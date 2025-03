Fördern Sie Ihr berufliches Wachstum: 30 aufschlussreiche Fragen zur Information

Es ist normal, dass man sich unsicher fühlt, welcher Weg der richtige für einen ist, wenn man seine beruflichen Möglichkeiten auslotet.

Informationsgespräche sind eine wertvolle Möglichkeit, Einblicke von Fachleuten aus der Branche zu erhalten und herauszufinden, ob ein bestimmter Beruf der richtige für Sie ist

Vorbereitung ist in dieser Hinsicht unerlässlich - niemand möchte Zeit verschwenden, daher ist es wichtig, diese Unterhaltungen konzentriert und zielgerichtet anzugehen.

Wenn Sie bereits den ersten Schritt getan haben, indem Sie Unterhaltungen mit Branchenexperten geplant haben, haben Sie bereits einen Vorsprung. 📅

Der eigentliche Wert liegt nun darin, wie Sie diese Zeit nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Indem Sie durchdachte, gut vorbereitete Fragen stellen, können Sie sicherstellen, dass jede Unterhaltung wertvoll und wirkungsvoll ist. 💬

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Liste mit den besten Fragen für ein Informationsgespräch zusammengestellt. Lesen Sie weiter!

Was ist ein Informationsgespräch?

Ein Informationsgespräch ist eine Unterhaltung zwischen jemandem, der sich für einen bestimmten Berufsweg, eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Unternehmen interessiert, und einem Fachmann mit einschlägiger Erfahrung.

Anders als bei einem traditionellen Vorstellungsgespräch ist das Ziel nicht, eine Position zu sichern, sondern wertvolle Einblicke, Ratschläge und Wissen über ein Unternehmen, einen Karriereweg oder Branchentrends zu sammeln.

Wenn Sie beispielsweise an einer Karriere im Bereich Marketing interessiert sind, könnten Sie sich mit einem Marketingleiter eines Unternehmens, das Sie interessiert, in Verbindung setzen und einen 20-minütigen Chat bei einem Kaffee oder virtuell vereinbaren. ☕️

Während der Unterhaltung könnten Sie sich nach den täglichen Aufgaben des Managers erkundigen, wie er in das Feld eingestiegen ist und welche Ratschläge er für Berufsanfänger hat. Durch diesen informellen Austausch erhalten Sie ein klareres Bild von der Rolle und hilfreiche Tipps für die Vorbereitung auf den Einstieg in das Feld der Vermarktung. 🎯

Wie bereitet man sich auf ein Informationsgespräch vor?

Ob Sie sich einen Business-Mentor suchen oder neue Karrieremöglichkeiten ausloten, kann eine gute Vorbereitung auf ein Informationsgespräch einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sicherstellen, dass Sie das Beste aus der Unterhaltung machen.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen bei der Vorbereitung hilft:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele

Machen Sie sich klar, was Sie erreichen wollen. Skizzieren Sie Ihre Ziele, z. B. Einblicke in einen bestimmten Karriereweg zu gewinnen, Branchentrends zu entdecken oder sich über die für den Erfolg auf dem Feld erforderlichen Fähigkeiten zu informieren.

Schritt 2: Recherchieren Sie die Person und ihren Hintergrund

Nehmen Sie sich Zeit, um den beruflichen Werdegang, die Rollen und eventuelle gemeinsame Verbindungen oder Zinsen der Person zu verstehen. Dies wird Ihnen helfen, durchdachte Fragen zu formulieren, die zeigen, dass Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben.

Machen Sie sich auch mit den jüngsten Entwicklungen, Projekten oder Herausforderungen des Unternehmens vertraut. Mit diesem Hintergrundwissen können Sie relevante, aufschlussreiche Fragen stellen, die eine Verbindung zwischen Ihren Zinsen und der Arbeit des Unternehmens herstellen.

Erstellen Sie eine Liste mit offenen Fragen, um die Unterhaltung zu lenken. Diese sollten zu detaillierten Antworten anregen und dem Gesprächspartner die Möglichkeit geben, seine Erfahrungen auf natürliche Weise freizugeben.

Vertiefen Sie dann spezifische Themen, die mit Ihren Zielen übereinstimmen. Indem Sie jede Frage individuell gestalten, erhalten Sie praktische Erkenntnisse und keine vagen Antworten. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie die richtigen Tools verwenden, um einen kohärenten Satz von Fragen zusammenzustellen und vorzubereiten.

Ein Beispiel, ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Features für die Erstellung, Bearbeitung und Zusammenarbeit von Inhalten kombiniert. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Fragen einfach zu organisieren und zu verfeinern, um ein reibungsloses und wirkungsvolles Informationsgespräch zu gewährleisten.

