Glean vs. Microsoft Copilot: Welches KI-Tool ist das beste?

Jeder möchte seine Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz verbessern. Ob schnelle Hacks für die Excel-Tabelle oder Tools, die sich leicht mit bestehenden Arbeitsabläufen synchronisieren lassen - in einem wettbewerbsorientierten und dynamischen Arbeitsumfeld zählt jeder kleine Vorteil.⚡

An dieser Stelle kommen KI-Tools wie Glean und Microsoft Copilot ins Spiel.

Beide Tools rationalisieren Ihren Workflow, bieten Integrationsfunktionen und sparen (vor allem) jede Menge Zeit. doch wie soll man sich für eines der beiden entscheiden?

In diesem Blog haben wir beide Tools miteinander verglichen, um Ihnen die Mühe zu ersparen. Lassen Sie uns herausfinden, wer in der Debatte zwischen Glean und Microsoft Copilot gewinnt!

Was ist Glean?

über Abrufen Glean wurde von einem Team von Google-Suchingenieuren gegründet und ist ein KI-Tool für die Arbeit. Es lässt sich in verschiedene Arbeitsplatzanwendungen und -suites integrieren, z. B. Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce und Slack. Mit Glean können Sie die Produktivität am Arbeitsplatz verbessern, Routineaufgaben automatisieren und sicherstellen, dass Teammitglieder problemlos auf projektspezifische Informationen zugreifen können.

Bei arbeitsbezogenen Fragen durchsucht Glean die Unternehmensanwendungen, um relevante Antworten zu geben. Es baut auf Unternehmensdaten auf und analysiert Benutzerabfragen, um Antworten zu personalisieren, die auf bestimmte Rollen, Teams und Projekte zugeschnitten sind.

Glean Features

Glean bietet mehrere herausragende Features, mit denen HR-, Support-, Vertriebs- und Technik-Teams ihre Produktivität steigern können. Erfahren Sie mehr über diese Funktionen.

🌟 Feature #1: Arbeitsplatzsuche

über Abrufen Die Enterprise-Suchplattform von Glean bündelt das gesamte Wissen Ihres Unternehmens an einem Ort. Mitarbeiter können mit Hilfe von Eingabeaufforderungen genau die Informationen finden, die sie benötigen, und das KI-Tool durchsucht die Daten, Wissensdatenbanken und Anwendungen Ihres Unternehmens, um relevante und genaue Antworten zu finden.

Alle Suchergebnisse werden in Echtzeit indexiert, so dass Ihre Mitarbeiter immer Zugriff auf die neuesten Informationen haben. Glean kann auch die bestehenden Berechtigungen für jedes Dokument überprüfen, so dass die Mitarbeiter nur die Informationen sehen, auf die sie zugreifen können, und die Sicherheit der Daten verbessert wird.

Bonus: Wenn Glean mit den vorhandenen Ressourcen keine Antworten finden kann, identifiziert es Fachexperten in Ihrem Unternehmen. Sie können sich mit der richtigen Person verbinden, um die benötigten Informationen zu erhalten.

🌟 Feature #2: KI-Assistent

über Abrufen Der KI-Assistent von Glean hilft Ihnen, überzeugende E-Mails zu verfassen, Dokumente zusammenzufassen und Daten zu analysieren. Er nutzt Daten aus dem Repository Ihres Unternehmens und hilft Ihnen bei der Erstellung kontextbezogener Dokumente und Berichte.

Mit dem KI-Assistenten können Sie auch komplexe Workflows mit erweiterten Eingabeaufforderungen automatisieren. Sie können Eingabeaufforderungen mit Schritten, Strukturen und Anweisungen erstellen, um den KI-Assistenten von Glean ohne manuelle Eingriffe durch mehrstufige Prozesse zu führen.

🌟 Feature #3: Wissensdiagramm

über Abrufen Der Wissensgraph ist ein umfassendes Rahmenwerk, das Beziehungen zwischen den Menschen, Inhalten und Aktivitäten einer Organisation herstellt. Glean verwendet "Konnektoren", um Wissensbestände mit den zahlreichen internen und externen Anwendungen Ihres Unternehmens zu verbinden.

