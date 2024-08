6 kostenlose KWL-Vorlagen und Ressourcen für LehrerInnen

Jeder Lehrer möchte die Neugier der Schüler wecken und sie zum Lernen motivieren. Dieses Ziel wird ein wenig einfacher, wenn Sie ein zuverlässiges KWL-Diagramm haben. (Für die Uneingeweihten: KWL steht für "wissen", "wissen wollen" und "lernen")

Eine Vorlage für ein KWL-Diagramm ist wertvoll für die Förderung des Leseverständnisses. Sie helfen Ihnen, die Metakognition zu verbessern und das Engagement der Schüler in Sozialkunde, Sprachunterricht oder jedem anderen Fach zu fördern.

Mit einer anpassbaren Vorlage für KWL-Diagramme in Ihrem Unterrichtswerkzeugkasten können Sie Bildungsabenteuer schaffen, die sowohl Spaß machen als auch effektiv sind.

Machen Sie sich bereit, eine Schatztruhe mit sechs kostenlosen, druckbaren Vorlagen für KWL-Diagramme und anderen Unterrichtsressourcen zu entdecken, um die Neugierde im Klassenzimmer zu wecken und das Lernen zu fördern. Es ist an der Zeit, Ihren Unterricht in eine spannende Suche nach Wissen zu verwandeln! 🍎

Was ist eine KWL-Vorlage?

Das KWL-Diagramm wurde entworfen von Donna Ogle 1986. Es ist ein einfaches pädagogisches tool, das den Schülern hilft, ihr Vorwissen zu aktivieren, neugierig zu werden und das Gelernte zu einem neuen Thema zu organisieren.

KWL Diagramme erledigen dies, indem sie Informationen in drei Spalten sortieren, die auf dem Akronym "KWL" basieren:

K-"Wissen" oder "Was ich weiß": In diese erste Spalte schreiben die SchülerInnen ihr vorhandenes Hintergrundwissen über das Thema, falls vorhanden (auch wenn es sich um eine falsche Vorstellung handelt)

In diese erste Spalte schreiben die SchülerInnen ihr vorhandenes Hintergrundwissen über das Thema, falls vorhanden (auch wenn es sich um eine falsche Vorstellung handelt) W-"Wollen wissen" oder "Wundern": Als Nächstes können die SchülerInnen ein Brainstorming oder eine Gruppendiskussion durchführen, während sie die zweite Spalte mit Dingen füllen, die sie über das Thema der Studie wissen möchten

Als Nächstes können die SchülerInnen ein Brainstorming oder eine Gruppendiskussion durchführen, während sie die zweite Spalte mit Dingen füllen, die sie über das Thema der Studie wissen möchten L-"Lernen" oder "Was ich gelernt habe": In der letzten Spalte listen die Schüler auf, was sie nach dem Studium oder der Untersuchung des Themas gelernt haben

Die Schüler können dies einzeln, in kleinen Gruppen oder als ganze Klasse zu erledigen. Dieser Prozess fördert das kritische Denken, das Engagement und eine strukturierte Methode zur Erkundung neuer Lernthemen.

Mit einer leeren Vorlage für ein KWL-Diagramm können Pädagogen die einzelnen Abschnitte für individuelle Unterrichtspläne anpassen. So können Sie beispielsweise in der letzten Spalte eine Aufforderung an die Schüler einfügen, frühere Missverständnisse zu einem Thema zu überprüfen.

5 Tipps für den Einsatz von Vorlagen für KWL-Diagramme in Ihrem Klassenzimmer

Grundschüler, Mittelschüler, Gymnasiasten und Studenten profitieren gleichermaßen von einem geführten Ansatz für KWL-Arbeitsblätter. Im Folgenden finden Sie fünf Tipps für die Einführung und Verwendung einer Vorlage für KWL-Diagramme:

