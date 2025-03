Wie man die PQRST-Methode für effektives Studieren anwendet

Sie setzen sich zum Lernen hin, fest entschlossen, alles aufzusaugen, was Sie für die nächste große Prüfung brauchen. Eine Stunde später ist das Lehrbuch immer noch auf derselben Seite aufgeschlagen, und Ihr Kopf fühlt sich an wie eine wirbelnde Cloud aus Informationsflut.

frustrierend, nicht wahr?

Die PQRST-Methode könnte genau die Lösung sein, nach der Sie suchen. Die Abkürzung steht für Vorlesen, Hinterfragen, Lesen, Zusammenfassen und Testen. Diese Lernstrategie hilft Ihnen, sich dem Stoff so zu nähern, dass Sie engagiert bleiben und ihn besser behalten.

Sehen wir uns an, wie sie funktioniert und warum sie ein wertvolles tool ist. 📑

TL;DR

Vorschau: Überfliegen Sie das Material, um Schlüsselbegriffe zu erkennen und sich einen Überblick zu verschaffen. Verwenden Sie ClickUp Checklisten oder Dokumente, um Überschriften, Kapitel und eingebettete Ressourcen zu organisieren

Fragen: Verwandeln Sie Überschriften in offene Fragen, um die Neugierde zu wecken. Machen Sie ein visuelles Brainstorming mit ClickUp Whiteboards oder halten Sie die Fragen in Checklisten fest

Lesen: Tauchen Sie methodisch in das Material ein, geleitet von Ihren Fragen. Heben Sie Schlüsselideen hervor, gruppieren Sie verwandte Begriffe und bestätigen Sie das Verständnis nach jedem Abschnitt

Zusammenfassen: Rekapitulieren Sie die Schlüsselpunkte aus dem Gedächtnis, um das Gelernte zu festigen. Verwenden Sie Brain für schnelle, KI-gestützte Zusammenfassungen oder fügen Sie Notizen direkt in Dokumente oder Checklisten ein

Testen: Beurteilen Sie das Verständnis, indem Sie Ihre Fragen beantworten und Lücken aufdecken. Verwenden Sie Mnemotechniken oder erstellen Sie Quizze zur effektiven Selbsteinschätzung

Was ist die PQRST-Methode?

Die PQRST-Methode ist eine Lernstrategie, die Ihnen hilft, Informationen besser zu verstehen, zu behalten und abzurufen. Sie besteht aus fünf Phasen:

P review (Vorschau des Materials, um die wichtigsten Ideen zu erkennen)

review (Vorschau des Materials, um die wichtigsten Ideen zu erkennen) Q Fragen (Stellen Sie relevante Fragen zum Lernstoff)

Fragen (Stellen Sie relevante Fragen zum Lernstoff) R Lesen (Lesen Sie das Material und reagieren Sie auf das Material)

Lesen (Lesen Sie das Material und reagieren Sie auf das Material) S Zusammenfassen (Fassen Sie den Stoff zusammen, damit er im Langzeitgedächtnis bleibt)

Zusammenfassen (Fassen Sie den Stoff zusammen, damit er im Langzeitgedächtnis bleibt) Test (Testen Sie Ihr Verständnis und überprüfen Sie, wie gut Sie das Gelesene verstanden haben)

Diese Methode kann das Lernen und das Behalten von Informationen durch aktive Interaktion mit dem Lernmaterial erheblich verbessern. Sie ist für jeden nützlich, auch für diejenigen, die Probleme mit dem Gedächtnis oder den kognitiven Funktionen haben, wie z. B. Menschen, die von schädigung des präfrontalen Kortex .

Pro und Kontra der PQRST-Methode

Zweifellos hilft die PQRST-Methode, Informationen besser aufzunehmen und zu behalten als herkömmliche Lernmethoden. Die Methode hat jedoch ihre Vorteile und Herausforderungen, die Sie kennen sollten, bevor Sie sie in Ihren Lernprozess integrieren.

Das wollen wir im Folgenden sehen. 👇

Vorteile

Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Vorteile:

Fördert das Engagement: Anstatt passiv zu lesen oder zu hören, beschäftigen Sie sich mit dem Text, indem Sie Fragen stellen, Schlüsselpunkte zusammenfassen und sich selbst testen

Anstatt passiv zu lesen oder zu hören, beschäftigen Sie sich mit dem Text, indem Sie Fragen stellen, Schlüsselpunkte zusammenfassen und sich selbst testen Verbesserung metakognitive Fähigkeiten : Die Vorschau des Lernmaterials und die Einstellung von Fragen helfen Ihnen zu erkennen, was Sie bereits verstehen und was noch mehr Aufmerksamkeit erfordert. Dieses Bewusstsein ermöglicht es Ihnen, Ihre Vorgehensweise effektiv anzupassen, was zu besseren Ergebnissen führt

: Die Vorschau des Lernmaterials und die Einstellung von Fragen helfen Ihnen zu erkennen, was Sie bereits verstehen und was noch mehr Aufmerksamkeit erfordert. Dieses Bewusstsein ermöglicht es Ihnen, Ihre Vorgehensweise effektiv anzupassen, was zu besseren Ergebnissen führt Verbessert das Behalten von Informationen: Zusammenfassen (S) und Testen (T) helfen dabei, Informationen zu behalten und das Gedächtnis bei wiederholtem Kontakt mit dem Stoff zu stärken

Zusammenfassen (S) und Testen (T) helfen dabei, Informationen zu behalten und das Gedächtnis bei wiederholtem Kontakt mit dem Stoff zu stärken Personalisiertes Lernen: PQRST passt sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Sie erstellen Selbsteinschätzungen und Zusammenfassungen auf der Grundlage der Teile, die Sie für besonders relevant halten

PQRST passt sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Sie erstellen Selbsteinschätzungen und Zusammenfassungen auf der Grundlage der Teile, die Sie für besonders relevant halten Zeiteffizientes Lernen: PQRST hilft Ihnen, schnell Schlüsselinformationen aus Blöcken von Texten zu extrahieren und zu notieren. So können Sie sich konzentrieren und die wichtigsten Infos behalten, während Sie bei der Wiederholung Zeit sparen

Nachteile

Auch wenn die PQRST-Lernmethode viele Vorteile hat, sollten wir einen Blick auf ihre Limits werfen - und darauf, wie Sie sie umgehen können.

