Wie man mit der Chunking-Methode das Gedächtnis verbessert

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich manche Menschen scheinbar mühelos alles merken können, von Einkaufslisten bis hin zu komplexen Theorien?

Es ist unwahrscheinlich, dass sie alle mit dem begehrten eidetischen Gedächtnis gesegnet sind; vielleicht ist es die Chunking-Methode.

Diese aus der kognitiven Psychologie stammende Technik hilft unserem Gehirn, Informationen effektiver zu verarbeiten und zu behalten. Ob Sie sich auf eine Präsentation vorbereiten oder versuchen, den Überblick zu behalten tägliche To-Do-Listen wenn Sie das Chunking beherrschen, verringern Sie die kognitive Belastung, verbessern die Lerneffizienz und können sich schneller erinnern.

Lassen Sie uns mehr über die Chunking-Methode erfahren.

Was ist die Chunking-Methode?

**Die Chunking-Methode ist eine Gedächtnistechnik, bei der große Informationsblöcke in mundgerechte Stücke zerlegt werden. Sie können diese Stücke auf der Grundlage von Ähnlichkeiten, persönlichen Assoziationen oder visuellen Hinweisen erstellen

Unser Arbeitsgedächtnis, oder Kurzzeitgedächtnis, kann etwa vier Informationsblöcke verarbeiten auf einen Schlag. Wenn das Gehirn eine neue Eingabe erhält, kann es diese auf zwei Arten verarbeiten. Zum einen kann es vorhandene Daten überschreiben, um Platz für neue Daten zu schaffen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, sinnvolle Teile aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu verschieben, aus dem man sie später ohne große geistige Anstrengung wieder abrufen kann.

Wenn Sie versuchen, eine Information zu behalten, wollen Sie sie in das Langzeitgedächtnis verschieben. Und genau dabei kann Ihnen Chunking helfen.

Es eignet sich hervorragend für Schüler und Studenten, die täglich größere Informationsbrocken lernen und auswendig lernen müssen. Erwachsene müssen sich zwar weniger merken, aber dennoch gibt es ein paar wichtige Dinge, die wir uns alle merken müssen - wichtige Telefonnummern, Kartennummern, Gesichter und Namen von Menschen, wichtige Arbeitsabläufe und Passwörter, um nur einige zu nennen.

Wenn Sie kein Student sind, müssen Sie vielleicht keinen Test machen, um Ihre Gedächtnisleistung zu überprüfen. Aber ein gutes Gedächtnis macht Ihnen das Leben leichter, sowohl privat als auch beruflich.

Geschichte der Chunking-Methode

Der Kognitionspsychologe George A. Miller führte das Konzept des Chunking in seinem Aufsatz ' The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information ', veröffentlicht 1956.

Miller schlug vor, dass das menschliche Gehirn nur eine begrenzte Anzahl von Elementen gleichzeitig in seinem Arbeitsgedächtnis speichern kann (etwa 7 ± 2 Elemente). Indem man jedoch einzelne Elemente zu größeren, bedeutungsvollen Einheiten oder "Brocken" zusammenfasst, kann man sich an komplexere Informationen erinnern und diese effektiv verarbeiten.

Millers Forschungen bildeten die Grundlage für die Weiterentwicklung der kognitiven Psychologie, insbesondere für das Verständnis, wie Menschen Informationen mental organisieren und verarbeiten.

Neal F. Johnson wiederholte etwas Ähnliches in seinem Aufsatz "Die Rolle von Chunking und Organisation im Prozess des Abrufs" (1970). **Er sprach über vier Schlüsselkonzepte, die an der Organisation des Gedächtnisses beteiligt sind: Chunk, Memory Code, Decode und Recode

Chunks sind gruppierte Verhaltenssequenzen, die oft in bestimmten Mustern auftreten. Es kann sich dabei um Sätze von Informationen handeln, die im selben Gedächtniscode gespeichert sind. Bei der Rekodierung geht es darum, den Code für einen Chunk zu lernen, und bei der Dekodierung wird der Code in verwertbare Informationen umgewandelt.

