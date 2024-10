Entdecken Sie die Vorteile des Dunklen Modus: Verbessern Sie Ihr Bildschirmzeit-Erlebnis

Erinnern Sie sich noch an die frühen Computerschnittstellen wie Teletext oder Ceefax, die einen leuchtenden grünen Text auf einem schwarzen Bildschirm zeigten? Googeln Sie sie, wenn Sie sie nicht kennen. Sie erinnern wahrscheinlich an Science-Fiction-Filme aus den 90er Jahren.

Heute bringt der dunkle Modus dieses Gefühl zurück, aber er ist mehr als nur ein cooler Look - er hilft, die Belastung der Augen zu reduzieren, die Akkulaufzeit zu schonen und die Bildschirmnutzung insgesamt zu verbessern.

In diesem Blog erfahren Sie, wie die Aktivierung des dunklen Modus die Produktivität steigern und die Konzentration verbessern kann.

Was ist der Dunkle Modus?

Der Dunkle Modus ist eine Einstellung der Benutzeroberfläche, die den standardmäßigen hellen Hintergrund mit dunklem Text in einen dunklen Hintergrund mit hellem Text ändert.

Dieser visuelle Stil verbessert die Ästhetik und bietet funktionale Vorteile, insbesondere für diejenigen, die viel Zeit mit ihren Geräten verbringen.

Wenn Sie zum Beispiel Ihr Smartphone oder Ihren Computer in den dunklen Modus schalten, können Sie die Augen entlasten und die Akkuleistung erhöhen

🧬 Lassen Sie uns einen Blick auf die Wissenschaft dahinter werfen.🧪

Elektromagnetische Energie, einschließlich des sichtbaren Lichts, wirkt je nach Wellenlänge unterschiedlich auf uns ein. Tagsüber steigern blaue Lichtwellenlängen unsere Wachsamkeit, Stimmung und Reaktionsgeschwindigkeit. Nachts sind diese blauen Lichtwellenlängen jedoch störend und können den zirkadianen Rhythmus unseres Körpers durcheinanderbringen. Daher verfügen mehrere Tools und Apps über Features, die zu wärmeren Tönen wechseln, um die Blaulichtexposition zu reduzieren.

Der Dunkler Modus erstreckt sich auf verschiedene Anwendungen und Betriebssysteme und bietet eine einheitliche Erfahrung, die schonender für die Augen und potenziell besser für die Langlebigkeit des Geräts ist

Ob beim Coding, Surfen oder Texten, der dunkle Modus bietet ein komfortableres und energieeffizienteres Benutzererlebnis.

Vorteile des Dunklen Modus

Der Dunkle Modus hat mehrere praktische Vorteile, die die Funktion des Geräts und das Wohlbefinden des Benutzers verbessern. UX-Designer nutzen den dunklen Modus für die Gestaltung zahlreicher Apps und Software-Schnittstellen.

Der Dunkle Modus bietet eine Reihe von Vorteilen, die Ihre Interaktion mit digitalen Geräten erheblich verbessern. Lassen Sie uns einige dieser Vorteile im Detail erkunden.

1. Verhindert eine Überanstrengung der Augen bei schlechten Lichtverhältnissen

Der Dunkler Modus reduziert die Überanstrengung der Augen, insbesondere in dunklen Umgebungen wie einem dunklen Raum. Durch die Verringerung der Gesamthelligkeit des Bildschirms und den Ersatz von hellem Weiß durch beruhigende dunkle Farben minimiert der Dunkler Modus die Emission von schädlichem blauem Licht.

Diese Einstellung schont Ihre Augen und verhindert die Ermüdung, die häufig bei längerer Bildschirmarbeit auftritt.

2. Schont die Akkulaufzeit Ihres Geräts

Das Umschalten in den dunklen Modus führt zu erheblichen Akkueinsparungen, insbesondere bei Geräten mit AMOLED- oder OLED-Bildschirmen, bei denen dunkle Bereiche weniger Strom benötigen

Faktencheck: Laut einer aktuellen Studie spart die Verwendung mehrerer beliebter Android-Apps im dunklen Modus bei maximaler Helligkeit bis zu 58.5% der Display-Batterie verbrauch.

Dies liegt daran, dass ein dunkler Bildschirm weniger Strom für die Beleuchtung dunkler Bereiche des Displays benötigt, wodurch der dunkle Modus eine energieeffiziente Wahl zur Verlängerung der Akkulaufzeit ist.

