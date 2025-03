25+ ChatGPT-Anregungen für das Marketing

Marketingexperten haben immer viel zu tun: Sie müssen Kampagnen durchführen, Inhalte erstellen, Verbindungen zu Zielgruppen herstellen und sich um Daten kümmern. All diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen, kann sich wie ein ständiger Wettlauf anfühlen. Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, Ihre Last zu verringern und bessere Ergebnisse zu erzielen? Gen KI kann Ihnen dabei helfen.

KI-Tools wie ChatGPT werden für Vermarkter schnell unverzichtbar. Ursprünglich für zwanglose Unterhaltungen, die Beantwortung von Fragen und einfache Interaktionen konzipiert, kann ChatGPT Ihnen jetzt dabei helfen, Ideen zu sammeln, überzeugende Texte zu schreiben, Ihre Strategien zu verfeinern und einen Vorsprung zu behalten.

Dank der verschiedenen Iterationen hat sich ChatGPT von einem cleveren Assistenten zu einem vollwertigen Kraftpaket für Inhalte entwickelt. Jetzt ist es ein Grundnahrungsmittel für Vermarkter überall.

Werfen Sie einen Blick auf die 25 ChatGPT-Aufforderungen, die speziell für Vermarkter entwickelt wurden. Steigern Sie Ihre Produktivität, wecken Sie Kreativität und vereinfachen Sie Ihre Arbeit.

ChatGPT-Prompts verstehen

ChatGPT-Prompts sind Benutzereingaben, die den Output der KI steuern sollen. Diese können von spezifischen Inhaltsanfragen wie "Schreiben Sie eine E-Mail für eine Produkteinführung" bis hin zu allgemeineren forschungsorientierten Fragen wie "Was sind die neuesten Trends im Social Media Marketing?" reichen

Je präziser die Eingabe, desto spezifischer und effektiver die Antwort, die ChatGPT liefert.

Für Vermarkter bietet ChatGPT immense Vorteile:

Es kann schnell Ideen, Entwürfe und Forschungsergebnisse generieren und so Zeit für strategische Aufgaben freisetzen

Durch das Experimentieren mit Prompts können Marketingexperten neue Blickwinkel und Ideen freilegen, die sie vielleicht nicht in Betracht gezogen haben

Durch die Erstellung wiederverwendbarer Prompts für ähnliche Marketingkampagnen kann sichergestellt werden, dass Ihre Botschaften auf allen Plattformen einheitlich sind

Es kann bei der Analyse von Trends, Schlüsselwörtern und Kundenfeedback helfen und bietet eine Grundlage für datengestützte Entscheidungen

Aber denken Sie daran - nicht alle Prompts sind gleich effektiv.

Damit ein Marketing-Prompt gut funktioniert, muss er die folgenden Merkmale aufweisen:

📌Aktionsorientierte Sprache: Die Verwendung von Befehlen wie "generieren", "erstellen" oder "Liste" verdeutlicht die Absicht und das gewünschte Format der Antwort

📌Klarheit: Klare und spezifische Aufforderungen führen zu relevanteren und genaueren Antworten

📌Brevity: Die Konzentration auf die Aufforderungen hilft ChatGPT, nicht vom Thema abzuschweifen und Antworten zu liefern, die auf dem Punkt bleiben

📌Kontextdetails: Die Angabe des Kontexts, z. B. der Zielgruppe oder der Ziele der Kampagne, erhöht die Relevanz der Ergebnisse von ChatGPT

🤖 Wenn Sie ein KI-Enthusiast sind, finden Sie hier eine ausführliche Erklärung der ChatGPT Sprachmodell und seine Arbeit !

Top ChatGPT-Prompts für Marketer

👉🏼 Laut einer aktuellen Umfrage von Salesforce, 71% der Vermarkter glauben, dass generative KI dazu beitragen wird, lästige Arbeit zu eliminieren und ihnen zu ermöglichen, sich mehr auf strategische Arbeit zu konzentrieren.

