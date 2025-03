Ob zur Messung der Mitarbeiterleistung oder zur Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts, KPIs (Key Performance Indicators) zeigen Ihnen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder Ihr Einzelziel verfehlen. ✅

Als Manager habe ich viele Stunden damit verbracht, Schlüssel-Leistungsindikatoren zu erstellen. Und obwohl dies eine wichtige und lohnende Aufgabe ist, kostet es Zeit. KI-KPI-Generatoren haben diesen Prozess erheblich beschleunigt!

Nachdem ich viele Optionen untersucht habe, habe ich die 10 besten KI-KPI-Generatoren identifiziert, die die Nachverfolgung der Leistung durch KI analysieren und die Leistungsverfolgung rationalisieren.

Schauen wir uns an, welches Tool für Sie am besten geeignet ist. 🚀

Worauf sollten Sie bei einem KI-KPI-Generator achten?

Der richtige KI-KPI-Generator automatisiert die mühsamen Aspekte der KPI-Nachverfolgung und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei einem idealen KPI-Generator achten sollten:

Einfache Bedienung : Suchen Sie nach Tools, die den gesamten Prozess vereinfachen - von der Dateneingabe über mehrere Datenquellen bis hin zur Nachverfolgung von Geschäftszielen. Der ideale KPI-Generator automatisiert die meisten Funktionen und hilft bei der einfachen Erstellung aussagekräftiger KPIs

: Suchen Sie nach Tools, die den gesamten Prozess vereinfachen - von der Dateneingabe über mehrere Datenquellen bis hin zur Nachverfolgung von Geschäftszielen. Der ideale KPI-Generator automatisiert die meisten Funktionen und hilft bei der einfachen Erstellung aussagekräftiger KPIs Branchenrelevanz : Wählen Sie ein Tool, das branchenspezifische KPIs bietet. Egal, ob Sie im E-Commerce oder im Gesundheitswesen tätig sind, diese Erkenntnisse werden Sie bei der Leistungsmessung unterstützen

: Wählen Sie ein Tool, das branchenspezifische KPIs bietet. Egal, ob Sie im E-Commerce oder im Gesundheitswesen tätig sind, diese Erkenntnisse werden Sie bei der Leistungsmessung unterstützen Solide Vorlagen für den Start: Beginnen Sie mit gut gestalteten Vorlagen, die Ihnen helfen, mit vorgefertigten KPI-Formaten zur Nachverfolgung von Metriken wie Kundenzufriedenheit, Zeit- und Ressourcenmanagement oder betrieblicher Effizienz sofort loszulegen

Einige schlüssel KPI Beispiele sind z. B. Konversionsraten, Absprungraten und Net Promoter Score (NPS), die sich alle mit dem richtigen Tool leicht erstellen lassen.

Denken Sie daran, dass ein Generator für Leistungskennzahlen die Einstellungen automatisiert professioneller Ziele und bietet gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse, um Ihr Geschäft voranzubringen.

Die 10 besten KPI-Generatoren

Im Folgenden finden Sie meine 10 besten KPI-Generatoren, mit denen Sie auf einfache Weise aussagekräftige Metriken erstellen, den Fortschritt nachverfolgen und datengestützte Entscheidungen treffen können.

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte KPI-Generierung und -Nachverfolgung)

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Projektmanager, der mehrere Aufgaben und Fristen zu bewältigen hat und gleichzeitig versucht, KPIs für Ihr Team zu erstellen.

Klingt überwältigend, oder? Das muss nicht so schwer sein. ClickUp's leistungsstarke KI und das intuitive Design von ClickUp machen die Erstellung von KPIs zum Kinderspiel, egal ob Sie im Vertrieb, Projektmanagement oder im Personalwesen tätig sind.

Auf dem Weg dorthin erhalten Sie viel Hilfe von Features wie ClickUp Ziele und ClickUp's eigene KI, ClickUp Gehirn . So geht's.

Nehmen wir an, Sie leiten ein Vertriebsteam. Mit ClickUp Goals können Sie spezifische KPIs einstellen, z. B. Umsatzwachstum oder Kundenzufriedenheit, und diese in Echtzeit nachverfolgen.

maximieren Sie Ihre Zielerreichung mit ClickUp Goals, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einstellung von Zeitplänen_

Die Fortschritts-Updates sind automatisiert, so dass Sie den Mitgliedern des Teams nicht hinterherlaufen müssen, um Berichte zu erhalten.