ClickUp-Erinnerungen

mit ClickUp Reminders verpassen Sie kein Vorstellungsgespräch und behalten Ihren Zeitplan im Auge

Verwenden Sie zum Beispiel ClickUp-Erinnerungen um wichtige Termine und Fristen zu verwalten. Unabhängig davon, ob Sie die Funktion in Ihrem Browser, auf Ihrem Desktop oder auf Ihrem Mobiltelefon verwenden, können Sie Benachrichtigungen einstellen, um sicherzustellen, dass Sie keine geplanten Vorstellungsgespräche oder Aufgaben verpassen. Dieses Feature hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Vorbereitung und Ihren Workflow aufeinander abzustimmen, von Benachrichtigungen zu Vorstellungsgesprächen bis hin zu Erinnerungen an Folgetermine.

ClickUp Vorlage für den Interviewprozess

ClickUp Vorlage für den Interviewprozess

Die

ClickUp Vorlage für den Interviewprozess

bringt Struktur und Konsistenz in Ihre Planung von Vorstellungsgesprächen. Sie hilft Ihnen, jeden Schritt zu organisieren, von der Erstellung einer Liste mit Fragen bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team und der effizienten Nachverfolgung von Bewerbern. So wird aus einem chaotischen Prozess eine reibungslose und produktive Erfahrung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Entwerfen, testen und optimieren Sie Ihren Interviewprozess für schnellere und genauere Beurteilungen

Mit allen Beteiligten während des gesamten Prozesses zusammenarbeiten und sicherstellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen

Aufgaben für jede Interviewphase erstellen - von der Planung und Durchführung der Interviews bis hin zur Auswertung und Entscheidungsfindung

Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Kommentare hinzu und beziehen Sie relevante Stakeholder in die Überprüfung und Verfeinerung von Interviewfragen und Kandidatenprofilen ein

Verfolgen Sie jede Phase mit benutzerdefinierten Status, um Klarheit, Konsistenz und rechtzeitigen Fortschritt zu gewährleisten

ClickUp Dokumente

organisieren Sie Ihre Interviewfragen und Notizen nahtlos mit ClickUp Docs ClickUp Dokumente ist das perfekte Tool für die Zusammenstellung und übersichtliche Präsentation Ihrer Fragen für Informationsgespräche. Mit Hilfe dieses Features können Sie einen Gesprächsleitfaden mit verschachtelten Seiten für verschiedene Abschnitte erstellen, wie z. B. Einführungsfragen, vertiefende Einblicke in die Karriere und abschließende Fragen.

Lesen Sie auch: 10 Vorlagen für Vorstellungsgespräche: Fragen und Leitfäden für Personalverantwortliche

ClickUp Notepad

ClickUp Notepad

ist ein weiteres leistungsfähiges Feature zum Organisieren Ihrer Gedanken, Checklisten und Schlüssel zum Mitnehmen während Ihrer Informationsgespräche.

Mit diesem Feature können Sie:

Formatieren Sie Ihre Notizen mit Kopfzeilen, fettgedrucktem Text, Aufzählungszeichen und vielem mehr, um Ihre Gedanken zu ordnen und einfach nachschlagen zu können

Schnelles Auffinden bestimmter Informationen durch die Suche nach Schlüsselwörtern in den Titeln oder Beschreibungen Ihrer Notizen - ideal für die Nachverfolgung von Erkenntnissen aus mehreren Interviews

Verwandeln Sie Ihre Notizen in umsetzbare Aufgaben oder Dokumente, um Erkenntnisse in Folgeaktionen oder Referenzmaterial für spätere Interviews zu verwandeln

ClickUp Brain

Zusätzlich,

ClickUp Gehirn

optimiert Arbeitsprozesse durch intelligente, kontextbasierte Unterstützung, die auf Ihre beruflichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit dem Feature "Knowledge Manager" können Sie schnell Fragen für Informationsgespräche erstellen, überprüfen oder brainstormen.

mit ClickUp Brain's KI-gestützter Unterstützung können Sie aufschlussreiche Fragen für Vorstellungsgespräche generieren und sich einen Vorsprung verschaffen

Instanz können Sie beispielsweise eine Aufforderung wie "Erstellen Sie 30 detaillierte Fragen für ein Informationsinterview" eingeben, und die KI wird ihre Wissensdatenbank nutzen, um eine umfassende Liste von Fragen zu erstellen:

Schritt 4: Üben Sie Ihre Einleitung

Bereiten Sie sich darauf vor, sich in 1-2 Sätzen vorzustellen. Geben Sie Ihren Hintergrund, Ihre aktuellen Zinsen und den Grund für diese Unterhaltung an.

Erwähnen Sie auch, warum Sie besonders an der Perspektive des Bewerbers interessiert sind (z. B. ähnlicher beruflicher Hintergrund, spezifische Branchenerfahrung).

Schritt 5: Schließen Sie die Details ab und bereiten Sie die Verbindung vor

Die meisten Vorstellungsgespräche finden per Videoanruf statt, aber Sie können auch ein persönliches Meeting anbieten, wenn der Bewerber in der Nähe ist und dafür offen ist. Unabhängig vom Format sollten Sie auf die Zeit Ihres Gesprächspartners Rücksicht nehmen. Streben Sie eine 20- bis 30-minütige Unterhaltung an, es sei denn, der Gesprächspartner bietet an, sie zu verlängern.

