Microsoft Copilot in Word verwenden und mit KI mehr erreichen

Haben Sie schon einmal Microsoft Word benutzt und sich gefragt, ob es Ihre Inhalte für Sie schreiben könnte? Mit dem KI-Tool von Microsoft, Copilot, können Sie das tatsächlich zu erledigen!

Die Features von Microsoft Copilot kommen besonders gut zur Geltung, wenn das Tool mit Word gekoppelt ist. Der KI-Assistent, der auf umfangreichen Sprachmodellen aufbaut, kann Ihre Inhalte schreiben, feinabstimmen, übersetzen, Zusammenfassungen erstellen und sogar Ihre Informationen in Tabellen und Diagramme umwandeln! Zu erledigen ist das alles mit nur wenigen natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen. Das Tool kann bei der Rationalisierung Ihres kreativen Prozesses sehr hilfreich sein.

Die Kombination von Microsoft Copilot und Word kann jedoch etwas gewöhnungsbedürftig sein. Wir zeigen Ihnen einige Möglichkeiten, wie Sie Copilot ganz einfach in Ihren Word-Dokumenten einsetzen können.

Microsoft Copilot in Word verwenden: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Es gibt drei Möglichkeiten, Copilot in Word zu aktivieren. Die einfachste davon ist eine einfache Verknüpfung mit der Tastatur.

Methode 1: Schnellstart mit der Schaltfläche Copilot in der Symbolleiste

Schritt 1: Um den Microsoft Copilot in Word zu verwenden, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Konto an und suchen Sie nach dem Copilot-Symbol in der Multifunktionsleiste oder der Symbolleiste oben rechts in Ihrem Word-Fenster

über Microsoft Kopilot Schritt 2: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Copilot zu aktivieren Schritt 3: Nach der Aktivierung bietet Copilot bei Bedarf Unterstützung und Vorschläge an

über Microsoft Copilot

hinweis: Diese Methode ist zwar unglaublich einfach und spart Zeit, steht aber bei älteren Versionen von Microsoft Word möglicherweise nicht zur Verfügung

Methode 2: Zugriff auf Copilot per Rechtsklick

Schritt 1: Öffnen Sie zunächst ein Word-Dokument Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle des Dokuments, um das Menü "Optionen" anzuzeigen Schritt 3: Suchen Sie im Menü nach einer Option "Copilot-Vorschläge" oder einer ähnlichen Option Schritt 4: Klicken Sie auf die Option, um Copilot zu verwenden

Methode 3: Tastatur-Verknüpfung für schnellen Zugriff

Schritt 1: Aktivieren Sie Copilot blitzschnell mit einer Verknüpfung auf der Tastatur. Beginnen Sie mit einem beliebigen Word-Dokument Schritt 2: Drücken Sie die Tasten Win + C gleichzeitig auf Ihrer Tastatur

über Microsoft Copilot

Schritt 3: Ihr

schreibassistent

ist bereit zum Schreiben

über Microsoft Copilot

Limitierungen bei der Verwendung von Copilot in Word

Sie wissen jetzt, wie Sie Microsoft Copilot in Word verwenden können.

Aber hier ist das Problem: Es ist möglich, dass Sie das Microsoft Copilot-Symbol in Word vermissen. Wenn Sie sich fragen, warum das so ist, könnte Ihre Microsoft 365-Lizenz der Grund dafür sein.

Um auf Copilot in Word zugreifen zu können, benötigen Sie einen bestehenden lizenzierten Plan, der mit Ihrem Microsoft Konto verknüpft ist, wie z. B. Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Premium oder andere. Wenn Sie sich über Ihren Plan unsicher sind oder Copilot in Word aktivieren müssen, wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens oder den Microsoft 365-Administrator.

Aber es gibt noch einige andere Dinge, die Sie aufhalten können, selbst wenn Sie grünes Licht für die Lizenz erhalten haben.

