Wie man ein Software-Anforderungsdokument schreibt

Sie stecken mitten in der Entwicklung, wenn eine einfache Frage auftaucht: Ist dieses Feature für diese Arbeit gedacht?

Die Antwort ist unklar, und plötzlich steht das Team vor einer Diskussion über den ursprünglichen Plan.

Ohne ein solides Dokument zur Software-Anforderungsspezifikation (SRS) kommt es häufig zu Missverständnissen.

Für Softwareentwickler und Projektmanager ist eine SRS eine einzige Quelle der Wahrheit, in der jedes Feature, jede Funktion und jede Erwartung klar dargelegt wird.

Dieser Blog hilft Ihnen bei der Erstellung eines Software-Anforderungsdokuments, das Überraschungen oder Missverständnisse in letzter Minute ausschließt.

Was ist ein SRS-Dokument?

Ein SRS-Dokument definiert die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen für ein Softwareprojekt. Es umreißt, was die Software zu erledigen hat, wie sie funktionieren soll und welche Beschränkungen oder Limits es gibt.

Betrachten Sie es als eine Art Blaupause für die Softwareentwicklung. Das Dokument bietet einen klaren Fahrplan, der das Entwicklungsteam zusammenhält und die Gefahr von Fehlinterpretationen verringert, so dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Konzept eines Software-Anforderungsspezifikationsdokuments entstand in den 1970er Jahren mit dem Aufkommen der strukturierten Programmiermethoden.

Warum ist ein SRS-Dokument für die Softwareentwicklung wichtig?

Das Schreiben von Software-Anforderungsspezifikationen ist für einen gut strukturierten Entwicklungsprozess unerlässlich.

Hier ein genauerer Blick darauf, warum.

Konsistenz und Klarheit

In einer SRS wird jedes Detail im Voraus festgelegt, damit jeder die Ziele des Projekts versteht. Andernfalls können sich die Prioritäten verschieben, was zu einem unzusammenhängenden Endprodukt führt.

Beispiel: Ohne eine SRS könnten sich einige Entwickler auf die Gestaltung einer sauberen, benutzerfreundlichen Oberfläche konzentrieren, während andere komplexen Backend-Features wie der Datenverarbeitung Vorrang einräumen. Ohne vereinbarte Prioritäten könnte das Produkt unzusammenhängend werden und den Bedürfnissen der Benutzer nicht gerecht werden. Ein SRS verhindert dies und stellt sicher, dass der Aufwand für alle gleich ist.

Verbesserte Kommunikation

Ein SRS fördert die effektive Kommunikation und ist ein Bezugspunkt für technische und nicht-technische Mitglieder des Teams.

Es schlüsselt die Anforderungen in einer klaren Sprache auf und hilft den Beteiligten, wie z. B. Projektmanagern oder Clients, den Umfang des Projekts zu verstehen - auch ohne technischen Hintergrund. Ein gemeinsames Verständnis minimiert Missverständnisse, sorgt für gezieltes Feedback und stellt sicher, dass alle Teams an einem Strang ziehen.

Beispiel: Nehmen wir ein Feature, das die Sicherheit von Daten in einer Finanz-App verbessern soll. Ein Projektleiter könnte "Datensicherheit" so interpretieren, dass eine Authentifizierung der Benutzer erforderlich ist, während ein Entwickler darunter Verschlüsselungsprotokolle versteht. Eine SRS verdeutlicht die spezifischen Sicherheitsanforderungen, so dass jedes Mitglied des Teams den beabsichtigten Ansatz versteht.

Reduzierte Projektrisiken und -verzögerungen

Eine SRS reduziert Risiken, indem sie einen klaren Entwicklungspfad schafft und potenzielle Probleme behandelt, bevor sie entstehen. Es bietet Struktur und Bezugspunkte und hilft dem Team, Änderungen zu bewältigen, ohne den Fortschritt zu unterbrechen und den Umfang zu erweitern.

Beispiel: Ein Client fordert ein neues Feature auf halber Strecke der Entwicklung an. Mit einer SRS kann das Team schnell beurteilen, ob die Änderung den definierten Anforderungen entspricht, und die potenziellen Auswirkungen bestimmen.

Komponenten eines Software-Anforderungsspezifikationsdokuments

Ein effektives SRS-Dokument gliedert anforderungen an das Projekt und Ziele in wesentliche Abschnitte unterteilt, von denen jeder einem bestimmten Zweck dient, um das Team bei der Stange zu halten.

