Titel und Rollen von Projektmanagern im Projektmanagement

Die Nachfrage nach Talenten für das Projektmanagement steigt.

Bis 2027 können Sie erwarten, dass die projektmanagement-orientierten Arbeitskräfte um 33% wachsen werden was fast 22 Millionen neuen Arbeitsplätzen in verschiedenen Sektoren entspricht.

Bis dahin werden die Arbeitgeber fast 88 Millionen Personen in Projektmanagement-Rollen benötigen, um die Marktnachfrage zu erfüllen. 😱

Es ist jedoch ein Job mit hohem Risiko. Eine satte 91.5% der Projekte überschreiten das Budget oder halten die Termine nicht ein, und weniger als 1 % werden rechtzeitig und innerhalb des Budgets fertiggestellt und liefern den versprochenen Nutzen.

Diese Misserfolge machen deutlich, wie wichtig es ist, die richtigen Projektmanager einzustellen - Fachleute mit den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, um kostspielige Fehlentwicklungen bei Projekten zu vermeiden.

Als Personalverantwortlicher können Sie mit klaren Titeln für das Projektmanagement die richtigen Talente rekrutieren und kostspielige Verzögerungen und Überschreitungen von Projekten vermeiden. Schauen wir uns die verschiedenen Arten von Projektmanagern und ihre Rollen an.

Verschiedene Arten von Projektmanagern

Projektmanagement ist keine Einheitsdisziplin. Es variiert je nach der Komplexität Ihrer Branche, der Abteilung, die Sie unterstützen, und dem Umfang des Projekts. Dazu gibt es Projektmanager mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Befugnissen.

Dies sind die gängigsten Typen von Projektmanagern:

Projektmanager der Einstiegsebene

Ein Projektmanager der Einstiegsebene, manchmal auch Assistent oder Junior genannt projektleiter ist in der Regel neu auf dem Feld oder in der Übergangsphase. Sie sind in jedem Projektmanagement-Büro in der größten Zahl vertreten.

Sie unterstützen in erster Linie die leitenden Projektmanager in Ihrem Unternehmen bei administrativen Aufgaben, erstellen Zeitpläne und koordinieren wichtige Projekte

Als PM der Einstiegsebene helfen sie bei der Verwaltung kleiner Projekte oder von Teilen größerer Initiativen.

Projektmanager der mittleren Ebene

Projektmanager der mittleren Ebene sind in der Regel die zweithöchste Nummer in jedem Projektmanagement-Büro. Sie sind erfahrene Fachleute, die Sie bei der Leitung mittlerer bis großer Projekte unterstützen.

Sie sind in der Lage, das gesamte Projekt zu leiten lebenszyklus des Projekts selbstständig. Sie können sich darauf verlassen, dass sie das Team-Management, die Projektplanung, die Budgetierung, die Kommunikation mit den Beteiligten und die Risikominderung beherrschen.

In dieser Rolle wird von den PMs erwartet, dass sie sich häufig über mehrere Teams und Abteilungen hinweg koordinieren, um sicherzustellen, dass die Projekte mit den strategischen Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Projektmanager auf höherer Ebene

Ein leitender Projektmanager kann Projekte mit hohem Risiko leiten, die erhebliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben. Diese Projekte sind in der Regel mit großen Budgets, mehreren Teams und Abteilungen und erheblichen Risiken verbunden.

Der Senior PM sollte in der Lage sein, die Verantwortung für die strategische Projektplanung und das Stakeholder-Management zu übernehmen und sicherzustellen, dass die Projekte mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Spezialisierte Projektmanager

Die Zahl der spezialisierten Projektmanager ist so groß wie die Zahl der Branchen. **Sie kommen aus der IT-Branche, dem Baugewerbe, dem Gesundheitswesen, dem Marketing und anderen Fachbereichen, die die Einstellung eines spezialisierten Projektmanagers erfordern

Diese Fachleute verfügen über jahrelange branchenspezifische Kenntnisse und sind Experten für das Management komplexer Projekte, die nur in ihrem Feld vorkommen.

