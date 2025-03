Top 13 Sichere Messaging Apps

Da bei unseren digitalen Unterhaltungen so viel auf dem Spiel steht, war der Bedarf an sicheren Apps für die Nachrichtenübermittlung noch nie so groß wie heute.

Diese Tools bieten mehr als nur ein Feature zum Chatten - sie sind so konzipiert, dass sie Ihren Datenschutz schützen und Daten sperren, sodass nur Sie und der gewünschte Empfänger darauf zugreifen können.

Sehen wir uns die besten Apps für sicheres Messaging an, mit denen Sie die Kontrolle zurück in Ihre Hände bekommen 🛡️

🕰️ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Worauf sollten Sie bei sicheren Messaging Apps achten?

Bei der Auswahl einer sicheren

chat-Plattform

achten Sie auf die folgenden Features, um zu gewährleisten, dass Ihre Kommunikation sicher und privat ist:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Suchen Sie nach Apps, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten, um sicherzustellen, dass nur Sie und der Empfänger alle Ihre Nachrichten lesen können

Suchen Sie nach Apps, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten, um sicherzustellen, dass nur Sie und der Empfänger alle Ihre Nachrichten lesen können Zweistufige Authentifizierung: Bevorzugen Sie Apps mit zweistufiger Authentifizierung (2FA), um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen und unbefugten Zugriff zu verhindern

Bevorzugen Sie Apps mit zweistufiger Authentifizierung (2FA), um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen und unbefugten Zugriff zu verhindern Selbstzerstörende Nachrichten: Wählen Sie Apps, mit denen Sie Nachrichten versenden können, die nach einer bestimmten Zeit verschwinden, um sicherzustellen, dass keine Spuren Ihrer Unterhaltung zurückbleiben

Wählen Sie Apps, mit denen Sie Nachrichten versenden können, die nach einer bestimmten Zeit verschwinden, um sicherzustellen, dass keine Spuren Ihrer Unterhaltung zurückbleiben Keine Datenprotokollierung: Suchen Sie nach Apps, die Ihre Nachrichten nicht protokollieren oder Ihre Daten speichern, damit Sie sich um Ihren Datenschutz keine Sorgen machen müssen

Suchen Sie nach Apps, die Ihre Nachrichten nicht protokollieren oder Ihre Daten speichern, damit Sie sich um Ihren Datenschutz keine Sorgen machen müssen Plattformübergreifender Support: Stellen Sie sicher, dass die App nahtlos über mobile Geräte und Desktop-Geräte hinweg funktioniert und gleichzeitig starke Sicherheits-Features beibehält

Stellen Sie sicher, dass die App nahtlos über mobile Geräte und Desktop-Geräte hinweg funktioniert und gleichzeitig starke Sicherheits-Features beibehält Benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für sichere Messaging-Apps, die eine einfache, intuitive Oberfläche bieten, die die Navigation erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit in den Vordergrund stellt

Die 13 besten Apps für sicheres Messaging

Bei der Vielzahl von Messaging Apps kann es schwierig sein, die richtige App für eine sichere und private Kommunikation zu finden.

Egal, ob Sie über vertrauliche geschäftliche Details sprechen oder einfach nur in aller Ruhe

team-Kommunikation

ist die Wahl der richtigen App entscheidend.

Wir stellen Ihnen die 13 besten Apps für sicheres Messaging vor. 👇

1. ClickUp (Bestes All-in-One-Tool für die Zusammenarbeit)

ClickUp

ist mehr als nur ein Messaging-Tool - es ist Ihre All-in-One-Lösung für nahtlose Kommunikation und Projektmanagement.

Anders als eigenständige

business Messaging Apps

clickUp kombiniert eine umfassende Plattform für Produktivität und Arbeit mit einem Tool für Kommunikation und Zusammenarbeit-

ClickUp Chat

.

Vorbei sind die Zeiten des Umschaltens zwischen Apps, des Verlusts von Kontext oder des Kopierens und Einfügens von Informationen.

