Top Slack Vorlagen zur Rationalisierung von Workflows (mit Beispielen & Alternativen)

Slack ist ein bekannter Name in der Welt der Messaging Apps.

Aber abgesehen davon, dass es die Kommunikation mühelos macht, kann es Ihnen auch helfen, Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie die Arbeitsabläufe bei der Software-Entwicklung rationalisieren oder Bugs und Feature-Anfragen nachverfolgen möchten, mit Slack-Vorlagen können Sie alles zu erledigen.

In diesem Beitrag wird eine Liste von Slack-Vorlagen besprochen, mit denen Sie einfache, (fast) codefreie Workflows einrichten können. Außerdem erhalten Sie eine Liste mit alternativen Vorlagen!

Was macht eine gute Slack-Vorlage aus?

Slack-Vorlagen können helfen, Routineprozesse zu automatisieren, damit Sie mehr Zeit für die Arbeit an hochwertigen strategischen Aufgaben haben. Hier sind ein paar Faktoren, die eine gute Slack-Vorlage ausmachen:

Gut definierte Struktur : Wählen Sie eine Vorlage, die klare Abschnitte mit logischem Flow, einen erklärten Zweck und eine Anleitung für die ersten Schritte mit klaren Anweisungen zur Verwendung enthält

: Wählen Sie eine Vorlage, die klare Abschnitte mit logischem Flow, einen erklärten Zweck und eine Anleitung für die ersten Schritte mit klaren Anweisungen zur Verwendung enthält Zugänglichkeit : Wählen Sie Vorlagen, die kostenlos oder zu erschwinglichen Preisen leicht zugänglich sind. Achten Sie außerdem darauf, dass es sich um No-Code-Vorlagen handelt, damit auch Teams, die keine Techniker sind, sie bequem nutzen können

: Wählen Sie Vorlagen, die kostenlos oder zu erschwinglichen Preisen leicht zugänglich sind. Achten Sie außerdem darauf, dass es sich um No-Code-Vorlagen handelt, damit auch Teams, die keine Techniker sind, sie bequem nutzen können Flexibilität : Stellen Sie sicher, dass Ihre Slack-Vorlagen flexibel genug sind, um sich an verschiedene Szenarien anzupassen. Sie sollten in der Lage sein, sie nach Ihren Bedürfnissen zu benutzerdefinieren. Außerdem müssen sie skalierbar sein, um den Anforderungen wachsender Teams gerecht zu werden

: Stellen Sie sicher, dass Ihre Slack-Vorlagen flexibel genug sind, um sich an verschiedene Szenarien anzupassen. Sie sollten in der Lage sein, sie nach Ihren Bedürfnissen zu benutzerdefinieren. Außerdem müssen sie skalierbar sein, um den Anforderungen wachsender Teams gerecht zu werden Benutzerfreundlich: Wählen Sie Slack-Vorlagen, die einfach zu verwenden sind und ein mobiles Format haben, damit Sie sie auch unterwegs nutzen können

Slack-Vorlagen für Workflows

Haben Sie jemals in Betracht gezogen Slack für das Projektmanagement ? Falls nicht, erfahren Sie hier, wie Slack-Workflows Ihnen bei Ihren IT-Projekten helfen können.

Slack-Vorlagen automatisieren alles, von wöchentlichen Check-Ins bis zu Erinnerungen. Es ist eine der besten Funktionen von Slack, die Ingenieuren und Entwicklern hilft, sich auf die Lösung komplexerer Probleme zu konzentrieren.

über Slack Wenn Slack Ihr offizielles app für die Kommunikation im Team und Sie wöchentliche Team-Check-Ins automatisieren möchten, müssen Sie nur den Workflow "Wöchentliche Check-Ins" im Fenster "Slack Automatisierungen" erledigen.

So sieht Ihr Workflow dann aus. Aktualisieren Sie einfach die Details, klicken Sie auf Speichern, und schon kann es losgehen!

über Slack Auf diese Weise können Sie einen benutzerdefinierten Workflow einrichten, der Details wie die Nachricht, den Kanal und die Unterhaltungen enthält, an die die Antworten gesendet werden sollen. Hier ist eine Sammlung von Slack Workflow-Vorlagen, die Ihnen einige Arbeit abnehmen.

