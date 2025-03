die 10 besten Vorlagen für die Übertragung von Befugnissen für ein effektives Management

Wissen Sie, warum man sagt: "Teamwork makes the dream work"?

Ganz einfach: Wenn sich Einzelne um ein gemeinsames Ziel scharen und den Workload freigeben, erzielen Geschäfte oft Ergebnisse, die ihre kühnsten Erwartungen übertreffen.

Aber es gibt eine Herausforderung - ohne die richtige Delegation von Befugnissen können sich diese Träume in Albträume verwandeln. Und glauben Sie nicht nur uns, sondern auch den Studien, die dies belegen nur 2,5 % der Menschen können effektiv multitasken!

Bei einer effektiven Delegation in einer Organisation geht es auch darum, die jeweiligen Rollen der Entscheidungsträger und des Teams, das die Aufgaben ausführt, klar zu verstehen.

Mit dem richtigen Rahmen für die Delegation von Befugnissen kann Ihre Organisation Verwirrung vermeiden und sicherstellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt.

Personalfachleute und Manager schätzen diesen Prozess, weil er sicherstellt, dass bestimmte Aufgaben mit Verantwortlichkeit ausgeführt werden. Manche Teams ziehen sogar einen Rechtsberater hinzu, um sicherzustellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Die eigentliche Frage ist jedoch, wo Sie perfekte Vorlagen für die Delegation von Befugnissen finden, die Sie sofort verwenden können, ohne sich den Kopf über umfangreiche Bearbeitungen zerbrechen zu müssen

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 der besten Vorlagen für die Übertragung von Befugnissen vor, die alle kostenlos verwendet und ganz einfach benutzerdefiniert werden können.

Was sind Vorlagen für die Delegation von Befugnissen?

Vorlagen für die Delegation von Befugnissen erleichtern das Rätselraten darüber, wer welche Entscheidungen treffen darf.

Sie brauchen jemanden, der Dokumente unterzeichnet oder einen Vertragsentwurf genehmigt? Möchten Sie jemanden mit der Bewertung oder Erläuterung Ihrer nächsten strategischen Kampagne beauftragen? Es ist alles abgedeckt.

In diesen Vorlagen sind die Rollen für die Delegierung von Befugnissen an die entsprechenden Parteien klar definiert.

Vorlagen für die Übertragung von Befugnissen können bei den folgenden Aufgaben helfen:

Verbesserung der Entscheidungsklarheit: Festlegen klarer Richtlinien, wer befugt ist, Entscheidungen für die Organisation zu treffen

Festlegen klarer Richtlinien, wer befugt ist, Entscheidungen für die Organisation zu treffen Vermeidung rechtlicher Probleme: Sicherstellen, dass sich die Mitglieder des Teams an die Genehmigungsverfahren halten und innerhalb der ihnen zugewiesenen Befugnisse bleiben

Sicherstellen, dass sich die Mitglieder des Teams an die Genehmigungsverfahren halten und innerhalb der ihnen zugewiesenen Befugnisse bleiben Überwachung der Aufgabenzuweisung: Überwachung und Nachverfolgung der delegierten Aufgaben innerhalb der Organisation

Überwachung und Nachverfolgung der delegierten Aufgaben innerhalb der Organisation Festlegen von Rollen und Zuständigkeiten: Sicherstellen, dass jeder seine spezifischen Aufgaben kennt und weiß, was von ihm erwartet wird

Sicherstellen, dass jeder seine spezifischen Aufgaben kennt und weiß, was von ihm erwartet wird Förderung der Verantwortlichkeit: Förderung einer Kultur der Eigentümerschaft, indem klar festgelegt wird, wer für die einzelnen Aufgaben und Entscheidungen verantwortlich ist

Was macht eine gute Vorlage für die Delegation von Befugnissen aus?

Eine gute Vorlage für eine Befugnisübertragung tut mehr als nur Aufgaben zu erledigen - sie schafft Klarheit und Verantwortlichkeit.

Sie möchten nicht, dass die Mitarbeiter raten oder sich verheddern, wenn eine Signatur oder Genehmigung erforderlich ist. Die idealen Vorlagen verhindern dies, indem sie bestimmte Rollen zuweisen, um sicherzustellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten im Entscheidungsprozess kennt.