➡️ Weiterlesen: Wie man KI für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche nutzt

Top 30 Fragen für ein Informationsgespräch

Hier finden Sie 30 aufschlussreiche Fragen für Vorstellungsgespräche, mit denen Sie sich von der Masse abheben, Verbindungen aufbauen und wertvolles Wissen erwerben können. Sind Sie bereit, zu beeindrucken und von Branchenexperten zu lernen?

Dann nichts wie los:

1. Wie sieht ein typischer Tag in Ihrer Rolle aus?

Diese Frage gibt einen Einblick in die täglichen Aufgaben und Herausforderungen der Stelle. Sie hilft Ihnen zu verstehen, was Sie erwartet und ob es mit Ihren Zinsen und Fähigkeiten übereinstimmt.

Beispiel: Ein Projektmanager könnte einen Tag beschreiben, der mit Team Meetings, Fortschrittskontrollen und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit gefüllt ist.

2. Wie haben Sie den Einstieg in diese Branche geschafft?

Diese Frage hilft dabei, die Wege aufzudecken, die andere eingeschlagen haben, und bietet Inspiration und praktische Tipps für Ihre eigene berufliche Laufbahn.

Beispiel: Der Befragte könnte freigeben, dass er als Praktikant angefangen hat, spezielle Kurse besucht oder ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut hat, um seine jetzige Rolle zu bekommen.

3. Welche Fähigkeiten halten Sie für den Erfolg in diesem Feld für besonders wichtig?

Diese Frage gibt Aufschluss über die wichtigsten Fähigkeiten, auf die Arbeitgeber Wert legen, und ermöglicht es Ihnen einzuschätzen, ob Sie diese entwickeln oder verbessern müssen.

Beispiel: Ein Grafikdesigner könnte die Bedeutung von Kreativität, Liebe zum Detail und die Beherrschung von Design-Software wie der Adobe Creative Suite hervorheben.

4. Was sind die häufigsten Herausforderungen in Ihrer Position?

Wenn Sie die Schwierigkeiten einer Rolle kennen, können Sie sich auf mögliche Hindernisse vorbereiten und entscheiden, ob Sie ihnen gewachsen sind.

Beispiel: Ein Softwareentwickler könnte knappe Fristen und die Notwendigkeit, sich ständig in neue Technologien einzuarbeiten, als Schlüsselherausforderungen erwähnen.

💡 Profi-Tipp: Fragen Sie ihn nach einer Herausforderung, mit der er einmal zu kämpfen hatte, und wie er sie überwunden hat. Die Geschichte hinter ihrem Wachstum kann wertvolle Einblicke in ihre Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit geben!

5. Wie erledigt man in diesem Beruf das Erfragen von Client-Testimonials?

Diese Frage hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie Glaubwürdigkeit aufbauen und positive Erfahrungen mit Kunden nutzen können, um Ihren beruflichen Ruf zu verbessern.

Beispiel: Ein Marketingberater könnte Folgendes freigeben strategien für die Einholung von Empfehlungsschreiben nach erfolgreichen Kampagnen, wie z. B. das Einholen von Feedback nach Abschluss des Projekts oder das Anbieten von Anreizen für Weiterempfehlungen.

6. Wie bleiben Sie mit Branchentrends auf dem Laufenden?

Wenn Sie wissen, wie erfahrene Fachleute mit den Veränderungen Schritt halten, können Sie ähnliche Strategien anwenden, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Beispiel: Eine Marketingfachkraft könnte erwähnen, dass sie an Webinaren teilnimmt, Branchenvordenkern auf LinkedIn folgt oder relevante Newsletter abonniert, um auf dem Laufenden zu bleiben.

7. Wie sieht die Arbeitskultur in Ihrem Unternehmen aus?

Wenn Sie die Arbeitskultur verstehen, können Sie feststellen, ob das Umfeld eines Unternehmens zu Ihrem Arbeitsstil und Ihren Werten passt.

Beispiel: Der Personalchef eines Technologieunternehmens könnte eine kollaborative und flexible Kultur mit Remote-Arbeitsmöglichkeiten und regelmäßigen Aktivitäten zur Teambildung beschreiben.

8. Gibt es Berufsverbände oder Netzwerke, deren Mitgliedschaft Sie empfehlen?

Diese Frage hilft dabei, Gruppen oder Gemeinschaften zu identifizieren, die Unterstützung, Lern- und Vernetzungsmöglichkeiten bieten. Über formale Vereinigungen hinaus kann der Beitritt zu peer-Mentoring netzwerke können von großem Nutzen sein.

Beispiel: Ein Finanzanalyst könnte vorschlagen, Verbänden wie dem CFA Institute beizutreten, um sich zertifizieren zu lassen und Kontakte zu knüpfen.

💡 Pro-Tipp: Finden Sie Ihren nächsten Karriere-Mentor indem Sie nach den wichtigsten Ratschlägen fragen, die sie erhalten haben - es könnte Sie zu jemandem führen, der ihren Erfolg geformt hat! 🌟

9. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert, seit Sie auf diesem Feld arbeiten?

