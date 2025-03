die 10 besten KI-Lehrplan-Generatoren für 2025

Als Pädagoge kann die Planung von Unterricht und Aufgaben Woche für Woche überwältigend sein.

Ihr bester Freund in diesem Prozess? Ein KI-Tool für die Unterrichtsplanung, das Ihren Workload in hohem Maße erleichtern und rationalisieren kann!

Mit KI-gestützten Tools können Sie benutzerdefinierte Pläne erstellen und sich mehr auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist - das Unterrichten.

Für diesen Artikel habe ich mehr als 20 verschiedene KI-Generatoren für Unterrichtspläne getestet (damit Sie das nicht tun müssen), bevor ich mich auf meine 10 Favoriten beschränkt habe.

Worauf sollten Sie bei einem Generator für KI-Lehrpläne achten?

Auch wenn KI Sie auf den ersten Blick umhauen wird, ist nicht jedes Tool das richtige.

Das beste KI-Tool sollte Ihnen tonnenweise Zeit ersparen, superleicht zugänglich sein, über die Fähigkeit verfügen, Lektionsplanungen zu erstellen, und sich mühelos in Ihren Unterrichtsalltag integrieren lassen.

Im Folgenden finden Sie einige Features, auf die Sie bei einem KI-Generator für Unterrichtspläne unbedingt achten sollten:

Lehrplananpassung : Ein erstklassiges KI-Tool stellt sicher, dass Ihre Pläne mit den Bildungsstandards auf Bundes- oder Landesebene übereinstimmen. Dies garantiert, dass Ihre Lektionen alle wichtigen Themen abdecken

: Ein erstklassiges KI-Tool stellt sicher, dass Ihre Pläne mit den Bildungsstandards auf Bundes- oder Landesebene übereinstimmen. Dies garantiert, dass Ihre Lektionen alle wichtigen Themen abdecken Verhaltensorientierte Erkenntnisse : Einige fortschrittliche KI-Tools können das Verhalten der Schüler im Klassenzimmer analysieren - zum Beispiel, wer sich engagiert und wer nicht. Durch frühzeitiges Erkennen von Trends können Sie die Beteiligung der Schüler verbessern

: Einige fortschrittliche KI-Tools können das Verhalten der Schüler im Klassenzimmer analysieren - zum Beispiel, wer sich engagiert und wer nicht. Durch frühzeitiges Erkennen von Trends können Sie die Beteiligung der Schüler verbessern Fachübergreifende Integration : Das Besondere an einem KI-Tool ist die Möglichkeit, Fächer in den von Ihnen erstellten Plänen zu kombinieren. Ganz gleich, ob Sie Mathematik mit Naturwissenschaften oder Geschichte mit einer Weltkarte in Geografie kombinieren, dieses Feature hilft Ihnen, Unterrichtsstunden zu erstellen, die für Ihre Schüler spannend und dynamisch sind

: Das Besondere an einem KI-Tool ist die Möglichkeit, Fächer in den von Ihnen erstellten Plänen zu kombinieren. Ganz gleich, ob Sie Mathematik mit Naturwissenschaften oder Geschichte mit einer Weltkarte in Geografie kombinieren, dieses Feature hilft Ihnen, Unterrichtsstunden zu erstellen, die für Ihre Schüler spannend und dynamisch sind Spielerei : Gamification ist auf dem Vormarsch. Ich meine, die Verbesserung vonschülerleistung um 89,45% ist keine kleine Leistung. Daher ist natürlich die richtigeKI-Tool für die Unterrichtsplanung vorschläge für spielerisches Lernen anbieten - von Quizspielen bis zur virtuellen Verteilung von Weltkarten

: Gamification ist auf dem Vormarsch. Ich meine, die Verbesserung vonschülerleistung um 89,45% ist keine kleine Leistung. Daher ist natürlich die richtigeKI-Tool für die Unterrichtsplanung vorschläge für spielerisches Lernen anbieten - von Quizspielen bis zur virtuellen Verteilung von Weltkarten Anpassbare Vorlagen: Keine Klasse ist wie die andere, und so sollten auch Ihre Pläne nicht sein. Ein gutes KI-Tool bietet hochgradig anpassbarevorlagen für Unterrichtspläne die sich an verschiedene Unterrichtsstile anpassen und einen effektiven Unterricht ermöglichen

10 beste KI Lektion Plan Generatoren für Pädagogen

Lassen Sie mich Ihnen ein Bild malen. Es ist Freitag, und Sie haben gerade eine ganze Woche Unterricht hinter sich. Jetzt müssen Sie den Unterricht für die nächste Woche planen, Aufgaben organisieren und vielleicht noch ein paar Trainingsmodule einschieben.