Die Art und Weise, wie Elemente organisiert sind, wirkt sich auf ihre assoziativen Beziehungen aus - Elemente innerhalb desselben Chunks haben starke Assoziationen, während Elemente aus verschiedenen Chunks schwächere oder keine übertragbaren Assoziationen aufweisen.

Die Chunking-Methode ist heute in unseren Bildungssystemen und bei der täglichen Problemlösung von großer Bedeutung. Lassen Sie uns nun herausfinden, wie Sie diesen Ansatz nutzen können, um alle mit Ihrem Erinnerungsvermögen zu überraschen.

Wie man die Chunking-Methode anwendet

Lassen Sie uns verstehen, wie Sie die Chunking-Methode in Ihrem täglichen Leben anwenden können:

Priorisieren Sie wichtige Informationen

Das menschliche Gehirn verarbeitet jeden Tag Tausende von Informationen. Aber nicht alle davon verdienen den begehrten Status, in unserem Langzeitgedächtnis zu verweilen. Der erste Schritt besteht also darin, die wichtigsten Informationen herauszufinden, die Sie behalten möchten

Sie können eine Prioritätenmatrix verwenden, um informationen zu priorisieren auf der Grundlage von Wichtigkeit, Auswirkungen, Fristen oder anderen Kriterien, die auf Ihren Fall zutreffen.

Die Technik der umgekehrten Pyramide ist ebenfalls hilfreich. Zeichnen Sie eine umgedrehte Pyramide auf Papier und unterteilen Sie sie mit horizontalen Linien in Abschnitte. **Beginnen Sie nun, die Informationen in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit einzutragen

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie müssen auf einer Geschäftskonferenz eine Rede über die Bedeutung der Cybersicherheit halten. Sie würden die umgekehrte Pyramide wie folgt unterteilen:

Kerninformationen (Spitze der Pyramide): Die Hauptbotschaft, die Sie vermitteln möchten - warum Cybersicherheit für Unternehmen notwendig ist, welche Arten von Bedrohungen es gibt und wie man Sicherheitsverletzungen verhindern kann

Die Hauptbotschaft, die Sie vermitteln möchten - warum Cybersicherheit für Unternehmen notwendig ist, welche Arten von Bedrohungen es gibt und wie man Sicherheitsverletzungen verhindern kann Zusatzinformationen (Mitte der Pyramide): Tipps, wie man sich im täglichen Leben schlau machen kann

Tipps, wie man sich im täglichen Leben schlau machen kann Unterstützende Informationen (unterer Teil der Pyramide): Dieser Abschnitt enthält alle Daten und Statistiken, die Sie zur Untermauerung Ihrer Argumente herangezogen haben

Die Kern- und Zusatzinformationen sind das, was Sie sich beim Halten der Rede merken müssen. Für die unterstützenden Informationen sollte eine PowerPoint-Präsentation ausreichen.

Assoziationen/Verbindungen aufzeigen

Versuchen Sie, eine Verbindung oder Ähnlichkeit zwischen Dingen zu finden und gruppieren Sie Informationen auf der Grundlage dieser Ähnlichkeiten. Der Umfang der Informationen entscheidet darüber, wie viele Gruppen Sie benötigen.

Wenn Sie sich zum Beispiel mit der Strategie eines kleinen Unternehmens befassen, müssen Sie sich um mehrere bewegliche Teile kümmern.

Keyword-Recherche, Erstellung von Themenclustern, On-Page- und Off-Page-SEO, Einführung eines Newsletters, regelmäßige Online-Postings und -Einbindung, Verfassen von Blogs, Nachverfolgung von KPIs und vieles mehr - Sie verstehen, worum es geht.

Stellen Sie Zusammenhänge zwischen diesen Aufgaben fest und fassen Sie sie in grobe Kategorien zusammen: SEO (Keyword-Recherche, Erstellung von Themenclustern, On- und Off-Page-SEO), Content-Erstellung (Erstellung von Blogbeiträgen und Social-Media-Inhalten) und so weiter. Sie können sich jede Woche einen Tag Zeit nehmen, um sich auf eine Gruppe zu konzentrieren. Die Bündelung von Aufgaben hilft Ihnen, sich zu konzentrieren und organisiert zu bleiben, und die Ergebnisse sind wirkungsvoller.