Hier sind die Schlüsselkomponenten, die ein umfassendes Software-Anforderungsspezifikationsdokument bilden.

Übersicht und Zweck des Projekts

In diesem Abschnitt wird der Kontext für das gesamte Projekt eingestellt. Er umreißt den Zweck der Software, den Umfang und die Zielgruppe.

Die Übersicht enthält die Hauptziele des Projekts und beschreibt, was die Software erreichen soll und für wen sie gedacht ist. Die Definition von Schlüsselbegriffen, Abkürzungen und Akronymen an dieser Stelle gewährleistet ein einheitliches Verständnis bei allen Mitgliedern des Teams und allen Beteiligten.

Systemfeatures und Bedürfnisse der Benutzer

In diesem Abschnitt beschreibt das SRS-Dokument die umfassenderen Funktionen und die Bedürfnisse der Benutzer, die die Form der Software bestimmen.

Es erklärt die Kernfunktionen, Benutzergruppen und wie die Software Probleme oder Bedürfnisse angeht. Damit wird eine Brücke zu den spezifischen Anforderungen geschlagen und allen Beteiligten ein gemeinsames Verständnis davon vermittelt, wie die Software eingesetzt wird und wer davon profitiert.

Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen

Dieser Abschnitt bildet das Herzstück der SRS.

In den funktionalen Anforderungen wird jede Funktion der Software aufgelistet und beschrieben, wie sie sich verhält und mit Benutzern oder anderen Systemen interagiert.

Nicht-funktionale Anforderungen konzentrieren sich auf Leistung, Sicherheit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit und setzen Standards dafür, wie gut die Software unter verschiedenen Bedingungen funktionieren sollte.

Diese Aufschlüsselung stellt sicher, dass die Entwickler genau wissen, was sie bauen müssen, während nicht-technische Interessengruppen sehen können, wie die Software ihre Bedürfnisse erfüllt.

⚙️ Bonus: Verwendung vorlagen für funktionale Spezifikationen um einen organisierten Überblick über die Features und Funktionen Ihrer Software zu erstellen.

Anhänge und Glossar

Die Anhänge enthalten zusätzliche Informationen, die das SRS unterstützen, aber nicht in die Hauptabschnitte passen, z. B. Verweise auf verwandte Dokumente, technische Normen oder rechtliche Richtlinien.

Im Glossar werden branchenspezifische Begriffe definiert, um die Verständlichkeit für alle Leser zu gewährleisten, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen.

Zusammen machen diese Ressourcen die SRS zu einem leicht zugänglichen, abgerundeten Leitfaden, auf den sich alle am Projekt Beteiligten verlassen können.

Eine wirksame SRS deckt die wesentlichen Aspekte eines Produkts ab technischen Anforderungen um sicherzustellen, dass die Entwicklungsteams und die Beteiligten einen klaren Fahrplan haben.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines SRS-Dokuments mit einem detaillierten Einblick in die folgenden Punkte.

1. Definieren Sie den Zweck und den Umfang

Beginnen Sie damit, den Zweck der Software und den Umfang des Projekts klar zu definieren. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage und stellt sicher, dass jeder die Richtung des Projekts versteht.

Legen Sie genau fest, was die Software zu erledigen hat und was nicht, und sorgen Sie für eine klare Sprache, um falsche Erwartungen zu vermeiden.

ClickUp Docs

Organisieren und rationalisieren Sie den Workflow Ihres Teams mit ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um diese Informationen kollaborativ zu erfassen und so Echtzeit-Feedback und Überarbeitungen durch die Beteiligten zu ermöglichen.

Wenn Sie einen strukturierten Ansatz bevorzugen, können Sie anpassbare Vorlagen nutzen, um diesen Abschnitt schnell zu erstellen und bei Bedarf zu verfeinern.

ClickUp's Dokument-Vorlage für Produktanforderungen

Die ClickUp Produktanforderungen Dokument Vorlage ist Ihr Tool, um ein Produkt oder Feature vom Konzept bis zum Abschluss zu begleiten. Es legt das Wesentliche fest - das Wer, Was, Warum, Wann und Wie - und sorgt dafür, dass Ihre Produkt-, Design- und Entwicklungsteams bei jedem Schritt auf derselben Seite stehen.

Diese Vorlage ist so aufgebaut, dass sie unterstützt anforderungsanalyse und die laufende Zusammenarbeit, so dass es für alle Beteiligten einfach ist, die Prioritäten im Auge zu behalten. Es entwickelt sich mit Ihrem Projekt als lebendiges Dokument weiter, sodass Sie es aktualisieren können, wenn neue Details auftauchen.