3. Verbessert Ihre Konzentration und Produktivität

Eine dunklere Oberfläche lenkt weniger ab und fördert die Konzentration, insbesondere bei schwachem Umgebungslicht. Dies führt zu einer besseren Produktivität, da die Benutzer über eine erhöhte Konzentration während der Arbeit bei Aufgaben wie Lesen oder Code im dunklen Modus berichten, wodurch die visuelle Konkurrenz auf dem Bildschirm minimiert wird.

Instanzen wie Programmierer und Gamer lieben den dunklen Modus, weil er die Blendwirkung reduziert, längere Sitzungen zum Programmieren oder Spielen angenehmer macht, die Belastung der Augen minimiert und ihnen hilft, sich auf detaillierte Aufgaben zu konzentrieren.

4. Erleichtert die Nutzung in der Nacht

Die Verwendung dunkler Modi in der Nacht macht die Ansicht des Bildschirms angenehmer und trägt zur Verbesserung der Schlafqualität bei, da die Exposition gegenüber blauem Licht reduziert wird, das bekanntermaßen den zirkadianen Rhythmus stört.

Diese Einstellung ermöglicht es den Benutzern, ihre natürlichen Schlafgewohnheiten beizubehalten, selbst bei nächtlicher Gerätenutzung.

5. Reduziert die Blendung auf dem Bildschirm

Der Dunkle Modus verringert die Blendwirkung des Bildschirms, was die Augen entlastet und die Ansicht in hellem Sonnenlicht oder in gut beleuchteten Bereichen angenehmer macht. Dank der verringerten Blendwirkung genießen die Benutzer bei verschiedenen Bedingungen eine gleichmäßige und komfortable Ansicht.

Zum Beispiel hilft der Dunkle Modus den Benutzern, die Blendung beim Schreiben oder Lesen von Dokumenten in Google Docs zu reduzieren, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem wird die Exposition gegenüber blauem Licht minimiert, was bei der Verwendung am Abend die Schlafqualität verbessern kann.

Verbessertes Benutzererlebnis mit Dunkler Modus

Dunkle Hintergründe verwandeln Benutzeroberflächen in visuell beruhigende Umgebungen, die das Nutzererlebnis verbessern.

Hier erfahren Sie, warum viele Entwickler und UX-Designer den dunklen Modus zur Verbesserung der Benutzererfahrung einsetzen:

1. Erleichtert das Lesen

Während der traditionelle dunkle Text auf hellem Hintergrund ein Standard für die Lesbarkeit war, bietet der dunkle Modus eine kontrastreiche, augenfreundliche Alternative, die viele als augenfreundlicher empfinden, insbesondere in schwach beleuchteten Umgebungen.

Der Dunkler Modus nutzt den hohen Kontrast zwischen Text und Hintergrund und verbessert die Lesbarkeit, ohne den Stil zu beeinträchtigen.

Eine solche verbesserte Lesbarkeit ist auch wichtig bei onboarding einer mobilen App wo Benutzer zum ersten Mal mit den Funktionen der App in Berührung kommen. Dies ist entscheidend für inhaltslastige Benutzeroberflächen, bei denen das bequeme Scannen und Aufnehmen von Informationen Benutzer an sich binden kann, die andernfalls von hellen, grellen Bildschirmen überwältigt werden könnten.

2. Verbessert die Zugänglichkeit für unterschiedliche Bedürfnisse

Der Dunkle Modus verbessert die Zugänglichkeit, indem er einen besseren Kontrast zwischen Text und Hintergrund bietet und so die Lesbarkeit für Benutzer mit unterschiedlichen visuellen Bedürfnissen, einschließlich solcher mit Sehbehinderungen, erleichtert,

Normalerweise führen UX-Designer gründliche methoden der Benutzerforschung um diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu verstehen und sicherzustellen, dass die Einstellungen für den dunklen Modus tatsächlich zugänglich sind. Mehrere UX design tools können Ihnen helfen, dies zu erkennen.

Dieser durchdachte Ansatz stellt sicher, dass die Benutzeroberfläche für Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten benutzerfreundlich ist und verschiedene visuelle Vorlieben und Bedürfnisse berücksichtigt.

Diese Inklusivität hilft den Benutzern, sich bequemer und effizienter mit dem Inhalt zu beschäftigen, und zeigt die universellen Vorteile eines gut implementierten dunklen Modus.

3. Verbessert die Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit

Klarheit im dunklen Modus bedeutet, dass Benutzer die Schlüsselelemente auf dem Bildschirm schnell erkennen und mit ihnen interagieren können. Hoher Kontrast und eine klare visuelle Hierarchie machen die Navigation auf der Oberfläche einfach, reduzieren die kognitive Belastung und erhöhen die Zufriedenheit der Benutzer.

Diese Klarheit erleichtert es den Benutzern, das Gewünschte ohne Frustration zu finden, was zu einem reibungsloseren und angenehmeren Erlebnis führt. Der Dunkle Modus sieht gut aus und fördert die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement der Benutzer.

Beispiel: E-Book-Leser stellen fest, dass sie mit dem dunklen Modus ihre bevorzugten Bücher auch nachts lesen können, ohne andere zu stören oder ihre Augen zu überanstrengen, was zu einem angenehmeren Leseerlebnis führt.

4. Fördert die Reaktionsfähigkeit des Geräts

Der Dunkle Modus stellt sicher, dass die Inhalte auf allen Geräten zugänglich und ansprechend sind. Dies ist eine der wichtigsten wichtigsten Design-OKRs für UX-Designer, wenn sie eine Anwendung oder Software entwickeln.

Es verhindert den Verlust der visuellen Qualität auf kleineren oder niedriger aufgelösten Bildschirmen, wo detaillierte Gestaltungselemente werden komprimiert und unübersichtlich.

Diese Anpassungsfähigkeit macht den dunklen Modus besonders effektiv für die Bereitstellung einer konsistenten Benutzererfahrung, ob auf einem High-End-Monitor oder einem kompakten mobilen Display.

5. Passt sich gut an unterschiedliche Umgebungen an

Sowohl der dunkle als auch der helle Modus haben ihre Vorteile, aber der dunkle Modus ist bei unterschiedlichen Bedingungen besonders vorteilhaft. Auf weißem Hintergrund minimiert er die Blendung, was besonders auf glänzenden Tablet- und Smartphone-Bildschirmen nützlich ist, die Lesbarkeit verbessert und die Augen entlastet.

In dunkleren Einstellungen trägt er dazu bei, die Klarheit und Sichtbarkeit zu erhalten, so dass die Navigation übersichtlich und effektiv bleibt. Dank dieser Flexibilität können Benutzer unabhängig von ihrer Umgebung bequem und effizient mit digitalen Inhalten interagieren.

**So haben zum Beispiel Benutzer von Microsoft Word festgestellt, dass der dunkle Modus die Augen bei Nacht entlastet und es ihnen ermöglicht, Dokumente bequem zu überprüfen und zu bearbeiten.

Erwägungen zur Barrierefreiheit im dunklen Modus

Ein dunkles Thema verbessert die Zugänglichkeit für Benutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen erheblich. Hier sind die Schlüsselüberlegungen, die den dunklen Modus zu einem wesentlichen Feature eines integrativen Systems machen design-Prozesses :

Erhöhter Kontrast : Der Dunkler Modus erhöht den Kontrast zwischen Text und Hintergrund und verbessert so die Lesbarkeit für Benutzer mit Sehbehinderungen, z. B. bei Sehschwäche

: Der Dunkler Modus erhöht den Kontrast zwischen Text und Hintergrund und verbessert so die Lesbarkeit für Benutzer mit Sehbehinderungen, z. B. bei Sehschwäche Reduzierte Augenbelastung : Durch die Verringerung der Gesamthelligkeit und die Reduzierung der Exposition gegenüber grellem blauen Licht beugt der Dunkle Modus der Ermüdung der Augen vor und erleichtert es dem Benutzer, sich über einen längeren Zeitraum mit dem Inhalt zu beschäftigen

: Durch die Verringerung der Gesamthelligkeit und die Reduzierung der Exposition gegenüber grellem blauen Licht beugt der Dunkle Modus der Ermüdung der Augen vor und erleichtert es dem Benutzer, sich über einen längeren Zeitraum mit dem Inhalt zu beschäftigen Farbempfindlichkeit und Differenzierung: Der Dunkle Modus kommt Benutzern zugute, die empfindlich auf helles Licht reagieren oder unter Bedingungen wie Photophobie leiden. Durch die Verwendung von kontrastreichem, hellem Text auf schwarzem Hintergrund lassen sich die Elemente der Benutzeroberfläche besser unterscheiden

Der Dunkle Modus kommt Benutzern zugute, die empfindlich auf helles Licht reagieren oder unter Bedingungen wie Photophobie leiden. Durch die Verwendung von kontrastreichem, hellem Text auf schwarzem Hintergrund lassen sich die Elemente der Benutzeroberfläche besser unterscheiden Benutzerfreundlichkeit bei Nacht: Der Dunkler Modus reduziert das Licht auf den Bildschirmen der Geräte, was die Nutzung in dunklen Umgebungen angenehmer macht und den Schlafrhythmus weniger stört

Der Dunkler Modus reduziert das Licht auf den Bildschirmen der Geräte, was die Nutzung in dunklen Umgebungen angenehmer macht und den Schlafrhythmus weniger stört Universelles Design: Durch die Implementierung des dunklen Modus können die Designer ein breiteres Publikum ansprechen, einschließlich derjenigen, die aus Gründen der Barrierefreiheit eine dunklere Oberfläche bevorzugen oder benötigen

Wie Sie den Dunklen Modus für verschiedene Geräte aktivieren

Sie können den dunklen Modus für verschiedene Geräte aktivieren, um eine komfortablere Ansicht zu erhalten, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den dunklen Modus auf verschiedenen Plattformen aktivieren können, beginnend mit Apple-Geräten:

1. Für iPhones, iPads und iPod Touch

via PCMAG

Einstellungen öffnen : Öffnen Sie zunächst "Einstellungen" auf Ihrem Gerät

: Öffnen Sie zunächst "Einstellungen" auf Ihrem Gerät Anzeige und Helligkeit : Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Anzeige und Helligkeit"

: Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Anzeige und Helligkeit" Dunkelmodus auswählen: Sie sehen zwei Optionen, "Hell" und "Dunkel" Tippen Sie auf "Dunkel", um den dunklen Modus zu aktivieren

Sie sehen zwei Optionen, "Hell" und "Dunkel" Tippen Sie auf "Dunkel", um den dunklen Modus zu aktivieren Automatische Einstellungen: Optional können Sie den Dunkelmodus so einstellen, dass er sich bei Sonnenuntergang oder zu einer bestimmten Zeit automatisch einschaltet. Tippen Sie einfach auf "Automatisch" und gehen Sie dann zu "Optionen", um den Dunkelmodus nach Ihren Wünschen einzustellen

2. Für Android-Geräte

via LifeWire

Einstellungen öffnen: Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen" in Ihrer App-Schublade oder im Schatten der Benachrichtigungen

Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen" in Ihrer App-Schublade oder im Schatten der Benachrichtigungen Anzeige: Navigieren Sie zum Abschnitt "Anzeige" im Menü "Einstellungen"

Navigieren Sie zum Abschnitt "Anzeige" im Menü "Einstellungen" Dunkle Themen: Suchen Sie nach einer Option mit der Beschreibung "Thema", "Dunkler Modus" oder "Nachtmodus" Die Terminologie variiert je nach Android Version und Gerätehersteller

Suchen Sie nach einer Option mit der Beschreibung "Thema", "Dunkler Modus" oder "Nachtmodus" Die Terminologie variiert je nach Android Version und Gerätehersteller Dunklen Modus aktivieren: Schalten Sie den Schalter um, um den Dunklen Modus zu aktivieren. Einige Geräte bieten möglicherweise zusätzliche benutzerdefinierte Optionen für mehr Kontrolle darüber, wann und wie der Dunkle Modus angewendet wird

Schalten Sie den Schalter um, um den Dunklen Modus zu aktivieren. Einige Geräte bieten möglicherweise zusätzliche benutzerdefinierte Optionen für mehr Kontrolle darüber, wann und wie der Dunkle Modus angewendet wird Automatische Einstellungen: Wählen Sie, falls verfügbar, die automatische Aktivierung des dunklen Modus auf der Grundlage der Tageszeit oder der Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten an Ihrem aktuellen Speicherort. Mit dieser Einstellung kann Ihr Gerät abends in den dunklen Modus wechseln und tagsüber in den hellen Modus zurückkehren

3. ClickUp

verbessern Sie Ihr visuelles Arbeitserlebnis mit ClickUp Dark Mode ClickUp Dunkler Modus option wandelt die primäre Hintergrundfarbe der App in Schwarz um und hilft Ihnen, eine einzigartiges ClickUp erfahrung. Dies ermöglicht Ihnen eine visuell beruhigende Oberfläche, die die Augen schont, insbesondere bei längeren Sitzungen.