ChatGPT ist ein perfektes Beispiel dafür, wie KI die sich wiederholenden Dinge rationalisieren kann und Ihnen die Bandbreite gibt, groß zu denken. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste mit 25+ Marketingaufforderungen, die Sie in Ihr Arsenal aufnehmen können.

💡Pro-Tipp: Um diese Aufforderungen effektiver zu gestalten, sollten Sie Ihre Marketing- und Markenrichtlinien, Ihr ideales Kundenprofil, die gewünschte Stimme und den gewünschten Tonfall usw. für ChatGPT freigeben. So kann ChatGPT die Antworten so benutzerdefinieren, dass sie Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegeln. Achten Sie jedoch auf Datenschutz und Sicherheit und stellen Sie sicher, dass Sie keine vertraulichen Informationen freigeben!

Erstellung von Inhalten - Prompts

Es ist eine Herausforderung, ständig neue und relevante Inhalte zu erstellen. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen bei der Erstellung von Blogbeiträgen, Artikeln und Inhalten für soziale Medien, so dass Sie Ihre Markenidentität beibehalten und gleichzeitig von folgenden Vorteilen profitieren können KI-gestützte Content-Marketing-Strategien .

schreiben Sie eine ansprechende Einleitung nach dem PAS-Textrahmen für einen Blogbeitrag zum Thema und wie sich Geschäfte an den Trend/das Problem anpassen können. Verwenden Sie interessante Daten aus aktuellen Umfragen, Studien oder Nachrichten, um mit einem aufmerksamkeitsstarken Aufhänger zu beginnen nennen Sie 10 Content-Marketing-Tipps für Geschäfte in [Branche], um die Öffnungsrate von E-Mails um 10 % zu verbessern entwerfen Sie einen Kalender mit Inhalten für die Einführung von Produkten/Dienstleistungen in den nächsten drei Monaten. Der Kalender sollte eine Mischung aus Blogbeiträgen, E-Books, Fallstudien und Whitepapers enthalten, die so verteilt werden, dass sie maximale Wirkung erzielen. Achten Sie auf ein Verhältnis von 3:1 zwischen lehrreichen und verkaufsorientierten Inhalten

über Offene KI

Aufforderungen zum Engagement in sozialen Medien

Von verwendung von ChatGPT für soziale Medien können Sie Unterhaltungen führen, auf Trends reagieren und mit Ihren Followern interagieren, um Ihre Online-Präsenz effektiv zu stärken.

schreiben Sie eine Überschrift für soziale Medien, um ein neues Produkt/eine neue Dienstleistung anzukündigen und heben Sie den Nutzen 1, den Nutzen 2 und das Alleinstellungsmerkmal hervor. Schließen Sie mit einem CTA ab, um das Produkt in den nächsten 7 Tagen mit einem Rabatt von 20 % zu testen erstellen Sie fünf X-Posts (ehemals Twitter), die unser Ereignis zu einem Thema bewerben, das die Zielgruppe anspricht schlagen Sie drei interessante LinkedIn-Fragen vor, die eine Unterhaltung über [Branchenthema] unter [Zielfachleuten] in Gang bringen werden schreiben Sie einen Facebook-Beitrag, in dem Sie für unser neues E-Book zum Thema werben und Ihre Follower dazu auffordern, ein Exemplar herunterzuladen. Geben Sie ihnen einen Vorgeschmack auf den Inhalt und machen Sie ihn so unwiderstehlich, dass sie sofort aktiv werden: [Punkt 1], [Punkt 2], [Punkt 3]

Aufforderungen für den Kundenservice

Ein effektiver Kundenservice ist entscheidend für Markentreue und Kundenbindung. Diese Aufforderungen helfen ChatGPT dabei, einfühlsame und hilfreiche Antworten auf häufige Anfragen zu formulieren.