Anfänglicher Zeitaufwand: PQRST erfordert mehr Zeit und Aufwand im Vorfeld.

um dem entgegenzuwirken, versuchen Sie, mit kürzerem und weniger komplexem Lernmaterial zu beginnen und Ihre Limits schrittweise zu erweitern, wenn Sie sich damit vertraut gemacht haben

Probleme bei der Übernahme des Modells: Wenn Sie an freie Formulare gewöhnt sind, könnte Ihnen PQRST zu starr erscheinen.

✨ Sie können die Methode an Ihre Vorlieben anpassen und bei Bedarf Schritte kombinieren. Der Schlüssel liegt darin, dass es für Sie funktioniert, und nicht darin, sich in eine Box zu zwängen

Beschränkte Verallgemeinerbarkeit über alle Fächer hinweg: PQRST ist möglicherweise nicht für jedes Fach gleichermaßen wirksam. Instanzen mit kreativen Fächern wie Kunst oder praktische Arbeiten (z. B. Technik oder Musik) passen möglicherweise nicht so nahtlos zusammen.

✨ Sie können es dennoch anpassen, indem Sie sich auf die Wiederholung von Schlüsselkonzepten konzentrieren und sich selbst in der Theorie testen

Abhängigkeit von der Eigenmotivation: PQRST ist eine Lerntechnik, die sich selbst bedient. Sie erfordert Selbstmotivation zur Durchführung.

✨ Wenn Sie sich demotiviert fühlen, sorgen Sie für Beständigkeit, indem Sie es in eine tägliche Routine integrieren und bestimmte Zeitfenster für das Lernen vorsehen

Wie man die PQRST-Methode anwendet

Die PQRST-Methode umfasst einen bewährten, strukturierten Rahmen, der das Behalten von Informationen festigt und die aktive Interaktion mit dem Lernmaterial fördert.

Wir haben einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen hilft, diese Lernstrategie zu verstehen und umzusetzen, und zwar mit dem ClickUp Software für studentisches Projektmanagement . Diese KI-gesteuerte App zur Lernverwaltung bietet Tools und Ressourcen für die Verwaltung von Lernmaterialien, Zusammenfassungen und mehr.

Schritt 1: Die Vorschau-Phase

In dieser Phase überfliegen Sie das Lernmaterial und lesen es nur flüchtig. Sie versuchen, sich einen Überblick über den Inhalt des Materials zu verschaffen.

Nehmen wir an, Sie lernen für Ihre Geschichtsprüfung über den Zweiten Weltkrieg.

In dieser Phase sammeln Sie alle Studienmaterialien (Lehrbücher/Notizen), lesen das Inhaltsverzeichnis, um die wichtigsten Überschriften und Unterüberschriften zum Zweiten Weltkrieg zu finden, gehen zu diesen Seiten und suchen nach hervorgehobenen Ereignissen, Konzepten, Bildmaterial und Zeitleisten.

Verschiedene Materialien erfordern jedoch unterschiedliche Ansätze für die Vorschau. Im Folgenden finden Sie einige praktische Beispiele für eine effektive Vorschau:

Bei einem Buch: Beginnen Sie mit dem Vorwort oder der Einleitung, um den Zweck des Verfassers zu verstehen. Werfen Sie einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis, die Überschriften, die Zwischenüberschriften und die Kapitelzusammenfassungen. Achten Sie auf fett oder kursiv gedruckte Begriffe, Abbildungen und Grafiken

Beginnen Sie mit dem Vorwort oder der Einleitung, um den Zweck des Verfassers zu verstehen. Werfen Sie einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis, die Überschriften, die Zwischenüberschriften und die Kapitelzusammenfassungen. Achten Sie auf fett oder kursiv gedruckte Begriffe, Abbildungen und Grafiken Für ein Kapitel oder einen Artikel: Lesen Sie die Überschriften, Zwischenüberschriften und die ersten und letzten Sätze der Abschnitte. Notieren Sie sich die Reihenfolge der Themen und überfliegen Sie die Zusammenfassung

Lesen Sie die Überschriften, Zwischenüberschriften und die ersten und letzten Sätze der Abschnitte. Notieren Sie sich die Reihenfolge der Themen und überfliegen Sie die Zusammenfassung Für einen Kurs: Überprüfen Sie den Lehrplan, die erforderlichen Materialien, den Zeitplan und die Bewertungsmethoden. Durchsuchen Sie Online-Tools oder einführende Inhalte auf Struktur und Erwartungen

Überprüfen Sie den Lehrplan, die erforderlichen Materialien, den Zeitplan und die Bewertungsmethoden. Durchsuchen Sie Online-Tools oder einführende Inhalte auf Struktur und Erwartungen Für ein Projekt: Verstehen Sie die Ziele und Leistungen, indem Sie den Auftrag, die Zeitleiste und den Umfang lesen. Identifizieren Sie die Rollen des Teams und lesen Sie die Hintergrundmaterialien und tools

Denken Sie daran, dass es sich hierbei nur um die Vor-Lese-Phase handelt, d. h. Sie brauchen nur einen 10-15-minütigen Blick auf die wichtigsten Lernmaterialien zu werfen.

