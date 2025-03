WhatsApp vs. Google Messages: Welche Chat App ist besser?

Jeder kennt und liebt WhatsApp - es ist praktisch der soziale Klebstoff unseres digitalen Lebens. Aber wissen Sie was?

Google hat seine Messaging-Plattform still und heimlich in Ihre Tasche gesteckt, und wahrscheinlich haben Sie sie benutzt, ohne es überhaupt zu merken.

Darf ich vorstellen: Google Messages, der vertrauenswürdige Standard auf den meisten Android-Telefonen, der all diese Textnachrichten sicher aufbewahrt, von Einmal-Passwörtern (OTPs) bis hin zu dem Aktionscode, den Sie wahrscheinlich vergessen werden zu benutzen.

Worin unterscheiden sich WhatsApp und Google Messages also? Obwohl sie sich auf den ersten Blick ähneln, weisen diese Apps einige kleine, aber signifikante Unterschiede auf, die für Ihre private und geschäftliche Kommunikation den entscheidenden Unterschied ausmachen können.

In diesem Artikel erledigen wir einen detaillierten Vergleich zwischen WhatsApp und Google Messages und helfen Ihnen zu entscheiden, welche Plattform wirklich einen Platz auf Ihrer Startseite verdient.

Was ist WhatsApp?

Zuerst gab es Textnachrichten, dann kam der Facebook Messenger, und schließlich wurde WhatsApp mit seiner Standard-App für Textnachrichten zum Standard der Welt 2 Milliarden aktiven Benutzern die seitdem nicht mehr zurückgeblickt hat.

WhatsApp hat es geschafft, Menschen miteinander zu verbinden, indem es Ihnen ermöglicht, Nachrichten zu senden und so ziemlich alles zu empfangen - Texte, Fotos, Videos, Dokumente, Speicherorte und in bestimmten Regionen sogar Geld. Schauen wir uns einige der beliebtesten Features an.

WhatsApp Features

Was macht WhatsApp so beliebt für private und berufliche Nachrichtenübermittlung?

Zunächst einmal deckt es nahezu alle Kommunikationsbedürfnisse ab, was es zu einer beliebten App für den privaten und geschäftlichen Gebrauch macht.

Hier ein genauerer Blick auf sieben der wichtigsten Features:

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp stellt sicher, dass nur Sie und die Person, mit der Sie kommunizieren, Ihre Chats sehen können - dies gilt auch für Anrufe, Sprachnotizen und das Freigeben von Dateien.

Darüber hinaus können Sie private Unterhaltungen mit einem Passcode oder einer biometrischen Sperre schützen, indem Sie Datenschutzkontrollen wie "Chat Lock" verwenden.

Feature #2: Sprach- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe

WhatsApp Die Sprach- und Videoanrufe von WhatsApp ermöglichen es Ihnen, sich mit jedem weltweit zu verbinden - kostenlos. Gruppenanrufe können bis zu 32 Teilnehmer umfassen, und mit der neuen Freigabeoption für den Bildschirm können Sie auch unterwegs problemlos mit Ihren Teamkollegen arbeiten.

Natürlich hat sich WhatsApp zu einer soliden Wahl für Anrufe von unterwegs entwickelt.

Mit dem Feature "Status" von WhatsApp können Benutzer Fotos, Videos oder Texte posten, die 24 Stunden lang aktuell bleiben. Im Jahr 2023 fügte die App "Channels" hinzu - ein Broadcast-Tool für Marken, Ersteller und Personen des öffentlichen Lebens, um ein breites Publikum zu erreichen und WhatsApp einen sozialen Vorteil zu verschaffen.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie das Feature "Broadcast Lists" von WhatsApp, um Updates oder Aktionen an mehrere Kontakte gleichzeitig zu senden, ohne einen Gruppen-Chat zu erstellen. Auf diese Weise können Sie Nachrichten persönlicher halten und sicherstellen, dass nur die Empfänger ihre Nachricht sehen.

Mit einem Limit für das Freigeben von Dateien von bis zu 2 GB macht WhatsApp das Versenden großer Dokumente und Medien zum Kinderspiel.