entwerfen Sie eine professionelle Antwort an einen Kunden, der ein Problem hatte, und konzentrieren Sie sich darauf, das Problem zu lösen und den Kunden an sich zu binden. Seien Sie einfühlsam und sanft, und bieten Sie lösungsorientierten Support erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Kunden, die eine Bewertung abgeben, und bieten Sie ihnen einen Rabatt von 10 % auf ihren nächsten Einkauf an schreiben Sie ein Chatbot-Skript, das häufig gestellte Fragen zu [Produkttyp], einschließlich [Feature 1], [Feature 2] und [Richtlinie] beantwortet

über Offene KI

Anzeigentext-Aufforderungen

Um aufmerksamkeitsstarke Anzeigentexte zu erstellen, sind sowohl Kreativität als auch Einsicht erforderlich. Nutzen Sie diese Anregungen, um kI für die Werbung zu nutzen und generieren Sie überzeugende Inhalte, die plattformübergreifend auf Kampagnenziele zugeschnitten sind.

schreiben Sie eine Google-Anzeige für ein [Produkt/Dienstleistung] und konzentrieren Sie sich darauf, wie das [Zielpublikum] das [Problem] lösen kann. Halten Sie sie kurz, klar und ansprechend. Geben Sie mir 5 verschiedene Versionen zum Testen erstelle eine Facebook-Anzeige mit einer Überschrift und einem Text, der das Feature des Produkts für die Zielgruppe bewirbt. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige mit einem ansprechenden Aufhänger beginnt und eine solide CTA enthält schreiben Sie eine LinkedIn-Anzeige für ein Webinar zum Thema, das sich auf den Wert für Führungskräfte in der Branche konzentriert. Heben Sie den Verfasser hervor und betonen Sie seine Branchenerfahrung und beruflichen Erfolge, um Glaubwürdigkeit und Autorität aufzubauen

über OpenAI

entwerfen Sie einen Werbetext für den Ausverkauf von [Produkttyp], wobei Sie [Nutzen 1] und [Nutzen 2] hervorheben schreiben Sie eine aufmerksamkeitsstarke Überschrift für eine Retargeting-Anzeige, die sich an Kunden richtet, die die Preisseite für [Produkt] besucht haben, aber nicht konvertiert sind, wobei der Schwerpunkt auf dem Angebot eines zusätzlichen Wertes oder Anreizes liegt. Geben Sie mir 3 Versionen, die sich jeweils auf einen anderen Anreiz konzentrieren._

*Auch gelesen: Ein Leitfaden für den Einsatz von KI im Content Marketing

Aufforderungen zum E-Mail-Marketing

👉🏼 E-Mail-Marketing ist nach wie vor einer der effektivsten Marketingkanäle, 36 $ ROI für jeden ausgegebenen $1 erzeugen .

Verwenden Sie diese spezifischen ChatGPT-Aufforderungen, um kI für personalisierte E-Mail-Kampagnen zu nutzen von Newslettern bis hin zu werblichen Inhalten, damit Ihre Botschaften auffallen.

schreiben Sie eine personalisierte, witzige Betreffzeile und einen E-Mail-Text für eine Dankes-E-Mail, nachdem ein Kunde ein Produkt gekauft hat, und ermutigen Sie ihn, eine Bewertung auf der Website zu hinterlassen erstellen Sie eine E-Mail für ein zeitlich begrenztes Angebot für [Produkt] und erzeugen Sie Dringlichkeit mit zwei einzigartigen Call-to-Action-Nachrichten für einen A/B-Test erstellen Sie eine E-Mail, um Kunden, die die letzten E-Mails nicht geöffnet haben, erneut anzusprechen, und bieten Sie einen Rabatt/exklusiven Inhalt an schreiben Sie eine E-Mail zur Kundenpflege für potenzielle Kunden, die Interesse an [product] gezeigt, aber noch nicht gekauft haben

über OpenAI

Marktforschungsprompts

Den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein, ist entscheidend für den Erfolg einer Kampagne. Diese Prompts ermöglichen KI-gesteuerte Forschung und Einblicke, um wertvolle Branchentrends, Wettbewerbsanalysen und Verbraucherpräferenzen für Ihre Strategie zu liefern.

