Wie man freiberufliche Arbeit in den Lebenslauf aufnimmt (+Beispiele)

Erfahrungen als Freiberufler können eine großartige Ergänzung Ihres Lebenslaufs sein. Sie demonstriert Ihre Fähigkeiten und Ihr Fachwissen und verdeutlicht Ihre Fähigkeit, Eigentümerschaft zu übernehmen und Ergebnisse zu liefern.

Freiberufliche Arbeit beinhaltet in der Regel die Zusammenarbeit mit verschiedenen Clients und Branchen, was bedeutet, dass Sie wahrscheinlich einen breiten Bereich an Fähigkeiten und Branchenkenntnissen entwickelt haben. Wenn Sie diese Erfahrungen hervorheben, können Sie zeigen, dass Sie anpassungsfähig sind und sich schnell in neue Branchenstandards oder Tools einarbeiten können.

Die Hervorhebung bestimmter freiberuflicher Projekte in Ihrem Lebenslauf kann auch Ihre Problemlösungsfähigkeiten, Ihre Belastbarkeit und Ihren Einfallsreichtum in dynamischen Situationen verdeutlichen.

Doch wie können Sie Ihren Lebenslauf so gestalten, dass Sie Ihre Erfahrung als Freiberufler als Ihre Superkraft darstellen?

In diesem Leitfaden führen wir Sie durch den Prozess und geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre freiberufliche Arbeit in Ihren Lebenslauf aufnehmen können.

Liste der freiberuflichen Arbeiten vorbereiten

Einer der größten Vorteile von freiberuflichen Projekten? Im Gegensatz zu traditionellen Rollen, die nicht immer leicht zu verteilende Arbeitsproben hervorbringen, können Sie bei freiberuflichen Projekten oft greifbare Ergebnisse vorweisen.

Diese Portfolios können als direkter Nachweis Ihrer Fähigkeiten dienen und Personalchefs mit echten Beispielen Ihrer Arbeit versorgen.

Bevor Sie also Ihre freiberuflichen Arbeiten in Ihrem Lebenslauf auflisten, sollten Sie alle Details zu Ihren bisherigen Projekten zusammenstellen.

Zu erledigen ist das Sammeln von Projektdetails:

📝 Notieren Sie Ihre wichtigsten Projekte, Clients und Ergebnisse

🛠️ Notieren Sie die Tools und Software, die Sie für jedes Projekt verwendet haben

⏳ Verfolgen Sie die aufgewendete Zeit und das Ergebnis - sei es eine erfolgreiche Produkteinführung, ein veröffentlichter Artikel oder das Erreichen der KPIs des Clients

Sobald Sie Ihre Liste fertig haben, grenzen Sie sie auf die wichtigsten Projekte ein. Wenn es sich zum Beispiel um eine Rolle im Marketing handelt, heben Sie die freiberuflichen Projekte hervor, bei denen Sie an Marketingkampagnen gearbeitet haben und für Ihre Kunden einen echten Nutzen erzielt haben.

So wählen Sie Projekte für Ihren Lebenslauf aus:

Wählen Sie Projekte aus, in denen die in der Stellenbeschreibung erwähnten Fähigkeiten zur Geltung kommen

📌 Priorisieren Sie Projekte mit messbaren Ergebnissen, wie z.B. erhöhtem Webverkehr oder gesteigerten Konversionen

📌 Heben Sie eine Mischung von Fähigkeiten hervor, wie Projektmanagement, Kommunikation mit dem Client und technisches Know-how

💡Pro-Tipp: Einer der besten Hacks für Freiberufler ist die Verwendung einer Projektmanagement-Software wie ClickUp um Details und Ergebnisse für Ihre freiberuflichen Auftritte festzuhalten. ClickUp's Task Management Features hilft Ihnen bei der Nachverfolgung all Ihrer Projekte, Clients, Aufgaben und Erfolge, so dass Sie diese leicht in Ihrem Lebenslauf aktualisieren können.

Strukturierung Ihres Lebenslaufs

Freiberufliche Rollen sind in der Regel stark ergebnisorientiert, wobei der Erfolg direkt mit den Ergebnissen der Projekte und der Zufriedenheit der Kunden verknüpft ist. Wenn Sie solche Arbeiten in Ihrem Lebenslauf aufführen, sehen Arbeitgeber, dass Sie sich auf die Erbringung hochwertiger Leistungen konzentrieren und die Eigentümerschaft für Aufgaben von Anfang bis Ende übernehmen können.

