Die 13 besten KI Business-Plan-Generatoren

Sie haben eine bahnbrechende Geschäftsidee, die das Potenzial hat, Ihre Branche zu verändern. Sie sind begeistert, motiviert und bereit, sofort loszulegen.

Doch dann kommt die Wahrheit ans Licht: Sie brauchen einen Business-Plan - einen professionellen Business-Plan, der Investoren Zinsen bringt, Ihre Strategie klar umreißt und den Grundstein für Ihren Erfolg legt.

Hier kommen die KI-Generatoren für Business-Pläne ins Spiel. Diese KI-Tools vereinfachen die Geschäftsplanung und verbessern sie weiter, indem sie den Prozess beschleunigen und benutzerdefiniert auf Ihre Ziele abstimmen.

In diesem Blog erfahren Sie mehr über die besten KI-Generatoren für Business-Pläne, wie sie funktionieren, warum sie Ihre Zeit wert sind und wie Sie noch heute loslegen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

ClickUp: Am besten geeignet für die Erstellung von Business-Plänen mit integriertem Projektmanagement

Am besten geeignet für die Erstellung von Business-Plänen mit integriertem Projektmanagement Copy.ai: Am besten geeignet für die schnelle Erstellung hochwertiger Inhalte für Business-Pläne

Am besten geeignet für die schnelle Erstellung hochwertiger Inhalte für Business-Pläne Notion: Bestens geeignet für die kollaborative Planung von Geschäften

Bestens geeignet für die kollaborative Planung von Geschäften ChatGPT: Bestens geeignet für die Erstellung und Verfeinerung von Business-Plänen

Bestens geeignet für die Erstellung und Verfeinerung von Business-Plänen UpMetrics: Bestens geeignet für umfassende Business-Planung mit Finanzprognosen

Bestens geeignet für umfassende Business-Planung mit Finanzprognosen Grammarly: Am besten geeignet, um Klarheit und Korrektheit beim Schreiben von Business-Plänen zu gewährleisten

Am besten geeignet, um Klarheit und Korrektheit beim Schreiben von Business-Plänen zu gewährleisten Beautiful KI: Bestens geeignet für die Gestaltung visuell ansprechender Präsentationen von Business-Plänen

Bestens geeignet für die Gestaltung visuell ansprechender Präsentationen von Business-Plänen 15MinutePlan.AI: Am besten geeignet für die Erstellung schneller, prägnanter Business-Pläne

Am besten geeignet für die Erstellung schneller, prägnanter Business-Pläne WordKraft.AI: Bestens geeignet für die Erstellung von Business-Plänen mit Hilfe von KI und anpassbaren Vorlagen

Bestens geeignet für die Erstellung von Business-Plänen mit Hilfe von KI und anpassbaren Vorlagen VentureKit: Am besten geeignet für KI-generierte Business-Pläne mit SWOT-Analyse

Am besten geeignet für KI-generierte Business-Pläne mit SWOT-Analyse Venture Planner: Bestens geeignet für die KI-gestützte Erstellung von Business-Plänen mit Finanzprognosen

Bestens geeignet für die KI-gestützte Erstellung von Business-Plänen mit Finanzprognosen LivePlan: Bestens geeignet für Business-Planung mit finanzieller Nachverfolgung in Echtzeit

Bestens geeignet für Business-Planung mit finanzieller Nachverfolgung in Echtzeit IdeaBuddy: Am besten geeignet für Brainstorming und die Entwicklung von Geschäftsideen zu Plänen

Worauf sollten Sie bei KI-Generatoren für Business-Pläne achten?

Bei der Auswahl eines KI-Generators für Business-Pläne ist es wichtig, auf die wichtigsten Features zu achten, die den Planungsprozess verbessern und die Genauigkeit gewährleisten können.

Suchen Sie daher nach Tools, die benutzerdefiniert und benutzerfreundlich sind und umfassende, umsetzbare Pläne erstellen können, die auf die Bedürfnisse Ihres Geschäfts zugeschnitten sind.

