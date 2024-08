Nahtloses Mobile App Onboarding erreichen: Ein Leitfaden für Entwickler

Also, ein neuer Benutzer hat Ihre App heruntergeladen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist der erste Schritt zur Förderung des Engagements, das sich in höheren Konversionsraten und geringerer Abwanderung niederschlägt.

Auch wenn Sie glauben, dass Ihre App der Hammer ist, werden nicht alle Benutzer so empfinden, vor allem, wenn die App nicht intuitiv ist. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass ein Benutzer Ihre App löscht. Deshalb ist es so wichtig, ihn mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen - und zwar sofort.

Onboarding-Flows für mobile Apps sind der beste Weg, um neue Benutzer zu orientieren. Selbst wenn Sie denken, dass Sie die einfachste App im Universum haben, ist ein schneller Onboarding-Prozess der beste Weg, um Benutzer zu halten und mehr Wert aus Ihrer mobilen Anwendung zu ziehen.

Effektive Onboarding Flows verwandeln Benutzer, die zum ersten Mal kommen, in langfristige Fans. Ganz gleich, ob Sie die Benachrichtigungen optimieren, die Onboarding-Bildschirme verfeinern oder den Anmeldeprozess vereinfachen, ein erfolgreiches App-Onboarding-Erlebnis hängt von einem guten ersten Eindruck ab.

Ein Onboarding Flow mag wie ein zusätzlicher Schritt klingen, aber wir versprechen Ihnen, dass Sie mit effektiven Benutzer-Walkthroughs viele Vorteile erzielen werden. In diesem Leitfaden erläutern wir die Bedeutung des Onboarding-Prozesses für Apps, geben unsere bevorzugten Best Practices für das Onboarding frei und zeigen Ihnen einige praktische Beispiele für Onboarding-Flows in freier Wildbahn.

Understanding Mobile App Onboarding

Erstellen Sie Roadmaps für das Onboarding und arbeiten Sie nahtlos an der App-Entwicklung mit ClickUp

Das Onboarding einer mobilen App ist ein Prozess, der neue Benutzer mit Ihrer App vertraut macht. Als Entwickler legen Sie die Onboarding-Schritte fest, die mobile Benutzer durch die Schlüssel-Features und die Kernfunktionen führen. Onboarding-Software gibt den Ton für die Benutzererfahrung an und spielt in den meisten Fällen eine große Rolle dabei, ob sich ein Benutzer mit Ihrer App beschäftigt oder sie abbricht.

Kein Druck. 👀

Onboarding hat viele Formulare, darunter:

Interaktive Komplettlösungen

Tutorials

Tooltipps

Leisten für den Fortschritt

Alle Onboarding-Prozesse für mobile Apps sollten Benutzer auf hohem Niveau durch die Umgebung der App führen und die erste Interaktion so intuitiv wie möglich gestalten. Unabhängig davon, ob Ihr Einzelziel technisch versierte Benutzer oder Technikmuffel sind, sind Onboarding-Prozesse für neue Benutzer unerlässlich. Letztendlich ist es das Ziel, erstmalige Benutzer schnell in kompetente App-Benutzer zu verwandeln.

Wir wissen, dass Sie mit der Entwicklung der eigentlichen App beschäftigt sind, aber Sie müssen sich die Zeit nehmen, einen Onboarding Flow zu entwickeln, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden das von Ihnen entwickelte Produkt nutzen. Das Onboarding einer mobilen App ist für Ihr Unternehmen in vielerlei Hinsicht von Vorteil, z. B:

Schnelles Hervorheben des Wertes und der Relevanz der App, was die Bindungsrate der Benutzer erhöht

Steigerung des Engagements der Benutzer und Verringerung der Abbrüche. Schließlich ist es wahrscheinlicher, dass ein überzeugter Benutzer ein langfristiger Benutzer wird

Höhere Bewertungen im App Store und Google Play Store, wodurch Sie sich von der Konkurrenz abheben

Progressiver Ansatz

Beim progressiven Onboarding werden die neuen Features schrittweise eingeführt. Anstatt die Benutzer mit Tutorials zu überfordern, zeigen Sie ihnen, wie die Dinge funktionieren, während sie Seite für Seite durch die App navigieren. Dies ist sinnvoll, wenn Ihre App komplexer ist oder mehrere Features hat. Anstatt neue Benutzer mit dem längsten Flow der Welt zu verschrecken, bieten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen an, um sie nicht mit zu vielen Informationen zu überfordern.