Datenabhängigkeit : Die größte Herausforderung bei Copilot besteht darin, dass Sie alles manuell eingeben müssen, da Copilot nicht auf externe Dokumente zugreifen kann. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, einen Bericht über Branchentrends zu schreiben, ohne auf die neuesten Nachrichtenartikel oder Forschungsarbeiten zugreifen zu können. Das kostet Sie eine Menge Zeit und Aufwand

: Die größte Herausforderung bei Copilot besteht darin, dass Sie alles manuell eingeben müssen, da Copilot zugreifen kann. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, einen Bericht über Branchentrends zu schreiben, ohne auf die neuesten Nachrichtenartikel oder Forschungsarbeiten zugreifen zu können. Das kostet Sie eine Menge Zeit und Aufwand Komplexe Dokumentenherausforderungen : Copilot kann sich manchmal in der Komplexität von Dokumenten verirren . Wenn Sie beispielsweise versuchen, Copilot dazu zu bringen, einen komplexen Finanzbericht mit vielen Zahlen, Grafiken und komplizierten Bildern zusammenzufassen, kann das eine ganze Weile dauern

: Copilot kann sich manchmal in der Komplexität von Dokumenten . Wenn Sie beispielsweise versuchen, Copilot dazu zu bringen, einen komplexen Finanzbericht mit vielen Zahlen, Grafiken und komplizierten Bildern zusammenzufassen, kann das eine ganze Weile dauern Sprachbarriere : Copilot wird zwar immer besser darin, verschiedene Sprachen zu verstehen und in ihnen zu antworten, beherrscht aber immer noch nicht alle Sprachen fließend

: Copilot wird zwar immer besser darin, verschiedene Sprachen zu verstehen und in ihnen zu antworten, beherrscht aber immer noch nicht alle Sprachen fließend Chat-Verlaufs-Amnesie : Die beste KI-Tools können mit mehreren Interaktionen Schritt halten. Copilot hat jedoch ein kurzes Gedächtnis. Er kann sich nicht an frühere Unterhaltungen erinnern , was frustrierend sein kann, wenn Sie dieselben Informationen immer wieder wiederholen müssen

: Die beste KI-Tools können mit mehreren Interaktionen Schritt halten. Copilot hat jedoch ein kurzes Gedächtnis. Er , was frustrierend sein kann, wenn Sie dieselben Informationen immer wieder wiederholen müssen Fehler und Ladezeiten: Je komplexer die Aufgaben sind, desto langsamer ist die Reaktion und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, ein langes juristisches Dokument zusammenzufassen, und Copilot macht eine Zeitüberschreitung, bevor es fertig ist

Wenn Sie diese Probleme als frustrierend empfinden, sollten Sie sich mit

alternativen zu Microsoft Word

und Copilot.

ClickUp Brain: Die fortschrittliche Alternative zu MS Copilot und Word

Copilot könnte für Ihr Team ein Schritt in die richtige Richtung sein, um mit KI zu arbeiten, insbesondere wenn Sie andere Microsoft-Anwendungen verwenden. Allerdings hat es seine Grenzen.

Sie können effizientere KI-Tools als Copilot-Alternative in Betracht ziehen. Es gibt Lösungen, die einfach zu bedienen sind, mit vielen Features ausgestattet sind und Ihnen helfen, mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Treffen Sie ClickUp Docs und

ClickUp Gehirn

-die einzigen beiden Tools, die Sie benötigen, um

effizient an Dokumenten zusammenzuarbeiten

innerhalb Ihres Teams.

Mit ClickUp Docs dokumentieren Sie wichtige Dokumente und geben sie für Ihre Mitglieder im Team frei

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr Team Dokumente in Echtzeit erstellen, bearbeiten und freigeben kann, ohne darauf warten zu müssen, dass eine andere Person ihre Bearbeitungen abschließt.

ClickUp Docs

erweckt diese Vision zum Leben.

Mit Features wie Echtzeit-Bearbeitung, Erkennung von Zusammenarbeit und Autoren-Attributierung bleibt jedes Mitglied des Teams auf dem Laufenden.

