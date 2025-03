Wie man ein Advisory Board einrichtet und verwaltet

Als Airbnb begann, weltweit zu expandieren, stand das Unternehmen vor einer großen Herausforderung: Seinem Management Team fehlte es an fundierten Kenntnissen des Gastgewerbes. Um dieses Problem zu lösen, holte das Unternehmen Chip Conley, einen erfahrenen Hotelier, als strategischer Berater .

Conleys Fachwissen half Airbnb, die Komplexität des Gastgewerbes zu bewältigen. Dies veränderte das Gästeerlebnis von Airbnb und überbrückte die Kluft zwischen der Agilität des Start-ups und den traditionellen Branchenstandards.

Zu erledigen ist die Aufgabe eines gut ausgebildeten Beirats: Er stellt sein Fachwissen dort zur Verfügung, wo es am dringendsten benötigt wird, um Ihr Geschäft voranzutreiben. Erfahren Sie, wie Sie einen Beirat einrichten können, um das Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens voranzutreiben.

Was ist ein Advisory Board?

Ein Advisory Board ist eine Gruppe von externen Fachleuten, die der Leitung Ihres Unternehmens mit strategischem Rat und Fachwissen zur Seite stehen. Bei diesen Personen handelt es sich in der Regel um erfahrene Experten in Bereichen, die für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens relevant sind, z. B. Finanzen, Technologie, Marketing oder internationales Recht.

Im Gegensatz zu einem Board of Directors hat ein Advisory Board keine rechtlichen Verpflichtungen oder Entscheidungsbefugnisse. Seine Rolle ist rein beratend, um die strategische Ausrichtung und die operative Effizienz Ihres Unternehmens zu verbessern.

Arten von Beiräten

1. Strategische Beiräte

Manchmal genannt lenkungsausschüsse strategische Beiräte steuern die übergreifende Strategie und die langfristige Vision eines Unternehmens. Diese Boards konzentrieren sich auf Entscheidungen auf Makroebene in Bezug auf projektsteuerung wachstumschancen, Einzelzielmarkt und Ausrichtung des Geschäfts.

✨Spotify hat ein beirat für die Sicherheit von Inhalten als Reaktion auf die wachsende Besorgnis über schädliche Inhalte auf seiner Plattform. Diese strategische Beratergruppe half dem Unternehmen, fundierte Entscheidungen über Inhalte und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

2. Technische Beratungsgremien

Technische Beiräte bieten Fachwissen in bestimmten technologischen Bereichen. Sie helfen Start-ups und etablierten Unternehmen bei der Bewältigung komplexer technischer Herausforderungen und treiben Innovationen voran.

✨ Wenn ein Automobilhersteller führend sein will in automobildesign und Nachhaltigkeit könnten sie in Erwägung ziehen, Berater wie Franz von Holzhausen, den führenden Produktdesigner von Tesla, in ihren Beirat aufzunehmen. Sein Fachwissen im Produktdesign und seine Erfahrung mit Elektrofahrzeugen würden einen enormen Wert darstellen.

3. Kundenbeiräte

Wenn sich ein Unternehmen intensiv mit der Kundenerfahrung befassen möchte, kann es sich für die Einrichtung eines Kundenbeirats entscheiden. Solche Boards bestehen aus Schlüsselkunden, Clients oder Branchenführern, die direktes Feedback zu Produkten, Dienstleistungen und Kundenerfahrungen geben. Sie helfen den Unternehmen, die Erwartungen der Kunden und die Anforderungen des Marktes zu erfüllen.

adobe zum Beispiel hat ein internationales Advisory Board um das Feedback der Benutzer und die Erkenntnisse von erfahrenen Branchenexperten zu nutzen. Das Board unterstützt Adobe bei der Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass diese den Kundenanforderungen entsprechen und wettbewerbsfähig bleiben.

4. Gemeinnützige Beiräte

Non-Profit-Beiräte unterstützen gemeinnützige Organisationen, indem sie ihnen Einblicke, Ressourcen und Verbindungen bieten, um ihre Wirkung zu verstärken. Diese Boards spielen oft eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Non-Profit-Organisationen dabei zu helfen, Finanzmittel zu sichern und fundierte Entscheidungen über wichtige Initiativen zu treffen.

der Beirat der Bill & Melinda Gates Foundation beratungsgremium für globale Gesundheitsprogramme gehören führende Experten für öffentliche Gesundheit, Medizin und internationale Entwicklung an. Ihr kollektives Wissen stellt sicher, dass der Aufwand der Stiftung auf die globalen Bedürfnisse abgestimmt ist, was ihre Initiativen effektiver und wirkungsvoller macht.

Beirat vs. Board of Directors

Das mag ein wenig verwirrend erscheinen, ist es aber nicht wirklich.