Funktionaler Ansatz

Der funktionale Ansatz, der auch als funktionsorientiertes Onboarding bezeichnet wird, ist eine nüchterne Methode, um die Kernfunktionen der App zu präsentieren. Wenn die Funktionen einer App das wichtigste Verkaufsargument sind, ist ein funktionaler Ansatz der direkteste Weg, um sie neuen Benutzern vorzustellen. Es ist ein praxisorientierterer Ansatz, der den Benutzern sofort die praktischen Einsatzmöglichkeiten der App aufzeigt und die Schlüsselfunktionen und den Gesamtnutzen bereits bei der ersten Verwendung hervorhebt.

Nutzenorientierter Ansatz

Der nutzenorientierte Ansatz hebt den Wert der App hervor. Anstatt die Features hervorzuheben, konzentrieren Sie sich darauf, wie die App das Leben des Benutzers verbessert oder erleichtert. Dieser Ansatz verdeutlicht den Wert der App für skeptische Benutzer und schafft einen starken ersten Eindruck, der die Phase für eine langfristige Bindung einleitet.

Schlüssel-Elemente des App-Onboarding

Jede App-Onboarding-Erfahrung ist anders, denn keine App ist wie die andere. Dennoch sollte das Onboarding Ihrer mobilen App die folgenden fünf Schlüssel enthalten, um die Benutzer so effizient wie möglich zu informieren.

1. Willkommens-Feature

Das Feature zur Begrüßung ist der erste Kontaktpunkt zwischen der App und dem Benutzer. Sie gibt den Ton für die Erfahrung des Benutzers an, daher ist ein gut gestalteter Willkommensbildschirm von größter Bedeutung. Ihr Willkommensbildschirm sollte nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch den Wert der App auf prägnante und ansprechende Weise vermitteln.

Der erste Eindruck ist entscheidend, daher sollten Sie Ihr Design sorgfältig durchdenken. Entwerfen Sie ein paar Optionen mit Ihren Front-End-Mitarbeitern, um zu sehen, welche Designs am besten geeignet sind, um Erstbesucher zu begeistern. 🖼️

2. Werbung für die Vorteile der App

Wenn Benutzer keinen Sinn in der Nutzung Ihrer App sehen, werden sie sie sofort wieder löschen. Die Vorteile des Herunterladens der App müssen den Wunsch des Benutzers nach einem übersichtlichen Smartphone-Startbildschirm überwiegen. Dieser Teil des Onboarding-Workflows sollte Ihr einzigartiges Wertversprechen vermitteln und aufzeigen, wie die App Probleme löst oder das Leben des Benutzers verbessert.

Sicherlich können Sie die wichtigsten Features hervorheben, aber formulieren Sie sie so, dass der Benutzer erfährt, dass die App seine Zeit wert ist. Wenn Sie sie in ein paar Sätzen zusammenfassen können, fügen Sie einen fallstudie oder zwei, um zu beweisen, dass Sie Ergebnisse erzielen.

3. Benutzer-Einstellungs- und Personalisierungs-Feature

Die Benutzer von heute sehnen sich nach Personalisierung, also zeigen Sie ihnen schnell, wie sie die App zu ihrer eigenen machen können. Mit diesem Schritt sammeln Sie Informationen vom Benutzer, um das Erlebnis der App zu optimieren. Indem Sie den Benutzern die Möglichkeit geben, ihre Präferenzen einzustellen oder ihre Zinsen auszuwählen, bietet Ihre App von Anfang an ein relevanteres, benutzerorientiertes Erlebnis.

Interaktive Komplettlösungen oder Anleitungen

Interaktive Anleitungen sind eine hilfreiche Methode, um neue Benutzer in kurzer Zeit durch die Funktionen der App zu führen. Binden Sie interaktive Elemente ein, wie z. B. Tutorials zum Durchblättern oder Pop-up-Tooltips, um den Benutzern eine praktische Lernerfahrung zu ermöglichen. Das macht das Onboarding viel ansprechender und ermutigt die Benutzer, so schnell wie möglich loszulegen.

5. Support und hilfreiche Ressourcen

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schön gestaltete SOPs, Wikis, Wissensdatenbanken und mehr zu erstellen

Der Onboarding-Prozess für mobile Apps bietet den Benutzern einen allgemeinen Ansatzpunkt, aber manche Leute haben auch nach dem Onboarding noch Fragen. Lassen Sie sie nicht hängen! Bieten Sie Support und Ressourcen für alle, die weitere Fragen haben. Bieten Sie einen umfassenden FAQ-Bereich mit SOP links, Chat-Support oder eingebettete In-App-Nachrichten, die Hilfe anbieten. Vergewissern Sie sich jedoch, dass diese Dokumentation korrekt ist. Nichts ist abschreckender als nicht hilfreiche oder veraltete Ressourcen. 📚

Best Practices für Mobile App Onboarding

Sind Sie bereit, Ihre eigene Onboarding-Erfahrung für mobile Apps einzurichten? Befolgen Sie diese Best Practices, um ein problemloses Erlebnis zu schaffen, das Ihre Benutzer lieben werden.