Sie können auch alte Informationen mit neuen kombinieren, um sie besser zu behalten. Nehmen wir an, Sie treffen sich zweimal im Jahr mit Ihren Teammitgliedern an anderen Standorten. Mithilfe von Assoziationen können Sie sich schnell daran erinnern, woher sie kommen.

Wenn es Ihnen schwer fällt, sich daran zu erinnern, dass Tim aus Michigan kommt, können Sie versuchen, Ihre bereits vorhandenen Erinnerungen an Michigan mit Tim zu verknüpfen. Vielleicht sind Sie mit Ihren Eltern dorthin gereist? Schaffen Sie eine mentale Verbindung, um sich an wichtige Informationen zu erinnern und Gespräche reibungslos zu führen.

Nehmen Sie die Hilfe anderer Gedächtnistechniken in Anspruch

'My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles' - erinnern Sie sich an diese beliebte Eselsbrücke, die Sie in der Schule gelernt haben, um sich die Namen der Planeten im Sonnensystem zu merken? Oder an das Akronym "VIBGYOR", um sich die sieben Farben des Regenbogens zu merken?

Diese techniken zum Auswendiglernen sind sehr nützlich, wenn Sie keine Verbindungen oder Ähnlichkeiten zwischen Schritten finden können.

Nehmen wir an, du lernst, wie du effektive E-Mails schreibst. Es gibt viel zu viele Tipps, die Sie sich merken müssen, also können Sie es auf CLEAR reduzieren.

C (Prägnant): Halten Sie E-Mails kurz und auf den Punkt

L (Logisch): Behalten Sie einen logischen Fluss vom Anfang bis zum Ende bei

E (Engaging): Schreiben Sie so, dass das Interesse des Lesers geweckt wird

A (Aktionsfähig): Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail CTAs oder nächste Schritte enthält

R (Respektvoll): Behalten Sie einen respektvollen Ton bei und vermeiden Sie aufrührerische Formulierungen

Sie können ähnliche Akronyme oder Mnemotechniken für verschiedene Prozesse in Ihrem Arbeitsablauf erstellen. Auf diese Weise wird das Erinnern an komplexe Schritte zum Kinderspiel!

Verwenden Sie Mind Mapping

Es kann schwierig sein, sich einen großen Textblock zu merken, aber wenn Sie eine visuelle Darstellung erstellen, werden Sie die Informationen länger behalten.

Nehmen wir an, Sie sind neu in der Unternehmensführung und versuchen, sich die verschiedenen Teile eines Geschäftsplans zu merken. Unterteilen Sie zunächst das Hauptkonzept in mehrere Teile/Abschnitte und Unterabschnitte. Erstellen Sie dann eine Mind Map wie diese, um das Konzept zu visualisieren:

über ClickUp Sobald Sie die Grundlagen verstanden haben, können Sie weitere Zweige (Hauptthema/Konzept) oder Äste (Unterthemen) zur Mind Map hinzufügen und andere wichtige Details einbeziehen.

Eine der beliebtesten methoden zum Notieren diese Methode wirkt wahre Wunder, wenn man etwas Neues lernt oder Ideen sammelt.

Üben, üben, üben!

Je mehr Sie üben, desto geschickter werden Sie darin, Assoziationen herzustellen, Ähnlichkeiten zu erkennen und zu verstehen, wie Chunking funktioniert. Mit täglicher Übung können Sie komplexe Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis verschieben und sie so selbstverständlich abrufen, als könnten Sie das Alphabet aufsagen.