Hier sind die wichtigsten Features von ClickUp Docs

Echtzeit-Bearbeitung : Springen Sie in ein Dokument und bearbeiten Sie es live mit Ihren Teammitgliedern

: Springen Sie in ein Dokument und bearbeiten Sie es live mit Ihren Teammitgliedern Kollaborationserkennung : Sehen Sie sofort, wer Ihr Dokument ansieht, kommentiert oder bearbeitet

: Sehen Sie sofort, wer Ihr Dokument ansieht, kommentiert oder bearbeitet Autorennennung : Erkennen Sie auf einen Blick, wer was zu Ihrem Dokument beigetragen hat

: Erkennen Sie auf einen Blick, wer was zu Ihrem Dokument beigetragen hat Synchronisierung in Echtzeit : Sehen Sie, wie Ihre Aktualisierungen sofort auf allen Ihren Geräten erscheinen

: Sehen Sie, wie Ihre Aktualisierungen sofort auf allen Ihren Geräten erscheinen Schachtelung : Organisieren Sie Ihre Dokumentinhalte mit einer klaren Hierarchie

: Organisieren Sie Ihre Dokumentinhalte mit einer klaren Hierarchie Beziehungen : Verknüpfen Sie Dokumente nahtlos mit Aufgaben und anderen relevanten Inhalten

: Verknüpfen Sie Dokumente nahtlos mit Aufgaben und anderen relevanten Inhalten Anmerkungen und Prüfungen : Fügen Sie mühelos Feedback direkt zu Bildern und PDFs hinzu

: Fügen Sie mühelos Feedback direkt zu Bildern und PDFs hinzu Zugeordnete Kommentare : Fügen Sie Kommentare an beliebiger Stelle im Dokument hinzu und weisen Sie sie den entsprechenden Personen zu. Geben Sie Bilder, Links und Videos direkt in Ihren Kommentaren frei

: Fügen Sie Kommentare an beliebiger Stelle im Dokument hinzu und weisen Sie sie den entsprechenden Personen zu. Geben Sie Bilder, Links und Videos direkt in Ihren Kommentaren frei Importieren/Exportieren : Mühelose Übertragung von Dokumenten aus Evernote, Google Docs oder Word

: Mühelose Übertragung von Dokumenten aus Evernote, Google Docs oder Word Google Indexierung : Machen Sie Ihre öffentlich freigegebenen Dokumente über die Google-Suche leicht auffindbar

: Machen Sie Ihre öffentlich freigegebenen Dokumente über die Google-Suche leicht auffindbar KI-Schreibassistent : Lassen Sie KI hilft Ihnen bei der Erstellung von Text , dokumente zusammenfassen , Paraphrase und Umformatierung von Inhalten

: Lassen Sie KI hilft Ihnen bei der Erstellung von Text , dokumente zusammenfassen , Paraphrase und Umformatierung von Inhalten Erstellung von Inhalten : Unterstützung bei der Erstellung von allem, von Schriftsätzen über Marketingtexte und Produktbeschreibungen bis hin zu Blogbeiträgen

: Unterstützung bei der Erstellung von allem, von Schriftsätzen über Marketingtexte und Produktbeschreibungen bis hin zu Blogbeiträgen Anpassbare Vorlagen: Sparen Sie Zeit und Aufwand mit einer ständig wachsenden Anzahl von vorgefertigten Docs Vorlagen für alles, von Verträgen und Leistungsüberprüfungen bis hin zu Wikis und PRDs

Sparen Sie Zeit und Aufwand mit einer ständig wachsenden Anzahl von vorgefertigten Docs Vorlagen für alles, von Verträgen und Leistungsüberprüfungen bis hin zu Wikis und PRDs Integration in das Projektmanagement: Halten Sie alles organisiert durch verbindung von Dokumenten mit Ihren Projekten

Damit Sie die Bedeutung dieser Features besser verstehen, sehen wir uns nun an, wie ClickUp Docs und Clickup Brain Ihnen in bestimmten Situationen helfen können.

Szenario 1: Meeting-Notizen bewältigen

Als Projektmanager, der mit mehreren Projekten und aufeinander folgenden Meetings jongliert, stehen Sie vor der Herausforderung, die Nachverfolgung aller Diskussionen und Elemente aus den einzelnen Meetings zu gewährleisten.

Die Lösung? ClickUp's KI-gestützte

features zur Aufnahme von Notizen

.

Konvertieren Sie Ihre Meeting Notizen in verschiedene Sprachen mit ClickUp Brain

So funktioniert's.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem wichtigen Projekt Meeting mit verschiedenen Beteiligten. Während alle über Schlüsselpunkte und Entscheidungen diskutieren..