Erklären: Die Schüler füllen ein Beispiel für ein KWL-Diagramm aus, während Sie den Prozess erklären Definieren Sie: Geben Sie die Ziele Ihres Plans frei, um den Schülern zu helfen, relevante Fragen im Abschnitt "Wissen wollen" zu formulieren Ermutigen Sie: Fordern Sie die Schüler auf, Fragen zu stellen und vorhandenes Wissen zu diskutieren. Es gibt keine falschen Antworten, wenn sie 🗺️🚶 erkunden Besuch: Kehren Sie zum KWL-Diagramm zurück, damit die Schüler den Abschnitt "Was ich gelernt habe" aktualisieren, neue Informationen festigen und ein Gefühl der Erfüllung erlangen können Bewerten: Bitten Sie die Schüler, am Ende der Lektion über die Abschnitte "Was ich weiß" und "Was ich wissen will" nachzudenken und sie mit dem Abschnitt "Was ich gelernt habe" zu vergleichen, damit sie greifbare Fortschritte erkennen können

Jeder Pädagoge hat seine eigenen Lehrstrategien, um seine Schüler anzuleiten. Wenn Sie etwas hinzufügen oder ändern möchten, tun Sie es! Das ist schließlich der Sinn von bearbeitbaren KWLs.

6 kostenlose KWL-Vorlagen und zusätzliche Ressourcen für Lehrer

Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler verdienen eine KWL-Vorlage, die ihren Zweck erfüllt und den Lernprozess bereichert. Sie möchten ein KWL-Diagramm, das Wissen erfasst, Begeisterung weckt und Neugierde weckt.

Mit den besten Vorlagen können Sie benutzerdefinierte tools und Arbeitsblätter erstellen, die Sie und Ihre Schüler ansprechen und den Wissenserwerb noch besser machen.

Lassen Sie uns also dieses Bildungsabenteuer beginnen, bei dem das Ziel nicht nur das Streben nach Wissen ist, sondern die Schaffung einer fesselnden, effektiven Lernerfahrung.

1. ClickUp KWL Diagramm Vorlage

Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Schüler und unterstützen Sie Ihre Pläne mit ClickUp's KWL Diagramm Vorlage

Die ClickUp KWL Diagramm Vorlage ist ein vielseitiges tool, das Pädagogen und Schülern alles gibt, was sie brauchen, um jedes Themengebiet zu bearbeiten, unabhängig von seiner Größe oder Komplexität. Egal, ob Sie sich in ein riesiges Wissensgebiet stürzen oder ein kleineres, fokussierteres Thema erforschen wollen, diese Vorlage bietet alles, was Sie brauchen.

Es handelt sich um einen unkomplizierten grafischen Organizer, der es einfacher denn je macht, Ihre Vorlage zu benutzerdefinieren:

Lernziele zu identifizieren

Nachverfolgung des Fortschritts der Schüler

Lektionen in überschaubare Teile zu unterteilen

Bildungsressourcen zu organisieren

Gemeinsam an Lektionen arbeiten

Informationen visualisieren

Neue Informationen verstärken

Die kostenlose Vorlage für KWL-Diagramme von ClickUp ist flexibel und macht es Ihnen leichter, Ihren Schülern zu helfen, neue Informationen zu erfassen und zu behalten. Es wird eine leistungsstarke Software verwendet, die für große Projekte entwickelt wurde, so dass Sie und Ihre Klasse jedes Thema in seine Schlüsselkomponenten zerlegen können.

Nutzen Sie unser KWL-Diagramm, um Ihre Schüler auf derselben Seite zu halten und sie auf den richtigen Weg zu bringen, während sie lernen, Strategien für den Erfolg zu planen. Helfen Sie ihnen, neues Wissen zu erforschen, alle Details zu erfassen und ein tieferes Verständnis für Ihren Unterricht zu erlangen.

Wie man die ClickUp KWL Diagramm-Vorlage verwendet

Bleiben Sie digital, indem Sie mit Schülern, Eltern und Administratoren direkt in ClickUp zusammenarbeiten, um eine reibungslose und bequeme Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wenn Sie physische Arbeitsblätter bevorzugen, können Sie KWL-Diagramme auch direkt aus ClickUp ausdrucken und in Excel und Google Docs exportieren.