Empfohlene Lektüre: Die Time Chunking Methode von Damon Zahariades

Die Chunking-Methode von Miller konzentriert sich darauf, wie wir Informationen verarbeiten und abrufen. Der Produktivitätsautor und Unternehmer Damon Zahariades leiht sich die Idee des Chunking und wendet sie in seinem Buch The Time Chunking Method auf den Bereich des Zeitmanagements an: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

über Amazon Es ist eine großartige Ressource, wenn Sie immer das Gefühl haben, dass Sie gegen die Zeit anrennen. Hier sind einige wichtige Erkenntnisse aus dem Buch, die Ihnen helfen werden, produktiver zu sein und Ihre Zeit effizienter zu nutzen:

Bevor Sie die Time Chunking-Methode erforschen, schlägt der Autor vor, dass Sie sich über Ihre Ziele klar werden . Wenn Ihre Ziele kristallklar sind, können Sie Ihren Zeitplan effektiv organisieren und Zeitabschnitte für bestimmte Aufgaben zuweisen

. Wenn Ihre Ziele kristallklar sind, können Sie Ihren Zeitplan effektiv organisieren und Zeitabschnitte für bestimmte Aufgaben zuweisen Er empfiehlt die Verwendung der SMART-Ziel Rahmenwerk zur Definition Ihrer Ziele . Notieren Sie die Schritte, die Sie unternehmen müssen, und erstellen Sie einen Fahrplan, um diese Ziele zu erreichen

SMART-Ziel . Notieren Sie die Schritte, die Sie unternehmen müssen, und erstellen Sie einen Fahrplan, um diese Ziele zu erreichen Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, ist es an der Zeit, sie in Aufgaben aufzuteilen - die Aufgaben, die für die Erreichung Ihres Ziels unerlässlich sind. Diese Aufgaben sollten in Ihrem Zeitbudget Vorrang haben. Priorisieren Sie die Aufgaben, die zeitkritisch sind oder einen erheblichen Einfluss auf Ihren Gesamterfolg haben

aufzuteilen - die Aufgaben, die für die Erreichung Ihres Ziels unerlässlich sind. Diese Aufgaben sollten in Ihrem Zeitbudget Vorrang haben. auf Ihren Gesamterfolg haben Nicht alle Aufgaben haben das gleiche Gewicht. Wenn Sie die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen, können Sie Ihre Ziele schnell erreichen

erledigen, können Sie Ihre Ziele schnell erreichen Bauen Sie Ihre Zeiteinheiten auf, indem Sie für jede Aufgabe eigene Zeitblöcke einplanen (ähnlich wie bei der Pomodoro-Technik). Passen Sie die Dauer der einzelnen Zeitblöcke an die Wichtigkeit und Komplexität der Aufgabe an.

(ähnlich wie bei der Pomodoro-Technik). Passen Sie die Dauer der einzelnen Zeitblöcke an die Wichtigkeit und Komplexität der Aufgabe an. Bauen Sie Pausen in Ihren Zeitplan ein. Regelmäßige Pausen - etwa 10 bis 15 Minuten pro Stunde - können die Produktivität steigern und einem Burnout vorbeugen, so dass Ihr Geist den ganzen Tag über frisch und konzentriert bleibt

Wenden Sie diese umsetzbaren Strategien an und nehmen Sie Ihre Zeit in die Hand!

Beliebte Anwendung der Chunking-Methode

Von persönlichen Aufgabenlisten bis hin zu beruflichen Verpflichtungen - die Gliederung von Informationen in einzelne Abschnitte hilft Ihnen, sich zu konzentrieren, sich schnell an Dinge zu erinnern und Ihre Produktivität zu steigern.

Viele Gedächtnistechniken beruhen auf dem Chunking-Prinzip. **Bei Techniken wie der Loci-Methode (Gedächtnispalast) werden Informationen an vertrauten Orten platziert, wobei im Wesentlichen zusammenhängende Ideen in Blöcken zusammengefasst werden

Schauspieler, die sich einen Text merken, können einen ähnlichen Ansatz verwenden, indem sie Szenen oder Dialoge gruppieren.

Sportler können ihre Routinen oder Spielpläne in kleinere, leichter zu bewältigende Schritte unterteilen. Ein Baseballschläger könnte sich das Aufziehen des Werfers, die Art des Wurfs und den Schlag als verschiedene Phasen vorstellen.