ClickUp Clips

nimmt alles in Echtzeit auf, während ClickUp Brain mit seiner Automatischen Spracherkennung (ASR) ein Transkript aus der Aufnahme erstellt.

Sie müssen nicht mehr umständlich Notizen machen oder sich Sorgen machen, dass Ihnen wichtige Informationen entgehen. ClickUp Brain unterscheidet sogar zwischen den einzelnen Sprechern und gewährleistet so eine genaue Zuordnung der Ideen.

Nach Beendigung des Meetings fasst ClickUp Brain die Diskussion zusammen, hebt Elemente hervor und erstellt eine präzise Zusammenfassung des Meetings, die Sie als ClickUp Doc exportieren können.

Zu erledigen ist das alles auch in mehreren Sprachen!

Szenario 2: Rationalisierung der technischen Dokumentation

Als Entwickler, der an einem komplexen Software-Projekt arbeitet, haben Sie Mühe, eine detaillierte technische Dokumentation zu erstellen und zu pflegen. ClickUp Docs'

KI-Funktionen für die technische Dokumentation

können hier sehr hilfreich sein.

So funktioniert es.

Angenommen, Sie müssen ein neues API dokumentieren, das Sie entwickelt haben. Anstatt Stunden damit zu verbringen, die technischen Details manuell zu schreiben und zu organisieren, verwenden Sie ClickUp Docs.

Sie beginnen damit, Ihre Code-Schnipsel und Systemkonfigurationen in ein Dokument in ClickUp einzugeben. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, analysiert Ihre Eingaben und generiert ein detailliertes technisches Dokument mit Code-Beispielen und Erläuterungen.

ClickUp Brain sorgt für Konsistenz und eliminiert Fehler, so dass Ihre Dokumentation klar und professionell wird. Sie können auch relevante Aufgaben verknüpfen und

projektdetails innerhalb des Dokuments

.

So können Sie Ihre Dokumente ganz einfach für Ihr Team freigeben, wobei Sie zwischen einem öffentlichen und einem privaten Link wählen können.

Die Versionskontrolle von ClickUp für Dokumente hilft Teams bei der Nachverfolgung von Änderungen und der Wiederherstellung früherer Versionen im Falle von Unstimmigkeiten - eine zusätzliche Sicherheitsebene für wichtige Dokumente.

Szenario 3: Erstellen von Marketing-Inhalten

Als Mitglied eines Marketing-Teams, das ein neues Produkt auf den Markt bringt, benötigen Sie Hilfe bei der schnellen Erstellung von ansprechenden und überzeugenden Marketingmaterialien. Der KI-Schreibassistent von ClickUp Docs ist der perfekte Partner für solche Anwendungsfälle.

Produzieren Sie schneller und einfacher hochwertige Inhalte mit ClickUp's KI Schreib- und Bearbeitungsassistent.

So funktioniert's.

Angenommen, Ihr Team muss eine Reihe von Blogbeiträgen, Inhalten für soziale Medien und Produktbeschreibungen für Ihre bevorstehende Produkteinführung erstellen.

Mit ClickUp Docs beginnen Sie mit der Eingabe grundlegender Produktinformationen und Details zum Einzelziel. Der KI-Schreibassistent generiert dann überzeugende Entwürfe für jeden Inhalt.

ClickUp Brain schlägt Ihnen alternative Formulierungen vor, hilft Ihnen, die perfekten Worte zu finden, und stellt sicher, dass Ihre Botschaften konsistent und überzeugend sind. Sie können auch ganz einfach Dokumente importieren und exportieren, was die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Teams erleichtert.

Einbindung von Mitgliedern des Teams in ClickUp Dokumente durch Zuweisung von Kommentaren

Diese

verbessert Ihren Prozess der Erstellung von Inhalten

und gewährleistet die Erstellung hochwertiger Marketingmaterialien, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Szenario 4: Verbesserung von Projektvorschlägen

Als Berater, der ein Projektangebot für einen potenziellen Client vorbereitet, müssen Sie ein detailliertes, überzeugendes Angebot erstellen, das sich von anderen abhebt. ClickUp Docs kann Ihnen dabei helfen.

Und so funktioniert's.

Sie müssen ein Projektangebot erstellen, in dem Sie die Ziele, den Umfang und den Nutzen Ihrer Dienstleistungen darlegen.