Die Phase "Vorschau" schafft eine solide Grundlage für Ihre Sitzung und gibt Ihnen eine klare Anleitung, wie Sie an das Lernen herangehen sollen. Sie bildet die Grundlage für ein konzentriertes Eintauchen in den detaillierten Stoff und stellt sicher, dass Ihr Aufwand perfekt auf den von Ihnen gewählten Kurs abgestimmt ist.

ClickUp Checklisten

Zum Beispiel, ClickUp-Checklisten können Sie wichtige Überschriften und Kapitel schnell notieren und in eine übersichtliche Zu erledigen-Liste verwandeln. Wenn Sie das Material später durcharbeiten, sorgen Checklisten dafür, dass nichts übersehen wird.

Behalten Sie Registerkarten für Ihre geplante Arbeit und schreiben Sie Notizen in ClickUp Checklisten

ClickUp Dokumente

Sie können sogar ähnliche Themen verschachteln, Unterlisten erstellen und Elemente der Liste per Drag & Drop verschieben, um sie besser zu organisieren.

Notieren Sie Ihre Gedanken und geben Sie sie mit ClickUp Docs frei

Wenn Sie einen detaillierteren Ansatz für den Vorschauprozess bevorzugen, versuchen Sie es mit ClickUp Dokumente um eine klare Struktur mit übersichtlichen Überschriften und Zwischenüberschriften zu skizzieren.

Mit Docs können Sie auch externe Ressourcen wie Videos, Artikel oder PDFs einbetten und alle relevanten Lernmaterialien an einem Ort sammeln.

Mehrere Personen können das Dokument in Echtzeit bearbeiten und dazu beitragen. So können Sie gemeinsam Inhalte organisieren, Notizen hinzufügen und ein perfektes Gruppen-Lernerlebnis schaffen.

Schritt 2: Die Fragephase

In dieser Phase müssen Sie Überschriften und Schlüsselbegriffe in offene Fragen umwandeln. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:

Beginnen Sie damit, die Überschriften und Unterüberschriften der Kapitel in Fragen umzuwandeln. Wenn die Überschrift zum Beispiel "Theorie der dunklen Materie und der dunklen Energie" lautet, könnten Ihre Fragen lauten: "Was ist dunkle Materie?", "Was ist dunkle Energie?" oder "Wie hängen die beiden zusammen?

Sie müssen sich nicht an die Überschriften halten; wenn andere Teile der Vorschau ähnliche Fragen aufwerfen, können Sie diese notieren

Wenn der Text Lernfragen enthält, können Sie diese kostenlos in die Liste aufnehmen

Schreiben Sie Fragen, die auf Ihrem Vorwissen basieren. Wenn Sie zum Beispiel nicht einmal wussten, ob es dunkle Materie gibt, notieren Sie einfach: "Gibt es dunkle Materie? Woher kommt sie, und wo bleibt sie?

Wenn Sie einen Abschnitt in einfache, leicht zu verdauende Fragen umwandeln, setzen Sie sich aktiv mit der Ressource auseinander, bevor Sie die dritte Phase beginnen.

Diese Art der Beschäftigung zu Beginn Ihres Lernprozesses regt Ihr neugieriges Gehirn an, Antworten auf Ihre brennenden Fragen zu finden.

Pro-Tipp: Zögern Sie nicht, Ihre Fragen zu wiederholen und zu wiederholen, wenn Sie das Material erneut lesen. Wenn Sie auf wichtige Punkte stoßen, die in Ihren ursprünglichen Fragen nicht beantwortet wurden, fügen Sie sie hinzu.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards eignen sich hervorragend für das Brainstorming und die visuelle Aufbereitung von Fragen auf einer digitalen Plattform.

Speichern Sie alle Ihre Fragen, Ideen und schnellen Notizen frei mit ClickUp Whiteboards

Verwenden Sie Haftnotizen, um wichtige Fragen aufzulisten, verwandte Themen miteinander zu verbinden oder Forschungsgebiete zu planen.

📌 Beispiel: Der Zweite Weltkrieg dauerte sechs lange Jahre, und mehrere Ereignisse waren miteinander verknüpft. Mit Whiteboards können Sie diese Ereignisse miteinander verknüpfen, eine Hierarchie erstellen oder sie per Drag & Drop verschieben, um Verbindungen, Roadmaps oder Workflows zu zeichnen.

💡 Profi-Tipp: In dieser Phase können Sie auch ClickUp-Checklisten und andere checklisten-Vorlagen um sich Fragen zu notieren. Sobald Sie die Antworten gefunden haben, können Sie sie einfach abhaken.

Schritt 3: Die Lesephase

In dieser Phase ist Ihr Ziel eine gründliche, zielgerichtete Lesesitzung. Hier verstehen Sie Konzepte und finden Antworten auf Fragen, die Sie sich in der Fragephase ausgedacht haben.

Und wissen Sie was? Alles, was Sie bis jetzt erledigt haben, wird Ihnen dabei helfen. Aber anders als beim normalen Lesen werden wir strukturierter und methodischer vorgehen.

