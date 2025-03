Enterprise Marketing Automatisierung Tools und Strategien

Eine stolze 73 % der Kunden nutzen mehrere Kanäle während ihrer Einkaufstour.

Von der Bekanntheit bis zum Kauf und Support treffen Unternehmen ihre Kunden über ein Dutzend oder mehr Kanäle, darunter die Unternehmenswebsite, die mobile App, E-Mail, Live-Chat, Text, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und mehr!

Die Bereitstellung eines konsistenten, personalisierten Erlebnisses über diese Kanäle hinweg ist ohne Enterprise Marketing Automatisierung unmöglich. In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, warum und wie.

Was ist Enterprise Marketing Automatisierung?

Enterprise Marketing Automation (EMA) ist die Verwendung von Software und Daten zur Automatisierung von Marketing-Prozessen/Aufgaben in einer ganzheitlichen und strategischen Weise zur Erreichung von Unternehmenszielen.

Typischerweise wird EMA bei digitalen Marketingaktivitäten eingesetzt. Der häufigste Anwendungsfall ist das E-Mail-Marketing. Unternehmen nutzen die Enterprise Marketing Automatisierung, um Zielgruppen zu segmentieren, E-Mail-Kampagnen zu versenden, Nachrichten zu personalisieren und Auslöser-basierte Benachrichtigungen zu versenden.

Heutzutage nutzen Organisationen EMA jedoch, um einen breiten Bereich von digitalen und stationären Erfahrungen zu operationalisieren

Zu erledigen: Wie funktioniert die Enterprise Marketing Automatisierung?

Eine gute Enterprise Marketing Automatisierung ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Ansprache von Interessenten und Kunden.

Anstatt jemanden als E-Mail ID oder Instagram Follower zu behandeln, vereinheitlicht EMA alle seine Aktivitäten, um ein Kundenprofil zu erstellen und seine Bedürfnisse zu erfüllen, unabhängig davon, wo oder wie er auftaucht. EMA hilft Kunden, dort anzuknüpfen, wo sie aufgehört haben, und kontextbezogen bedient zu werden.

Typischerweise verwenden B2C-Organisationen EMA, um die Nutzungsaktivitäten auf eine einzige E-Mail ID zu konsolidieren. Wenn der Kunde zur Marke zurückkehrt, werden seine Telefonnummer, Präferenzen, Kaufhistorie, Feedback, Interaktionen mit dem Kundensupport usw. mit diesem Profil verknüpft.

Auf der anderen Seite konsolidieren B2B-Unternehmen typischerweise Informationen auf der Grundlage eines so genannten Kontos. Sie fassen alle Personen zusammen, die mit einem bestimmten Konto/Projekt in Verbindung stehen, und automatisieren die Kommunikation entsprechend.

Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen?

Einige der größten Vorteile von EMA sind folgende.

Skala : EMA führt Aufgaben schnell und 24/7 aus. Er kann Hunderte von Aufgaben ohne zusätzliche Ressourcen durchführen. Instanz kann die EMA-Software 100.000 E-Mails versenden oder 100 verschiedene Workflows aktivieren, ohne dass ein Mensch eingreifen muss

: EMA führt Aufgaben schnell und 24/7 aus. Er kann Hunderte von Aufgaben ohne zusätzliche Ressourcen durchführen. Instanz kann die EMA-Software 100.000 E-Mails versenden oder 100 verschiedene Workflows aktivieren, ohne dass ein Mensch eingreifen muss Effizienz : Der Versand von Mitteilungen in großem Umfang ist mit EMA wesentlich kostengünstiger. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bleibt dem Marketing Team mehr Zeit für kreative/innovative Arbeit

: Der Versand von Mitteilungen in großem Umfang ist mit EMA wesentlich kostengünstiger. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bleibt dem Marketing Team mehr Zeit für kreative/innovative Arbeit Konsistenz : Die Automatisierung stellt sicher, dass Aufgaben pünktlich und mit größerer Konsistenz und Genauigkeit als bei manuellem Aufwand abgeschlossen werden