Darüber hinaus ermöglicht die Dokumentenvorschau ein schnelles Überfliegen vor dem Herunterladen - besonders praktisch für die Zusammenarbeit im Team.

Feature #5: Gruppenchats und Community-Management

Die Gruppenchats von WhatsApp unterstützen jetzt bis zu 1.024 Teilnehmer, ideal für Communities, Familientreffen und Team-Chats.

Administratoren erhalten außerdem Tools für das Community Management, die es einfacher machen, verwandte Gruppen zu verknüpfen, Ankündigungen zu veröffentlichen und Diskussionen zu organisieren.

Feature #6: Bearbeitung von Nachrichten und KI-generierte Sticker

/%img/ Meta Haben Sie schon einmal eine Nachricht verschickt und nur eine Sekunde später einen Tippfehler entdeckt?

Mit WhatsApp können Sie diese jetzt innerhalb von 15 Minuten nach dem Versenden bearbeiten. Und für einen Hauch von Kreativität können Sie benutzerdefinierte Sticker mit KI erstellen - beschreiben Sie einfach, was Sie wollen, und lassen Sie die App den Rest erledigen.

Mit diesem neuen Feature können Sie bis zu fünf Personen privat in Ihren Status-Updates erwähnen. Nur die erwähnten Kontakte erhalten eine Benachrichtigung, so dass sich diese Funktion ideal für gezielte Aktualisierungen eignet.

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie ein freiberuflicher Künstler sind, können Sie dieses Feature nutzen, um bestimmte Clients in Status-Updates zu erwähnen, die Bilder von Arbeiten in Bearbeitung zeigen, und so sicherstellen, dass sie es zuerst sehen, ohne dass eine direkte Nachricht erforderlich ist.

Feature #8: WhatsApp Business Kataloge

über WhatsApp

Das WhatsApp Business Katalog Feature ermöglicht es Geschäften, direkt in der App ein digitales Schaufenster zu erstellen, um potenziellen Kunden Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren, ohne eine abschließende Website zu benötigen.

Business Eigentümer können Elemente mit Fotos, Beschreibungen, Preisen und Links auflisten, die leicht vom Chat-Bildschirm aus zugänglich sind.

📌 Beispiel: Ein Bekleidungsgeschäft kann die Katalog-Funktion von WhatsApp Business nutzen, um seine neuesten Kollektionen zu präsentieren. Die Kunden können im Chat Ansichten, Preise und Beschreibungen sehen, was die Erkundung von Neuankömmlingen oder saisonalen Verkäufen erleichtert. Wenn ein Kunde etwas sieht, das ihm gefällt, kann er dem Geschäft direkt eine Nachricht senden, um weitere Details zu erfahren oder eine Reihenfolge festzulegen.

WhatsApp-Preise

WhatsApp Personal : Free

: Free WhatsApp Business App : Free

: Free WhatsApp Business API: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Google Messages?

Google Messages ist Googles Nachfolger von iMessage, einer Messaging App, die Textnachrichten der alten Schule mit modernen RCS (Rich Communication Services) verbindet.

Moment, was ist RCS?

RCS, oder Rich Communication Services, ist wie Textnachrichten auf Steroiden. Während letztere auf einfachen Text und Nachrichten mit 160 Zeichen limitiert ist, bietet RCS ein modernes Messaging-Erlebnis mit hochwertigem Freigeben von Medien, Lesebestätigungen, Tippanzeigen und sogar End-to-End-Verschlüsselung in unterstützten Netzwerken.

Für Benutzer von Android-Telefonen verwandelt RCS einfache Textnachrichten in etwas wie sofortnachrichten .

Damit können Sie über Wi-Fi oder mobile Daten in Verbindung bleiben, große Fotos und Videos freigeben und die interaktiven Features nutzen, die das Messaging noch interessanter machen.

Und da immer mehr Anbieter und Länder RCS unterstützen, entwickelt es sich zu einem universellen Messaging-Standard.

Google Messages Features

Nach dem Erreichen von 1 Milliarde RCS-Benutzern im Jahr 2023 hat die Google Messages App einige spannende neue Features veröffentlicht.