Und so geht's:

Nutzen Sie Überschriften, Zwischenüberschriften, spezielle Begriffe, Bilder und Zusammenfassungen als Leitfaden für die Hauptgedanken

Denken Sie daran, dass jeder Absatz einen Hauptgedanken und unterstützende Gedanken enthält. Achten Sie auf diese und unterstreichen Sie die Hauptgedanken, heben Sie sie hervor oder machen Sie sich am Rande Notizen

Trainieren Sie, nach einer Gruppe von zusammenhängenden Wörtern zu suchen und Verbindungen zu finden, anstatt jedes einzelne Wort zu lesen

Benutzen Sie Ihren Stift oder Cursor, um sich beim Lesen zu orientieren. Halten Sie Ihren Textmarker bereit, um wichtige Wortgruppen zu markieren

Fragen Sie sich nach jedem Abschnitt: "Habe ich das verstanden? Habe ich das gelernt, was ich lernen wollte?" Wenn die Antwort "Ja" lautet, haben Sie alles richtig gemacht

Zu erledigen? Wenn du deinen Text mit Farben versiehst, kannst du wichtige Informationen leichter finden 70% schneller und um 39 % einprägsamer machen.

Schritt 4: Die Zusammenfassungsphase

Diese Phase wird auch als Phase der Selbstwiederholung bezeichnet. Hier fassen Sie zusammen, was Sie gerade gelesen haben, um zu überprüfen, ob Sie den Stoff verstanden und behalten haben.

Sie ist äußerst wichtig; lassen Sie sie nicht aus. Hier wird das Gelernte gefestigt und es werden Bereiche hervorgehoben, die möglicherweise noch einmal gelesen werden müssen.

Zu erledigen ist Folgendes:

Erinnern Sie sich an die wichtigsten Überschriften und deren Schlüsselideen, ohne im Buch nachzuschlagen, und fassen Sie das Gelesene in ein oder zwei Sätzen zusammen. Lesen Sie dann den Abschnitt noch einmal schnell durch, um wichtige Details zu erkennen, die Sie vielleicht übersehen haben

Bei einer mündlichen Präsentation können Sie laut sprechen und alles, was Sie rezitieren, aufschreiben, um das Auswendiglernen noch effektiver zu machen

Das Bestestrategien zum Notizen machen ist es, sich die Nummern der Seiten wichtiger Konzepte oder visueller Hilfsmittel zu notieren, um sie nachschlagen zu können

Wenn Sie wenig Zeit haben, verwenden Sie ClickUp Gehirn fasst langatmige Themen oder komplexen Fachjargon in einfache, definierte Inhalte zusammen und reduziert so die kognitive Überlastung.

🧠 Kennen Sie den Begriff: Kognitive Überlastung ist ein Punkt, an dem Ihr Gehirn von neuen Informationen überwältigt wird und die Lerneffizienz verringert.

So funktioniert es: Sie geben einen Text oder Inhalt ein, und Brain identifiziert die Schlüsselpunkte, extrahiert die wesentlichen Informationen und präsentiert sie in einem leichter verdaulichen Format. Das ist die perfekte KI-Notiz-Zusammenfassung .

Fassen Sie alles sofort zusammen mit ClickUp Brain

📖 Auch gelesen: 10 pädagogische KI-Tools für Studenten

Schritt 5: Die Testphase

Die "Testphase" ist die letzte Phase der PQRST-Methode. Sie dient als Selbsteinschätzung, um das bisher Gelernte zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Testen Sie sich selbst innerhalb von 24 Stunden nach der Lektüre des Materials, um zu vermeiden, dass Sie es wieder vergessen.

Schauen wir uns an, wie Sie dabei vorgehen können.

Beginnen Sie damit, sich so viel wie möglich zu merken, ohne auf das Buch oder schriftliche Notizen zurückzugreifen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gehen Sie die Fragen durch, die Sie geschrieben haben, um Ihre Erinnerung auszulösen, aber vermeiden Sie es, Ihre Antworten oder andere Notizen zu überprüfen, bis Sie Ihr Erinnerungsvermögen vollständig getestet haben

Versuchen Sie nun, die Fragen zu beantworten, ohne auf das Studienmaterial zurückzugreifen

Notieren Sie sich die Fragen, die Sie Ihrer Meinung nach nicht gut genug beantwortet haben

Gehen Sie zu Ihrem Material zurück und konzentrieren Sie sich auf die schwächeren Bereiche. Sie können die Notizen neu schreiben, um sie zu festigen

Wenn Sie mit Online-Inhalten vertraut sind, versuchen Sie es mit interaktiven Quiz und Diskussionsforen

🔍 Wussten Sie schon? Verwenden Sie Eselsbrücken oder Gedächtnisstützen wie Akronyme, Reime, Lieder oder Bilder, um schwierige Informationen zu vereinfachen und zu behalten. Ein Beispiel: "Meine sehr gebildete Mutter hat uns gerade Nachos serviert" hilft, sich die Reihenfolge der Planeten zu merken: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, und so weiter.

ClickUp Schülervorlage

Die ClickUp Vorlage für Schüler wurde entwickelt, um Schülern und Lehrern dabei zu helfen, ihre Aufgaben zu organisieren und den Überblick zu behalten.

Wenn Sie die Dinge effizient gestalten wollen, können Sie die ClickUp Vorlage für Studenten ist ein guter Ausgangspunkt.

Diese Vorlage macht es einfach, Kursarbeiten und Vorlesungen zu organisieren, Themen zu kategorisieren und Aufgaben mit klaren, umsetzbaren Aufgaben zu verwalten. Die Kombination mit der PQRST-Methode kann die Effizienz beim Lernen steigern und dafür sorgen, dass Sie sich konzentrieren.

Beginnen Sie mit einer Liste der anstehenden Themen oder Kapitel, die Sie noch einmal durchgehen möchten, und schaffen Sie so die Voraussetzungen für ein fokussiertes Studium. Formulieren Sie während der Lektüre Leitfragen und fügen Sie diese als Aufgaben in ClickUp hinzu. Machen Sie während der Lektüre organisierte Notizen in ClickUp, und unterteilen Sie diese in Unteraufgaben für bestimmte Abschnitte oder Themen. Fassen Sie Schlüsselpunkte in Kommentaren oder zusammenfassenden Aufgaben zusammen, um Ihr Verständnis zu festigen.