Redner gliedern ihre Reden oft in Schlüsselpunkte und unterstützende Argumente. Auf diese Weise können sie sich darauf konzentrieren, die einzelnen Abschnitte effektiv vorzutragen, ohne ein umfangreiches Skript wortwörtlich auswendig lernen zu müssen.

Auch wenn sie sich nicht direkt auf das "Chunking" berufen, kann man davon ausgehen, dass viele erfolgreiche Menschen ähnliche Strategien anwenden, um Informationen effektiv zu organisieren und zu behalten.

Im Folgenden erfahren Sie, wie auch Sie den Chunking-Prozess in der Praxis anwenden können:

Zahlen merken: Anstatt sich eine lange Zahlenfolge zu merken, können Sie sie in drei oder vier Teile zerlegen. Zum Beispiel kann man sich π (pi) als 3,141 / 592 / 653 / 589\ merken. Dieser Trick funktioniert auch bei Telefonnummern, Bankkontonummern, Kreditkartennummern und numerischen Passwörtern

Anstatt sich eine lange Zahlenfolge zu merken, können Sie sie in drei oder vier Teile zerlegen. Zum Beispiel kann man sich π (pi) als 3,141 / 592 / 653 / 589\ merken. Dieser Trick funktioniert auch bei Telefonnummern, Bankkontonummern, Kreditkartennummern und numerischen Passwörtern Listen auswendig lernen : Nehmen wir an, Sie gehen einkaufen, um Äpfel, Erdbeeren, Schokolade, Cashewnüsse, Tomaten, Bohnen, Brokkoli, Eier und Hähnchen zu kaufen. Unterteilen Sie diese lange Liste in Obst (Äpfel, Erdbeeren), Gemüse (Tomaten, Bohnen, Brokkoli), Snacks (Schokolade, Cashews) und Eiweiß (Eier und Hühnchen)

: Nehmen wir an, Sie gehen einkaufen, um Äpfel, Erdbeeren, Schokolade, Cashewnüsse, Tomaten, Bohnen, Brokkoli, Eier und Hähnchen zu kaufen. Unterteilen Sie diese lange Liste in Obst (Äpfel, Erdbeeren), Gemüse (Tomaten, Bohnen, Brokkoli), Snacks (Schokolade, Cashews) und Eiweiß (Eier und Hühnchen) Aufrufen von Sitzungsplänen: Wenn Sie in einer Besprechung alles auf einmal besprechen, kann das Ihr Team überfordern, und Sie könnten wichtige Punkte übersehen. Um dies zu vermeiden, gliedern Sie Ihre Tagesordnung in Abschnitte oder Teile, um von Anfang an einen Überblick zu behalten. Wenn es sich zum Beispiel um ein vierteljährliches Treffen handelt, unterteilen Sie die Sitzung in Eröffnungsansprache, Projektaktualisierungen, Finanzberichte und Zukunftspläne

Sie können Chunking auch für viele andere Aufgaben verwenden, z. B. um Personen anhand ihres Gesichts oder Namens zu erkennen, sich an Geburtstage zu erinnern, sich an Buch- oder Filmverweise zu erinnern, und die Liste geht weiter!

Get, Set, Chunk! Tipps zur Implementierung der Chunking-Methode in Ihre Lernroutine mit ClickUp

Die Umsetzung der Chunking-Methode wird sehr viel einfacher, wenn Sie ein umfassendes Tool wie ClickUp an Ihrer Seite haben. Sie mögen ClickUp als Projektmanagement-Tool betrachten, aber es eignet sich ebenso gut als Lernhilfe für Studenten und Berufstätige, die sich weiterbilden wollen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie die Chunking-Methode anwenden können, um Ihre Lernerfahrung zu bereichern und Ihr Gedächtnis zu verbessern:

1. Unterteilen Sie ein Konzept in kleinere Teile

Nehmen Sie ein beliebiges Konzept oder Thema, das Sie lernen möchten, und unterteilen Sie es in kleine, überschaubare Teile. Dieser Schritt hilft Ihnen, die verschiedenen Aspekte des Themas einzeln zu verstehen, sorgt für Ordnung und ermöglicht es Ihnen, sich in die Details zu vertiefen, ohne sich überfordert zu fühlen.