ClickUp macht es einfach, Dashboards, Ansichten, Berechtigungen, Aufgabenzuweisungen und vieles mehr zu benutzerdefinieren. Sie können in Echtzeit kommunizieren, relevante Links oder Dokumente hinzufügen und auf Tausende von Vorlagen zugreifen, um jede Lektion genau so zum Leben zu erwecken, wie Sie es sich vorgestellt haben.

2. ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan für Lehrer

Revolutionieren Sie Ihr Klassenraummanagement mit ClickUp's Teacher Action Plan Template

Die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan für Lehrer bietet ein durchdachtes Design, das Ihnen hilft, praktische Unterrichtsstunden zu planen und durchzuführen, die Sie neben Ihren KWL-Diagrammen verwenden können.

Mit der ClickUp-Vorlage für Lehreraktionspläne können Sie:

Unterrichtsmaterialien und Ressourcen zu organisieren

Planen Sie Lernaktivitäten und Aufgaben

Bessere Ergebnisse mit organisierten Unterrichtszielen erzielen

Ein benutzerdefiniertes Bewertungssystem zur Nachverfolgung der Schülerleistungen einrichten

Die Vorlage für den Lehreraktionsplan ist flexibel genug, um Ihnen bei der Planung von Lektionen, Hausaufgaben, Tests und allem, was Sie sonst noch brauchen, um Ihre Klasse zu beschäftigen, zu helfen.

Nutzen Sie sie, um Unterrichtsstunden zu gestalten, die Ihre Schüler begeistern und ihr Wissen erweitern. Sie können tägliche Aktionspläne Wochen oder Monate im Voraus erstellen, damit Sie immer wissen, was auf Sie zukommt und was Sie mit Ihrer Klasse zu erledigen haben.

Wie Sie die ClickUp-Vorlage für Lehreraktionspläne mit Ihrer KWL-Vorlage verwenden können

Verbessern Sie das Engagement der Schüler, indem Sie die Vorlage für den Lehreraktionsplan mit Ihrer Einführungsstunde über KWL-Diagramme kombinieren. Ziehen Sie Beispiele direkt aus den kommenden Lektionen heran, während Sie Ihre gesamte Klasse durch jede Spalte führen, um sie auf das vorzubereiten, was sie als Nächstes lernen werden.

Verwenden Sie die ClickUp Kanban Board als interaktive Möglichkeit für Ihre Klasse, ihre KWL-Fortschritte zu verfolgen, Aufgaben abzuschließen und gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. Mit den Kanban Boards können die Schüler ihren Fortschritt visuell überwachen, relevante Links freigeben und an Diskussionen teilnehmen, um ihr Lernen zu fördern.

3. ClickUp Vorlage für die Klassenplanung

Organisieren Sie Ihren Unterricht bis ins kleinste Detail mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Planung von Klassen reduziert die Überforderung vielbeschäftigter Lehrer, indem es die Klasse organisiert und auf dem Laufenden hält.

Diese Vorlage im Ordner-Stil bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um:

Erstellen von Aufgaben, Lektionen und Aufgaben für einzelne Klassen

Einstellen und Nachverfolgen von Fristen für Projekte, Hausaufgaben und Aufgaben

Effektive Umsetzungstrategien zur Aufnahme von Notizen um Ihre Ideen zu organisieren 💡

Mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung haben Sie alles, was Sie für Ihren Unterricht brauchen, auf einem einfach zu bedienenden Dashboard.

Nutzen Sie es, um Ihren Lehrplan zu aktualisieren und mögliche Verbesserungsbereiche zu identifizieren. Sie können Ihren Plan auch überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie alles behandelt haben, was Sie in jeder Unterrichtsstunde abdecken müssen.

Wie Sie die ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung mit Ihrer KWL-Vorlage verwenden können

Sie sparen Zeit und Aufwand, wenn Sie Ihr KWL Diagramm mit der ClickUp Klassenplanungsvorlage kombinieren, die einen strukturierten Unterrichtsrahmen bietet. Überprüfen Sie Ihren Plan, wenn Sie über den Inhalt nachdenken, den Sie bereits behandelt haben, damit Sie den Schülern besser helfen können, den Abschnitt "Was ich gelernt habe" zu aktualisieren.