Wenn Sie diese Vorlage zusammen mit der PQRST-Methode verwenden, entsteht ein strukturierter, stressfreier Plan, der das Lernen und Behalten verbessert.

⚡ Vorlage Archiv: Cornell-Notizen sind eine bewährte Methode, um Informationen effektiv zu organisieren. Erkunden Sie Vorlagen für Cornell-Notizen die ein strukturiertes Format zum effizienten Zusammenfassen, Überprüfen und Festhalten von Wissen bieten.

Vorteile der Verwendung von ClickUp für das Studienmanagement

ClickUp-Erinnerungen ClickUp-Erinnerungen ermöglicht es Ihnen, automatische Benachrichtigungen für wichtige Meilensteine, Fristen und Aufgaben im Studium einzustellen. Mit Erinnerungen erhalten Sie Zugang zu:

Anpassbare Benachrichtigungen zur Nachverfolgung von Aufgaben und Abgabeterminen

Wiederkehrende Benachrichtigungen für laufende Sitzungen oder Aufgaben

Geräteübergreifende Erinnerungen, damit Sie keine Aktualisierung verpassen

Speicherort-basierte Aufforderungen, die bei Erreichen Ihres Lernortes aktiviert werden

Keine einzige Sitzung mehr verpassen mit ClickUp Reminders

ClickUp Kalender Ansicht

Nächste, ClickUp Kalender Ansicht bietet eine organisierte Möglichkeit zur Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Sitzungen. Sie können Sitzungen planen, Fälligkeitsdaten festlegen und sie in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Formaten anzeigen - alles in einem einzigen Fenster.

Behalten Sie den Überblick über Ihren Leseplan mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Die Synchronisierung mit externen Kalendern wie Google oder Outlook hilft Studenten dabei, alle ihre Verpflichtungen an einem Ort zusammenzufassen und sicherzustellen, dass die Sitzungen mit anderen wichtigen Ereignissen abgestimmt sind.

Dies ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten Tools, die für die Organisation von Projekten benötigt werden, an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung, sondern bietet auch andere tools in der gleichen Umgebung, wie z.B. Dokumente, in denen man Notizen machen und Berichte erstellen kann, und die Integration mit Kalender und E-Mails, alles an einem Ort

gustavo Seabra, Forschungsdozent

📖 Lies auch: 6 kostenlose KWL-Vorlagen und Ressourcen für Lehrkräfte

Tipps zur Anpassung des Prozesses an individuelle Bedürfnisse

Die PQRST-Methode ist sehr anpassungsfähig. Im Folgenden finden Sie einige Tipps und Beispiele, wie Sie PQRST für verschiedene Szenarien optimieren können:

Verstehen Sie die Lernstile: Ihr Lernstil (visuell, auditiv, kinästhetisch) bestimmt Ihre Vorgehensweise. Passen Sie ihn nach Bedarf an. Wenn Sie beispielsweise ein visueller Lerner sind, sollten Sie in den Phasen Vorschau und Zusammenfassung Diagramme oder Mindmaps verwenden, um die Schlüsselideen zu strukturieren

Ihr Lernstil (visuell, auditiv, kinästhetisch) bestimmt Ihre Vorgehensweise. Passen Sie ihn nach Bedarf an. Wenn Sie beispielsweise ein visueller Lerner sind, sollten Sie in den Phasen Vorschau und Zusammenfassung Diagramme oder Mindmaps verwenden, um die Schlüsselideen zu strukturieren Nutzen Sie Ihr Urteilsvermögen: Wenn Sie bestimmte Themen als besonders schwierig empfinden, nehmen Sie sich in der Phase Lesen mehr Zeit, um sie vollständig zu erfassen. Entscheiden Sie selbst, wann und wie viel Zeit Sie für die einzelnen Phasen aufwenden wollen

Wenn Sie bestimmte Themen als besonders schwierig empfinden, nehmen Sie sich in der Phase Lesen mehr Zeit, um sie vollständig zu erfassen. Entscheiden Sie selbst, wann und wie viel Zeit Sie für die einzelnen Phasen aufwenden wollen Passen Sie die Zeit für die einzelnen Phasen an: Wenn Sie jemand sind, der Informationen schnell aufnimmt, können Sie die Phasen Vorschau und Fragen beschleunigen. Wenn ein Konzept eine tiefere Erforschung erfordert, sollten Sie die Lesephase verlängern

Wenn Sie jemand sind, der Informationen schnell aufnimmt, können Sie die Phasen Vorschau und Fragen beschleunigen. Wenn ein Konzept eine tiefere Erforschung erfordert, sollten Sie die Lesephase verlängern Personalisieren Sie die Phase Zusammenfassen und Testen: Passen Sie Ihre Notizen in der Phase Zusammenfassen an das von Ihnen bevorzugte Format an - ob Aufzählungspunkte, Infografiken oder digitalapps für Notizen. Erstellen Sie für die Phase "Test" Quiz- oder Übungsfragen, die auf Ihre typische Art und Weise, Informationen zu behalten, abgestimmt sind

Passen Sie Ihre Notizen in der Phase Zusammenfassen an das von Ihnen bevorzugte Format an - ob Aufzählungspunkte, Infografiken oder digitalapps für Notizen. Erstellen Sie für die Phase "Test" Quiz- oder Übungsfragen, die auf Ihre typische Art und Weise, Informationen zu behalten, abgestimmt sind Selbstreflexion und Flexibilität einbeziehen: Überlegen Sie, welche Phasen für Sie am nützlichsten sind, und passen Sie sie entsprechend an. Vielleicht brauchen Sie in der Phase "Zusammenfassen" mehr Zeit für Selbsttests oder Reflexion, um das Gelernte zu festigen

Anwendungsfälle für die PQRST-Methode

Die PQRST-Methode ist nicht nur eine study tool -ist ein vielseitiger Ansatz, der sich an verschiedene Lernsituationen anpassen lässt. Ganz gleich, ob Sie Lehrbücher durcharbeiten, sich auf Prüfungen vorbereiten oder Notizen zu Vorlesungen organisieren - diese Methode hilft Ihnen, Informationen in überschaubare Schritte zu unterteilen.

