Freiberufliches Projektmanagement: Vorteile, Tipps, & Herausforderungen

Möchten Sie einen Karrieresprung machen oder sich auf Ihre erste freiberufliche Tätigkeit im Projektmanagement vorbereiten? Dies ist ein guter Startpunkt. 🏁

Mit einer soliden Strategie und den richtigen projektmanagement tools können auch Sie ein erfahrener Projektmanager werden, Ihr eigener Chef sein und jedes Projekt, das auf Sie zukommt, wie ein echter Profi managen.

Was ist freies Projektmanagement?

Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen.

Ein freiberuflicher Projektmanager ist ein freiberuflicher Fachmann, der Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement anbietet. Mit ihren starken management-Fähigkeiten und Problemlösungsfähigkeiten helfen sie den Geschäften, das gesamte Projekt von Anfang bis Ende zu überwachen, verschiedene Teams und Parteien auf ein gemeinsames Ziel hin zu koordinieren und sicherzustellen, dass alle anforderungen an das Projekt pünktlich erfüllt werden.

Was sie von herkömmlichen Projektmanagern unterscheidet, ist die Art ihrer Beschäftigung. Einige freiberufliche Projektmanager arbeiten selbstständig für verschiedene Clients auf Vertragsbasis. Andere Freiberufler arbeiten mit einer dritten Partei zusammen, z. B. einer Agentur oder einer Plattform, um ihre Arbeit an die Kunden zu vermitteln.

Vorteile des freiberuflichen Projektmanagements

Bevor wir uns den bevorstehenden Herausforderungen zuwenden, sollten wir über die Vorteile sprechen, die sich für Sie ergeben. Warum sollten Sie überhaupt in Erwägung ziehen, freiberuflicher Projektmanager zu werden?

Wie bei allen Karrierewegen kommt es darauf an, die Arbeit zu finden, die für Sie "funktioniert". Projektmanagement kann anstrengend sein.

Es erfordert Krisenmanagement und eine Menge Geduld. Aber wenn Sie Ihre Freiheit schätzen, Ihre Arbeitszeiten selbst einstellen und sich gerne mit verschiedenen Aspekten des Workflows auseinandersetzen, lohnt sich der Weg auf jeden Fall.

1. Flexibilität und Selbstständigkeit

In den letzten Jahren haben Millionen von Menschen ihre traditionellen Arbeitsplätze aufgegeben, um nach Alternativen zu suchen, die es ihnen ermöglichen, zu ihren eigenen Bedingungen zu arbeiten und zu leben. Freiberufliche und alternative Beziehungen zur Arbeit sind auf dem Vormarsch.

Als freiberuflicher Projektmanager können Sie selbst entscheiden, wann, wo und wie Sie arbeiten. Mit autonomie in Ihrer Karriere bereichert nicht nur Ihr Arbeitsleben, sondern auch Ihre allgemeine Lebensqualität.

über Ruul

2. Finanzielle Unabhängigkeit

Wenn Sie als freiberuflicher Projektmanager arbeiten, können Sie selbst über Ihre Preise und Ihr Preismodell entscheiden. In der Regel unterscheiden sich Ihre Tarife je nach Ihrem beruflichen Niveau.

Ganz gleich, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Projektmanager sind, diese Karriere ermöglicht es Ihnen, die beste Vereinbarung zu treffen und Ihre Tarife entsprechend Ihrer eigenen Lebensumstände zu erhöhen.

ruul's Talent Dashboard, mit dem Sie Ihren Finanzzyklus optimieren können

3. Möglichkeiten, Ihr Netzwerk zu erweitern

Freiberufliches Projektmanagement bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einer größeren Zahl von Fachleuten in Verbindung zu treten. Sicherlich werden Sie Ihre Fachgebiete und "Nischen" haben Aber als freiberuflicher Projektmanager können Sie immer wieder in neue Branchen eintauchen und Ihr Geschäft in alle Richtungen ausweiten.

Da Sie eng mit Menschen in unterschiedlichen Positionen zusammenarbeiten, können Sie auch Ihren Horizont auf dem Arbeitsmarkt erweitern. Wer weiß, vielleicht ist Ihr nächster großer Karrieresprung nur eine sinnvolle Verbindung entfernt.

4. Mehr Abwechslung bei der Arbeit

Wenn Sie als Projektmanager für ein bestimmtes Unternehmen tätig sind, ist die umfang Ihrer Arbeit ist auf ihre Produkt-/Dienstleistungspalette begrenzt. Im freiberuflichen Projektmanagement können Sie auf verschiedene projekte in verschiedenen Branchen .

So können Sie Ihre Talente und Zinsen ohne Einschränkungen erkunden. In dem Maße, wie Sie Ihre Fähigkeiten verfeinern und Erfahrungen in verschiedenen Projekten sammeln, werden sich weitere Möglichkeiten ergeben.