Mit ClickUp Chat laufen die Unterhaltungen parallel zu Ihrer Arbeit, so dass alles synchronisiert ist und Ineffizienzen vermieden werden - und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes Ihrer Nachrichten.

Es war noch nie so einfach, mit Ihrem Team in Verbindung zu bleiben. Egal, ob es sich um ein schnelles Update oder um ein tiefes Eintauchen in Details handelt, Echtzeit-Messaging hält die Unterhaltung im Flow. Und dank Thread-Chats ist es einfach, jedes Thema nachzuverfolgen, ohne den Kontext zu verlieren.

Und was macht es noch besser? Sie können Chats sofort in Aktionen umwandeln. Verknüpfen Sie Nachrichten mit Aufgaben, erstellen Sie neue Aufgaben direkt aus einer Unterhaltung heraus, und stellen Sie sicher, dass jede großartige Idee zu Ergebnissen führt - und das alles, ohne ClickUp zu verlassen.

Zentrale Benachrichtigungen halten Sie auf dem Laufenden, während KI-Features wie die automatische Erstellung von Aufgaben und Nachrichtenzusammenfassungen Ihnen helfen, intelligenter und schneller zu arbeiten.

Der Chat bietet außerdem die Möglichkeit, Chats öffentlich oder privat zu machen, damit Ihre Unterhaltungen für die richtigen Personen zugänglich bleiben.

🤝 Freundliche Erinnerung: Wenn Sie in ClickUp einen Chat als privat einstufen, wird der zugehörige Space, Ordner oder die Liste automatisch ebenfalls als privat eingestuft, um konsistente Zugriffsberechtigungen in Ihrem Workspace sicherzustellen.

ClickUp Kommentare zuweisen

überbrückt die Lücke zwischen Diskussionen und Ausführung, indem es Kommentare in umsetzbare Aufgaben umwandelt. Anstatt sich auf Wiedervorlagen oder separate Erinnerungen zu verlassen, können Sie Kommentare direkt den Mitgliedern des Teams zuweisen und so für Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen.

Befestigen Sie ClickUp Clips an bestimmten Aufgaben, um sicherzustellen, dass Ihre Nachricht mit dem richtigen Kontext verbunden ist

ClickUp Clips

sorgt für eine leistungsstarke

software zur Bildschirmfreigabe

. Damit können Sie Audio- und Videoclips direkt in Ihrem Workspace aufzeichnen und freigeben, was die Kommunikation schneller und dynamischer macht.

ClickUp beste Features

Streamline-Kommunikation: Alle Unterhaltungen an einem Ort - Integration von Chats, Aufgaben und Projekten für einfachen Zugriff und Kontext

Alle Unterhaltungen an einem Ort - Integration von Chats, Aufgaben und Projekten für einfachen Zugriff und Kontext Integration mit Aufgaben: Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Unterhaltungen und ersparen Sie sich das Kopieren und Einfügen

Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Unterhaltungen und ersparen Sie sich das Kopieren und Einfügen Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Passen Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen an, um Ablenkungen zu minimieren und sich auf wichtige Unterhaltungen und Updates zu konzentrieren

Passen Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen an, um Ablenkungen zu minimieren und sich auf wichtige Unterhaltungen und Updates zu konzentrieren Nutzen Sie KI-gestützte Updates: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit KI-generierten Zusammenfassungen wichtiger Unterhaltungen, die Sie vielleicht verpasst haben

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit KI-generierten Zusammenfassungen wichtiger Unterhaltungen, die Sie vielleicht verpasst haben Bieten Sie ansprechendes Feedback: Nehmen Sie Audio- oder Videoclips in Ihrem Workspace auf und geben Sie sie frei, um Ideen zu erläutern, Feedback zu geben oder Aktualisierungen auf dynamischere und prägnantere Weise zu teilen