Umfassende Vorlagen: Achten Sie darauf, dass das Tool Folgendes bietetvorlagen für Geschäftsvorschläge die alle wichtigen Elemente enthalten, wie z. B. Zusammenfassungen der Geschäftsführung, Marktanalysen, Finanzprognosen und Marketingstrategien

Achten Sie darauf, dass das Tool Folgendes bietetvorlagen für Geschäftsvorschläge die alle wichtigen Elemente enthalten, wie z. B. Zusammenfassungen der Geschäftsführung, Marktanalysen, Finanzprognosen und Marketingstrategien Finanzprognosefunktionen: Wählen Sie Generatoren, die Finanzprognosen, Cash Flow-Analysen und Break-Even-Berechnungen liefern, um einen klaren finanziellen Ausblick zu bieten

Wählen Sie Generatoren, die Finanzprognosen, Cash Flow-Analysen und Break-Even-Berechnungen liefern, um einen klaren finanziellen Ausblick zu bieten Marktanalyse-Tools: Wählen Sie Plattformen, die aktuelle Marktdaten und -trends nahtlos integrieren und so eine eingehende Marktforschung und Wettbewerbsanalyse ermöglichen

Wählen Sie Plattformen, die aktuelle Marktdaten und -trends nahtlos integrieren und so eine eingehende Marktforschung und Wettbewerbsanalyse ermöglichen Features zur Zusammenarbeit: Wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten, wählen Sie Tools, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen, so dass mehrere Benutzer den Plan gleichzeitig bearbeiten und überprüfen können

Wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten, wählen Sie Tools, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen, so dass mehrere Benutzer den Plan gleichzeitig bearbeiten und überprüfen können KI-gestützte Schreibhilfe: Bestimmte Tools bieten KI-gestützte Vorschläge und die Erstellung von Inhalten, um Ihre Geschäftsideen klar und professionell zu formulieren

Bestimmte Tools bieten KI-gestützte Vorschläge und die Erstellung von Inhalten, um Ihre Geschäftsideen klar und professionell zu formulieren Integration mit anderen Tools: Überlegen Sie, wie gut der Generator mit anderer Software zusammenarbeitet, die Sie verwenden, wie Projektmanagement-Tools, Finanzsoftware oder CRM-Systeme Notiz: Einige KI-Generatoren für Business-Pläne analysieren Markttrends in Echtzeit und geben Ihnen Einblicke, für die ein Mensch Stunden für die Recherche benötigen würde!

Die besten KI Business-Plan Generatoren

Hier finden Sie eine Zusammenstellung der besten KI-Tools, die Ihnen dabei helfen, einen erfolgreichen Business-Plan zu erstellen - einfach und effizient.

1. ClickUp (Das Beste für die Erstellung von Business-Plänen mit integriertem Projektmanagement) ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform, die KI-gesteuerte Geschäftsplanung mit starken Projektmanagement-Funktionen verbindet. Sie bietet Tools, die den Prozess vereinfachen und alles an einem bequemen Speicherort zusammenfassen.

Zum Beispiel können Sie das KI-Tool verwenden ClickUp Gehirn in ClickUp Dokumente um gut organisierte Inhalte zu erstellen, die Ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht werden.

Dieses Feature verbessert den Schreibprozess und bringt Schlüsselelemente wie Zusammenfassungen, Marktanalysen und Finanzprognosen klar zum Ausdruck.

ClickUp Brain sorgt für Klarheit und Professionalität im Dokument und ist damit ideal für die interne Strategieentwicklung oder Präsentationen für Investoren. Es verbessert auch die aufgabenmanagement indem Sie sie automatisch auf der Grundlage Ihres Business-Plans erstellen.

Instanz, wenn Sie Schlüsselziele wie die Durchführung von Marktforschung oder die Entwicklung einer Marketingstrategie skizzieren, generiert die KI entsprechende Aufgaben und weist sie den richtigen Mitgliedern des Teams zu.

erstellen von Business-Plänen in ClickUp Docs mit AI_

Diese Automatisierung verwandelt strategische Pläne in umsetzbare Elemente für organisierte zeitmanagement und Ausführung.

