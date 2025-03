15 beste CRM-Lösungen für die Personalbeschaffung, um Ihre Personalbeschaffung zu verbessern

Haben Sie schon einmal mit einem Unternehmen gearbeitet, bei dem sich der Einstellungsprozess wie ein Chaos anfühlt - hunderte von Lebensläufen, endlose Nachfassaktionen und keine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kandidaten?

Als Personalverantwortlicher war ich immer einen Schritt hinterher und verpasste die besten Talente. Natürlich verlief der Einstellungsprozess alles andere als reibungslos.

Da wurde mir klar, wie wichtig eine gute Software zur Verwaltung der Beziehungen zwischen Bewerbern und Kunden (CRM) ist. Diese Tools haben die Art und Weise, wie ich den Einstellungsprozess handhabe, verändert. Sie bieten ein klares System zur Verwaltung von Bewerbern, zur Nachverfolgung der Kommunikation und stellen sicher, dass kein großartiger Kandidat übersehen wird.

In diesem Blog stelle ich Ihnen einige der besten CRM-Systeme für die Personalbeschaffung vor, die Ihre Personalbeschaffungsstrategie verändern und Ihnen helfen können, die perfekten Kandidaten schneller zu finden. 🧑🏼‍💻

Worauf sollten Sie bei einer CRM-Software für die Personalbeschaffung achten?

Der Einstellungsprozess umfasst die Nachverfolgung von Bewerbungen, die Verwaltung von Vorstellungsgesprächen und die Überwachung der Nachfassaktionen. Aber die richtige CRM-Software für die Personalbeschaffung kann Ihnen diese schwere Arbeit abnehmen.

Hier sind einige Features, die ich bei der Auswahl eines CRM für die Personalbeschaffung für wichtig halte:

Skalierbarkeit: Wenn sich Ihr Team vergrößert oder Sie beginnen, an verschiedenen Speicherorten zu rekrutieren, sollte sich das CRM problemlos an die sich ändernden Anforderungen anpassen lassen. Prüfen Sie, ob es eine flexible Preisgestaltung bietet und wichtige Integrationen unterstützt, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln

Das CRM sollte Schlüsselaufgaben wie das Protokollieren von Anrufen und E-Mails, das Versenden von Aktualisierungen an Bewerber und die Planung von Vorstellungsgesprächen automatisieren. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben gewinnt Ihr Team Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Weitere Schlüssel-Features, die die richtige CRM-Software für die Personalbeschaffung bietet, sind Lebenslauf-Scans, Bewerbermanagement, Analysen, Funktionen zur Stellenausschreibung und Planung von Vorstellungsgesprächen, um Ihren Personalbeschaffungsprozess zu verbessern und eine reibungslose Einarbeitung zu gewährleisten.

Die 15 besten CRM-Software für die Personalbeschaffung

Hier sind meine 15 besten Optionen, von denen ich glaube, dass sie Ihnen helfen können, die perfekte Lösung für Ihre Personalbeschaffungsanforderungen zu finden. 👇🏼

1. ClickUp (am besten für umfassendes Rekrutierungsmanagement)

Rationalisieren Sie Ihre HR-Prozesse mit ClickUp für Human Resource Management

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Plattform für die Verwaltung Ihres Rekrutierungsprozesses sind, ClickUp sticht als eine der besten Optionen hervor. Es ist bekannt für seine Projektmanagement-Fähigkeiten und zeichnet sich als umfassendes CRM für die Personalbeschaffung aus, das die Nachverfolgung von Bewerbern, das Management von Beziehungen und die Automatisierung von Aufgaben zu einem Kinderspiel macht - alles in einer einzigen Plattform.

Ich habe mich für ClickUp für Personalmanagement ist meine erste Wahl, weil es die Automatisierung von Aufgaben und Tools für die Zusammenarbeit nahtlos integriert, so dass Einstellungsteams organisiert und effizient bleiben können.

ClickUp verbessert die Zusammenarbeit im Team durch zentralisierte Kommunikationstools und vereinfacht die Kommunikation mit den Bewerbern. Alle Unterhaltungen, Rückmeldungen und Aktualisierungen werden an einem Ort gespeichert, so dass alle auf der gleichen Seite sind.

ClickUp Chat

Zum Beispiel, ClickUp Chatten hilft meinem Team, mit Kommentaren zu Aufgaben, Tags und privaten Chats in Kontakt zu bleiben. Die Kommunikation in Echtzeit ermöglicht schnelle Diskussionen über den Fortschritt der Kandidaten und das Freigeben von Feedback, ohne dass der Kontext verloren geht.