So kümmert sich beispielsweise ein IT-Projektmanager um Softwareentwicklungsprojekte, während ein Projektmanager im Baugewerbe Projekte überwacht, bei denen Sicherheitsvorschriften und Zeitleisten strikt eingehalten werden müssen.

➡️ Auch zu lesen:

3 Projektmanagement-Tipps für vielbeschäftigte Manager (kostenlose Vorlage!)

5 Ebenen von Projektmanagern

Die Rolle des Projektmanagers folgt in der Regel einem strukturierten Fortschritt, wobei jede Stufe mehr Fachwissen und Verantwortung erfordert.

Die Kenntnis dieser Stufen kann Ihnen helfen, die Qualifikationen und Erfahrungen der Bewerber genau zu beurteilen.

Stufe 1: Projektkoordinator

Bei dem Projektkoordinator handelt es sich häufig um eine Position auf Einstiegsebene, in der er das Projekt-Team unterstützt. Er erledigt administrative Aufgaben und hilft dabei, das Projekt auf Kurs zu halten, indem er die Dokumentation verwaltet, den Fortschritt verfolgt und Meetings anberaumt.

Merkmale

Effiziente Kommunikation mit Interessengruppen und Mitgliedern des Teams

Ist in der Lage, mehrere Termine zu verwalten, ohne den Fokus zu verlieren

Ausgeprägte Problemlösungskompetenz und Fähigkeit zu kritischem Denken

Geht mit gutem Beispiel voran und motiviert Teams

Beherrschung von Projektmanagement-Software und -Tools zur Überwachung von Metriken für das Projekt

Bleibt auch unter Druck gelassen und stimmt das Team optimistisch

Beruflicher Fortschritt

Diese Rolle ist ein Sprungbrett für Positionen wie Junior-Projektmanager

Verantwortlichkeiten

Support der Senior PMs bei der Terminplanung und Ressourcenzuweisung

Selbstständige Leitung kleinerer Projekte

Unterstützung bei der Kommunikation mit den Beteiligten und der Dokumentation des Projekts

Erforderliche Fähigkeiten

Beherrschung der Kommunikation und grundlegender Methoden des Projektmanagements

Sicherer Umgang mit Projektmanagement tools zur Nachverfolgung von Aufgaben und Fristen

🔮 **Starke organisatorische und kommunikative Fähigkeiten, auch wenn sie nicht aus einer Rolle im Projektmanagement stammen, da diese für die Koordinierung von Aufgaben und die Unterstützung von Teams entscheidend sind.

Ebene 2: Junior-Projektmanager

Ein Junior-Projektmanager beginnt mit der Übernahme kleinerer Projekte und unterstützt die Senior PMs bei komplexeren Initiativen. Diese Rolle konzentriert sich auf die Entwicklung von Führungsqualitäten und die effektive Verwaltung von Projektressourcen.

Merkmale

Leitet kleinere Projekte selbstständig und unterstützt größere, komplexere Projekte

Verbessert die Fähigkeiten zur Koordination von Teams und zur Kommunikation mit den Beteiligten

Erlangt fortgeschrittene Kenntnisse von Tools und Software für das Projektmanagement

Beruflicher Fortschritt

Typischerweise Fortschritte in Rollen als Projektmanager auf mittlerer Ebene, nachdem grundlegende Kenntnisse erworben wurden

fähigkeiten im Projektmanagement

Zuständigkeiten

Beaufsichtigung von Projektplänen und Ressourcen

Verwaltung der Kommunikation zwischen den Beteiligten, Teams und Anbietern

Identifizieren potenzieller Risiken und Planen von Strategien zur Risikominderung

Erforderliche Fähigkeiten

Fortgeschrittene Problemlösungs- und Multitasking-Fähigkeiten

Starke Führungs- und Koordinationsfähigkeiten

🔮 Suchen Sie nach: Die Fähigkeit, kleinere Projekte zu leiten und dabei Führungsqualitäten zu zeigen. Lassen Sie sich von den Bewerbern ein Problem aus der Praxis zeigen, das sie gelöst haben.