ClickUp ermöglicht die Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit, so dass mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an einem Business-Plan mitarbeiten können. Das Markieren von Kollegen, das Anfordern von Feedback und die Einstellung von Benachrichtigungen fördern die Kommunikation und einen einheitlichen Ansatz bei der Planung und Ausführung.

Die Projektmanagement tools von ClickUp sind so konzipiert, dass Sie mühelos von der Planung zur Ausführung übergehen können. Verwandeln Sie Business-Pläne in umsetzbare Aufgaben und nutzen Sie Tools wie Gantt-Diagramme, Zeitleisten, Kanban-Boards und vorlagen für Wachstumspläne um Fortschritte zu messen und Fristen nachzuverfolgen.

Durch die Integration von Aufgaben direkt aus dem Business-Plan wird sichergestellt, dass die strategischen Ziele aktiv verfolgt werden, was die Produktivität und Effektivität insgesamt steigert.

💡 Profi-Tipp: ClickUp bietet eine Vielzahl von einsatzbereiten vorlagen für Business-Pläne die den Prozess der Geschäftsplanung erleichtern und eine solide Grundlage für die Erstellung professioneller und detaillierter Pläne bieten.

Die ClickUp Business-Plan Vorlage bietet einen klaren Fahrplan für Benutzer, der sie durch Schlüsselkomponenten wie Zusammenfassungen, Finanzprognosen und Marktanalysen führt.

Eine weitere ausgezeichnete Wahl für die klare und kohärente Strukturierung Ihres Plans ist die ClickUp Business-Plan Dokumentvorlage . Diese Vorlage richtet Ihr Team auf ein gemeinsames Ziel aus, sammelt alle wesentlichen Erkenntnisse, um einen detaillierten Plan zu erstellen, und organisiert alle Informationen an einem Ort für einen einfachen Zugriff.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie professionelle und gut strukturierte Business-Pläne in ClickUp Docs mit ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um automatisch wichtige Meilensteine zu identifizieren, Aufgaben zu erstellen und sie den richtigen Mitgliedern des Teams zuzuweisen

Taggen und versenden Sie Benachrichtigungen, um alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten, damit Ideen frei fließen können

Übersetzen Sie Ihre Geschäftsstrategie in umsetzbare Workflows mit Tools wie Gantt-Diagrammen, Zeitleisten und Kanban-Boards

ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer sind aufgrund des großen Bereichs der Features mit einer Lernkurve konfrontiert

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. Copy.ai (Am besten für die Erstellung hochwertiger Inhalte für Business-Pläne)

via Kopieren.ai Copy.ai ist ein hochmoderner KI-Schreibassistent, der es Unternehmern und Eigentümern ermöglicht, mühelos Inhalte für ihre Business-Pläne zu erstellen. Er nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um hervorragendes Material nach Ihren Vorgaben zu erstellen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Business-Pläne mühelos zu erstellen, zu verbessern und zu perfektionieren, indem sie Ideen für Werbung, Aktionen und digitale Marketingkampagnen generiert.

Copy.ai beste Features

Eingabe spezifischer Details zur Erstellung benutzerdefinierter Inhalte für Abschnitte wie Zusammenfassungen undbudgetvorschläge Erhalten Sie KI-gesteuerte Vorschläge zur Verbesserung der Qualität und Kohärenz Ihres Business-Plans

Nahtlose Integration mit anderen Tools für einen reibungslosen Workflow bei der Erstellung Ihres Business-Plans

Copy.ai Beschränkungen

Einige Benutzer benötigen möglicherweise mehr benutzerdefinierte Optionen, um sich an ihre individuellen Bedürfnisse im Geschäft anzupassen

Kopy.ai Preise

Free

Starter: $49/Monat

$49/Monat Erweitert: $249/Monat

$249/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 10 kostenlose Vorlagen für Budgetvorschläge in Excel und ClickUp

3. Notion (am besten für die gemeinsame Planung von Geschäften)

/via_ Notion Notion ist ein vielseitiger All-in-One Workspace, der sich für Teams und Unternehmer eignet, die gemeinsam an der Planung von Geschäften arbeiten möchten. Das anpassungsfähige Design ermöglicht es Ihnen, Business-Pläne zu erstellen, zu überwachen und zu arrangieren, die perfekt auf Ihren Workflow abgestimmt sind.