Definieren Sie KPIs mit ClickUp Brain

Brauchen Sie Hilfe bei der Definition der KPIs? Kein Problem! Mit ClickUp Brain können Sie die KI bitten, OKRs (Ziele und Schlüssel-Ergebnisse) auf der Grundlage Ihrer Aufgaben und Aktivitäten zu erstellen.

Hier ist ein Beispiel: Wir haben ClickUp Brain gebeten, unsere Aufgaben zu überprüfen und ein Team für das Inhaltsteam vorzuschlagen. Und es machte sich sofort an die Arbeit!

Nutzen Sie die fortschrittlichen KI-Funktionen von ClickUp Brain zur Erstellung von KPIs

Sie brauchen etwas noch Einfacheres? Sie können eine der folgenden Funktionen verwenden ClickUp's OKR Vorlagen , die für alle Ihre Projekte vorgefertigt sind.

Pro-Tipp: Vergessen Sie nicht, Ihre KPI-Einzelziele zu benutzerdefinieren! Mit ClickUp Goals können Sie Währung, Nummer-basierte oder tatsächliche/falsche Ziele einstellen und so die Nachverfolgung und Messung des Erfolgs abschließen.

ClickUp KPI-Vorlage

ClickUp KPI-Vorlage

Die ClickUp KPI-Vorlage ist das ultimative Tool für die Überwachung und Visualisierung dieser wichtigen Metriken.

Diese Vorlage macht nicht nur alles einfacher, indem sie Ihnen zeigt, was funktioniert (und was nicht), sondern sie ist auch vollständig anpassbar, so dass Sie sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können. Dadurch eignet sie sich hervorragend für eine effiziente Nachverfolgung von Zielen.

Mit leicht lesbaren Grafiken können Sie alle beeindrucken, indem Sie die Fortschritte Ihres Teams zeigen - und vielleicht sogar ein paar High-Fives für das Erreichen der Einzelziele verteilen.

ClickUp beste Features

ClickUp Ziele : Automatische Nachverfolgung von KPIs wie Einzelziele oder Produktivität der Mitarbeiter mit Echtzeit-Updates

: Automatische Nachverfolgung von KPIs wie Einzelziele oder Produktivität der Mitarbeiter mit Echtzeit-Updates ClickUp Brain : Generieren Sie OKRs auf der Grundlage von Workspace-Daten - lassen Sie die KI die besten KPIs vorschlagen, auf die Sie sich konzentrieren sollten

: Generieren Sie OKRs auf der Grundlage von Workspace-Daten - lassen Sie die KI die besten KPIs vorschlagen, auf die Sie sich konzentrieren sollten Benutzerdefinierte Dashboards : Visualisieren Sie Ihre KPI-Fortschritte mit Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Ansicht

: Visualisieren Sie Ihre KPI-Fortschritte mit Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Ansicht Mehrere Integrationen: Ziehen Sie nahtlos Daten von anderen Plattformen wie Slack, HubSpot usw. ab, um die Leistung Ihres Geschäfts im Auge zu behalten

verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Marketingaktivitäten mit dem ClickUp Dashboard

ClickUp Limitierungen

Zahl der Features für kleinere Teams: Für Teams mit geringeren Anforderungen könnte sich das umfangreiche Feature-Set etwas zu komplex anfühlen

ClickUp Preise

Free Forever : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Unbegrenzter Plan : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business-Plan : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise Plan : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Taskade (am besten geeignet für die Erstellung von KPIs mit einem geringen Budget)

teilen Sie KI-Agenten, Projekte und Workspaces mühelos mit Ihrem Team_

Den Überblick über Ihre Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zu behalten, kann sich oft wie ein Vollzeitjob anfühlen.

Zum Glück macht Taskade es Ihnen mit KI-gesteuerten Features einfacher, KPIs zu generieren und Ihre Projekte mühelos zu verwalten.

Das intuitive Design von Taskade und die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit decken die meisten Ihrer Anforderungen ab, egal ob Sie Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder Projektmanager sind.