Feedback ohne Huddle Meetings einholen

über Slack Das Sammeln von Feedback ist zwar ein Schlüssel, aber häufige Slack Huddles können die individuellen Arbeitsabläufe stören. Verwenden Sie Slack-Vorlagen, um Formulare für jeden Kanal zu erstellen, in dem Ihre Teammitglieder Prozesse, Ideen, potenzielle Fehler und Vorschläge diskutieren

Halten Sie die Dinge einfach - fügen Sie einfach zwei oder drei kurze Fragen hinzu, und Sie können die Best Practices oder Vorschläge automatisch in Ihre Entwicklungsprozesse implementieren.

Im Folgenden finden Sie den Workflow, den Sie für die Erstellung eines Formulars benötigen:

Senden Sie eine Zusammenfassung der Eingaben an bestimmte Slack-Kanäle

Starten Sie mit einem Formular-Link

Sammeln Sie Feedback zu einem Prozess, einer Idee oder einem Fehler

über Slack

Anfragen in Sekundenschnelle genehmigen

Egal, ob es sich um eine Änderungsanfrage, eine Berichterstellung, ein Feature oder eine Anfrage eines Clients handelt, eine kleine Verzögerung bei der Genehmigung kann die gesamte Frist verschieben. Warum also nicht einen Genehmigungs-Workflow einrichten, mit dem Sie Anfragen schnell nachverfolgen und genehmigen können?

über Slack Zu erledigen ist lediglich, den Workflow-Builder von Slack zu öffnen und Folgendes zu wählen:

Start mit einem Link in Slack

Sammeln Sie Informationen im Formular Link - Feature-Anfrage, Änderungsanfrage oder Anfrage zur Berichterstellung

Senden Sie eine Nachricht im Kanal für die Sichtbarkeit im Team und eine DM an die Person, die die Anfrage eingereicht hat, um den Empfang zu bestätigen

Sammeln von Stimmen zu einem Vorschlag

über Slack Eine der klügsten Möglichkeiten, den Workflow-Builder von Slack zu nutzen: die Organisation eines Abstimmungssystems, um die besten Ideen, Designs und Gewinner auszuwählen.

Angenommen, Sie erstellen einige technische Designvorschläge und möchten unter Berücksichtigung der Vorschläge Ihres Teams den besten auswählen.

Beginnen Sie damit, Ihren Entwurf in den entsprechenden Slack-Kanal zu posten. Informieren Sie dann das Team über die Verwendung eines Emoji im Abstimmungsprozess. Mitglieder des Teams, die mit einem Emoji reagiert haben, erhalten ein Formular zur Abstimmung in ihren Slack-DMs. Um die Stimmen zusammenzufassen, können Sie die Ergebnisse als CSV-Dateien herunterladen.

So können Sie den Workflow erstellen:

Startet, wenn das👍Emoji im Kanal empfangen wird

Senden Sie das Formular für die Abstimmung über DMs

Hinzufügen einer Zeile in Google Sheet mit den Daten des Formulars

Erinnerungen für die Synchronisierung geben

über Slack Wenn Entwicklungsteams mit Aufgaben beschäftigt sind, ist eine Synchronisierung notwendig, damit alle auf der gleichen Seite stehen. Anstelle von Videoanrufen können Sie Synchronisierungen in Slack-Kanälen mithilfe der Vorlagen planen.

Mit dieser Slack-Vorlage können Sie Ihrem Team eine schnelle Erinnerung schicken, damit es seine Updates im Kanal postet. Sie können einen Thread definieren, in dem alle Antworten gesammelt werden, damit die Slack-Kanal zu organisieren und übersichtlich. Außerdem können Sie suchen, woran alle arbeiten, um Verwirrung zu vermeiden und sicherzustellen, dass niemand an denselben Aufgaben arbeitet.

Folgen Sie dieser Reihenfolge, um den Workflow einzustellen:

Starten Sie zu einer bestimmten Uhrzeit und einem bestimmten Datum

Senden Sie eine Nachricht in den Kanal, damit Ihr Team Aktualisierungen in einem Thread veröffentlichen kann

Auslösen einer Funktion mit einem Emoji

über Slack Mit dieser Slack-Vorlage können Sie Workflows starten, wenn jemand auf eine Nachricht mit einem Emoji reagiert. Wenn ein Mitglied des Teams ein bestimmtes Emoji verwendet, können Sie eine Nachricht mit dem Hinweis auf den Benutzer des Emoji initiieren und dem Mitglied ein Formular zum Ausfüllen der Anfrage senden.