Um einen Schritt weiter zu gehen, verwenden Sie ClickUp's Formular-Ansicht um die Schüler nach jeder Lektion nach ihren Gedanken, Fragen und Erkenntnissen zu fragen. Diese Feedbackschleife kann das Gefühl der Eigentümerschaft und der Beteiligung fördern, indem sie eine Plattform bietet, um ihre Ansichten zu äußern und maßgeschneidertes Feedback zu erhalten.

Formulare für Ihren Unterricht erstellen Sie schnell und einfach mit dem leitfaden für Lehrkräfte zu ClickUp Formularen und jede Menge hilfreicher Vorlagen, so dass Sie nicht bei Null anfangen müssen.

4. ClickUp Klassenmanagement Vorlage

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Klassenzimmer und befähigen Sie Ihre Schüler mit ClickUp's Class Management Template

Die ClickUp Klassenmanagement Vorlage ist ein übersichtliches Dashboard im Stil eines Ordners, das Ihnen hilft, das mythische Unterrichts-Zen zu meistern.

Diese Vorlage ist von Vorteil, wenn Sie ein Pädagoge mit mehreren Klassen sind, denn sie hilft Ihnen:

Sie erhalten eine Ansicht von oben nach unten mit Informationen für alle Ihre Klassen

Nachverfolgung Ihrer Ideen und Gedanken mit unserer einfachenapp für Notizen* Organisieren Sie Ihre Kurse für jedes Semester und wissen Sie, worauf Sie sich vorbereiten müssen mittools zur Prioritätensetzung Greifen Sie auf die Vorlage für die Klassenverwaltung über eine von fünf vielseitigen Ansichten zu, darunter die Leitfadenansicht, die Kalenderansicht, die Listenansicht, die Board-Ansicht und die spezielle Ansicht "Meine Klassen".

So verwenden Sie die ClickUp-Klassenverwaltungsvorlage mit Ihrer KWL-Vorlage

Gestalten Sie Ihr KWL-Diagramm effektiver, indem Sie neue Themen in kleinere Abschnitte unterteilen, indem Sie die ClickUp Vorlage für die Klassenverwaltung verwenden. Wenn Sie die Schüler dazu auffordern, mehrere KWL-Diagramme für eine umfangreiche Unterrichtsstunde zu erstellen, kann dies dazu beitragen, Überforderung zu vermeiden, das Interesse aufrechtzuerhalten und die Lust am Weiterlernen zu wecken.

Um Ihre Lernenden noch mehr zu fesseln und ihnen zu helfen, mehr aus den KWL-Diagrammen herauszuholen, kombinieren Sie dies mit ClickUp's roadmap projekt-management features. Dieser Ansatz kann Ihnen auch bei der Entscheidung helfen, wann Sie neue Themen einführen, interaktive Elemente einbauen, Diskussionen anstoßen oder praktische Aktivitäten einführen.

5. ClickUp Vorlage für Klassenzuweisung

Schüler oder Lehrer können diese Vorlage für Klassenarbeiten verwenden, um alles im Blick zu behalten und vorrangige Aufgaben zu überwachen

Die ClickUp Vorlage für Klassenzuweisung macht die Nachverfolgung von Schülerzuweisungen mit der anpassbaren Ansicht Space einfacher denn je.

Diese lebensrettende Vorlage reduziert den Aufwand, so dass Sie mehr Energie in den Unterricht stecken können. Verwenden Sie sie zum:

Organisieren von Schüleraufgaben

Nachverfolgung von Schülernoten

Übermittlung von Aufgaben, Hausaufgaben, Tests und Fälligkeitsdaten an Ihre Schüler

Überprüfen Sie den Fortschritt der Schüler in Echtzeit mit ein paar einfachen Klicks

Mit unserer Vorlage für Klassenarbeiten können Sie Aufgaben schneller benoten, die Erstellung von Lektionen beschleunigen und die Monotonie beseitigen, jede Aufgabe von Grund auf neu zu erstellen. Nutzen Sie die Vorlage, um Anforderungen an Schüler zu kommunizieren und individuelles Feedback zu geben.