Taskade beste Features

KI KPI-Generator : Automatisieren Sie den Prozess der Generierung aufschlussreicher KPIs mit KI

: Automatisieren Sie den Prozess der Generierung aufschlussreicher KPIs mit KI Zusammenarbeit in Echtzeit : Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, egal wo es sich befindet

: Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, egal wo es sich befindet Anpassbare Vorlagen für Projekte : Vereinfachen Sie die Erstellung von KPIs und das Projektmanagement mit vorgefertigten Vorlagen

: Vereinfachen Sie die Erstellung von KPIs und das Projektmanagement mit vorgefertigten Vorlagen Nahtlose Integration: Integrieren Sie beliebte Tools wie Google Kalender und Slack, um Ihren Workflow an einem Ort zu halten

Taskade Beschränkungen

Beschränkte erweiterte Features : Einige komplexe benutzerdefinierte Funktionen, die in anderen Tools, wie SmartSuite, verfügbar sind, fehlen

: Einige komplexe benutzerdefinierte Funktionen, die in anderen Tools, wie SmartSuite, verfügbar sind, fehlen Skalierbarkeit: Für größere, komplexere Projekte sind möglicherweise zusätzliche Integrationen erforderlich

Preise für Taskade

Free Plan : $0/Monat

: $0/Monat Taskade Pro : $8/Benutzer pro Monat

: $8/Benutzer pro Monat Taskade für Teams: $16/Benutzer pro Monat

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50 Bewertungen)

: 4.6/5 (50 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

3. Easy-Peasy.AI (am besten für KI-Komplettlösungen)

Via Easy-Peasy.AI Easy-Peasy.AI bietet eine Vielzahl von KI-Tools zur Vereinfachung von Aufgaben wie KPI-Generierung, Audiotranskription und Bilderstellung.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und verschiedenen KI-gestützten Features ist Easy-Peasy.AI eine ausgezeichnete Wahl für Geschäfte und Ersteller von Inhalten, die ihre Workflows automatisieren und beschleunigen möchten.

Easy-Peasy.AI beste Features

AI KPI-Generator : Generiert automatisch aufschlussreiche KPIs, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind

: Generiert automatisch aufschlussreiche KPIs, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind Echtzeit KI Chat : Bietet einen KI-Chat-Assistenten mit Echtzeit-Daten, Datei-Uploads und einer Vielzahl von Chat-Personas

: Bietet einen KI-Chat-Assistenten mit Echtzeit-Daten, Datei-Uploads und einer Vielzahl von Chat-Personas KI-Audio-Transkription : Transkribiert schnell Audiodateien und generiert menschenähnliche Sprache in über 40 Sprachen

: Transkribiert schnell Audiodateien und generiert menschenähnliche Sprache in über 40 Sprachen Anpassbare KI-Bots: Erstellt benutzerdefinierte GPT-Bots für Ihre Daten, die auf Ihrer Website eingebettet oder über eine URL geteilt werden können

Easy-Peasy.AI Limits

Begrenzter kostenloser Plan : Begrenzte Wortanzahl und Guthaben für Bilder, was für größere Projekte möglicherweise nicht ausreicht

: Begrenzte Wortanzahl und Guthaben für Bilder, was für größere Projekte möglicherweise nicht ausreicht KI-Bilderzeugung: Unstimmigkeiten mit KI-generierten Bildern, bei denen nicht jedes Ergebnis den Erwartungen entspricht

Preise für Easy-Peasy.AI

Free Plan : $0/Monat

: $0/Monat Starter Plan : $8/Monat

: $8/Monat Unlimited 50: $12/Monat

$12/Monat Unbegrenzter Plan: $16,5/Monat

Easy-Peasy.AI Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

4. SimpleKPI (am besten geeignet für einfache KPI-Nachverfolgung und Berichterstellung)

Via SimpleKPI SimpleKPI ist ein schnörkelloses, benutzerfreundliches KPI-Software zur Vereinfachung der Nachverfolgung und Berichterstellung von Schlüssel-Leistungsindikatoren für Geschäfte jeder Größe.

