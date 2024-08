Wie Sie die Big Rocks-Strategie für Ihr Business umsetzen

Das Konzept der "Big Rocks" ist eine anschauliche Metapher für effektives Zeitmanagement und die Einstellung von Zielen.

Es zeigt das Bild eines Gefäßes, in das Sie große Steine, Kieselsteine und Sand einfüllen müssen. Die Analogie ist einfach und doch tiefgründig: Wenn Sie die "Big Rocks" - Ihre wichtigsten Prioritäten, die "strategischen Big Rocks" - nicht an erster Stelle platzieren, wird später nicht genug Platz für sie sein, wenn das Glas mit Sand und kleinen Steinen gefüllt wird.

Auch wenn der genaue Ursprung dieser Metapher nicht ganz klar ist, so ist sie doch wahrscheinlich in der praktischen Weisheit von Generationen verwurzelt, die mit dem Ausgleich konkurrierender Anforderungen zu kämpfen hatten.

Das Prinzip der 'Big Rocks' fand einen starken Verbündeten in Stephen Covey's Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen . Wir werden dieses Thema in diesem Blogbeitrag weiter vertiefen und Tools entdecken, die Ihnen bei der Einstellung von strategischen Big Rocks für Ihr Geschäft helfen.

Einführung in das Big Rocks-Konzept

Die Big-Rocks-Strategie ist eine Technik des Zeitmanagements und der Prioritätensetzung. Die "Big Rocks" stellen Ihre wichtigsten Aufgaben oder Ziele dar, deren Erledigung die größte Wirkung hätte. Indem Sie sich zuerst auf diese großen Aufgaben konzentrieren, stellen Sie sicher, dass sie erledigt werden und nicht unter einem Haufen kleinerer, weniger wichtiger Aufgaben begraben werden.

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes leeres Gefäß. Sie müssen es auffüllen. Die Big Rocks-Idee geht so: Denken Sie an die größten und wichtigsten Dinge, die Sie erreichen wollen - das sind Ihre "Big Rocks" Das kann alles sein, vom Gewinn eines wichtigen Clients bis zum Abschluss eines Marathons.

Der Trick besteht darin, diese großen Steine zuerst in das Glas zu legen. Wenn Sie mit den kleinen Dingen anfangen - wie E-Mails checken oder die nächste Staffel Ihrer Lieblingsserie auf Netflix schauen (das ist wie Sand im Getriebe) - haben Sie später keinen Platz mehr für die großen Steine.

Die "Big Rocks"-Strategie bietet mehrere Vorteile für Unternehmen. Am Arbeitsplatz legt das Führungsteam in der Regel die "Big Rocks" für die Teams fest. Durch die Konzentration auf eine limitierte Nummer von Top-Prioritäten können Geschäfte:

Maximierung der Ressourcenzuweisung: Effizienter Einsatz von Ressourcen für hochwirksame Initiativen

Effizienter Einsatz von Ressourcen für hochwirksame Initiativen Fokus und Klarheit verbessern: Eine klare Richtung für Mitarbeiter mit messbaren Zielen schaffen

Eine klare Richtung für Mitarbeiter mit messbaren Zielen schaffen Moral und Produktivität steigern: Bedeutende Erfolge feiern und Burnout reduzieren

Bedeutende Erfolge feiern und Burnout reduzieren Verbesserung der Entscheidungsfindung: Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage ihres Beitrags zu übergeordneten Zielen

Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage ihres Beitrags zu übergeordneten Zielen Überlegene Ergebnisse liefern: Durch das Abschließen weniger, aber wichtigerer Aufgaben greifbare Ergebnisse erzielen

Auch zu lesen: 25 Beispiele für SMART-Ziele und Ideen für die Arbeit im Jahr 2024

Große Felsen und Zeitmanagement

Beim Big Rocks-Prinzip geht es darum, Prioritäten zu setzen. Indem Sie zuerst Ihre "Big Rocks" identifizieren und planen, schaffen Sie einen soliden Rahmen für Ihren Tag, Ihre Woche oder sogar Ihr Jahr. Dadurch wird sichergestellt, dass die entscheidenden Aktivitäten, die am meisten zu Ihren Zielen beitragen, die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.