Genau wie beim Sammeln von Stimmen und dem Starten von Funktionen können Sie diese Auslöser verwenden, um ziemlich komplexe Workflows zu erstellen. Um Workflows mit einem Emoji zu starten, gehen Sie in der gleichen Reihenfolge vor:

➡️ Start, wenn das 👋Emoji als Reaktion im Kanal verwendet wird

➡️ Senden Sie eine Nachricht im Thread, um die Person zu informieren, die das Emoji verwendet hat.

Erstellen und Nachverfolgen neuer Fehlerberichte

Sie haben sicher schon Slack-Kanäle, Direktnachrichten, Anrufe, @mentions usw. verwendet. Aber hier ist ein Weg, um slack effektiver zu nutzen zur Berichterstattung über Fehler und zur Rationalisierung Ihres Entwicklungsprozesses.

Mit dieser Slack-Vorlage können Sie Kunden und Mitarbeiter, die einen Fehler entdecken, mit dem Tool zur Fehlerverfolgung in Ihrem Team verbinden. Zu erledigen ist dies, indem Sie einen eigenen Kanal einrichten, z. B. #app2.0-bugs, und einen Standard-Workflow für die Berichterstellung von Fehlern veröffentlichen. So können Sie "Problem erstellen" als automatisierte Aktion in den Workflow aufnehmen.

Folgen Sie dieser Reihenfolge, um den Workflow für die Fehlerberichterstellung einzurichten:

Beginnen Sie mit einer Verknüpfung in Slack

Sammeln Sie die für die Berichterstellung erforderlichen Details in einem Formular

Erstellen Sie ein Problem im Tool zur Fehlernachverfolgung, z. B. ein Jira-Problem, indem Sie das Formular ausfüllen

Senden Sie eine Bestätigungsnachricht 'Bug logged'

Limitierungen bei der Verwendung von Slack Vorlagen für die Softwareentwicklung

Es ist wichtig, die zusätzlichen Features von Slack zu würdigen und zu sehen, wie sie den Benutzern geholfen haben.

Zum Beispiel, ein Slack-Bot kann Teams bei der Automatisierung von Erinnerungen, @mention-Benachrichtigungen, dem Versand benutzerdefinierter Antworten und vielem mehr helfen. Auch der Workflow-Builder und die vorgefertigten Slack-Vorlagen sind dazu da, bestimmte Aspekte Ihres Workflows zu automatisieren und die Abläufe effizienter zu gestalten.

Es gibt jedoch einige Limits bei der Verwendung von Slack-Vorlagen.

Bezahltes Feature : Slack-Vorlagen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Außerdem können Sie nur sehr begrenzt integrierte Workflow-Vorlagen verwenden - geplante Nachrichten, Erinnerungen an Meetings, Onboarding, Incident-Berichterstellung, Team-Kudos, Feedback usw.

: Slack-Vorlagen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Außerdem können Sie nur sehr begrenzt integrierte Workflow-Vorlagen verwenden - geplante Nachrichten, Erinnerungen an Meetings, Onboarding, Incident-Berichterstellung, Team-Kudos, Feedback usw. Komplexes Setup : Der Workflow-Builder ist auf stückweise Anpassungen angewiesen, anstatt eine einheitliche Lösung zu bieten. Die Einstellung von Feedback und Meeting-Erinnerungen ist zwar recht einfach, eignet sich aber nicht für die Einrichtung komplizierter Workflows zur Verbesserung der Entwicklungsabläufe

: Der Workflow-Builder ist auf stückweise Anpassungen angewiesen, anstatt eine einheitliche Lösung zu bieten. Die Einstellung von Feedback und Meeting-Erinnerungen ist zwar recht einfach, eignet sich aber nicht für die Einrichtung komplizierter Workflows zur Verbesserung der Entwicklungsabläufe Basische Funktionen : Slack-Vorlagen haben ein Standardformat, das ihre Verwendung einschränkt. Sie können die Vorlagen nur zur Automatisierung einfacher Arbeitsabläufe wie Berichterstellung, Einholen von Feedback, Onboarding, Senden von Nachrichten oder Posten von Updates verwenden

