten können.

verwalten Sie Ihre Projekte mit schnellen Aktualisierungen und Zusammenfassungen mit ClickUp Brain

Zusätzlich können Sie mit ClickUp Gehirn , ein persönlicher Assistent der KI, um Ihre Projekte zu verwalten. Mit ClickUp Brain's KI-Projektmanager erhalten Sie automatische, genaue Zusammenfassungen und Updates für alle Ihre Aufgaben, Dokumente und sogar Personen.

Wenn Sie eine Folgefrage haben, fragen Sie einfach den KI Knowledge Manager. Und schließlich können Sie ClickUp auch auf Ihrer mobilen App nutzen, während Sie sich auf der Baustelle befinden.

ClickUp Vorlagen

Möchten Sie Ihr Baumanagement auf die nächste Stufe heben? ClickUp enthält hervorragende Vorlagen, die Ihre Projekte von Anfang bis Ende vereinfachen und den gesamten Prozess straffen.

Die Baumanagement Vorlage ermöglicht es Ihnen, alles zu planen und zu visualisieren, nahtlos mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass keines Ihrer Projekte daneben geht. 🎯

Wenn Sie eine Lösung wünschen, die den Industriestandards entspricht, ist die Vorlage für das Formular ist eine großartige Option. Sammeln Sie Benutzerantworten, damit Sie Antworten für Team- oder Kundenumfragen erhalten, um die Prozesse in den Teams zu beschleunigen! 🍃

ClickUp beste Features

Erstellen Sie personalisierte digitale Formulare zur mühelosen Datenerfassung über einen zentralen Speicherort

Fertiggestellte Formulare in Aufgaben, Zeitpläne und Zeitleisten für eine effiziente Verwaltung umwandeln

Dokumentieren Sie Formulardetails mit ClickUp Dokumente um Daten effektiv freizugeben und zu verwalten

Visuelle Nachverfolgung und Überprüfung des Fortschritts mit anpassbaren Dashboards und mehreren Ansichten wie Swimlanes und Gantt-Diagramme ClickUp Chat ermöglicht Teams in der Baubranche kontextbezogene und sinnvolle Interaktionen in Echtzeit



ClickUp Limitierungen

Fortgeschrittene Features können für Anfänger überwältigend sein

Einige Integrationen können zusätzliche Zeit für das Setup erfordern

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5.0 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4,000+ Bewertungen)

2. Procore (Am besten für umfassendes Baumanagement)

via Procore Procore ist eine Cloud-basierte Baumanagement-Plattform, die alle Phasen eines Bauprojekts abdeckt.

Sie bietet Tools für die Projektplanung, die finanzielle Nachverfolgung und das Ressourcenmanagement und fungiert als einheitlicher Hub, der alle Beteiligten miteinander verbindet. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit machen es zu einer hervorragenden Wahl für bau-Workflow-Management .

Beste Features im Kern

Orchestrierung des Projektmanagements über eine intuitive Schnittstelle

Richten Sie eine datenbasierte Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen geografisch verstreuten Teams ein

Automatisierung der Dokumentenkontrolle und der Versionierung, um die Konformität und Genauigkeit zu gewährleisten

Nachverfolgung von Projektausgaben und Budgets mit integrierten Finanz-Tools

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern für mehr Flexibilität

Kerneinschränkungen

Keine Transparenz bei den Kosten für das Abonnement

Limitierte Offline Funktionen können die Koordination mit Benutzern vor Ort mit schlechter Verbindung erschweren

Basispreise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5.0 (3,100+ Bewertungen)

4.6/5.0 (3,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (2,700+ Bewertungen)

3. Fieldwire (am besten für die Koordination von Teams vor Ort und außerhalb des Standorts)

via Fieldwire Fieldwire ist ein baumanagement plattform, die Büroangestellte mit Teams auf der Baustelle verbindet. Zu erledigen ist dies mit Kommunikations-, Kollaborations- und Koordinationstools, die bei der Zuweisung von Aufgaben, der Verwaltung von Plänen und der Nachverfolgung des Fortschritts helfen.

Die Offline-Funktionalität und die mobile Erreichbarkeit unterstreichen die Rolle der Plattform, Teams vor Ort und außerhalb der Baustelle auf dieselbe Seite zu bringen.