Notion hebt sich von herkömmlichen document tools ab. Sie können Texte, Datenbanken und visuelle Elemente zusammenführen und so eine lebendige Plattform für Brainstorming, Strategieentwicklung und die Erstellung eines umfassenden Business-Plans schaffen.

Notion beste Features

Greifen Sie auf eine Vielzahl von Vorlagen zu und ändern Sie sie, um sie an Ihre speziellen Bedürfnisse bei der Planung Ihres Geschäfts anzupassen

Arbeiten Sie gleichzeitig mit Mitgliedern Ihres Teams, um eine nahtlose Kommunikation und eine effiziente Entwicklung des Plans zu ermöglichen

Nutzung von Datenbanken zur Strukturierung und Verwaltung verschiedener Komponenten Ihres Business-Plans

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit

Limitierte Offline-Funktionen behindern die Produktivität in Gebieten mit schlechter Internetverbindung

Preisgestaltung

Free

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI: Hinzufügen zu Ihrem Workspace für $10/Monat pro Benutzer

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4. ChatGPT (Am besten für die Erstellung und Verfeinerung von Business-Plan-Abschnitten)

/via_ {\an8}Das ist eine gute Idee ChatGPT ist ein KI-Tool, das Unternehmer und Eigentümer von Geschäften bei der Bewältigung von business Case erstellung. Es bietet lebhaften Support, der es den Benutzern ermöglicht, an Echtzeit-Diskussionen teilzunehmen, um verschiedene Aspekte ihrer Business-Pläne zu erstellen und zu verbessern.

Das Tool kann einen ersten Entwurf erstellen oder einen bestehenden Plan durch Verbesserungsvorschläge und fehlende Elemente aufwerten.

ChatGPT beste Features

Führen Sie Unterhaltungen mit ChatGPT, um detaillierte Inhalte für verschiedene Teile Ihres Business-Plans zu erstellen

Erhalten Sie Vorschläge und Verbesserungen, um die Klarheit Ihres Business-Plans zu verbessern

Nutzen Sie die Wissensdatenbank von ChatGPT, um aktuelle Daten und Trends einzubeziehen

ChatGPT Limitierungen

ChatGPT kann falsche Informationen bereitstellen, daher müssen Benutzer den Inhalt überprüfen, um dessen Richtigkeit sicherzustellen

ChatGPT Preise

Free

Plus: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 15 beste KI Writing Tools für Inhalte

5. UpMetrics (Am besten für umfassende Business-Planung mit Finanzprognosen)

via

UpMetrics

UpMetrics ist eine spezialisierte Geschäftsplanungsplattform, die Unternehmen bei der Erstellung umfassender, investorengerechter Business-Pläne unterstützt.

Sie bietet einen breiten Bereich von KI-Tools, die alle Bereiche der Business-Planung abdecken, einschließlich der Erstellung von Inhalten, Finanzprognosen und Marktanalysen.

Außerdem hilft der KI-gestützte Schreibassistent von UpMetrics bei der Erstellung klarer und professioneller Inhalte und stellt sicher, dass jeder Abschnitt des Business-Plans gut formuliert und zusammenhängend ist.

Die besten Features von UpMetrics

Nutzen Sie den KI-Assistenten von Upmetrics zur Erstellung gründlicher Business-Pläne

Wählen Sie aus über 400 anpassbaren Vorlagen, um den Planungsprozess zu verfeinern und sicherzustellen, dass alle wichtigen Komponenten abgedeckt sind

Nutzen Sie die bearbeitbaren Vorlagen, um Ihre Unternehmensstrategie in ein ansprechendes Pitch Deck zu verwandeln

UpMetrics Beschränkungen

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features anfangs erdrückend finden

UpMetrics Preise

Starter: $9/Monat

$9/Monat Premium: $19/Monat

$19/Monat Professionell: $49/Monat

UpMetrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

6. Grammarly (am besten geeignet, um Klarheit und Korrektheit beim Schreiben von Business-Plänen zu gewährleisten)

{vom_ Grammarly Grammarly ist ein beliebter KI-gesteuerter Schreibassistent, der die Qualität Ihrer Texte durch sofortiges Feedback zu Grammatik, Zeichensetzung und Stil verbessert.