: Die Automatisierung stellt sicher, dass Aufgaben pünktlich und mit größerer Konsistenz und Genauigkeit als bei manuellem Aufwand abgeschlossen werden ROI : Die UKORE macht Kampagnen zielgerichteter und personalisierter, was ihre Effektivität erhöht

: Die UKORE macht Kampagnen zielgerichteter und personalisierter, was ihre Effektivität erhöht Verwaltbarkeit: Eine gute Automatisierungsplattform konsolidiert den Aufwand und die Ergebnisse aus allen Kanälen, Marketingkampagnen, Kundengruppen usw. und bietet eine klarere Ansicht Ihres Wachstumsmotors

Funktionen der Enterprise Marketing Automatisierung

Die primäre Funktion der Enterprise Marketing Automatisierung ist die Vereinheitlichung von Kundenprofilen, um konsistente Omnichannel-Erfahrungen zu liefern. Zu diesem Zweck führt EMA auch die folgenden Funktionen aus.

Datenvereinheitlichung: EMA sammelt Daten aus allen relevanten Quellen, wie z.B. Customer Relationship Management (CRM)-Software, soziale Medien, E-Commerce-Kaufverhalten usw., um eine einheitliche Ansicht über jeden Kunden zu erstellen. Außerdem werden diese Daten in Echtzeit aktualisiert, damit der Aufwand relevant und effektiv bleibt.

Zielgruppensegmentierung: Auf der Grundlage der gesammelten Daten segmentiert die EMA die Kunden in relevante Gruppen. Dies kann so detailliert sein wie "Personen, die ihren Einkaufswagen in den letzten drei Tagen abgebrochen haben" und eröffnet eine Welt von Möglichkeiten für gezieltes Messaging.

Bewertung von Leads: Die EMA bewertet Leads auf der Grundlage ihres Konversionspotenzials. Dies hilft Unternehmen, ihre Nachrichten an die richtige Zielgruppe auf der Grundlage ihrer Kaufwahrscheinlichkeit und ihres potenziellen Wertes zu richten.

Inhaltliches Management

Dynamischer Inhalt: Enterprise Marketing Software kann Inhalte, die an Kunden gesendet werden, dynamisch personalisieren. Neben dem Hinzufügen eines Vornamens in der Betreffzeile kann die EMA verschiedene Felder anpassen, z. B. das zuletzt gekaufte Produkt, die letzte Unterhaltung im Chat, ein Element auf der Wunschliste, eine abgebrochene Reise usw.

Inhaltsoptimierung: Die EMA-Plattformen verfügen über eingebaute Tools zur Erstellung von Landing Pages und deren Optimierung auf der Grundlage der von Ihnen versendeten Kampagnen.

Verteilung von Inhalten: Die EMA hilft bei der Planung und Durchführung von Kampagnen über alle Kanäle hinweg. Sie können E-Mails senden, in sozialen Medien posten, Push-Benachrichtigungen auf der App versenden, Textnachrichten auslösen - oder eine Kombination aus all dem.

Workflow Management

Im Kern sind die EMA-Plattformen workflow-Management tools, die Aktionen auf der Grundlage des Kundenverhaltens auslösen. Instanz könnten Sie zum Beispiel einen Onboarding Flow auslösen, sobald sich ein Benutzer anmeldet.

Vertriebs- und Marketing-Teams nutzen die UKORE auch zur Durchführung von Experimenten. Sie könnten einen A/B-Test einrichten, um zu sehen, welche Version am besten funktioniert, und künftige Arbeitsabläufe entsprechend optimieren.

Analytik

Eine wesentliche Funktion der Enterprise Marketing Automatisierung ist die datengestützte Entscheidungsfindung, die durch fortschrittliche Analytik unterstützt wird. Gute EMA-Plattformen verfolgen die Leistung in den wichtigsten Metriken, messen die Kapitalrendite und erstellen Berichte, die es den Teams leicht machen, Maßnahmen zu ergreifen.

Damit all diese Funktionen richtig funktionieren, müssen Sie ein paar Komponenten richtig einstellen. Lassen Sie uns sehen, wie.