Ein Beispiel: Wenn Sie Schriftsteller sind, könnte Ihr "Big Rocks" das Schreiben neuer Inhalte sein. Dann sollten Sie dem Schreiben Priorität einräumen, anstatt sich mit endlosen E-Mails oder sozialen Medien zu beschäftigen. Sobald Sie diese wichtigen Blöcke festgelegt haben, können Sie weniger wichtige Aufgaben wie Recherche oder Bearbeitung einplanen.

Stephen Covey und die "großen Felsen

Stephen Covey, der Verfasser des bahnbrechenden Werks The 7 Habits of Highly Effective People, ist mit dem Konzept der "Big Rocks" verknüpft. Auch wenn er die Metapher nicht erfunden hat, so hat er sie doch popularisiert und ihre Bedeutung letztlich verstärkt.

**Er betont, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, die richtigen Dinge zu erledigen, anstatt einfach nur die richtigen Dinge zu tun. Wir setzen Prioritäten bei den wichtigsten Aufgaben und konzentrieren uns auf die "richtigen Dinge", um unsere langfristigen Ziele zu erreichen.

Das Big Rocks"-Konzept wird am direktesten in Coveys Gewohnheit 3, 'Put First Things First', angewendet. Diese Gewohnheit unterstreicht die Bedeutung eines effektiven Zeitmanagements und der Selbstdisziplin. **Sie ermutigt den Einzelnen, seine wichtigsten Rollen zu identifizieren und die Aktivitäten zu priorisieren, die zu diesen Rollen beitragen

_Der Schlüssel liegt nicht darin, Prioritäten zu setzen, sondern Prioritäten zu setzen

Stephen Covey, Verfasser_

Darüber hinaus ist Coveys Betonung, mit dem Ziel vor Augen zu beginnen, untrennbar mit dem Konzept der Big Rocks verbunden. Indem Sie Ihre gewünschten Ergebnisse visualisieren, können Sie die entscheidenden Schritte (die Big Rocks), die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind, besser identifizieren.

Lesen Sie auch: Wie man EOS SMART Rocks schreibt [Mit Beispielen]

Big Rocks und strategisches Management

Das Big-Rocks-Konzept hat in der Technologie und im strategischen Management eine starke Anwendung gefunden.

Im Mittelpunkt des strategischen Managements steht die Fähigkeit, sichere Entscheidungen darüber zu treffen, wo Ressourcen zugewiesen und Aufwände konzentriert werden sollen

Durch die Priorisierung einer begrenzten Zahl kritischer Ziele können Organisationen ihre Ressourcen, Energie und Aufmerksamkeit auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Das Big Rocks-Konzept bietet einen strukturierten Rahmen für diesen Prozess. Nach der Identifizierung der wichtigsten strategischen Ziele können Unternehmen sicherstellen, dass diese Prioritäten in ihre Prozesse auf allen Ebenen des Unternehmens eingebettet werden. **Diese Ausrichtung schafft ein freigegebenes Ziel und fördert das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter

Auch zu lesen: 10 kostenlose Vorlagen für die strategische Planung in ClickUp, Word und Excel

Anwendungen von Big Rocks in Business und Management

#1 Strategische Planung

Big Rocks in der strategischen Planung sind in der Regel umfassende, übergreifende Ziele, die jedes Mitglied eines Teams auf die Mission und Vision einer Organisation ausrichten.