Dies zeigt, wie sich ein Beruf im Laufe der Zeit entwickelt, und gibt Ihnen einen Einblick in mögliche zukünftige Trends und Fähigkeiten, die Sie priorisieren sollten.

Beispiel: Ein Journalist könnte erörtern, wie digitale und soziale Medienplattformen die Berichterstellung im Vergleich zu ihrer Anfangszeit verändert haben.

10. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der in dieser Branche neu anfängt?

Direkte Ratschläge von einem erfahrenen Fachmann können Ihre ersten Schritte leiten und Ihnen helfen, häufige Fehler zu vermeiden.

Beispiel: Ein erfahrener Ingenieur könnte empfehlen, praktische Erfahrungen durch Praktika zu sammeln und den Schwerpunkt auf Problemlösungsfähigkeiten zu legen.

11. Was sind die wichtigsten Eigenschaften für jemanden, der sich in dieser Rolle auszeichnet?

Diese Frage hilft Ihnen, die Persönlichkeitsmerkmale und die Arbeitsmoral zu verstehen, die in der Branche oder Position geschätzt werden, und ergänzt damit die Angaben in der Stellenbeschreibung.

Beispiel: Ein Verkaufsleiter könnte Wert darauf legen, proaktiv und belastbar zu sein und über gute zwischenmenschliche Fähigkeiten zu verfügen.

12. Welche falschen Vorstellungen haben die meisten Menschen von diesem Beruf?

Diese Frage deckt gängige Mythen oder Missverständnisse auf und gibt Ihnen ein klareres Bild davon, wie der Job wirklich ist, als es die Stellenbeschreibungen vermuten lassen.

Beispiel: Ein Veranstaltungsplaner könnte sagen, dass der Beruf zwar glamourös erscheint, aber viel Stress und Problemlösungen hinter den Kulissen mit sich bringt.

13. Können Sie mir von einem Projekt erzählen, an dem Sie kürzlich gearbeitet haben, und von Ihrer Rolle dabei?

Mit dieser Frage erhalten Sie ein konkretes Beispiel für die tägliche Arbeit und die Aufgaben, mit denen Sie konfrontiert werden könnten.

Beispiel: Ein UX-Forscher könnte ein Projekt beschreiben, bei dem er benutzerforschung durchgeführt hat um die Probleme bei der Gestaltung einer mobilen App zu verstehen.

14. Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?

Dies offenbart die lohnenden Aspekte der Arbeit und hilft Ihnen zu entscheiden, ob diese mit dem übereinstimmen, was Sie bei Ihrer Stellensuche suchen müssen.

Beispiel: Ein Lehrer könnte zum Ausdruck bringen, wie erfüllend die Arbeit ist, wenn er sieht, dass die Schüler neue Konzepte verstehen.

15. Was ist die größte Herausforderung, mit der Ihre Branche derzeit konfrontiert ist?

Das Verständnis aktueller Herausforderungen hilft Ihnen, sich auf Probleme vorzubereiten, die Ihnen begegnen könnten, und zeigt, dass Sie sich bei Vorstellungsgesprächen bewusst sind.

Beispiel: Ein Experte für Cybersicherheit könnte erwähnen, dass es immer wieder neue Bedrohungen gibt und dass die Sicherheitsmaßnahmen ständig aktualisiert werden müssen.

16. Welche Trends sehen Sie in diesem Feld in den nächsten Jahren?

Diese Frage gibt Aufschluss darüber, wie sich die Branche verändert und welche Fähigkeiten oder Technologien es wert sein könnten, erlernt zu werden.

Beispiel: Eine Fachkraft im Gesundheitswesen könnte über die zunehmende Bedeutung der Telemedizin und der personalisierten Patientenbetreuung sprechen.

Pro-Tipp: Erkundigen Sie sich nach unkonventionellen Lernquellen wie Nischenforen oder weniger bekannten Podcasts. 🕵️‍♂️

17. Woran messen Sie den Erfolg in Ihrem Job?

Daraus geht hervor, welche Metriken für die Leistung bewertet werden, und Sie erfahren, wie der Erfolg in Ihrem Beruf aussieht.

Beispiel: Ein Produktmanager könnte den Erfolg an der Einführung eines erfolgreichen Produkts und am positiven Feedback der Benutzer messen.

18. Was hätten Sie gerne gewusst, als Sie angefangen haben?

Diese Frage hilft Ihnen dabei, Informationen zu sammeln und mögliche Fallstricke zu vermeiden, wenn Sie auf dem Feld anfangen.

Beispiel: Ein Schriftsteller könnte Ihnen raten, sich konsequent zu vernetzen und sich nicht nur auf veröffentlichte Arbeiten zu verlassen, wie aufbau einer Beziehung mit Editoren und anderen Autoren ist der Schlüssel zum Fortschritt auf dem Feld.