Das Tool sammelt und indexiert dann Informationen aus diesen Quellen, um ein durchsuchbares Repository zu erstellen. Zu den Informationsquellen können E-Mails, Chats, Dokumente, Arbeitsplatz-Tools und vieles mehr gehören.

Dieses Feature ist nützlich, wenn Sie auf kontextuell relevante Inhalte zugreifen möchten, ohne Ihren gesamten digitalen Workspace durchsuchen zu müssen. Glean nutzt den Wissensgraphen, um frühere Interaktionen zu verstehen und alle relevanten Präsentationen, Kommunikationen und Dokumente im Zusammenhang mit Ihrem Projekt aufzurufen.

Glean Preise

Benutzerdefinierte Preise

Was ist Microsoft Copilot?

über Microsoft Kopilot Copilot ist ein intelligenter KI-Assistent, der in Microsoft SharePoint, Word, Excel und andere Microsoft 365-Anwendungen integriert ist. Er kann Sie bei verschiedenen Aufgaben unterstützen, z. B. bei der Erstellung von Inhalten, der KI-Suche im Unternehmen und der Datenanalyse.

Das Tool verwendet Large Language Models (LLMs) und ist in Bing integriert, um Ihnen die relevantesten und aktuellsten Informationen für Ihre Suchen zu liefern. Copilot kann auch Informationen aus einer Vielzahl von öffentlichen Quellen abrufen, was es für Forschung und Bildung nützlich macht.

Microsoft Copilot Features

Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Features von Copilot, die Ihre Arbeit in Microsoft 365-Anwendungen vereinfachen können.

🌟 Feature #1: Wissenssuche

über Microsoft Kopilot Copilot fungiert als KI-gestützte Wissensplattform für Unternehmen. Es stellt eine sichere Verbindung zu Geschäftsdaten her, die sich in Ihren E-Mails, Notizen, Dokumenten und Kalendern befinden.

Anstatt also Zeit damit zu verbringen, unzählige Wissensquellen zu durchsuchen und sich mit Fachexperten zu verbinden, können Sie die Unterhaltung im Chat nutzen, um Antworten auf arbeitsbezogene Fragen zu erhalten.

🌟 Feature #2: Persönlicher KI-Assistent

über Microsoft Kopilot Neben der Vermittlung von Wissen. Copilot fungiert als Ihr ganz persönlicher Assistent, der Ihnen hilft, sich wiederholende Aufgaben aus dem Weg zu räumen. Er lässt sich in die Anwendungen der Microsoft 365-Suite integrieren und bietet dadurch mehrere Vorteile. So geht's.

Word : Integrieren Sie es in Word, um Vorschläge auf der Grundlage Ihrer Notizen und anderer Dokumente zu erstellen. Es verwendet das von Ihnen gewählte Format, bezieht Bilder aus verschiedenen Dateien ein und macht sogar Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Dokumentation

: Integrieren Sie es in Word, um Vorschläge auf der Grundlage Ihrer Notizen und anderer Dokumente zu erstellen. Es verwendet das von Ihnen gewählte Format, bezieht Bilder aus verschiedenen Dateien ein und macht sogar Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Dokumentation EXCEL : Analysieren Sie Tabellen und große Datenmengen in Excel mit Leichtigkeit. Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Copilot die genaue Analyse mitzuteilen, die Sie wünschen. Copilot erstellt auch eine benutzerdefinierte Formel auf der Grundlage Ihrer Anfrage und liefert schnelle Antworten

: Analysieren Sie Tabellen und große Datenmengen in Excel mit Leichtigkeit. Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Copilot die genaue Analyse mitzuteilen, die Sie wünschen. Copilot erstellt auch eine benutzerdefinierte Formel auf der Grundlage Ihrer Anfrage und liefert schnelle Antworten PowerPoint : Erstellen Sie professionelle Präsentationen mit minimalem Aufwand. Geben Sie Ihre Anweisungen ein und taggen Sie die Dokumente, die Sie als Referenz verwenden möchten. Copilot wird diese Dateien sofort in eine Präsentation umwandeln. Sie können Präsentationen auch in Word-Dokumente umwandeln