Dazu können gehören:

Marktführerschaft: Erreichen einer dominanten Position in einem bestimmten Marktsegment

Erreichen einer dominanten Position in einem bestimmten Marktsegment Innovation: Entwicklung bahnbrechender Produkte oder Dienstleistungen

Entwicklung bahnbrechender Produkte oder Dienstleistungen Kundenerfahrung: Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerfahrungen

Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerfahrungen Finanzielle Leistung: Erreichen bestimmter Umsatz-, Gewinn- oder Wachstumsziele

Erreichen bestimmter Umsatz-, Gewinn- oder Wachstumsziele Talentakquise und -entwicklung: Aufbau einer Weltklasse-Belegschaft

Ein Beispiel: Ein Technologie-Startup könnte seine Big Rocks wie folgt definieren

Erreichen von Produkt-Markt-Fit

Sicherstellung der Startfinanzierung

Aufbau eines starken technischen Teams

#2 Förderung der Innovation

Innovation gedeiht oft in einer Umgebung, die sich auf das Wesentliche konzentriert. **Mit einer limitierten Nummer von innovationsorientierten Big Rocks können Unternehmen ihre Ressourcen und Talente auf Bereiche mit hohem Potenzial lenken

Dieser Ansatz verringert das Risiko, die Ressourcen zu sehr zu streuen, und erhöht die Wahrscheinlichkeit von bahnbrechenden Innovationen. Ein Beispiel: Ein Pharmaunternehmen könnte die Entwicklung eines Heilmittels für eine bestimmte Krankheit als Big Rock-Initiative in den Vordergrund stellen.

#3 Gezieltes Marketing

Wirksames Marketing erfordert Präzision. **Das Big-Rocks-Konzept kann Unternehmen helfen, ihren Einzelzielmarkt zu definieren und gezielte Marketingstrategien zu entwickeln

Durch die Ermittlung des idealen Kundenprofils und das Verständnis ihrer Bedürfnisse können Geschäfte sehr gezielte Kampagnen erstellen, die bei ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Ein Beispiel: Ein Hersteller von Luxusautos könnte sich auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe mit hohem Einkommen und einer Vorliebe für Premiummarken als Big Rock für seine Marketinganstrengungen konzentrieren.

#4 Risikomanagement

Der Big-Rocks-Ansatz kann die Entscheidungsfindung beeinflussen, indem er Entscheidungen in Bezug auf potenzielle Gewinne und Verluste formuliert

Bei der Priorisierung von Big Rocks können Unternehmen Entscheidungen treffen, die das Potenzial für hohe Gewinne maximieren und gleichzeitig das Risiko von erheblichen Rückschlägen minimieren.

Ein Beispiel: Investitionen in Forschung und Entwicklung, um eine neue Produktkategorie zu schaffen, könnten als risikoreiches und lohnendes Big Rock betrachtet werden.

Auch die Verlustaversion, die psychologische Tendenz, Verluste eher zu vermeiden als gleichwertige Gewinne zu erzielen, ist für das Konzept der Big Rocks von Bedeutung.

**Durch die Konzentration auf eine begrenzte Zahl kritischer Ziele können Organisationen das Risiko erheblicher Verluste mindern

Ein Beispiel: Ein Einzelhandelsunternehmen könnte den Schutz seines Kundenstamms als Big Rock priorisieren, um das Risiko zu minimieren, treue Kunden an die Konkurrenz zu verlieren.

Auch lesen: 11 kostenlose Vorlagen für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen

Wie man das Big Rocks-Konzept umsetzt

Das Big Rocks-Konzept ist ein leistungsfähiges Tool zur Priorisierung und Erreichung Ihrer wichtigsten Ziele. Der Einsatz einer leistungsfähigen Software zur Verwaltung von Aufgaben und Zielen kann Ihnen helfen, die Big-Rocks-Strategie erfolgreich umzusetzen.

Sie können Tools nutzen wie ClickUp um das Big Rocks-Konzept umzusetzen und Ihre Fortschritte nachzuverfolgen:

1. Einstellen und Nachverfolgen Ihrer Big Rocks Ziele

Visualisieren Sie Ihre Ziele in verschiedenen Formaten, um Fortschritte und Hindernisse mit ClickUp Goals leicht zu erkennen

Der erste Schritt zur Umsetzung des Big Rocks-Konzepts ist die Identifizierung Ihrer wichtigsten Ziele. ClickUp-Ziele erlaubt es Ihnen, Ziele zu erstellen und zu verwalten, Schlüssel-Ergebnisse festzulegen und Fortschritte zu verfolgen. Indem Sie größere Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte unterteilen, können Sie den Fokus und die Dynamik aufrechterhalten.