In ClickUp Docs beginnen Sie mit dem Entwurf des Angebots. Der Prozess ist schneller mit

ClickUp's KI Vorschlagsvorlagen

. Außerdem bietet ClickUp Brain 100+ rollenbasierte Prompts, die viele häufige Anwendungsfälle abdecken.

Sie verknüpfen dann verwandte Aufgaben, Zeitleisten und Ressourcenpläne direkt im Dokument und erhalten so eine umfassende Ansicht des Projekts. Während Sie den Vorschlag verfeinern, hilft der KI-Schreibassistent von ClickUp dabei, Ihren Inhalt zu verbessern und sicherzustellen, dass er ausgefeilt und professionell ist.

Mit dem Feature zur Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie Feedback von Ihrem Team einholen und Änderungen sofort einarbeiten. Zu erledigen haben Sie ein detailliertes, überzeugendes Angebot, das dem Client Ihren Wert effektiv vermittelt.

Szenario 5: Einarbeitung neuer Mitglieder des Teams

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade ein neues Mitglied in Ihrem Team eingestellt und möchten es schnell einarbeiten. Sie können den Einarbeitungsprozess mit ClickUp Docs vereinfachen und ClickUp Clips .

Erfassen und überprüfen Sie Bildschirmaufzeichnungen mit Meeting-Teilnehmern mit ClickUp Clips

So funktioniert's.

Sie erstellen ein umfassendes Onboarding-Dokument in ClickUp Docs, in dem Sie alles festhalten, was der neue Mitarbeiter wissen muss. Dieses Dokument enthält Unternehmensrichtlinien, die Struktur des Teams, Erwartungen an die Rolle und wichtige Kontakte.

Mit der Echtzeit-Bearbeitung von ClickUp laden Sie das neue Mitglied des Teams zu dem Dokument ein. Während es sich das Dokument durchliest, kann es direkt Fragen stellen, und Sie oder andere Mitglieder des Teams können sofort antworten.

Dies erübrigt das Hin- und Herschreiben von E-Mails und stellt sicher, dass sie schnell Antworten erhalten.

Das Einführungsdokument verknüpft auch mit anderen wichtigen Ressourcen wie Schulungsvideos, Projektbeschreibungen und Notizen zu vergangenen Meetings.

Mit dem ClickUp Feature für Verschachtelungen können Sie diese Links hierarchisch organisieren, so dass der neue Mitarbeiter leicht durch die Informationen navigieren kann.

Um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, verknüpfen Sie Aufgaben mit dem Onboarding-Dokument. Zum Beispiel werden die ersten Aufgaben des neuen Mitarbeiters, wie das Einrichten seiner E-Mail oder das Abschließen von Pflichtschulungen, im Dokument aufgelistet und verknüpft.

Sie können diese Aufgaben direkt im Dokument als abgeschlossen markieren, und Sie können ihre Fortschritte mühelos nachverfolgen.

Mit den Kommentierungs- und Prüfungstools von ClickUp können die neuen Mitarbeiter Feedback zum Onboarding-Prozess geben. Sie können Kommentare oder Verbesserungsvorschläge hinzufügen und Ihnen so helfen, das Onboarding-Erlebnis für zukünftige Mitarbeiter zu verfeinern.

Wählen Sie ein KI-Tool, das Ihnen hilft, intelligenter zu arbeiten

Microsoft Copilot und Word sind beides hervorragende Tools (insbesondere das bewährte Word), die ihre Funktionen gut erfüllen.

Aber sie können bei der Arbeit langsam sein, vor allem in einer Einstellung, in der Sie nicht zu viele Tools für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team verwenden möchten.

Dann gibt es noch das Problem, dass viele KI-Modelle heutzutage... nun ja, roboterhaft klingen (ironisch, wir wissen). Ihr Mangel an menschlichen Antworten kann zu sich wiederholenden Inhalten führen.

Aber nicht alle KI-Tools müssen so schwer zu bedienen sein.

Tools wie ClickUp Docs und ClickUp Brain arbeiten sehr gut mit den übrigen Features von ClickUp zusammen und sind ein Vergnügen, wenn Sie sie zusammen mit Ihrem Team einsetzen.

Sie müssen sich aber nicht auf unser Wort verlassen.