Außerdem können Sie Karten mit Zeitleisten und Meilensteinen erstellen, Fristen festlegen und alle Beteiligten auf Schlüsseltermine hinweisen. Die Vorlage enthält sogar einen Bereich für Risikobewertungen und Strategien zur Risikominderung, damit Sie Herausforderungen proaktiv angehen können.

2. Anforderungen zusammentragen

Sammeln Sie sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen von Interessengruppen. Dazu gehören Systemverhalten, technische Spezifikationen und Metriken für die Leistung.

Sicherstellen, dass alle Anforderungen klar dokumentiert und an einem zentralen Speicherort gespeichert werden.

Verwenden Sie zur Organisation und Nachverfolgung dieser Eingaben die ClickUp Vorlage für die Anforderungserhebung .

Die ClickUp Vorlage für Produktanforderungen kann ebenfalls ein hilfreiches tool sein.

ClickUp Gehirn

Vereinfachen Sie mit ClickUp Brain die Erstellung Ihrer SRS-Dokumente für eine klare, abgestimmte Projekt-Roadmap

Für noch mehr Effizienz, versuchen Sie ClickUp Gehirn , ein fortschrittliches KI-gestütztes Feature, das direkt in Ihren ClickUp-Workspace integriert ist.

Mit diesem intelligenten Tool können Sie benutzerdefinierte Vorlagen generieren, die zu Ihrem Projekt passen. Das spart Zeit und sorgt für Konsistenz im Aufwand für die SRS-Dokumentation.

3. Skizzieren Sie die Features und Funktionen des Systems

Beschreiben Sie als nächstes die wichtigsten Features des Systems und ihre Funktionsweise, aufgeschlüsselt nach Benutzerrollen und Systeminteraktionen. Einfache, klare Beschreibungen helfen dabei, eine Überkomplizierung der Details zu vermeiden.

Während Sie an diesem Schritt arbeiten, hilft Docs bei der gemeinsamen Erstellung und Aktualisierung von Systemfeatures.

ClickUp Aufgaben

Verknüpfen Sie diese Beschreibungen mit ClickUp Aufgaben , in dem die Mitglieder des Teams den Fortschritt nachverfolgen, Verantwortlichkeiten zuweisen und sicherstellen können, dass jedes Feature vollständig entwickelt und dokumentiert wird.

ClickUp Aufgaben mühelos mit Dokumenten verknüpfen, um den Softwareentwicklungsprozess zu verbessern

Wussten Sie schon? Einige Entwickler betrachten ein SRS-Dokument als Vertrag zwischen dem Entwicklungsteam und den Stakeholdern, der beide Parteien für die vereinbarten Features in die Pflicht nimmt.

4. Beschreiben Sie die Systemarchitektur

Der Abschnitt über die Architektur sollte erklären, wie das System aufgebaut ist und wie die verschiedenen Komponenten zusammenwirken. Stellen Sie dies klar dar, um Verwirrung zu vermeiden.

ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Passen Sie Ihren SRS-Dokumentationsprozess mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder an

Um Komponenten nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass die Architektur auf dem neuesten Stand bleibt, verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder von ClickUp . Auf diese Weise können Sie wichtige Architekturkomponenten direkt innerhalb von Aufgaben nachverfolgen und sicherstellen, dass alles mit der Entwicklung des Systems übereinstimmt.

Um beispielsweise die mit jeder Architekturkomponente verbundenen Kosten zu verwalten, können Sie ein numerisches benutzerdefiniertes Feld erstellen, um das geschätzte und tatsächliche Budget für jede Aufgabe zu verfolgen.

Sie können sogar ein Budgetfeld für jede Systemkomponente einrichten, z. B. "Entwurfskosten", "Entwicklungskosten" oder "Testkosten", um die Ausgaben für verschiedene Phasen oder Komponenten der Architektur separat zu verfolgen.

5. Festlegen von Zeitleisten und Meilensteinen für das Projekt

Definieren Sie wichtige Meilensteine und Fristen, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos voranschreitet und die Beteiligten wissen, wann sie die Ergebnisse erwarten können.

ClickUp Meilensteine

Verfolgen Sie die wichtigsten Erfolge Ihres SRS-Projekts mit ClickUp Meilensteinen ClickUp Meilensteine helfen dabei, den Zeitplan des Projekts zu visualisieren, so dass jeder die kritischen Fristen und Ziele kennt.