Obwohl Grammarly nicht speziell als Generator für Business-Pläne konzipiert ist, verbessert es die Sprache und Klarheit von Business-Plänen erheblich. Das Feature zur Erkennung des Tonfalls sorgt dafür, dass der Inhalt des Business-Plans professionell und angemessen bleibt.

Grammarly beste Features

Sofortiges Feedback zu Grammatik, Zeichensetzung und Stil

Nutzen Sie die Tonalitätserkennung, um den Inhalt im gesamten Dokument angemessen und konsistent zu halten

Überprüfen Sie die Einzigartigkeit Ihres Inhalts, um die Glaubwürdigkeit zu wahren

Grammatikalische Limitierungen

Konzentriert sich auf die Verfeinerung bestehender Inhalte, nicht auf die Erstellung neuer Inhalte für Business-Pläne

Grammatische Preisgestaltung

Free

Premium: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Business: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7000+ Bewertungen)

7. Beautiful.ai (Das Beste für die Gestaltung visuell ansprechender Präsentationen von Business-Plänen)

via Schöne.KI Beautiful.ai ist eine Plattform für die Gestaltung von Präsentationen, die künstliche Intelligenz nutzt, um Benutzern bei der Erstellung visuell beeindruckender und professioneller Präsentationen zu helfen.

Beautiful.ai ist zwar kein herkömmlicher Business-Plan-Generator, kann aber Business-Pläne in überzeugende Präsentationen umwandeln, die die Aufmerksamkeit von Investoren und Stakeholdern auf sich ziehen. Geben Sie Ihre Inhalte ein, und die KI-gesteuerte Design-Engine von Beautiful.ai verwandelt sie in überzeugende, strukturierte Folien.

Beste Features von Beautiful.ai

Geben Sie den Inhalt Ihres Business-Plans ein, um professionell gestaltete Folien zu erstellen

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Präsentation anhand von Metriken wie Gesamtzahl der Ansichten, Anzahl der Betrachter und durchschnittliche Ansichtsdauer pro Folie

Ändern Sie Farben, Schriftarten und Layouts, um sie an Ihre Markenidentität anzupassen

Beautiful.ai Beschränkungen

Befasst sich nur mit dem Design und generiert nicht automatisch Inhalte für Business-Pläne

Beautiful.ai Preise

Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Team: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Beautiful.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

8. 15MinutePlan.ai (Am besten für die Erstellung schneller, prägnanter Business-Pläne)

via 15MinutenPlan.ai 15MinutePlan.ai ist eine KI-gestützte Plattform, die den Prozess der Geschäftsplanung vereinfacht und es den Benutzern ermöglicht, in kürzester Zeit detaillierte Pläne zu erstellen.

Die Plattform nimmt die Benutzer mit auf eine interaktive Reise und stellt ihnen Fragen zu ihrem Geschäft, z. B. zu praktischen Zielen, Einzelzielen und Finanzprognosen. Anhand der Eingaben erstellt die KI von 15MinutePlan.ai einen umfassenden Business-Plan, der den individuellen Bedürfnissen der Benutzer entspricht.

die besten Features von 15MinutePlan.ai

Beantworten Sie eine Reihe von geführten Fragen, um einen detaillierten Business-Plan in etwa 15 Minuten zu erstellen

Geben Sie spezifische Details über Ihr Geschäft ein, um Ihre einzigartigen Ziele und Ihren Markt zu reflektieren

Erstellen Sie Business-Pläne mit Unterstützung für mehrere Sprachen, um verschiedene Märkte und Interessengruppen zu bedienen

15MinutePlan.ai Einschränkungen

Für den Zugriff auf den gesamten Bereich der Features ist ein Abonnement erforderlich

15MinutenPlan.ai Preise

Starter Pack : $69

: $69 Professional Pack: $99

15MinutePlan.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

➡️ Mehr lesen: 65 Praktische Startup Business Ziele Beispiele um Erfolg zu gestalten

9. WordKraft KI (Beste KI-unterstützte Erstellung von Business-Plänen mit anpassbaren Vorlagen)

/via *[_WordKraft AI]( https://wordkraft.ai/)* WordKraft KI ist eine dynamische Plattform zur Generierung von Inhalten, die es Benutzern ermöglicht, mit Hilfe von anpassbaren Vorlagen und intelligentem Schreib-Support außergewöhnliche Business-Pläne zu erstellen.