Projektmanager, die allein arbeiten, machen häufig folgende Erfahrung: Sie kommen aus einem bestimmten Ausbildungsbereich. Doch am Ende mischen sie sich in viele verschiedene Nischen ein, die sie sich an der Uni nicht hätten vorstellen können.

Herausforderungen des freiberuflichen Projektmanagements

Wir haben die Vorteile von freiberuflichen Projektmanagern beschrieben, und inzwischen sind Sie vielleicht überzeugt. Kommen wir nun zu den möglichen Herausforderungen, die sich auf diesem Weg ergeben.

1. Abstimmung und Koordination des Teams

Als freiberuflicher Projektmanager sind Sie häufig für die Koordination verschiedener Teams verantwortlich. Das kann bedeuten, dass Sie mehrere Zeitzonen und mehrere Zeitpläne für ein gemeinsames Ziel zusammenbringen müssen. Bei so vielen beweglichen Teilen kann die Abstimmung im Team eine Herausforderung darstellen.

Zeitzonen-Einstellungen in ClickUp machen es einfach, die Speicherorte der Benutzer zu kennen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Das Geheimnis für ein gesundes "Ganzes" sind gesunde Teile mit gesunden Beziehungen. Jedes Mitglied eines Teams sollte seine Rolle und seine Aufgaben kennen, damit kein Detail auf dem Weg dorthin unbemerkt bleibt. Natürlich braucht man auch ein solides Medium für interaktive remote-Zusammenarbeit zu erledigen ist die Arbeit.

2. Die Einhaltung von Fristen

So paradox es auch klingen mag, Fristen sind die Lebensader eines Projekts. Jede kleine Aufgabe und jede große meilenstein sollte eine Frist haben. Zu erledigen ist so viel Arbeit, dass der Projektleiter die Fristen nachverfolgen und sicherstellen muss, dass die zuständige Person sie einhalten kann.

Das menschliche Gedächtnis kann nur eine bestimmte Menge an Informationen speichern. Wenn Sie als Freiberufler im Projektmanagement mit mehreren Clients arbeiten, kann es für Sie eine Herausforderung sein, die genauen Termine für die einzelnen Leistungen im Auge zu behalten. Mit dem richtigen tools und Techniken um die verschiedenen Aufgaben und deren Fälligkeitsdaten zu sortieren, erleichtert die Verwaltung der Fristen.

3. Definition von Zielen und Leistungen

Dies ist das ultimative Ziel im freiberuflichen Projektmanagement: Das Erreichen der Geschäftsergebnisse, die der Client anstrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie die umsetzbaren Elemente in kleine sinnvolle Teile zerlegen.

Gut definierte Ergebnisse stellen sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen. Sie helfen auch, den Gesamterfolg und den Verlauf der Arbeit zu messen. Stellen Sie sich dies als Kontrollpunkte für eine lange Reise vor. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein project management tool mit einer feature zur Einstellung und Nachverfolgung von Zielen .

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts in ClickUp zu erreichen

4. Organisieren Sie einen nahtlosen Workflow

Der Zyklus der für ein Projekt erforderlichen Arbeiten fließt leider nicht von selbst. Hier kommt der Projektmanager ins Spiel. Nachdem Sie die notwendigen Schritte, d. h. die zu erbringenden Leistungen und Ziele, festgelegt haben, müssen Sie sich überlegen, wie die Ziele erreicht werden sollen. Die Vorgehensweise, sozusagen.

Jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Wenn Sie jedoch workflow-Organisation können Sie Ihren Ansatz für jedes Szenario anpassen und umgestalten. Für freiberufliches Projektmanagement müssen Sie einige grundlegende Fragen beantworten, z. B. die folgenden

Welche tools werden Sie verwenden?

Wie werden Sie die Aufgaben verteilen und die Mitarbeiter informieren?

Wer wird den Fortschritt des Einzelnen wie nachverfolgen?

Was funktioniert in dem jeweiligen Team und in der jeweiligen Situation, und was kann verbessert werden?

Wie wird der Feedback- und Verbesserungsprozess ablaufen, wenn ein Problem auftritt?

5. Vermeidung der Ausweitung des Projektumfangs

Sehen Sie, der ultimative Albtraum von Projektmanagern, die unheimliche Notion, die ihre sorgfältig erstellten Pläne verfolgt: ausufernder Umfang .

Von Scope Creep spricht man, wenn die umfang des Projekts wird im Laufe des Projekts erweitert oder geändert. Dies führt zu einer zusätzlichen Workload für alle Beteiligten und erfordert eine Verlagerung der Ressourcen und eine Neuplanung. Ganz schön gruselig, nicht wahr?