19. Wie können Sie in dieser Rolle Ihre Arbeit mit dem Privatleben vereinbaren?

Wenn Sie wissen, wie anspruchsvoll eine Rolle sein kann, können Sie Ihre Erwartungen besser steuern und beurteilen, ob der Job zu Ihrem Lebensstil passt. Diese Frage gibt auch Aufschluss darüber, wie Berufstätige Verbindungen pflegen und beziehungen aufrechterhalten, während sie aus der Ferne arbeiten was für die meisten Jobs entscheidend ist.

Beispiel: Ein leitender Berater könnte freigeben, dass er sein Zeitmanagement priorisiert, klare Grenzen für die Arbeitszeiten setzt und eine flexible Zeitplanung nutzt, um sicherzustellen, dass er die Meetings mit den Clients mit seiner persönlichen Zeit in Einklang bringen kann, insbesondere wenn er aus der Ferne arbeitet.

🧠 Nicht vergessen: Wenn Sie sich fragen wie man bei der Arbeit Freunde findet müssen Sie Folgendes zu erledigen:

Seien Sie ansprechbar und offen für Unterhaltungen 🤝

Zeigen Sie echtes Interesse am Leben und an der Arbeit Ihrer Kollegen 🌟

Nehmen Sie an Team-Aktivitäten oder sozialen Ereignissen teil, um außerhalb der Arbeit Kontakte zu knüpfen 🏆

Bieten Sie bei Bedarf Hilfe oder Support an, um Vertrauen aufzubauen 🤗

Bleiben Sie positiv und behalten Sie jeden Tag eine freundliche Einstellung 😊

Wenn Sie wissen, welche Tools oder Software in Ihrer Rolle häufig verwendet werden, können Sie sich darauf vorbereiten, indem Sie sie im Voraus lernen.

Beispiel: Ein Grafikdesigner könnte erwähnen, dass er bei seiner täglichen Arbeit mit Adobe Photoshop, Illustrator und Canva arbeitet.

21. In welchem Format findet das Vorstellungsgespräch statt, und wird es aus der Ferne geführt?

Wenn Sie die Struktur und Logistik des Vorstellungsgesprächs kennen, können Sie sich besser vorbereiten und Ihre Erwartungen steuern. Die Frage nach dem Format des Vorstellungsgesprächs - ob es persönlich, aus der Ferne oder gemischt stattfinden wird - verdeutlicht die Herangehensweise und ermöglicht es Ihnen, Ihre Vorbereitung anzupassen.

Beispiel: Ein Personalverantwortlicher könnte Ihnen erklären, dass sein Unternehmen zunächst ein Video-Interview und anschließend ein Panel-Interview durchführt, damit Sie wissen, was Sie erwartet und wie Sie sich entsprechend vorbereiten können.

➡️ Weiterlesen: Tipps zur Vorbereitung auf Ihr nächstes Vorstellungsgespräch

22. Was ist die wertvollste Lektion, die Sie in Ihrer Karriere gelernt haben?

Bei dieser Frage geht es um hart erarbeitete Weisheiten, die Ihnen helfen, die Schlüssel zu verstehen, die Ihre berufliche Laufbahn formen können.

Beispiel: Ein Unternehmer könnte freigeben, dass Beharrlichkeit und Offenheit für Misserfolge wesentlich für seinen Erfolg waren.

23. Wie arbeiten Sie normalerweise mit anderen Abteilungen oder Teams zusammen?

Diese Frage gibt Aufschluss darüber, wie viel funktionsübergreifende Arbeit erforderlich ist und wie wichtig Teamarbeit in der jeweiligen Funktion ist.

Beispiel: Ein Produktentwickler könnte erklären, dass er häufig mit Marketing, Vertrieb und Technik zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass das Produkt den Marktanforderungen entspricht.

24. Gibt es irgendwelche Zertifizierungen oder Kurse, die Sie jemandem empfehlen würden, der sich für dieses Feld interessiert?

Hier finden Sie konkrete Hinweise auf zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten, die Ihre Qualifikationen verbessern und Sie als Bewerber attraktiver machen.

Beispiel: Ein Finanzberater könnte vorschlagen, eine Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP) zu erwerben, um seine Glaubwürdigkeit und seine Karrierechancen zu verbessern.

25. Welche Art von Arbeitserfahrung ist für den Einstieg in dieses Feld am vorteilhaftesten?

Diese Frage hilft dabei, die Arten von Rollen zu identifizieren - Einträge, Praktika oder Erfahrungen auf mittlerer Ebene.

Beispiel: Ein PR-Fachmann könnte erwähnen, dass Praktika in PR-Agenturen oder Erfahrungen in der Planung von Ereignissen sehr vorteilhaft sein können, um relevante Fähigkeiten zu erwerben.

26. Wie erledigen Sie in dieser Rolle Aufgaben nach Prioritäten und managen Ihre Zeit effektiv?

Diese Frage hilft Ihnen, die Workload- und Zeitmanagement-Strategien zu verstehen, die in dieser Rolle effektiv sind.