Der Schlüssel ist jedoch, dass Sie

das richtige Format für den Lebenslauf zu wählen

und strukturieren Sie Ihre Berufserfahrung strategisch, um Ihre Stärken hervorzuheben.

Chronologisches Format

Dies ist eine gute Wahl, wenn Sie über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder freiberufliche Arbeiten erledigt haben. Sie können Ihre freiberuflichen Projekte in zeitlicher Reihenfolge auflisten, beginnend mit dem jüngsten Projekt.

📌 Beispiel:

Freiberuflicher Texter & Content Writer | Jan 2021 - Gegenwart Verschiedene Clients (z. B. ABC Marketing, XYZ Tech)

Verfassen von mehr als 50 Blogbeiträgen für eine Agentur für digitales Marketing, was zu einem Anstieg der Besucherzahlen auf der Website um 25 % führte

Entwicklung von SEO-Strategien für E-Commerce-Websites, die zu einer Verbesserung der organischen Suchergebnisse führten

Zusammenarbeit mit Clients bei der Erstellung überzeugender E-Mail-Marketingkampagnen, die die Konversionsrate um 15 % steigerten

Freiberuflicher Grafikdesigner | Juni 2019 - Dezember 2020XYZ Media

Gestaltung von Verkaufspräsentationsbroschüren mit Adobe InDesign, Ergebnis: 10 neue Kunden

Gestaltung von Social-Media-Grafiken und Marketingmaterialien, die das Engagement der Clients auf vier digitalen Kanälen um durchschnittlich 40 % erhöhten

Entwicklung von Markenidentitätspaketen (Logos, Farben und Typografie) für den Client, was zu einer Steigerung der Markenerinnerung um 60 % führte

Funktionales Format

Ein funktionaler Lebenslauf eignet sich hervorragend für Selbstständige, die viele kurzfristige Projekte erledigt oder eine berufliche Pause eingelegt haben. Er konzentriert sich mehr auf Ihre Fähigkeiten als auf Ihre Arbeit.

📌 Beispiel:

Fähigkeiten und Fachkenntnisse:

Erstellung von Inhalten: Entwicklung von leistungsstarken Blogbeiträgen, Artikeln und Inhalten für soziale Medien, die das Engagement um 30 % erhöhten

Entwicklung von leistungsstarken Blogbeiträgen, Artikeln und Inhalten für soziale Medien, die das Engagement um 30 % erhöhten SEO & Digitales Marketing: Implementierung von SEO-Strategien für Clients, Verbesserung der Platzierungen in Suchmaschinen und Steigerung der Besucherzahlen

Implementierung von SEO-Strategien für Clients, Verbesserung der Platzierungen in Suchmaschinen und Steigerung der Besucherzahlen Projektmanagement: Erfolgreiches Management von gleich drei freiberuflichen Projekten innerhalb von 60 Tagen, wobei alle Aufgaben pünktlich und innerhalb des Budgets erledigt wurden

Freiberufliche Projekte:

XYZ Retail (Jan 2021 - März 2022): Entwicklung von E-Mail-Marketing-Kampagnen, die die Klickraten um 18% steigerten

Entwicklung von E-Mail-Marketing-Kampagnen, die die Klickraten um 18% steigerten ABC Tech (April 2022 - heute): Erstellung von Website-Inhalten und Verwaltung von Social-Media-Kampagnen, die zu einer Umsatzsteigerung von 20 % führten

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie eine

karrierewechsel

können Sie Ihre freiberuflichen Erfahrungen hervorheben, um übertragbare Fähigkeiten zu zeigen. Wenn Sie zum Beispiel von der Datenanalyse zur Webentwicklung wechseln möchten, können Sie Ihre Erfahrung als freiberuflicher Datenanalyst hinzufügen, um Problemlösung, Dateninterpretation, Analyse des Benutzerverhaltens und Soft Skills hervorzuheben.