Der Verwaltungsrat spielt eine formelle Rolle bei der Überwachung der Geschäftstätigkeit, der Strategie und der Einhaltung der Vorschriften des Unternehmens. Er hat eine treuhänderische Verantwortung gegenüber den Aktionären und verfügt über Entscheidungsbefugnisse.

Im Gegensatz dazu bietet ein Beratungsgremium eine unverbindliche Orientierungshilfe, indem es externes Fachwissen zur Verfügung stellt, um Unternehmensentscheidungen zu unterstützen, ohne rechtliche oder finanzielle Verantwortung zu tragen.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Unternehmen prüft eine größere Investitionsmöglichkeit. Der Beirat kann Einblicke in die potenziellen Risiken und Vorteile gewähren, hat aber nicht die Befugnis, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Diese Verantwortung liegt beim Board of Directors; er muss das Geschäft auf der Grundlage seiner Übereinstimmung mit den Zielen des Unternehmens und den Zinsen der Aktionäre genehmigen oder ablehnen.

Hier ist ein kurzer Überblick:

Aspekt Board of Directors Advisory Board Zusammensetzung Besteht aus gewählten oder ernannten Mitgliedern des Verwaltungsrats, oft auch aus Großaktionären In der Regel mit externen Experten und Beratern besetzt Rollen und Aufgaben Überwacht die Unternehmensführung, trifft verbindliche Entscheidungen und sorgt für die Einhaltung von Gesetzen Bietet strategische Beratung, Fachwissen und Netzwerkmöglichkeiten Schwerpunkte Umfassende Aufsicht über die Unternehmensstrategie, die finanzielle Leistung und die allgemeine Unternehmensführung Spezialisierte Bereiche wie Technologie, Marketing oder internationale Expansion geschäftsvorschläge verfeinern Entscheidungsbefugnis Hat die Befugnis, verbindliche Entscheidungen im Namen des Unternehmens zu treffen Kann keine Entscheidungen treffen oder durchsetzen Vergütung Wird in der Regel durch Honorare, Aktienoptionen oder andere Formulare vergütet Kann Aktien, Honorare oder andere Anreize erhalten Häufigkeit der Meetings Regelmäßig angesetzte Meetings, oft vierteljährlich Flexible Meetings nach Bedarf Rechtliche Verpflichtungen Rechtlich verantwortlich für die Handlungen und die Einhaltung der Vorschriften des Unternehmens Keine rechtlichen Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten Regulatorische Anforderungen Muss die Gesetze und Vorschriften zur Unternehmensführung einhalten Unterliegt nicht denselben regulatorischen Standards Rechenschaftspflicht gegenüber Aktionären und Aufsichtsbehörden rechenschaftspflichtig berät, ist aber nicht für die Ergebnisse des Unternehmens verantwortlich

Rollen und Verantwortlichkeiten eines Advisory Board

Ein Advisory Board ist eine wertvolle Ressource für das Management und das Führungsteam eines Unternehmens. Er hat die Funktion eines Resonanzbodens und bietet bereichsspezifische Beratung ohne die Formalitäten eines Verwaltungsrats.

Zu den wichtigsten Rollen und Verantwortlichkeiten des Beratungsgremiums gehören:

Beratung und Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens, Unterstützung bei der Ermittlung von Möglichkeiten zur Schaffung von geistigem Eigentum und allgemeinem Wachstum. Beispiel: Wenn ein Hersteller weltweit expandieren will, liefert sein Board wertvolle Informationen über Trends auf den Einzelzielmärkten, z. B. über kulturelle Nuancen, die die Verbraucherpräferenzen in verschiedenen Ländern beeinflussen

und Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens, Unterstützung bei der Ermittlung von Möglichkeiten zur Schaffung von geistigem Eigentum und allgemeinem Wachstum. Beispiel: Wenn ein Hersteller weltweit expandieren will, liefert sein Board wertvolle Informationen über Trends auf den Einzelzielmärkten, z. B. über kulturelle Nuancen, die die Verbraucherpräferenzen in verschiedenen Ländern beeinflussen Fachwissen in den Bereichen Technologie, Finanzen, Marketing oder branchenspezifische Trends anbieten. Dieses Fachwissen kann wichtige Entscheidungen beeinflussen und bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen helfen. In Instanzen wie Biotech-Startups sitzen oft renommierte Biochemiker und Wissenschaftler in ihren Boards, um den Aufwand für Forschung und Entwicklung zu steuern

in den Bereichen Technologie, Finanzen, Marketing oder branchenspezifische Trends anbieten. Dieses Fachwissen kann wichtige Entscheidungen beeinflussen und bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen helfen. In Instanzen wie Biotech-Startups sitzen oft renommierte Biochemiker und Wissenschaftler in ihren Boards, um den Aufwand für Forschung und Entwicklung zu steuern Erleichterung von Networking-Möglichkeiten durch die Nutzung ihrer professionellen Netzwerke, die Türen zu neuen Partnerschaften, Investoren und Kunden öffnen können. Ein Fintech-Unternehmen könnte zunächst die Verbindungen seiner Mitglieder im Advisory Board nutzen, um Finanzierungen oder strategische Partnerschaften mit etablierten Finanzinstituten zu sichern