Lassen Sie uns herausfinden, wo sie am besten funktioniert. 📋

1. Akademisches Studium

Als Student jonglieren Sie wahrscheinlich mit mehreren Fächern, Aufgaben und Fristen. Es ist leicht, sich von der schieren Menge an Informationen, die Sie aufnehmen müssen, überwältigt zu fühlen.

Die PQRST-Studienmethode kann jedoch dabei helfen, alles in überschaubare, effiziente Schritte aufzuteilen. Hier erfahren Sie, wie Sie sie anwenden können:

Vorschau: Bevor Sie sich in ein Kapitel oder in die Notizen zu einer Vorlesung vertiefen, sollten Sie das Material zunächst überfliegen. Achten Sie auf Überschriften, Zwischenüberschriften, fett gedruckte Begriffe und Zusammenfassungen. Bevor Sie beispielsweise ein umfangreiches Geschichtskapitel in Angriff nehmen, werfen Sie einen Blick auf die Hauptthemen wie "Erster Weltkrieg", "Weltwirtschaftskrise" oder "Der Versailler Vertrag"

Bevor Sie sich in ein Kapitel oder in die Notizen zu einer Vorlesung vertiefen, sollten Sie das Material zunächst überfliegen. Achten Sie auf Überschriften, Zwischenüberschriften, fett gedruckte Begriffe und Zusammenfassungen. Bevor Sie beispielsweise ein umfangreiches Geschichtskapitel in Angriff nehmen, werfen Sie einen Blick auf die Hauptthemen wie "Erster Weltkrieg", "Weltwirtschaftskrise" oder "Der Versailler Vertrag" Fragen: Schreiben Sie beim Überfliegen Fragen auf, von denen Sie glauben, dass sie im Text beantwortet werden. was waren die Ursachen des Ersten Weltkriegs? Wie trug der Vertrag von Versailles zur Entstehung des Zweiten Weltkriegs bei? Mit konkreten Fragen im Kopf aktivieren Sie bereits die Neugierde

Schreiben Sie beim Überfliegen Fragen auf, von denen Sie glauben, dass sie im Text beantwortet werden. was waren die Ursachen des Ersten Weltkriegs? Wie trug der Vertrag von Versailles zur Entstehung des Zweiten Weltkriegs bei? Mit konkreten Fragen im Kopf aktivieren Sie bereits die Neugierde Lesen: Lesen Sie nun gründlich, behalten Sie die Fragen im Hinterkopf und konzentrieren Sie sich darauf, Antworten zu finden. Heben Sie Schlüsselstellen hervor oder machen Sie sich Notizen am Rande. Nehmen wir an, Sie lesen ein Geschichtsbuch über den Großen Krieg. Suchen Sie beim Lesen nach Antworten auf die Fragen, die Sie sich ausgedacht haben

Lesen Sie nun gründlich, behalten Sie die Fragen im Hinterkopf und konzentrieren Sie sich darauf, Antworten zu finden. Heben Sie Schlüsselstellen hervor oder machen Sie sich Notizen am Rande. Nehmen wir an, Sie lesen ein Geschichtsbuch über den Großen Krieg. Suchen Sie beim Lesen nach Antworten auf die Fragen, die Sie sich ausgedacht haben Zusammenfassen: Wenn Sie einen Abschnitt beendet haben, versuchen Sie, das Gelesene in Ihren eigenen Worten zusammenzufassen und machen Sie klare Notizen zur Geschichte. Du könntest sagen: "Die Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 war die unmittelbare Ursache des Ersten Weltkriegs"

Wenn Sie einen Abschnitt beendet haben, versuchen Sie, das Gelesene in Ihren eigenen Worten zusammenzufassen und machen Sie klare Notizen zur Geschichte. Du könntest sagen: "Die Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 war die unmittelbare Ursache des Ersten Weltkriegs" Test: Testen Sie schließlich, was Sie gerade gelernt haben. Verlassen Sie sich nicht nur auf eine passive Wiederholung - stellen Sie sich selbst Fragen oder verwenden Sie Karteikarten

2. Berufliche Entwicklung

Nehmen wir an, Sie sind in einer Rolle im Marketing tätig und müssen lernen, wie man ein neues Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) einsetzt.