Nehmen Sie Audio- oder Videoclips in Ihrem Workspace auf und geben Sie sie frei, um Ideen zu erläutern, Feedback zu geben oder Aktualisierungen auf dynamischere und prägnantere Weise zu teilen Priorisierung von Elementen: Filtern Sie zugewiesene Nachrichten in FollowUps, um sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, und vermeiden Sie, den Überblick über wichtige Entscheidungen zu verlieren

ClickUp Beschränkungen

Aufgrund der umfangreichen Features ist die Lernkurve für neue Benutzer ein wenig lang

Die mobile App ist weniger reaktionsschnell als die Desktop-App

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. WhatsApp (Beste kostenlose App für Nachrichten)

über ResearchGate WhatsApp ist eine weltweit anerkannte Messaging App, die das Freigeben von Text und Multimedia sowie Sprach- und Videoanrufe unterstützt. Sie bietet ein nahtloses Erlebnis über mobile und Desktop-Plattformen hinweg und ermöglicht den Benutzern eine mühelose Synchronisierung ihrer Chats.

Wenn man die Benutzerfreundlichkeit und die große Anzahl an Benutzern hinzunimmt, wird klar, warum diese verschlüsselte Messaging App sowohl für private Chats als auch für arbeitsbezogene Unterhaltungen beliebt ist.

WhatsApp beste Features

Erstellen Sie Gruppenchats, um die Kommunikation mit mehreren Teilnehmern zu erleichtern

Einstellen von Status-Updates, die nach 24 Stunden verschwinden, um Momente mit Kontakten freizugeben

Verschlüsselung von Nachrichten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sichere Kommunikation

Aktivieren Sie die zweistufige Überprüfung für zusätzliche Sicherheit

Steuern Sie die Einstellungen für den Datenschutz, um die Sichtbarkeit Ihres Profilbildes, Ihres Status und der zuletzt gesehenen Informationen zu verwalten

WhatsApp Beschränkungen

Die Größe des Datei-Uploads ist auf 100 MB limitiert, was das Freigeben größerer Dateien einschränkt

Kann nicht auf mehreren Telefonen gleichzeitig verwendet werden

Gruppenchats haben ein Limit für die Teilnehmerzahl, das möglicherweise nicht den Bedürfnissen großer Gemeinschaften entspricht

WhatsApp-Preise

WhatsApp: Free

Free WhatsApp Business: Free

WhatsApp Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (15,865+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Folgen

chat-Knigge für die Arbeit

halten Sie alle Ihre Nachrichten professionell, kurz und respektvoll. Vermeiden Sie die übermäßige Verwendung von Emojis oder informellem Sprachgebrauch, es sei denn, er ist für die Kultur Ihres Teams angemessen.

3. Threema (am besten für anonyme Nachrichten)

über

Threema

Threema ist eine auf Datenschutz ausgerichtete Messaging App für Benutzer, die Wert auf Anonymität legen. Um ein Konto einzurichten, sind keine persönlichen Daten wie Telefonnummer oder E-Mail erforderlich. Stattdessen wird eine einzigartige Threema ID verwendet.

Mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ohne Abhängigkeit von Cloud-Diensten sorgt Threema für Sicherheit und Privatheit

instant Messaging bei der Arbeit

.

Threema beste Features

Verschlüsselung von Nachrichten zum Schutz des Datenschutzes und der Vertraulichkeit

Überprüfen Sie die Identität von Kontakten durch Scannen von QR-Codes

Steuern Sie den Zugriff auf das Adressbuch und synchronisieren Sie Kontakte nur, wenn Sie es wünschen

Speichern Sie Daten lokal auf Ihrem Gerät und vermeiden Sie die Abhängigkeit von der Cloud

Ermöglichen Sie private Gruppenchats, die mit robusten Verschlüsselungsstandards gesichert sind

Threema-Einschränkungen

Erfordert eine einmalige Zahlung, im Gegensatz zu kostenlosen Konkurrenten

Kleinerer Benutzerstamm im Vergleich zu etablierten Messaging Apps

Threema-Preise

Threema Arbeit

Grundlegend: $2.00/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung)