ClickUp Goals bietet einen strukturierten Ansatz zur Verwaltung Ihrer großen Ziele.

Kategorisieren Sie Ihre Ziele in verschiedene Schwerpunktbereiche, indem Sie Ordner erstellen. **Erstellen Sie zum Beispiel Ordner für kurzfristige Sprints, langfristige OKRs, individuelle Metriken für die Mitarbeiterleistung oder andere wichtige Ziele

**Erstellen Sie zum Beispiel Ordner für kurzfristige Sprints, langfristige OKRs, individuelle Metriken für die Mitarbeiterleistung oder andere wichtige Ziele Automatische Nachverfolgung des Fortschritts beim Abschließen von Aufgaben und damit Sichtbarkeit der Zielerreichung in Echtzeit. Zum Beispiel können alle Aufgaben innerhalb eines Sprints mit einem entsprechenden Ziel verknüpft werden, um den Fortschritt des Sprints effektiv zu messen

und damit Sichtbarkeit der Zielerreichung in Echtzeit. können alle Aufgaben innerhalb eines Sprints mit einem entsprechenden Ziel verknüpft werden, um den Fortschritt des Sprints effektiv zu messen Numerische Einzelziele festlegen, den Fortschritt schrittweise verfolgen und Ihre Ziele im Auge behalten

den Fortschritt schrittweise verfolgen und Ihre Ziele im Auge behalten NutzenClickUp Gehirn bei der Generierung von Ziel-Ideen. Die KI kann durch die Eingabe relevanter Eingabeaufforderungen oder Schlüsselwörter Vorschläge unterbreiten, die Ihnen helfen, potenzielle Big Rocks zu identifizieren, die mit Ihrer Gesamtstrategie übereinstimmen

Sie können auch eine vorlage für intelligente Ziele um Ihnen zu helfen, Ihre Big Rocks mit Hilfe der SMART-Ziel-Technik aufzuschreiben.

Messen Sie Ihre Ziele mit der ClickUp SMART Goals-Vorlage

Das Erreichen Ihrer Ziele beginnt mit der Einstellung klarer, umsetzbarer Ziele. ClickUp's SMART Goals Vorlage bietet die Struktur und die tools, um Ihre Ziele in die Realität umzusetzen.

SMART steht für Specific (spezifisch), Measurable (messbar), Achievable (erreichbar), Relevant (relevant) und Time-bound (zeitgebunden). Indem Sie sich Ziele setzen, die diesen Kriterien entsprechen, erhöhen Sie Ihre Chancen auf Erfolg.

Diese Vorlage bietet einen umfassenden Ansatz für die Einstellung und Verwaltung von Zielen:

Erstellen und organisieren: Die SMART Goals Ansicht ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele zu strukturieren, um Klarheit und Fokus zu gewährleisten

Die SMART Goals Ansicht ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele zu strukturieren, um Klarheit und Fokus zu gewährleisten Aufwand messen: Die Ansicht "Zielaufwand" hilft Ihnen, die für jedes Ziel erforderlichen Ressourcen einzuschätzen, und unterstützt Sie bei der Festlegung von Prioritäten

Die Ansicht "Zielaufwand" hilft Ihnen, die für jedes Ziel erforderlichen Ressourcen einzuschätzen, und unterstützt Sie bei der Festlegung von Prioritäten Brainstorming und Speichern: Die Ansicht "SMART Goal Worksheet" bietet einen Space, in dem Sie Ideen festhalten und Ihre Ziele entwickeln können

Die Ansicht "SMART Goal Worksheet" bietet einen Space, in dem Sie Ideen festhalten und Ihre Ziele entwickeln können Unternehmensziele nachverfolgen: Die Ansicht "Unternehmensziele" bietet einen zentralen Speicherort zur Überwachung der teamweiten Ziele