Gehen wir sie der Reihe nach durch:

Feature #1: Automatisches Löschen von OTPs (One-Time Passwords)

Eine der größten Herausforderungen von Google Messages war, dass alle OTPs dort landeten.

Doch jetzt können Sie sich von überfüllten Nachrichten mit sich stapelnden OTPs verabschieden, indem Sie das Feature "OTPs nach 24 Stunden automatisch löschen" in Einstellungen > Nachrichtenorganisation aktivieren. Auf diese Weise wird jedes Einmalpasswort nach 24 Stunden gelöscht.

🧠 Wussten Sie schon: Google Messages verbessert seine Betrugserkennungsfunktionen, um Benutzer vor betrügerischen Paketzustellungen und berufsbezogenen Nachrichten zu schützen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen auf dem Gerät kann die App verdächtige Texte erkennen und automatisch in den Spam-Ordner verschieben oder eine Achtung aussprechen.

Feature #2: Textnachrichten zum späteren Versand einplanen

via Google Es ist in Ordnung, wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich Geburtstage zu merken.

Mit Google Messages können Sie Texte im Voraus planen. Geben Sie einfach Ihre Nachricht ein, halten Sie die Schaltfläche "Senden" gedrückt und wählen Sie eine Uhrzeit.

Das ist perfekt, um mit Erinnerungen Schritt zu halten - oder jemanden mit Ihrem (scheinbar) perfekten Timing zu beeindrucken.

Feature #3: Reaktionen zu einer Textnachricht hinzufügen

{via Google_

Du denkst, Emoji-Reaktionen sind nur für iMessage? Falsch gedacht!

Mit Google Messages können Sie auf Texte reagieren, indem Sie lange auf eine Nachricht drücken und ein Emoji auswählen.

Android-Benutzer erhalten die Reaktion direkt im Chat, während iPhone-Benutzer eine separate Nachricht mit dem Text "[Emoji] an [Nachricht]" erhalten Lustig, oder?

Feature #4: Unterhaltungen ganz oben anheften

Wenn du mit vielen Leuten chattest, sieht deine Liste mit Unterhaltungen vielleicht chaotisch aus.

Zum Glück können Sie mit Google Messages bis zu fünf Unterhaltungen an den Anfang Ihrer Liste anheften.

Drücken Sie einfach lange auf eine Unterhaltung, tippen Sie auf das Anheftungssymbol und Sie werden nie wieder den Überblick über Ihre Favoriten verlieren.

Feature #5: Textnachrichten laut vorlesen lassen

Möchten Sie die Hände frei haben? Google Assistant kann Ihre Nachrichten laut vorlesen, wenn Sie sagen: "Meine Nachrichten lesen"

Dies funktioniert mit jeder Messaging App, solange sich die Nachricht in Ihrem Benachrichtigungsschatten befindet, und Sie können sogar mit Ihrer Stimme antworten.

💡 Pro-Tipp: Bevor Sie das Telefon wechseln, sollten Sie Ihre Nachrichten in Google Drive sichern, damit Sie sie auf Ihrem neuen Gerät leicht wiederherstellen können. Gehen Sie einfach zu Einstellungen > System > Backup, aktivieren Sie die Option Auf Google Drive sichern und tippen Sie auf Jetzt sichern. Auf diese Weise sind alle Ihre Texte sicher und bereit für die Übertragung!

Feature #6: Freigeben des Speicherorts in einer Textnachricht

Genau wie bei WhatsApp können Sie die "Wo bist du?"-Textnachrichten in Google Messages vermeiden, indem Sie Ihren Speicherort direkt in Google Messages freigeben.

Tippen Sie auf die Plus-Schaltfläche, wählen Sie "Standort" und senden Sie einen Link über Google Maps - das geht schnell, ist präzise und erspart jedem ein paar Nachrichten.

Feature #7: Photomoji

Mit Photomoji können Sie mithilfe der Google KI benutzerdefinierte Reaktionen aus Ihren bevorzugten Fotos erstellen.