$2.00/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung) Erweitert: $2,50/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung)

$2,50/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung) Professionell: $3,50/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung)

Threema Broadcast

Broadcast 15: $6.00/Monat (15 Empfänger)

$6.00/Monat (15 Empfänger) Broadcast 50: $11,00/Monat (50 Empfänger)

$11,00/Monat (50 Empfänger) Broadcast 100: $19.00/Monat (100 Empfänger)

$19.00/Monat (100 Empfänger) Broadcast 500: $91,00/Monat (500 Empfänger)

$91,00/Monat (500 Empfänger) Broadcast 1000: $170,00/Monat (1000 Empfänger)

$170,00/Monat (1000 Empfänger) Unbegrenzt senden: 285,00 $/Monat

Threema Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Überwachen Sie regelmäßig Ihre Konto-Aktivitäten, um Anzeichen für unbefugte Zugriffe oder ungewöhnliche Nachrichten zu erkennen.

über

Snap Store

Signal ist ein

kommunikations-Tool für den Arbeitsplatz

wurde unter Berücksichtigung des Datenschutzes entwickelt. Es verwendet fortschrittliche Verschlüsselungsprotokolle, um die Kommunikation zu sichern, und speichert nur minimale Metadaten, um die Anonymität des Benutzers zu gewährleisten.

Dieses Tool ist bei Datenschutz-Enthusiasten wegen seines quelloffenen Codes und seines Engagements für Transparenz beliebt.

Die besten Features von Signal

Verschlüsselung von Nachrichten, Sprach- und Videoanrufen für eine sichere Kommunikation

Verifizieren Sie Kontakte durch eindeutige Sicherheitsnummern

Verleihen Sie Ihren Unterhaltungen eine kreative Note, indem Sie benutzerdefinierte, verschlüsselte Sticker erstellen und freigeben

Verwenden Sie verschwindende Nachrichten für mehr Vertraulichkeit

Freigeben von Open-Source-Code für unabhängige Prüfungen

Signalbegrenzungen

Kein eingebautes Backup oder einfache Methode zur Übertragung des Nachrichtenverlaufs zwischen Geräten

Kann nicht auf mehreren Geräten gleichzeitig verwendet werden

Begrenzte Popularität im Vergleich zu Mainstream-Apps, was die Kommunikation mit anderen einschränken kann

Signalpreise

Free

Signal-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (440+ Bewertungen)

4.4/5 (440+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Deaktivieren Sie die Nachrichtenvorschau auf Ihrem Sperrbildschirm, um den Datenschutz zu wahren, insbesondere in der Öffentlichkeit oder wenn Ihr Gerät entsperrt ist.

5. Telegram (Am besten für große Gruppen und Kanäle)

über

Der Windows-Club

Telegram ist eine Cloud-basierte Messaging App, die fortschrittliche Features für die private und berufliche Nutzung bietet. Sie unterstützt umfangreiche Gruppenchats, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für geheime Chats und eine Vielzahl von benutzerdefinierten Optionen.

Die robusten Datenschutz tools und die geräteübergreifende Zugänglichkeit der App machen sie zu einer guten Option für Benutzer, die Flexibilität und Sicherheit benötigen.

Telegram beste Features

Veranstalten Sie Gruppenchats mit bis zu 200.000 Teilnehmern

Verwenden Sie geheime Chats mit selbstzerstörenden Nachrichten für zusätzliche Sicherheit

Sperren Sie die App mit einer PIN oder einer biometrischen Authentifizierung

Verbinden Sie sich über Proxy Server, um die Anonymität zu erhöhen

Telegramm-Beschränkungen

Selbstzerstörende Nachrichten sind nur auf geheime Chats limitiert

Die Erstellung eines Kontos erfordert keine Überprüfung, was zu gefälschten Konten führen kann

Bestimmte erweiterte Features werden von offizieller Seite nicht unterstützt, was ihre Nutzung erschwert

Telegramm-Preise

Free

Telegrammbewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (6,315+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Verwenden

water Cooler Unterhaltungen

um ein gutes Verhältnis aufzubauen, indem Sie leichte Themen wie Hobbys, aktuelle Ereignisse oder Pläne für das Wochenende besprechen. Vermeiden Sie sensible oder kontroverse Themen, um die Atmosphäre positiv und einladend zu halten.