durch die Nutzung ihrer professionellen Netzwerke, die Türen zu neuen Partnerschaften, Investoren und Kunden öffnen können. Ein Fintech-Unternehmen könnte zunächst die Verbindungen seiner Mitglieder im Advisory Board nutzen, um Finanzierungen oder strategische Partnerschaften mit etablierten Finanzinstituten zu sichern Verbesserung der Glaubwürdigkeit und des Rufs durchprojektbeteiligten, einschließlich Investoren, Kunden und Partnern. Dies kann insbesondere bei Finanzierungsrunden oder beim Eintritt in neue Märkte von Vorteil sein

Der Wert eines Beirats in der Geschäftsentwicklung

Ein Advisory Board kann ein strategischer Aktivposten sein, der unschätzbare Einblicke und Anleitungen für die Entwicklung des Geschäfts bietet. Durch die Nutzung des kollektiven Fachwissens der Mitglieder des Beirats können die Geschäfte profitieren:

Wachstum beschleunigen: Beiräte können helfen, neue Marktchancen zu erkennen, innovative Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln und Geschäftsstrategien für eine schnelle Expansion zu optimieren

Beiräte können helfen, neue Marktchancen zu erkennen, innovative Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln und Geschäftsstrategien für eine schnelle Expansion zu optimieren Bessere Entscheidungsfindung: Die unterschiedlichen Perspektiven der Mitglieder von Beiräten können Annahmen in Frage stellen, blinde Flecken aufdecken und zu fundierteren und effektiveren Entscheidungen führengeschäftsvorschläge verfeinern Stärkung von Partnerschaften: Beiräte können Verbindungen mit strategischen Partnern, Investoren und Brancheneinflussnehmern erleichtern und so die Zusammenarbeit und das Wachstum fördern

Die unterschiedlichen Perspektiven der Mitglieder von Beiräten können Annahmen in Frage stellen, blinde Flecken aufdecken und zu fundierteren und effektiveren Entscheidungen führengeschäftsvorschläge verfeinern Top-Talente anziehen: Ein angesehener Beirat kann den Ruf eines Unternehmens verbessern und Top-Talente anziehen, was zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beiträgt

Indem sie die Macht eines Advisory Boards nutzen, können sich Geschäfte für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsvorteile positionieren.

How to Create a High-Impact Advisory Board

PayPal gründet einen advisory Board um als Berater für Krypto, Blockchain und digitale Währungen zu fungieren.

Durch die Nutzung der Expertise von Branchenführern hat PayPal wichtige Einblicke in Zahlungssysteme, neue Technologien und globale Markttrends gewonnen. Dieser strategische Schritt hat PayPal geholfen, sein Angebot zu erweitern, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Auch Sie können die folgenden Schritte befolgen, um ein hochwirksames Advisory Board zu gründen und den Erfolg von PayPal zu wiederholen.

Vorbereitung auf einen Beirat

Bevor Sie sich an potenzielle Führungskräfte und Berater wenden, müssen Sie eine solide Grundlage schaffen, um sicherzustellen, dass Ihr Plan zur Einrichtung eines Beirats erfolgreich sein wird.

Identifizieren Sie Ihre Ziele: Legen Sie klar fest, was Sie mit Ihrem Beirat erreichen wollen und welche Qualifikationslücken Sie heute sehen

Legen Sie klar fest, was Sie mit Ihrem Beirat erreichen wollen und welche Qualifikationslücken Sie heute sehen Bestimmen Sie die Rollen und Erwartungen: Legen Sie klare Erwartungen an die Rollen der Berater, ihre zeitlichen Verpflichtungen und die zu erbringenden Leistungen fest

Legen Sie klare Erwartungen an die Rollen der Berater, ihre zeitlichen Verpflichtungen und die zu erbringenden Leistungen fest Wählen Sie die optimale Größe des Boards: Im Allgemeinen ermöglicht ein Board von 4 bis 6 Mitgliedern tiefgreifendere Diskussionen und stärkere Beziehungen

Einführung eines Beirats

Nachdem die Vorbereitungen getroffen wurden, besteht der nächste Schritt darin, Berater zu rekrutieren und den Beirat zu integrieren.