Ebene 3: Projektleiter

Der Projektmanager leitet mittlere bis große Projekte, mit Schwerpunkt auf dem Management von Teams, Budgets und der Projektabwicklung. Er sorgt dafür, dass die Projekte mit den Geschäftszielen übereinstimmen und innerhalb des Umfangs abgeschlossen werden.

Merkmale

Leitet komplexere Projekte mit größeren Teams und höheren Budgets

Übernimmt die Führung in den Bereichen Risikomanagement, Kommunikation mit den Interessengruppen und Budgetierung

Verwendet fortschrittliche Projektmanagement-Software zur Nachverfolgung und Berichterstellung

Beruflicher Fortschritt

Häufig Aufstieg in leitende Rollen im Projektmanagement oder als Programmmanager

Zuständigkeiten

Sicherstellung der rechtzeitigen Durchführung von Projekten, die auf die Ziele des Geschäfts abgestimmt sind

Leitung von funktionsübergreifenden Teams und Optimierung des Ressourceneinsatzes

Nachverfolgung von Projektbudgets und effektive Kostenkontrolle

Erforderliche Qualifikationen

Erfahrung mit Projektmanagement-Methoden wie Six Sigma, Agile und Waterfall

Starke Führungs- und Budgetierungsfähigkeiten

🔮 Suchen Sie nach: Kandidaten, die mit Budgets, Fristen und der Kommunikation mit Interessengruppen umgehen können. Fragen Sie nach detaillierten Beispielen für Projektmanagement, die zeigen, wie sie Projekte unter Druck mit Hilfe von Tools für das Aufgabenmanagement durchgeführt haben.

Ebene 4: Leitender Projektmanager

Senior-Projektmanager leiten komplexe Projekte, die sich über mehrere Abteilungen oder Regionen erstrecken können. Sie konzentrieren sich auf die strategische Entscheidungsfindung und die Ausrichtung von Projekten an langfristigen organisatorischen Zielen

Merkmale

Überwacht groß angelegte, funktionsübergreifende Projekte

Gibt die strategische Richtung vor und arbeitet mit hochrangigen Interessengruppen zusammen

Nutzt fortschrittliche Projektmanagement-Techniken für die Nachverfolgung von Zeit und Ressourcen

Beruflicher Fortschritt

Potenzieller Wechsel in Rollen wie Programmmanager oder Portfolio-Manager

Verantwortlichkeiten

Leitung von Projekten mit hohem Budget von der Initiierung bis zum Abschluss

Leitung von funktionsübergreifenden Teams in verschiedenen Abteilungen

Entwicklung von Strategien, die Projekte auf die Geschäftsziele abstimmen

Erforderliche Qualifikationen

Fortgeschrittene Kenntnisse der Methoden des Projektmanagements

Starke Führungsqualitäten und strategisches Denken

🔮 Suchen Sie nach: Tiefgreifendes technisches Fachwissen gepaart mit Führungsqualitäten. Sicherstellen, dass sie große, funktionsübergreifende Teams auf strategische Ziele ausrichten können. Ein szenariobasiertes Interview kann ihren Entscheidungsstil offenbaren.

Ebene 5: Programm-/Portfoliomanager

Programm- und Portfoliomanager beaufsichtigen mehrere Projekte und stellen sicher, dass diese mit den übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmen. Diese Titel positionieren sich in der Hierarchie des Projektmanagements ganz oben.

Dies

projektleiter

Sie können manchmal als spezialisierte Projektmanager eingestuft werden, wie z. B. ein Bauprojektmanager, da sie ein bestimmtes Portfolio von Bauprojekten verwalten.