Hybrides Format

Sie können sich nicht zwischen dem chronologischen und dem funktionalen Format Ihres Lebenslaufs entscheiden? Das hybride Format bietet das Beste von beidem. Sie können Ihre wichtigsten marktrelevanten Fähigkeiten und Ihren beruflichen Werdegang hervorheben und haben gleichzeitig die Möglichkeit, Ihre besten Projekte und kontinuierlichen Erfahrungen zu präsentieren.

📌 Beispiel:

Schlüsselqualifikationen:

Inhaltsstrategie und -erstellung: Erstellung überzeugender Texte für Websites, Blogs und soziale Medien

Erstellung überzeugender Texte für Websites, Blogs und soziale Medien Kundenkommunikation: Pflege enger Beziehungen zum Client, Gewährleistung klarer Projektziele und rechtzeitiger Lieferung

Pflege enger Beziehungen zum Client, Gewährleistung klarer Projektziele und rechtzeitiger Lieferung SEO-Optimierung: Implementierung von Best Practices für Suchmaschinenoptimierung, um die Sichtbarkeit von Client-Websites zu verbessern

Freelance Content Writer | Jan 2021 - GegenwartVerschiedene Clients

Entwicklung und Umsetzung von Content-Strategien zur Steigerung des organischen Traffics um 40% für mehrere Clients

Verfassen von Produktbeschreibungen für eCommerce-Websites, was zu einer 10-prozentigen Steigerung der Verkaufsumsätze führte

Freiberuflicher Marketingberater | Juni 2019 - Dezember 2020XYZ Marketing Solutions

Konzeption und Durchführung von E-Mail-Kampagnen, die die Klickraten um 25 % erhöhten

Verwaltete Projekte von Kunden von Anfang bis Ende und stellte sicher, dass sie mit den Zielen und Fristen ihrer Marke übereinstimmten

Wir hoffen, dass diese Beispiele hilfreich sind, um freiberufliche Arbeit in Ihrem Lebenslauf zu formatieren. Lassen Sie uns nun einige bewährte Strategien freigeben, die es potenziellen Arbeitgebern schwer machen werden, Ihren Lebenslauf abzulehnen!

Liste der freiberuflichen Arbeiten: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie freiberufliche Tätigkeiten in Ihrem Lebenslauf auflisten, um eine maximale Wirkung zu erzielen:

Schritt 1: Erstellen Sie einen Abschnitt 'Freiberufliche Erfahrung'

Widmen Sie Ihrer Erfahrung als Freiberufler einen eigenen Abschnitt in Ihrem Lebenslauf, anstatt sie mit den Rollen in Vollzeit zu vermischen. Beschreiben Sie ihn eindeutig als "Freiberufliche Erfahrung", damit Arbeitgeber schnell erkennen können, woran Sie gearbeitet haben. Behandeln Sie diesen Bereich mit der gleichen Wichtigkeit und Professionalität wie jede andere Rolle in Ihrem Lebenslauf.

Profi-Tipp: Wenn Sie eine Mischung aus freiberuflichen und festangestellten Rollen haben, sollten Sie den Abschnitt über Ihre freiberuflichen Tätigkeiten entweder ganz oben oder an prominenter Stelle platzieren, je nachdem, was für die Stelle, auf die Sie sich bewerben, am wichtigsten ist. Achten Sie darauf, dass dieser Abschnitt gut organisiert und leicht zu überfliegen ist - Arbeitgeber lieben Übersichtlichkeit!

Hier ein Beispiel dafür, wie Sie sowohl freiberufliche als auch feste Rollen in Ihren Lebenslauf aufnehmen können.

via LebenslaufLab 💡Pro-Tipp: Um Konsistenz zu zeigen, fügen Sie die Dauer der freiberuflichen Erfahrung neben dem Titel ein, z. B. "Freelance Digital Marketer (2018-Present)".

Schritt 2: Listen Sie freiberufliche Projekte unter einem einzigen Titel auf

Freiberufliche Arbeit kann eine Vielzahl von Rollen und Branchen umfassen, aber die Auflistung vieler verschiedener Titel kann Ihren Lebenslauf unübersichtlich machen. Halten Sie es einfach, indem Sie

ihre freiberuflichen Projekte gruppieren

unter einem Titel.

📝 Zum Beispiel: Wenn Sie Arbeiten im Bereich Grafikdesign, Copywriting oder Marketing erledigt haben, erwähnen Sie "Freiberuflicher Marketingberater" Dies hilft Ihnen, einen zusammenhängenden und professionellen Lebenslauf zu erstellen.