Die Ansicht "Unternehmensziele" bietet einen zentralen Speicherort zur Überwachung der teamweiten Ziele Einfacher Einstieg: Die Ansicht "Erste Schritte" bietet eine schrittweise Anleitung, die Sie durch den Prozess führt

Die Ansicht "Erste Schritte" bietet eine schrittweise Anleitung, die Sie durch den Prozess führt Anpassbare Status: Nachverfolgung des Fortschritts mit Optionen wie "Abgeschlossen", "Erledigt", "Nicht im Plan", "In der Warteschleife" und "Verfolgen

Nachverfolgung des Fortschritts mit Optionen wie "Abgeschlossen", "Erledigt", "Nicht im Plan", "In der Warteschleife" und "Verfolgen Erweitertes Projektmanagement: Verwenden Sie Zeiterfassung, Abhängigkeiten, Automatisierung und mehr, um das Zielmanagement zu optimieren

2. Visualisieren Sie Ihre Big Rocks auf Dashboards

Fügen Sie verschiedene Karten hinzu und erhalten Sie detaillierte Berichte über alles mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards bieten ein leistungsfähiges visuelles tool zur Verwaltung und Nachverfolgung von Big Rocks. Durch die Umwandlung von Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse bieten Dashboards einen klaren Überblick über Ihre strategischen Prioritäten und Fortschritte.

Um Ihre Big Rocks effektiv zu visualisieren, beginnen Sie mit der Erstellung eines speziellen Dashboards. Nutzen Sie die benutzerdefinierten Optionen von ClickUp, um das Dashboard an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Fügen Sie Karten hinzu, um wichtige Metriken, Ziele und Fortschritte in Bezug auf Ihre Big Rocks anzuzeigen.

Zu den Schlüsselkomponenten des Dashboards für Big Rocks gehören:

Zielkarte: Diese Karte bietet eine zentrale Ansicht Ihrer Big Rocks und ermöglicht es Ihnen, Metriken, Ziele und Einzelziele des Teams direkt im Dashboard anzuzeigen und zu bearbeiten

Diese Karte bietet eine zentrale Ansicht Ihrer Big Rocks und ermöglicht es Ihnen, Metriken, Ziele und Einzelziele des Teams direkt im Dashboard anzuzeigen und zu bearbeiten Karte zur Aufschlüsselung der Prioritäten: Mit dieser Karte erhalten Sie einen Einblick in die Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Prioritätsstufen. Visualisieren Sie die Daten als Kreis-, Batterie- oder Balkendiagramm zur einfachen Interpretation

Mit dieser Karte erhalten Sie einen Einblick in die Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Prioritätsstufen. Visualisieren Sie die Daten als Kreis-, Batterie- oder Balkendiagramm zur einfachen Interpretation Karte "Priorität im Zeitverlauf": Verfolgen Sie, wie sich die Prioritäten der Aufgaben entwickeln, um Trends und Muster zu erkennen. Diese Karte kann Ihnen helfen zu verstehen, wie effektiv Sie Ihre Big Rocks verwalten

Verfolgen Sie, wie sich die Prioritäten der Aufgaben entwickeln, um Trends und Muster zu erkennen. Diese Karte kann Ihnen helfen zu verstehen, wie effektiv Sie Ihre Big Rocks verwalten Karten mit der Gesamtzahl der Aufgaben: Diese Karten zeigen die Gesamtzahl der Aufgaben für jede Prioritätsstufe an (Dringend, Hoch, Normal, Niedrig, Keine Priorität) und geben einen schnellen Überblick über Ihren Workload

Auch lesen: 15 SMART-Ziele für das Zeitmanagement, um 2024 auf Kurs zu bleiben

3. Visualisieren, zuordnen und priorisieren Sie Ihre Big Rocks

Die Zerlegung komplexer Ziele in überschaubare Aufgaben ist entscheidend für den Erfolg.

Durch den effektiven Einsatz von ClickUp Aufgaben und ClickUp Ansichten können Sie Ihren Workflow verwalten und visualisieren, die Zusammenarbeit verbessern und den Fortschritt in Richtung strategischer Ziele nachverfolgen.