: Slack-Vorlagen haben ein Standardformat, das ihre Verwendung einschränkt. Sie können die Vorlagen nur zur Automatisierung einfacher Arbeitsabläufe wie Berichterstellung, Einholen von Feedback, Onboarding, Senden von Nachrichten oder Posten von Updates verwenden Beschränkt auf Slack Workspace : Das Erstellen von Workflows, die mit einem Link oder einer Emoji-Reaktion beginnen, ist auf Ihren Slack Workspace limitiert. Sie können den Link nicht über E-Mails oder andere Kanäle freigeben, um den Workflow auszulösen

: Das Erstellen von Workflows, die mit einem Link oder einer Emoji-Reaktion beginnen, ist auf Ihren Slack Workspace limitiert. Sie können den Link nicht über E-Mails oder andere Kanäle freigeben, um den Workflow auszulösen Ineffiziente Zusammenarbeit: Sie können zwar Kollaborateure zu Workflows hinzufügen, aber Slack-Vorlagen erlauben nur eine begrenzte Kommentierung. Instanzen, die mit externen Mitarbeitern zusammenarbeiten, können beispielsweise nicht über Slack-Workflows kommunizieren

Alternativen zu Slack-Vorlagen

Während Slack-Vorlagen eine begrenzte Funktion und Zugänglichkeit haben, haben wir eine Liste von Vorlagen ohne die Slack-Probleme . Sie sind völlig kostenlos, werden von über 100 benutzerdefinierten Automatisierungen unterstützt und bieten Zusammenarbeit in Echtzeit sowie verbesserte Produktivität.

Hier ist die Liste.

1. ClickUp Meeting Agenda Vorlage

Planen Sie Ihre Meeting-Agenda gemeinsam mit ClickUp's Meeting Agenda Template

Sei es eine Entwicklerbesprechung oder ein Meeting zum Start eines Projekts, ClickUp's Meeting Agenda Vorlage bietet Ihnen das notwendige Layout für die Liste der Meeting-Details -Art, Umfang, Speicherort, Video-Meeting-Link, Datum, Uhrzeit, Teilnehmer und Themen. Kurz gesagt, diese Vorlage hilft sicherzustellen, dass das Meeting den klar definierten Zielen entspricht.

Hier erfahren Sie, wie Sie von dieser Vorlage profitieren können:

Aufteilung der Aufgaben und Zuweisung von Verantwortlichkeiten

Behandeln Sie alle Themen des Meetings

Helfen Sie Ihrem Team, sich mit einer Themenübersicht besser auf das Meeting vorzubereiten

Sorgen Sie für ein strukturiertes Meeting

Was uns gefallen hat: Diese ClickUp Dokument vorlage verfügt über benutzerdefinierte Ansichten wie Gantt-Ansicht, Liste, Workload und Kalender, die Ihnen helfen, die Agenda (Themen, Zeitleisten, Aktivitäten) mit Ihrem Team zu planen. Außerdem können Sie die Agenda automatisch per E-Mail freigeben, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen.

2. ClickUp Liste Vorlage

ClickUp-Listen-Vorlage

Listen sind ein unvermeidlicher Bestandteil von Softwareprozessen. Ingenieure und Entwicklungsteams verwenden Listen, um Feature-Anfragen, Bugs, Aufgaben, Fristen, Benutzer-Stories und anderes zu organisieren und nachzuverfolgen. Und das ist der Punkt, an dem ClickUp's Listen Vorlage ist sehr nützlich.

Diese Vorlage ist eine Kombination aus grundlegenden und erweiterten Features, die Ihnen helfen:

Komplexe Aufgaben in überschaubare Unteraufgaben aufzuteilen

Aufgaben zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen

Bei der Erstellung von Listen einem Standardformat zu folgen

Nachverfolgung von To-Dos, Bugs und Feature-Anfragen

Und das Beste daran? Sie können diese Vorlage für wiederkehrende Prozesse immer wieder neu verwenden.

Was uns gefallen hat: Die Vorlage bietet eine "Video Embed"-Option, mit der Sie Videos hochladen können, um Ihren Aufgaben zusätzliche Details hinzuzufügen.

💈Bonustipp: Sie können verwenden ClickUp Wiederholende Aufgaben um Aufgaben zu automatisieren, die in einem bestimmten Zeitraum wiederkehren, so dass Sie Ihre Liste in regelmäßigen Abständen anpassen können.