: Erstellen Sie professionelle Präsentationen mit minimalem Aufwand. Geben Sie Ihre Anweisungen ein und taggen Sie die Dokumente, die Sie als Referenz verwenden möchten. Copilot wird diese Dateien sofort in eine Präsentation umwandeln. Sie können Präsentationen auch in Word-Dokumente umwandeln Teams: Fassen Sie zusammen, wer was in einem Meeting gesagt hat, und protokollieren Sie Elemente, die zu erledigen sind. Sie können Informationen über ungelöste Elemente erhalten und den Kern der Diskussion erfassen, ohne endlose Notizen machen zu müssen

🌟 Feature #3: Integration mit Microsoft Graph

Mit Microsoft Graph-Konnektoren können Sie Informationen auf Unternehmensebene (Benutzer, Geräte, Knowledge Hubs, Anwendungen) von Microsoft- und Nicht-Microsoft-Diensten in Microsoft Graph einlesen. Dadurch erhält Copilot ein semantisches Verständnis von Eingabeaufforderungen und kann sinnvolle und relevante Antworten auf alle arbeitsbezogenen Abfragen liefern.

Microsoft Copilot Preise

Personal (Microsoft Copilot Pro): $20/Monat pro Benutzer

(Microsoft Copilot Pro): $20/Monat pro Benutzer Geschäft (Microsoft 365 Copilot): $30/Monat pro Benutzer

(Microsoft 365 Copilot): $30/Monat pro Benutzer Unternehmen (Microsoft 365 Copilot): $30/Monat pro Benutzer

Glean vs. Microsoft Copilot: Features im Vergleich

Zu Beginn ist es schwierig, zwischen Glean und Microsoft allein anhand ihrer Features zu differenzieren. In der folgenden Tabelle vergleichen wir Glean mit Microsoft Copilot, um ihre Features auf einer detaillierten Ebene zu verstehen.

Feature Glean Microsoft Copilot Enterprise-Suche Verbindet sich mit mehreren Plattformen und macht die Wissenssuche kontextbezogener Kann auf Daten zugreifen, die über 100+ Microsoft- und Nicht-Microsoft-Dienste verteilt sind, um relevante Antworten auf Abfragen zu liefern Kontextbezogene Unterstützung Nutzt fortschrittliches NLP, um kontextbezogene Vorschläge und Empfehlungen zu geben Limitiert auf die Erstellung von Zusammenfassungen, Datenanalyse und Berichterstellung Automatisierung Bietet Features zur Automatisierung komplexer Workflows Microsoft Copilot bietet Automatisierungsfunktionen nur für Microsoft 365-Anwendungen Teamkommunikation Bietet einen Work Hub für die Verwaltung von Unternehmensinformationen mit begrenzten Funktionen für die Zusammenarbeit Integriert mit Microsoft Teams für Zusammenfassungen von Meetings, Elemente für Aktionen und chatbasierte Einblicke. Integrationen Integriert sich in einen breiten Bereich von Unternehmensanwendungen Integriert sich über Microsoft Graph Connectors in verschiedene CRMs, Collaboration Tools, Datenbanken usw Benutzerfreundlichkeit Problem des Kontextwechsels, da eine eigenständige Seite verwendet wird Arbeitet nahtlos aus den von Ihnen verwendeten Microsoft-Anwendungen heraus, ohne dass Sie zwischen den Anwendungen wechseln müssen

Erfahren Sie, wie Glean und Microsoft Copilot im Vergleich zueinander abschneiden

🌟 Feature #1: Enterprise-Suche

Glean ist mit einer Vielzahl von Unternehmenssystemen verbunden, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Funktionen abdecken. Wenn Sie also mit Glean eine arbeitsbezogene Suche erledigen, erhalten Sie konsolidierte Informationen aus all diesen Systemen.