Komponenten der Enterprise Marketing Automatisierung

Eine gute Enterprise Marketing Automatisierung baut auf vier Säulen auf: Menschen, Prozesse, Technologie und Daten. Hier sehen Sie, wie sie im Tandem arbeiten.

Menschen

Die UKORE hat zwei Arten von Stakeholdern: Kunden, die die Datensubjekte sind; und Benutzer, die Kundendaten zur Gestaltung der Kommunikation verwenden. Die EMA-Plattformen sind so konzipiert, dass sie deren Bedürfnisse effizient, effektiv und ethisch einwandfrei erfüllen.

Für die Kunden ermöglicht EMA die Kontrolle über ihre Informationen. Einige kundenorientierte Features sind:

Die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen

Formulare für die Anmeldung

Abbestellen

Antrag auf Löschung des Kontos oder der Daten

Für die Benutzer bietet die UKORE die Möglichkeit, die Kommunikation im Hinblick auf die Ziele des Geschäfts zu konzipieren, zu erproben, auszuführen und zu optimieren. Benutzer-orientierte Features umfassen:

Filter zur Kundensegmentierung

Personalisierung über alle Kommunikationsformulare hinweg

Auslöser-basierte und zeitbasierte Planung

Prozess

Prozess und workflow-Automatisierung sind ein integraler Bestandteil der EMA-Plattformen. Verwandte Features sind:

Kampagnen-Automatisierungen : Workflows, die auf der Grundlage bestimmter Auslöser initiiert werden, wie z.B. ein bestimmtes Datum oder ein Ereignis oder eine Kundenaktion, wie z.B. die Anmeldung zu einem Newsletter oder eine Zahlung

: Workflows, die auf der Grundlage bestimmter Auslöser initiiert werden, wie z.B. ein bestimmtes Datum oder ein Ereignis oder eine Kundenaktion, wie z.B. die Anmeldung zu einem Newsletter oder eine Zahlung Automatisierungen für das Projektmanagement: Aufgaben wie die Erstellung von Berichten, die Zuweisung des richtigen Mitglieds im Team, der Versand von E-Mails zur Nachverfolgung usw

Technologie

Natürlich basiert die UKORE auf der Grundlage einer Technologieplattform. Zusätzlich zu den Kern-Features der Automatisierung verfügt die Plattform typischerweise über Folgendes.

Integrationen mit verschiedenen Tools wie z.Bmarketing-CRM-Software, Inhaltsverwaltungssystemen, sozialen Medien usw.

Vorlagen für Marketingpläne und wiederverwendbare Frameworks zur Rationalisierung von Workflows

Benutzerdefinierte Regeln für die Einstellung von Markenrichtlinien, das Verbot ausgewählter Wörter/Begriffe usw.

Speicher für Marketing-Assets

Collaboration-Features für Teams zur gemeinsamen Arbeit, zum Brainstorming, zur Freigabe/Ablehnung usw.

Generative KI für die schnelle Erstellung von Inhalten

Daten bilden die Grundlage einer guten Enterprise Marketing Automatisierung. Einige der wichtigsten Daten-Features in einer EMA sind:

Verwaltung : Sammeln und Speichern relevanter Daten, Eliminierung von Duplikaten, Aufrechterhaltung der Datenqualität, etc.

: Sammeln und Speichern relevanter Daten, Eliminierung von Duplikaten, Aufrechterhaltung der Datenqualität, etc. Berichterstellung : Dashboards und Berichte über verschiedene Metriken und KPIs

: Dashboards und Berichte über verschiedene Metriken und KPIs Einblicke: Empfehlungen zur Kampagnenoptimierung und generative KI-Vorschläge für Inhalte

Schauen wir uns an, wie einige der heute beliebtesten Marketing-Tools diese Komponenten integrieren.

Enterprise Tools für die Automatisierung des Marketings gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Größen. Werfen wir einen Blick auf einige der am häufigsten verwendeten Tools und Plattformen für die Automatisierung des Marketings in Unternehmen.