Beispiel: Ein Projektmanager könnte erklären, wie er Tools für das Projektmanagement wie Trello, Asana oder ClickUp einsetzt und Aufgaben auf der Grundlage von Fristen und Auswirkungen auf das Projekt nach Prioritäten ordnet.

27. Haben Sie erlebt, dass Menschen aus anderen Feldern in diese Rolle gewechselt sind? Wenn ja, wie haben sie es zu erledigen?

Dies ist nützlich, um herauszufinden, ob Karrieresprünge möglich sind und welche Wege andere eingeschlagen haben, um in diese Branche zu wechseln.

Beispiel: Ein UX-Designer könnte erzählen, dass viele Leute vom Grafikdesign oder der Psychologie in die Branche gewechselt sind, indem sie entsprechende Kurse belegt und ein starkes Portfolio aufgebaut haben.

28. Was glauben Sie, was die Zukunft für Fachleute in diesem Feld bereithält?

Diese Frage beschäftigt sich mit der Langlebigkeit und dem potenziellen Wachstum des Feldes und hilft Ihnen, die Nachhaltigkeit der Berufswahl zu beurteilen.

Beispiel: Ein IT-Fachmann könnte das Aufkommen von künstlicher Intelligenz und Automatisierung erörtern und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten betonen.

29. Was sind einige der wichtigsten Fehler, die man beim Einstieg in diesen Beruf vermeiden sollte?

So können Sie von den Erfahrungen anderer lernen und häufige Fehler vermeiden, die Ihren beruflichen Fortschritt verzögern oder behindern könnten.

Beispiel: Ein Journalist könnte davor warnen, kein breit gefächertes Portfolio aufzubauen oder sich nicht konsequent in Medienkreisen zu vernetzen.

30. Können Sie jemandem, der an diesem Feld interessiert ist, irgendwelche Ressourcen (Bücher, Websites oder Podcasts) empfehlen?

Diese Frage weist Sie auf hilfreiche Materialien hin, die Ihr Verständnis vertiefen und Sie über Branchentrends auf dem Laufenden halten können.

Beispiel: Ein Marketingexperte könnte Bücher wie "Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age" (Ansteckend: Wie man Mundpropaganda im digitalen Zeitalter aufbaut) von Jonah Berger empfehlen oder die Teilnahme an Branchenpodcasts wie Marketing Over Coffee vorschlagen.

➡️ Mehr lesen: Wie man einen Mentor für Softwaretechnik findet Etikette und Best Practices für das Führen von Informationsgesprächen

Wenn Sie Informationsgespräche mit der richtigen Einstellung angehen, können Sie echte Verbindungen aufbauen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Best Practices, die Sie beachten sollten:

Konzentrieren Sie sich auf den gegenseitigen Wert: Überlegen Sie, wie Sie zur Unterhaltung beitragen können. Geben Sie relevante Artikel, Erkenntnisse oder Verbindungen frei, die für den anderen von Interesse sein könnten. Dies zeigt, dass Sie über Ihren eigenen Nutzen hinaus denken

Überlegen Sie, wie Sie zur Unterhaltung beitragen können. Geben Sie relevante Artikel, Erkenntnisse oder Verbindungen frei, die für den anderen von Interesse sein könnten. Dies zeigt, dass Sie über Ihren eigenen Nutzen hinaus denken Fragen Sie nach unkonventionellen Weisheiten: Anstatt sich nur auf traditionelle Fragen zu verlassen, fragen Sie nach Ratschlägen, die sie gerne erhalten hätten, oder nach Lektionen, die sie aus unerwarteten Erfahrungen gelernt haben. Dies kann einzigartige, wertvolle Erkenntnisse zutage fördern

Anstatt sich nur auf traditionelle Fragen zu verlassen, fragen Sie nach Ratschlägen, die sie gerne erhalten hätten, oder nach Lektionen, die sie aus unerwarteten Erfahrungen gelernt haben. Dies kann einzigartige, wertvolle Erkenntnisse zutage fördern Hören Sie mehr zu, als Sie reden: Betrachten Sie die Unterhaltung als eine Gelegenheit zum Lernen. Geben Sie ihren Geschichten und Erkenntnissen den Vorzug vor dem Freigeben Ihrer eigenen, um zu zeigen, dass Sie wirklich an ihrer Perspektive interessiert sind

Betrachten Sie die Unterhaltung als eine Gelegenheit zum Lernen. Geben Sie ihren Geschichten und Erkenntnissen den Vorzug vor dem Freigeben Ihrer eigenen, um zu zeigen, dass Sie wirklich an ihrer Perspektive interessiert sind Verwenden Sie offene Fragen: Formulieren Sie Ihre Fragen so, dass Sie detaillierte Antworten erhalten und nicht nur einfache Ja- oder Nein-Antworten. Dies führt zu umfassenderen Erkenntnissen und veranlasst den Befragten, mehr über seine Erfahrungen freizugeben