Was mir an SimpleKPI gefällt, ist die Möglichkeit, mit Hilfe der interaktiven Dashboards schnell Berichte zu erstellen, die dabei helfen, komplexe Daten in verständliche Grafiken zu verwandeln.

SimpleKPI beste Features

KPI Dashboards : Erstellen und Freigeben von interaktiven, leicht verständlichen Diagrammen, Grafiken und Widgets für die Nachverfolgung von KPIs in Echtzeit

: Erstellen und Freigeben von interaktiven, leicht verständlichen Diagrammen, Grafiken und Widgets für die Nachverfolgung von KPIs in Echtzeit KPI-Berichte : Erstellen Sie umfassende Berichte mit detaillierten Informationen und exportieren Sie sie in Formaten wie PDF, Word oder Excel

: Erstellen Sie umfassende Berichte mit detaillierten Informationen und exportieren Sie sie in Formaten wie PDF, Word oder Excel KPI-Analysen : Nutzen Sie Drill-Down-Features, um in Ihre Daten einzutauchen, Trends zu vergleichen und Leistungslücken zu erkennen

: Nutzen Sie Drill-Down-Features, um in Ihre Daten einzutauchen, Trends zu vergleichen und Leistungslücken zu erkennen Unlimited users: Keine Limits für Benutzer, Dashboards oder KPIs, daher ideal für größere Teams

SimpleKPI Beschränkungen

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassungen : Bietet im Vergleich zu anderen Tools weniger benutzerdefinierte Optionen für Dashboards und Berichterstellungen

: Bietet im Vergleich zu anderen Tools weniger benutzerdefinierte Optionen für Dashboards und Berichterstellungen Keine mobile App: Derzeit fehlt eine spezielle App für die Nachverfolgung von unterwegs

Preise für SimpleKPI

Unbegrenzter Plan: $79/Monat

SimpleKPI-Bewertungen

Nicht genug Bewertungen

5. Databox (am besten für Leistungsüberwachung und Warnmeldungen)

Via Databox Databox bietet eine All-in-One-Plattform zur Überwachung der Leistung Ihres Unternehmens durch KPI Dashboards, Scorecards und Echtzeit-Warnungen.

Das Besondere an Databox ist sein hochspezifisches Feature-Set, das geplante Snapshots, Slack-Benachrichtigungen und KI-gestützte Leistungszusammenfassungen umfasst.

Databox beste Features

KPI Dashboards : Erstellen Sie interaktive Dashboards zur Visualisierung des Fortschritts und erhalten Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Updates zu den wichtigsten Metriken

: Erstellen Sie interaktive Dashboards zur Visualisierung des Fortschritts und erhalten Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Updates zu den wichtigsten Metriken Slack-Benachrichtigungen : Senden Sie KPI-Snapshots automatisch an Slack oder E-Mail, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

: Senden Sie KPI-Snapshots automatisch an Slack oder E-Mail, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten KI-gestützte Leistungszusammenfassungen : Erhalten Sie detaillierte, KI-generierte Zusammenfassungen Ihrer Leistung und Metriken

: Erhalten Sie detaillierte, KI-generierte Zusammenfassungen Ihrer Leistung und Metriken Anpassbare Berichterstellung: Erstellen und automatisieren Sie Berichte, die Sie mühelos in Ihrem Unternehmen freigeben können

Databox-Einschränkungen

Probleme : Einige Benutzer haben von gelegentlichen Fehlern bei der Erstellung von Dashboards oder Berichten berichtet

: Einige Benutzer haben von gelegentlichen Fehlern bei der Erstellung von Dashboards oder Berichten berichtet Fehlende Integrationen: Der Plattform fehlen Integrationen mit einigen Tools

Databox Preise

Free Forever-Plan : $0/Monat

: $0/Monat Einsteiger Plan : $59/Monat

: $59/Monat Professioneller Plan : $199/Monat

: $199/Monat plan Wachstum : $399/Monat

: $399/Monat Premium Plan: $999/Monat

Databox Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (150+ Bewertungen)

: 4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

6. Smartsheet (Am besten für Echtzeit-Arbeit und KPI-Management)

Via Smartsheet Smartsheet ist eine flexible Plattform zur Verwaltung von Arbeit, die Teams bei der Nachverfolgung von KPIs und prioritäten zu setzen und Projekte zu verwalten von einem zentralen Speicherort aus.