Die besten Vorlagen berücksichtigen auch die Flexibilität. Da verschiedene Abteilungen unterschiedliche Befugnisse benötigen, sollte das Formular leicht zu bearbeiten sein, um Ihre Organisationsstruktur widerzuspiegeln.

Unabhängig davon, ob Sie Befugnisse für Routineaufgaben oder große Entscheidungen erteilen, sollte ein solches Dokument jedes Detail klar erwähnen. Das macht es für alle Beteiligten leichter, dem Dokument zu folgen.

📌 Beispiel: Wenn eine Marketingleiterin eines Technologieunternehmens die Genehmigung für eine neue Werbekampagne benötigt, verwendet sie eine gut strukturierte Vorlage für die Übertragung von Befugnissen, um Rollen und Zuständigkeiten zu klären. Das Team arbeitet reibungslos, ohne dass es zu Verwirrungen oder Verzögerungen kommt, da festgelegt ist, wer Budgets und Zeitleisten genehmigen darf.

Top 10 Vorlagen für die Delegation von Befugnissen

1. ClickUp Vorlage für eine Matrix zur Delegation von Befugnissen

ClickUp's Delegation of Authority Matrix Vorlage

Die ClickUp Matrix-Vorlage für die Delegation von Befugnissen hilft Geschäften, Entscheidungsprozesse zu rationalisieren und Verantwortlichkeiten effizient zuzuweisen.

Sie bietet benutzerdefinierte Status wie "Delegation" und "Benötigt Input" zur Nachverfolgung von Aufgaben, während benutzerdefinierte Felder wie CFO, CEO und Abteilung die Autoritätsstruktur Ihres Teams visualisieren können.

So können Sie beispielsweise einem Vertriebsleiter Aufgaben zuweisen und seine Genehmigungsbefugnisse in der Ansicht der Matrix-Tabelle verfolgen.

Diese Vorlage unterstützt auch benutzerdefinierte Ansichten wie Aufgabenlisten und Gantt-Diagramme, um Entscheidungsrollen und Berichterstellungen zu verdeutlichen und die Nachverfolgung einzelner Rollen zu vereinfachen.

Ideal für: Manager und Vorgesetzte großer Teams, die Verantwortlichkeiten und SOPs für verschiedene Aufgaben im Team klar kommunizieren möchten

🧠 Wussten Sie schon? CEOs, die sich durch hervorragende Delegationsfähigkeiten auszeichnen, erzielen eine erstaunliche 33%ige Steigerung der Einnahmen . Diese Top-Führungskräfte wissen, dass sie es nicht alleine erledigen können; stattdessen befähigen sie ihre Teams, Aufgaben zu erledigen, die ihren Stärken entsprechen.

2. ClickUp Aufgaben Management Vorlage

ClickUp Vorlage für Aufgabenmanagement

Haben Sie Probleme, Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu erledigen? Die ClickUp Aufgaben Management Vorlage ist eine Lösung mit vielen Features, mit der Sie Aufgaben nach Priorität, Status oder Abteilung organisieren können - ein Kinderspiel für die Zusammenarbeit.

Nehmen wir an, Ihr Marketing Team plant eine Produkteinführung. Mit der Kartenansicht können Sie jede Phase - z. B. die Erstellung von Inhalten, Werbekampagnen und Social-Media-Posts - auf einer Kanban-Tafel abbilden und dann einzelne Aufgaben in Spalten wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" verschieben, um alle Fortschritte visuell zu verfolgen.

Für diejenigen, die mit mehreren Aufgaben jonglieren müssen, ermöglicht die Ansicht "Kalender" die Planung von Interviews, die Einstellung von Fristen für Nachfassaktionen und die Aktualisierung von Aufgabenplänen.

Schließlich eignet sich die Listenansicht der Vorlage hervorragend für Projektmanager, die mehrere Teams betreuen.

Ideal für: Projektmanager und andere, die funktionsübergreifende Aufgaben verwalten und delegieren müssen.

Notiz: Benötigen Sie weitere einsatzbereite Lösungen für die Verwaltung von Aufgaben? Sehen Sie sich unsere Zusammenstellung von 11 kostenlose Vorlagen für die Aufgabenverwaltung in Excel & ClickUp

3. ClickUp Vorlage für Team Management Plan

ClickUp Team Management Plan Vorlage

Die Leitung eines funktionsübergreifenden oder entfernten Teams kann manchmal eine Herausforderung sein. Wie erledigen Sie es, dass alle an einem Strang ziehen und auf Kurs bleiben? Wie erledigen Sie den Fortschritt des Einzelnen und des Teams?