Merkmale

Überwacht mehrere Projekte oder Programme und stellt sicher, dass sie mit den Strategien des Geschäfts übereinstimmen

Führt abteilungsübergreifend und konzentriert sich auf die Ressourcenzuweisung und die Berichterstellung auf hoher Ebene

Beruflicher Fortschritt

Steigt oft in leitende Rollen auf, wie Chief Operating Officer (COO) oder Chief Project Officer (CPO)

Zuständigkeiten

Leitung von spezialisierten Projekten, die besondere Branchenkenntnisse erfordern

Sicherstellen der Einhaltung von Industriestandards und Koordinieren spezialisierter Teams

Erforderliche Fähigkeiten

Erfahrung in der Leitung von spezialisierten Teams und fundierte Kenntnisse von branchenspezifischen Tools

🔮 Wir suchen: Personen, die Erfahrung im Management mehrerer Projekte gleichzeitig haben und diese mit der Geschäftsstrategie in Einklang bringen. Testen Sie Ihr strategisches Denken und die Zusammenarbeit mit führenden Interessengruppen.

➡️ Auch zu lesen: Programm-Manager vs. Projekt-Manager: Wie unterscheiden sich die Rollen?

Unterstützende Rollen im Projektmanagement

Effektives Projektmanagement besteht nicht nur aus dem Projektmanager, sondern auch aus einem Bereich unterstützender Rollen, die für einen reibungslosen Ablauf Ihres Projekts sorgen.

Hier sind einige wichtige unterstützende Rollen:

Projektkoordinatoren: Diese Fachleute unterstützen den Projektleiter bei administrativen Aufgaben, Terminplanung und Dokumentation. Sie sind die Brücke zwischen dem Projektleiter und dem Projektmanagement Team. Sie sorgen dafür, dass die Kommunikation klar ist und Sie Ihre Termine einhalten

Diese Fachleute unterstützen den Projektleiter bei administrativen Aufgaben, Terminplanung und Dokumentation. Sie sind die Brücke zwischen dem Projektleiter und dem Projektmanagement Team. Sie sorgen dafür, dass die Kommunikation klar ist und Sie Ihre Termine einhalten Business-Analysten: Business-Analysten arbeiten mit Kunden und anderen Teams zusammen, um die Anforderungen an das Projekt zu definieren. Sie stellen sicher, dass die Briefings der Clients hinsichtlich der Geschäftsanforderungen korrekt entschlüsselt werden und mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen

Business-Analysten arbeiten mit Kunden und anderen Teams zusammen, um die Anforderungen an das Projekt zu definieren. Sie stellen sicher, dass die Briefings der Clients hinsichtlich der Geschäftsanforderungen korrekt entschlüsselt werden und mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen Teamleiter: Teamleiter leiten ein bestimmtes Projektmanagement-Team innerhalb eines Projekts. Sie sind direkt dem Projektleiter unterstellt und stellen sicher, dass ihr Team die Fristen und Qualitätsstandards einhält Gute Projektleiter stützen sich auf unterstützende Rollen, um sicherzustellen, dass die Aufgaben rechtzeitig und innerhalb des Umfangs abgeschlossen werden. Diese projekt-Rollen erleichtern die Kommunikation, bieten zusätzliche Kontrolle und stellen sicher, dass das Projekt mit den Geschäftszielen im Einklang steht.

Indem sie diese Aufgaben effizient erledigen, ermöglichen es die Support-Rollen den Projektmanagern, sich auf das große Ganze zu konzentrieren. Sie verwenden Tools, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen, indem sie die Kommunikation vereinfachen und die Aufgaben des Projekts auf einer Plattform zentralisieren.