Legen Sie mit ClickUp Aufgaben Ihre Prioritäten für die Big Rocks fest, die Sie als erstes angehen müssen

Zerlegen Sie Big Rocks in ClickUp Aufgaben:

Erstellung von Aufgaben: Erstellen Sie für jeden Big Rock eine übergeordnete Aufgabe. Diese dient als Container für alle zugehörigen Unteraufgaben

Erstellen Sie für jeden Big Rock eine übergeordnete Aufgabe. Diese dient als Container für alle zugehörigen Unteraufgaben Aufgabendelegation: Weisen Sie den Teammitgliedern Unteraufgaben zu, je nach deren Stärken und Verfügbarkeit

Weisen Sie den Teammitgliedern Unteraufgaben zu, je nach deren Stärken und Verfügbarkeit Abhängigkeiten von Aufgaben: Definieren Sieaufgaben-Abhängigkeiten um eine logische Abfolge von Aktionen festzulegen. Richten Sie Abhängigkeiten ein, um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden

Definieren Sieaufgaben-Abhängigkeiten um eine logische Abfolge von Aktionen festzulegen. Richten Sie Abhängigkeiten ein, um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden Wiederholende Aufgaben: Richten Sie für sich wiederholende Aufgabenwiederholende Aufgaben um die Planung zu automatisieren. Dies kann für regelmäßige Check-Ins, Berichterstellungen oder andere Routineaktivitäten hilfreich sein

Richten Sie für sich wiederholende Aufgabenwiederholende Aufgaben um die Planung zu automatisieren. Dies kann für regelmäßige Check-Ins, Berichterstellungen oder andere Routineaktivitäten hilfreich sein Prioritäten und Fälligkeitsdaten: Weisen Sie jeder Aufgabe Prioritätsstufen und Fälligkeitsdaten zu, um den Fokus und die Dringlichkeit zu wahren

Visualisieren Sie Ihre Arbeit in mehreren, anpassbaren und flexiblen ClickUp Ansichten

Sehen Sie Ihre größeren Felsen mit ClickUp Views:

Board-Ansicht: Verwenden SieBoard-Ansicht für eine Kanban-ähnliche Visualisierung Ihrer Big Rocks und der damit verbundenen Aufgaben. Diese Ansicht ist ideal für die Nachverfolgung des Fortschritts und die Identifizierung von Engpässen

Verwenden SieBoard-Ansicht für eine Kanban-ähnliche Visualisierung Ihrer Big Rocks und der damit verbundenen Aufgaben. Diese Ansicht ist ideal für die Nachverfolgung des Fortschritts und die Identifizierung von Engpässen Listenansicht: Für einen detaillierten Überblick über alle Aufgaben, die mit einem bestimmten Big Rock oder einer Abteilung verbunden sind, verwenden SieListenansicht. Diese Ansicht bietet eine umfassende Liste von Aufgaben, einschließlich Details, Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten

Für einen detaillierten Überblick über alle Aufgaben, die mit einem bestimmten Big Rock oder einer Abteilung verbunden sind, verwenden SieListenansicht. Diese Ansicht bietet eine umfassende Liste von Aufgaben, einschließlich Details, Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten Kalender Ansicht: Visualisieren Sie Aufgaben und Fristen in einerkalender ansicht um die Workload und mögliche Konflikte zu verstehen. Sie können die Aufgaben nach Tag, Woche, Monat oder Jahr anzeigen

Lesen Sie auch: Beispiele für Ein-Jahres-, Fünf-Jahres- und Zehn-Jahres-Ziele für die Planung langfristiger Ziele

4. Kommunizieren Sie Ihre Big Rocks an das Unternehmen

Kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeitern in Echtzeit mit ClickUp Chat

Verwandeln Sie zwanglose Unterhaltungen in strategische Diskussionen, ClickUp Chat wird zu einem hub für Big Rocks Kommunikation. **Teams können Ideen freigeben, Fragen stellen und Feedback in einer flüssigen und ansprechenden Art und Weise geben