6. Messenger (am besten für Facebook-Benutzer)

über

TechCrunch

Messenger, entwickelt von Meta, ist eine vielseitige App für Text-, Sprach- und Videokommunikation. Sie lässt sich nahtlos in Facebook und Instagram integrieren, so dass Benutzer plattformübergreifend in Verbindung treten können.

Messenger bietet zwar Features wie verschwindende Nachrichten und interaktive Tools, aber die Werbung und die unübersichtliche Oberfläche können das Erlebnis beeinträchtigen.

Messenger beste Features

Ausblenden von Lesebestätigungen und Anzeigen von Nachrichten ohne Benachrichtigung des Absenders

Sichere, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Sprach- und Videoanrufe tätigen

Verschwindende Nachrichten für private Unterhaltungen verwenden

Einrichten von Benachrichtigungen für nicht erkannte Anmeldungen zur Erhöhung der Sicherheit des Kontos

Bearbeitung gesendeter Nachrichten innerhalb eines 15-Minuten-Fensters

Messenger-Beschränkungen

Nach Verschlüsselungs-Updates werden Probleme bei der Zustellung gemeldet

Funktionen für Gruppenchats und Videoanrufe eignen sich möglicherweise nicht für größere Teams

Messenger-Preise

Free

Messenger-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Planen Sie regelmäßige Besprechungen ein und nutzen Sie Tools für die Zusammenarbeit wie gemeinsame Aufgaben-Boards oder Messaging-Apps, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und informiert werden. Gelöschte Erwartungen und ein offener Dialog können eine Brücke

kommunikationslücken am Arbeitsplatz

effektiv.

7. Wire (am besten für die Zusammenarbeit im Business)

über

Kabel

Wire ist eine sichere App für private und geschäftliche Nachrichtenübermittlung. Diese private Messaging App sammelt minimale Benutzerdaten, die für die Funktion unbedingt erforderlich sind.

Seine Verschlüsselungsmethoden, Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) und Datagram Transport Layer Security (DTLS), machen es zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Teams, die Wert auf Sicherheit und Zusammenarbeit legen.

Die besten Features von Wire

Verschlüsselung aller Nachrichten, Anrufe und Dateien mit dem Proteus-Protokoll

Zuweisung eindeutiger Schlüssel zu jeder Nachricht für zusätzliche Sicherheit

Führen Sie Gruppengespräche für bis zu 25 Teilnehmer mit hochwertiger Verschlüsselung

Selbstzerstörung von Nachrichten, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht dauerhaft gespeichert werden

Überprüfung der Sicherheit der App durch öffentliche Audits des Open-Source-Codes

Drahtgebundene Einschränkungen

Fehlen von 2FA (zweistufige Authentifizierung), einem Standard Feature der meisten sicheren Apps

Es wird häufig über Leistungsprobleme berichtet, insbesondere unter Android

In erster Linie für Business entwickelt, daher weniger benutzerfreundlich für den gelegentlichen Gebrauch

Drahtpreise

Free für private Nutzung

Wire für Unternehmen: 9,45 $/Monat pro Benutzer

9,45 $/Monat pro Benutzer Wire on-premises: Benutzerdefinierte Preise

Wire-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

über

Es ist FOSS

Session ist eine auf Datenschutz ausgerichtete App, die auf einem dezentralisierten Netzwerk aufbaut und zentrale Server, die die Daten der Benutzer gefährden könnten, ausschließt.