➡️ Auch lesen: Wie man bei der Arbeit Erfahrungen im Projektmanagement sammelt

Wie ClickUp die Zusammenarbeit erleichtert ClickUp , ein umfassendes Projektmanagement tool, kann Teams dabei helfen, Aufgaben zu organisieren, Fortschritte zu verfolgen und nahtlos zusammenzuarbeiten. Für Personalverantwortliche, die Projektmanager einstellen, ist es ein unschätzbares Tool, um die für die verschiedenen Rollen erforderlichen Fähigkeiten zu verstehen und zu verbessern.

Mit dem breiten Array an Features von ClickUp können Sie sicherstellen, dass Ihre Teams die Tools haben, die sie zum Erfolg führen, während sie die Zeitleisten und Ergebnisse im Auge behalten und synchronisiert sind.

Hier sind einige Features, die dabei helfen können:

1. Ziel-Management ClickUp Ziele helfen Projekt Teams bei der Einstellung und Nachverfolgung ihrer Ziele. Es ermöglicht ihnen, Ziele zu visualisieren, sie in kleinere Aufgaben aufzuschlüsseln und den Fortschritt beim Erreichen der Ziele zu überwachen.

Legen Sie mit ClickUp Aufgabenprioritäten fest, welche Aufgaben zuerst abgeschlossen werden müssen

Die ClickUp Aufgabe Prioritäten feature ermöglicht Projektmanagement Teams die Priorisierung der wichtigsten Aufgaben. Die Teams können Prioritätsstufen - "dringend", "hoch", "mittel" und "niedrig" - einstellen, um sicherzustellen, dass keine kritische Aufgabe verzögert wird.

2. Zusammenarbeit in Echtzeit ClickUp Dokumente ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit und bietet die Möglichkeit, Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, zu kommentieren und freizugeben. Projektmanager können auch Wikis erstellen und sich über die Anforderungen des Projekts auf dem Laufenden halten.

Mit ClickUp Docs können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ideen sammeln, Wikis erstellen und Dokumente an einem Ort speichern

Ein weiteres Feature, das Ihnen helfen kann, ist ClickUp Whiteboards ein visueller Workspace für Brainstorming, in dem Teams Ideen, Strategien und Workflows in Echtzeit freigeben können

3. Effiziente Kommunikation

Mit ClickUp Zugewiesene Kommentare können Projektleiter Aufgaben einfach delegieren und sicherstellen, dass jedes Mitglied des Teams seine Aufgaben kennt.

Verwalten Sie Ihre gesamte Projektkommunikation an einem Ort mit ClickUp Assign Comments ClickUp Posteingang hingegen zentralisiert die gesamte Kommunikation im Team und sorgt dafür, dass keine Nachricht verloren geht.

Ganz gleich, ob Ihr Projektmanagement-Team abteilungsübergreifend koordiniert oder die täglichen Aufgaben verwaltet, die Collaboration-Features von ClickUp helfen ihnen, besser zusammenzuarbeiten und Projekte pünktlich zu liefern!

Senior-Level Positionen im Projektmanagement

Für Personalverantwortliche und Personalleiter ist es wichtig, den strategischen Wert zu erkennen, den leitende Positionen im Projektmanagement für ein Unternehmen haben.

Wenn Projektmanager in leitende Positionen aufsteigen, verlagern sie sich von der Leitung einzelner Projekte auf die Förderung unternehmensweiter Initiativen.

Programm-Manager

Programmmanager beaufsichtigen mehrere miteinander verbundene Projekte, die zu einem größeren Unternehmensziel beitragen. Bei dieser Aufgabe des Projektmanagements geht es nicht um die Leitung eines einzelnen Projekts, sondern darum, alle Projekte innerhalb eines Programms strategisch auszurichten und effizient durchzuführen.

Programmmanager funktionieren als Brücke zwischen den Teams und stellen sicher, dass die Ressourcen optimiert werden und das Programm den beabsichtigten Wert liefert.