Sie können beispielsweise einen Meilenstein für das Abschließen der Benutzeroberfläche des Systems, einen weiteren für die Entwicklungsphase und einen letzten für das Testen oder die Bereitstellung festlegen.

Jeder Meilenstein hilft dem Team, sich auf bestimmte Ziele zu konzentrieren, Fortschritte zu verfolgen und die Beteiligten über den Status des Projekts zu informieren.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp die Meilensteine benutzerdefiniert an die speziellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.

6. Überprüfen und Fertigstellen des Dokuments

Nach der Ausarbeitung der SRS ist es an der Zeit, dass die Interessengruppen das Dokument überprüfen und Feedback geben.

Stakeholder, wie Entwickler, Projektmanager und Clients, prüfen das Dokument sorgfältig auf Klarheit, Vollständigkeit und Genauigkeit. Sie beurteilen, ob die Anforderungen realistisch und realisierbar sind, und stellen sicher, dass nichts Wesentliches übersehen wurde.

Unklarheiten oder Unstimmigkeiten werden beseitigt und das Dokument durch Überarbeitungen verfeinert.

Die Stakeholder nehmen auch die Anforderungen an die externen Schnittstellen genau unter die Lupe, da diese bestimmen, wie gut die Software mit anderen Systemen kommunizieren und sich in diese integrieren lässt. Ihr Beitrag stellt sicher, dass die Interaktionen zwischen der Software und externen Systemen machbar und effizient sind und alle erforderlichen Standards erfüllen.

ClickUp Chat

Aktualisierungen in Echtzeit und nahtlose Kommunikation im Team mit ClickUp Chat ClickUp Chat macht es einfach, Diskussionen in Echtzeit zu führen und schnelles Feedback zu erhalten, damit Ihr Team synchronisiert bleibt und Unterhaltungen dort organisiert werden können, wo die Arbeit stattfindet.

So können Sie schnell auf Fragen oder Bedenken reagieren und die Dynamik des Überarbeitungsprozesses aufrechterhalten.

Der Chat macht ClickUp wirklich zur Alles-App für die Arbeit.

ClickUp Kommentare zuweisen

Verwenden Sie ClickUp Assign Comments, um eindeutige Elemente und organisiertes Team-Feedback zu gewährleisten

Zusätzlich, ClickUp Kommentare zuweisen hält das Feedback systematisch und verknüpft mit bestimmten Aufgaben.

Die Mitglieder des Teams können Kommentare direkt aneinander richten. So lassen sich Überarbeitungen leicht nachverfolgen, die nächsten Schritte klären und alle Beteiligten während des gesamten Projekts auf dem gleichen Stand halten.

Wenn das Feedback klar und zugänglich ist, können Teams effizient an einer ausgefeilten endgültigen Version arbeiten.

Wussten Sie schon? Der IEEE 830-Standard ist ein allgemeiner Leitfaden für die Erstellung von SRS-Dokumenten und war einer der ersten Versuche, Software-Anforderungsspezifikationen zu erledigen.

Checkliste: Schlüsselschritte für die Erstellung einer umfassenden SRS

Hier finden Sie eine praktische Checkliste, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihre SRS alle wichtigen Punkte erfüllt:

✅ Definieren Sie den Zweck, den Umfang und die Ziele des Projekts ✅ Liste der funktionalen Anforderungen (Funktionen und Verhaltensweisen) ✅ Dokumentieren Sie nicht-funktionale Anforderungen (Leistung, Skalierbarkeit) ✅ Beschreibung der Systemarchitektur und des Zusammenspiels der Komponenten ✅ Aufnahme von Zeitleisten, Meilensteinen und Schlüsselergebnissen des Projekts ✅ Erstellen eines Glossars für Fachbegriffe und Abkürzungen ✅ Überprüfung und Wiederholung mit den Beteiligten auf Genauigkeit und Klarheit ✅ Speichern Sie die endgültige SRS in einer zentralisierten, kollaborativen Plattform wie ClickUp

Best Practices für SRS-Dokumentation

Einige Best Practices können Ihnen helfen, effektive und anpassungsfähige Software-Anforderungsdokumente zu erstellen, die einen reibungslosen Entwicklungszyklus unterstützen.

Lassen Sie uns in einige der besten Methoden zur effektiven Dokumentation Ihrer SRS eintauchen.

1. Priorisieren Sie Klarheit und Prägnanz

Ein SRS-Dokument sollte die Anforderungen präzise und ohne unnötige Komplexität vermitteln. Achten Sie auf eine einfache Sprache und vermeiden Sie Fachjargon, der nicht-technische Beteiligte verwirren könnte.