Dieser offene Dialog schafft ein Gefühl der Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit, da sich die Mitarbeiter in die zukünftigen Ziele des Unternehmens eingebunden fühlen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Chat-Ansicht für die Kommunikation und Verwaltung Ihrer Big Rocks nutzen können:

Freigeben von Dokumenten: Die Personalabteilung kann das Big Rocks-Dokument direkt in einem Chat-Kanal freigeben, so dass es für alle Mitarbeiter zugänglich ist

Die Personalabteilung kann das Big Rocks-Dokument direkt in einem Chat-Kanal freigeben, so dass es für alle Mitarbeiter zugänglich ist Schlüsselankündigungen: Nutzen Sie den Chat, um formelle Ankündigungen zu den Big Rocks zu machen und deren Bedeutung und Auswirkungen hervorzuheben

Nutzen Sie den Chat, um formelle Ankündigungen zu den Big Rocks zu machen und deren Bedeutung und Auswirkungen hervorzuheben Direkte Nachrichtenübermittlung: Für detaillierte Diskussionen oder spezifisches Feedback können Sie direkte Nachrichtenübermittlung nutzen, um mit Einzelpersonen oder kleinen Gruppen zu kommunizieren

Für detaillierte Diskussionen oder spezifisches Feedback können Sie direkte Nachrichtenübermittlung nutzen, um mit Einzelpersonen oder kleinen Gruppen zu kommunizieren Aufgabenzuweisung: Weisen Sie Aufgaben direkt in der Chat-Oberfläche zu, um die Effizienz und Verantwortlichkeit zu erhöhen

Weisen Sie Aufgaben direkt in der Chat-Oberfläche zu, um die Effizienz und Verantwortlichkeit zu erhöhen Verwendung von @mentions: Machen Sie schnell auf bestimmte Personen oder Teams aufmerksam, indem Sie@Merkungenerleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit

Auch gelesen: 12 beste Software zur Zieleinstellung für Teams im Jahr 2024

5. Behalten Sie die Big Rocks im Auge

Erstellen Sie mit ClickUp Reminders Erinnerungen für Aufgaben und Meetings, oder richten Sie sie sogar über einen Kommentar ein ClickUp-Erinnerungen sorgen dafür, dass Ihre Big Rocks stets im Fokus bleiben. Die Einstellung rechtzeitiger Erinnerungen kann dazu beitragen, die Dynamik aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass wichtige Ziele durch die Maschen fallen.

Sie können Erinnerungen und Kalender in ClickUp nutzen, um die "Big Rocks" auf diese Weise im Blick zu behalten:

Break down Big Rocks: Für komplexe Big Rocks können Sie mehrere Erinnerungen erstellen, um den Fortschritt in verschiedenen Phasen nachzuverfolgen

Für komplexe Big Rocks können Sie mehrere Erinnerungen erstellen, um den Fortschritt in verschiedenen Phasen nachzuverfolgen Nutzen Sie wiederholende Erinnerungen: Für laufende Aufgaben oder Check-Ins im Zusammenhang mit Ihren Big Rocks können Sie wiederholende Erinnerungen einrichten

Für laufende Aufgaben oder Check-Ins im Zusammenhang mit Ihren Big Rocks können Sie wiederholende Erinnerungen einrichten Delegieren Sie Erinnerungen: Weisen Sie Teammitgliedern, die für bestimmte Aspekte eines Big Rocks verantwortlich sind, Erinnerungen zu

Auch lesen: Wie man Ziele für Projekte festlegt und welche Fehler man vermeiden sollte (+ Vorlagen)

Das Für und Wider der Big Rocks Strategie

Die Big-Rocks-Strategie ist ein beliebter Ansatz zur Priorisierung und Einstellung von Zielen, der mehr Konzentration und Produktivität verspricht. Aber wie jedes tool hat auch sie ihre Stärken und Schwächen:

Vorteile der Big-Rocks-Strategie

Verbesserte Konzentration: Durch die Konzentration auf wenige wichtige Ziele werden Ablenkungen eliminiert