Einbindung der richtigen Berater: Nutzen Sie bestehende Verbindungen, Branchenereignisse und professionelle Plattformen wie LinkedIn, um potenzielle Berater zu finden, die die Vision und Werte Ihres Unternehmens teilen

Nutzen Sie bestehende Verbindungen, Branchenereignisse und professionelle Plattformen wie LinkedIn, um potenzielle Berater zu finden, die die Vision und Werte Ihres Unternehmens teilen Kommunikationskanäle festlegen: Legen Sie fest, wie und wann Sie über regelmäßige Meetings, E-Mails oder eine spezielle Plattform kommunizieren werden

Legen Sie fest, wie und wann Sie über regelmäßige Meetings, E-Mails oder eine spezielle Plattform kommunizieren werden Governance festlegen: Legen Sie einen Zeitplan für regelmäßige Meetings fest (vierteljährlich oder halbjährlich), halten Sie Ihre Berater auf dem Laufenden und sorgen Sie dafür, dass ihre Beiträge in Ihr Unternehmen einfließen organisatorische Planung #### Definieren Sie das Business Modell und strukturieren Sie einen Beirat

Die Wahl der richtigen Struktur für Ihren Beirat ist entscheidend für die Maximierung seiner Wirkung. Beachten Sie dies:

Vergütung und Anreize: Durch das Angebot von Aktienoptionen oder einer Vergütung können die Berater motiviert werden, einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten

Durch das Angebot von Aktienoptionen oder einer Vergütung können die Berater motiviert werden, einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten Rechtliche und ethische Erwägungen: Legen Sie den Zweck des Boards, die Rollen der Mitglieder und die Arbeitsverfahren fest. Schützen Sie sensible Informationen, indem Sie die Berater zusätzlich zum Beratungsvertrag Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA) unterzeichnen lassen

Legen Sie den Zweck des Boards, die Rollen der Mitglieder und die Arbeitsverfahren fest. Schützen Sie sensible Informationen, indem Sie die Berater zusätzlich zum Beratungsvertrag Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA) unterzeichnen lassen Leistungsmetriken: Definieren Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), um die Wirkung des Boards zu messen. Bewerten Sie die Beiträge des Boards und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor

Berücksichtigen Sie die Auswirkungen von Risikokapital

Risikokapital formt oft die Funktionen eines Beirats, indem es seine Zusammensetzung und Ziele beeinflusst. Bedenken Sie dies:

Strategische Beratung: Investoren können Branchenveteranen als Experten hinzuziehen

Investoren können Branchenveteranen als Experten hinzuziehen Regelmäßige Aktualisierungen: Beiräte müssen möglicherweise regelmäßig Metriken zur Leistung liefern

Beiräte müssen möglicherweise regelmäßig Metriken zur Leistung liefern Wachstumsausrichtung: Die Berater sind auf bestimmte Wachstumsziele ausgerichtet, um die Erwartungen der Investoren zu erfüllen

Wenn Ihr Unternehmen schnell wächst, erfordert die Koordinierung mit Ihrem Advisory Board mehr als gelegentliche E-Mails und vierteljährliche Meetings.

Setzen Sie eine Reihe von Tools ein, die die Kommunikation, das Freigeben von Dokumenten und die Verwaltung von Aufgaben vereinfachen. Das brauchen Sie:

Kommunikationsplattformen: Anwendungen wie Zoom erleichtern persönliche Meetings, die für den Aufbau von Beziehungen und die Erörterung komplexer Themen unerlässlich sind. Slack oder Microsoft Teams ermöglichen Echtzeitkommunikation, Chatten, schnelle Updates und informelle Diskussionen. Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp Chat für die Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit nutzen, insbesondere für schnelle Fragen und Aktualisierungen. Projektmanagement tools: Ein modernestool für das Projektmanagement erleichtert die Planung, Durchführung und Nachverfolgung Ihres Advisory Board-Programms. Google Workspace oder Microsoft 365 ermöglichen die gleichzeitige Bearbeitung und das Freigeben von Dokumenten,meeting-Agendenund Berichterstellungen. Mit All-in-One-Arbeits-Apps wie ClickUp können Sie und Ihr Team Aufgaben planen und terminieren, Meetings abhalten, Fortschritte verfolgen, kommunizieren und zusammenarbeiten. Tools zur Terminplanung: Tools wie Calendly vereinfachen die Planung von Meetings durch Synchronisierung der Verfügbarkeit in verschiedenen Kalendern. Automatisierte Benachrichtigungen sorgen dafür, dass alle Mitglieder über anstehende Meetings und Termine informiert sind. In ClickUp können Sie Features nutzen wie ClickUp-Erinnerungen und ClickUp Automatisierungen um Meetings und wiederholende Aufgaben zu planen und Einstellungen für Erinnerungen vorzunehmen. Daten- und Analysetools: Tools wie Tableau oder Power BI bieten Datenvisualisierungen, die Beratern helfen, komplexe Informationen schnell zu verstehen - Anwendungen wie Excel oder benutzerdefinierte Tabellenkalkulationstools helfen bei der Analyse von Finanzdaten und -projektionen. Oder Sie verwenden einfach die anpassbaren ClickUp Dashboards benutzen, um benutzerdefinierte Berichte zur Analyse des Fortschritts zu erstellen. Sicheres Freigeben von Dateien: Dienste wie Dropbox Business sorgen dafür, dass sensible Dokumente sicher und mit angemessenen Zugriffskontrollen freigegeben werden. Video-Kommunikation: Sofortiges Freigeben von Bildschirmaufnahmen mit ClickUp Clips , oder klicken Sie auf das Video-Symbol, um Ihre Kommentare freizugeben. Dadurch werden endlose Threads mit Kommentaren und Verwirrung überflüssig. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Updates freizugeben, Feedback zu geben oder bestimmte Themen zu diskutieren, ohne ein komplettes Meeting zu planen.