Vor allem im freiberuflichen Projektmanagement, wo man als Solotalent mit verschiedenen Clients zusammenarbeitet, liegt die Verantwortung für die Vermeidung von Scope Creep beim Projektmanager. Sie müssen Umfangsangaben sorgfältig erstellen und während des gesamten Projekts klar mit den Beteiligten und Clients kommunizieren, um sicherzustellen, dass alles klar definiert und strukturiert ist.

Natürlich müssen nicht alle von ihnen direkt am Projekt beteiligt sein. Dennoch müssen Sie für Transparenz sorgen und sie auf dem Laufenden halten und ihr Interesse wachhalten. Das Gleichgewicht und die Priorisierung der Anforderungen und des Feedbacks der Stakeholder sind für ein erfolgreiches freiberufliches Projektmanagement unerlässlich.

Es heißt, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Um ein Projektbaby "großzuziehen", braucht es ein ganzes Dorf von Dokumenten, Ordnern, Daten, Tools und Plattformen. Bei so vielen konkurrierenden digitalen Plattformen kann es schwindelerregend sein, zwischen Registerkarten und Software zu navigieren.

Wo haben Sie die Liste der Clients hingetan? Was ist mit dem inhalt des Kalenders ? Was ist mit Ihrem Meeting-Kalender und diesen Google Meet-Links? Ihr armer Computer macht wieder dieses laute Lüftergeräusch, nicht wahr?

Durch die Wahl einer Projektmanagement-Plattform mit einer Vielzahl von Integrationen können Sie Ihren gesamten Workflow an einem Ort rationalisieren und die Zeit, die Sie mit dem rücksichtslosen Hin- und Herwechseln zwischen Registerkarten verbringen, reduzieren.

Bonus: Zeitverfolgungssoftware für Freiberufler

Tipps für erfolgreiches Projektmanagement für Freiberufler

Projektmanagement ist kein Hexenwerk, solange Sie bereit sind, die nötige Arbeit zu investieren. Mit den richtigen Tools und Tipps im Ärmel ist jedes Projekt auf dem besten Weg zum Erfolg.

1. Verwenden Sie einen

RACI Diagramm zur Koordinierung von Teams

Eine Möglichkeit, die Abstimmung zwischen den Teams zu gewährleisten, besteht darin, die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder festzulegen, und Sie können ein RACI-Diagramm (oder RACI-Matrix) zu diesem Zweck.

RACI ist die Abkürzung für Responsible (Verantwortlich), Accountable (Verantwortlich), Berater und Informant - unterschiedliche Verantwortungsebenen innerhalb des Teams.

RACI-Rollen in ClickUp's Whiteboard-Ansicht über Alladdine Djaidani Verwenden Sie ClickUp's Whiteboard Feature um Ihr eigenes RACI-Diagramm zu erstellen oder ein vorgefertigte RACI-Vorlage um die verschiedenen Projektaktivitäten visuell zu skizzieren, den Umfang der Zuständigkeiten in den Teams zu verdeutlichen und so schneller zum Ziel zu kommen.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *freelancer templates* !

2. Nachverfolgung von Fristen über Kalender

Mehrere Fristen und mehrere Projekte? Überhaupt kein Problem. Kostenlose Nutzung projektmanagement tools wie ClickUp können Ihnen helfen, mehrere Aspekte eines Projekts - oder mehrere Aspekte mehrerer Projekte - einfach zu sortieren!

Sie können jeder Aufgabe eine Frist zuweisen und mit ClickUp's Ansicht des Kalenders zur Visualisierung und Verwaltung von Terminen. Mit den Filtern und Ansichten wird die Navigation durch Termine zum Kinderspiel. Mit den Google Kalender- und Zoom-Integrationen können Sie sogar Meetings planen und starten. Sozusagen ein One-Stop-Shop!

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitleisten und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, der alle Beteiligten auf der gleichen Seite hält.

3. Verwalten Sie Aufgaben mit einem Gantt Diagramm oder Kanban Board

Aufgabenplanung und -verwaltung sind das Rückgrat des freiberuflichen Projektmanagements. Projektmanager müssen die richtige Methode wählen, um aufgabenmanagement um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft und das Projekt zum Erfolg geführt wird.

Die derzeit beliebtesten Methoden zur Organisation Ihrer Aufgaben als Projektmanager sind Gantt Diagramme und Kanban Boards . Jedes Tool hat seine eigenen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten, aber die endgültige Entscheidung hängt davon ab, was Sie brauchen.

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht in ClickUp, um aufgaben zu planen den Fortschritt des Projekts im Auge behalten, Fristen verwalten und mit Engpässen umgehen.