Genau hier setzt die ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan kommt herein. Die Vorlage wurde entwickelt, um Führungskräften zu helfen, den Fortschritt des Teams nachzuverfolgen, Rollen zuzuweisen und organisiert zu bleiben.

Instanzen, in denen die Koordination von Aufgaben schwierig ist, können mit der Ansicht "Agenda nach Abteilungen" Meetings effizient planen und sicherstellen, dass alle einbezogen werden.

Ein technisches Team, das an einer Produkteinführung arbeitet, kann mit der Ansicht "Status nach Abteilung" verfolgen, welche Aufgaben stecken bleiben oder abgeschlossen sind.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie 'Abteilung' und Status wie 'In Arbeit' oder 'Abgebrochen' kann Ihr Team diese Vorlage leicht an seine Bedürfnisse anpassen.

✨ Ideal für: Manager von funktionsübergreifenden oder dezentralen Teams, um Aufgaben zu koordinieren, Rollen zuzuweisen und Fortschritte auf einheitliche Weise zu verfolgen.

4. ClickUp Rollen und Verantwortlichkeiten RACI Matrix Vorlage

ClickUp's RACI Matrix Vorlage

Die RACI-Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) ist ein einfacher Rahmen für die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Projekt oder Team.

Stellen Sie sich vor, Ihre Buchhaltungsabteilung bereitet sich auf die Jahresprüfung vor. Da mehrere Beteiligte - der Finanzvorstand, die Wirtschaftsprüfer und das Finanzteam - involviert sind, ist es wichtig, dass die Rollen klar sind. Die ClickUp Rollen und Verantwortlichkeiten RACI Matrix Vorlage macht diesen Prozess einfach.

Instanz ist der CFO für den reibungslosen Ablauf der Prüfung verantwortlich, während der Finanzmanager für die Erstellung der Finanzberichte zuständig ist. Die externen Prüfer müssen für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften "konsultiert" werden, und die Personalabteilung muss möglicherweise über mitarbeiterbezogene Finanzunterlagen "informiert" werden.

Mit der Ansicht der RACI-Matrix kennt jeder seine spezifische Rolle und vermeidet Überschneidungen oder verpasste Aufgaben.

Wenn Aufgaben durch Status wie Offen oder In Bearbeitung fortschreiten, bleibt das gesamte Team aufeinander abgestimmt, was eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleistet und Verzögerungen im Workflow verhindert.

✨ Ideal für: Organisationen und Abteilungen, die Rollen und Verantwortlichkeiten klar definieren müssen.

5. ClickUp RACI-Planungsvorlage

ClickUp RACI-Planungsvorlage

Ähnlich wie die vorige Vorlage ist auch die ClickUp RACI-Planungsvorlage hilft auch bei der Delegation von Rollen und der Verantwortlichkeit - aber es gibt einen Haken! Sie ist für Anfänger gedacht, die funktionsübergreifende Projekte bearbeiten.

Stellen Sie sich vor, Sie planen ein Ereignis in Ihrem Unternehmen - der Event-Koordinator ist für die Logistik verantwortlich, der Finanzmanager für das Budget und das Team der Personalabteilung muss über den Personalbedarf informiert werden.

Oder denken Sie an den Start einer Marketing-Kampagne: Der Ersteller der Inhalte ist für das Verfassen der Materialien verantwortlich, während der Creative Director für die visuelle Gestaltung zuständig ist und die Rechtsabteilung für die Einhaltung der Vorschriften konsultiert werden muss.

Sie können die Ansicht "Board View" in der Vorlage verwenden, um den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen und sehen Sie sich das Gantt-Diagramm an, um den Fortschritt zu überwachen.

Ideal für: Anfänger, die funktionsübergreifende Projekte verwalten und Rollen, Verantwortlichkeiten und Konten in einem strukturierten und leicht verständlichen Format definieren müssen.

6. ClickUp RACI Matrix Vorlage

ClickUp's RACI Matrix Vorlage

Im Gegensatz zu herkömmlichen Listen, die zu erledigen sind, ist die ClickUp RACI Matrix Vorlage legt die Rollen klar fest, so dass Sie sich nicht mehr fragen müssen, wer für die wichtigen Dinge zuständig ist. Darüber hinaus können Sie diese Vorlage auch für Ihre persönliche Planung verwenden.