Schritt 3: Fügen Sie Namen von Clients und Projektbeschreibungen hinzu

Wenn Sie Ihre freiberuflichen Projekte auflisten, erwähnen Sie den Client (wenn er damit einverstanden ist) und geben Sie eine kurze Projektbeschreibung, um Ihrer Arbeit Glaubwürdigkeit und Kontext zu verleihen.

📝 Zum Beispiel: Sie können hinzufügen: "Ein komplettes Branding-Paket für ein XYZ-Café abgeschlossen, einschließlich Logo-Design, Menü-Layouts und Social-Media-Visuals." Wenn Ihr Client es vorzieht, anonym zu bleiben, können Sie dennoch Details wie die Branche oder die Art des Projekts angeben: "Ich habe Inhalte für die Produkteinführung eines großen Technologieunternehmens entwickelt."

Schritt 4: Heben Sie die wichtigsten Erfolge und erworbenen Fähigkeiten hervor

Verleihen Sie Ihrer freiberuflichen Arbeit mehr Wirkung, indem Sie die wichtigsten Erfolge und Fähigkeiten in Aufzählungspunkten hervorheben.

Konzentrieren Sie sich, wann immer möglich, auf messbare Ergebnisse. Anstatt zu sagen: "Ich habe Blogs geschrieben", sagen Sie: "Ich habe mehr als 10 SEO-gesteuerte Blog-Beiträge pro Monat geschrieben, die den organischen Traffic um 30 % erhöht haben"

Wenn Sie sich sowohl auf die Arbeit, die Sie erledigt haben, als auch auf die Ergebnisse, die Sie erzielt haben, konzentrieren, präsentieren Sie sich als ein vielseitiger Profi.

💡Pro-Tipp: Beginnen Sie jeden Aufzählungspunkt mit aussagekräftigen Verben wie "Designed", "Launched" oder "Managed", um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Wirkung zu erzielen. So heben Sie Ihre Leistungen hervor, indem Sie Führungsqualitäten, Initiative und klare Beiträge demonstrieren und potenziellen Kunden helfen, Ihren Wert schnell zu verstehen.

Bonus-Schritt: Nutzen Sie ClickUp, um ein vielfältiges Portfolio zu verwalten und zu präsentieren

Die Verwendung eines Tools wie ClickUp zur Verwaltung Ihrer freiberuflichen Projekte kann Ihnen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Mit ClickUp können Sie alle Ihre Projekte an einem Ort organisieren und nachverfolgen, was es Ihnen erleichtert, ein ausgefeiltes Portfolio für Ihren Lebenslauf zusammenzustellen.

Anstatt Ihren Lebenslauf jedes Mal zu aktualisieren, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, ist es viel einfacher, alles an einem Ort zu haben.

Das ist der Punkt ClickUp Dokumente kommt ins Spiel. Es hilft Ihnen, alle Inhalte Ihres Lebenslaufs zu organisieren und bereitzuhalten. Betrachten Sie es als Ihren Hub, um neue Leistungen hinzuzufügen, Ihre Erfahrungen zu verfeinern oder grobe Entwürfe Ihres Lebenslaufs zu erstellen. Wann immer Sie sich für eine neue Rolle bewerben, können Sie Ihren Lebenslauf schnell bearbeiten oder anpassen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Sie müssen sich nicht mehr durch alte Dokumente wühlen - Sie haben alles zur Hand.

mit ClickUp Docs alles für den Lebenslauf aufschreiben_

ClickUp Docs hilft Ihnen:

Erstellen Sie einen professionellen Lebenslauf mit Rich-Text Formatierungs Features

Fügen Sie Kopfzeilen in den Lebenslauf ein, um ihn besser scannen zu können

Einfügen von Portfolio-Links, um Ihre Projekte über eingebettete URLs zu präsentieren

Nachverfolgung von Lebenslaufänderungen mit der Version History, so dass Sie aktualisierte Lebensläufe für alle Rollen, auf die Sie sich bewerben, versenden können

Aber das ist noch nicht alles. Sobald Ihr Inhalt organisiert ist, ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass er ausgefeilt, professionell und auf die gewünschte Stelle zugeschnitten ist.