Schlüssel für Führungsaufgaben

Sicherstellen, dass jedes Projekt innerhalb des Programms zu den übergeordneten organisatorischen Zielen beiträgt

Erleichterung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Projekt Teams

Sicherstellung einer effektiven Ressourcenzuweisung für alle Projekte zur Vermeidung von Engpässen

Einsatz von Tools zur gleichzeitigen Nachverfolgung mehrerer Projekte, zur Überwachung des Fortschritts und zur Berichterstattung an die Führungskräfte

Portfolio-Manager

Portfolio-Manager haben eine umfassendere Ansicht als Programm-Manager. Sie überwachen mehrere Programme oder Projekte und stellen sicher, dass diese gemeinsam mit der langfristigen Strategie des Unternehmens übereinstimmen.

In dieser Position bewerten sie den Erfolg verschiedener Projekte, um sicherzustellen, dass die Ressourcenzuweisung für Initiativen positive Veränderungen bewirkt.

Schlüsseltechnische Aufgaben

Überwachung einer Reihe von Projekten und Programmen, um sicherzustellen, dass sie mit den strategischen Zielen übereinstimmen

Treffen wichtiger Entscheidungen über die Priorisierung, Fortführung oder Anpassung von Projekten

Sicherstellen, dass die Ressourcen im gesamten Portfolio effizient genutzt werden

Nutzung von Tools für das Portfolio-Management zur Konsolidierung der Berichterstellung, zum Risikomanagement und zur Bereitstellung von Echtzeit-Updates für die Beteiligten

Chief Operating Officer (COO)

Der Chief Operating Officer (COO) steht an der Spitze der Projektmanagement-Hierarchie und beaufsichtigt alle Projekte und operativen Aktivitäten im gesamten Unternehmen.

Der COO stellt sicher, dass jedes Projekt mit den strategischen Zielen und der Vision des Unternehmens übereinstimmt. Diese Rolle bietet Orientierungshilfe bei groß angelegten Operationen, Ressourcenmanagement und unternehmensweiten Initiativen.

Wesentliche Führungsaufgaben

Strategische Führung und Leitung aller operativen Projekte und Programme

Sicherstellen, dass alle Projekte mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen

Die Bereitstellung der richtigen tools ist unerlässlich, um Ihre Teams zu stärken und eine pünktliche und erfolgreiche Projektabwicklung zu gewährleisten. ClickUp's Projektmanagement tool ist dynamisch und lässt sich an die Bedürfnisse aller Projektmanager anpassen. Ob Ihre PMs benötigen projektmanagement-Software zur Nachverfolgung von Aufgaben, zur Verwaltung von Zeitleisten oder zur Überwachung komplexer Projekte bietet ClickUp anpassbare Features, die sich an jede Rolle anpassen.

Überprüfen Sie den Workload Ihrer Projektleiter, um herauszufinden, ob Sie mehr Mitarbeiter einstellen müssen - mit ClickUp Project Management

Mit diesem Tool können Projektmanager der Einstiegsebene einzelne Aufgaben und Termine nachverfolgen. Auf der anderen Seite können PMs der höheren Ebene damit Portfolios verwalten, Ressourcen überwachen und strategische Ziele vorantreiben.

Darüber hinaus können Projektmanager in verschiedenen Rollen ihre Projekte effektiv planen, durchführen und überwachen und so den Erfolg und die Produktivität bei jeder Aufgabe steigern.

Vorteile der Verwendung von ClickUp für das Projektmanagement

ClickUp bietet mehrere Schlüsselvorteile, die Projektmanager dabei unterstützen, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern:

Vielseitigkeit : Anpassung an jedes Projekt, ob agil, wasserfallorientiert oder hybrid, wodurch ClickUp für verschiedene Branchen und Größen von Teams geeignet ist

: Anpassung an jedes Projekt, ob agil, wasserfallorientiert oder hybrid, wodurch ClickUp für verschiedene Branchen und Größen von Teams geeignet ist Anpassung : Passen Sie Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Status perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse an, 15+ benutzerdefinierte Ansichten und Vorlagen

: Passen Sie Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Status perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse an, 15+ benutzerdefinierte Ansichten und Vorlagen Zusammenarbeit : Verbessern Sie die Kommunikation im Team und stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite bleiben, mit Echtzeit-Bearbeitung, Kommentaren und ClickUp Chat Aufgabenmanagement: Aufgaben aufschlüsseln und ihren Fortschritt mühelos nachverfolgen, von einfachen Listen zu erledigter Aufgaben bis hin zu komplexen Zeitleisten für Projekte

: Verbessern Sie die Kommunikation im Team und stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite bleiben, mit Echtzeit-Bearbeitung, Kommentaren und ClickUp Chat Automatisierung : Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann Integration : Nahtlose Integration mit anderen Tools, die Sie bereits verwenden, wie z. B. Slack, Google Drive und Microsoft Office, um Ihre gesamte Arbeit zu zentralisieren

: Nahtlose Integration mit anderen Tools, die Sie bereits verwenden, wie z. B. Slack, Google Drive und Microsoft Office, um Ihre gesamte Arbeit zu zentralisieren Berichterstellung: Treffen Sie fundierte Entscheidungen und optimieren Sie Prozesse mit detaillierten Berichterstellungen und Dashboards

Ich war auf der Suche nach einer Projektmanagement-Plattform und ich habe die beste gefunden. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ClickUp alle unsere Probleme lösen und sofort einsetzbare Lösungen schaffen kann, von denen wir auf eine Weise profitieren, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte

Dayana Mileva, Kontodirektorin bei Pontica Solutions

➡️ Auch gelesen:

Wie man ein Gantt Diagramm für Projektmanagement erstellt

Übersicht der Features: Gantt Diagramme, Aufgabenmanagement, Zeiterfassung

Hier finden Sie eine Übersicht über die Features, von denen Ihr Projektmanagement Team profitieren kann:

1. Gantt Diagramme

Verfolgen Sie den Fortschritt und verwalten Sie Abhängigkeiten mit dem ClickUp Gantt Diagramm ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht ermöglicht es Projektmanagern, visuelle Zeitleisten zu erstellen, die Abhängigkeiten von Aufgaben und den Fortschritt des Projekts in einer einzigen Ansicht zeigen. Auf diese Weise können PMs Aufgaben aufschlüsseln, den Status der einzelnen Aufgaben überwachen und die Fristen aufgrund von Änderungen des Umfangs oder der Ressourcenverfügbarkeit anpassen.

Die benutzerdefinierten Ansichten in den Gantt-Diagrammen ermöglichen es den PMs, Projektabhängigkeiten, kritische Pfade und Aktualisierungen von Aufgaben in Echtzeit zu sehen. So können sie die Zeitleisten neu anordnen und jede Projektphase rechtzeitig abschließen.

2. Verwaltung von Aufgaben

Bringen Sie Ihr Produkt rechtzeitig auf den Markt, indem Sie mit ClickUp Tasks die richtige Aufgabe der richtigen Person zuweisen

Die ClickUp Aufgaben feature ermöglicht es Projektmanagern, Aufgaben zu erstellen und den Mitgliedern des Teams zuzuweisen, um sicherzustellen, dass jeder seine Rolle und seine Fristen kennt. Das System ermöglicht es Benutzern auch, Kommentare hinzuzufügen, Dateien anzuhängen und die Nachverfolgung von Aufgaben abzuschließen.

Mit Tasks können PMs zwischen Listen, Kanban-Boards oder Kalender-Ansichten wechseln, je nach ihrer bevorzugten Arbeitsweise. Dadurch, dass alle Informationen an einem Ort gesammelt werden, wird die Kommunikation vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team verbessert.

3. Zeiterfassung

Verfolgen Sie mit der ClickUp Projektzeiterfassung, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden

Die ClickUp Projekt Zeiterfassung feature ermöglicht Projektmanagern die Nachverfolgung der Zeit für bestimmte Aufgaben. Dadurch wird sichergestellt, dass Projekte im Rahmen des Budgets bleiben und die Ressourcen effizient zugewiesen werden.

Die Funktion lässt sich nahtlos in das Projektmanagement integrieren, so dass PMs den Fortschritt der Aufgaben und die Produktivität des Teams in Echtzeit überwachen und beurteilen können, was sie zu erledigen haben, um die Meilensteine des Projekts rechtzeitig zu erreichen.

Best Practices für die termingerechte Abwicklung von Projekten

Unabhängig von dem Tool, nach dem die PMs fragen oder das sie kennen, sollten Sie als Personalverantwortlicher oder Einstellungsleiter bei Vorstellungsgesprächen fragen, ob sie bei ihren täglichen Routineaufgaben Best Practices anwenden, wie z. B:

Projekte in kleinere Aufgaben aufteilen und Fristen einstellen

Priorisierung der Aufgaben nach Dringlichkeit und Auswirkung

Regelmäßige Kommunikation mit den Beteiligten, um Missverständnisse zu vermeiden

Verwendung von Projektmanagement-Software zur Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit

Überwachen Sie die Ressourcenzuweisung und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor

Wie ClickUp bei der Einhaltung von Zeitleisten und Budgets hilft Brent Flyvbjerg stellt fest, dass weniger als 1 % der Projekte fristgerecht und innerhalb des Budgets fertiggestellt werden und den versprochenen Nutzen erbringen.

ClickUp bietet Features und Vorlagen, die Projektmanager bei der Einhaltung ihrer Zeitleisten und Budgets unterstützen:

ClickUp Vorlagen : Verwalten Sie Zeitleisten, Budgets und Aufgaben, um sicherzustellen, dass Projekte auf dem richtigen Fuß beginnen - mit vorgefertigten Vorlagenvorlagen für das Projektmanagement ClickUp Wiederholende Aufgaben : Automatisch wiederkehrende Aufgaben planen, um Projekte konsistent zu halten

Verwalten Sie Zeitleisten, Budgets und Aufgaben, um sicherzustellen, dass Projekte auf dem richtigen Fuß beginnen - mit vorgefertigten Vorlagenvorlagen für das Projektmanagement ClickUp Meilensteine : Markieren Sie wichtige Meilensteine, um sicherzustellen, dass sie kritische Termine einhalten

Markieren Sie wichtige Meilensteine, um sicherzustellen, dass sie kritische Termine einhalten Budgetmanagement: Verfolgen Sie die Kosten und stellen Sie sicher, dass Projekte innerhalb des Budgets bleiben, mit Features wie ClickUp Project Time Tracking und Benutzerdefinierte Felder

Rekrutieren Sie die richtigen Projektmanager mit ClickUp

Das Verständnis der Titel, Ebenen und unterstützenden Rollen von Projektmanagern ist für Personalfachleute und Personalverantwortliche unerlässlich. Jeder Titel im Projektmanagement spiegelt ein unterschiedliches Maß an Verantwortung und Fachwissen wider, so dass eine genaue Identifizierung dieser Projektmanagerrollen sicherstellt, dass Sie die richtige Person einstellen.

Mit den Features von ClickUp, wie z. B. Zielmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben, Gantt-Diagrammen und vielem mehr, können Unternehmen ihre Projektmanagement-Prozesse verfeinern und sicherstellen, dass ihre Projektteams über die besten Tools für den Erfolg verfügen.

So, sich bei ClickUp anmelden um die Effizienz des Projektmanagements zu verbessern und Teams dabei zu helfen, organisiert zu bleiben und sich an den Zielen des Geschäfts zu orientieren.