Verwandeln Sie einen Schnappschuss von Ihnen oder Ihrem Haustier in eine Reaktion, speichern Sie ihn und lassen Sie Ihre Freunde ihn auch in Gruppenchats verwenden - denn wer möchte nicht eine Reaktionsbibliothek, die nur Ihnen gehört?

Feature #8: Bildschirmeffekte

Mit den Bildschirmeffekten können Sie animierte Antworten mit bestimmten Wörtern wie "Es schneit" oder "Glückwunsch" senden

Senden Sie diese Schlüsselwörter, und der Bildschirm wird in eine Animation verwandelt. Es ist eine lustige Ostereiersuche, um alle 15+ versteckten Effekt-Eingaben zu entdecken.

Google Messages Preise

Gratis

RCS Business Messaging: Free (Telekommunikationsanbieter und ihre Tochtergesellschaften können Gebühren erheben)

WhatsApp vs. Google Messages: Features im Vergleich

Sowohl WhatsApp als auch Google Messages sind vollgepackt mit Features, die das Chatten intelligenter, schneller und viel unterhaltsamer machen.

WhatsApp bleibt klassisch mit einigen ernsthaften Maßnahmen zum Datenschutz und einer einfachen Bedienung. Google Messages, das von RCS angetrieben wird, bringt die einfache Textnachricht zurück in die 2020er Jahre.

Hier ist ein Vergleich zwischen WhatsApp und Google Messages, um zu sehen, welche App in den wichtigsten Bereichen glänzt:

Feature #1: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

🏆 Gewinner: WhatsApp

WhatsApp ist seit langem ein Verfechter der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sichert alles, von Texten über Anrufe bis hin zum Freigeben von Dateien, standardmäßig ab. Es überrascht nicht, dass diese Runde des Vergleichs zwischen WhatsApp und Google Messages an diese Meta App geht.

Google Messages bietet ebenfalls eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-aktivierte Chats, aber noch unterstützen nicht alle Netzbetreiber oder Regionen RCS, so dass WhatsApp die zuverlässigere Wahl für diejenigen ist, die einen luftdichten Datenschutz wünschen.

Feature #2: Sprach- und Videoanrufe

🏆 Gewinner: WhatsApp

Wenn es um Sprach- und Videoanrufe geht, setzt sich WhatsApp die Krone auf. Mit Support für bis zu 32 Personen bei Gruppentelefonaten und kostenlosen internationalen Anrufen fühlt sich WhatsApp wie eine Mini-Konferenz App an.

Google Messages hingegen ist für Videoanrufe auf die Integration mit Google Meet angewiesen - großartig, wenn Sie bereits ein Benutzer von Meet sind, aber es ist nicht so nahtlos wie die in WhatsApp integrierten Anrufe.

Feature #3: Benutzerdefinierte Funktionen und Reaktionen

🏆 Winner: Google Messages

Mit Google Messages können Sie sich wirklich selbst ausdrücken. Mit Optionen wie benutzerdefinierten Farben für Sprechblasen, Photomoji für persönliche Reaktionen und animierten Bildschirmeffekten bringt Google Messages Persönlichkeit in Ihre Chats.

WhatsApp bietet einfache Reaktionen und benutzerdefinierte Hintergrundbilder, aber die KI-gesteuerten Effekte von Google sorgen für einen lustigen, modernen Touch für diejenigen, die die Personalisierung lieben.

🏆 Gewinner: Gleichstand. Google Messages (für Medienqualität), WhatsApp (für Flexibilität)

Google Messages mit RCS ermöglicht es Benutzern, hochauflösende Bilder und Videos zu versenden - auf Wiedersehen, verpixelte Memes.

WhatsApp unterstützt jedoch einen breiteren Bereich von Medientypen und Dateigrößen bis zu 2 GB und ist damit vielseitiger für das Freigeben großer Dateien oder mehrerer Formate.

Feature #5: Reaktionen auf Nachrichten

🏆 Gewinner: Google Messages

Google Messages hebt die Reaktionen auf eine neue Stufe, indem es den Benutzern erlaubt, mit jedem beliebigen Emoji zu antworten und animierte Effekte wie Reaction Effects hinzuzufügen.