Nachverfolgung Ihrer Arbeit in einer Projektmanagement-Lösung

Erstellen Sie den perfekten agilen Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement zu verbessern - mit der Board-Ansicht in ClickUp

Elegante Erfahrungen sind wichtig. Lösungen für das Projektmanagement helfen Software Teams bei der Entwicklung besserer Benutzererfahrungen, die langwierige Onboarding-Prozesse überflüssig machen. Software Teams verlassen sich auf ClickUp nicht nur, um ihre Workloads zu verwalten, sondern auch, um prahlenswerte Erfahrungen zu entwerfen, die ihre Benutzer lieben. Wenn Sie in einem agilen Team arbeiten, verwenden Sie ClickUp's All-in-One Sprint Feature um Ihre Ziele in Rekordzeit zu erreichen. Es lässt sich sogar mit Ihren bevorzugten Git-Tools integrieren, sodass Sie Ihre gesamte Arbeit auf einer intuitiven Plattform zusammenfassen können. 🛠️

Benutzerdefiniert, wo Sie können

Sie möchten nicht, dass Ihr Onboarding-Prozess für mobile Apps zu einem Schnarchfest wird. Benutzer schenken personalisierten Onboarding-Erfahrungen mehr Aufmerksamkeit, also passen Sie den Prozess so weit wie möglich an. Das kann bedeuten, dass Sie ihnen die Möglichkeit geben, zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln oder sich auf ein bestimmtes Feature zu konzentrieren, das ihren Problemen entspricht. Gamification ist auch eine unterhaltsame Methode, um das Engagement zu steigern und die Aufmerksamkeit der Benutzer vom ersten Tag an zu wecken.

Testen Sie Ihre Onboarding Flows regelmäßig

ClickUp Sprint Velocity Cards in Dashboards geben Ihnen bessere und genauere Einblicke in die Prognose von Projekten

Wie effektiv ist Ihr Benutzer-Onboarding? Tools wie ClickUp Dashboards geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Metriken zur Benutzereinbindung und die Gesamtleistung. Aber selbst dann ist es immer noch gut, sich selbst ein Bild von der Erfahrung zu machen. Legen Sie Erinnerungen fest, um das Onboarding-Erlebnis mindestens einmal im Quartal zu testen, oder jedes Mal, wenn Sie größere Updates an der App vornehmen.

Denken Sie daran, dass sich das Onboarding-Erlebnis je nach Betriebssystem und Gerät unterscheiden kann, testen Sie also Ihr Onboarding-Erlebnis in mehreren Umgebungen. Wenn Sie zum Beispiel sowohl eine iOS- als auch eine Android Projekt überprüfen Sie, ob das Onboarding auf beiden Systemen gleich funktioniert.

Real-World Beispiele für erfolgreiches App Onboarding

Theorie ist schön und gut, aber wir wissen, dass Beispiele aus der realen Welt des App Onboarding Entwicklern helfen, ansprechende Erlebnisse zu schaffen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für unsere beliebtesten App-Onboarding-Erlebnisse sowie Tipps, wie Sie diese nachahmen können:

MyFitnessPal: Sie können ein MyFitnessPal-Konto entweder über Facebook oder per E-Mail erstellen, was die Erstellung des Kontos beschleunigt. Der Flow zur Begrüßung ist besonders hilfreich, da er Benutzer durch die Festlegung von Zielen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die App und sogar benutzerdefinierte Erinnerungen führt. ClickUp Ziele macht es möglich, 100% anpassbare Dashboards wie dieses zu erstellen, die es Ihnen (oder Ihren Benutzern) ermöglichen, Ziele ohne großen Aufwand nachzuverfolgen

Sie können ein MyFitnessPal-Konto entweder über Facebook oder per E-Mail erstellen, was die Erstellung des Kontos beschleunigt. Der Flow zur Begrüßung ist besonders hilfreich, da er Benutzer durch die Festlegung von Zielen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die App und sogar benutzerdefinierte Erinnerungen führt. ClickUp Ziele macht es möglich, 100% anpassbare Dashboards wie dieses zu erstellen, die es Ihnen (oder Ihren Benutzern) ermöglichen, Ziele ohne großen Aufwand nachzuverfolgen WhatsApp: Nach der Bestätigung Ihrer Telefonnummer und dem Zugriff auf Ihre Kontaktliste führt der Einführungsassistent neue Benutzer von WhatsApp durch die Features der App. Uns gefällt das Feature "Kontakte einladen", das Benutzer dazu ermutigt, ihre Freunde und Familie in WhatsApp einzuladen. Empfehlungen sind ein großer Gewinn für jede App, daher ist es ein Muss, diese Funktion in den Onboarding Flow zu integrieren