Das ist anstrengend. Und das ist der Punkt, an dem kI für die Unterrichtsplanung nutzen kann unglaublich hilfreich sein.

Auf der Grundlage meiner Recherchen habe ich hier die besten Tools zur Erstellung von KI-Lektionsplänen zusammengestellt, die Ihnen helfen, Zeit zu gewinnen, Stress zu reduzieren und das Engagement Ihrer Schüler zu erhalten.

1. ClickUp (am besten für die Planung von Unterrichtsstunden und intuitives Projektmanagement)

Lernen Sie ClickUp kennen, meinen bevorzugten KI-Lehrplan-Generator.

Mit ClickUp fühlt sich die Erstellung von Unterrichtsplänen nicht mehr wie ein langer, komplexer Prozess an. Es ist eine All-in-One-Plattform, mit der Sie Ihre Pläne direkt in ClickUp Dokumente .

vereinfachen Sie die Erstellung und Verwaltung von Plänen mit ClickUp Docs

Gleichzeitig können Sie alles von den Aufgaben bis zum Fortschritt der Schüler organisieren.

Und hier passiert die Magie - ClickUp's eingebauter KI-Assistent, ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain können Sie Aufgaben für jede Phase der Unterrichtsplanung erstellen - sei es die Einstellung von Lernzielen, die Planung von Aufgaben oder die Anpassung des Unterrichts an einzelne Schüler.

verbessern Sie Ihre Notizen mit ClickUp Brain's AI Writing_

ClickUp's Projektmanagement-Funktionen helfen auch bei bildungsmanagement -von der Verwaltung akademischer Ressourcen bis zur Erstellung und Freigabe von Stundenplänen.

Mit ClickUp können Sie Ihre Unterrichtspläne schreiben, sie mit Ihrem Google Kalender synchronisieren und ClickUp Brain verwenden, um zusätzliche Ressourcen zu erstellen, wie z. B. die Vorbereitung von Quizfragen und Materialien.

ClickUp beste Features

ClickUp Brain : KI-gestützter Assistent, der die schwere Arbeit erledigt, vom Brainstorming von Unterrichtsideen bis zum Abgleich mit Lehrplanstandards

: KI-gestützter Assistent, der die schwere Arbeit erledigt, vom Brainstorming von Unterrichtsideen bis zum Abgleich mit Lehrplanstandards KI-Wissensmanager : Finden Sie sofort Antworten auf Ihre Fragen und stellen Sie sicher, dass Ihre Pläne für den Unterricht umfassend sind und mit den Lernzielen übereinstimmen

: Finden Sie sofort Antworten auf Ihre Fragen und stellen Sie sicher, dass Ihre Pläne für den Unterricht umfassend sind und mit den Lernzielen übereinstimmen Google Kalender Integration: Synchronisieren Sie Ihre Pläne, Meetings und Fristen nahtlos in Google Kalender über ClickUp

organisiert bleiben mit ClickUp's Integration in Google Calendar_

Anpassbar Vorlagen für Unterrichtspläne : Eine Fundgrube von Vorlagen, die zu Ihrem Unterrichtsstil passen. Ändern Sie sie einfach, um sie an Ihre Bedürfnisse im Klassenzimmer anzupassen

: Eine Fundgrube von Vorlagen, die zu Ihrem Unterrichtsstil passen. Ändern Sie sie einfach, um sie an Ihre Bedürfnisse im Klassenzimmer anzupassen Whiteboards für die visuelle Planung: Verwandeln Sie Ideen in Aufgaben mit ClickUp's Whiteboards -Großartig für visuelle Lernende und interaktive Unterrichtsplanung

ClickUp Limits

Anfangskomplexität: Bei so vielen Features kann es sich für den Anfang etwas viel anfühlen

ClickUp Preise

Free Forever : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. LessonPlans.ai (Am besten für die benutzerdefinierte Erstellung von Lektionen)

via Lektionspläne.ai Lernen Sie LessonPlans.ai kennen, Ihren neuen KI-gesteuerten Helfer im Klassenzimmer, der verspricht, die Planung von Unterrichtsstunden 10 Mal schneller zu machen.