Dieser Ansatz erleichtert die Pflege von Beziehungen, hält alle Mitglieder des Teams auf dem Laufenden und fördert die Transparenz.

Zentralisieren Sie Updates und Diskussionen, um den Aufwand für die Personalbeschaffung mit ClickUp Chat effizienter zu gestalten

ClickUp Dashboard

Ich ziehe datengestützte Rekrutierungsentscheidungen dem Bauchgefühl oder subjektiven Meinungen vor, und ClickUp Dashboards liefern genau das.

Sie bieten detaillierte Einblicke in wichtige Metriken des Personalwesens wie Zeit bis zur Einstellung, Effektivität der Beschaffung und Fortschritte der Bewerber. Diese Analysen ermöglichen es Ihnen, Ihre Strategien zu bewerten, die Produktivität Ihres Teams zu überwachen und Ihre Rekrutierungsprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Trends erkennen, Kandidaten nachverfolgen und strategische Anpassungen vornehmen mit ClickUp Dashboards

ClickUp ermöglicht es uns, die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort zu veröffentlichen. Es macht es einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Zeitpläne, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten._

Anne Thomas, Leiterin der Personalabteilung bei Snowville Creamery LLC

ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten

Außerdem, ClickUp Aufgabe Abhängigkeiten können Sie Kandidaten mit benutzerdefinierten Pipelines verwalten.

Sie können Aufgaben für jede Phase einrichten - Lebenslauf-Screening, Vorstellungsgespräche, Angebote und Onboarding - und Abhängigkeiten erstellen, sodass die nächste Phase erst beginnt, wenn die vorherige abgeschlossen ist.

Erstellen Sie 'blockierende' oder 'wartende' Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um einen klaren Workflow mit ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten zu definieren

ClickUp Automatisierungen

Aufbauend auf diesem strukturierten Ansatz, ClickUp Automatisierungen ermöglicht es Ihnen, Auslöser für bestimmte Aktionen festzulegen, z. B. die automatische Weiterleitung von Bewerbern in die nächste Phase, wenn ein Vorstellungsgespräch als abgeschlossen markiert wird.

Sie können auch Benachrichtigungen erstellen, um Teammitglieder an anstehende Aufgaben oder Fristen zu erinnern.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit ClickUp Automations, um Ihren Rekrutierungsprozess zu optimieren

Instanz, wenn ein Angebot angenommen wird, kann die Automatisierung das Onboarding-Team sofort benachrichtigen und so den Übergang des neuen Mitarbeiters rationalisieren. Dies spart Zeit und minimiert manuelle Fehler, so dass sich Ihr Team mehr auf den Aufbau von Beziehungen zu den Kandidaten konzentrieren kann, anstatt die Logistik zu verwalten.

Insgesamt ist dies KI HR tool geht über die Personalbeschaffung hinaus und macht es zu einem ganzheitlichen CRM für die Verwaltung des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus.

ClickUp beste Features

Gewinnen Sie einen klaren Überblick: Visualisieren Sie Ihre Rekrutierungspipeline mit ClickUp Ansichten wie Listen, Kanban Boards und Kalender. Verwenden Sie diese Ansichten, um den Fortschritt der Bewerber nachzuverfolgen, Vorstellungsgespräche zu planen und jede Phase des Einstellungsprozesses zu organisieren

Nutzen Sie das Drag-and-Drop-Feature in ClickUp Views, um Vorstellungsgespräche, Meetings und andere Aufgaben zu planen

Automate to elevate: Automatisieren Sie Workflows durch die Einstellung von Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben in der Personalbeschaffung. Bewegen Sie Kandidaten durch die Phasen, senden Sie automatisierte Follow-up-E-Mails und planen Sie Vorstellungsgespräche ohne manuellen Aufwand, um einen optimierten Einstellungsprozess von Anfang bis Ende zu gewährleisten

Automatisieren Sie Workflows durch die Einstellung von Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben in der Personalbeschaffung. Bewegen Sie Kandidaten durch die Phasen, senden Sie automatisierte Follow-up-E-Mails und planen Sie Vorstellungsgespräche ohne manuellen Aufwand, um einen optimierten Einstellungsprozess von Anfang bis Ende zu gewährleisten Zentralisieren Sie Ihre Dokumente: Verwalten Sie Dokumente mit ClickUp Dokumente indem Sie Angebotsschreiben, Einführungsunterlagen und Unternehmensrichtlinien speichern. Bewahren Sie alle notwendigen Unterlagen an einem Ort auf, damit Sie leicht darauf zugreifen können