Nehmen wir an, Sie planen einen Ausflug mit Freunden. Sie können diese Vorlage für ein RACI-Diagramm um die Person zu bestimmen, die für die Hotelbuchung verantwortlich ist, die Einstellungen für die Reiseroute vornimmt und alle anderen über wichtige Entscheidungen auf dem Laufenden hält.

Oder stellen Sie sich vor, Sie organisieren ein Wohltätigkeitsereignis: Sie können leicht überwachen, wer für die Mittelbeschaffung zuständig ist und sich mit den Sponsoren beraten.

Das Schöne an dieser Vorlage ist, dass sie die Verantwortlichkeiten genau abbildet und die Teamarbeit mühelos macht - ob im Geschäft oder im Alltag!

✨ Ideal für: Business und persönliches Projektmanagement, wo klare Rollenverteilung und Verantwortungszuweisung für den Erfolg entscheidend sind.

7. ClickUp Vorlage für eine Matrix der Verantwortungszuweisung

ClickUp Matrix-Vorlage für die Zuweisung von Verantwortung

Stellen Sie sich vor, Sie verwalten mehrere Client-Projekte, z. B. eines für die Webentwicklung und ein anderes für das Content-Marketing.

Mit dem ClickUp Matrix für die Zuweisung von Verantwortlichkeiten (RAM) Vorlage , können Sie das Projektmanagement im Handumdrehen vereinfachen.

Die Vorlage hilft Ihnen, klare Rollen zuzuweisen: Der Entwickler kümmert sich um die Aktualisierung der Website, während der Texter an den Blogbeiträgen arbeitet. Sie stellt auch sicher, dass Ihr Projektkoordinator eingebunden ist, um die Zeitleiste im Auge zu behalten - kein Rätselraten oder ständiges Hin- und Herschicken von E-Mails mehr.

Eines der besten Features ist die "Whiteboard-Ansicht", die in Echtzeit anzeigt, wer für welche Aufgabe zuständig ist, damit nichts durch die Lappen geht.

Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten oder sich nur mit Kunden austauschen, die Vorlage erleichtert die Kommunikation und hält Sie auf dem Laufenden.

✨ Ideal für: Teamleiter, die mehrere Client-Projekte verwalten und die Delegation von Aufgaben und die Zuweisung von Rollen mit klaren visuellen Tools zur Nachverfolgung vereinfachen.

💡 Pro-Tipp: Nutzen Sie die Whiteboard-Ansicht in ClickUp, um die Zusammenarbeit bei der Zuweisung von Rollen mit der Matrix-Vorlage für die Verantwortungszuweisung zu verbessern. Dieses Feature ermöglicht Ihrem Team ein Brainstorming und die Erstellung von Aufgaben in Echtzeit, so dass jeder auf dem Laufenden bleibt.

8. ClickUp Vorlage für Rollen und Berechtigungen in der Matrix

ClickUp's Rollen und Berechtigungs Matrix Vorlage

Kennen Sie den Moment, in dem ein Mitglied Ihres Teams versucht, auf eine Datei zuzugreifen, und dann auf die frustrierende Meldung "Berechtigung verweigert" stößt?

Die ClickUp Rollen und Berechtigungen Matrix Vorlage behebt dieses Chaos.

Bei der Verwaltung eines Projekts mit gemischtem Umfang benötigt Ihr Vertriebsleiter beispielsweise Zugriff auf Kundendaten, während die Freiberufler nur Zugriff auf Marketingmaterialien erhalten.

Mit dieser Vorlage können Sie genau festlegen, wer auf was zugreifen darf, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Ein Beispiel: Bei dem oben erwähnten Website-Projekt hätte der Produktdesigner Zugriff auf Designdateien und Prototypen, während der Marketingspezialist Produktbeschreibungen und werbliche Inhalte anzeigen könnte.

Mit den benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp, wie "Abteilungsaufgaben" und "Externe Aufgaben", können Sie Berechtigungen und Rollen visuell in Echtzeit nachverfolgen.

Kein Hinterfragen mehr - nur noch geradlinige, gut verwaltete Workflows!