Durch die Konzentration auf wenige wichtige Ziele werden Ablenkungen eliminiert Verbesserte Produktivität: Die Priorisierung von Aufgaben kann zu höherer Effizienz und Leistung führen

Die Priorisierung von Aufgaben kann zu höherer Effizienz und Leistung führen Klare Ausrichtung: Ein definierter Weg zum Erfolg gibt ein Gefühl der Zielgerichtetheit

Ein definierter Weg zum Erfolg gibt ein Gefühl der Zielgerichtetheit Bessere Ressourcenzuweisung: Die Konzentration auf Schlüsselbereiche ermöglicht eine optimale Nutzung der Ressourcen

Die Konzentration auf Schlüsselbereiche ermöglicht eine optimale Nutzung der Ressourcen Reduzierter Stress: Priorisierung kann helfen, überwältigende Workloads zu bewältigen

Mögliche Nachteile der Big Rocks Strategie

Tunnelblick: Übermäßiger Fokus auf Big Rocks kann kleinere, wichtige Aufgaben vernachlässigen

Übermäßiger Fokus auf Big Rocks kann kleinere, wichtige Aufgaben vernachlässigen Verpasste Chancen: Das Ignorieren kleinerer Aufgaben könnte zu verpassten Wachstumschancen führen

Das Ignorieren kleinerer Aufgaben könnte zu verpassten Wachstumschancen führen Risiko des Scheiterns: Starke Investitionen in einige wenige "Big Rocks" erhöhen den potenziellen Verlust, wenn diese scheitern

Starke Investitionen in einige wenige "Big Rocks" erhöhen den potenziellen Verlust, wenn diese scheitern Schwierige Messung des Fortschritts: Die Nachverfolgung des Fortschritts bei großen, übergreifenden Zielen kann eine Herausforderung sein

Lösungen für mögliche Nachteile

Regelmäßige Bewertung: Überprüfen Sie Ihre Big Rocks regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie relevant bleiben

Überprüfen Sie Ihre Big Rocks regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie relevant bleiben Ausgewogener Ansatz: Kombinieren Sie die Big-Rocks-Strategie mit einem System zur Verwaltung kleinerer Aufgaben

Kombinieren Sie die Big-Rocks-Strategie mit einem System zur Verwaltung kleinerer Aufgaben Risikominimierung: Entwickeln Sie Notfallpläne für mögliche Rückschläge

Entwickeln Sie Notfallpläne für mögliche Rückschläge Klare Metriken: Legen Sie für jeden Big Rock spezifische, messbare Indikatoren fest

Legen Sie für jeden Big Rock spezifische, messbare Indikatoren fest Flexibilität: Seien Sie darauf vorbereitet, Ihren Fokus anzupassen, wenn sich die Umstände ändern

Auch zu lesen: Wie Sie 2024 wirksame SMART-Ziele schreiben (mit Beispielen!)

Die Big Rocks Strategie mit ClickUp umsetzen

Die Big-Rocks-Strategie ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ein strategischer Imperativ für Geschäfte, die sich aus der Mittelmäßigkeit befreien wollen. Indem Sie rücksichtslos das priorisieren, was wirklich wichtig ist, optimieren Sie nicht nur die Abläufe, sondern stellen ein Diagramm für nachhaltiges Wachstum auf.

Aber Reden ist billig, und die Ausführung ist entscheidend. Hier wird ClickUp zu einem unverzichtbaren Verbündeten.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine einzige Plattform, um Ihre Big Rocks zu identifizieren, sie in umsetzbare Aufgaben zu zerlegen, den Fortschritt zu verfolgen und letztendlich die Zusammenarbeit zu fördern. Das ist ClickUp. Mit Features wie Zielen, Aufgaben und Dashboards verwalten Sie nicht nur Projekte, sondern orchestrieren eine Sinfonie der Produktivität.

Sind Sie bereit, Ihr Geschäft zu verändern, indem Sie sich auf die großen Brocken konzentrieren? Melden Sie sich bei ClickUp an heute!