Integrieren Sie ClickUp Docs in Ihre Arbeitsabläufe bei der Personalbeschaffung, um wichtige Dokumente immer griffbereit zu haben

Verstärken Sie die Personalbeschaffung mit KI: Nutzen Sie den KI Support mit ClickUp Gehirn für den Entwurf von Stellenbeschreibungen, die Erstellung von E-Mails mit Kandidatenfeedback und die Zusammenfassung von Notizen zu Vorstellungsgesprächen

Zusammenfassen von Threads, Notizen und Team-Feedback mit ClickUp Brain

ClickUp Limitierungen

Die mobile App verfügt möglicherweise nicht über alle Funktionen, die in der Web Version verfügbar sind

Einige Benutzer könnten aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Optionen anfangs überfordert sein

ClickUp Preise

Free Forever für immer

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. HubSpot CRM (am besten für die Integration von Marketing- und Rekrutierungsaufwand)

Über: HubSpot CRM Obwohl HubSpot CRM in der Regel für seine Vertriebs- und Marketingfunktionen bekannt ist, können Ihre HR Teams es auch für die Personalbeschaffung nutzen. Sie können Ihre Kandidaten-Pipeline organisieren und sich auf die Suche nach den richtigen Talenten konzentrieren, indem Sie die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten Features von HubSpot nutzen.

Nach unseren Tests gefällt mir, dass der Screening- und Einstellungsprozess mithilfe benutzerdefinierter Workflows automatisiert wird, wodurch der manuelle Aufwand reduziert wird.

HubSpot CRM beste Features

Zentralisierung der Bewerberkommunikation mit dem universellen Posteingang zur Verwaltung aller Unterhaltungen an einem Ort

Automatische Nachverfolgung von Bewerberdaten über das Kontaktmanagementsystem, um sicherzustellen, dass jede Interaktion protokolliert wird und zugänglich ist

Erfassen Sie Bewerberdaten mit anpassbaren Formularen und Landing Pages, die sich nahtlos in Ihren Rekrutierungsprozess integrieren

Analysieren Sie Metriken zur Personalbeschaffung mit detaillierten Berichterstellungen zur Leistung des Teams

HubSpot CRM Einschränkungen

Einige der definierten Elemente sind gesperrt und können nicht aufgerufen werden

Workflows können verwirrend und schwierig zu navigieren sein

HubSpot CRM Preise

Kostenlose tools: $0

$0 Starter-Kundenplattform: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Professionelle Kundenplattform: $1.300/Monat (5 Plätze inbegriffen)

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Es ist eine gute Praxis, aktuelle Mitarbeiter zu ermutigen, Kandidaten zu empfehlen. Sie kennen Ihre Unternehmenskultur bereits und können oft hochqualifizierte Talente anwerben.

3. Greenhouse (am besten geeignet für den Aufbau einer Kultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht)

Über: Menschen verwalten Menschen Greenhouse ist eine umfassende CRM-Software für die Personalbeschaffung, die Sie beim gesamten Einstellungsprozess unterstützt und Ihrem Team die Suche und Einstellung von Spitzentalenten erleichtert.

Greenhouse ist mehr als nur ein System zur Nachverfolgung von Bewerbern (ATS) - es unterstützt Ihr Unternehmen beim Aufbau einer Einstellungskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, und ermöglicht es Ihnen, faire, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Spitzenkräfte effizient einzustellen.

Mit Greenhouse können Sie den Weg jedes einzelnen Bewerbers nachverfolgen, automatische Nachfassaktionen versenden und detaillierte Notizen zu jeder Interaktion führen. Greenhouse ist ideal für die Einstellung großer Mengen an Bewerbern und bietet über 450 vorgefertigte Integrationen, die eine nahtlose Verbindung zwischen Beschaffung und onboarding-Software .

Greenhouse beste Features

Greifen Sie auf mehr als 30 vorgefertigte Berichte zu, verbinden Sie sie mit Google Tabellen und verfolgen Sie die Rekrutierungsleistung mit detaillierten Analysen

Skalieren Sie Ihre Listen auf über 1.000 Jobbörsen und diversifizieren Sie Ihre Talent-Pipeline mit Tools, die auf die Ziele von DE&I-Einstellungen zugeschnitten sind

Verbessern Sie die Erfahrung der Bewerber durch Features zur Selbstplanung, die es den Bewerbern ermöglichen, Vorstellungsgespräche zu buchen, wann immer sie wollen

Greenhouse Beschränkungen

Die Verwaltung von Berechtigungen kann kompliziert und verwirrend sein

Es gibt keine Möglichkeit, anhand von Lebensläufen nach ähnlichen Kandidaten zu suchen

Greenhouse-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Gewächshaus-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (675+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: 10 Software zur Mitarbeiterverwaltung für HR Teams

4. Lever (am besten für kollaboratives Einstellen und Bewerberengagement)

Über: Hebel Lever gehört zu den besten Systemen zur Nachverfolgung von Bewerbern auf dem Markt. Es hilft Ihrem Team, seine Kandidaten-Pipelines zu erweitern, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Mir gefällt, dass dieses talentmanagement-Software kombiniert Automatisierung, Analytik und benutzerfreundliches Design, um die Personalbeschaffung zu verbessern und es Teams zu ermöglichen, sich auf die richtigen Kandidaten zu konzentrieren.

Die besten Features

Integrieren Sie ATS und CRM für ein nahtloses End-to-End-Rekrutierungserlebnis

Automatisierung von sich wiederholenden Workflows und Rationalisierung von Prozessen, um sich auf die Ansprache von Spitzenkandidaten zu konzentrieren

Nutzung von Dashboards zur Nachverfolgung von Metriken zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, um integrative Einstellungsstrategien zu gewährleisten

Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Stellenangeboten mit Tools für das Personalmarketing, mit denen Sie einen größeren und vielfältigeren Pool von Kandidaten erreichen können

Einschränkungen

Es fehlt ein robustes natives Hintergrund-Screening und umfangreiche Tools zur Kandidatenbewertung

Einige Benutzer berichten, dass der Kundenservice besser sein könnte

Die Preise

Benutzerdefinierte Preise

Hebel-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1900+ Bewertungen)

4.3/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (635+ Bewertungen)

5. Jobvite (Am besten für Social Recruiting und Mitarbeiterempfehlungen)

Über: Jobvite Jobvite ist ein Tool zur Talentgewinnung, das KI in den Einstellungsprozess integriert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und speziellen Features ist dieses KI-Tool für die Personalbeschaffung kann mehrere Bereiche abdecken, von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding der Bewerber.

Ein Feature, das ich besonders hilfreich finde, ist der Job Description Grader. Sobald Sie eine Beschreibung einreichen, erhalten Sie ein sofortiges Feedback zu Stimmung, Wortzahl und Lesbarkeit, und es werden alle Wörter markiert, die auf Voreingenommenheit hindeuten könnten.

Die besten Features von Jobvite

Erstellen Sie eine gebrandete Karriereseite, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und Stellenausschreibungen zu veröffentlichen

Nutzen Sie KI, um Top-Kandidaten auf der Grundlage von Qualifikationen und Erfahrung zu identifizieren

Aktivieren Sie das Freigeben von Empfehlungen mit einem Klick, um Ihre Mitarbeiter in den Einstellungsprozess einzubinden

Nutzen Sie intelligentes Messaging zur Vorauswahl von Kandidaten und verwalten Sie Vorstellungsgespräche mit Tools zur Selbstplanung

Jobvite-Einschränkungen

Wenn Sie frühere Bewerber nachschlagen, ändert sich ihr Bewerbungsdatum zum aktuellen Datum, was verwirrend sein kann

Kalender werden nicht automatisch aktualisiert, wenn Änderungen an der Terminplanung vorgenommen werden

Jobvite-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Jobvite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (600+ Bewertungen)

4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (560+ Bewertungen)

6. BambooHR (Am besten für kleine bis mittlere Geschäfte)

Über: BambooHR BambooHR ist ein Cloud-basiertes Personalinformationssystem (HRIS) zur Vereinfachung und Zentralisierung der Personalarbeit. Es ist eine gute Option für Geschäfte, die von manuellen Prozessen oder Tabellenkalkulationen auf ein besser organisiertes und effizienteres System umsteigen wollen.

Als CRM-Tool für die Personalbeschaffung hilft BambooHR bei der Verwaltung von Einstellungen, Onboarding, Mitarbeiterdaten und Gehaltsabrechnung.

BambooHR beste Features

Nutzung der Funktionen für elektronische Signaturen zur Vereinfachung der Unterzeichnungs- und Genehmigungsprozesse für Neueinstellungen

Versenden von anpassbaren Angebotsschreiben mit automatisch ausgefüllten Infos zu den Bewerbern, um den Angebotsprozess zu rationalisieren

Automatisierte Kategorisierung von Bewerbern, um große Mengen von Bewerbern effizienter zu bearbeiten

Zugriff auf eine mobile App, die die Überprüfung von Bewerbungen und die Kommunikation mit Bewerbern von unterwegs aus ermöglicht

BambooHR-Einschränkungen

Das Fehlen von Benachrichtigungen für Neueinstellungen und Freistellungen ist ein Schlüssel zum fehlenden Feature

Die UX/UI wurde nur minimal aktualisiert, wodurch die Plattform schwer zu navigieren und unintuitiv ist

BambooHR Preise

Benutzerdefinierte Preise

BambooHR-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2300+ Bewertungen)

4.4/5 (2300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2900+ Bewertungen)

👀 Bonus: Erfahren Sie, wie man das richtige CRM auswählt um das Wachstum voranzutreiben und einen erfolgreichen Einstellungsprozess zu gewährleisten.

7. SmartRecruiters (am besten für Unternehmen, die eine benutzerfreundliche Einstellungslösung suchen)

Über:

SmartRecruiters

SmartRecruiters ist eine KI-gestützte Rekrutierungsplattform, die die Personalbeschaffung schneller und effizienter machen soll.

Ganz gleich, ob Sie ein Team in einem Unternehmen leiten oder ein hohes Einstellungsvolumen bewältigen müssen, SmartRecruiters vereinfacht den Prozess durch Automatisierung der Aufgaben. Die CRM-Funktionen ermöglichen es Ihnen, Vorstellungsgespräche, Angebote und Onboarding von einer zentralen Plattform aus zu verwalten, damit Sie sich auf den Aufbau Ihres idealen Teams konzentrieren können.

SmartRecruiters beste Features

Nahtlose Integration mit Tools wie Zoom, LinkedIn und DocuSign für einen ununterbrochenen Einstellungsprozess

Automatische Koordinierung von Vorstellungsgesprächen mit SmartPal für ein reibungsloses Bewerbermanagement

Ermöglicht sofortige, organisierte Kommunikation über SMS und WhatsApp mit SmartMessage

SmartRecruiters Einschränkungen

Zeitaufwändiges Setup für Scorecards, insbesondere beim Anhängen von Textfeldern an Fragen

Viele Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche im Vergleich zur Konkurrenz als veraltet

Die Einstellung benutzerdefinierter Berichte erfordert einen beträchtlichen Aufwand, und die vorinstallierten Dashboards bieten keine Drilldown-Funktionen

Preise von SmartRecruiters

Benutzerdefinierte Preise

SmartRecruiters Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (490+ Bewertungen)

4.3/5 (490+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (140+ Bewertungen)

8. Workable (Am besten für eine optimierte Stellenausschreibung und Bewerbersuche)

Über: Arbeitsfähig Workable ist eine umfassende Rekrutierungssoftware, die Ihnen hilft, Bewerber effizient zu finden, anzuziehen und zu verwalten.

Sie können ansprechende Karriereseiten erstellen, die die Kultur Ihres Unternehmens widerspiegeln, und das auch noch in mehreren Sprachen, so dass Sie verschiedene Kandidaten erreichen und ansprechen können.

Workable beste Features

Geben Sie Ihre Stellenangebote auf über 200 Websites mit einem einzigen Klick frei und maximieren Sie so die Sichtbarkeit

Erstellen Sie personalisierte Onboarding-Erlebnisse, verwalten Sie Mitarbeiterinformationen und speichern Sie notwendige Dokumente an einem Ort

Implementieren Sie ein strukturiertes Empfehlungsprogramm, das aktuelle Mitarbeiter ermutigt, Kandidaten zu empfehlen

Arbeitbare Limits

Auf archivierte Informationen zu Positionen kann nicht zugegriffen werden, es sei denn, die Position ist nicht archiviert

Die mobile Website ist nicht sehr benutzerfreundlich

Bearbeitbare Preise

Starter: $149/Monat (bis zu 20 Mitarbeiter)

$149/Monat (bis zu 20 Mitarbeiter) Standard: 360 $/Monat (bis zu 20 Mitarbeiter)

360 $/Monat (bis zu 20 Mitarbeiter) Premier: $599/Monat (jährlich abgerechnet)

Gängige Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (430+ Bewertungen)

4.6/5 (430+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (460+ Bewertungen)

👀 Bonus: Verstehen Sie die komponenten von CRM und kommen Sie näher an Ihre Kunden heran.

9. Bullhorn (am besten für Personalvermittler mit Berichterstellung)

Über: Megafon Bullhorn ist eine robuste Personalvermittlungslösung, die den gesamten Lebenszyklus der Personalbeschaffung verbessert. Dieses Rekrutierungstool ermöglicht Ihrer Personalagentur die effiziente Suche nach Kandidaten in verschiedenen Sektoren, einschließlich der Leichtindustrie, dem Gesundheitswesen und der freien Berufe.

Als ein software zur Mitarbeiterverwaltung mit Rekrutierungsfunktionen rationalisiert Bullhorn den gesamten Einstellungsprozess und ermöglicht es Ihnen, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, während Sie schnell qualifizierte Kandidaten für die Bedürfnisse Ihrer Kunden finden.

Bullhorn beste Features

Profitieren Sie von SourceBreaker, einer fortschrittlichen Suchtechnologie, um effizient Talente zu finden und neue Leads zu entdecken, alles in einem Tool

Nutzen Sie die umfassende Automatisierung für die Überprüfung von Lebensläufen, die Planung von Vorstellungsgesprächen und die Kommunikation mit Kandidaten, um Zeit zu sparen und die manuelle Arbeit zu reduzieren

Wählen Sie aus einem breiten Bereich von Add-On-Lösungen, einschließlich Analytik und Executive Search, um Bullhorn auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden

Konzentrieren Sie sich auf Beziehungen mit hohem Kontaktwert während des gesamten Kandidatenprozesses, um eine bessere Erfahrung vom ersten Anruf bis zur Vermittlung zu gewährleisten

Bullhorn Grenzen

Die Unmöglichkeit, E-Mail-Vorlagen vor bestimmten Benutzern zu verbergen, führt zu einer Verwirrung der Marke

Die Durchsetzung von Off-Limits-Beschränkungen beruht auf einer strengen Hierarchie von Regeln, die nicht immer mit den Erwartungen der Benutzer übereinstimmen

Bullhorn-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bullhorn-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (550+ Bewertungen)

4/5 (550+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1000+ Bewertungen)

10. Recruit CRM (Beste für Automatisierung und Integrationsmöglichkeiten)

Über: CRM rekrutieren Vergessen Sie manuelle Aufgaben und unzusammenhängende Workflows - Recruit CRM kombiniert ATS und CRM auf eine Weise, die Ihren Rekrutierungsprozess reibungsloser, schneller und intelligenter macht.

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, leistungsstarken Integrationen und Automatisierungs-Features vereinfacht Recruit CRM die Beschaffung, Nachverfolgung und Verwaltung von Kandidaten.

Recruit CRM beste Features

Nutzen Sie die erweiterte boolesche und Radius-Suche (über Google Maps), um Kandidaten, Clients und Jobs in bestimmten Bereichen des Speicherorts zu finden

Extrahieren von Schlüsseldetails aus Lebensläufen und Rationalisierung der Erstellung von Kandidatenprofilen mit KI-gestützter Lebenslaufanalyse

Verwalten von Kandidaten über anpassbare Kanban Boards, die eine einfache Drag-and-Drop-Bewegung durch die Phasen der Einstellung ermöglichen

Speichern von Top-Kandidaten für zukünftige Stellenangebote mit Hotlists, die sowohl über den Desktop als auch über die mobile App zugänglich sind

Recruit CRM-Einschränkungen

Dem Bereich Berichterstellung fehlt es an Tiefe

In Spitzenzeiten kommt es gelegentlich zu Verzögerungen bei der Schnittstelle

Preise von Recruit CRM

Pro: $85/Monat pro Benutzer

$85/Monat pro Benutzer Business: $125/Monat pro Benutzer

$125/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

Recruit CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

4.8/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (400+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: die 10 besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

11. Zoho Recruit (am besten für umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen)

Über: Zoho Rekrutieren Zoho Recruit ist eine benutzerfreundliche, Cloud-basierte Personalbeschaffungssoftware, die ATS- und CRM-Funktionen in einer Plattform vereint. Sie lässt sich nahtlos in andere Zoho-Produkte integrieren und gibt Ihnen die Flexibilität, Ihren Einstellungsprozess genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Ganz gleich, ob Sie für einen Client einstellen oder ein internes Team aufbauen möchten, diese mitarbeiterdatenbank-Software deckt jede Phase ab - von der Beschaffung von Kandidaten bis zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Mit KI-gesteuerten Tools und einem kostenlosen Free-Forever-Plan optimiert Zoho Recruit die Personalbeschaffung und hilft Ihnen, intelligenter und schneller zu rekrutieren.

Beste Features von Zoho Recruit

Automatische Antworten mit dem KI-Chatbot Zia auf häufig gestellte Fragen von Bewerbern und Echtzeit-Updates zum Status von Bewerbungen

Bearbeiten Sie Einstellungspipelines, codieren Sie Prozesse mit Farben und behalten Sie einen klaren Überblick über den Fortschritt der Bewerber

Veröffentlichen Sie Jobs in über 75 Job Boards und geben Sie Listen sofort in den sozialen Medien frei, um Ihre Reichweite zu erhöhen

Einschränkungen von Zoho Recruit

Das Design der Software scheint im Vergleich zu anderen Tools auf dem Markt veraltet zu sein

Die mobile App hat Feature-Einschränkungen

Preise für Zoho Recruit

Free Forever

Für Personalverantwortliche in Unternehmen

Standard: $30/Monat pro Personalvermittler

$30/Monat pro Personalvermittler Enterprise: $60/Monat pro Personalvermittler

Für Personalvermittlungs-/Rekrutierungsagenturen

Standard: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Professional: $60/Monat pro Benutzer

$60/Monat pro Benutzer Enterprise: $90/Monat pro Benutzer

Zoho Recruit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1700+ Bewertungen)

4.4/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Einige Unternehmen verwenden jetzt gamifizierte Beurteilungen, um die Fähigkeiten der Bewerber auf unterhaltsame und fesselnde Weise zu bewerten. Diese Spiele testen Problemlösung, Kreativität und Teamarbeit und sorgen dafür, dass die Kandidaten in den Prozess eingebunden werden.

12. Crelate (am besten für kreative Personal- und Rekrutierungsbedürfnisse)

Über: BetterBuys Crelate ist eine All-in-One-Personalvermittlungs- und Rekrutierungsplattform, die Agenturen und Personalvermittlern dabei hilft, mehr Stellen mit weniger Aufwand zu besetzen. Die moderne, intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Verwaltung von Kandidaten, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Kommunikation mit Clients.

Dieses Tool geht über die Personalbeschaffung hinaus - es umfasst vollständig integrierte Vertriebstools, mit denen Sie Kandidaten und Clients an einem Ort verwalten können.

Die besten Features von Relate

Bleiben Sie konform mit Anmeldeinformationen und Lohn-/Rechnungsprozessen und verfolgen Sie einfach die Nachverfolgung von Zeit und Ausgaben sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop

Passen Sie Ihre Rekrutierungspipeline mit Drag-and-Drop-Features an

Nutzen Sie das Kundenportal von Crelate, um mit Ihren Clients durch Echtzeit-Warnungen zu kommunizieren

Nutzen Sie Recruiting-Analysen, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die Entscheidungen unterstützen, wichtige Metriken nachverfolgen und Möglichkeiten aufdecken

Crelate Einschränkungen

Die fehlende Möglichkeit, ein Abonnement mit nur einem Klick zu kündigen, führt zu Vertrauensproblemen

Das Wechseln zwischen Bewerberdokumenten kann umständlich sein und zu Fehlern bei den Benutzern führen

Preise vergleichen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zuordnen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

iCIMS (am besten für große Unternehmen mit komplexen Einstellungsprozessen)

Über: iCIMS iCIMS stattet Ihr Team mit den Tools aus, um sinnvolle Verbindungen mit Kandidaten herzustellen und Ihren Aufwand bei der Personalbeschaffung zu optimieren. Es wurde entwickelt, um viele Aspekte der Talentakquise zu automatisieren und gleichzeitig die Kandidaten durch eine Vielzahl von Tools zu binden.

Von internationalem Recruitment Support bis hin zu KI-gestütztem Kandidatenabgleich bietet iCIMS Unternehmen jeder Größe die Ressourcen, die sie benötigen, um die besten Talente zu finden und zu halten.

iCIMS beste Features

Maintainer mit Multi-Channel-Kommunikation, um Bewerber während des gesamten Prozesses zu informieren und zu binden

Durchführung von Personalmarketingkampagnen und Verwaltung von Ereignissen direkt auf der Plattform

Vereinfachen Sie die interne Mobilität mit intelligenter Suche, konversationeller KI und Omnichannel-Kommunikation, um Mitarbeitern das Finden und Bewerben auf relevante interne Stellen zu erleichtern

Messen Sie die Stimmung der Mitarbeiter mit automatisierten Umfragen in den wichtigsten Phasen des Lebenszyklus

iCIMS-Einschränkungen

Die Plattform kann überwältigend und schwer zu navigieren sein

Workflows lassen sich oft nicht gut integrieren

iCIMS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

iCIMS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (700+ Bewertungen)

4.1/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (830+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Technik, Gesundheitswesen und Finanzwesen sind derzeit die wettbewerbsintensivsten Branchen für Personalvermittler, wobei die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften das Angebot oft übersteigt.