Verwenden Sie Wiederholende Aufgaben in ClickUp, um den Überblick über Ihre wöchentlichen oder monatlichen Elemente zu behalten

3. ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan

ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan

Egal, ob Sie Anfragen von Interessengruppen verwalten, Kundenfeedback umsetzen oder neue Feature-Ideen mit Ihrem Team besprechen, ein solider Kommunikationsplan ist ein Muss. Und dafür brauchen Sie eine gute vorlage für einen Kommunikationsplan . ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan können Sie einen umsetzbaren Kommunikationsplan erstellen, der Sie unterstützt:

Verbesserung der internen und externen Kommunikation

Definieren Sie Kommunikationsziele, Stakeholder und Zeitleisten

Eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten

Die besten Kommunikationskanäle zu identifizieren

Nachverfolgung und Messung Ihres Kommunikationsaufwands

Was uns gefallen hat: Mit dieser Vorlage können Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung der einzelnen Kommunikationskanäle erstellen - E-Mails, soziale Medien, Kommunikationsplattformen oder eine Kombination aus allen.

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Aufgaben um die Aufgaben im Zusammenhang mit der Stakeholder-Kommunikation in Ihrem Kommunikationsplan zu skizzieren. Dies hilft Ihnen auch bei der Verwaltung Ihres Plans und ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit.

Erfassen Sie wichtigen Kontext, Unteraufgaben und relevante Anhänge an einem Ort mit ClickUp Aufgaben

4. ClickUp Unternehmens-Wiki Vorlage

ClickUp Firmen-Wiki-Vorlage

Die ClickUp Unternehmens-Wiki-Vorlage ist Ihr sicherer Space, in dem Sie alle Ihre Software-Inhalte speichern können - von technischen und Prozessdokumenten bis hin zu Code-Schnipseln, Frameworks und Datenstrukturen.

Und nicht nur das: Diese Vorlage verfügt über geeignete Seiten zur Erfassung von Unternehmensinformationen - Ziele und Mission, Grundwerte, Mitarbeiterhandbuch und Abteilungsseite zur Zentralisierung von Informationen zu IT, Vertrieb, Marketing, Personalwesen und mehr.

Mit dieser Vorlage können Sie:

IT-Dokumentation zentralisieren

Entwicklungsressourcen nachverfolgen

Details zu Tools und Systemen speichern

Inhalte leicht zugänglich machen und gleichzeitig Zugriffskontrollen implementieren

Was uns gefallen hat: Die Vorlage verfügt über einen Abschnitt 'Häufig verwendete Formulare und Ressourcen' mit Formularvorlagen, wie z. B. die Vorlage für IT-Support-Anfragen, die Sie zur Organisation und Nachverfolgung von IT-bezogenen Anfragen verwenden können.

5. ClickUp Sofortnachricht Vorlage

ClickUp Sofortnachrichten-Vorlage

Bei der Auflistung Die Vor- und Nachteile von Slack einer der größten Nachteile des Tools ist: Der Verlust von wichtigen Nachrichten.

Bei so vielen Kanälen, Threads und DMs kann es leicht passieren, dass wichtige Informationen in einem Meer von Unterhaltungen verloren gehen - zum Beispiel die beste Idee für ein Feature. Das ist der Punkt ClickUp's Vorlage für Sofortnachrichten dient dazu, Ihre Nachrichten an einem Ort zu organisieren.

Diese Vorlage kann Ihnen helfen:

Unterhaltungen zu priorisieren

Nachrichten zu verfassen und zu speichern, um Zeit zu sparen

Tippfehler und grammatikalische Fehler zu erkennen

Schnelles Reagieren auf Anfragen

Standardisierung von Markennachrichten und Sprache

Was uns gefallen hat: Mit dieser Vorlage können Sie einen internen Chat-Raum erstellen, durch Ihre Messaging App navigieren und die in dieser Vorlage enthaltenen Messaging-Praktiken umsetzen.

6. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

Ob es sich um das Feedback Ihres Teams zu den neuen IT-Richtlinien oder um das Feedback der Mitarbeiter zur Unternehmenskultur handelt, eine Vorlage für Feedback ist für den Aufbau eines nahtlosen Feedbacksystems unerlässlich.