Smartsheet kann mit Tools wie Salesforce, Microsoft Dynamics und Power BI integriert werden, um eine umfassende Ansicht der Geschäftsleistung zu erhalten, auch wenn es für neue Benutzer überwältigend sein kann.

Meine persönliche Meinung? Smartsheet ist eine gute Option, wenn Sie andere Tools integrieren und Daten in Ihrem Unternehmen verwalten möchten.

Wenn Sie jedoch ein neuer Benutzer sind, der ein einfaches Tool zum Erstellen und Verwalten von KPIs sucht, können Sie dies zugunsten eines weniger umfassenden Tools auslassen.

Smartsheet beste Features

KPI Dashboards in Echtzeit : Verfolgen und visualisieren Sie wichtige Metriken in Echtzeit mit anpassbaren Dashboards

: Verfolgen und visualisieren Sie wichtige Metriken in Echtzeit mit anpassbaren Dashboards Automatisierte Workflows : Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Geschäftsprozesse durch plattformübergreifende Automatisierung

: Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Geschäftsprozesse durch plattformübergreifende Automatisierung Umfassende Integrationen : Integration mit gängigen Tools wie Tableau, Salesforce, Jira und anderen für nahtlosen Datentransfer und Einblicke

: Integration mit gängigen Tools wie Tableau, Salesforce, Jira und anderen für nahtlosen Datentransfer und Einblicke Kollaborationstools: Integrierte Kommunikationsfeatures und die Slack-Integration halten Teams in Verbindung

Smartsheet Limitierungen

Komplexität für neue Benutzer : Der große Bereich an Features und benutzerdefinierten Optionen kann für neue Benutzer überwältigend sein

: Der große Bereich an Features und benutzerdefinierten Optionen kann für neue Benutzer überwältigend sein Probleme beim Benutzerzugang: Einige Benutzer berichten über Schwierigkeiten bei der Einstellung von Berechtigungen, was jedoch häufig auf Fehler der Benutzer zurückzuführen ist

Smartsheet Preise

Pro Plan : $9 pro Benutzer/Monat

: $9 pro Benutzer/Monat Business-Plan : $19 pro Benutzer/Monat

: $19 pro Benutzer/Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (17.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (17.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

7. Scoro (Am besten für durchgängiges Arbeitsmanagement)

Via Scoro Scoro ist eine All-in-One-Plattform, die für Beratungsunternehmen, Agenturen und professionelle Dienstleister entwickelt wurde, um Projekte, Ressourcen und Finanzen über ein einziges System zu verwalten.

Es bietet Tools für alles, vom Projektmanagement bis zur Rechnungsstellung und Berichterstellung.

Eine der Schlüsselstärken von Scoro sind die leistungsstarken Funktionen für finanzielle Einblicke, die den Benutzern die Verwaltung von Budgets erleichtern.

Scoro beste Features

Umfassendes Projektmanagement : Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus eines Projekts, von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung, alles in einem System

: Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus eines Projekts, von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung, alles in einem System Finanzielle Einblicke : Nachverfolgung der Rentabilität von Projekten und Finanzdaten auf Client-Ebene sowie einfache Verwaltung von Budgets

: Nachverfolgung der Rentabilität von Projekten und Finanzdaten auf Client-Ebene sowie einfache Verwaltung von Budgets Ressourcenplanung : Workloads ausgleichen, Ressourcen effektiv planen und abrechenbare Zeit nachverfolgen

: Workloads ausgleichen, Ressourcen effektiv planen und abrechenbare Zeit nachverfolgen Integration von Vertrieb und CRM: Verwalten Sie Kundenkonten und Verkaufspipelines und verfolgen Sie die Einnahmen im gesamten Geschäft

Scoro Limiten

Eingeschränkte Funktionen der mobilen App : Die mobile App bietet nicht die gleichen robusten Features wie die Desktop-Version

: Die mobile App bietet nicht die gleichen robusten Features wie die Desktop-Version Preismodell pro Benutzer: Die Preisgestaltung von Scoro kann für kleinere Teams mit begrenztem Budget teuer werden