💡 Pro-Tipp: Sich fragen wie man rote Fahnen in Vorstellungsgesprächen erkennt ? Hier sind einige Strategien, die Sie beachten sollten:

Achten Sie auf vage oder widersprüchliche Antworten zur Unternehmenskultur 👀

Achten Sie auf negative Formulierungen, wenn über frühere Mitarbeiter oder Projekte gesprochen wird 🚩

Achten Sie darauf, ob sie es vermeiden, Fragen direkt zu beantworten 🚫

Achten Sie darauf, ob sie sich weigern, über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen 🚷

Achten Sie auf unprofessionelles Verhalten oder schlechte Kommunikationsfähigkeiten während des Gesprächs 🤔

Wie man das Vorstellungsgespräch würdevoll beendet

Ein reibungsloser Abschluss eines Informationsgesprächs ist genauso wichtig wie sein Beginn.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen positiven Eindruck hinterlassen:

Bestätigen Sie die bevorzugte Nachfassaktion: Fragen Sie, ob Sie es vorziehen, per E-Mail oder LinkedIn kontaktiert zu werden, um zu signalisieren, dass Sie ihre Kommunikationspräferenzen respektieren

Fragen Sie, ob Sie es vorziehen, per E-Mail oder LinkedIn kontaktiert zu werden, um zu signalisieren, dass Sie ihre Kommunikationspräferenzen respektieren Drücken Sie echte Dankbarkeit aus: Bedanken Sie sich für die Zeit, die sie sich genommen haben, und heben Sie einen bestimmten Punkt hervor, der Ihnen besonders gut gefallen hat

Bedanken Sie sich für die Zeit, die sie sich genommen haben, und heben Sie einen bestimmten Punkt hervor, der Ihnen besonders gut gefallen hat Bieten Sie eine Gegenleistung an: Erwähnen Sie, dass Sie gerne relevante Brancheneinblicke oder Ressourcen freigeben, die für sie hilfreich sein könnten

Erwähnen Sie, dass Sie gerne relevante Brancheneinblicke oder Ressourcen freigeben, die für sie hilfreich sein könnten Schließen Sie mit einem Kompliment: Schließen Sie mit einem authentischen Kompliment über ihre Arbeit oder Karriere ab und zeigen Sie damit, dass Sie ihre Expertise zu schätzen wissen

➡️ Weiterlesen: 10 Vorlagen für Karrierekarten, um den Wachstumspfad Ihres Teams zu unterstützen

Nach dem Vorstellungsgespräch nachbereiten

Die Nachbereitung eines Informationsgesprächs ist wichtig für den Aufbau professioneller Beziehungen und die optimale Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Nachbereitung durchdacht und effektiv gestalten können:

Schicken Sie eine Notiz als Dankeschön : Senden Sie innerhalb von 24 Stunden eine persönliche E-Mail mit einem Dankeschön. Erwähnen Sie bestimmte Punkte aus der Unterhaltung, die besonders aufschlussreich oder hilfreich waren, um echte Wertschätzung für ihre Zeit und ihren Rat zu zeigen

: Senden Sie innerhalb von 24 Stunden eine persönliche E-Mail mit einem Dankeschön. Erwähnen Sie bestimmte Punkte aus der Unterhaltung, die besonders aufschlussreich oder hilfreich waren, um echte Wertschätzung für ihre Zeit und ihren Rat zu zeigen Nachdenken über die wichtigsten Erkenntnisse : Notieren Sie nach dem Gespräch die Schlüsselerkenntnisse, die zu entwickelnden Fähigkeiten und die Karrierewege, die Ihnen aufgefallen sind. Dies hilft Ihnen, das Gelernte zu festigen, und Sie können diese Erkenntnisse in Zukunft immer wieder zur Hand nehmen

: Notieren Sie nach dem Gespräch die Schlüsselerkenntnisse, die zu entwickelnden Fähigkeiten und die Karrierewege, die Ihnen aufgefallen sind. Dies hilft Ihnen, das Gelernte zu festigen, und Sie können diese Erkenntnisse in Zukunft immer wieder zur Hand nehmen Aktualisieren Sie Ihre Karrierestrategie : Integrieren Sie relevante Ratschläge in Ihre Karrierepläne. Wenn die Unterhaltung eine Kompetenzlücke oder einen potenziellen Entwicklungsbereich aufgezeigt hat, fügen Sie dies Ihren Karriere- oder Lernzielen hinzu

: Integrieren Sie relevante Ratschläge in Ihre Karrierepläne. Wenn die Unterhaltung eine Kompetenzlücke oder einen potenziellen Entwicklungsbereich aufgezeigt hat, fügen Sie dies Ihren Karriere- oder Lernzielen hinzu Planen Sie einen Gesprächstermin : Wenn die Unterhaltung gut verlaufen ist, sollten Sie nach einigen Monaten ein kurzes Gespräch vereinbaren. Indem Sie die Person über alle Maßnahmen informieren, die Sie auf der Grundlage ihrer Ratschläge ergriffen haben, zeigen Sie, dass Sie das Gespräch weiterverfolgt haben und halten die Verbindung aufrecht