✨ Ideal für: Manager und Teamleiter in Unternehmen, die den Zugriff kontrollieren, Berechtigungen nachverfolgen und sicherstellen müssen, dass die richtigen Personen über die richtigen Informationen verfügen.

9. Vollmachtsformular Vorlage by pdfFiller

via: pdfFiller die Vorlage für das Formular zur Übertragung von Befugnissen von pdfFiller ist ideal für Marketing-Agenturen, die ihre Genehmigungs- und Entscheidungsprozesse rationalisieren möchten.

Soll der Kreativdirektor die Designfreigabe überwachen und der Kontomanager die Budgetfreigabe vornehmen? Oder soll der Social-Media-Manager die Freigabe von Inhalten für tägliche Posts übernehmen?

Delegieren Sie einfach die Autoritätsrollen und lassen Sie jedes Mitglied des Teams sich auf das konzentrieren, was es am besten erledigen kann.

Dank der benutzerfreundlichen Bearbeitungs-, Unterzeichnungs- und Freigabeoptionen sorgt diese Vorlage für einen reibungslosen und effizienten Ablauf Ihrer Projekte.

✨ Ideal für: Marketing-Agenturen oder kreative Teams, die die Genehmigung von Aufgaben und die Entscheidungsfindung erleichtern möchten.

🌟 Fun Fact: Wussten Sie, dass Führungskräfte, die nicht genug delegieren, ungewollt eine Kultur des Zögerns bei ihren Mitarbeitern schaffen können? Wenn Mitglieder eines Teams das Gefühl haben, dass ihre Fähigkeiten und Talente wirklich wertgeschätzt werden, sind sie zufriedener und produktiver.

10. Vorlage für eine Matrix zur Delegation von Befugnissen von Lark

via: Lark Die Delegation-of-Authority-Matrix-Vorlage von Lark richtet sich an Benutzer, die zum ersten Mal eine Vorlage verwenden, und hilft mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche, Projekte zu organisieren.

Von einfachen internen team-Führung delegationen bis hin zu abteilungsübergreifenden Autoritätszuweisungen können Sie mit wenigen Klicks Aufgaben bearbeiten, Autoritätsebenen anpassen und den Fortschritt verfolgen.

Dies ist besonders praktisch, wenn Sie sicherstellen möchten, dass jeder seine Rolle kennt - vom Praktikanten, der sich einarbeiten muss, bis hin zum leitenden Angestellten, der kritische Aufgaben beaufsichtigt.

Aber Achtung: Die Vorlage ist am besten für Google Tabellen geeignet.

✨ Ideal für: Benutzer, die zum ersten Mal eine Vorlage verwenden, oder kleine Geschäfte, die ein einfaches, benutzerfreundliches Tool benötigen, um Aufgaben zuzuweisen und Autoritätsebenen in ihrem Unternehmen zu verwalten.

Delegieren und Erhöhen mit ClickUp

Viele erfolgreiche Führungskräfte im Business, darunter Andrew Carnegie, Eli Broad und Jessica Jackley, haben immer wieder betont, wie wichtig es ist, effektiv zu delegieren.

Der englische Wirtschaftsmagnat Sir Richard Branson hat einmal gesagt: "Wenn Sie als Unternehmer wirklich wachsen wollen, müssen Sie lernen zu delegieren."

Es stellt sich heraus, dass die Beherrschung von Delegationsfähigkeiten der Schlüssel zu einem unglaublichen Erfolg für Ihr Geschäft sein könnte.

Aber wir verstehen, dass es schwer sein kann, loszulassen.

Deshalb sind diese 10 Vorlagen für die Delegation von Befugnissen perfekt, um Ihnen den Einstieg in den Delegationsprozess zu erleichtern.

Ganz gleich, ob Sie eine persönliche Initiative leiten, ein Marketingprojekt beaufsichtigen oder ein Ereignis im Unternehmen koordinieren, diese Vorlagen helfen Ihnen, die Verantwortlichkeit in Ihrem Team zu fördern.

Und vergessen wir nicht ClickUp! Diese Projektmanagement-Plattform bietet nicht nur über 1000 Vorlagen, sondern auch Features für die Zusammenarbeit, die Ihnen und Ihrem Team helfen, organisiert und produktiv zu bleiben. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und fangen Sie noch heute an, intelligenter zu delegieren!