Dies ist der Punkt ClickUp Gehirn (oder ClickUp AI) kann helfen. Finden Sie nicht die richtigen Worte oder wissen Sie nicht, wie Sie ein bestimmtes Projekt formulieren sollen? Der KI-Assistent schlägt Ihnen vor, wie Sie Ihre Leistungen besser formulieren können, und sorgt dafür, dass Ihre Sprache klar und professionell ist.

Er hilft Ihnen auch, die richtigen Aktionsverben und Schlüsselwörter zu finden, um Ihre Chancen bei Personalvermittlern oder Systemen zur Nachverfolgung von Bewerbern (ATS) zu erhöhen. Mit Vorschlägen in Echtzeit können Sie Ihren Lebenslauf ganz einfach verfeinern und sicherstellen, dass er immer für die nächste Gelegenheit bereit ist.

fragen Sie ClickUp Brain nach Tipps zur Optimierung Ihres Lebenslaufs und Ihrer Stellensuche

Zeitmanagement ist der Schlüssel zu freiberuflicher Arbeit, und

ClickUp's Zeiterfassung

feature ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung, wie viel Zeit Sie für jedes Projekt aufwenden. Sie können diese Daten in Ihren Lebenslauf aufnehmen, um Ihre Fähigkeiten im Zeitmanagement und Multitasking zu zeigen. Ein Beispiel: "Ich habe 5+ Client Projekte gleichzeitig gemanagt und dabei alle Fristen eingehalten." Dies unterstreicht Ihre Fähigkeit, Aufgaben effizient zu jonglieren, eine Schlüsselqualifikation für potenzielle Arbeitgeber.

Zum Schluss,

ClickUp Ziele

helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Projekten durch die Einstellung von Meilensteinen. Das macht es einfacher, Metriken in Ihren Lebenslauf aufzunehmen.

mit ClickUp Goals können Sie Ziele setzen und nachverfolgen und Erfolge in Ihren Lebenslauf einfügen

Beispiele für die Liste der freiberuflichen Arbeit

Benötigen Sie Beispiele, um herauszufinden, wie Ihr Lebenslauf als Freelancer aussehen sollte? Wir haben das Richtige für Sie!

In diesem ersten Beispiel haben wir freiberufliche Projekte chronologisch aufgelistet und dann Details zu den Ergebnissen freigegeben, die Sie für die Kunden erzielt haben. Der Schlüssel ist hier, sich auf gute Ergebnisse zu konzentrieren.

/via_ Canva Hier ist ein weiteres Beispiel für die Einbeziehung freiberuflicher Arbeit in Ihren Lebenslauf für Berufseinsteiger. Auch wenn Sie noch keine konkreten (oder beeindruckenden) Ergebnisse vorweisen können, können Sie Ihre Arbeit ins Rampenlicht rücken, indem Sie zeigen, dass Sie bestimmte Fertigkeiten und Software-Tools beherrschen, oder indem Sie renommierte Schulen oder Unternehmen erwähnen, bei denen Sie gelernt/gearbeitet haben.

via Rahpstudio

Allgemeine Herausforderungen und Lösungen für die Aufnahme von freiberuflicher Arbeit in einen Lebenslauf

Unterschiedliche Rollen, die Vertraulichkeit der Kunden, ein unregelmäßiger Zeitraum und andere Faktoren machen es schwierig, freiberufliche Arbeit in einem Lebenslauf aufzuführen. Sehen wir uns an, wie Sie diese bewältigen können:

Überbrückung von Lücken zwischen freiberuflichen Projekten

Haben Sie Lücken zwischen Ihren freiberuflichen Aufträgen? Das ist völlig normal. Anstatt eine Karriere- oder Beschäftigungslücke zu verheimlichen, sollten Sie sie in einen Pluspunkt verwandeln. Heben Sie hervor, dass Sie diese Zeit genutzt haben, um Ihre Fähigkeiten zu vertiefen, Online-Kurse zu belegen oder an persönlichen Projekten zu arbeiten.

Das zeigt dem Personalverantwortlichen, dass Sie das Beste aus Ihrer Karrierelücke gemacht haben.