: Wenn die Unterhaltung gut verlaufen ist, sollten Sie nach einigen Monaten ein kurzes Gespräch vereinbaren. Indem Sie die Person über alle Maßnahmen informieren, die Sie auf der Grundlage ihrer Ratschläge ergriffen haben, zeigen Sie, dass Sie das Gespräch weiterverfolgt haben und halten die Verbindung aufrecht Organisieren und verfolgen Sie Ihre Nachverfolgung: Behalten Sie den Überblick über alle Treffen und die wichtigsten Erkenntnisse aus jeder Unterhaltung. Verwenden Sie einfache Tools wie eine Tabellenkalkulation oder eine App zur Aufgabenverwaltung, um den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass Sie die Gespräche effektiv weiterverfolgen. Machen Sie sich Notizen zu jeder Unterhaltung, verfolgen Sie alle Elemente oder nächsten Schritte und stellen Sie Erinnerungen ein, wenn es an der Zeit ist, sich wieder zu melden

Sie können auch Folgendes verwenden

ClickUp Aufgaben

um einen klaren Plan für Folgemaßnahmen zu erstellen. Richten Sie Aufgaben für jeden Schritt der Nachbereitung ein, z. B. das Versenden von Notizen oder die Reflexion wichtiger Erkenntnisse.

Benutzerdefinierte Status wie "Drafting Thank-You" oder "Career Strategy Updated" helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und Ihren Fortschritt zu verfolgen, damit Sie jeden Schritt effizient abschließen können.

Gebräuchliche Fehler, die Sie bei Informationsgesprächen vermeiden sollten

Um das Beste aus Ihren Vorstellungsgesprächen herauszuholen, sollten Sie diese häufigen Fehler vermeiden:

Das Gespräch dominieren : Vermeiden Sie es, zu viel über sich selbst zu sprechen. Dies ist Ihre Gelegenheit, von den Bewerbern zu lernen, nicht um Ihren Lebenslauf zu präsentieren

: Vermeiden Sie es, zu viel über sich selbst zu sprechen. Dies ist Ihre Gelegenheit, von den Bewerbern zu lernen, nicht um Ihren Lebenslauf zu präsentieren Durch Fragen hetzen : Behandeln Sie die Sitzung nicht wie eine Checkliste. Nehmen Sie sich die Zeit, die Antworten zu vertiefen und sich gedanklich einzulassen

: Behandeln Sie die Sitzung nicht wie eine Checkliste. Nehmen Sie sich die Zeit, die Antworten zu vertiefen und sich gedanklich einzulassen Einfach zu beantwortende Fragen stellen : Stellen Sie keine Fragen, die man leicht vorher hätte recherchieren können, da dies als mangelnde Vorbereitung oder echtes Interesse gewertet werden kann

: Stellen Sie keine Fragen, die man leicht vorher hätte recherchieren können, da dies als mangelnde Vorbereitung oder echtes Interesse gewertet werden kann Nicht genügend Fragen vorbereiten : Wenn Sie unvorbereitet kommen, kann dies zu peinlichem Schweigen führen. Planen Sie eine ausreichende Zahl von Fragen ein, damit die Unterhaltung im Flow bleibt und aufschlussreich ist

: Wenn Sie unvorbereitet kommen, kann dies zu peinlichem Schweigen führen. Planen Sie eine ausreichende Zahl von Fragen ein, damit die Unterhaltung im Flow bleibt und aufschlussreich ist Den Zweck falsch interpretieren: Denken Sie daran, dass es bei einem Informationsgespräch darum geht, Erkenntnisse zu sammeln und Verbindungen aufzubauen, und nicht darum, direkt um einen Job oder einen Gefallen zu bitten

Bewältigen Sie Ihr Informationsgespräch wie ein Profi mit ClickUp

Informationsgespräche können eine der effektivsten Methoden sein, um Einblicke in die Branche zu gewinnen, Ihr Netzwerk zu erweitern und Ihre Karriere voranzutreiben.

Ein erfolgreiches Informationsgespräch erfordert jedoch sorgfältige Planung, Zeitmanagement und Nachbereitung. Hier kann ClickUp, das All-in-One-Produktivitäts-Tool, eine entscheidende Rolle spielen.

Mit den Features von ClickUp, wie z. B. Aufgabenmanagement, Erinnerungen und Vorlagen, können Sie organisiert bleiben, sich effizient auf Vorstellungsgespräche vorbereiten und alle Nachverfolgungsmaßnahmen nahtlos verfolgen. Ob es um die Planung von Meetings, die Organisation von Notizen oder die Nachverfolgung von Schlüsseln geht, ClickUp hilft Ihnen, den gesamten Prozess mit Leichtigkeit und Präzision zu verwalten.

Sind Sie bereit, Ihre Vorstellungsgespräche zu meistern? Machen Sie den ersten Schritt zum beruflichen Erfolg melden Sie sich bei ClickUp an noch heute! 🚀