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiterfeedback zu sammeln, nachzuverfolgen und Maßnahmen zu ergreifen. Diese Vorlage hilft Ihnen:

Ein strukturiertes und konsistentes Feedbacksystem zu schaffen

Nachverfolgung der Mitarbeiterzufriedenheit

Die Transparenz zwischen Mitarbeitern und Führungskräften zu gewährleisten

Eine offene Plattform für eine ehrliche Unterhaltung zu schaffen

Was uns gefallen hat: Es bietet hilfreiche Ansichten, wie die Listenansicht für alle Befragten, die Listenansicht für die Antworten und die Tabellenansicht für die Mitarbeiter-Feedback-Umfrage, um Daten einfach abrufen zu können.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen ähnlich den Slack-Automatisierungen, um den Versand von Feedback-Umfragen an Mitarbeiter per E-Mail, über Online-Umfrageplattformen oder in persönlichen Meetings zu automatisieren.

automatische Arbeitsabläufe mit ClickUp Automations einrichten

7. ClickUp Vorlage für wöchentliche Berichte

ClickUp Vorlage für wöchentliche Berichte

Eine der besten Methoden, um die rechtzeitige Fertigstellung eines Projekts zu gewährleisten, ist die Nachverfolgung der Sprints und die Abstimmung aller Beteiligten über den Fortschritt. Und ClickUp's Vorlage für den wöchentlichen Bericht kann Ihnen helfen, den Fortschritt Ihres Sprint-Ziels genau nachzuverfolgen.

So können Sie technische Meilensteine hervorheben, Benutzer-Stories als fertiggestellt/im Fortschritt markieren, Aktualisierungen der Ressourcenzuweisung überprüfen und eine vollständige Sichtbarkeit der Entwicklung des Projekts erhalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fortschritte gegenüber den Zielen nachverfolgen

Daten aus verschiedenen Quellen sammeln

Aktualisierungen über Teams hinweg kommunizieren

Sichtbarkeit des Erreichten erhalten

Potenzielle Hindernisse identifizieren

Teamkollegen helfen, das große Ganze im Blick zu behalten

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage bietet eine Ansicht des Weekly Board, in der Sie alle wöchentlichen Aufgaben mit Status-Beschreibungen übersichtlich darstellen können.

💡Pro-Tipp: Wenn der Bericht fertig ist, analysieren Sie die Daten mit ClickUp Dashboards . Dies wird Ihnen helfen, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Nachverfolgung von Leistungsindikatoren im Zeitverlauf mit ClickUp Dashboards

8. Vorlage für ein tägliches StandUp Meeting

Planen Sie Ihre täglichen Standups richtig mit ClickUp's Daily Standup Meeting Template

Tägliche StandUps sind wichtig, aber nicht einfach zu planen. Dies ist der Punkt ClickUp's Vorlage für tägliche StandUp Meetings spielt eine wichtige Rolle.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Notizen und Pläne zentralisieren und den Fortschritt verfolgen

Checklisten für die einzelnen Teammitglieder erstellen, damit sie keine Aufgabe verpassen

Aktualisierungen in Echtzeit an einem Ort sammeln, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen

Schnelleres Lösen von Problemen

💡Pro Tip: Hebelwirkung ClickUp Gehirn um Notizen und Zusammenfassungen für Meetings zu erstellen, damit Sie nach Ihren täglichen Besprechungen mit der Arbeit beginnen können, ohne Zeit mit der Vorbereitung von Zusammenfassungen für Meetings zu verschwenden.

Mit dieser letzten kostenlosen ClickUp Vorlage sind wir am Ende unserer Liste der Vorlagen angelangt. Aber, ein Vergleich ClickUp vs. Slack können wir sagen, dass ClickUp-Vorlagen viel mehr zu bieten haben - von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Und das Beste daran ist, dass wir damit noch nicht erledigt sind. ClickUp verfügt über mehrere Kommunikationsfeatures, die es Slack überlegen machen - weil es Echtzeitkommunikation mit Produktivitätsfeatures kombiniert.

ClickUp vs. Slack: Eine schnelle Übersicht

Hier ein genauerer Blick auf die Features von ClickUp, die es zu einem der Spitzenreiter machen Slack-Konkurrenten 👇

ClickUp Chat

Der brandneue ClickUp Chatten steht ganz im Zeichen der Echtzeitkommunikation. Wie Slack können Sie damit mehrere Kanäle für Projekte einrichten und abteilungsübergreifende Teams zur Zusammenarbeit in Echtzeit zusammenbringen. Der Clou ist jedoch, dass Ihre Chats und Ihr Projektmanagement auf derselben Plattform stattfinden.

Das ist richtig. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln!