*Weiterlesen:

Die besten Apps zur Produktivität für Freiberufler

Das Stigma der freiberuflichen Arbeit bei traditionellen Arbeitgebern überwinden

Manche Arbeitgeber sind immer noch der Meinung, dass freiberufliche Arbeit nicht so seriös ist wie ein Vollzeitjob. So ändern Sie dieses Denken: Konzentrieren Sie sich auf die Ergebnisse.

📝 Zum Beispiel: Anstatt "Grafikdesigner" zu schreiben, erwähnen Sie: "Freiberuflicher Grafikdesigner - hat Branding-Materialien entwickelt, die den Bekanntheitsgrad des Clients um 30 % gesteigert haben." Oder, wenn Sie im Projektmanagement tätig sind, könnten Sie sagen: "Freiberuflicher Projektmanager - hat ein Projekt im Wert von 50.000 Dollar erfolgreich geleitet und die Ergebnisse 10 % unter dem Budget erzielt." Das zeigt Arbeitgebern, dass Sie genauso zuverlässig sind wie jemand, der im Unternehmen arbeitet, wenn nicht sogar zuverlässiger!

Konsistenz und Lesbarkeit von Beschreibungen freiberuflicher Arbeit

Freiberufliche Arbeiten können sehr unterschiedlich sein - selbst innerhalb desselben Feldes. Als freiberuflicher virtueller Assistent helfen Sie beispielsweise einem Client bei administrativen Arbeiten, wie dem Verwalten von E-Mails und dem Organisieren von Kalendern. Für andere Clients erledigen Sie vielleicht Kundenanfragen und Aufgaben zur Dateneingabe.

Fassen Sie ähnliche oder kleine Projekte zusammen und verwenden Sie einheitliche Formate, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.

📌 Beispiel:

Freiberufliche virtuelle Assistentin

Januar 2021 - Gegenwart Kundenbranchen: E-Commerce, Tech Startups, Beratung

Administrativer Support

Verwaltung von E-Mails, Kalendern und Terminen für Führungskräfte auf C-Level, Rationalisierung der Kommunikation und effiziente Terminplanung

Organisierte und pflegte digitale Dateien, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten und die Zeit für das Auffinden von Dokumenten um 30 % zu reduzieren

Kundenservice und Client-Beziehungen

Steigerung der Kundenbindung um 15 % durch Nachverfolgung von Service-Interaktionen und Bereitstellung von personalisiertem Support

Bearbeitung von Kundenanfragen per E-Mail und Chat, Lösung von Problemen und Gewährleistung einer Kundenzufriedenheitsrate von 95 %

Weiterlesen: Top Engineering Lebenslauf Beispiele

Tipps zur Optimierung von Einträgen über freiberufliche Arbeit

Nachdem Sie nun verstanden haben, wie Sie Ihren Lebenslauf als Freiberufler erstellen, lassen Sie uns kurz einige Hygienetipps besprechen, um sicherzustellen, dass Ihre Bewerbungen als Freiberufler von Anfang bis Ende optimiert sind.

Freiberufliche Arbeiten für spezifische Bewerbungen anpassen

Eine Einheitsgröße passt nicht zu jedem Lebenslauf - vor allem nicht für Freiberufler, die oft mit verschiedenen Projekten jonglieren. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Lebenslauf für jede Bewerbung individuell gestalten. Indem Sie sich auf die wichtigsten Fähigkeiten und Erfahrungen konzentrieren, können Sie den Wert hervorheben, den Sie für die jeweilige Rolle mitbringen.

Ein Beispiel:

📌 Wenn Sie sich für eine Rolle als freiberuflicher Datenanalyst bei einer Einzelhandelsmarke bewerben, können Sie Folgendes hinzufügen: "Analysierte Kunden-Nutzungsmuster aus großen Datensätzen und lieferte Erkenntnisse, die das Engagement der Benutzer um 20% verbesserten"

📌 Für eine Rolle als freiberuflicher Recruiter können Sie sich darauf konzentrieren, die Time-to-Hire zu verkürzen. Fügen Sie etwas hinzu wie "Vermittelte innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten mehr als 20 Kandidaten für verschiedene Rollen, darunter Softwareingenieure, Marketingspezialisten und Betriebsleiter"

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Personalverantwortliche sieht, wie Ihre Erfahrung als Freiberufler direkt mit den Anforderungen des Unternehmens übereinstimmt, was Sie zu einem stärkeren Kandidaten macht.