Der Schutz Ihrer Anonymität ist einfach mit einzigartigen Session IDs, die Telefonnummer und E-Mail Adresse ersetzen. Dies macht es zu einer großartigen Option für diejenigen, die Wert auf Datenschutz legen, insbesondere in Umgebungen mit geringer Verbindung oder Einschränkungen.

Beste Features der Sitzung

Erhöhte Anonymität durch verschlüsselte Nachrichten-Relays mit mehreren Knoten und Onion-Routing

Einrichten von Konten, ohne Telefonnummern oder E-Mails freizugeben

Sichere Sprachnachrichten senden, wenn Text nicht ausreicht

Betrieb in einem dezentralen Netzwerk zur Minimierung des Risikos von Sicherheitsverletzungen oder Serverausfällen

Verhindern Sie die Nachverfolgung von Metadaten und Geolokationen für einen umfassenden Datenschutz

Sitzungsbeschränkungen

Langsame Nachrichtenübertragungszeiten können die Echtzeitkommunikation behindern

Unterstützt keine Videoanrufe oder erweiterte Multimedia-Features

Preise für Sitzungen

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Sitzungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Stellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen für sensible Chats ein, um Nachrichten diskret zu erkennen, ohne dass deren Inhalt für andere Personen in der Nähe sichtbar ist.

9. Line (am besten für soziale Integration)

über

Zeile

Line ist eine in Japan und anderen asiatischen Märkten weit verbreitete Messaging App mit vielen Features.

Neben der Nachrichtenübermittlung bietet Line auch soziale, Shopping- und Unterhaltungsfunktionen, die es für das tägliche Leben praktisch machen. Es unterstützt verschlüsselte Nachrichten und qualitativ hochwertige Gruppenanrufe und eignet sich damit sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Gebrauch.

Line beste Features

Verschlüsselung mit Letter Sealing für sichere Nachrichten und Anrufe

Veranstalten Sie mühelos Gruppenchats für bis zu 500 Teilnehmer

Ermöglichen Sie kostenlose unbegrenzte Sprach- und Videoanrufe, auch für große Gruppen

Benutzen Sie benutzerdefinierte Einstellungen für den Datenschutz, um unbekannte Benutzer zu blockieren oder den Zugriff auf Ihr Profil zu limitieren

Schützen Sie Ihre Chats mit App-Sperr-Features wie Passcodes

Leitungsbegrenzungen

Unterstützt nicht die Migration des Chat-Verlaufs zwischen iOS- und Android-Geräten

Wurde für die Zensur von Inhalten in bestimmten Regionen kritisiert

Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern, die die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen

Linienpreise

Free

Line-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

iMessage (am besten für Apple Benutzer)

über

Apple

iMessage ist Apples proprietäre App für Nachrichten, die auf iPhones, iPads, Macs und Apple Watches verfügbar ist. Sie ist nahtlos in SMS integriert und ermöglicht Benutzern die Kommunikation mit Nicht-iOS-Geräten.

Mit seiner schlanken Oberfläche und der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist iMessage ideal für Benutzer innerhalb des Apple-Ökosystems.

iMessage beste Features

Bearbeiten Sie kürzlich gesendete Nachrichten, um Fehler zu korrigieren

Senden Sie handschriftliche Nachrichten, um Ihren Texten eine persönliche Note zu verleihen

Zugriff auf Nachverfolgungsinformationen für Flüge oder Sendungen direkt in Chats

Nutzen Sie Gruppenchats mit Zustell- und Lesebestätigungen für eine nahtlose Koordination

Schützen Sie Nachrichten mit eindeutigen Schlüsseln für jedes Gerät

iMessage Beschränkungen

Exklusiv für Apple-Geräte, limitiert die Kommunikation mit nicht-iOS-Benutzern

Fehlende benutzerdefinierte Optionen wie Themen

iMessage-Preise

Free

iMessage-Bewertungen und -Kritiken

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. Dust (am besten für flüchtige Nachrichten)

über

Staub

Dust ist eine auf den Datenschutz ausgerichtete App, die Nachrichten automatisch löscht, kurz nachdem sie gelesen wurden.