Scoro Preise

Essential Plan : $26 pro Benutzer/Monat

: $26 pro Benutzer/Monat Standard Plan : $37 pro Benutzer/Monat

: $37 pro Benutzer/Monat Pro Plan : $63 pro Benutzer/Monat

: $63 pro Benutzer/Monat Ultimativer Plan: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (400 Bewertungen)

: 4.5/5 (400 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Klipfolio (am besten geeignet für Self-Service-Analysen und sofort einsatzbereite Dashboards)

Via Klipfolio Klipfolio ist die erste Wahl für Geschäfte, die eine Self-Service-Analyseplattform oder sofort einsatzbereite KPI-Dashboards und -Berichte suchen.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht Klipfolio kleinen und mittleren Geschäften eine einfache Nachverfolgung von Daten und Visualisierung der Leistung.

Klipfolio beste Features

Echtzeit-Dashboards : Erstellen und verwalten Sie hochgradig anpassbare Dashboards zur Nachverfolgung von KPI-Daten für Ihr Team oder Ihre Kunden

: Erstellen und verwalten Sie hochgradig anpassbare Dashboards zur Nachverfolgung von KPI-Daten für Ihr Team oder Ihre Kunden Metrik-Katalog : Bietet kuratierte Metriken, die vom Datenteam verwaltet werden und mit denen Business-Benutzer mühelos Dashboards erstellen können

: Bietet kuratierte Metriken, die vom Datenteam verwaltet werden und mit denen Business-Benutzer mühelos Dashboards erstellen können Leistungsstarke Integrationen : Lässt sich mit einer Vielzahl von Business tools integrieren, darunter Google Analytics, Salesforce und Social Media-Plattformen

: Lässt sich mit einer Vielzahl von Business tools integrieren, darunter Google Analytics, Salesforce und Social Media-Plattformen KPI-Vorlagen: Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen für das KPI-Management in Schlüsselbereichen wie Vertrieb, Marketing und Lieferkette

Klipfolio Einschränkungen

Komplexes Setup : Einige Benutzer finden das Setup von benutzerdefinierten Dashboards und Clips ohne entsprechende Anleitung verwirrend

: Einige Benutzer finden das Setup von benutzerdefinierten Dashboards und Clips ohne entsprechende Anleitung verwirrend Beschränkte Datenweiterleitung: Die Plattform verfügt über keine nativen Datenbankkonnektoren und ist stark auf API-Integrationen angewiesen, was die Datenflexibilität für einige Benutzer limitieren kann

Preise für Klipfolio

free-Plan : Kostenlos

Kostenlos Professioneller Plan : $60/Monat

: $60/Monat Business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Klipfolio Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (250+ Bewertungen)

: 4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

9. Geckoboard (am besten für KPI Dashboards in Echtzeit)

Via Geckoboard Geckoboard ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Tool für Führungskräfte im Business, um KPI Dashboards in Echtzeit zu erstellen und freizugeben.

Dies macht es zu einem effektiven Tool für die Erfassung von Daten Ihres Teams und die Erstellung von KPI-Dashboards und -Berichten.

Das Tolle an Geckoboard ist der große Bereich an Integrationen - das Tool kann mit über 90 beliebten Datentools wie Google Analytics, Salesforce und Zendesk verbunden werden.

Geckoboard beste Features

90+ Integrationen von Datenquellen : Verbindung zu beliebten Tools wie Google Analytics, Shopify und Zendesk für die Nachverfolgung von Daten in Echtzeit

: Verbindung zu beliebten Tools wie Google Analytics, Shopify und Zendesk für die Nachverfolgung von Daten in Echtzeit Einfach zu bedienende Schnittstelle : Keine Code- oder BI-Kenntnisse erforderlich; Erstellung von Dashboards mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor

: Keine Code- oder BI-Kenntnisse erforderlich; Erstellung von Dashboards mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor Anpassbare Freigabeoptionen : Freigeben von Dashboards per E-Mail, Slack, Handy oder Anzeige auf Bürofernsehern

: Freigeben von Dashboards per E-Mail, Slack, Handy oder Anzeige auf Bürofernsehern Echtzeit-KPI-Überwachung: Überwachen Sie wichtige Metriken in Echtzeit und nehmen Sie schnelle Anpassungen vor, um die Leistung zu verbessern