1. ClickUp (Beste Projektmanagement-gesteuerte Plattform für die Automatisierung von Marketing in Unternehmen) ClickUp für Marketing Teams ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform für Unternehmen jeder Größe. Entwickelt, um in hohem Maße anpassbar zu sein,

ClickUp dient als flexibler Workspace für Marketing Teams mit durchdachten Features zur Automatisierung und vielfältigen Integrationsmöglichkeiten mit Marketing Automation tools.

Wenn Sie ClickUp CRM mit ClickUp CRM können Sie Projektmanagement und Automatisierung nahtlos integrieren, um einen effektiveren und ganzheitlichen Betrieb zu gewährleisten.

Enterprise Marketing-Automatisierung und Projektmanagement mit ClickUp

Beste Features

Schnelle Ideenfindung und Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain

Verbundene Suche über alle integrierten tools, wie Google Drive, HubSpot, etc.

Brainstorming mit ClickUp Whiteboards mit der Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen oder Benutzer automatisch zuzuweisen

Wenn-das-das-Automatisierungen

Anpassbare KPI Dashboards auf Basis der Daten von Marketingprojekten

Umfassendes Projektmanagement für Marketingprojekte

Wenn Sie neu in der Marketing Automatisierung sind, probieren Sie ClickUp's Marketing-Kampagnen-Management Vorlage zur Nachverfolgung, Koordinierung und Beschleunigung Ihres Aufwands.

2. Adobe Marketo Engage (Beste Pipeline-fokussierte Software für die Automatisierung des Marketings in Unternehmen)

Marketo Engage ist die Marketing-Plattform von Adobe, die Teams bei der Verwaltung von Omnichannel-Kundenkontakten, der Veröffentlichung von Inhalten, Kampagnenabläufen, Vertriebsinformationen und erweiterten Analysen unterstützt.

Vertriebsinformationen mit Adobe Marketo Engage (Quelle: Adobe.com )

Beste Features

Kundensegmentierung und Profilerstellung auf Kontoebene für B2B-Unternehmen

Vorgefertigte Integrationen mit gängigen Tools

Fähigkeit zur Verarbeitung mehrerer Datentypen, einschließlich firmenbezogener, technografischer, geografischer, verhaltensbezogener und CRM-bezogener Daten

Prädiktive Listen, die ähnliche Zielgruppen verwenden

Vorhersagen zur E-Mail-Leistung und zur Abmeldung

Bidirektionale Integration mit CRMs zur besseren Einbindung des Vertriebs

3. Salesforce Pardot (Bestes CRM-orientiertes Tool für die Automatisierung von Marketingaktivitäten in Unternehmen)

Salesforce Pardot ist eine App, die auf der Salesforce CRM-Plattform aufsetzt. Pardot baut auf einem CRM auf und automatisiert Prozesse im E-Mail-Marketing, Lead Scoring, Lead Nurturing, Priorisierung usw.

Gestaltung der Automatisierung von Workflows mit Salesforce Pardot (Quelle: Salesforce )

Beste Features

Native Integration mit dem Salesforce CRM

Nachverfolgung der Interessentenintegration, einschließlich Downloads, Ansichten, Web-Chats usw.

Optimierung der Produktivität des Teams im Vertrieb

4. Oracle Eloqua (Bestes CX-orientiertes Unternehmenstool für die Automatisierung von Marketingaktivitäten)

Oracle Eloqua konzentriert sich auf die Schaffung einheitlicher Kundenerlebnisse durch Akquisition, Kundenbindung, kontobasiertes Marketing und mehr. Eloqua ist in das größere Oracle Customer Experience (CX)-Ökosystem integriert und ermöglicht nahtlose Vertriebs- und Serviceprozesse.

Oracle Eloqua analytisches Dashboard (Quelle: Oracle )

Beste Features

Kampagnen-Orchestrierung mit Features für Segmentierung, Inhalte, Omnichannel-Verteilung und Produktivität

Vorgefertigte Zielgruppen

Vorlagen und von der Marke genehmigte Inhalte

Einblicke in Kundenprofile und Erweiterungen für Vertriebstools

Die vier oben genannten Tools sind aufgrund ihres Umfangs, ihrer Skalierbarkeit und der vorhandenen Integrationen bei Unternehmen sehr beliebt, aber sie sind nicht die einzigen verfügbaren Tools.