Copilot lässt sich nahtlos in Microsoft-Anwendungen zur Steigerung der Produktivität integrieren. Über Microsoft Graph lässt sich Copilot auch in Anwendungen von Drittanbietern integrieren, so dass kontextrelevante Informationen aus einer Vielzahl von Datensystemen von Drittanbietern wie Confluence, Google Services und Salesforce abgerufen werden können.

Gewinner 🏆

Sowohl Glean als auch Microsoft Copilot schneiden bei den Suchfunktionen für Unternehmen gleich gut ab, da sie mit einer Vielzahl von Tools und Anwendungen von Drittanbietern integriert werden können. Copilot ist jedoch die bessere Option für Unternehmen, die tief in das Microsoft-Ökosystem eingebettet sind.

🌟 Feature #2: Kontextabhängige Unterstützung

Glean's

arbeitsplatz KI

kann kontextabhängige Unterstützung bieten. Das bedeutet, dass sie mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung die Suchabsicht eines Benutzers erkennt und die nächsten Schritte vorschlägt. Dieses Feature ist besonders im Kundensupport nützlich.

Angenommen, ein Kunde erstellt ein Ticket in einer Anwendung wie Zendesk. Glean ruft sofort alle relevanten Kundeninformationen ab, fasst das Problem zusammen, enthält Links zu verwandten Dokumenten und erwähnt KMUs, die Ihnen helfen können. Außerdem erhalten Sie eine Reihe von Handlungsvorschlägen, damit die Support-Mitarbeiter schnell reagieren können.

Mit Copilot sind Sie größtenteils auf die Erstellung von Zusammenfassungen, die Analyse von Daten und die Erstellung von Berichten innerhalb von Microsoft-Anwendungen limitiert, statt auf kontextbezogene Unterstützung.

Gewinner 🏆

Hier hat Glean eindeutig die Nase vorn, weil es in der Lage ist, die Bedürfnisse des Geschäfts zu verstehen und eine Reihe von ganzheitlichen und personalisierten Vorschlägen zu liefern. Dies ist nützlich für kritische Elemente in Funktionen wie Vertrieb, Support und HR.

🌟 Feature #3: Automatisierung

Eines der wichtigsten Features von Glean sind die Glean Apps. Sie können diese benutzerdefinierten generativen KI-Erfahrungen nutzen, um verschiedene Teile Ihrer täglichen Workflows zu automatisieren. Dazu ist kein Code erforderlich - Sie können benutzerdefinierte Glean Apps mit Hilfe der natürlichen Sprache erstellen.

Mit Glean Apps können Sie Aufgaben wie die Beantwortung von FAQs, die Bearbeitung von IT-Anfragen, die Analyse von Problemen und vieles mehr automatisieren. Copilot bietet eine gewisse Automatisierung für Routineaufgaben wie das Verfassen, Bearbeiten, die Datenanalyse und die Zusammenfassung von Inhalten.

Gewinner 🏆

Es ist sicher, dass Glean auch diese Runde gewinnt. Seine fortschrittlichen Funktionen sind ein Vorteil für die Automatisierung benutzerdefinierter Aktionen, insbesondere für komplexe, mehrstufige Workflows.

🌟 Feature #4: Kommunikation im Team

Ein bevorzugtes Feature für uns ist der Work Hub von Glean. Es handelt sich um einen gemeinsamen Workspace, in dem unternehmensweite Ankündigungen, Warnungen, Aktualisierungen, Dokumente, KPIs und Richtlinien für alle sichtbar veröffentlicht werden. Der Work Hub enthält auch ein Verzeichnis, in dem Mitarbeiter, insbesondere neue Mitarbeiter, Personen nach Abteilung, Rolle oder Speicherort finden können.

Wenn ein Teamkollege Sie in einer beliebigen Anwendung erwähnt, wird diese Erwähnung sofort im Work Hub angezeigt. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden, unabhängig davon, mit welchem Tool Sie die Nachricht verschickt haben.

Copilot lässt sich in Microsoft Teams integrieren. Sie können Zusammenfassungen von Meetings erstellen, Elemente für Aktionen erfassen und die zugewiesenen Projekte der Mitarbeiter überwachen. Es kann Ihnen auch helfen, Antworten auf bestimmte Fragen zu finden, die auf Ihrem Chat-Verlauf mit Teamkollegen oder Kollegen basieren.