Verwenden Sie ClickUp's Projekt-Hierarchie um Ihrer Lernroutine eine Struktur zu geben. Sie hilft Ihnen, ein breiteres Thema in mehrere Abschnitte, Unterabschnitte und mehr zu unterteilen.

Sehen wir uns an, wie Sie diese Funktion nutzen können:

Erstellen Sie einen Arbeitsbereich auf ClickUp, der dem Thema gewidmet ist, das Sie lernen möchten

Unterteilen Sie den Arbeitsbereich in mehrere Spaces

Aufteilung der Spaces in Listen (mit einzelnen Aufgaben und Unteraufgaben)

Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben/Listen in Ordnern

Organisieren Sie Ihre Arbeit/Lektionen in einer übersichtlichen Struktur mit ClickUp Hierarchy

Nehmen wir an, das betreffende Thema ist digitales Marketing. Sie erstellen einen Arbeitsbereich für digitales Marketing und unterteilen ihn in Bereiche wie SEO, Content Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing und digitale PR, um nur einige zu nennen.

Wenn Sie sich nun auf SEO konzentrieren möchten, können Sie diesen Bereich in Listen wie Off-Page SEO und On-Page SEO unterteilen. Die Off-Page-SEO-Liste kann weiter in Link Building, Local SEO, Social Media Optimization und Reputation Management unterteilt werden.

Social Media Optimization und Reputation Management haben einige Gemeinsamkeiten, so dass Sie sie in einer Mappe zusammenfassen können, um den Zusammenhalt zu wahren und das Lernen zu verbessern.

Fügen Sie Ihr Studienmaterial in jedem ClickUp Aufgabe und Sie können schnell die richtigen Informationen zur richtigen Zeit abrufen.

2. Erkennen, was am wichtigsten ist

Es gibt nur so viel, wie Sie auf einmal erledigen können. Um zu verstehen, welche Themen/Aufgaben Sie zuerst in Angriff nehmen und vermeiden sollten konkurrierende Prioritäten müssen Sie sie nach Priorität ordnen.

Sie können verwenden ClickUp's Aufgabenprioritäten für diesen Schritt. Damit können Sie Ihre Aufgaben in vier Arten von Prioritäten einteilen: Dringend, Hoch, Normal und Niedrig, so dass Sie schnell erkennen können, welche Aufgabe sofort erledigt werden muss und bei welchen Sie es ruhig angehen lassen können. Diese Kategorisierung ist vergleichbar mit der Unterteilung von Ideen in kleinere Einheiten bei der Chunking-Methode.

Behalten Sie den Überblick über das, was wichtig ist, mit den Aufgabenprioritäten von ClickUp

Mit den Beziehungen in ClickUp können Sie verwandte Aufgaben, Ideen und Konzepte miteinander verknüpfen. Wenn Sie z. B. ein Thema abschließen, um ein anderes besser zu verstehen, können Sie diese miteinander verknüpfen.

Verknüpfen Sie ähnliche Aufgaben in ClickUp miteinander, um die Assoziation zu erleichtern und den Abruf zu beschleunigen

Möchten Sie bei der Gruppierung einen Schritt weiter gehen? Wählen Sie die Gruppieren nach Menü und entscheiden Sie, wie Sie Ihre Aufgaben organisieren möchten. Mit dieser Funktion, die in der Listen-, Pinnwand-, Zeitachsen-, Tabellen- und Auslastungsansicht verfügbar ist, können Sie Aufgaben nach Priorität, Status, Fälligkeitsdatum und mehr gruppieren. Wenn Sie also alle Ihre Prioritäten auf einen Blick sehen möchten, wissen Sie, was zu tun ist!

Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Priorität, Status oder Fälligkeitsdatum

3. Verbinden Sie die Punkte mit Mind Maps

Wenn es darum geht, sich etwas zu merken, sagen Bilder mehr aus als Worte. Wenn Sie ein Thema in einzelne Abschnitte unterteilen und einige visuelle Elemente hinzufügen, können Sie die Informationen schneller erfassen und besser behalten.

Dies ist der Punkt ClickUp Mind Maps ins Spiel kommen. Damit können Sie Ihre Aufgaben, Themen und Ideen mit Hilfe eines leicht verständlichen Diagramms visualisieren. Mit dieser Funktion können Sie:

Elemente hinzufügen, bearbeiten oder löschen, um eine vollständig anpassbare Mind Map zu erstellen

Farben verwenden, die den Listen und Aufgaben entsprechen, um eine nahtlose Organisation zu gewährleisten

Freiform-Mindmaps im Leermodus erstellen und dem Lernprozess eine kreative Note verleihen

Organisieren Sie Informationen visuell mit ClickUp Mind Maps

Pro-Tipp: Wenn Ihre Mind Map nach einer intensiven Brainstorming-Sitzung zu unübersichtlich aussieht, verwenden Sie die Option Re-Layout, um ihre Struktur zu bereinigen. Diese Funktion richtet die Elemente automatisch neu aus, um die ursprüngliche Hierarchie und die Prioritäten, die Sie ursprünglich festgelegt hatten, beizubehalten.

Wiederherstellung der ursprünglichen Mind Map-Struktur mit der Funktion "Re-Layout" in ClickUp

Lesen Sie auch: Wie man die Methode der kartografischen Notizen verwendet

4. Notieren Sie sich die wichtigsten Punkte

Sie können die Chunking-Methode auch auf Ihre strategie für die Aufnahme von Notizen sei es bei akademischen Vorlesungen oder bei Firmenpräsentationen. Chunking hilft Ihnen, Ihre Notizen so zu organisieren und zu strukturieren, dass die wichtigsten Konzepte und Beziehungen zwischen ihnen hervorgehoben werden.

Sie müssen clever arbeiten, wenn Sie viele Ressourcen zum Lernen haben, aber zu wenig Zeit. Anstatt Seite für Seite zu überfliegen, sollten Sie ClickUp Gehirn um die wesentlichen Informationen aus Ihren Materialien zu extrahieren.

Als KI-Co-Pilot nimmt ClickUp Brain Ihnen die Arbeit ab - so geht's:

Zusammenfassen von Notizen aus ClickUp Tasks und ClickUp Docs

Sprach- und Videotranskriptionen für audiovisuelles Lernmaterial erhalten

Kontextuelles Editieren und sekundenschnelle Rechtschreibprüfung Ihrer schriftlichen Arbeiten

Übersetzen Sie Texte in Ihre Landessprache (Brain unterstützt derzeit Französisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Deutsch und Italienisch)

Mit diesem KI-Tool können Sie sicherstellen, dass nichts verloren geht und dass Sie alle wichtigen Informationen sofort zur Hand haben.

Mit ClickUp Brain können Sie Notizen im Handumdrehen bearbeiten, verbessern, auf Rechtschreibung prüfen und zusammenfassen

Chunking Your Way to a Powerful Memory

Von der Ausbildung bis zum Arbeitsplatz und darüber hinaus hat die Chunking-Methode die Verarbeitung, das Behalten und das Abrufen von Informationen erleichtert. Egal wie komplex ein Thema ist, Chunking schafft einen sicheren Platz in Ihrem Langzeitgedächtnis, und Sie können es sofort abrufen, wenn Sie es brauchen.

Diese Methode ist ein Juwel in einer Welt, in der das Wort "Gedächtnis" uns eher an Telefonspeicher als an das menschliche Gehirn erinnert. Sie hält Ihr Gehirn aktiv, verbessert Ihre kognitiven Fähigkeiten und macht Sie zu einer klügeren Version Ihrer selbst.

Probieren Sie Chunking mit ClickUp aus - es könnte Ihr Lernverhalten zum Positiven verändern! Anmelden bei ClickUp heute!