Außerdem können Sie innerhalb des Chats auf KI zugreifen und erhalten von der KI vorgeschlagene Antworten, zusammengefasste Threads, automatisch erstellte Aufgaben und mehr.

halten Sie Teams in Verbindung, greifen Sie auf KI zu und wandeln Sie Nachrichten in Aufgaben um - mit ClickUp Chat_

ClickUp Kommentare und Erwähnungen zuweisen

Wenn Sie bei einer Aufgabe sofort handeln wollen, verwenden Sie ClickUp Kommentare zuweisen und Erwähnungen . Mit den Kommentaren und @Mentions von ClickUp können Sie jemanden darauf aufmerksam machen und ihm bestimmte Elemente zuweisen, um jederzeit die Verantwortlichkeit sicherzustellen

clickUp Kommentare und @Mentions verwenden, um Teammitgliedern Elemente zuzuweisen

ClickUp Clips

Beseitigen Sie die Verwirrung, die durch unzählige Nachrichten und Threads entsteht, mit ClickUp Clips . Mit diesem ClickUp Feature können Sie Bildschirme aufzeichnen und das Video für klare Erklärungen freigeben. Sie können die Clips auch mit KI transkribieren, einschließlich Schnipseln und Zeitstempeln.

Und das Beste daran? Die Transkription ist durchsuchbar und wird bei allen Suchen angezeigt, die Sie über die Connected Search von ClickUp durchführen.

bildschirme einfangen und Ideen und Workflows mit ClickUp Clips erklären

ClickUp-Erinnerungen

Genau wie Slack Erinnerungen, können Sie einstellen ClickUp-Erinnerungen für alles - Termine, Meetings und Aufgaben. Fügen Sie diese von jeder beliebigen Stelle in ClickUp aus hinzu und fügen Sie Anhänge oder wiederkehrende Zeitpläne ein. Sie können auch Erinnerungen aus Aufgaben und Kommentaren erstellen, damit Ihr Team weiß, wo es nachfassen muss.

behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit ClickUp Reminders_

ClickUp Meetings

Verwalten Sie all Ihre Meetings - von der täglichen Besprechung bis zur wöchentlichen Synchronisierung, Projekt-Kick-offs und Diskussionen über Feature-Ideen mit ClickUp Meetings . Verwenden Sie es, um Notizen zu machen, Tagesordnungen zu verwalten und Elemente für Aktionen an einem Ort zuzuweisen.

ClickUp Kalender

Meetings nachverfolgen, Arbeit visualisieren, Aufgaben planen und Zeitleisten für Projekte verwalten mit ClickUp's Kalender-Ansicht. So können Sie Ihre Teamkollegen über Pläne für Projekte, anstehende Termine und Zeitleisten für Aufgaben informieren.

arbeit visualisieren und Aufgaben mit ClickUp Calendar planen/umplanen

Abgesehen von diesen großartigen Features bietet ClickUp über 1000 native Integrationen. Sie können das tool mit Ihren bevorzugten Apps, einschließlich Slack, verbinden. Integration von ClickUp mit Slack wird Ihnen helfen, ClickUp Aufgaben zu verwalten, ohne die Diskussionen zu verlassen.

Mit dieser Integration können Sie:

ClickUp Aufgaben aus Ihrem Slack-Feed erstellen

Auf Aufgabenverknüpfungen in Slack mit allen Details und dem Kontext zugreifen, damit Sie darauf reagieren können

Fälligkeitsdaten, Status und Prioritäten aus Slack-Kanälen verwalten

Aufgaben und Kommentare aus Nachrichten erstellen

Erhalten Sie Benachrichtigungen über Aufgaben auf Slack

Optimieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp

Slack-Vorlagen eignen sich hervorragend für die Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe. Aber man kann ihre limitierte Funktion nicht leugnen. Sie erlauben es Ihnen nicht, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen und spielen eine unterstützende Rolle beim Aufbau von Projektmanagement-Workflows.

Hier entsteht der Bedarf an einer All-in-One-Plattform für Produktivität wie ClickUp.

Mit ClickUp erhalten Sie kostenlose Vorlagen, die super einfach zu bedienen sind und alle Arten von Workflows unterstützen - von Meetings bis zur Nachverfolgung von Feature-Anfragen - sowie eine breite Palette leistungsstarker Projektmanagement-Funktionen.

Wenn Sie also Ihre Zeit sparen wollen, indem Sie zwischen Apps wechseln und einen nahtlosen Entwicklungsprozess aufbauen, melden Sie sich noch heute für ClickUp an !