Gliedern Sie komplexe Ideen in kleinere, verständliche Abschnitte auf und verwenden Sie, wenn möglich, Bilder oder Diagramme zur Veranschaulichung von Workflows oder Beziehungen.

Konzentrieren Sie sich darauf, jeden Abschnitt fokussiert und auf den Punkt zu bringen. Versuchen Sie, statt langer Beschreibungen Aufzählungspunkte zu verwenden, um die Schlüsselpunkte zu umreißen, damit die Leser die Informationen schnell aufnehmen können.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie die software-Design-Dokument zusammen mit dem SRS, um die Lücke zwischen dem, was das System zu erledigen hat, und der Art und Weise, wie es gebaut wird, zu schließen. Die gleichzeitige Arbeit an beiden Dokumenten hilft dabei, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und stellt sicher, dass der Entwurf den Anforderungen entspricht, was Zeit spart und spätere Überarbeitungen reduziert.

2. Einbindung der Beteiligten während des gesamten Prozesses

Das Einholen von Beiträgen aller relevanten Interessengruppen - Eigentümer, Entwickler, Tester und sogar Endbenutzer - stellt sicher, dass das SRS-Dokument die Erwartungen und Anforderungen aller Beteiligten erfasst.

Eine frühzeitige Einbindung der Beteiligten hilft, potenzielle Konflikte oder Missverständnisse zu erkennen, so dass Sie diese noch vor dem Fortschritt des Projekts beseitigen können. Organisieren Sie regelmäßige Meetings oder Feedback-Sitzungen, um ihre Erkenntnisse zu sammeln und ihr Feedback in das Dokument einzuarbeiten, während es sich weiterentwickelt.

Die Einbindung der Beteiligten fördert auch die Abstimmung und die Verantwortlichkeit. Wenn alle Beteiligten an der SRS mitarbeiten, ist es wahrscheinlicher, dass sie die darin dargelegten Anforderungen unterstützen und so Engpässe und Verzögerungen vermeiden, die entstehen können, wenn wichtige Anforderungen oder Einschränkungen übersehen werden.

3. Durchführung von iterativen Überprüfungen und Aktualisierungen

Ein SRS-Dokument sollte nicht statisch sein; es muss sich mit dem Fortschritt des Projekts weiterentwickeln.

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen ein, um das Dokument genau zu halten und es an Änderungen des Projektumfangs, der Benutzeranforderungen oder der technischen Einschränkungen anzupassen. Iterative Überprüfungen ermöglichen es Ihnen außerdem, Abschnitte zu verfeinern, um sie klarer zu gestalten und auf der Grundlage des Feedbacks der Beteiligten anzupassen.

Um die Aktualisierungen zu rationalisieren, sollten Sie bestimmte Mitglieder des Teams benennen, die verantwortlich sind für überarbeitung der technischen Dokumentation und die Einführung eines Systems zur Kontrolle von Versionen. Auf diese Weise wird verhindert, dass veraltete Informationen zu Verwirrung oder Verzögerungen führen.

4. Definieren Sie Anforderungen in messbaren Begriffen

Damit ein SRS-Dokument die Entwicklung effektiv leiten kann, müssen die Anforderungen spezifisch und messbar sein. Vermeiden Sie vage Formulierungen wie "schnell" oder "benutzerfreundlich"; geben Sie klare Metriken oder Kriterien für den Erfolg an.

Wenn das System zum Beispiel schnell laden soll, geben Sie die akzeptable Ladezeit an (z. B. "unter 3 Sekunden").

Präzise, messbare Anforderungen tragen dazu bei, dass alle Beteiligten die gleichen Erwartungen haben und dass während der Tests objektiv überprüft werden kann, ob die einzelnen Anforderungen erfüllt sind.

Gelöschte und kollaborative SRS-Dokumentation mit ClickUp

Die Erstellung eines gut strukturierten SRS-Dokuments stellt sicher, dass jedes Mitglied des Teams und jeder Beteiligte die Anforderungen und Ziele Ihres Projekts versteht.

Die Befolgung von Best Practices - die Konzentration auf Klarheit, die Einbeziehung der Stakeholder und das Begehen regelmäßiger Aktualisierungen - hilft, kostspielige Missverständnisse zu vermeiden und den Entwicklungsprozess zu vereinfachen.

ClickUp bietet Zugriff auf anpassbare Vorlagen, Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und alle Features, die Sie für die Erstellung und Pflege eines hochwertigen SRS-Dokuments benötigen.