Gewinner 🏆

Beim Vergleich von Glean und Microsoft Copilot schneidet ersteres besser ab. Der Work Hub von Glean funktioniert fast wie eine Wissensdatenbank des Unternehmens und führt die verstreuten Dokumente und Informationen des Unternehmens zusammen, zusammen mit einigen Features für die Kommunikation im Team.

Glean vs Microsoft Copilot auf Reddit

Wir waren auch ziemlich neugierig auf diese tools aus der Sicht eines Benutzers. Bei unseren Recherchen auf Reddit haben wir Folgendes herausgefunden:

Eine

Redditor

empfiehlt Glean insbesondere wegen des einfachen Setups und der umfangreichen Bibliothek an APIs.

Ich arbeite viel mit Glean, und es ist super einfach einzurichten, und es gibt eine Vielzahl von APIs, mit denen man eigene Tools erstellen kann, wenn man möchte.

Ein anderer Benutzer

höhepunkte Glean

wegen seiner beeindruckenden Funktion als Suchplattform.

Die Suchergebnisse von Glean sind erstklassig, aber die Benutzeroberfläche könnte etwas Arbeit vertragen.

Viele Benutzer auf Reddit waren mit der Leistung von Microsoft Copilot in verschiedenen Feldern zufrieden. Zum Beispiel, ein paar von

Reddit-Benutzer lobten Copilot

für seinen Einsatz in den Bereichen Medizin und Informatik.

Ich bin im medizinischen Feld tätig und finde es großartig. Es ist gut, wenn ich versuche, meine gesamte 7.000 Zeilen lange Code-Datei zu wiederholen, um die Änderungen einzubeziehen, nachdem es jede einzelne kleine Frage beantwortet hat, die ich ihm stelle

Obwohl es auf Reddit viele hervorragende Benutzerbewertungen für Glean und Copilot gibt, haben beide Tools auch ihren Anteil an Kritikern.

Der größte Kritikpunkt an Glean auf Reddit war die Verwendung von verarbeiteten Daten für das Training der KI-Modelle, wie in einem

Reddit Thread

über die Notizen-Software von Glean.

Ich bin kein Jurist, aber ich habe mir die Datenschutzrichtlinien von Glean durchgelesen. Es scheint zu besagen, dass Glean die Daten in ihrem rohen Formular nicht an ein externes Unternehmen freigibt oder verkauft. Sie werden also zum Beispiel nicht Ihre gesamten Vorlesungen auf Chegg veröffentlichen. Aber ich sehe nichts, was besagt, dass sie Ihre Daten nicht selbst verwenden werden - oder dass sie keine aggregierten oder nicht rohen Daten verkaufen werden (d. h. die Daten, die zu dem verarbeitet werden, was eine KI zur Modellierung verwendet).

Einige

benutzer beschweren sich auch

dass Copilot fehlerhaft ist, was die Nutzung erschwert.

Ich habe mich früher auf Copilot Pro verlassen, um meine Beiträge für X (Twitter) umzuschreiben. In letzter Zeit antwortet es eher auf meine Anfragen, als dass es den Inhalt tatsächlich umschreibt, was frustrierend ist und wie ein Fehler aussieht.

Bei näherer Betrachtung des Reddit-Threads zu Glean und Microsoft Copilot wurde deutlich, dass die Datenrichtlinien von Glean zwar der größte Kritikpunkt waren, die Benutzer aber nur selten den Nutzen in Frage stellten. Bei Microsoft Copilot hingegen waren die Benutzer mit der Leistung, dem Nutzen und der allgemeinen Bedeutung für die Automatisierung unzufrieden.

Die Bewertungen der Benutzer auf beiden Plattformen sprechen also eindeutig für Glean als eine großartige

Microsoft Copilot-Alternative

.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Glean vs. Microsoft Copilot

Während Glean und Microsoft Copilot hervorragende Features bieten, gibt es ein Tool, das all diese Features bietet und sie besser erledigt - ClickUp!