Fieldwire beste Features

Weisen Sie Teams vor Ort Aufgaben zu und verfolgen Sie diese effektiv in Echtzeit

Kommentieren Sie Blaupausen direkt für sofortige Klarheit und reibungslosere Zusammenarbeit

Freigeben von Fortschritts-Updates und Problemen mit Kunden über eine zentralisierte Kommunikation

Offline-Zugriff auf Projektdaten für eine unterbrechungsfreie Funktion

Erstellung von Punch-Listen zur Rationalisierung des Übergabeprozesses

Fieldwire Beschränkungen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zur Konkurrenz

Features wie Berichterstellung, Vergleiche und Exporte sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Fieldwire-Preise

Basic : $0

: $0 Pro: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Business: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business Plus : $79/Monat pro Benutzer

: $79/Monat pro Benutzer Benutzerdefinierte Verträge: Benutzerdefinierte Preise

Fieldwire-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5.0 (200+ Bewertungen)

4.5/5.0 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (80+ Bewertungen)

4. Autodesk Build (Beste Software für das Lebenszyklusmanagement von Bauprojekten)

via Autodesk Bauen Autodesk Build ist ein leistungsfähiges Tool zur Verwaltung des Lebenszyklus von Projekten - von der Anforderungserfassung bis zur übergabe eines Bauprojekts . Es bietet fortschrittliche Tools für die Dokumentation und datengestützte Entscheidungsfindung, die Teams in die Lage versetzen, effizient zu arbeiten.

Es eignet sich hervorragend für komplexe Bauprojekte, die eine detaillierte Überwachung erfordern, und seine Integrationsfunktionen sind ein zusätzliches Plus.

Autodesk Build beste Features

Integration von Design-Workflows in das Projektmanagement von Bauprojekten

Vereinfachte Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten mit zentralem Speicher

Nutzen Sie fortschrittliche Analysen, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen

Zeitnahe Freigabe von Projekt-Updates und Übermittlung von Formularen von jedem Ort aus durch mobilen Zugriff

Erleichtern Sie die Ausrichtung von Projekten mit anpassbaren Dashboards und Berichterstellungen

Autodesk Build Beschränkungen

Die Lernkurve ist ziemlich steil, besonders für neue Benutzer

Die teuren Abonnement-Gebühren machen es ungeeignet für kleine Geschäfte und einzelne Auftragnehmer

Autodesk Build Preise

Per User: $135/Monat pro Benutzer

$135/Monat pro Benutzer Unlimited Benutzer: Benutzerdefinierte Preise

Autodesk Build Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (3.800+ Bewertungen)

4.4/5.0 (3.800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5.0 (2,100+ Bewertungen)

5. Buildertrend (Bester für die Nachverfolgung von Bauprojekten von Anfang bis Ende)

via Bautrend Buildertrend ist eine Plattform zur Unterstützung von Bauherren und Renovierern. Sie ermöglicht projektanforderung erfassung, Terminplanung, Budgetierung und Kommunikation mit dem Client, so dass die Teams von Anfang bis Ende konzentriert und effizient arbeiten können.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Auftragnehmer organisiert bleiben, Termine einhalten und engere Beziehungen zum Kunden pflegen.

Buildertrend beste Features

Intensivere Beziehungen zu Kunden mit integrierten CRM-Tools und -Features

Planen Sie Aufgaben und Meilensteine, um Projekttermine effektiv einzuhalten

Nachverfolgung von Ausgaben und Budgets zur Aufrechterhaltung der Rentabilität des Projekts

Optimiertes Dokumentenmanagement für schnellen Zugriff auf wichtige Dateien

Zugriff und Übermittlung von Formularen auch von unterwegs mit mobilen Funktionen

Buildertrend-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche wirkt klobig und unintuitiv

Limitierte benutzerdefinierte Optionen, die komplexe Projektanforderungen ausschließen

Buildertrend Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Buildertrend-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5.0 (150+ Bewertungen)

4.2/5.0 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (über 1.600 Bewertungen)

6. Formstack (Das Beste für anpassbare digitale Formulare im Bauwesen)

via Formularstapel Suchen Sie nach Business tools, um Ihren Formularen aus Baupapier neues Leben einzuhauchen? Dann ist Formstack ein großartiges tool für die Digitalisierung eines Formulars.