14. ATS OnDemand (am besten für eine unkomplizierte Nachverfolgung von Bewerbern)

Über:

ATS OnDemand

Suchen Sie nach einer unkomplizierten Möglichkeit, Ihren Einstellungsprozess zu verwalten? Dieses ATS wurde speziell für Start-ups und kleine bis mittlere Teams entwickelt.

Mit automatischen und manuellen E-Mail-Optionen wird die Kommunikation mit den Bewerbern zum Kinderspiel. Fragen zur Vorauswahl filtern Bewerber effektiv, und Ihr Team kann durch die schnelle Weiterleitung von Bewerberdaten zusammenarbeiten.

Beste Features von ATS OnDemand

Benutzerdefinierte Karriereseiten, die die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln, für ein benutzerfreundliches Erlebnis und ein besseres Employer Branding

Effizientes Screening von Bewerbern mit Fragen zur Vorauswahl und automatisierter E-Mail-Kommunikation

Integrieren Sie zusätzliche Tools wie Texting, Talentnetzwerke und KI-Funktionen, um Ihren Einstellungsprozess zu verbessern

Nachverfolgung von Rekrutierungsaktivitäten über ein intuitives Dashboard mit vielen Features

ATS OnDemand-Einschränkungen

Das Feature der erweiterten Kandidatensuche kann abstürzen, wenn das Feld Suchphase leer gelassen wird

Die Komplexität bei der Konfiguration von Berichten kann die Erstellung aufschlussreicher Analysen und Metriken behindern

ATS OnDemand-Preise

Benutzerdefinierte Preise

ATS OnDemand-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.2/5 (65+ Bewertungen)

⚡ Vorlagenarchiv: Entdecken Sie unser umfassendes ATS-Vorlagen hier finden Sie gebrauchsfertige Vorlagen für jede Phase des Einstellungsprozesses.

15. ApplicantPro (am besten für anpassbare Workflows und Berichterstellung)

Über: ApplicantPro ApplicantPro ist ein recruitment tool das Ihnen hilft, Ihren Flow an qualifizierten Bewerbern zu erhöhen und die besten Kandidaten schnell zu identifizieren.

Es hilft Ihnen, mit den Bewerbern per Text oder E-Mail zu kommunizieren, unqualifizierte Bewerber automatisch zu disqualifizieren und integrierte Bewertungen zu nutzen, um Ihre Top-Auswahl einzugrenzen.

Darüber hinaus können Sie direkt von der Plattform aus Hintergrundüberprüfungen einleiten und den Papierkram für neue Mitarbeiter erledigen.

Beste Features von ApplicantPro

Nutzen Sie kognitive und verhaltensbezogene Einstellungsbewertungen, um die für Ihre offenen Positionen am besten geeigneten Bewerber zu finden

Prüfen, wiederholen und bewerten Sie Video-Interviews im Profil jedes Bewerbers

Überprüfen Sie Referenzen, indem Sie Anfragen elektronisch versenden und die Antworten im System nachverfolgen

Legen Sie benutzerdefinierte Berechtigungen fest, um den Zugriff auf Einstellungsdetails zu kontrollieren und die Rollen der Benutzer effizient zu verwalten

Einschränkungen von ApplicantPro

Das Feature der Follow-up-E-Mails hat die Zahl der unvollständigen Bewerbungen reduziert

Die Nachverfolgung des Status von Bewerbern und ihrer Position im Prozess ist schwierig

Preise für ApplicantPro

Benutzerdefinierte Preise

ApplicantPro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (85+ Bewertungen)

4.2/5 (85+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (370+ Bewertungen)

Machen Sie ClickUp zu Ihrem CRM der Wahl

Jetzt, wo Sie diese 15 besten CRM-Softwareoptionen für die Personalbeschaffung kennengelernt haben, sind Sie besser gerüstet, um die richtige Lösung für Ihre Einstellungsanforderungen zu finden.

Während jedes Tool einzigartige Features bietet, um Ihre Personalbeschaffung zu verbessern, bietet ClickUp ein All-in-One-Erlebnis, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern und gleichzeitig ein hervorragendes Bewerbererlebnis zu bieten, was es zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Personalbeschaffungsreise macht.

Es erstreckt sich sogar auf das Onboarding und hilft Ihren neuen Mitarbeitern, auf dem richtigen Fuß zu starten - und das alles innerhalb derselben Plattform. Anmeldung bei ClickUp und verändern Sie Ihre Rekrutierungsstrategie noch heute!