So gibt es beispielsweise Mailchimp, ein primär auf E-Mail-Marketing ausgerichtetes Tool, das Unternehmen zur Automatisierung von Kommunikationsprozessen nutzen. Es gibt auch Nischenanbieter wie Klaviyo für E-Commerce und Braze für die Automatisierung des mobilen Marketings. Auf der anderen Seite implementieren Unternehmen auch benutzerdefinierte Lösungen in der privaten/öffentlichen Cloud.

Lesen Sie mehr über die die 10 besten Tools für die Automatisierung von Marketingprozessen .

Das von Ihnen gewählte Tool hat einen erheblichen Einfluss auf die Effektivität Ihres Marketingaufwands. Im Folgenden finden Sie einige Best Practices für die Auswahl und Implementierung eines Tools für die Marketing Automatisierung in Unternehmen.

Implementieren und Optimieren der Enterprise Marketing Automatisierung Strategie

Die Implementierung einer Enterprise Marketing Automatisierung ist ein strategischer Aufwand - von der Auswahl des richtigen Tools bis hin zur kontinuierlichen Optimierung. Erledigen Sie es gründlich und sorgfältig, indem Sie den folgenden Rahmen verwenden.

1. Wählen Sie Ihr Tool zur Automatisierung des Marketings

Wenn es um die Automatisierung des Marketings in Unternehmen geht, haben Sie die Qual der Wahl. Es gibt Dutzende von Tools, deren Preise je nach Einsatzbereich von fast nichts bis zu mehreren tausend Dollar reichen. Die Wahl des richtigen Tools für Ihre Marketingstrategien ist Ihre erste und wichtigste Entscheidung. Berücksichtigen Sie dabei Folgendes.

Features : Suchen Sie nach Dingen, die Sie brauchen, wie E-Mail-Automatisierung, Zusammenarbeit, Marketing-Analyse usw.

: Suchen Sie nach Dingen, die Sie brauchen, wie E-Mail-Automatisierung, Zusammenarbeit, Marketing-Analyse usw. Skalierbarkeit : Bewerten Sie die Fähigkeit des Tools, die von Ihnen benötigte Anzahl von E-Mails, Benutzern, Ereignissen und Automatisierungen zu bewältigen

: Bewerten Sie die Fähigkeit des Tools, die von Ihnen benötigte Anzahl von E-Mails, Benutzern, Ereignissen und Automatisierungen zu bewältigen Benutzbarkeit : Prüfen Sie, ob es auch für Nicht-Technik-Teams einfach zu bedienen ist oder ob Sie IT-Unterstützung für die Aktualisierung/Bearbeitung benötigen

: Prüfen Sie, ob es auch für Nicht-Technik-Teams einfach zu bedienen ist oder ob Sie IT-Unterstützung für die Aktualisierung/Bearbeitung benötigen Integrationen : Testen Sie, ob das gewählte Tool gut mit der anderen Software zusammenarbeitet, die Sie derzeit verwenden

: Testen Sie, ob das gewählte Tool gut mit der anderen Software zusammenarbeitet, die Sie derzeit verwenden Preisgestaltung: Berechnen Sie die Gesamtkosten für die Eigentümerschaft des Tools und vergleichen Sie sie mit dem erwarteten ROI

ClickUp für Marketing-Automatisierung

Erwägen Sie ein Tool wie ClickUp, das sich mühelos an Ihr CRM anpasst, management von Marketingkampagnen und Automatisierung. Es hilft Ihnen, Dutzende von Marketingaktivitäten zu organisieren, zu konzipieren, durchzuführen und zu optimieren.

Ihre internen Teams können es auch nutzen als enterprise-Projektmanagement-Software die Ihnen eine 360-Grad-Ansicht der Effektivität von Kampagnen und Operationen bietet.