Hier sehen Sie, wie Sie PQRST anwenden können:

Vorschau: Bevor Sie das CRM-Handbuch öffnen, werfen Sie einen kurzen Blick auf die Tabelle mit den Inhalten oder das Hauptmenü des Tools. Identifizieren Sie die Hauptabschnitte wie Lead Management, Berichterstellung und Automatisierung. So erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über das, was Sie gleich lernen werden

Bevor Sie das CRM-Handbuch öffnen, werfen Sie einen kurzen Blick auf die Tabelle mit den Inhalten oder das Hauptmenü des Tools. Identifizieren Sie die Hauptabschnitte wie Lead Management, Berichterstellung und Automatisierung. So erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über das, was Sie gleich lernen werden Fragen: Erstellen Sie anhand der Vorschau eine Liste mit Fragen. Zum Beispiel: "Wie füge ich einen neuen Kontakt hinzu?" oder "Wie automatisiere ich E-Mail-Kampagnen? Diese Fragen lenken Ihren Fokus

Erstellen Sie anhand der Vorschau eine Liste mit Fragen. Zum Beispiel: "Wie füge ich einen neuen Kontakt hinzu?" oder "Wie automatisiere ich E-Mail-Kampagnen? Diese Fragen lenken Ihren Fokus Lesen: Gehen Sie nun die Anleitungen oder die Dokumentation durch. Konzentrieren Sie sich darauf, Antworten auf Ihre Fragen zu finden, und machen Sie sich Notizen zu den wichtigsten Features oder Best Practices

Gehen Sie nun die Anleitungen oder die Dokumentation durch. Konzentrieren Sie sich darauf, Antworten auf Ihre Fragen zu finden, und machen Sie sich Notizen zu den wichtigsten Features oder Best Practices Zusammenfassen: Wenn Sie einen Abschnitt abgeschlossen haben, fassen Sie den Prozess auf einfache Weise zusammen. Ein Beispiel: "Um einen Kontakt hinzuzufügen, gehen Sie auf die Registerkarte 'Kontakte', klicken Sie auf 'Neu hinzufügen' und füllen Sie die erforderlichen Felder aus

Wenn Sie einen Abschnitt abgeschlossen haben, fassen Sie den Prozess auf einfache Weise zusammen. Ein Beispiel: "Um einen Kontakt hinzuzufügen, gehen Sie auf die Registerkarte 'Kontakte', klicken Sie auf 'Neu hinzufügen' und füllen Sie die erforderlichen Felder aus Test: Setzen Sie Ihr neues Wissen in die Praxis um. Versuchen Sie, einen Kontakt hinzuzufügen oder eine Testkampagne einzustellen. Je mehr Sie üben, desto mehr werden Sie behalten

3. Persönliches Wachstum

Die PQRST-Methode funktioniert ebenso gut im persönlichen Bereich und kann Ihnen helfen, Folgendes zu erreichen persönliche Entwicklungsziele .

Sie können es für alles nutzen, von der Aufnahme eines neuen Hobbys über das Erlernen einer Sprache bis hin zum Eintauchen in Bücher zur persönlichen Entwicklung. Es wird Ihnen helfen, das Gelernte zu behalten und in Ihrem täglichen Leben anzuwenden.

Nehmen wir an, Sie lernen Spanisch. Hier sehen Sie, wie Sie PQRST anwenden können:

Vorschau: Schauen Sie sich die Vokabeln oder den Plan der Lektion für den jeweiligen Tag an. Wenn es in der Lektion zum Beispiel um Essen geht, sehen Sie sich die Liste mit Wörtern wie Manzana (Apfel), pan (Brot) und leche (Milch) an. So bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sie lernen werden

Schauen Sie sich die Vokabeln oder den Plan der Lektion für den jeweiligen Tag an. Wenn es in der Lektion zum Beispiel um Essen geht, sehen Sie sich die Liste mit Wörtern wie Manzana (Apfel), pan (Brot) und leche (Milch) an. So bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sie lernen werden Zu erledigen: Stellen Sie sich Fragen wie: "Wie spreche ich 'Manzana' richtig aus?" oder "Wie verwende ich 'pan' in einem Satz?

Stellen Sie sich Fragen wie: "Wie spreche ich 'Manzana' richtig aus?" oder "Wie verwende ich 'pan' in einem Satz? Lesen: Gehen Sie Ihr Lernmaterial durch und machen Sie sich Notizen zu Grammatikregeln, Vokabeln und Beispielen. Konzentrieren Sie sich beim Lesen darauf, Antworten auf Ihre Fragen zu finden

Gehen Sie Ihr Lernmaterial durch und machen Sie sich Notizen zu Grammatikregeln, Vokabeln und Beispielen. Konzentrieren Sie sich beim Lesen darauf, Antworten auf Ihre Fragen zu finden Zusammenfassen: Fassen Sie nach dem Lernen zusammen, was Sie gelernt haben. Beispiel: "Im Spanischen ist das Wort für Apfel 'manzana', und um zu sagen 'Ich mag Äpfel', würde ich sagen 'Me gustan las manzanas'

Fassen Sie nach dem Lernen zusammen, was Sie gelernt haben. Beispiel: "Im Spanischen ist das Wort für Apfel 'manzana', und um zu sagen 'Ich mag Äpfel', würde ich sagen 'Me gustan las manzanas' Test: Testen Sie sich schließlich selbst. Versuchen Sie, eine Unterhaltung mit einem Sprachpartner zu führen oder testen Sie Ihren Wortschatz

📖 Auch lesen: 10 SMART-Ziele für College-Studenten

Tipps zur Maximierung der Wirksamkeit der PQRST-Methode

Die PQRST-Methode ist sehr effektiv. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie zu erledigen haben, um sie noch leistungsfähiger zu machen. Siehe unten. 👀

🔹Klare Ziele setzen

Bevor Sie mit der PQRST-Methode beginnen, sollten Sie klare Ziele für Ihre Sitzung festlegen:

Was genau wollen Sie erreichen?

Müssen Sie einige Fakten auswendig lernen?

Bereiten Sie sich auf eine Prüfung vor?

Wenn Sie sich konkrete Ziele setzen, lenken Sie Ihre Sitzungen so, dass die PQRST-Methode zielgerichteter und effizienter wird.