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die das Projekt- und Aufgabenmanagement rationalisiert. Es ermöglicht Teams die Zusammenarbeit, die Verwaltung von Arbeit, die Zentralisierung von Informationen, die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und vieles mehr.

Das Beste daran ist, dass die Plattform mit leistungsfähigen KI-Funktionen ausgestattet ist, die es Ihnen ermöglichen, komplexe Projekte in großem Umfang zu verwalten.

Aber was macht ClickUp zu einem der besseren Copilot- oder

Glean-Alternativen

? Finden wir es heraus.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Gehirn

ist Ihr zuverlässiger

KI-Tool für Produktivität

. Es fungiert als Schreibassistent, Projektmanager und Wissensmanager und hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern.

Mit ClickUp Brain können Sie:

Fragen zu Aufgaben, Dokumenten oder Personen stellen, um Erkenntnisse aus Ihrem Workspace zu gewinnen

Projekt-Updates, Zusammenfassungen und mehr erhalten, damit Sie schneller arbeiten können

Erstellen von Berichten, E-Mails, Vorlagen und Vorschlägen für die Kommunikation im Business

💡Pro-Tipp: ClickUp Brain kann verwendet werden als

KI-Dokument-Zusammenfassung

. Wenn Sie längere Forschungsberichte oder Vorschläge durchgehen müssen, können Sie Brain bitten, den Text zusammenzufassen. So erhalten Sie einen prägnanten Überblick über die Schlüssel, Elemente und Erkenntnisse.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Sie werden feststellen, dass Unternehmensinformationen oft über mehrere Tools, Plattformen und Dokumente verstreut sind. Das liegt daran, dass Teams eine Vielzahl von Tools in ihrem Tech-Stack haben, was es schwierig macht, Informationen an einem einzigen Ort zu organisieren.

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, in der Sie alles, was Sie brauchen, im Handumdrehen finden können - von Kundendaten und Berichterstellungen bis hin zu Workload-Übersicht und Projekt-Updates.

ClickUp Verbundene Suche

macht dies möglich.

Wir vereinfachen alle Prozesse unserer Abteilungen, indem wir Business-Intelligence-Plattformen, Mailing-Tools mit Automatisierung integrieren und KPIs, Formulare, Prozessdokumente und Abhängigkeiten in einer App (ClickUp) speichern.

Christian Gonzalez, Verwaltungskoordinator, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Es verbindet ClickUp, Apps von Drittanbietern und Ihr lokales Laufwerk, um die in diesen Systemen gespeicherten Informationen sofort zugänglich zu machen. Wann immer Sie also eine Frage haben, sortiert die Connected Search alle verfügbaren Informationen, um die relevantesten Antworten zu liefern.

Sie können benutzerdefinierte Befehle für die Suche einrichten, z. B. Verknüpfungen zu häufig verwendeten Links, oder Textausschnitte zur späteren Verwendung speichern. Auf diese Weise finden Sie alles, was Sie brauchen, über eine zentrale Leiste.

Das beste Feature von Connected Search ist, dass es im Laufe der Zeit mehr über Ihr Nutzungsverhalten erfährt und diese Informationen nutzt, um personalisierte Sucherlebnisse zu liefern.

Weiterlesen:

Top 10 Beispiele für Wissensmanagement-Systeme

ClickUp's One Up #3: ClickUp-Automatisierungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Flows für die Automatisierung mit dem Automatisierung Builder von ClickUp

Lassen Sie nicht zu, dass Routineaufgaben Ihrer Produktivität im Wege stehen. Wählen Sie aus 100+

ClickUp Automatisierungen

um sich um Dinge wie Status-Updates, E-Mail-Antworten und mehr zu kümmern.

Sie können auch den ClickUp Automatisierung Builder verwenden, um benutzerdefinierte Aktionen zu konfigurieren, die auf Ihre individuellen Workflows zugeschnitten sind. Beschreiben Sie genau, was Sie automatisieren möchten, und verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um ClickUp Brain Anweisungen zu geben. Es wird sofort einen Workflow nach Ihren Vorgaben erstellen.