erstellen Sie eine Umfrage mit 10 Fragen, um Kundenfeedback zum [Produkt/Dienstleistung] zu sammeln, wobei der Schwerpunkt auf deren Erfahrungen liegt

über OpenAI

nennen Sie die wichtigsten Branchentrends für dieses Jahr und Tipps, wie Führungskräfte im Business der Zeit voraus sein können erstellen Sie eine Wettbewerbsanalyse von [Produkt] im Vergleich zu [Konkurrenzprodukt] mit detaillierten Vor- und Nachteilen, Preisen und Bewertungen._

SEO- und Keyword-Analyse-Aufforderungen

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist für die Sichtbarkeit im Internet von grundlegender Bedeutung, aber die Recherche und Analyse von Schlüsselwörtern kann zeitaufwändig sein. Nutzen Sie diese Hinweise, um Ideen für Schlüsselwörter zu entwickeln, Inhalte zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Marketing-Assets suchmaschinenfreundlich sind und mit den aktuellen SEO-Praktiken übereinstimmen.

erstellen Sie eine Liste von Long-Tail-Schlüsselwörtern, die mit dem Produkt in Verbindung stehen, um mehr Besucher auf die Produktseite zu bringen schreiben Sie eine Meta-Beschreibung für einen Blog-Beitrag zum Thema, die auf ein bestimmtes Einzelziel abzielt und zu Klicks anregt geben Sie mir Optionen für einen SEO-Titel für einen Blog über [Thema] für [Einzelziel-Persona] erstellen Sie eine Liste mit Fragen, die häufig zu [Produkt] gestellt werden, um den FAQ-Bereich zu optimieren und die Sichtbarkeit bei der Suche zu verbessern

*Auch gelesen: ChatGPT Use Cases für Businesses (mit Beispielen und Anwendungsvorschlägen)

Anwendungen und Beispiele aus der realen Welt

ChatGPT-Prompts für digitales Marketing haben sich als mehr als nur ein Schlagwort erwiesen - sie werden zu einem entscheidenden tool, um greifbare Ergebnisse im Geschäft zu erzielen. Jetzt, wo Sie die richtige Lösung gefunden haben KI Vorlagen für Prompts für das Marketing, schauen wir uns an, wie einige zukunftsorientierte Unternehmen ChatGPT und KI nutzen.

1. Expedia nutzt ChatGPT zur Personalisierung von Empfehlungen 🔦 Das Marketing Team von Expedia hat ChatGPT genutzt, um personalisierte Reiseempfehlungen und Inhalte zu erstellen. Das Team nutzt auch KI-generierte Erkenntnisse, die auf dem Verhalten der Benutzer basieren, um Marketingbotschaften und Werbematerialien anzupassen.

2. GoodWine nutzt ChatGPT zur Ermittlung von Kundenpräferenzen 🎨 GoodWine, ein Online-Weinhändler, integrierte ChatGPT, um Kundeninteraktionen zu personalisieren. Das Marketing Team nutzt KI zur Analyse von Kundendaten, einschließlich früherer Käufe und Vorlieben, um maßgeschneiderte Weinempfehlungen zu generieren, die prominent auf der Homepage angezeigt werden. Dies hat die Konversionsraten deutlich erhöht, da den Kunden ein personalisiertes Erlebnis geboten wird.

3. Coca-Cola nutzt ChatGPT, um wirkungsvolle Werbetexte und Botschaften zu erstellen 📣 Der Softdrink-Gigant hat sich mit dem Beratungsunternehmen Bain & Company zusammengetan, um ChatGPT bei der Verstärkung seines Marketingaufwands zu nutzen. Das Unternehmen plant, ChatGPT zusammen mit dem generativen Image-Tool DALL-E zu nutzen, um maßgeschneiderte Werbetexte, Bilder und Botschaften zu erstellen, die bei den einzelnen Kunden besser ankommen.