Als das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens miteinander verbindet, ist ClickUp eines der besten KI-Marketing-Tools heute verfügbar.

2. Implementieren und benutzerdefinieren

Nur sehr wenige Tools sind von Haus aus perfekt. Jedes tool wird erst durch benutzerdefinierte Anpassungen effektiv, was der nächste Schritt ist.

Integrieren: Bringen Sie alle Daten durch Integrationen in Ihre Software zur Automatisierung des Marketings zusammen. ClickUp lässt sich in über 1000 Tools integrieren, darunter HubSpot, Figma, Salesforce und andere. Außerdem können Sie über benutzerdefinierte Integrationen alles in Ihren Workspace einbinden.

Organisieren: Richten Sie Ihre Automatisierungsplattform so ein, dass sie Ihren Anforderungen entspricht.

Hinzufügen von Benutzern und Erteilen von Berechtigungen

Erstellen Sie Markenrichtlinien und laden Sie die Assets hoch

Führen Sie Schulungen und Onboarding-Programme für Benutzer durch

Migrieren: Bereinigen und Formatieren von Daten aus anderen Plattformen, damit sie konsistent und genau sind. Entfernen Sie Duplikate und andere unnötige Informationen.

Das Finanzsoftware-Unternehmen Finastra gibt ein Beispiel für die Implementierung und benutzerdefinierte Anpassung von ClickUp für seine Go-to-Market-Anforderungen. Das Unternehmen nutzt ClickUp, um die Nachfragegenerierung über alle Geschäftsbereiche und Regionen hinweg zu orchestrieren.

Dazu gehören die Nachverfolgung von Go-to-Market-Aktivitäten, die Erstellung von Dashboards, die Konsolidierung von Informationen und die Verwaltung von Kampagnen und Automatisierungen, um das Team in Synchronisierung zu halten.

Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie der Finanzdienstleistungsriese Finastra eine 40% Effizienzsteigerung bei der Markteinführung (GTM) mit ClickUp.

3. Führen Sie Ihre Strategie zur Automatisierung des Marketings aus

Sobald das Fundament Ihrer Marketing-Automatisierung gelegt ist, ist es an der Zeit, die Strategie umzusetzen.

Karten für die Customer Journeys

Erstellen Sie Karten für die verschiedenen Kundentypen, Produkte und Kanäle. Identifizieren Sie den Weg und die verschiedenen Berührungspunkte darin. ClickUp Whiteboards sind eine großartige Möglichkeit, dies zu strukturieren marketing-Planungsprozess kollaborativ.

Visualisieren Sie Erlebnisse und bilden Sie die Customer Journey mit ClickUp Whiteboards ab

Erstellen Sie automatisierte Workflows

Identifizieren Sie die Journeys, die Sie für Ihre Kunden automatisieren möchten. Zeichnen Sie Workflows für jede dieser Reisen und richten Sie sie mit ClickUp Automatisierungen um automatisch ausgelöst zu werden.

E-Mail-Automatisierung mit ClickUp

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Vorlagen für Automatisierungen oder entwerfen Sie Ihre eigene mit ClickUp. Hier sind ein paar Marketing- und Projektmanagement-Automatisierungen, die Sie einrichten können.

Senden Sie eine Willkommens-E-Mail, wenn sich ein Benutzer für den Newsletter anmeldet

Senden Sie den Retention Workflow, wenn der Kunde einen Kauf abbricht

Senden Sie automatisierte Geburtstagswünsche mit benutzerdefinierten Rabatt Codes

Senden Sie Nurture-Kampagnen an inaktive Konten

Bonus: Sehen Sie sich die wichtigsten kampagnenmanagement tools die Sie als Teil Ihres Marketing-Stacks in Betracht ziehen sollten.

Erstellen Sie wiederverwendbare Inhalte

Erstellen oder laden Sie Inhalte hoch, die mit den zu automatisierenden Workflows einhergehen. Verwenden Sie ClickUp Docs, um Markenrichtlinien aufzuschreiben. Verwenden Sie die Listenansicht, um alle Ihre visuellen Design-Assets in einer einzigen Ansicht zu sehen. Erstellen Sie mit ClickUp Formularen Mechanismen zur Lead-Erfassung und betten Sie diese in Ihre Landing Pages ein.