Die Plattform bietet ein Array von Vorlagen für verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle, die den Benutzern eine solide Grundlage für die Erstellung bieten.

Der Schreibassistent von WordKraft KI formt fachmännisch klare und professionelle Inhalte für jeden Plan-Abschnitt und garantiert die Kohärenz mit Ihren Geschäftszielen.

Die besten Features von WordKraft AI

Nutzen Sie die KI, um gut strukturierte und kohärente Inhalte für die verschiedenen Abschnitte Ihres Business-Plans zu erstellen

Erstellen Sie mithilfe von KI einzigartige, lizenzfreie Bilder, die Ihren Inhalt ergänzen

Erstellung von Business-Plänen in über 40 Sprachen für ein vielfältiges und globales Publikum

WordKraft KI Limitierungen

Konzentriert sich in erster Linie auf die Generierung von Inhalten und verfügt möglicherweise nicht über erweiterte Features für Finanzprognosen

WordKraft KI Preise

Free

Pro Starter: $9/Monat

$9/Monat Pro Unlimited: $29/Monat

WordKraft KI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. VentureKit (am besten für KI-generierte Business-Pläne mit SWOT-Analyse)

via VentureKit VentureKit ist eine innovative Plattform, die die Leistung der KI nutzt, um die Geschäftsplanung zu optimieren und detaillierte Business-Pläne zu erstellen, die auf das individuelle Geschäftskonzept jedes Benutzers benutzerdefiniert sind.

Beantworten Sie eine Reihe geführter Fragen, um eine umfassende Vorlage für einen Business-Plan zu erhalten, die eine Zusammenfassung, eine SWOT-Analyse, eine Marketingstrategie, eine Wettbewerbsanalyse und mehr enthält.

VentureKit beste Features

Benutzen Sie KI für die Marktforschung zur Durchführung einer gründlichen SWOT-Analyse, um Stärken, Schwächen und Chancen zu ermitteln

Zugriff auf detaillierte Finanzprognosen, einschließlich Umsatzprognosen und Bilanzen

Interaktion mit einem KI-Berater im Chat für persönliche Beratung und Unterstützung

VentureKit-Einschränkungen

KI-generierte Inhalte erfordern möglicherweise zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungen, um perfekt auf spezifische Business-Kontexte abgestimmt zu sein

VentureKit-Preise

Free

Pro: $16/Monat

VentureKit-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. Venture Planner (am besten geeignet für die KI-gesteuerte Erstellung von Business-Plänen mit Finanzprognosen)

via Venture Planner Venture Planner ist eine KI-gesteuerte Plattform, die die Entwicklung von Geschäften optimiert, indem sie Benutzer durch eine dynamische Reihe von Multiple-Choice-Fragen führt.

Sie hilft Unternehmen dabei, personalisierte Pläne zu erstellen, die spezifische Probleme angehen, indem sie sich auf praktische Erkenntnisse und Empfehlungen auf der Grundlage realer Szenarien konzentriert.