Verwalten Sie Ihr Board-Programm mit ClickUp

Die zuvor erwähnten Tools sind zwar hilfreich, aber wenn Sie sie einzeln verwenden, führt dies im Laufe der Zeit zu fragmentierten Daten und verursacht hohe Kosten. ClickUp bietet eine einheitliche Plattform, die alle Funktionen zusammenfasst, die zuvor von mehreren Tools erledigt wurden. ClickUp für Projektmanagement bietet eine Plattform für die Kommunikation mit Beiratsmitgliedern, die Einstellung von Fristen und die Nachverfolgung von Fortschritten. Sie können Aufgaben für die Vorbereitung der Tagesordnungen von Board Meetings erstellen, Teammitgliedern bestimmte Elemente zuweisen und die Fertigstellung dieser Aufgaben in Echtzeit überwachen.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit, verschieben Sie Aufgaben und verwalten Sie Zeitleisten für Projekte mit einem flexiblen Kalender in ClickUp für Projektmanagement

Planung von Board Meetings

Verwendung von ClickUp's Kalender-Ansicht können Sie ganz einfach Beiratsmeetings planen, indem Sie die Verfügbarkeit der Mitglieder in verschiedenen Zeitzonen und Kalendern synchronisieren. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass jeder über anstehende Meetings und Fristen Bescheid weiß, wodurch das Risiko verpasster Termine verringert wird. Verwaltung von Meetings mit ClickUp ist ein Kinderspiel. Die umfangreichen Bearbeitungsfunktionen ermöglichen eine einfache und kreative Erstellung von Notizen. Elemente auf der Tagesordnung können mit Hilfe einer Checkliste aufgelistet und nach Erledigung abgehakt werden. Kommentare können zugewiesen werden; verknüpfen Sie sie einfach mit dem Mitglied des Boards, das sie behandeln muss.

Dann, mit ClickUp Gehirn sie können mit ClickUp Brain Grundrisse oder Zusammenfassungen von Meeting-Protokollen erstellen und so Zeit sparen und sicherstellen, dass wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte dokumentiert werden. Es kann auch bei Brainstorming-Sitzungen helfen, indem es auf der Grundlage Ihrer Eingaben sofort Ideen und Vorschläge liefert.

Nutzen Sie KI mit ClickUp Brain, um Meeting-Grundrisse zu erstellen, Diskussionen zusammenzufassen und Elemente für Aktionen zu dokumentieren.

Aufgabenverwaltung

Für die Koordination, die Festlegung von Aufgaben und die Messung der Leistung von Advisory Boards ernennen Unternehmen in der Regel interne Koordinatoren, die oft auch als interne Advisory Board-Sponsoren/Koordinatoren bezeichnet werden. Deren Aufgabe ist es, die administrativen und logistischen Aspekte zu verwalten.

Hier erfahren Sie, wie diese internen Teams ClickUp nutzen können, um diese Aufgaben effektiv zu verwalten:

Abhängigkeiten von Aufgaben: ClickUp hilft Ihnen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben zu verwalten und zu visualisieren. So wird sichergestellt, dass sowohl die internen Teams als auch die Mitglieder des Beirats verstehen, wie die einzelnen Aufgaben miteinander verknüpft sind. Wenn beispielsweise eine strategische Entscheidung von der Fertigstellung einer Marktanalyse abhängt, zeigt ClickUp deutlich an, welche Aufgaben zuerst abgeschlossen werden müssen

ClickUp hilft Ihnen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben zu verwalten und zu visualisieren. So wird sichergestellt, dass sowohl die internen Teams als auch die Mitglieder des Beirats verstehen, wie die einzelnen Aufgaben miteinander verknüpft sind. Wenn beispielsweise eine strategische Entscheidung von der Fertigstellung einer Marktanalyse abhängt, zeigt ClickUp deutlich an, welche Aufgaben zuerst abgeschlossen werden müssen Aufgabendelegation und Nachverfolgung: Mit ClickUp Aufgaben lassen sich Aufgaben leicht an bestimmte interne Teams oder ein bestimmtes Mitglied des Beirats delegieren. Jedes Mitglied erhält Benachrichtigungen und Erinnerungen, so dass die Verantwortlichkeit und Klarheit darüber gewährleistet ist, was vor dem nächsten Meeting erledigt werden muss.