Sie verhindert Screenshots und benachrichtigt Benutzer über jeden Versuch, Unterhaltungen aufzuzeichnen, was sie für sensible Diskussionen sehr sicher macht.

Dust beste Features

Automatisches Löschen von Nachrichten, nachdem sie gelesen wurden, normalerweise innerhalb von 100 Sekunden

Benutzer benachrichtigen, wenn jemand versucht, einen Screenshot von einer Unterhaltung zu machen

Senden Sie Broadcast-Nachrichten privat an mehrere Kontakte

Sichere Verbindung mit Freunden, ohne Kontaktdaten preiszugeben

Benutzerdefinierte Profile mit Biografien und Bildern, um Ihre Erfahrung zu personalisieren

Staubeinschränkungen

Unterstützt keine Sprach- oder Videoanrufe

Limitierter Benutzer kann die Kommunikation mit Kontakten einschränken

Standardpreise

Free

Staub Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. Briar (am besten für Offline-Nachrichten geeignet)

über

Briar

Briar ist eine sichere App für Peer-to-Peer-Nachrichten, die für Aktivisten, Journalisten und Benutzer in Regionen mit geringer Verbindung entwickelt wurde.

Sie verlässt sich nicht auf zentrale Server, sondern synchronisiert verschlüsselte Nachrichten über Bluetooth, Wi-Fi oder Tor. Diese dezentrale Struktur gewährleistet eine private Kommunikation auch ohne Internetzugang.

Briar beste Features

Eliminieren Sie die Risiken, die mit der Verletzung von Servern verbunden sind, und stellen Sie sicher, dass die Daten dezentralisiert bleiben

Verschlüsselung und lokale Speicherung von Nachrichten auf den Geräten der Benutzer für zusätzliche Sicherheit

Verhinderung von Impersonation durch manuelle Kontaktaufnahme über QR-Codes oder Links

Ermöglichen Sie sichere Gruppenchats und öffentliche Foren für gemeinsame Diskussionen

Nahtlose Arbeit in Gebieten mit begrenztem oder fehlendem Internetzugang

Briar-Einschränkungen

Unterstützt keine Daten-Backups oder Migration zwischen Geräten

Peer-to-Peer-Kommunikation kann die Batterie schneller verbrauchen als zentralisierte Apps

Derzeit nur für Android verfügbar, keine Pläne für iOS-Support

Preise für Briar

Free

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. Google Messages (Beste RCS-Integration)

über

Yahoo

Google Messages ist die Standard Messaging App für die meisten Android-Telefone und bietet SMS, MMS und die Integration von Rich Communication Services (RCS) für erweiterte Features. Mit intelligenten Antworten, dem Freigeben von Medien und der Integration von Google-Diensten wie Kalender und Fotos ist es ein vielseitiges Kommunikationstool.

Google Messages beste Features

Transkribieren von Sprachnachrichten zum einfachen Lesen, um Unterhaltungen nachzuvollziehen

Planen Sie Nachrichten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden, und sorgen Sie so für rechtzeitige Kommunikation bei Erinnerungen oder Aktualisierungen

Freigeben von Links und Erstellen von Ereignissen durch nahtlose Integration in den Google Kalender

Senden Sie Nachrichten von einem Computer aus über die Web Version der App

Einschränkungen von Google Messages

Limitierte plattformübergreifende Messaging-Funktionen für iPhone Benutzer

Features können vom Mobilfunkanbieter abhängen, was sich auf die Größe der Zustellung und der Gruppenchats auswirkt

Google Messages-Preise

Kostenlos

Google Messages Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Überprüfen Sie bei der Installation einer neuen Messaging App die angeforderten Berechtigungen und gewähren Sie nur den Zugriff, der für die Funktion erforderlich ist.