Die umfangreichen Finanzmodellierungsfunktionen ermöglichen es Benutzern, mehrere Strategien zu testen und datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Die besten Features von Venture Planner

Nutzen Sie die KI, um benutzerdefinierte Business-Pläne zu erstellen, indem Sie geführte Multiple-Choice-Fragen beantworten

Zugriff auf Tools zur Erstellung detaillierter Finanzprognosen, einschließlich Umsatzprognosen und Kostenschätzungen

Profitieren Sie von gründlichen Risikobewertungen und fachkundiger Anleitung, um mögliche Fallstricke zu erkennen und zu überwinden

Einschränkungen des Venture Planners

Echtzeit-Branchendaten oder externe Tools zur Wettbewerbsanalyse und Finanzmodellierung erfordern unter Umständen manuelle Einträge, was zeitaufwändig ist

Preise von Venture Planner

Geschäft: $28/Monat

$28/Monat Berater: $80/Monat

Venture Planner Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. LivePlan (Das Beste für Business-Planung mit Nachverfolgung der Finanzen in Echtzeit)

via LivePlan LivePlan ist ein leistungsfähiges Tool für die Geschäftsplanung und -verwaltung, das Unternehmern und Eigentümern kleinerer Geschäfte hilft, dynamische Pläne zu erstellen und Fortschritte zu messen, um so die Produktivität zu steigern und wachstum von kleinen Geschäften .

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tutorials und das Experten-Coaching vereinfachen die professionelle Erstellung von Business-Plänen auf der Plattform. Darüber hinaus sorgen die automatisierten Finanzdaten mit Algorithmen in LivePlan für genaue Prognosen.

LivePlan beste Features

Erstellen Sie anhand detaillierter Anleitungen und Tutorials einen professionellen Business-Plan, auch ohne Vorkenntnisse

Nutzen Sie die integrierten Formeln, um genaue Finanzprognosen zu erstellen, einschließlich Umsatzprognosen und Kostenschätzungen

Überwachen Sie den finanziellen Zustand Ihres Unternehmens durch Nachverfolgung der Leistung im Vergleich zu Ihren Zielen im Geschäft, um fundierte Entscheidungen treffen zu können

LivePlan-Einschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Plattformen möglicherweise weniger intuitiv

Preise für LivePlan

Standard: $20/Monat

$20/Monat Premium: $20/Monat

LivePlan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 10 kostenlose Vorlagen für kleine Geschäfte

13. IdeaBuddy (am besten für Brainstorming und die Entwicklung von Ideen zu Plänen)

via IdeaBuddy IdeaBuddy ist eine all-in-one Geschäftsplanungssoftware, die Unternehmern und Geschäften dabei hilft, Ideen in Pläne zu verwandeln. Die KI-gesteuerten Business-Guides, Finanzpläne und Business-Plan-Ersteller der Plattform führen die Kunden durch den gesamten Planungsprozess.

Die besten Features von IdeaBuddy

Profitieren Sie von KI-gesteuerten Erkenntnissen zur Entwicklung Ihrer Geschäftsidee, die Aspekte wie Marktforschung, Wertangebot undbetriebsführung Nutzen Sie Tools zur Erstellung detaillierter Finanzprognosen, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen, Cash Flow-Prognosen und Break-even-Analysen

Brainstorming-Sitzungen mit Teammitgliedern in Echtzeit über das Online-Whiteboard

IdeaBuddy-Einschränkungen

Benutzer können IdeaBuddy nicht direkt mit anderen Softwareplattformen für Aufgaben verbinden, z. B. mit Buchhaltungssoftware

IdeaBuddy-Preise

Free

Dreamer: $15/Monat

$15/Monat Gründer: $20/Monat

$20/Monat Team Pro: $25/Monat

IdeaBuddy-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

Master Business-Plan Erstellung mit ClickUp

der richtige KI-Generator für Business-Pläne kann Ihnen helfen, den Prozess zu optimieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Ihr Geschäft auf Erfolg auszurichten.

Die Nutzung eines innovativen Tools kann Ihnen eine solide Grundlage bieten, um Ihre unternehmerische Vision in eine florierende Realität zu verwandeln.

Ein leistungsstarkes Tool, das Sie in Betracht ziehen sollten, ist ClickUp. Diese All-in-One-Plattform steigert die Produktivität, indem sie Funktionen für Aufgabenmanagement, Zieleinstellungen und Teamzusammenarbeit bietet - perfekt für die Organisation Ihres Geschäftsplans. Kostenlos anmelden und erkunden Sie die verschiedenen Features, um zu sehen, wie sie Ihre visuellen Workflows verbessern und die Produktivität und Zusammenarbeit Ihres Teams steigern können.