Formstack vereinfacht die Erstellung und Verwaltung digitaler Formulare und ist damit ideal für Teams im Baugewerbe, die mit großen Mengen an Daten arbeiten. Damit können Sie alle Informationen erfassen und freigeben, von der Erstellung formularen für Projektanfragen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Formstack beste Features

Erstellen Sie Formulare im Handumdrehen über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche

Automatisieren Sie Workflows, um manuelle Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz zu steigern

Integrieren Sie bedingte Logik für responsive Formulare und intelligente Dokumente

Aktivieren Sie die Zusammenarbeit durch Freigeben von Formularen und Nachverfolgung der Übermittlung

Nahtlose Integration mit Projektmanagement-, CRM- und Analysetools

Formstack-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für erweiterte Formulare

Der Preis ist hoch für nur die Funktionen des Formulars

Formstack-Preise

Formulare: : ab $83/Monat

: ab $83/Monat Suite : beginnt bei $250/Monat

: beginnt bei $250/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Formstack-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5.0 (980+ Bewertungen)

4.6/5.0 (980+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5.0 (110+ Bewertungen)

7. Zoho Forms (die beste Lösung für die benutzerdefinierte Gestaltung von Formularen im Zoho-Ökosystem)

via Zoho Formulare Ähnlich wie ClickUp, kann Zoho als software für das Projektmanagement im Bauwesen, mit Zoho Forms für die Erstellung und Automatisierung von Formularen. Dank des intuitiven Designs und der erweiterten Feldoptionen eignet sich die Software für die Verwaltung von Daten in mehreren Teams innerhalb der Zoho-Umgebung.

Sie können diese vorhandenen Funktionen sogar noch erweitern, indem Sie Anwendungen und Tools von Drittanbietern integrieren.

Die besten Features von Zoho Forms

Erstellen Sie Formulare mit vorgefertigten Vorlagen, die für bestimmte Anwendungsfälle benutzerdefiniert werden können

Automatisieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen, um Kunden und andere Beteiligte auf dem Laufenden zu halten

Erstellen von Formularen, die mit jedem mobilen Gerät kompatibel sind, um Daten auch auf der Baustelle zu erfassen

Formularanalysen zur Nachverfolgung von Übermittlungsraten und Benutzerverhalten erstellen

Native Integration mit anderen Zoho-Produkten, wie Zoho CRM, Zoho Mail, etc.

Einschränkungen von Zoho Forms

Auf einigen Ebenen fehlen erweiterte Features, wie z. B. die Möglichkeit der Offline-Übermittlung von Formularen

Komplexe Workflows haben eine steile Lernkurve

Preise von Zoho Forms

Free

Basic: $10/Benutzer/Monat

$10/Benutzer/Monat Standard: $25/Benutzer/Monat

$25/Benutzer/Monat Professional: $50/Benutzer/Monat

$50/Benutzer/Monat Premium: $90/Benutzer/Monat

Zoho Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (150+ Bewertungen)

4.4/5.0 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (130+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des KI-Marktes wird auf bis zu 22,68 Milliarden Dollar bis 2032 da es beim Risiko- und Qualitätsmanagement sowie bei Aufgaben wie der Verbesserung der Sicherheit in Projekten hilft.

So, KI im Bauwesen macht die Branche effizienter. Sie optimiert Arbeitsabläufe, verbessert die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.

8. Bauführer (am besten für angebotsbasiertes Baumanagement)

via Bauunternehmer Vorarbeiter Contractor Foreman bietet ein umfassendes Paket von Tools für Bauunternehmen, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktionen und Erschwinglichkeit bietet. Es unterstützt Terminplanung, Rechnungsstellung und Dokumentenkontrolle und bietet alles, was ein Bau-Team für die praktische Überwachung eines Projekts benötigt.

Mit eingebauten Features für konstruktionsangebot nachverfolgung und digitale Signaturen ist es eine Lösung mit allen Features für verschiedene Anforderungen von Bauprojekten.

Beste Features von Contractor Foreman

Planen von Aufgaben und Ressourcen zur Optimierung der Zeitleisten von Projekten

Verwaltung von Bauangeboten und -vorschlägen mit integrierten Tools

Nachverfolgung der Finanzen mit integrierten Tools zur Kostenverwaltung und Rechnungsstellung

Zentralisierung der Kommunikation mit Team Messaging und Dateifreigabe

Zugriff auf datengesteuerte Berichterstellung zur Überwachung von Projektfortschritt und Budgets

Einschränkungen für Bauleiter

Die Schnittstelle ist im Vergleich zu anderen Wettbewerbern nicht sehr benutzerfreundlich

Der kostenpflichtige Plan erfordert eine viermonatige Mindestlaufzeit, es gibt keine kostenlose Stufe