Feature #6: Desktop- und Web-Zugang

🏆 Gewinner: WhatsApp

Beide Apps unterstützen das Chatten auf dem Desktop, aber WhatsApp Web fühlt sich etablierter an und benötigt keine RCS für die volle Funktion.

Google Messages bietet ebenfalls eine Web Version an, die aber durch die RCS-Kompatibilität limitiert ist, was WhatsApp zum besten Dienst für nahtloses geräteübergreifendes Chatten macht.

Feature #7: Speicherort freigeben

🏆 Gewinner: WhatsApp

WhatsApp macht das Freigeben Ihres Speicherortes in Echtzeit ganz einfach. Sie können Updates für bestimmte Zeiträume (15 Minuten, 1 Stunde oder 8 Stunden) freigeben.

Google Messages hingegen ermöglicht das Freigeben von Speicherorten über Google Maps, ist aber etwas einfacher. Für Meetings oder Speicherort-Updates auf Reisen bietet WhatsApp mehr Flexibilität.

Feature #8: Spam-Schutz

🏆 Gewinner: Google Messages

Die letzte Runde des Duells zwischen WhatsApp und Google Messages geht an Google Messages.

Google Messages nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um potenziellen Spam zu blockieren und verdächtige Nachrichten automatisch zu markieren, ohne den Datenschutz zu gefährden.

WhatsApp bietet zwar auch eine Berichterstellung über Spam, aber Googles Fähigkeit zur proaktiven Erkennung von Betrugsversuchen gibt ihm einen Vorteil für diejenigen, die viele Texte von unbekannten Absendern erhalten.

WhatsApp Vs. Google Messages auf Reddit

Wenn es um WhatsApp vs. Google Messages geht, sind die Redditors geteilter Meinung. Redditoren weisen darauf hin, dass der Vorteil von WhatsApp in seinen ausgefeilten Features wie Sprach- und Videoanrufen, hohen Teilnehmer-Limits bei Gruppenanrufen und einer zuverlässigen geräteübergreifenden Synchronisierung liegt.

Ein Benutzer erwähnte zum Beispiel, dass die Einfachheit und die Integration von WhatsApp es zu "einer App machen, die ich mir nicht mehr wegdenken kann."

Auf der anderen Seite argumentieren die Fans von Google Messages, dass sich die App dank der RCS-Funktionen (Rich Communication Services) wie iMessage für Android anfühlt und Lesebestätigungen, das Freigeben von Medien in hoher Auflösung und einzigartige benutzerdefinierte Optionen wie Farbdesigns und animierte Emojis bietet.

Ein Redditor gab seine Erfahrungen mit Google Messages auf einem Galaxy-Gerät frei und lobte die übersichtliche, anpassungsfähige Benutzeroberfläche der App und die "Tap-Back"-Reaktionen.

Allerdings haben einige benutzer sind immer noch frustriert über Googles mangelnden RCS-Support bei allen Anbietern. Ein Benutzer beklagt: "Ich liebe es, aber RCS ist einfach noch nicht überall zuverlässig."

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu WhatsApp und Google Messages

Seien wir ehrlich - Chats bei der Arbeit auf WhatsApp oder Google Messages können ziemlich chaotisch werden.

WhatsApp ist zwar sehr beliebt, aber nicht gerade für den professionellen Einsatz konzipiert, und obwohl es Datenschutz verspricht, ist es schwer, die Datenschutzprobleme von Meta in der Vergangenheit zu ignorieren.

Außerdem können Chat-Apps wie WhatsApp und Google Messages mit ihren ständigen Benachrichtigungen aus verschiedenen Quellen unglaublich ablenkend sein.

Was ist also eine gute

Google-Nachrichten-Alternative

das kann

whatsApp ersetzen

auch?

Meeting

ClickUp

-Es ist die wahre "Alles-App" für die Arbeit, die Produktivitätstools und kollaborative Chats in einem übersichtlichen Paket zusammenfasst.

ClickUp's one up #1: ClickUp Chat

Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie mehr die App wechseln, um Details zu einem Projekt zu finden oder Aufgaben auf der Grundlage eines Chats zu erstellen.