Mit ClickUp Aufgaben lassen sich Aufgaben leicht an bestimmte interne Teams oder ein bestimmtes Mitglied des Beirats delegieren. Jedes Mitglied erhält Benachrichtigungen und Erinnerungen, so dass die Verantwortlichkeit und Klarheit darüber gewährleistet ist, was vor dem nächsten Meeting erledigt werden muss. Wiederholende Aufgaben: Ihre internen Beiratskoordinatoren können in ClickUp wiederholende Aufgaben einrichten, z. B. regelmäßige Board Meetings oder monatliche Fortschrittsberichte, um sicherzustellen, dass wichtige Aktivitäten automatisch eingeplant werden

Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben die richtige Aufgabe der richtigen Person zu

ClickUp vereinfacht auch die Datenanalyse für Beiräte mit ClickUp Dashboards die in Echtzeit Einblicke in wichtige Metriken bieten.

Durch die Nutzung dieser Features können Unternehmen ihre Beiräte effektiv koordinieren, klare Aufgaben festlegen, die Leistung analysieren und beurteilen, wie gut das Unternehmen seine Ziele erreicht, um seine strategische Wirkung zu maximieren.

Zu erledigen ist dies alles innerhalb der ClickUp-Plattform.

Anpassbare Vorlagen

Zum Schluss noch der Clou: ClickUp's große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen. ClickUp bietet eine Vielzahl gebrauchsfertiger Vorlagen, die Ihre internen Teams und Projektsponsoren bei der Abstimmung mit Ihrem Beirat verwenden können.

Die ClickUp Board-Protokoll Vorlage macht es einfach, die Protokolle Ihrer Board Meetings zu erfassen. Es hilft Ihnen, ein abschließendes Protokoll der Meetings zu erstellen, mit Informationen zu den Teilnehmern, der Tagesordnung und den Elementen der Aktion.

ClickUp Vorlage für Board-Protokolle

Die Vorlage ist mit Abschnitten für das Datum und die Uhrzeit des Meetings, eine Liste der Teilnehmer, Tagesordnungspunkte, getroffene Entscheidungen, Aktionspunkte und zusätzliche Notizen (falls vorhanden) vorstrukturiert.

Sie können Aufgaben direkt aus dem Abschnitt für Aktionspunkte hinzufügen und sie den Mitgliedern des Teams mit Fristen zuweisen. Außerdem können Sie das Protokoll nach dem Meeting ganz einfach über ClickUp für alle Teilnehmer freigeben.

ClickUp Board Roster Vorlage

Die ClickUp Board Roster Vorlage ist eine weitere praktische Vorlage, die Ihnen bei der effizienten Nachverfolgung und Verwaltung von Board-Mitgliedern hilft.

Diese Vorlage kann Ihnen auf folgende Weise helfen:

Visualisierung der Board-Struktur : Sie bietet eine klare und übersichtliche Ansicht aller Board-Mitglieder, Rollen und Verantwortlichkeiten

: Sie bietet eine klare und übersichtliche Ansicht aller Board-Mitglieder, Rollen und Verantwortlichkeiten Zentrale Kontaktinformationen : Mit Feldern für Kontaktdetails wie Telefonnummern und E-Mails ist es eine einzige Quelle der Wahrheit, um alle wichtigen Informationen an einem Ort zu speichern

: Mit Feldern für Kontaktdetails wie Telefonnummern und E-Mails ist es eine einzige Quelle der Wahrheit, um alle wichtigen Informationen an einem Ort zu speichern Benutzerdefinierte Felder und Status : Sie können zusätzliche Details wie Referenzen, Ausschüsse und den aktuellen Status (aktiv, inaktiv, beurlaubt usw.) verfolgen

: Sie können zusätzliche Details wie Referenzen, Ausschüsse und den aktuellen Status (aktiv, inaktiv, beurlaubt usw.) verfolgen Verbesserung der Zusammenarbeit : Durch die Zuweisung von Aufgaben an einzelne Startup-Berater direkt im Dienstplan wird sichergestellt, dass alle informiert, engagiert und verantwortlich sind. Es hilft auch bei der Organisation von Meetings und gewährleistet eine rechtzeitige Kommunikation

: Durch die Zuweisung von Aufgaben an einzelne Startup-Berater direkt im Dienstplan wird sichergestellt, dass alle informiert, engagiert und verantwortlich sind. Es hilft auch bei der Organisation von Meetings und gewährleistet eine rechtzeitige Kommunikation Nachverfolgung des gesamten Fortschritts: Die Vorlage ermöglicht den Benutzern die Nachverfolgung der jedem Mitglied des Boards zugewiesenen Aufgaben und fördert so Transparenz und Verantwortlichkeit

Diese Vorlage vereinfacht die Verwaltung des Boards und stellt sicher, dass die Mitglieder des Boards gut organisiert und informiert sind und sich an den Zielen der Organisation orientieren.