Best Practices für den Einsatz von ChatGPT im Marketing

Hier sind einige Best Practices und ChatGPT-Hacks die Sie bei der Integration von KI in Ihre Marketing-Workflows im Auge behalten sollten:

Seien Sie spezifisch mit Aufforderungen

Je detaillierter Ihre Aufforderungen sind, desto besser kann ChatGPT die Aufgabe verstehen. Geben Sie also bei der Formulierung von ChatGPT-Marketingaufforderungen den Kontext an, z. B. Ihr Einzelziel, den Tonfall, die Schlüssel und das gewünschte Ergebnis.

Beispiel: Anstatt zu sagen: "Schreiben Sie eine Anzeige für KI-Tools", sagen Sie lieber: "Schreiben Sie eine Facebook-Anzeige für ein neues KI-Produkt, das auf Social Media Influencer abzielt und sich auf Effizienz und Automatisierung konzentriert."

Auch gelesen: Prompt Engineering Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen

Antworten auf Ihre Marke zuschneiden

ChatGPT kann sich an verschiedene Töne und Stile anpassen. Definieren Sie daher immer die Stimme Ihrer Marke, bevor Sie Inhalte erstellen. Legen Sie fest, ob der Ton professionell, leger, spielerisch oder in einem anderen Stil sein soll, der zu Ihrer Markenidentität passt.

Sie können ChatGPT auch trainieren, sich an die einzigartige Persönlichkeit Ihrer Marke anzupassen, indem Sie Beispiele oder Beschreibungen Ihres bevorzugten Tons zur Verfügung stellen.

Verwenden Sie ChatGPT zum Brainstorming und zur Ideenfindung

ChatGPT ist nicht nur für die Erstellung des endgültigen Inhalts geeignet, sondern kann auch für das Brainstorming von großem Nutzen sein.

Bitten Sie es um Ideen für Inhalte, E-Mail-Kampagnen, digitale Kampagnenkonzepte oder Vorschläge für Beiträge in sozialen Medien. Dies kann Ihr Team dazu inspirieren, kreativ zu denken und die von der KI generierten Ideen zu erweitern, damit sie zu Ihrer Strategie passen.

Experimentieren Sie mit A/B-Tests

Eine der größten Stärken von ChatGPT ist die Fähigkeit, schnell mehrere Variationen von Inhalten zu erstellen.

Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil, indem Sie A/B-Tests für alles - von der Landing Page über Anzeigen und E-Mail-Betreffzeilen bis hin zu Social-Media-Beschriftungen - durchführen, um zu sehen, welche Versionen bei Ihrem Publikum besser ankommen. Auf diese Weise können Sie die Leistung Ihrer Inhalte durch Echtzeit-Einsichten optimieren.

Nutzen Sie ChatGPT für Wettbewerber- und Marktanalysen

Sie können ChatGPT dazu veranlassen, Einblicke zu generieren, die auf Suchintentionen, Wettbewerberaktivitäten oder Markttrends basieren. Dies kann Ihnen helfen, Marktlücken zu erkennen oder Ihre Marke zu positionieren.

Es kann Ihnen auch dabei helfen, ein Wettbewerbsbenchmarking zu erstellen, das Produktteams informiert, indem es Features für kommende Versionen und Vertriebsteams identifiziert, die sich bei Geschäften mit der Konkurrenz messen können.

Um das Potenzial von ChatGPT in Ihrer Marketingstrategie voll auszuschöpfen, integrieren Sie es mit den richtigen Tools, wie z. B.:

ClickUp: Eine leistungsstarke Projektmanagement-Plattform, die Tools für das Aufgabenmanagement und die Zusammenarbeit mit der Inhaltserstellung von ChatGPT kombiniert, um Arbeitsabläufe, Leistungsverfolgung und Terminmanagement zu verbessern (mehr dazu in Kürze!) Hootsuite für Social-Media-Plattformen: Erstellen Sie Beiträge mit ChatGPT und planen, veröffentlichen und analysieren Sie dann das Engagement mit Hootsuite. Diese Kombination optimiert Social-Media-Strategien, indem sie Einblicke in die Zielgruppe in Echtzeit liefert SurferSEO für SEO: ChatGPT erstellt Inhalte, während SurferSEO sicherstellt, dass diese für die Suche optimiert sind. Ideal für die Optimierung von Blogbeiträgen, Meta-Beschreibungen und Webseiten für SEO Mailchimp für E-Mail-Marketing-Kampagnen: Verwenden Sie ChatGPT, um personalisierte Inhalte und Betreffzeilen für E-Mails zu erstellen, und automatisieren Sie dann Kampagnen, verfolgen Sie das Engagement und segmentieren Sie die Zielgruppen mit Mailchimp, um sie effektiv anzusprechen

Auch gelesen: die 20 besten ChatGPT-Alternativen

Wie ClickUp Marketing-Initiativen unterstützen kann

Benutzen Sie ChatGPT, aber wünschen Sie sich, es könnte mehr zu erledigen? Versuchen Sie, ClickUp zu Ihrem Marketing-Arbeitsstapel hinzuzufügen.

ChatGPT ist zwar ein gutes tool für die Erstellung von Inhalten, ClickUp für Marketing bietet eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Marketing-Teams bei der Ideenfindung, dem Planen und der effizienten Durchführung von Kampagnen unterstützt.

Und ClickUp Gehirn , sein KI-Assistent, ist vollständig in die Plattform integriert. Das bedeutet, dass er Ihnen in Echtzeit kontextbezogene Antworten auf all Ihre Abfragen geben kann, anstatt der generischen Antworten, die externe Tools bestenfalls liefern können.

Nutzen Sie ClickUp Marketing als vollwertige ChatGPT-Alternative

Hier ist es ClickUp Brain punktet über ChatGPT :

Es integriert sich nahtlos mit anderenKI-Marketing-Tools und Plattformen!

ClickUp Brain integriert KI direkt in Workflows und ermöglicht kontextbezogene Erkenntnisse in Echtzeit

Es ist ideal für kollaborative Marketingaufgaben - vom Aufgabenmanagement bis zur Nachverfolgung der Performance

Im Gegensatz zu ChatGPT unterstützt ClickUp ganzheitliche, funktionsübergreifende Workflows an einem einzigen Speicherort

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was ClickUp sonst noch bieten kann, um all Ihre Marketinginitiativen zu unterstützen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Marketing

Eines der leistungsfähigsten Features von ClickUp ist ClickUp Automatisierung . Mit den automatisierten Workflows von ClickUp können Teams die Zuweisung der Verantwortung für die Erstellung und Verteilung von Inhalten wie Blogbeiträgen, Social-Media-Updates oder E-Mail-Kampagnen automatisieren.

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen aus der ClickUp Automatisierung Bibliothek, um jede Aufgabe oder Aktion zu automatisieren

Mit über 100 vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung ermöglicht ClickUp Marketern die Automatisierung von Aufgaben, Status-Updates und sogar E-Mail-Kampagnen. Teams können weniger Zeit mit Arbeiten wie dem Planen von Social-Media-Posts oder dem Aktualisieren des Status von Aufgaben verbringen und haben mehr Zeit für strategische Planung und Kreativität.

Doppeltes Vertrauen in die Leistung der Gen KI

ClickUp Brain, die KI-Engine von ClickUp, bietet ein Schreib-Tool namens AI Writer for Work. Mit diesem Tool können Marketer auf einfache Weise KI-Anweisungen generieren und verfeinern, um alles von Blogbeiträgen bis hin zu E-Mail-Kampagnen zu erstellen.

Mit ClickUp Brain's KI Writer for Work schneller hochwertige Inhalte generieren

Er passt den Inhalt an den Stil Ihrer Marke an und macht die Inhaltserstellung reibungsloser und effizienter.