ClickUp Chat

bietet diesen Luxus, indem es Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte an einem Ort zusammenführt.

ClickUp Chat eliminiert auch die "Umschaltsteuer" - die Zeit und Produktivität, die durch das Umschalten zwischen den Plattformen verloren geht.

Warum ClickUp Chat wichtig ist

Synchronisierung des Kontexts : Alle Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte sind miteinander verbunden, sodass Sie keine Chat-Details in eine Aufgabe einfügen müssen - alles bleibt miteinander verbunden. Mit Synced Threads bleiben verknüpfte Chats mit Aufgaben abgestimmt und gewährleisten eine nahtlose Nachverfolgung der gesamten Zeitleiste Ihres Projekts

: Alle Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte sind miteinander verbunden, sodass Sie keine Chat-Details in eine Aufgabe einfügen müssen - alles bleibt miteinander verbunden. Mit Synced Threads bleiben verknüpfte Chats mit Aufgaben abgestimmt und gewährleisten eine nahtlose Nachverfolgung der gesamten Zeitleiste Ihres Projekts Aufgabenerstellung mit KI : Erstellen Sie sofort Aufgaben aus Chat-Nachrichten, abgeschlossen mit Kontext und Fälligkeitsdatum ohne manuellen Eintrag. Mit ClickUp Brain können Sie einen zentralen Wissens-Hub erstellen, in dem jeder auf wichtige Erkenntnisse, Brainstorms und FAQ zugreifen kann

: Erstellen Sie sofort Aufgaben aus Chat-Nachrichten, abgeschlossen mit Kontext und Fälligkeitsdatum ohne manuellen Eintrag. Mit ClickUp Brain können Sie einen zentralen Wissens-Hub erstellen, in dem jeder auf wichtige Erkenntnisse, Brainstorms und FAQ zugreifen kann Fokussierte Kommunikation: Anpassbare Benachrichtigungen und FollowUps™ sorgen dafür, dass Sie nur bei den wichtigsten Unterhaltungen auf dem Laufenden bleiben und sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Sie können auch wichtige Chats anheften, Abschnitte für organisierte Unterhaltungen erstellen und Direkte Nachrichten für private oder persönliche Gespräche verwenden

📌 Beispiel: Ihr Team brainstormt im ClickUp Chat über eine Produkteinführung und jemand schlägt vor: "Wir brauchen eine Social-Media-Kampagne." Mit einem einfachen Klick wird diese Idee in eine umsetzbare Aufgabe verwandelt, abgeschlossen mit Fristen und Details - ohne zusätzlichen Aufwand. Jede Aufgabe bleibt mit der Unterhaltung verknüpft, mit der sie begonnen hat, sodass jeder den Kontext und die Ziele im Blick behält.

Zusätzliche Features für die Zusammenarbeit in ClickUp Chat

SyncUps für Anrufe : Führen Sie Audio- und Videoanrufe mit bis zu 200 Teilnehmern direkt vom Chat aus, um Projekte in Echtzeit zu besprechen, ohne dass Apps von Drittanbietern erforderlich sind

: Führen Sie Audio- und Videoanrufe mit bis zu 200 Teilnehmern direkt vom Chat aus, um Projekte in Echtzeit zu besprechen, ohne dass Apps von Drittanbietern erforderlich sind Automatisierung : Automatisieren Sie wiederkehrende Aktionen in Chats, wie z. B. die Einstellung von Erinnerungen, die Planung von Nachrichten oder die automatische Zuweisung von Aufgaben, und sparen Sie Ihrem Team so Zeit für manuelle Nachfassaktionen

: Automatisieren Sie wiederkehrende Aktionen in Chats, wie z. B. die Einstellung von Erinnerungen, die Planung von Nachrichten oder die automatische Zuweisung von Aufgaben, und sparen Sie Ihrem Team so Zeit für manuelle Nachfassaktionen KI CatchUp und Zusammenfassung: KI bietet eine schnelle Zusammenfassung verpasster Nachrichten, und das Feature "Zusammenfassen" fasst lange Diskussionen auf die wichtigsten Punkte zusammen, damit Sie schneller auf den neuesten Stand kommen, ohne den gesamten Chat-Verlauf durchforsten zu müssen