ClickUp Vorlage für den Board-Bericht

Die ClickUp Board-Berichtsvorlage hilft bei der Erstellung klarer und umfassender Berichte für Board Meetings. Sie ermöglicht es Ihnen, alle wichtigen Metriken, Projekt-Updates und wichtige Daten in einer organisierten Art und Weise für eine effektive Entscheidungsfindung zu präsentieren.

So profitieren Sie von dieser Vorlage:

Organisierte Berichterstellung : Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Daten - wie Finanzdaten, Projekt-Updates oder Kunden-Feedback - in einem einzigen, leicht zu lesenden Bericht zusammenzufassen, den die Mitglieder des Boards vor Meetings einsehen können

: Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Daten - wie Finanzdaten, Projekt-Updates oder Kunden-Feedback - in einem einzigen, leicht zu lesenden Bericht zusammenzufassen, den die Mitglieder des Boards vor Meetings einsehen können Nachverfolgung des Fortschritts : Sie bietet eine Momentaufnahme laufender Projekte und hilft Ihnen, den Fortschritt gegenüber den Zielen des Boards nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass sich alle an den wichtigsten Metriken orientieren

: Sie bietet eine Momentaufnahme laufender Projekte und hilft Ihnen, den Fortschritt gegenüber den Zielen des Boards nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass sich alle an den wichtigsten Metriken orientieren Datenvisualisierung: Benutzerdefinierte Ansichten wie Listen, Tabellen und Dashboards helfen bei der Visualisierung des Projektfortschritts, der Zeitleisten und der Verteilung des Workloads, so dass der Vorstand wichtige Informationen leichter erfassen kann

Die ClickUp Vorlage für Board-Berichte macht die Berichterstellung für das Board weniger überwältigend, strukturierter und in hohem Maße kollaborativ.

Vorteile der Verwendung von ClickUp für adaptives Projektmanagement

ClickUp ist ein unschätzbares Tool für die Verwaltung Ihres Beirats und bietet wesentliche Vorteile, die die Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit bei der Bewältigung der komplexen Funktionen eines Beirats verbessern.

Zu den Schlüsselvorteilen gehören:

Anpassbare Workflows: Passen Sie die Workflows an die spezifischen Anforderungen Ihres Beirats an und sorgen Sie für reibungslose Abläufe bei der Planung von Meetings, dem Freigeben von Dokumenten und der Nachverfolgung von Diskussionen

Passen Sie die Workflows an die spezifischen Anforderungen Ihres Beirats an und sorgen Sie für reibungslose Abläufe bei der Planung von Meetings, dem Freigeben von Dokumenten und der Nachverfolgung von Diskussionen Echtzeit-Zusammenarbeit : Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Boards und Ihrem Team durch das Freigeben von Dokumenten und Aktualisierungen und stellen Sie so sicher, dass alle bei wichtigen Entscheidungen und Initiativen auf dem gleichen Stand bleiben

: Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Boards und Ihrem Team durch das Freigeben von Dokumenten und Aktualisierungen und stellen Sie so sicher, dass alle bei wichtigen Entscheidungen und Initiativen auf dem gleichen Stand bleiben Agiles Aufgabenmanagement: Verwalten Sie Aufgaben im Zusammenhang mit Board-Aktivitäten flexibel und passen Sie Prioritäten und Zeitleisten schnell an, wenn sich die Bedürfnisse des Boards ändern

Verwalten Sie Aufgaben im Zusammenhang mit Board-Aktivitäten flexibel und passen Sie Prioritäten und Zeitleisten schnell an, wenn sich die Bedürfnisse des Boards ändern Nachverfolgung von Zielen: Einstellen und Überwachen des Fortschritts in Bezug auf die Ziele des Beirats, damit sich die Mitglieder auf strategische Initiativen und gewünschte Ergebnisse konzentrieren können

Einstellen und Überwachen des Fortschritts in Bezug auf die Ziele des Beirats, damit sich die Mitglieder auf strategische Initiativen und gewünschte Ergebnisse konzentrieren können Umfassende Dashboards: Nutzen Sie intuitive Dashboards, um Einblicke in die Leistung des Beirats und laufende Projekte zu erhalten

Durch die Nutzung der anpassungsfähigen Features von ClickUp können Sie sicherstellen, dass Ihr Beirat flexibler und reaktionsschneller arbeitet, was letztendlich seine Effektivität und seinen Einfluss auf Ihr Unternehmen erhöht.

Fallstudien und Beispiele aus der Praxis für Advisory Boards

Hier finden Sie einige Beispiele und Fallstudien erfolgreicher Geschäfte, die von den Erkenntnissen und dem Support ihrer Beiräte erheblich profitiert haben.