*Weiter lesen:

10 Vorlagen für Freiberufler zur Verwaltung des Workloads

Verwendung von Schlüsselwörtern und Aktionsverben in Beschreibungen von Freiberuflern

Schauen Sie sich bei der Erstellung Ihres Lebenslaufs für jede Rolle die Stellenbeschreibung an und verwenden Sie bestimmte Schlüsselwörter, die in der Stellenbeschreibung erwähnt werden, um Ihre Fähigkeiten hervorzuheben. Wenn in der Stellenbeschreibung "Erstellung von Inhalten" aufgeführt ist, sollten Sie genau diesen Begriff in Ihren Einträgen für freiberufliche Mitarbeiter erwähnen. Auf diese Weise kann Ihr Lebenslauf die Software zur Nachverfolgung von Bewerbungen (ATS) passieren, was die Chancen erhöht, dass er den einstellenden Manager oder Personalverantwortlichen erreicht.

📝 Beispiel: Wenn in der Stellenbeschreibung eines Editors für Videos die Steigerung der Zuschauerbindung erwähnt wird, können Sie in Ihrem Lebenslauf erwähnen: "Produzierte und bearbeitete dynamische Videoinhalte, die die Zuschauerbindung um 30 % erhöhten."

Es ist am besten, alle Stellenbeschreibungen an einem Ort zu verwalten, damit Sie Ihren Lebenslauf leicht anpassen können. Die

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

hilft Ihnen dabei. Sie können Links zu Stellenbeschreibungen hinzufügen, Ihre

jobvorschläge

und verwalten Sie Ressourcen für Vorstellungsgespräche - alles an einem Ort.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Die Vorlage enthält spezielle Abschnitte für die Überwachung Ihres Status (z. B. Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Angebot), Fristen und wichtige Details wie Kontaktdaten des Unternehmens und Glassdoor-Bewertungen, um Ihren Prozess der Stellensuche zu optimieren.

Tipps zum Korrekturlesen und zur Bearbeitung für mehr Klarheit und Prägnanz

Sobald Ihr Lebenslauf fertig ist, sollten Sie ihn Korrektur lesen und bearbeiten, um ihn klar und prägnant zu gestalten. Sie können ihn mit Tools wie Grammarly durchgehen, um Probleme mit der Grammatik oder der Formulierung zu erkennen. Es ist auch hilfreich, einen Mentor oder einen Kollegen um Feedback zu bitten - vielleicht entdecken sie Verbesserungen, die Sie übersehen haben.

Hier sind ein paar effektive Tipps für die Bearbeitung Ihres Lebenslaufs:

📌 Achten Sie auf eine einheitliche Formatierung für ein professionelles Erscheinungsbild

📌 Streichen Sie vage oder sich wiederholende Formulierungen und konzentrieren Sie sich auf handlungsorientierte Verben

📌 Lesen Sie Ihren Lebenslauf laut vor, um unglückliche Formulierungen zu erkennen

Wenn Sie unnötige Details streichen, bleibt Ihr Lebenslauf prägnant und konzentriert sich auf die wichtigsten Leistungen.

Bonustipp: ClickUp AI zum Korrekturlesen und Verbessern des Inhalts von Einträgen im Lebenslauf verwenden

Benötigen Sie zusätzlichen Support, um sicherzustellen, dass Ihr Lebenslauf heraussticht? Sie können ClickUp Brain nutzen, um Ihren Lebenslauf zu schreiben, zu korrigieren und zu verfeinern. Es ist nicht nur Ihr Brainstorming-Partner, sondern auch ein

großartiges KI-Tool zum Schreiben

um Punkte für Ihren Lebenslauf zu formulieren, Grammatikfehler zu finden, die Klarheit zu verbessern und sogar Vorschläge für eine bessere Formulierung Ihrer Leistungen zu machen.

Fügen Sie einfach Ihren Lebenslauf in ClickUp ein und bitten Sie ClickUp Brain, ihn zu bearbeiten oder Korrektur zu lesen und Verbesserungen vorzuschlagen.

nutzen Sie ClickUp Brain für das Korrekturlesen Ihres Lebenslaufs

Es kann Ihnen inhaltliche Vorschläge machen, um sicherzustellen, dass Sie in Ihren Stellenbeschreibungen aussagekräftige, handlungsorientierte Formulierungen verwenden. Auf diese Weise ist Ihr Lebenslauf ausgefeilt, professionell und bereit, potenzielle Arbeitgeber zu beeindrucken.