🔹Erstellen Sie durchdachte Fragen

Überlegen Sie sich die wichtigsten Konzepte oder Begriffe im Lernstoff und formulieren Sie daraus Fragen, die Ihr Verständnis herausfordern.

Ein Beispiel: Wenn Sie über den menschlichen Blutkreislauf lesen, wäre eine gute Frage wie folgt: welche Rolle spielt das Herz bei der Blutzirkulation?

Diese Art des Nachfragens regt Sie dazu an, kritisch über den Inhalt nachzudenken, anstatt ihn nur passiv aufzunehmen. Je spezifischer Ihre Fragen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie sich sinnvoll mit dem Material auseinandersetzen.

🔹Zusammenfassung in eigenen Worten

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Konzepte in einer kurzen, kohärenten Zusammenfassung zusammenzufassen, anstatt das Material einfach noch einmal zu lesen oder Abschnitte hervorzuheben.

Wenn Sie sich den Stoff in vereinfachter Form selbst erklären, zwingen Sie Ihr Gehirn, die Informationen gründlicher zu verarbeiten.

🔹Nutzen Sie das aktive Erinnern zum Testen

Aktives Abrufen bedeutet, dass Sie die Informationen aus dem Gedächtnis abrufen, ohne auf Ihre Notizen zu schauen. Diese technik des Auswendiglernens besteht darin, alles aufzuschreiben, was man sich zu einem Thema merken kann, oder Karteikarten zu benutzen.

Wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Kreislaufsystem beschäftigt haben, schließen Sie Ihre Notizen und schreiben Sie alles auf, woran Sie sich erinnern können, wie das Blut durch den Körper zirkuliert. Sie könnten sogar ein Bild zeichnen, um es visuell darzustellen.

💡 Profi-Tipp: Um schwere Gedächtnislücken zu bekämpfen, können Sie versuchen, die Wiederholung in Abständen mit dem aktiven Abruf zu kombinieren. Bei dieser Technik werden die Informationen in immer kürzeren Abständen wiederholt, was das Langzeitgedächtnis stärkt.

Regelmäßige Wiederholung und Reflexion

Nehmen Sie sich schließlich Zeit, um das Gelernte zu überprüfen und zu reflektieren. Dieser Schritt könnte beinhalten, dass Sie Ihre Zusammenfassungen durchgehen, Ihre Notizen überprüfen und sich selbst erneut testen.

Wenn Sie darüber nachdenken, wie gut Sie den Stoff verstanden haben und wo Sie eventuell noch weitere Erklärungen brauchen, bleibt der Stoff in Ihrem Gedächtnis frisch. Wenn Sie z. B. ein Kapitel abgeschlossen haben, sollten Sie einen Tag später noch einmal die Schlüsselbegriffe überprüfen, um zu sehen, ob sie hängen geblieben sind.

Pro-Tipp: Denken Sie daran, Ihre Sitzungen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander durchzuführen. Sie sollten sie nicht so früh erledigen, dass Sie nichts mehr vergessen können, und nicht so spät, dass Sie alles vergessen haben.

Gängige Fehler, die Sie mit PQRST vermeiden sollten

Hier sind einige häufige Fehler, die bei der Anwendung der PQRST-Methode zu vermeiden sind:

Überspringen der 'Vorschau'-Phase

Es mag wie Zeitverschwendung erscheinen, aber eine Vorschau des Materials ist unerlässlich, da sie Ihnen einen Überblick darüber verschafft, was Sie erwartet.

Wenn Sie sich direkt in die Lektüre stürzen, ohne die Struktur oder die Hauptthemen zu kennen, werden Sie wahrscheinlich wichtige Verbindungen und Zusammenhänge verpassen.

Passives Lesen

Das bloße Lesen des Materials ist keine Garantie dafür, dass Sie die Informationen behalten. Sie müssen sich während der Lesephase aktiv beteiligen.

Das bedeutet, dass Sie das Material aufmerksam lesen und dabei die von Ihnen formulierten Fragen beantworten. Überfliegen Sie das Kapitel aktiv und konzentrieren Sie sich auf die Beantwortung Ihrer spezifischen Fragen. Lassen Sie den Text nicht einfach über sich ergehen - verarbeiten Sie die Informationen aktiv.

Sich selbst nicht gründlich prüfen

Ein häufiger Fehler bei der PQRST-Methode besteht darin, sich selbst nicht ausreichend zu prüfen, was das Verständnis und das Behalten des Stoffes erheblich limitieren kann. Wenn Sie mit dem Lesen und Zusammenfassen fertig sind, sollten Sie nicht nur einen Blick auf Ihre Notizen werfen und davon ausgehen, dass Sie alles verstanden haben.

Nur durch Tests können Sie überprüfen, ob Sie die Informationen wirklich verinnerlicht haben.

Testen Sie Ihr Wissen gründlich, sei es mit Hilfe von Karteikarten, Übungsfragen oder indem Sie den Stoff einer anderen Person beibringen.

📖 Lies auch: Wie man mit der Chunking-Methode das Gedächtnis verbessert

Mit PQRST und ClickUp besser lernen und behalten

Die PQRST-Methode verbessert das Lernen, indem sie die aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff fördert, die Merkfähigkeit verbessert und das kritische Denken anregt. Egal, ob Sie visuell lernen oder Selbsttests bevorzugen, die PQRST-Methode hilft Ihnen, komplexe Konzepte in überschaubare Schritte zu zerlegen.

Um Ihre Sitzungen zu rationalisieren und organisiert zu bleiben, verwenden Sie ClickUp, um Aufgaben zu verwalten, Erinnerungen einzustellen und den Fortschritt in jeder Phase des Lernprozesses zu verfolgen. Kostenlos anmelden heute!