Preise für Contractor Foreman

Basic: $49/Monat

$49/Monat Standard: $79/Monat

$79/Monat Plus: $125/Monat

$125/Monat Pro: $166/Monat

$166/Monat Unlimited: $249/Monat

Bewertungen und Beurteilungen von Bauleitern

G2: 4.5/5.0 (230+ Bewertungen)

4.5/5.0 (230+ Bewertungen) Capterra: 4,5/5,0 (660+ Bewertungen)

9. Projectteam.com (Am besten für die Zusammenarbeit bei Bauunterlagen)

via Projektteam.de Projectteam.com ist für die Zusammenarbeit konzipiert. Diese Plattform ermöglicht es dem Team, in Verbindung zu bleiben, zu organisieren und effizient zu arbeiten, egal ob im Büro oder auf der Baustelle.

Sie zeichnet sich durch die Verwaltung und das Freigeben von Dokumenten aus und bietet einen zentralen Zugriff auf Dateien von Bauprojekten sowie auf Kommunikationsthreads für schnelle Aktualisierungen, Klärungen und den Informationsaustausch.

Die besten Features von Projectteam.com

Organisieren und verwalten Sie alle Dokumente von Bauprojekten auf einer einzigen Plattform

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit im Team mit Anmerkungen und anpassbaren Genehmigungs-Workflows

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts mithilfe von Dashboards und Benachrichtigungen in Echtzeit

Schärfung der Sichtbarkeit durch rollenbasierte Berechtigungen und Prüfpfade

Projectteam.com-Einschränkungen

Es fehlt eine mobile App für den Zugriff von unterwegs und für Standortinspektionen

Nicht die Option mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dieser Liste

Projectteam.com Preise

Kleine Teams: 70 $/Benutzer/Monat (verkauft in Blöcken von 5 Benutzern)

70 $/Benutzer/Monat (verkauft in Blöcken von 5 Benutzern) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (25+ Benutzer)

Projectteam.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (20+ Bewertungen)

4.4/5.0 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5.0 (70+ Bewertungen)

10. InEight (Beste Lösung für die Steuerung von Bauprojekten in Unternehmen)

via InEight InEight ist eine umfassende Baumanagement-Plattform für Großprojekte, die eine detaillierte Überwachung erfordern. Sie ist auf die Kontrolle von Projekten spezialisiert und ermöglicht es Teams, ihr Budget, ihre Ausgaben, ihre Zeitpläne und ihre Risiken im Blick zu behalten.

Die Tools für Berichterstellung und Prognosen geben Unternehmen den nötigen Weitblick, um intelligentere Entscheidungen zu treffen bauprojekte effizient durchzuführen .

InEight beste Features

Ermöglicht eine umfassende Risikoanalyse und -minderung während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts

Ermöglicht eine detaillierte Zeitplanung, um die Zeitleisten der Projekte mit großer Präzision und Genauigkeit abzustimmen

Verwendet ein Dashboard in Echtzeit für Projektaktualisierungen und detaillierte Einblicke

Unterstützt fortschrittliche Kostenschätzungen zur effektiven Verwaltung von Budgets

Zentralisiert die Kommunikation mit integriertem Freigeben und Verwalten von Dokumenten

Einschränkungen von InEight

Die Preisgestaltung ist nicht transparent

Das umfangreiche Feature-Set macht die Lernkurve zu steil

Preise von InEight

Benutzerdefinierte Preise

InEight-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (Nicht genug Bewertungen)

: 4.3/5.0 (Nicht genug Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (Nicht genug Bewertungen)

Dynamische Formulare mit ClickUp erstellen

Die richtige Software für Bauformulare macht den Unterschied bei der Digitalisierung von Papierformularen und der Steigerung der Effizienz. Unter den zehn getesteten Formularsoftware für das Bauwesen sticht ClickUp durch seine konfigurierbaren digitalen Formulare, anpassbaren Felder und den Einsatz von KI hervor.

All diese Features fügen sich in die Projektmanagement-Funktionen ein, die es Ihnen ermöglichen, Formulare in Ihre Arbeitsabläufe zu integrieren und eine höhere operative Qualität zu erreichen.

Ob es um die Verwaltung von Client-Daten oder die Nachverfolgung von Fortschritten geht, ClickUp lässt sich problemlos an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sind Sie bereit, eine erfolgreiche Grundlage für Ihre Projekte zu schaffen? Melden Sie sich für ClickUp an um den Unterschied zu erleben.