ClickUp's one up #2: ClickUp Clips

Wir haben uns alle schon einmal in endlosen Kommentar-Threads verirrt und versucht, etwas zu erklären, was nur noch mehr Verwirrung stiftet.

organisieren Sie Ihre Videos mit ClickUp's Clips Hub

Mit

ClickUp Clips

sind diese Kopfschmerzen vorbei. Anstatt lange Erklärungen abzutippen, können Sie jetzt in Sekundenschnelle eine Bildschirmaufnahme freigeben, damit Ihr Team genau das sieht, was Sie sehen.

Außerdem können Sie Clips direkt in Aufgaben einbetten, die KI von ClickUp Brain wichtige Erkenntnisse gewinnen lassen und alles im Clips Hub organisieren.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips, um komplexe Workflows oder Schritte zur Fehlerbehebung aufzuzeichnen und im Clips Hub zur späteren Verwendung zu speichern. Auf diese Weise hat Ihr Team immer schnellen Zugriff auf Anleitungen oder Erklärungen, was Zeit spart und wiederholte Fragen reduziert.

ClickUp's one-up #3: Zugewiesene Kommentare

Delegieren ist schwierig. Manchmal weisen Sie eine Aufgabe zu, und Ihre Anweisungen verschwinden im Nichts.

Die Verwaltung aufgabenbezogener Unterhaltungen kann eine Herausforderung sein - Kommentare werden übersehen, Details gehen verloren, und ehe man sich versieht, ist die Sache im Eimer.

In solchen Situationen müssen Sie tief durchatmen und sich

ClickUp's zugewiesene Kommentare

gehen das Problem frontal an.

Mit diesem Feature können Sie bestimmten Mitgliedern des Teams direkt im Thread für die Aufgabe Elemente zuweisen.

Benötigen Sie eine schnelle Antwort oder Nachbereitung? Das ist kein Problem. Teammitglieder können Kommentare sofort beantworten, lösen oder neu zuweisen.

Auch gelesen:

15 kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne: Excel, Word, & ClickUp

ClickUp's one up #4: ClickUp Whiteboards

ideen sammeln, Erkenntnisse freigeben und mühelos zusammenarbeiten - mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards

bringen die Magie eines physischen Whiteboards in den digitalen Space.

Das Ergebnis ist ein interaktives visuelles Erlebnis, das die

zusammenarbeit im Team in Echtzeit

.

Dazu gehören das Brainstorming von Ideen, die Kartierung komplexer Workflows oder die Gestaltung von Kommunikationsflüssen. Visuelle Kommunikation durchbricht das Rauschen und macht es einfacher, komplexe Ideen ohne endlose Erklärungen zu vermitteln.

Außerdem lassen sich ClickUp Whiteboards direkt in die Aufgabenverwaltung integrieren und dienen so als

software für die Zusammenarbeit im Projektmanagement

-so können Sie Aufgaben in Echtzeit zuweisen und aktualisieren.

ClickUp hat unserem Team geholfen, in einem entfernten Team in verschiedenen Zeitzonen zu kommunizieren und zu wissen, was im Projekt vor sich geht, ohne unnötige Meetings abhalten oder Leute per E-Mail oder Slack um Informationen bitten zu müssen. Das Whiteboard Feature hilft uns beim Brainstorming von Prozessen und Workflows und bei der Zuweisung von Aufgaben in Echtzeit.

Danielle Bush, Projektleiterin bei EDforTech

ClickUp one up #5: ClickUp Collaboration Detection

ClickUp's Kollaborations-Erkennung

ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung Ihrer Teammitglieder in Echtzeit.

Ganz gleich, ob Sie Dokumente bearbeiten, Aufgaben aktualisieren oder einen kurzen Kommentar hinterlassen, ClickUp sorgt für Synchronisierung, ohne dass Sie sich in die Arbeit der anderen einmischen.