4. Aktivieren Sie Benutzer-Interaktionen

Der Erfolg Ihres Programms zur Automatisierung des Marketings im Unternehmen hängt davon ab, wie gut es von Ihren Teams genutzt wird. Machen Sie es ihnen leicht.

universelle Suche und KI-Antworten mit ClickUp Brain_

Eliminieren Sie das Spiel der rollenden Stühle und bringen Sie alle Daten an einen Ort

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter auf das neue Tool

Aktivieren Sie einen einfach zu bedienenden Chatbot wie ClickUp Gehirn zur Beantwortung aller Fragen, die Benutzer haben könnten

5. Dashboards einrichten

Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Metriken und richten Sie ClickUp Dashboards um sie nachzuverfolgen. Verfolgen Sie die Kampagnenleistung, den Fortschritt des Projekts, die Produktivität des Teams, den Zeitaufwand für Marketingaufgaben und vieles mehr.

Marketing Dashboards mit ClickUp

Wenn es um die Verwaltung sozialer Medien geht, ist kein anderes Tool so robust wie ClickUp. Wenn Sie alles wissen wollen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt vor sich geht, kann Ihnen kein anderes Tool den gleichen Einblick geben.

Sarah Lively, Leiterin der Abteilung Social Media, Cartoon Network

6. Test-Kampagnen durchführen

Bevor Sie aufs Ganze gehen, sollten Sie ein paar Testkampagnen durchführen. Wählen Sie eine kleine Gruppe von Benutzern aus und führen Sie für sie Test-Automatisierungen durch. Überprüfen Sie, ob die Workflows wie vorgesehen funktionieren. Vergewissern Sie sich auch, dass die von Ihnen eingerichteten Dashboards die Leistung korrekt wiedergeben.

7. Planen Sie Überprüfungen und kontinuierliche Verbesserungen

Moderne Enterprise Marketing Automatisierung ist keine einmalige Sache, die erledigt ist. Wenn sich Situationen weiterentwickeln, mehr Daten gesammelt werden und mehr Erkenntnisse vorliegen, müssen auch die Automatisierungen optimiert werden.

Um dies zu gewährleisten, sollten Sie regelmäßige Überprüfungen mit dem Team einrichten. Verfolgen Sie die Effektivität der einzelnen automatisierten Workflows und optimieren Sie sie gegebenenfalls. Eliminieren Sie Workflows, die nicht funktionieren, und experimentieren Sie regelmäßig mit neuen Workflows.

Automatisierung von Prozessen und Beschleunigung von Marketing-Ergebnissen mit ClickUp

In der digitalen Welt ist ein gutes Kundenerlebnis die Grundlage für den Erfolg eines Geschäfts. Automatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Die Bereitstellung personalisierter Erlebnisse für zahlreiche Kunden über verschiedene Kanäle hinweg erfordert ein robustes Programm zur Automatisierung des Marketings.

Die Wirksamkeit dieses Programms hängt von vier Komponenten ab: Menschen, Prozesse, Technologie und Daten.

Der virtuelle Workspace von ClickUp ist so konzipiert, dass alle diese vier Komponenten problemlos verwaltet werden können. ClickUp ermöglicht es Menschen, zusammenzukommen und effektiv zusammenzuarbeiten. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, genau die richtige Menge an Informationen für die richtigen Personen mit der richtigen Zugriffskontrolle freizugeben.

Tools für die Zusammenarbeit und Automatisierung helfen bei der Rationalisierung dieser Prozesse. Sie bieten Sichtbarkeit für jeden Touchpoint in Echtzeit, und ihre vielfältigen Integrations- und Datenfunktionen helfen Teams, Trends im Kontext zu verstehen.

ClickUp vereint Marketing- und Projektmanagement-Funktionen, um eine umfassende Kontrolle über Ihre Wachstumsanstrengungen zu ermöglichen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .