KI vs. von Menschen erstellte Inhalte: Vor- und Nachteile

Während der Recherche für diesen Blogbeitrag bat ich Verse by Verse, Googles „experimentelle KI-gestützte Muse“, ein Gedicht über robotische Vorstellungskraft zu schreiben, das die Stile von Edgar Allan Poe, Emily Dickinson und Ralph Waldo Emerson vereint. Das Ergebnis lautet wie folgt.

Von KI generiertes Gedicht unter Verwendung von „Verse by Verse“ von Google Research

Von der Poesie über die Literatur und das Marketing bis hin zum Kino – künstliche Intelligenz (KI) etabliert sich zunehmend als wichtiges Werkzeug. Nach letzter Zählung gab es 603 KI-Schreibassistenten, darunter auch unser eigenes ClickUp Brain. Jede Schreibsoftware, von Google Docs bis hin zu Quillbot, verfügt mittlerweile über integrierte KI.

Andererseits nutzt bereits mehr als die Hälfte der von Salesforce befragten Marketingfachleute generative KI für ihre Arbeit oder experimentiert damit. In Form von Text, Bildern und sogar Videos erstellen Teams Inhalte mit KI. Ob es uns gefällt oder nicht: KI-generierte Inhalte existieren bereits neben von Menschen erstellten Inhalten.

Wenn Sie sich auf diese Realität einlassen und verstehen möchten, wie beide Bereiche zusammenwirken (oder auch nicht), finden Sie hier eine Einführung in die Vor- und Nachteile von KI-generierten Inhalten.

KI-Inhalte verstehen

Bevor wir uns mit der Debatte um KI-generierte Inhalte versus von Menschen verfasste Inhalte befassen, wollen wir zunächst verstehen, wie das funktioniert.

Was sind KI-Inhalte?

KI-generierte Inhalte beziehen sich auf alle Texte oder Medien, die von Algorithmen des maschinellen Lernens als Reaktion auf menschliche Eingaben (sogenannte Prompts) erstellt werden. Sie können KI-Tools zur Erstellung von Inhalten wie ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini usw. nutzen, um Inhalte zu erstellen.

Wie funktionieren KI-generierte Inhalte?

Ein typischer Ablauf zur Erstellung von KI-Inhalten würde wie folgt aussehen.

Wählen Sie Ihr tool

Öffnen Sie ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten. Je nach Ihren Anforderungen, der Benutzerfreundlichkeit, dem Preis usw. können Sie aus einer Reihe von heute verfügbaren KI-Textgeneratoren wählen.

Geben Sie der KI eine Eingabe

Geben Sie eine Beschreibung des Inhalts ein, den Sie erstellen möchten. Sie könnten zum Beispiel sagen: „Schreibe einen Twitter-Beitrag über mein Kennenlern-Ereignis heute Abend“ oder „Was ist Rapid Application Development?“.

Überprüfen Sie das Ergebnis

Die KI nutzt Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), um Ihre Eingaben zu verstehen und passende Antworten zu generieren. Prüfen Sie diese auf ihre Eignung für Ihre Bedürfnisse.

Verfeinern Sie das Ergebnis

Sie müssen den ersten Entwurf nicht unverändert übernehmen. Geben Sie der KI zusätzliche Anweisungen. Als Beispiel könnten Sie sagen: „Gliedern Sie dies in Stichpunkte“ oder „Verwenden Sie mehr Filmreferenzen“.

Überprüfen Sie die Qualität der Ergebnisse

KI ist nicht allwissend. Bei der Erstellung von KI-Inhalten besteht die Gefahr von Ungenauigkeiten, Halluzinationen und manchmal sogar von wirrem Geschwafel. Führen Sie daher eine gründliche Qualitätsprüfung durch.

Jetzt sind Sie bestens gerüstet, um die KI-generierten Inhalte ganz nach Ihren Bedürfnissen einzusetzen. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Anwendungsmöglichkeiten für KI-Inhalte.

Wie nutzt man KI-Inhalte?

Sie können KI-Inhalte für alle Zwecke nutzen, für die Sie auch von Menschen verfasste Texte verwenden. Hier einige Beispiele:

Brainstorming: Nutzen Sie das KI-Tool, um Ideen zu sammeln, Gliederungen und erste Entwürfe zu erstellen usw., denen Sie später eine persönliche Note verleihen können.

Wiederverwendung von Inhalten: Sobald Sie eine Form von Inhalt erstellt haben, nutzen Sie KI, um ihn für andere Zwecke wiederzuverwenden. Als Beispiel könnten Sie einen Blogbeitrag in die KI eingeben und um Folgendes bitten:

Kurze Zusammenfassung

Meta-Titel und Beschreibung

Social-Media-Beiträge

Werbeaktionen per E-Mail-Newsletter

Suchmaschinenanzeigen

Skalierung von Inhalten: Wenn Sie E-Commerce-Beschreibungen für eine große Anzahl von Produkten verfassen, ist KI ein fantastisches Tool. Sie kann automatisch Inhalte für Ihre Produktseiten erstellen, die dem Ton und Stil Ihrer Marke entsprechen.

Übersetzung: Auch wenn KI nicht in allen Sprachen gleichermaßen versiert ist, ist sie ein effektives Tool für Übersetzungen. Insbesondere bei groß angelegten Projekten wie Bedienungsanleitungen, Untertitelung usw. kann KI eine große Hilfe sein.

Dies bringt zahlreiche Vorteile mit sich.

Vor- und Nachteile der Verwendung von KI-generierten Inhalten

Generative KI eröffnet Möglichkeiten zur Erstellung von Inhalten, wie sie bisher keine andere Technologie geboten hat. Ihre Vorteile übertreffen bei weitem alles, was digitale Tools zu bieten haben.

Skalierbarkeit

Der größte Vorteil von KI ist die Skalierbarkeit, die sie bietet. Jedes KI-Tool benötigt nur 2–3 Sekunden, um den ersten Entwurf eines gesamten Blogbeitrags zu jedem beliebigen Thema zu erstellen, egal wie komplex dieses auch sein mag. Stellen Sie sich vor, wie viele erste Entwürfe Sie an jedem Arbeitstag generieren können! Ganz zu schweigen davon, dass KI tatsächlich rund um die Uhr arbeiten kann.

Effizienz

KI-Tools sind effizient bei der Erstellung von Inhalten in großem Umfang. Sie steigern jedoch auch die Effizienz menschlicher Teams.

Da sie sofort erste Entwürfe zu jedem Thema generieren, beseitigen sie Schreibblockaden

Indem KI Inhalte zur Verfügung stellt, mit denen gearbeitet werden kann, reduziert sie den Zeitaufwand für Autoren beim Schreiben

Indem sie als Sparringspartner fungiert, hilft die KI dem menschlichen Autor, Ideen zu entwickeln und Ergebnisse zu sehen, ohne diese zu bewerten.

Durch die Einbeziehung aller notwendigen Datenpunkte minimiert KI den Rechercheaufwand

Mit Rechtschreibprüfung, Korrekturlesen und Bearbeitung steigert KI die Effizienz in jeder Phase des Schreibprozesses.

Verbesserte Suchmaschinenoptimierung

KI-Tools für Inhalte gehören zu den effektivsten SEO-Tools, die Autoren unterstützen. Sie bieten nicht nur relevante Keyword-Vorschläge, sondern zeigen auch, wie diese organisch in den Artikel integriert werden können, damit Ihre Inhalte in Suchmaschinen gut ranken.

Konsistenz

Müssen Sie einen Styleguide befolgen? Müssen Sie einen einheitlichen Ton beibehalten? Haben Sie eine Markenbotschaft, die überall integriert werden muss? Kein Problem. KI-Tools können sicherstellen, dass alle Ihre Inhalte diese Richtlinien konsequent und angemessen befolgen.

Trotz ihrer vielen Vorteile sind KI-Inhalte nicht perfekt. Einige entscheidende Nachteile sind die folgenden.

Eingeschränkte Kreativität

Im Kern nimmt ein KI-Tool vorhandene Daten aus verschiedenen Quellen und wandelt sie in verständliche Antworten auf bestimmte Fragen um. Trotz ihrer Fähigkeit, Inhalte zu erstellen, ist KI also durch die Grenzen der Daten eingeschränkt, mit denen sie trainiert wurde.

Noch wichtiger ist, dass KI noch keine originellen Ideen entwickeln kann. Sie kann zwar Inspiration wecken und menschlichen Autoren einen Einblick in neue Möglichkeiten geben. Aber KI selbst ist sozusagen noch nicht kreativ. Wenn also zwei menschliche Autoren dasselbe tool nutzen, um über dasselbe Thema zu schreiben, könnten ihre Texte am Ende einfach nur Kopien voneinander sein.

Fragwürdige Qualität

Jeder KI-Inhalt-Generator verfügt über einen Haftungsausschluss, wie beispielsweise dieser von Google Gemini:

„Gemini kann ungenaue Info anzeigen, auch über Personen, daher sollten Sie die Antworten unbedingt überprüfen.“

Der Grund dafür ist, dass KI bei der Erstellung von Inhalten noch nicht zuverlässig ist. Einige Qualitätsprobleme, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden, sind:

Ungenauigkeiten : KI erfindet Fakten, Ereignisse und andere Informationen

Redundanzen : KI wiederholt sich oder, schlimmer noch, verkompliziert oder verzerrt vorhandene Informationen

Fehlender Kontext : KI ist noch nicht in der Lage, die Nuancen verschiedener kultureller Kontexte zu verstehen

Mangelnde Tiefe : Von KI generierte Inhalte können manchmal oberflächlich sein und oft bestehendes oder sogar veraltetes Wissen wiederkäuen, ohne neue Erkenntnisse zu liefern.

Unnatürliche Sprache : Ironischerweise können KI-generierte Inhalte unnatürlich, holprig, roboterhaft und emotionslos wirken

Plagiate: Letztendlich wird KI anhand öffentlich zugänglicher Daten trainiert, was bedeutet, dass Probleme rund um Urheberrecht und Plagiate nach wie vor eine sehr graue Zone darstellen.

Die Notwendigkeit menschlicher Eingriffe

Kein KI-Tool erstellt heute Inhalte, die ohne menschliches Eingreifen veröffentlicht werden können. Jedes Tool weist auf die Risiken der KI hin und ermutigt die Benutzer, eigene Qualitätskontrollprozesse zu entwickeln.

Das bedeutet, dass Unternehmen trotz des Einsatzes von KI-Tools nach wie vor menschliche Autoren, Editors und Korrektoren benötigen, um die Inhalte veröffentlichungswürdig zu machen. Die Einbindung von Menschen als Aufseher in den Prozess bringt außergewöhnliche Vorteile mit sich, die KI bislang noch nicht nachbilden kann. Darauf gehen wir als Nächstes ein.

Die Vor- und Nachteile von von Menschen erstellten Inhalten

Auf derselben Skala, auf der wir KI-generierte Inhalte bewertet haben, wollen wir uns nun auch die von Menschen verfassten Inhalte ansehen. Ihre größten Vorteile sind:

Kreativität : Menschliche Autoren bringen oft Nachdenklichkeit, Fantasie und einige ihrer eigenen Lebenserfahrungen in ihre Inhalte ein – etwas, das KI niemals erreichen kann

Genauigkeit : Menschen erkennen Ungenauigkeiten in ihrer Arbeit eher und führen gründliche Faktenprüfungen durch

Verantwortlichkeit : Autoren sind für das, was sie schreiben, verantwortlich; sie erhalten eine Autorenzeile!

Kritisches Denken : Autoren hinterfragen den Status quo, bewerten das, was sie sehen und hören, kritisch und liefern Erkenntnisse, die AI nicht liefern kann.

Kontextuelles Verständnis: Menschen können ihre Inhalte unter Berücksichtigung kultureller Sensibilität und Inklusivität sowie als Reaktion auf Feedback anpassen.

Der größte Nachteil von von Menschen verfassten Inhalten ist jedoch, dass sie durch menschliche Fähigkeiten begrenzt sind. Ein einzelner Autor kann nur eine begrenzte Menge zu erledigen haben. Und trotz des Aufwands machen Menschen Fehler. Sie irren sich, missverstehen Dinge und haben in manchen Fällen einfach einen schlechten Tag.

Das soll nicht heißen, dass KI-Inhalte nutzlos oder von Menschen verfasste Inhalte voreingenommen sind. Im nächsten Abschnitt sehen wir uns an, wie Sie beide unterscheiden oder kombinieren können, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Unterscheidung zwischen von Menschen erstellten und KI-generierten Inhalten

Einfach ausgedrückt: Von Menschen erstellte Inhalte werden von einer Person geschrieben. KI-generierte Inhalte werden von einem Algorithmus geschrieben. In der heutigen Welt ist die Unterscheidung jedoch nicht so einfach. Was ist zum Beispiel, wenn ein Mensch KI nutzt, um die Gliederung zu entwerfen, den Inhaltsentwurf aber selbst schreibt? Gilt das Korrekturlesen auch als Teil des Schreibens?

Solche existenziellen Fragen heben wir uns für einen anderen Tag auf. 🤷

Heute konzentrieren wir uns auf die Schlüssel-Unterschiede zwischen von Menschen erstellten und KI-generierten Inhalten.

Kreativität

Menschen sind von Natur aus kreativ. Von der Ilias bis hin zu TikTok ist menschliche Kreativität für jedes einzelne Tool und jede Technologie um uns herum verantwortlich. Daher werden von Menschen erstellte Inhalte immer das Potenzial haben, Fantasie und pure Kreativität auf eine Weise zum Ausdruck zu bringen, wie es KI einfach nicht kann.

KI-Inhalte sind eine Neuauflage dessen, was bereits existiert. Da Menschen durch Geschwindigkeit und Produktionsvolumen begrenzt sind, kann KI niemals etwas völlig Originelles hervorbringen. Da zudem alle Inhalte durch die Eingaben eines Menschen initiiert werden, kann man mit Sicherheit sagen: Wenn hier Fantasie im Spiel ist, dann stammt sie vom Benutzer.

Menschlicher Autor 1️⃣ KI 0️⃣

Effizienz

Jeder Autor hat Schwierigkeiten, Inspiration zu finden und kontinuierlich Inhalte von einer bestimmten Qualität zu erstellen. Ganz gleich, wie erfahren oder gut ausgebildet Sie sind: Es gibt einen Limit-Wert dafür, wie viele Inhalte Sie innerhalb eines 8-Stunden-Arbeitstages erstellen können.

KI hat dieses Problem eigentlich nicht. Ihre freundliche KI aus der Nachbarschaft wird keinen Schreibblock haben, wenn Sie sie bitten, einen 1000-Wort-Aufsatz zu verfassen. Sie wird nicht mit Inspirationsmangel oder einer kreativen Flaute zu kämpfen haben. Daher sind KI-generierte Inhalte effizienter und konsistenter, als es von Menschen verfasste Inhalte jemals sein können.

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Subjektivität und emotionale Tiefe

Menschen haben Lebenserfahrungen. Über Klassen, Kasten, Ethnien, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung usw. hinweg gibt es eine Vielzahl von Erfahrungen, die großartige Erzählungen mit emotionaler Tiefe ergeben. Dies ist für menschliche Leser (die nach wie vor die größte Zielgruppe darstellen) zudem nachvollziehbarer und bewegender.

Die meisten KI-Tools werden anhand bestehender Datensätze trainiert, was bedeutet, dass sie über keine eigene Intelligenz verfügen. Das macht sie bei der Erstellung von Geschichten etwas eintönig und uninteressant. Dies ist jedoch nicht mit Objektivität zu verwechseln. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein ganz neues Konzept, das wir als Nächstes untersuchen werden.

Menschlicher Autor 1️⃣ KI 0️⃣

Voreingenommenheit

Jeder Mensch ist durch das Wissen, das er aus seinen Erfahrungen gewonnen hat, voreingenommen. Alle Inhalte, die er erstellt, sind ein Produkt dieser Voreingenommenheit.

Ein Grafikdesigner, der beispielsweise der Meinung ist, dass Bewerber mit Tattoos für ein professionelles Umfeld ungeeignet sind, würde möglicherweise niemals Bilder erstellen, auf denen solche zu sehen sind.

Andererseits wird KI anhand von Daten trainiert, die von Menschen erstellt wurden. Deren Vorurteile spiegeln sich in den Algorithmen wider.

In einem berüchtigten Incident lernte beispielsweise ein KI-Lebenslauf-Screener, der anhand der Lebensläufe bestehender Mitarbeiter trainiert worden war, denjenigen eine hohe Punktzahl zu geben, die Baseball oder Basketball als Hobbys angaben, während er für Softball Punkte abzog.

Kurz gesagt: Voreingenommenheit ist keine Frage von Mensch gegen /AI. Voreingenommenheit ist dem Menschen angeboren und daher auch der /AI inhärent. Ein Mensch kann diese Voreingenommenheiten jedoch erkennen (entweder selbst oder wenn beispielsweise ein Vorgesetzter ihn darauf hinweist) und daran arbeiten, sie abzulegen.

Eine KI muss speziell dafür programmiert werden, um alles zu erledigen

Menschlicher Autor 0️⃣KI 0️⃣

Angesichts des aktuellen Stands der generativen KI überwiegen die Vorteile von von Menschen verfassten Texten gegenüber denen von KI-Inhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie KI-Inhalte gänzlich meiden sollten. Tatsächlich ist die durch KI erzielte Effizienz außerordentlich wertvoll, wenn sie in Verbindung mit menschlicher Vorstellungskraft, Originalität und Qualitätskontrolle genutzt wird.

Zusammenfassend lässt sich der Unterschied zwischen von Menschen erstellten und KI-generierten Inhalten wie folgt darstellen.

Feature KI-generierte Inhalte KI-generierte Inhalte Originalität Möglicherweise hoch Sehr niedrig Effizienz Gering bis mäßig Sehr hoch Konsistenz Moderieren Sehr hoch Skalierbarkeit Anspruchsvoll und kostspielig Einfacher und kostengünstiger Voreingenommenheit Möglich Möglich Zuverlässigkeit Hoch, wenn kritisches Denken angewendet wird Nachteil: KI kann Halluzinationen erzeugen und ungenau sein Qualität Mäßig bis hoch, mit konkreten und relevanten Beispielen Gering bis mäßig, mit Redundanzen und holpriger Sprache Am besten geeignet für Bedarf an kreativen und ansprechenden Inhalten (z. B. Romane, Essays, Marketinginhalte) Standardisierte und wiederholbare Anforderungen an den Inhalt (z. B. technische Dokumentation, Meta-Beschreibungen, Video-Transkripte)

Menschliche Kreativität und KI-Effizienz verbinden

Auch wenn Sie vielleicht leidenschaftlich über Mensch vs. KI debattieren, gebietet die Praxis, dass der beste Weg in die Zukunft eine durchdachte Kombination aus beidem ist. Hier erfahren Sie, wie das in der Praxis mit einem virtuellen Workspace wie ClickUp funktioniert.

KI als Inspirationsquelle; Menschen als Schaffer von Wert

Der derzeit beste Anwendungsfall für KI ist die Inspiration und Ideenfindung. Öffnen Sie ein KI-Schreibtool wie ClickUp Docs und nutzen Sie das KI-Tool von ClickUp, um entweder Ihre Eingabe einzugeben und mit einem ersten Entwurf zu beginnen oder den Inhalt eines fertigen Entwurfs zusammenzufassen.

Integrieren Sie ClickUp Brain direkt in Ihre Dokumente

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Probieren Sie die Vorlage zum Verfassen von Inhalten von ClickUp aus – eine einfache Möglichkeit, ansprechende und hochwertige Inhalte zu erstellen.

KI für die Recherche; Menschen für die Erkenntnisse

KI-Chatbots sind hervorragende Rechercheassistenten. Haben Sie sich schon einmal gefragt: „Wie lautet das Wort für…?“ Ihr Rechercheassistent kann Ihnen helfen. Haben Sie vergessen, wo Sie Ihr bearbeitetes Dokument gespeichert haben? Connected Search kann Ihnen helfen. Benötigen Sie Organisationsdaten aus Ihrem Projektmanagement-Tool? ClickUp Brain hat die Antworten.