Geckoboard Beschränkungen

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassung : Einige Benutzer empfinden das Fehlen von Optionen zur Skalierung von Nummern und zum Kopieren von Dashboard-Elementen als einschränkend

: Einige Benutzer empfinden das Fehlen von Optionen zur Skalierung von Nummern und zum Kopieren von Dashboard-Elementen als einschränkend Beschwerden über Preiserhöhungen: Einige Benutzer haben über plötzliche Preiserhöhungen berichtet, was für kleine Teams ein Problem darstellen kann

Geckoboard Preise

Essential Plan : $55/Monat

: $55/Monat Pro Plan : $219/Monat

: $219/Monat Skalierter Plan: 769 $/Monat

Geckoboard Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (40+ Bewertungen)

: 4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

Via Tableau Tableau vereinfacht den zuvor mühsamen Prozess der Erstellung von KPI-Berichten, indem es einen Großteil des Workflows durch sein zentrales Feature, Tableau Metrics, automatisiert.

Auch wenn Tableau Metrics nicht in der Lage ist, Metriken zu bestehenden Tableau Dashboards hinzuzufügen, bietet es eine benutzerfreundliche Erfahrung, insbesondere für diejenigen, die Tableau Mobile verwenden, mit integrierten Auf-/Abwärtsindikatoren und dynamischen Zeitleisten.

Tableau beste Features

Vereinfachte KPI-Erstellung : Schnelles Erstellen von KPI-Berichten mit minimalen Schritten im Vergleich zu früheren Versionen

: Schnelles Erstellen von KPI-Berichten mit minimalen Schritten im Vergleich zu früheren Versionen Dynamische Zeitleisten : Ansicht historischer Werte und Vergleich von Trends im Zeitverlauf mit einer interaktiven Zeitleiste

: Ansicht historischer Werte und Vergleich von Trends im Zeitverlauf mit einer interaktiven Zeitleiste KPI-Nacherfassung in Echtzeit : Regelmäßige Datenaktualisierung zur Gewährleistung einer aktuellen Berichterstattung für Entscheidungsträger

: Regelmäßige Datenaktualisierung zur Gewährleistung einer aktuellen Berichterstattung für Entscheidungsträger Mobile-first Design: Optimiert für Tableau Mobile, mit Features wie Jahres- und Monatsvergleichen für mobile Bildschirme

Tableau Limits

Statische Metriken : Benutzer können keine Schnellfilter oder Parameter innerhalb der Metrik anpassen, so dass für jeden Wert eine eigene Metrik erforderlich ist

: Benutzer können keine Schnellfilter oder Parameter innerhalb der Metrik anpassen, so dass für jeden Wert eine eigene Metrik erforderlich ist Einschränkungen des Dashboards: Metriken können nicht zu bestehenden Tableau Dashboards auf Desktop oder Server hinzugefügt werden

Tableau Preise

Enterprise Ersteller : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Enterprise Explorer : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Enterprise Viewer: Kontakt für Preisgestaltung

Tableau Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

KPI-n It Real: Verfolgen Sie Ihre Erfolgsmetriken mit ClickUp

"Auf Gott vertrauen wir; alle anderen bringen Daten. " W. Edwards Deming

Seien wir ehrlich - die Nachverfolgung von KPIs kann manchmal überwältigend sein. 😵‍💫

Aber mit dem richtigen KPI-Generator können Sie die langweiligen Dinge automatisieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren - die Nachverfolgung Ihrer Daten. Hier macht ClickUp einen großen Unterschied.

ClickUp zentralisiert alle Ihre KPI-Berichte und Zeitleisten und macht es so einfach, KPIs innerhalb Ihrer Organisation zu erstellen, zu überprüfen und freizugeben. Aber das ist nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

ClickUp verfügt über viele weitere Features, wie ClickUp Goals (zur Nachverfolgung Ihrer KPIs) und ClickUp Brain (mit KI-gestützten Erkenntnissen), die Ihnen helfen, bessere Entscheidungen für Ihr Team zu treffen.

Sie möchten sich auf übergreifende Strategien konzentrieren? Registrieren Sie sich bei ClickUp noch heute kostenlos! 📥