Hier erfahren Sie, wie Sie den dunklen Modus in ClickUp aktivieren, um ein einzigartiges Erlebnis zu erhalten:

Für ClickUp (Browser oder Desktop-App)

Zugang zu den Themen: Klicken Sie auf den Avatar Ihres Kontos, der sich normalerweise unten links auf der Oberfläche befindet, und wählen Sie dann "Themen" aus dem Menü aus

Klicken Sie auf den Avatar Ihres Kontos, der sich normalerweise unten links auf der Oberfläche befindet, und wählen Sie dann "Themen" aus dem Menü aus Dunklen Modus umschalten: Im Menü "Themen" finden Sie die Option "Dunkler Modus". Klicken Sie auf das Toggl, um den Dunklen Modus ein- oder auszuschalten

Im Menü "Themen" finden Sie die Option "Dunkler Modus". Klicken Sie auf das Toggl, um den Dunklen Modus ein- oder auszuschalten Verwenden Sie das Command-Center: Alternativ können Sie das Command-Center öffnen, indem Sie "K" auf Ihrer Tastatur eingeben, "Thema" in die Leiste eingeben und "Thema in dunklen Modus umschalten" auswählen Diese Methode ist eine schnelle Verknüpfung zum Umschalten des Themas

Für ClickUp (Mobile App)

Seitenleiste öffnen: Wischen Sie auf der Startseite von der linken Seite des Bildschirms nach rechts oder tippen Sie auf das Seitenleistensymbol in der oberen linken Ecke, um die Seitenleiste zu öffnen

Wischen Sie auf der Startseite von der linken Seite des Bildschirms nach rechts oder tippen Sie auf das Seitenleistensymbol in der oberen linken Ecke, um die Seitenleiste zu öffnen Navigieren Sie zu den Einstellungen: Tippen Sie auf das Symbol für die Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seitenleiste

Tippen Sie auf das Symbol für die Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seitenleiste Aktivieren Sie den dunklen Modus: Scrollen Sie, um die Option Dunkler Modus zu finden, und tippen Sie auf "Ein", um sie zu aktivieren. Dadurch wird die primäre Hintergrundfarbe in der gesamten mobilen App auf Schwarz geändert

4. Andere beliebte Apps

Für Facebook

Öffne die App: Starte die Facebook App auf deinem Gerät

Starte die Facebook App auf deinem Gerät Zugang zu den Einstellungen: Tippen Sie auf das Menüsymbol (drei horizontale Linien), das sich normalerweise unten rechts (iOS) oder oben rechts (Android) auf dem Bildschirm befindet

Tippen Sie auf das Menüsymbol (drei horizontale Linien), das sich normalerweise unten rechts (iOS) oder oben rechts (Android) auf dem Bildschirm befindet Einstellungen und Datenschutz: Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Einstellungen & Datenschutz"

Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Einstellungen & Datenschutz" Thema : Suchen und wählen Sie "Thema" oder "Dunkler Modus" unter "Einstellungen"

: Suchen und wählen Sie "Thema" oder "Dunkler Modus" unter "Einstellungen" Dunklen Modus aktivieren: Wählen Sie "Dunkel", um den dunklen Modus in der gesamten Facebook App zu aktivieren

Für X (früher bekannt als Twitter)

Öffnen Sie die App: Starten Sie die X-App

Starten Sie die X-App Navigieren Sie zu den Einstellungen: Tippen Sie auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie dann "Einstellungen und Datenschutz"

Tippen Sie auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie dann "Einstellungen und Datenschutz" Anzeige und Ton: Gehen Sie zu "Anzeige und Ton"

Gehen Sie zu "Anzeige und Ton" Dunkler Modus: Schalten Sie die Option "Dunkler Modus" auf "Ein" um oder stellen Sie sie so ein, dass sie automatisch den Systemeinstellungen entspricht

Für Google Mail

Öffnen Sie die App: Starten Sie die Gmail App

Starten Sie die Gmail App Menü: Tippen Sie auf das Menüsymbol (drei horizontale Linien in der oberen linken Ecke)

Tippen Sie auf das Menüsymbol (drei horizontale Linien in der oberen linken Ecke) Einstellungen: Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Einstellungen"

Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Einstellungen" Allgemeine Einstellungen: Wählen Sie "Allgemeine Einstellungen"

Wählen Sie "Allgemeine Einstellungen" Thema: Tippen Sie auf "Thema"

Tippen Sie auf "Thema" Wählen Sie den dunklen Modus: Wählen Sie "Dunkel", um den dunklen Modus in Google Mail zu aktivieren

Nutzen Sie den Dunklen Modus, um das digitale Erlebnis zu verbessern

Der Dunkle Modus mit seinen praktischen Features verbessert das Benutzererlebnis bei allen Geräten und Anwendungen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Augen werden geschont, der Akku wird geschont und die Lesbarkeit und Zugänglichkeit wird verbessert.

Wenn Sie den dunklen Modus in Ihren täglichen Workflow integrieren, können Sie die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Geräten interagieren, verändern - ganz gleich, ob Sie bis spät in die Nacht programmieren, zwanglos surfen oder komplexe Projekte verwalten.