*Weiterlesen:

Die besten Vorlagen für den Lebenslauf eines Projektleiters

Vorteile der Aufnahme von freiberuflicher Arbeit in Ihren Lebenslauf

Die Aufnahme von freiberuflicher Arbeit in Ihren Lebenslauf bringt viele Vorteile mit sich, hier sind einige davon:

Aufwertung Ihres beruflichen Profils

Freiberufliche Arbeit fügt Ihrem beruflichen Profil eine einzigartige Dimension hinzu und unterstreicht Ihre Fähigkeit, als Solopreneur erfolgreich zu sein. Wenn Sie Ihr eigenes Geschäft leiten, können Sie nicht nur Ihre Kernkompetenzen unter Beweis stellen, sondern auch andere wichtige Fähigkeiten wie Buchhaltung, Client-Management, Projektmanagement, Verkauf und Pitching usw.

Ihre Erfahrung als Freiberufler zeigt potenziellen Arbeitgebern auch, dass Sie proaktiv und selbstmotiviert sind und über eine starke Arbeitsmoral verfügen - Qualitäten, die jeder schätzen würde.

Vielfältige Erfahrungen und Anpassungsfähigkeit zeigen

Freiberufler arbeiten oft in verschiedenen Branchen, mit unterschiedlichen Clients und in einem breiten Bereich von Projekten. Dieses breite Spektrum an Erfahrungen zeigt, dass Sie sich schnell an neue Umgebungen und Herausforderungen anpassen können. Das bedeutet auch, dass Sie sich in verschiedenen Bereichen wohlfühlen - sei es Marketing, Erstellung von Inhalten, technische Aufgaben oder Projektmanagement - und diese Vielseitigkeit ist ein großes Plus für Arbeitgeber.

Weiterlesen: Sie möchten Ihre technische Erfahrung in einem Lebenslauf präsentieren? Probieren Sie diese

vorlagen für technische Lebensläufe

um Ihre Chancen auf eine Anstellung zu erhöhen.

Auf dem umkämpften Arbeitsmarkt hervorstechen

Wenn die Konkurrenz groß ist, können Sie sich mit einem Lebenslauf als Freiberufler von Bewerbern abheben, die nur in traditionellen Rollen gearbeitet haben. Indem Sie Ihre freiberuflichen Projekte und bedeutenden Leistungen hervorheben, zeigen Sie, dass Sie vielfältige Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen, die in einer typischen 9-to-5-Rolle vielleicht nicht zu finden sind.

Freiberufliche Arbeit kann Ihnen einen Vorteil verschaffen, vor allem, wenn Sie konkrete, messbare Ergebnisse vorweisen können, wie z. B. "Umsatzsteigerung beim Client um 20 %" oder "50+ erfolgreiche Projekte abgeschlossen"

Strukturieren Sie Ihre freiberufliche Arbeit in Ihrem Lebenslauf mit ClickUp

Freiberufliche Erfahrungen in den Lebenslauf einzubauen, kann für Arbeitssuchende ein entscheidender Vorteil sein. Sie können sich von der Masse abheben, indem Sie Ihre Vielseitigkeit, Unabhängigkeit und realen Ergebnisse hervorheben. Durch den Einsatz von Tools wie ClickUp Docs, um Ihre Projekte zu organisieren, und ClickUp Brain, um den Inhalt Ihres Lebenslaufs zu verfeinern, können Sie den Prozess rationalisieren und Ihre freiberufliche Erfahrung auf eine ausgefeilte, professionelle Weise präsentieren.

Ob es um die Nachverfolgung der Arbeit Ihres Clients, das Schreiben aussagekräftiger Jobbeschreibungen oder die Verwaltung Ihres Fortschritts mit benutzerdefinierten Feldern und Zielen geht, ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um Ihren Lebenslauf für die gewünschte Position vorzubereiten.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre freiberufliche Karriere mit einem hervorragenden Lebenslauf.

Melden Sie sich bei ClickUp an

und beginnen Sie, Ihre Arbeit zu organisieren, zu verfeinern und zu präsentieren wie nie zuvor!