Tesla

Situation: Als Tesla in den chinesischen Markt - einen der weltweit größten Märkte für Elektrofahrzeuge - eindringen wollte, stieß das Unternehmen auf regulatorische Hürden und harte Konkurrenz.

Wie der Beirat half: Teslas Beirat bestand aus Experten für chinesische Vorschriften, Geschäftspraktiken und Verbraucherverhalten, die Tesla bei seiner Strategie berieten.

Ergebnis: Tesla baute das Gigafactory Shanghai seine erste Produktionsstätte außerhalb der Vereinigten Staaten. Infolgedessen konnte Tesla seine Produktionskapazitäten und Verkäufe in der Region rasch steigern, was zu einem erheblichen Anstieg des weltweiten Umsatzes beitrug.

UPS Capital

Situation: UPS Capital musste sein Kerngeschäft verbessern.

Wie das Advisory Board half: Das UPS Capital Customer Advisory Board untersuchte das Kerngeschäft des Unternehmens. In Diskussionen über E-Commerce identifizierten die Mitglieder verschiedene Anbieter und Plattformen, was zu einem Überdenken der Produktpositionierung und einer kompletten Neugestaltung der Website führte. Sie testeten auch verschiedene Lösungen.

Ergebnis: Nachdem UPS Capital die Vorschläge des Kundenbeirats umgesetzt hatte, konnte das Unternehmen eine deutliche Verbesserung feststellen anstieg der Net Promoter Scores (NPS) .

Iron Mountain

Situation: Iron Mountain benötigte eine Orientierungshilfe für seine Produktstrategie.

Wie das Advisory Board half: Das Iron Mountain Advisory Board arbeitete mit dem Gründerteam zusammen, um hilfreiche Leitfäden zu erstellen, die wichtige Herausforderungen der Branche angehen. Das Team nahm an Ereignissen und Diskussionen am runden Tisch teil, während chancen für Cross-Selling und Upselling aufzuspüren und zeigt, wie sich der Beirat tatsächlich auf das Wachstum des Geschäfts auswirkt.

Ergebnis: Der Einfluss des Boards spiegelt sich am stärksten in den Auswirkungen auf die Kundenbindung und die Marketingstrategien wider.

Deutsche Bank

Situation: In Zeiten, in denen gesellschaftliche, technologische und geopolitische Entwicklungen das Geschäftsumfeld für Banken rapide verändern, hat der Vorstand der Deutschen Bank ein neues Global Advisory Board im Jahr 2022.

Wie der Beirat geholfen hat: Die Deutsche Bank stellte einen Beirat zusammen, der sich aus Experten aus dem Geschäft, der Wissenschaft und der Politik zusammensetzt. Ihre Aufgabe war es, den Vorstand bei grundlegenden Entwicklungen zu beraten, die sich wesentlich auf die Bank und ihre Kunden auswirken.

Dies half ihnen, ihre Angebote und Marketingstrategien an die lokale Kultur anzupassen.

Ergebnis: Die Deutsche Bank verzeichnete im Jahr 2022 einen deutlichen Gewinnzuwachs und erreichte ihr höchsten Gewinn seit 2007 . Dieser Erfolg war Teil einer umfassenderen Transformationsstrategie, die das globale Advisory Board wahrscheinlich durch strategische Beratung unterstützte.

Durch die Nutzung des Fachwissens und der Netzwerke eines Advisory Boards können Unternehmen fundiertere Entscheidungen treffen, schneller innovieren und die Komplexität der Geschäftsentwicklung besser bewältigen.

Warum Ihr Business ein Advisory Board braucht

Ein Advisory Board kann wichtige Wissenslücken füllen, empfehlen OKRs für Startups und kleine Geschäfte, unterstützen das Management Team und beschleunigen das Wachstum. Für größere Unternehmen bringt ein Beirat spezielles Fachwissen mit, das Innovationen fördert und hilft, komplexe Marktveränderungen zu bewältigen.

Darüber hinaus können angesehene Persönlichkeiten aus der Branche in Ihrem Beirat die Glaubwürdigkeit Ihres Gründerteams bei Investoren, Kunden und Partnern erhöhen.

Umgekehrt könnten Sie in einen Interessenkonflikt geraten, wenn Ihre Berater Verpflichtungen gegenüber Organisationen haben, die potenziell Ihre Konkurrenten sind, oder wenn ihre Beratung nicht mit der Vision Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Obwohl Beiräte von Vorteil sind, erfordert die Durchführung eines effektiven Beiratsprogramms eine erhebliche Investition von Zeit und Aufwand. ClickUp bietet jedoch eine umfassende Suite von Tools, die die Zusammenarbeit, die Terminplanung und das Projektmanagement vereinfachen. So wird die Verwaltung eines Beirats nicht zu einer komplexen, zeitraubenden Aufgabe. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und bringen Sie die strategische Planung Ihres Unternehmens auf die nächste Stufe.