Er kann auch als Wissensmanager fungieren und bietet schnellen Zugriff auf relevante Informationen aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und früheren Projekten. Sie können auf einfache Weise Erkenntnisse sammeln oder frühere Inhalte abrufen und alles an einem Ort aufbewahren, um schnell nachschlagen zu können.

Fragen Sie nach Aufgaben, Dokumenten oder Personen, um mit ClickUp Brain schnelle Antworten aus Ihrer Wissensbasis zu finden

Visualisieren Sie Ihre Leistung und verfolgen Sie wichtige Metriken

Vermarkter verwenden ClickUp Dashboards zur Visualisierung von Daten und Nachverfolgung der Leistung von Projekten, Aufgaben und Teams. Diese Dashboards können in Echtzeit Einblicke in die Effektivität von KI-generierten Inhalten geben.

Ganz gleich, ob es darum geht, zu überwachen, wie viele Leads aus Blogbeiträgen, E-Mail-Kampagnen oder Aufforderungen in sozialen Medien generiert werden, mit den Dashboards von ClickUp lassen sich diese Metriken in einer einzigen Ansicht leicht visualisieren.

Marketer können schnell erkennen, wie Prompts zu Konversionen führen oder wo Anpassungen erforderlich sind, um die Ergebnisse zu verbessern.

Verfolgen Sie mit ClickUp Dashboards den Fortschritt und die Konversion von Marketinginitiativen mit Priorität in einer einzigen Ansicht

Das KI Insights Feature, powered by ClickUp Brain, erweitert Ihre Möglichkeiten zur Nachverfolgung von Daten. Marketer können KI-spezifische Fragen stellen und erhalten sofortige Analysen auf der Grundlage relevanter Daten aus jedem Dashboard.

Dies ist besonders nützlich für die Nachverfolgung der Leistung von mehreren KI-generierten Kampagnen gleichzeitig und spart Zeit, die sonst für die manuelle Erfassung und Analyse von Daten aufgewendet werden müsste.

Integrationen mit Google Drive, Dropbox und OneDrive machen das Anhängen und Verwalten von Dateien innerhalb von Aufgaben zu einem Kinderspiel - kein Umschalten zwischen Apps mehr.

Die Integration von ClickUp mit Google Kalender oder Outlook stellt sicher, dass Ihre Marketingaufgaben immer synchronisiert sind. Integrationen mit Zoom und GoogleMeet ermöglichen es Teams, Meetings und Aufzeichnungen direkt in Aufgaben einzubetten oder zu hosten.

Synchronisieren Sie Ihren Google Kalender mit ClickUp mit ClickUp Integrationen

Mit der ClickUp API können Teams auch benutzerdefinierte Integrationen erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. So wird sichergestellt, dass alles reibungslos zusammenarbeitet, ganz gleich, was Ihr technischer Stack enthält. Diese leistungsstarken Integrationen ermöglichen es Vermarktern, ihre Workflows zu automatisieren, Zeit zu sparen und sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren.

Erschließen Sie die Zukunft des Marketings mit KI

KI hat bereits begonnen, Marketingstrategien umzugestalten, und Tools wie ChatGPT und ClickUp Brain sind Vorreiter. Durch die Integration von KI in Ihre Marketing-Workflows automatisieren Sie nicht nur Aufgaben, sondern erschließen auch neue Möglichkeiten für Kreativität, Einblicke und Engagement.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Content-Strategie verfeinern, die Produktivität steigern oder die Customer Journey durch Personalisierung verbessern möchten - unsere besten ChatGPT-Prompts für das Marketing helfen Marketern, intelligenter und effektiver zu arbeiten.

Die Zukunft des Marketings wird stark von denjenigen abhängen, die sich die Macht der KI zunutze machen können. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp kostenlos an und sehen Sie, wie ClickUp AI Ihren Marketing-Aufwand erhöhen kann!