Gantt-Diagramme bieten eine Ansicht aller Aufgaben und Aktivitäten auf der Zeitleiste und zeigen idealerweise Details wie abhängigkeiten und meilensteine . Die horizontale Ansicht der Leiste hilft, den Fortschritt zu visualisieren und gibt einen guten Überblick über die zeitleiste des Projekts .

Kanban-Boards hingegen ermöglichen es Ihnen, Aufgaben nach ihrem Status in Spalten zu gruppieren. Die Standardoptionen sind "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt", aber Sie können sie nach Ihren Bedürfnissen ändern und anpassen. Kanban-Boards eignen sich besonders gut für den Scrum-Ansatz, da sie einen einfachen Überblick darüber geben, was bereits erledigt ist und was noch erledigt werden muss.

4. Zerlegen Sie die Objekte in Meilensteine für das Projekt

Im freiberuflichen Projektmanagement sind Sie dafür verantwortlich, den Überblick über Ihre Überschrift und Ihren aktuellen Status zu behalten. Eine gute Möglichkeit, den Überblick über Ihre Fortschritte zu behalten, ist die Verwendung von meilensteine des Projekts . Insbesondere wenn Sie pro Meilenstein bezahlt werden, ist dies für die Aufrechterhaltung Ihres Geschäfts unerlässlich.

Die Einstellung von Meilensteinen für Projekte kann entsprechend den Phasen eines Produktzyklus erfolgen. Zum Beispiel wäre die Ideenfindungs- und Brainstorming-Phase Meilenstein eins, die Arbeit an einem Prototyp wäre Meilenstein zwei, das Testen des Prototyps und das Sammeln von Feedback wäre Meilenstein drei, und die Phase der Markteinführung und Werbung wäre Meilenstein vier.

Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilenstein-Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp anzeigen

Alternativ können Sie auch OKRs und Business-Ergebnisse als Meilensteine einstellen. Zum Beispiel das Erreichen eines bestimmten Einzelziels oder die Erzielung eines bestimmten Umsatzes.

5. Legen Sie einen Kommunikationsplan für Stakeholder fest

Unabhängig davon, ob sie direkt an dem Projekt beteiligt oder indirekt von den Ergebnissen betroffen sind, einbindung von Interessengruppen ist eine wesentliche Aufgabe des Projektmanagements. Um die Transparenz aufrechtzuerhalten und die Beteiligten einzubinden, sollten Sie einen Kommunikationsplan aufstellen.

Für jeden Stakeholder müssen Sie einen eigenen Kommunikationsplan aufstellen kommunikationsansatz . Mit einem Feature wie ClickUp's benutzerdefinierte Zugriffsrechte ermöglicht es Ihnen, zu verwalten, wer welche Dokumente sehen kann, und sorgt für die Sicherheit sensibler Informationen.

Die ClickUp-Optionen für die Remote-Zusammenarbeit ermöglichen es Ihnen außerdem, interne Stakeholder durch den Status von Projekten zu führen und sie in die Lage zu versetzen direkt zu kommentieren zu den entsprechenden Materialien. Ein weiteres hilfreiches Feature sind die Integrationen, auf die wir gleich noch eingehen werden.

6. Entscheiden Sie sich für ein Projektmanagement tool mit nativen Integrationen

Ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement sollte das Hin- und Herwechseln zwischen Apps und Registerkarten so weit wie möglich vermeiden. ClickUp's native Integrationen ermöglichen genau das - die nahtlose Integration verschiedener Apps und Tools an einem Ort. Aber Sie können auch verschiedene Aktionen freischalten. Mit sinnvollen Automatisierungen und Features wird die Navigation im Zyklus eines Projekts viel einfacher.

Die Arbeit als freiberuflicher Projektmanager kann eine Herausforderung sein, da Sie verschiedene Projekte gleichzeitig verwalten müssen. Aber mit den richtigen tools wie ClickUp einer kostenlosen Projektmanagement-Software, werden Sie mit allem ausgestattet, was Sie brauchen, um ein erfahrener Projektmanager zu werden.

ClickUp bietet Hunderte von anpassbaren Features, die Ihnen helfen, Projekte jeder Art zu verwalten und funktionale Systeme zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, Arbeit zu delegieren, den Projektfortschritt zu verfolgen und die nahtlose Zusammenarbeit und das Team-Management zu fördern, um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten.

Gekoppelt mit Ruul als Ihr Compliance- und Finanzpartner wird der Aufbau und der Ausbau Ihres erfolgreichen Geschäfts mit ein paar Klicks zum Kinderspiel.

Gastautor:_

Bilge Özensoy ist ein ehemaliger aufstrebender Akademiker und Freiberufler, der sich jetzt mit allen Inhalten beschäftigt und die Möglichkeiten der neuen Medien unter Ruul erforscht.