Wie Sie die ClickUp-Vorlage für Klassenarbeiten mit Ihrer KWL-Vorlage verwenden können

Da die ClickUp Vorlage für Klassenarbeiten eine reibungslose Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern ermöglicht, ist sie die perfekte Ergänzung zum KWL-Diagramm. Beginnen Sie mit der Erstellung einer Liste von Klassenaufgaben in Ihrem Class Space und fügen Sie dann einen Link zum KWL-Diagramm neben den Unterrichtsdetails in der Aufgabenbeschreibung für jede Aufgabe ein.

Alternativ können Sie Ihre KWL-Diagramme auch in ClickUp Dokumente und verknüpfen sie direkt mit einzelnen Aufgaben.

6. ClickUp Vorlage für studentischen Fortschritt

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den Fortschritt der Schüler, um das Lernen zu personalisieren und die Motivation zu steigern

Die ClickUp Vorlage für studentischen Fortschritt ist wie eine Geheimwaffe für akademischen Erfolg. Sie hilft Ihnen, organisiert und mit den Fortschritten jedes einzelnen Schülers verbunden zu bleiben.

Lehrkräfte, Verwaltungsangestellte und sogar Eltern können mit dieser Vorlage zusammenarbeiten, um den Schülern zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen:

Überwachen Sie die Leistungen jedes einzelnen Schülers

Genaue Berichterstellungen für Eltern und Schulverwaltung zu erstellen

Verbesserungsmöglichkeiten auf der Grundlage der Leistungen der einzelnen Schüler zu ermitteln

Organisieren, Verfolgen und Nachverfolgen vonziele für College-Schüler und Oberstufenschüler 🧑‍🎓 🎉

Noch nie war es so einfach, eine Übersicht über den Fortschritt jedes Lernenden zu erstellen. Mit der ClickUp Vorlage für den Lernfortschritt können Sie alle Beteiligten in ihr Wachstum, ihre Entwicklung und ihren allgemeinen Fortschritt in Richtung akademischer Ziele einbeziehen.

So verwenden Sie die ClickUp-Schülerfortschrittsvorlage mit Ihrer KWL-Diagramm-Vorlage

Durch das Anhängen fertiggestellter und aktueller KWL-Diagramme an die ClickUp-Schülerfortschrittsanzeige können Sie die individuellen Fortschritte der Schüler leicht verwalten. Die Abschnitte "Was ich weiß", "Was ich wissen will" und "Was ich gelernt habe" bieten einzigartige Einblicke in den Fortschritt des Schülers auf seinem akademischen Weg und erleichtern die Identifizierung potenzieller Verbesserungsbereiche.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter und implementieren Sie unser KI-Tools für die Erstellung von Notizen . ClickUp AI kann Informationen aus dem Fortschrittstracker eines Schülers oder aus individuellen KWL-Diagrammen zusammenfassen, um einen Einblick in seine persönlichen Lernerfahrungen zu geben.

So macht Lernen Spaß

Verwenden Sie diese Vorlagen für KWL-Diagramme und Lehrmittel, um Ihre Schüler zur aktiven Teilnahme am Unterricht einzuladen. Und bereiten Sie sich darauf vor, von einem Klassenzimmer voller neugieriger, begeisterter Lernender beeindruckt zu sein!

Eine anpassbare Vorlage für KWL-Diagramme kann die Schüler dazu anregen, selbst zu forschen und zu entdecken, indem sie ermutigt werden, zu erkunden, was sie wissen, sich zu fragen, was sie lernen wollen, und über das Gelernte zu reflektieren.

Sind Sie bereit, Ihrer Klasse ein Gefühl von Handlungsfähigkeit zu geben und eine gemeinsame Begeisterung für Wissen zu wecken? Starten Sie mit ClickUp jetzt - es ist kostenlos! ✍️ 🙂