ClickUp Brain, Ihr perfekter Forschungsassistent

Wenn Sie jedoch Inhalte für einen Bericht oder ein Angebot erstellen, ist Ihre menschliche Einsicht gefragt. KI-basierte Dokumentenzusammenfasser können Ihnen die Informationen liefern, die Sie benötigen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

Ihr Projektmanagement-Tool zeigt beispielsweise an, dass Ihre Teams durchschnittlich zwei Wochen benötigen, um jeden Blogbeitrag zu veröffentlichen. Es könnte sogar darauf hinweisen, dass sich dieser Zeitaufwand von einer Woche erhöht hat, was vor sechs Monaten noch der Standard war. Dies könnte jedoch bedeuten:

Die Größe Ihres Teams ist kleiner geworden

Ihre Teams sind ausgebrannt

Die Länge und Qualität Ihrer Inhalte haben zugenommen

Sie haben die Anzahl der Blogbeiträge reduziert und konzentrieren sich stattdessen auf Video-Inhalte

Solche Erkenntnisse und die entsprechenden Elemente müssen nach wie vor von einem denkenden Menschen kommen.

Übrigens: Wenn Sie ein Team von Autoren leiten, finden Sie hier eine Einführung in den Einsatz von KI im Content-Marketing, die Ihnen vielleicht weiterhilft.

Menschen für die Kreativität; KI für die Skalierbarkeit

Nehmen wir das Beispiel von Inhalten für Marketingmaterialien. Es gibt eine Fülle an veröffentlichten Inhalten. Selbst für die längsten Long-Tail-Keywords gibt es Hunderte von Seiten mit Inhalten. Was ein erfolgreiches Unternehmen von den anderen unterscheidet, ist, wie einzigartig, fesselnd, interessant und wertvoll seine Inhalte sind. Dies erfordert menschliche Vorstellungskraft.

Von da an kann die KI übernehmen. Sie kann Texte Korrektur lesen und auf Konsistenz in Ton und Stil prüfen. Sie kann Material für die Verteilung in sozialen Medien, E-Mails, Video-Skripte usw. erstellen. KI kann Inhalte zudem mühelos für verschiedene Zielgruppen personalisieren.

Auf diese Weise können Unternehmen durch die Kombination der Kreativität des Menschen mit der Effizienz der KI wirklich außergewöhnliche Inhalte erstellen.

Optimieren Sie Ihren Prozess der Inhalt-Erstellung mit ClickUp

Um ein Gedicht zu schreiben, musst du bei Googles „Verse by Verse“ einige Schritte zu erledigen haben, z. B. den poetischen Stil auswählen, drei Verfasser als Musen auswählen und auch die erste Zeile schreiben. Sobald du dies getan hast, bietet dir die KI verschiedene Optionen zur Auswahl – hier musst du die nächste Zeile selbst auswählen.

Der Punkt ist, dass generative KI (noch) kein empfindungsfähiges Wesen ist, das eigenständig Inhalte erstellen kann. Sie ist jedoch ein sachkundiger Assistent, der bei Inspiration, Ideenfindung, Recherche, Rechtschreibprüfung, Korrekturlesen usw. helfen kann.

Es ist effizient, aber auch unzuverlässig. Es mangelt ihm an Subjektivität, aber es ist auch voreingenommen. Es ist konsistent, aber seine Qualität kann fragwürdig sein.

Trotz dieser Herausforderungen wissen begeisterte Benutzer von KI zur Inhaltserstellung, dass sie bei kluger Anwendung sehr wirkungsvoll sein kann. Sie kann in zahlreichen Anwendungsfällen als Teil des täglichen Workflows eines Autors hilfreich sein. Ob Sie nun die Zusammenfassung Ihres StandUp-Meetings, eine herzliche Abschieds-E-Mail oder die Rede des Präsidenten verfassen – KI hat etwas zu bieten.

Integriert in das Projektmanagement-Tool ClickUp kann KI dir dabei helfen, verwandte Aufgaben zu finden, Fragen zu Projekten zu beantworten, lange Dokumente zusammenzufassen, Ideen anhand von Beispielen zu vertiefen, Vorlagen für das Verfassen von Inhalten zu erstellen und vieles mehr.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.