Entwickelt für K-12 Pädagogen mit speziellen Bedürfnissen, LessonPlans.ai ermöglicht es Ihnen, mit nur wenigen Klicks detaillierte und ansprechende Pläne für den Unterricht zu erstellen. Sie geben einfach Ihr Thema ein, und die KI liefert einen fertigen Plan mit Aktivitäten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Der Nachteil ist, dass der kostenlose Plan des Tools recht limitiert ist und die kostenpflichtigen Pläne ein wenig zu teuer sind.

LessonPlans.ai beste Features

Anpassung : Passen Sie die von der KI generierten Pläne an Ihren Unterrichtsstil an

: Passen Sie die von der KI generierten Pläne an Ihren Unterrichtsstil an Schritt-für-Schritt-Anleitungen : Jeder Plan enthält eine strukturierte und leicht zu befolgende Anleitung

: Jeder Plan enthält eine strukturierte und leicht zu befolgende Anleitung Anregende Aktivitäten : Die KI schlägt unterhaltsame und interaktive Aktivitäten vor, die den Schülern helfen, nicht nur zu lernen, sondern den Stoff auch zu behalten

: Die KI schlägt unterhaltsame und interaktive Aktivitäten vor, die den Schülern helfen, nicht nur zu lernen, sondern den Stoff auch zu behalten Kompatibilität mit mehreren Klassenstufen: Ob Sie Mathematik, Naturwissenschaften oder Literatur unterrichten, LessonPlans.ai kann Lektionen für jedes Fach und jede Klassenstufe erstellen

LessonPlans.ai Grenzen

Eingeschränkte kostenlose Features: Die kostenlose Version bietet nur einen kleinen Einblick, und um das volle Potenzial des Tools zu nutzen, müssen Sie auf die kostenpflichtige Version upgraden

LessonPlans.ai Preise

Pro Plan : $49/Jahr

: $49/Jahr Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen: Sonderpreise verfügbar

3. KI Lesson Plan (am besten geeignet für die Erstellung von Lektionen, die sich an Standards orientieren)

via KI Lesson Plan Mit dieser KI-gestützten Plattform können Sie in wenigen Minuten vollständig benutzerdefinierte, an den Standards orientierte Pläne für den Unterricht erstellen.

Sie benötigen einen altersgerechten Plan, der perfekt auf Ihr Lehrbuch und die staatlichen Standards abgestimmt ist? Erledigt. Sie möchten Unterstützungsmaterialien wie Quizfragen, Rubriken und Arbeitsblätter? Kein Problem!

Außerdem können Sie auf der Plattform aus mehreren Formaten auswählen und so sicherstellen, dass Ihre Lektionen mit den Bildungsstandards und dem Unterrichtsstil übereinstimmen.

Was an dem Tool nicht so toll ist, ist seine Komplexität; ich hatte beim Anpassen von Vorlagen und beim Erstellen von Klassenprofilen ein wenig zu kämpfen.

KI Lesson Plan beste Features

Fachliche Kompetenz : Die KI ist als Experte für alle Fächer geschult und stellt sicher, dass Ihre Pläne genau sind und mit den Lehrplanstandards übereinstimmen

: Die KI ist als Experte für alle Fächer geschult und stellt sicher, dass Ihre Pläne genau sind und mit den Lehrplanstandards übereinstimmen Vollständig anpassbare Unterrichtsunterstützung : Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen für Unterrichtspläne erstellen, um sowohl persönliche als auch pädagogische Anforderungen zu erfüllen

: Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen für Unterrichtspläne erstellen, um sowohl persönliche als auch pädagogische Anforderungen zu erfüllen Lehrbuchspeicher : Die KI merkt sich jede Seite Ihrer Lehrbücher, so dass Sie Inhalte leicht in Ihren Unterricht integrieren können

: Die KI merkt sich jede Seite Ihrer Lehrbücher, so dass Sie Inhalte leicht in Ihren Unterricht integrieren können Mehrere Formate für Lektionspläne : Wählen Sie aus gängigen Formaten wie 5E, Bloom's Taxonomy und mehr - alles mit einem einzigen Klick

: Wählen Sie aus gängigen Formaten wie 5E, Bloom's Taxonomy und mehr - alles mit einem einzigen Klick Umfassende Erstellung von Ressourcen: Erstellen Sie mühelos unterstützende Materialien wie Rubriken, Arbeitsblätter und Beurteilungen, um Ihre Pläne für den Unterricht zu ergänzen

KI Lesson Plan Limits

Beschränkte kostenlose Version : Der kostenlose Plan bietet nur wenige Features, was bedeutet, dass Sie ein Upgrade durchführen müssen, um das volle Potenzial zu nutzen

: Der kostenlose Plan bietet nur wenige Features, was bedeutet, dass Sie ein Upgrade durchführen müssen, um das volle Potenzial zu nutzen Komplexes Setup: Die Anpassung von Vorlagen und die Einstellung von Klassenprofilen kann anfangs einige Zeit in Anspruch nehmen

KI Lesson Plan Preise

Kostenlose Testversion :

: Basic Plan : $29/monatlich abgerechnet

: $29/monatlich abgerechnet Enterprise Plan: $247/abgerechnet in drei Zahlungen

4. Learnt.ai (Am besten für umfassende KI-gestützte Bildung)

/via_ Gelernt.KI Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen superstarken Assistenten, der alles von der Planung von Unterrichtsstunden bis zur Erstellung von Eisbrechern in Sekundenschnelle erledigen kann.

Das ist Learnt.ai, der KI-Assistent, der alles zu erledigen hat.

Mit mehr als 110 KI-gestützten Tools hilft Learnt.ai Ihnen, jede Aufgabe zu bewältigen, von der Erstellung interaktiver E-Learning-Aktivitäten bis hin zur Erstellung von Fragen zum kritischen Denken, schneller als die Mittagspause vorbei ist.

Learnt.ai beste Features

110+ KI-Tools : Von der Erstellung von Unterrichtsplänen bis zur Erstellung von KI-resistenten Aufgaben bietet Learnt.ai ein Tool für fast jede erdenkliche Aufgabe im Bildungsbereich

: Von der Erstellung von Unterrichtsplänen bis zur Erstellung von KI-resistenten Aufgaben bietet Learnt.ai ein Tool für fast jede erdenkliche Aufgabe im Bildungsbereich KI-Sidekicks : Betrachten Sie sie als Mini-Assistenten, die Ihnen beim Brainstorming, der Erstellung von Inhalten und der Inspiration für Ihre nächste Unterrichtsstunde oder Ihr nächstes Projekt helfen

: Betrachten Sie sie als Mini-Assistenten, die Ihnen beim Brainstorming, der Erstellung von Inhalten und der Inspiration für Ihre nächste Unterrichtsstunde oder Ihr nächstes Projekt helfen Lehrbuchspeicher: Learnt.ai merkt sich alles und kann so Inhalte erstellen, die perfekt auf Ihre Lehrbücher zugeschnitten sind

Learnt.ai Limits

Höherer Preis: Der Zugang zu den Top-Tools und KI-Modellen ist mit einem höheren Preis verbunden, was für budgetbewusste Pädagogen ein Limit darstellen kann

Learnt.ai Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Starter : $6/Monat

: $6/Monat Essentials : $9/Monat

: $9/Monat Professionell: $39/Monat

5. Magicschool.ai (Beste KI-Komplettlösungen für Schulen)

via Zauberschule.ai Machen Sie einen Schritt in die Zukunft der Bildung mit MagicSchool.ai - einer KI-gestützten Plattform, die speziell für Schulen und Pädagogen entwickelt wurde.

Mit MagicSchool.ai können Pädagogen auf mehr als 70 KI-Tools zugreifen, von Generatoren für Unterrichtspläne bis zu IEP KI-Tools zum Schreiben .

Die Plattform umfasst sogar MagicSchool for Students, ein verantwortungsvolles KI-gestütztes Toolset, das KI-Kenntnisse vermittelt und Schülern hilft, KI effektiv (und sicher) zu nutzen.

Was mich einschränkte, war die schiere Erweiterbarkeit der Plattform selbst - es gibt eine ganze Reihe von Tools zu verwenden, und als erstmaliger Benutzer fühlte sich das ziemlich überwältigend an. Außerdem fühlte sich der kostenlose Plan hinsichtlich des Umfangs, in dem ich KI nutzen konnte, ziemlich limitiert an.

MagicSchool.ai beste Features

70+ KI-Tools : Hilft Pädagogen bei allem, von Unterrichtsplänen bis zum Schreiben von Beurteilungen, IEPs und mehr

: Hilft Pädagogen bei allem, von Unterrichtsplänen bis zum Schreiben von Beurteilungen, IEPs und mehr Schüler-KI-Tools : 40+ verantwortungsbewusste KI-Tools, die für Schüler entwickelt wurden, um KI-Kenntnisse aufzubauen und beim Lernen zu helfen, ohne kritisches Denken zu ersetzen

: 40+ verantwortungsbewusste KI-Tools, die für Schüler entwickelt wurden, um KI-Kenntnisse aufzubauen und beim Lernen zu helfen, ohne kritisches Denken zu ersetzen LMS-Integration : Ein-Klick-Exporte zu Google Classroom, Microsoft und mehr, um KI einfach in Ihre bestehenden Workflows zu integrieren

: Ein-Klick-Exporte zu Google Classroom, Microsoft und mehr, um KI einfach in Ihre bestehenden Workflows zu integrieren Schulungsressourcen: Integrierte Schulungsoptionen wie Zertifizierungskurse und Video-Walkthroughs helfen Pädagogen, das Beste aus den Features von MagicSchool herauszuholen

MagicSchool.ai Limits

Dynamische kostenlose Limits: Die kostenlose Version hat Limits, die je nach Gesamtaktivität der Plattform schwanken können, was für Power-Benutzer frustrierend sein kann

MagicSchool.ai Preise

MagicSchool Free : $0/Monat

: $0/Monat MagicSchool Plus : $99.96/Jahr

: $99.96/Jahr MagicSchool Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

6. ChatGPT (am besten für zeitsparende Pläne und kreative Ideen)

via ChatGPT ChatGPT hat sich schnell zu einem praktischen Helfer für Pädagogen entwickelt, die bei der Planung von Lektionen, Tests und sogar der Benotung Zeit sparen wollen.

Eine Umfrage ergab, dass 40% der Lehrer ChatGPT benutzen mindestens einmal pro Woche, um Bewertungen zu erstellen, und 73 % glauben, dass ihre Schüler dadurch produktiver geworden sind.

Ich fand das Tool im Allgemeinen recht hilfreich. Zu erledigen gab es allerdings Instanzen, in denen die erzeugten Ergebnisse logisch ungenau waren. Im Vergleich zu anderen Tools in dieser Liste, die speziell für Pädagogen entwickelt wurden, fühlte sich ChatGPT als umfassender KI-Lehrplan-Generator ziemlich unbefriedigend an.

ChatGPT beste Features

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) : Generiert menschenähnliche Antworten und hilft Lehrern, mit Leichtigkeit Unterrichtspläne, Quizze und mehr zu erstellen

: Generiert menschenähnliche Antworten und hilft Lehrern, mit Leichtigkeit Unterrichtspläne, Quizze und mehr zu erstellen Zeitsparende Pläne : Erstellen Sie in Sekundenschnelle detaillierte, maßgeschneiderte Unterrichtspläne. Fragen Sie einfach ChatGPT, um einen Plan für jede Klassenstufe oder jedes Fach zu erstellen

: Erstellen Sie in Sekundenschnelle detaillierte, maßgeschneiderte Unterrichtspläne. Fragen Sie einfach ChatGPT, um einen Plan für jede Klassenstufe oder jedes Fach zu erstellen Erhöhte Kreativität: Ob es sich um außerschulische Aktivitäten oder Projektideen handelt, ChatGPT regt die Kreativität an und bietet neue Möglichkeiten, die Schüler zu beschäftigen

ChatGPT Grenzen

Probleme mit der Genauigkeit : ChatGPT kann zwar menschenähnliche Antworten produzieren, bietet aber keine Überprüfung der Fakten, daher sollten Sie die Informationen vor der Verwendung im Klassenzimmer doppelt überprüfen

: ChatGPT kann zwar menschenähnliche Antworten produzieren, bietet aber keine Überprüfung der Fakten, daher sollten Sie die Informationen vor der Verwendung im Klassenzimmer doppelt überprüfen Langformige Inhalte : ChatGPT hat möglicherweise Schwierigkeiten, längere Texte zusammenzufassen oder zusammenhängende Ergebnisse zu liefern, wenn es um umfangreiche Inhalte geht

: ChatGPT hat möglicherweise Schwierigkeiten, längere Texte zusammenzufassen oder zusammenhängende Ergebnisse zu liefern, wenn es um umfangreiche Inhalte geht Ethische Bedenken: Es besteht die Möglichkeit, dass unangemessene Inhalte generiert werden (z. B. Verzerrungen, logische Fehler), daher ist die Aufsicht durch die Lehrkraft unerlässlich, wenn die SchülerInnen das Programm verwenden

ChatGPT Preisgestaltung

ChatGPT Free : $0

: $0 ChatGPT Plus: $20/Monat

ChatGPT Bewertungen und Beurteilungen

G2 : 4.7/5 (600+ Bewertungen)

: 4.7/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

7. Auto Classmate (am besten geeignet für kuratierte, auf den Staat abgestimmte Pläne für den Unterricht)

via Auto Classmate Auto Classmate basiert auf GPT-4 und ermöglicht es Ihnen, vollständig anpassbare Pläne für den Unterricht zu erstellen, die Sie mit minimalem Aufwand in Ihrem Klassenzimmer umsetzen können.

Und wenn Sie einmal Hilfe bei der Verfeinerung Ihres Ansatzes benötigen, kann der KI-gestützte Instructional Coach Chatbot Sie dabei unterstützen.

Das Tool verfügt jedoch über begrenzte Integrationen mit den wichtigsten Lernmanagementsystemen, was für viele Pädagogen ein Hindernis darstellen kann.

Auto Classmate beste Features

KI-Chatbot für den Unterricht : Brauchen Sie Hilfe bei der Feinabstimmung Ihres Unterrichts? Der KI-Chatbot fungiert als virtueller Unterrichtscoach, der Sie bei der Optimierung Ihrer Pläne berät

: Brauchen Sie Hilfe bei der Feinabstimmung Ihres Unterrichts? Der KI-Chatbot fungiert als virtueller Unterrichtscoach, der Sie bei der Optimierung Ihrer Pläne berät Tool zur Vorhersage von Unterrichtsplänen und Aktivitäten : Sagen Sie die Dynamik und die Ergebnisse im Klassenzimmer voraus, noch bevor Sie einen Schritt in die Klasse machen, und verschaffen Sie sich so einen Vorsprung bei der Vorbereitung

: Sagen Sie die Dynamik und die Ergebnisse im Klassenzimmer voraus, noch bevor Sie einen Schritt in die Klasse machen, und verschaffen Sie sich so einen Vorsprung bei der Vorbereitung Generatoren für Engagement-Aktivitäten : Fügen Sie Ihren Plänen ganz einfach interaktive, schülerzentrierte Aktivitäten hinzu. Diese Tools helfen Ihnen, Ihre Schüler einzubinden und zu begeistern

: Fügen Sie Ihren Plänen ganz einfach interaktive, schülerzentrierte Aktivitäten hinzu. Diese Tools helfen Ihnen, Ihre Schüler einzubinden und zu begeistern Generator für "Würden Sie lieber Fragen stellen ": Fügen Sie im Handumdrehen lustige, stufenspezifische Fragen hinzu, um die Diskussionen im Klassenzimmer lebendig und ansprechend zu halten

Auto Classmate Beschränkungen

Freemium-Modell : Für die besten Features, wie das Speichern und Bearbeiten von Unterrichtsplänen, ist ein Premium Abonnement erforderlich

: Für die besten Features, wie das Speichern und Bearbeiten von Unterrichtsplänen, ist ein Premium Abonnement erforderlich LMS-Integration: Derzeit fehlt eine direkte Integration mit den wichtigsten LMS-Plattformen, aber es könnte zukünftige Updates geben

Preise für Auto Classmate

Auto Classmate Premium : $10/Monat für den Zugriff auf alle KI-Tools, die Bearbeitung von Unterrichtsplänen und KI-Coaching für den Unterricht.

: $10/Monat für den Zugriff auf alle KI-Tools, die Bearbeitung von Unterrichtsplänen und KI-Coaching für den Unterricht. Schul- oder Distriktpreise: Benutzerdefinierte Preise

8. Curipod (am besten für interaktive, multimediale Unterrichtsplanung)

via Curipod Egal, ob Sie Mathematik, Naturwissenschaften oder Englisch unterrichten, Curipod bietet eine Fülle von Tools, mit denen Sie dynamische, multimediale Lektionen erstellen können, die die Schüler zum Lernen anregen. Und mit der eingebauten Analysefunktion können Sie das Engagement der Schüler nachverfolgen, um zu sehen, was funktioniert - und zu verbessern, was nicht funktioniert.

Curipod beste Features

Umfassende Unterrichtspläne : Geben Sie ein Thema oder ein Objekt ein, und Curipod erstellt einen abschließenden Unterrichtsentwurf mit vorgeschlagenen Aktivitäten, Multimedia-Inhalten und Diskussionsfragen

: Geben Sie ein Thema oder ein Objekt ein, und Curipod erstellt einen abschließenden Unterrichtsentwurf mit vorgeschlagenen Aktivitäten, Multimedia-Inhalten und Diskussionsfragen Anpassbare Vorlagen : Passen Sie die von der KI generierten Inhalte ganz einfach an Ihren individuellen Unterrichtsstil und Ihre Bedürfnisse an

: Passen Sie die von der KI generierten Inhalte ganz einfach an Ihren individuellen Unterrichtsstil und Ihre Bedürfnisse an Interaktive Multimedia : Curipod bietet Drag-and-Drop-Aktivitäten und multimediale Inhalte (Videos, Bilder usw.), um den Unterricht noch ansprechender zu gestalten

: Curipod bietet Drag-and-Drop-Aktivitäten und multimediale Inhalte (Videos, Bilder usw.), um den Unterricht noch ansprechender zu gestalten Analysen zum Engagement der Schüler : Verfolgen Sie in Echtzeit, wie die Schüler mit der Lektion interagieren, und passen Sie Ihren Ansatz an, um das Engagement zu verbessern

: Verfolgen Sie in Echtzeit, wie die Schüler mit der Lektion interagieren, und passen Sie Ihren Ansatz an, um das Engagement zu verbessern LMS-Integration: Integrieren Sie Curipod nahtlos in Plattformen wie Google Classroom, Microsoft Teams und Clever für ein noch reibungsloseres Unterrichtserlebnis

Curipod Grenzen

Erweiterte Features hinter der Paywall: Features wie Schülereinblicke und unbegrenzte Lektionsübersetzungen sind nur im Premium-Plan für Schulen und Distrikte verfügbar

Curipod Preise

Basis Plan : $0

: $0 Plan für Schulen und Bezirke: $3,999/Schule

9. Planboard (am besten für mühelose Unterrichtsplanung und Benotung)

via Planboard Planboard wurde von Chalk entwickelt und ist die perfekte Lösung für Lehrer, die ihre Planung, Benotung und Nachverfolgung vereinfachen wollen - und das alles von ihrem Smartphone oder Laptop aus.

Und das Beste daran? Es ist kostenlos.

Planboard bietet die Integration von Standards, farblich kodierte Fächer und die Möglichkeit, Rich-Media-Inhalte wie Videos und Dokumente in Ihre Pläne für den Unterricht einzubetten.

Außerdem lässt es sich in Google Classroom integrieren, sodass Sie Lektionen direkt posten und Ihre Schüler auf dem Laufenden halten können.

Planboard beste Features

Integration von Standards : Suchen Sie einfach nach staatlichen, provinziellen oder internationalen Standards und fügen Sie diese zu Ihren Plänen hinzu, und sehen Sie sie auf einen Blick, um schnell nachschlagen zu können.

: Suchen Sie einfach nach staatlichen, provinziellen oder internationalen Standards und fügen Sie diese zu Ihren Plänen hinzu, und sehen Sie sie auf einen Blick, um schnell nachschlagen zu können. Vielfältige Medieneinbettungen : Fügen Sie Videos, Bilder, Google Docs und vieles mehr zu Ihren Plänen hinzu, damit Sie während des Unterrichts leicht darauf zugreifen können

: Fügen Sie Videos, Bilder, Google Docs und vieles mehr zu Ihren Plänen hinzu, damit Sie während des Unterrichts leicht darauf zugreifen können Eingebauter Kalender : Organisieren Sie den Flow Ihrer Lektionen über Tage, Wochen oder Monate mit einem farbcodierten Kalender für eine schnelle, übersichtliche Themenplanung

: Organisieren Sie den Flow Ihrer Lektionen über Tage, Wochen oder Monate mit einem farbcodierten Kalender für eine schnelle, übersichtliche Themenplanung Benotungssystem : Verfolgen Sie die Fortschritte der Schüler mit standardbasierter Benotung und anpassbaren Portfolios, die Notizen, Bilder und Videos enthalten können

: Verfolgen Sie die Fortschritte der Schüler mit standardbasierter Benotung und anpassbaren Portfolios, die Notizen, Bilder und Videos enthalten können Google-Klassenzimmer-Integration: Integrieren Sie Ihre Pläne nahtlos in Google Classroom und veröffentlichen Sie Ihre Lektionen mit nur einem Klick

Planboard Beschränkungen

Eingeschränkte rotierende Zeitpläne: Es unterstützt zwar A/B-Zyklen, komplexere Planungen erfordern jedoch möglicherweise manuelle Anpassungen

Preise für Planboard

Free-Plan: $0

10. Teachology.ai (Beste Software für die Erstellung von KI-Lektionen mit pädagogischem Anspruch)

via Teachology.ai Teachology.ai bietet eine Reihe von KI-gesteuerten Tools, die Pädagogen Zeit und Aufwand ersparen.

Der Schwerpunkt liegt jedoch nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf Qualität. Mit der pädagogisch ausgerichteten KI erstellen Sie schnell Inhalte, die an den Bildungsstandards ausgerichtet und mit Lernergebnissen angereichert sind.

Von der Erstellung von Quizfragen bis hin zum Entwurf ganzer Arbeitseinheiten gibt Ihnen Teachology.ai die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: das Unterrichten.

Teachology.ai beste Features

Unterrichtspläne in mehreren Formaten : Entwerfen Sie Lektionen in wenigen Minuten und exportieren Sie sie in Ihre bevorzugten Formate wie Word, PDF oder Markdown

: Entwerfen Sie Lektionen in wenigen Minuten und exportieren Sie sie in Ihre bevorzugten Formate wie Word, PDF oder Markdown Umfangreiche tools zur Bewertung : Erstellen Sie Beurteilungen, die mit robusten, rubrikengesteuerten Bewertungskriterien abgeschlossen sind, um Ihren Benotungsprozess zu rationalisieren

: Erstellen Sie Beurteilungen, die mit robusten, rubrikengesteuerten Bewertungskriterien abgeschlossen sind, um Ihren Benotungsprozess zu rationalisieren Ausgerichtet auf Standards : Egal, ob Sie in den USA, Australien oder anderswo unterrichten, Teachology hilft Ihnen, Ihre Lektionen an den relevanten Standards auszurichten (Common Core, TEKS usw.)

: Egal, ob Sie in den USA, Australien oder anderswo unterrichten, Teachology hilft Ihnen, Ihre Lektionen an den relevanten Standards auszurichten (Common Core, TEKS usw.) Anpassbare Einheiten der Arbeit : Entwerfen Sie interdisziplinäre Kurse und Einheiten, die über Wochen oder Monate hinweg durchgeführt werden können und auf Ihre spezifischen Lernergebnisse zugeschnitten sind

: Entwerfen Sie interdisziplinäre Kurse und Einheiten, die über Wochen oder Monate hinweg durchgeführt werden können und auf Ihre spezifischen Lernergebnisse zugeschnitten sind Personalisiertes Feedback: Nutzen Sie KI, um personalisierte Berichtskommentare für jeden Lernenden zu erstellen und sparen Sie so Stunden an administrativer Arbeit

Teachology.ai Limitierungen

Beschränkte kostenlose Features : Die kostenlose Version bietet eingeschränkten Zugriff auf KI-Guthaben, Upload-Größen und Ressourcen. Sie müssen ein Upgrade durchführen, um mehr Funktionen zu erhalten

: Die kostenlose Version bietet eingeschränkten Zugriff auf KI-Guthaben, Upload-Größen und Ressourcen. Sie müssen ein Upgrade durchführen, um mehr Funktionen zu erhalten Grundlegender API-Zugang: Vollständiger API- und Studio-Zugang ist nur mit dem Pro Plan möglich, der für fortgeschrittene Benutzer erforderlich sein kann

Teachology.ai Preise

Free Plan : $0/Monat

: $0/Monat Starter Plan : $6/Monat

: $6/Monat Profi Plan: $12/Monat

Lektion Eins: Meistern Sie Ihr Klassenzimmer mit ClickUp

Wenn Sie denken, dass nur Studenten die KI für ihre Studien nutzen, irren Sie sich.

Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte weltweit nutzen KI in ihrer täglichen Routine, mit 32% verlassen sich für Unterrichtspläne.

Aber seien wir ehrlich: Lehrer wie Sie, die einen vollen Terminkalender haben, brauchen mehr als von der KI generierte Inhalte. Sie brauchen ein umfassendes Tool, mit dem Sie Ihre Arbeit mühelos speichern, organisieren und wiederverwenden können.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp kombiniert die Leistung von KI mit Projektmanagement-Features, um Pädagogen wie Ihnen zu helfen, Unterrichtspläne einfach zu erstellen und zu verwalten.

Wenn Sie Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und Ihre Pläne mühelos verwalten möchten melden Sie sich für ClickUp an heute.