Sie können auch automatisierte Workflows über Ihren gesamten Tech-Stack erstellen (mithilfe von Integrationen oder benutzerdefinierten Webhooks), um externe Apps mit ClickUp zu verbinden.

So können Sie beispielsweise eine Automatisierung konfigurieren, bei der jedes Mal, wenn ein Lead zu HubSpot hinzugefügt wird, eine Aufgabe auf ClickUp erstellt wird. So können Sie die Arbeit von einer einzigen Plattform aus verwalten und die Effizienz steigern.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Wissensmanagement

Erstellen Sie mit ClickUp eine zentralisierte Wissensdatenbank für Ihr Unternehmen. Importieren Sie Informationen aus Apps wie Notion, Confluence und Asana auf sichere Weise mit

ClickUp Wissensmanagement

. Dies stellt sicher, dass jeder in Ihrem Unternehmen über kritische Projekte und Elemente auf dem Laufenden bleibt.

💡Pro-Tipp: Sie können ClickUp Brain als eine

Tool zur Erstellung von KI-Inhalten

das Ihnen hilft, detaillierte Kurzbeschreibungen für Wissensartikel über wichtige Prozesse und Verfahren zu erstellen.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Docs

Mit

ClickUp Dokumente

können Sie die integrierten Formatierungs- und Gestaltungsoptionen nutzen, um Informationen in Firmendokumenten, Richtlinien und Wikis logisch zu gliedern und sie so zugänglich und leicht verständlich zu machen.

ClickUp Docs dient auch als

tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten

. Bitten Sie Teamkollegen mit @mentions um Feedback. Sie können Kommentare hinterlassen, Elemente für Aktionen zuweisen und Informationen in Echtzeit bearbeiten.

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie gut definierte Prompts, um effizient

kI in der Dokumentation einzusetzen

. Erstellen Sie Eingabeaufforderungen, um die Dateneingabe zu optimieren, Tabellen automatisch zu füllen und wichtige Informationen zu extrahieren.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat

Mit ClickUp Chat mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten

ClickUp Chat

ist ein von KI unterstütztes, ziemlich cleveres Tool für die Zusammenarbeit. Sie können den Chat nutzen, um Echtzeit-Updates freizugeben, sich über Elemente zu informieren und Hilfe von Kollegen zu erhalten.

Mit ClickUp Chat können Sie:

Unterhaltungen mit ein paar einfachen Klicks in Elemente für Aktionen verwandeln

Zusammenhängende Nachrichten und Aufgaben miteinander verknüpfen, so dass jeder genügend Kontext hat, wenn eine Aufgabe zugewiesen wird

Antwortvorschläge erhalten, wenn Ihnen jemand im Chat eine Frage stellt

Zusammenfassen der Threads von Unterhaltungen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen

Optimieren Sie Ihr Arbeitsmanagement mit ClickUp

Sowohl Glean als auch Microsoft Copilot sind darauf ausgelegt, die Produktivität am Arbeitsplatz zu verbessern. Glean fungiert als umfassende Enterprise-Suchplattform mit Wissensmanagement-Funktionen.

Copilot hingegen unterstützt Teams bei der Nutzung der Microsoft-Anwendungen für Produktivität, um Daten zu analysieren, Dokumente zu erstellen und Meetings im Team abzuhalten.

Beide Tools haben jedoch ihre Grenzen, wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Arbeitsmanagement und einer Automatisierung von Aufgaben sind. ClickUp füllt diese Lücken und mehr.

Es bietet robuste Features für die Zusammenarbeit, das Aufgabenmanagement, die Dokumentation und das Wissensmanagement - allesamt unterstützt durch KI-Funktionen. Diese Funktionen sind eine große Hilfe bei der Automatisierung von Workflows und der datengesteuerten Entscheidungsfindung. Im Wesentlichen erhalten Sie alles, was Sie für die Rationalisierung Ihrer Arbeit benötigen, auf einer einzigen Plattform. Testen Sie ClickUp kostenlos und entdecken Sie, warum es die beste Wahl ist, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.