Stellen Sie sich das vor: keine geheimnisvollen Bearbeitungen oder versehentlichen Überschreibungen mehr. Sie wissen auf Anhieb, wer Ihre Ansichten anschaut, tippt oder Änderungen vornimmt.

Und so funktioniert es:

Eingaben und Bearbeitungen live sehen : Beobachten Sie Teamkollegen bei der Eingabe oder Bearbeitung in Echtzeit, so dass Sie immer auf dem Laufenden sind

: Beobachten Sie Teamkollegen bei der Eingabe oder Bearbeitung in Echtzeit, so dass Sie immer auf dem Laufenden sind Sofortiges Feedback auf jeder Plattform : Alle Aktualisierungen - Kommentare, Statusänderungen, Bearbeitungen von Aufgaben - werden sofort aktualisiert, unabhängig davon, ob Sie sich auf dem Desktop, dem Handy oder im Internet befinden

: Alle Aktualisierungen - Kommentare, Statusänderungen, Bearbeitungen von Aufgaben - werden sofort aktualisiert, unabhängig davon, ob Sie sich auf dem Desktop, dem Handy oder im Internet befinden Einfaches Freigeben: Geben Sie ein Dokument per URL frei und bearbeiten Sie es ohne Überschneidungen mit ClickUp Dokumente

ClickUp one up #6: ClickUp Brain

mit ClickUp AI automatisieren Sie die Aktualisierung von Aufgaben, erstellen Statusberichte und sparen wertvolle Zeit

ClickUp Gehirn

ist der KI-Assistent, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn brauchen, aber wenn Sie ihn einmal ausprobiert haben, gibt es kein Zurück mehr.

Fragen Sie einfach Phillip Quinlan, Leiter der Abteilung für betriebliche Innovation am University College Dublin!

ClickUp Brain revolutioniert unsere Arbeitsabläufe... sein Tool für die Zusammenfassung von Chats fasst Diskussionen effizient zusammen, um Klarheit und Handlungsbedarf zu schaffen.

Phillip Quinlan, University College Dublin

Was also macht ClickUp Brain zum ultimativen Helfer?

Schlauer schreiben : Müssen Sie in Docs einen perfekten Satz formulieren? ClickUp Brain bietet Vorschläge, um Ihre Worte zum Leuchten zu bringen

: Müssen Sie in Docs einen perfekten Satz formulieren? ClickUp Brain bietet Vorschläge, um Ihre Worte zum Leuchten zu bringen Workflows automatisieren : Überspringen Sie die sich wiederholenden Aufgaben - ClickUp Brain kann automatisch Aufgaben erstellen, Fristen setzen und Teammitglieder zuweisen, alles basierend auf Ihren Befehlen

: Überspringen Sie die sich wiederholenden Aufgaben - ClickUp Brain kann automatisch Aufgaben erstellen, Fristen setzen und Teammitglieder zuweisen, alles basierend auf Ihren Befehlen Besiegen Sie die Informationsflut: Von langen Dokumenten bis hin zu Zusammenfassungen von Chats - ClickUp Brain fasst schnell alles zusammen, was Sie wissen müssen

Installieren, anmelden, zusammenarbeiten: So einfach ist Kommunikation mit ClickUp

Rosana Hungria, Projektmanagerin, ist ebenfalls der Meinung, dass das Ersetzen anderer Messaging Apps durch ClickUp die Produktivität des Teams verändern kann.

Sie sagt: "ClickUp bringt die gesamte Kommunikation aus verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort. So weiß man, wo man die benötigten Infos finden kann."

Anders als der Einzweck-Chat von WhatsApp oder die begrenzten benutzerdefinierten Anpassungen von Google Messages integriert ClickUp all Ihre Nachrichten mit kollaborativen Tools, KI-gesteuerten Zusammenfassungen und nahtlosen Benachrichtigungen, wodurch Ablenkungen reduziert werden.

Mit ClickUp geht keine Nachricht oder Aufgabe mehr verloren, und jede Aktualisierung wird in Echtzeit auf allen Geräten aktualisiert.

Sind Sie bereit, produktiver zu werden? Registrieren Sie sich bei ClickUp noch heute kostenlos!