Nach der Bestätigung Ihrer Telefonnummer und dem Zugriff auf Ihre Kontaktliste führt der Einführungsassistent neue Benutzer von WhatsApp durch die Features der App. Uns gefällt das Feature "Kontakte einladen", das Benutzer dazu ermutigt, ihre Freunde und Familie in WhatsApp einzuladen. Empfehlungen sind ein großer Gewinn für jede App, daher ist es ein Muss, diese Funktion in den Onboarding Flow zu integrieren Slack: Wir finden es toll, wie der Onboarding-Prozess von Slack den Benutzern nicht nur beibringt, wie die App funktioniert, sondern auch, wie sie die App genau an ihre Bedürfnisse anpassen können. Benutzer lernen, wie man durch Kanäle navigiert, sucht, Einstellungen für die Seitenleiste verwaltet und vieles mehr. Ziemlich genaujeder Teil von ClickUp ist anpassbarsie können also kostenlos Ansichten, Hierarchien und vieles mehr ändern, um die Bedürfnisse Ihrer Benutzer zu erfüllen

Gebräuchliche Fehler bei der Einführung mobiler Apps zu vermeiden

Projektmanagement Apps wie ClickUp erledigen einen großen Teil der Arbeit für Sie, aber es ist trotzdem möglich, einen Onboarding-Fauxpas zu begehen. Halten Sie Ihre Benutzer bei Laune, indem Sie diese häufigen Fehler beim Onboarding einer mobilen App vermeiden.

Entwicklung von nicht-intuitiven Apps

Sicher, wir konzentrieren uns hier auf das Onboarding, aber die Qualität Ihrer App hat einen direkten Einfluss auf das Onboarding-Erlebnis eines Benutzers. Die Qualität der projektentwicklung betrifft also so ziemlich alles.

Es ist verlockend, ein paar Features zusammenzuklatschen, um eine App abzuschließen, aber niemand möchte eine komplexe App nutzen, die keinen Sinn ergibt. Geben Sie benutzerfreundlichen Designs und Erfahrungen von Anfang an den Vorrang und konzentrieren Sie sich auf die Erfahrung des Benutzers von projektvorschlag bis zum Abschluss.

Aufbau eines komplexen Onboarding-Prozesses

Vermeiden Sie es, den Onboarding-Prozess zu langwierig oder kompliziert zu gestalten. Die Benutzer sind daran interessiert zu lernen, wie man sich in der App zurechtfindet, aber ein langwieriger Onboarding-Prozess wird sie frustrieren. Beschränken Sie sich auf die Schlüssel-Features, die für neue Benutzer am wichtigsten sind. 📱

Features über Wert stellen

Eine Liste mit Features ist schön und gut, aber was bedeuten die Features _für Ihre Benutzer? Anstatt zu sagen: "Erhalten Sie Zugang zu mehr als 500 Vorlagen", sagen Sie: "Sparen Sie im Durchschnitt vier Stunden pro Woche."

Aber nicht jeder Benutzer sucht nach denselben Dingen. Was ist, wenn Sie Vorteile auflisten, die für die Nutzer nicht wirklich von Bedeutung sind? Um dies zu erledigen, sollten Sie eine kleine Publikumsanalyse durchführen, um herauszufinden, was Ihre Benutzer von dieser App haben möchten. Mit einer Lösung wie ClickUp ist es ein Kinderspiel, User Journeys zu erstellen, kunden-Personas und andere hilfreiche tools aus Benutzerdaten, um zu verstehen, was "Wert" für Ihre Benutzer wirklich bedeutet.

Streamline Mobile Onboarding Flows Mit ClickUp

Viele Entwickler übersehen den Wert des Onboarding für mobile Apps. Es ist verlockend, es zu überspringen, aber ein solides Onboarding steigert das Engagement der Benutzer und holt mehr ROI aus Ihrer App heraus. Sie haben bereits harte Arbeit in die Entwicklung dieser App gesteckt. Warum sollten Sie nicht noch mehr Wert aus Ihrem Aufwand ziehen, indem Sie ein hochwertiges Onboarding-Erlebnis für Ihre mobile App entwickeln?

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist Onboarding in einer mobilen App?

Das Onboarding einer mobilen App ist der Prozess der Eingewöhnung neuer Benutzer in eine App. Dies ist eine kritische Phase, in der Benutzer lernen, wie die App funktioniert. Ein erfolgreiches Onboarding beeinflusst die Bindung der Benutzer an die App, ihr Engagement und die allgemeine Zufriedenheit. Jede App ist anders, aber die meisten Onboarding-Erfahrungen umfassen Willkommensbildschirme, Tutorials und Setup-Assistenten, um den Benutzern den Umgang mit der App zu erleichtern.

2. Was sind die besten Beispiele für Mobile App Onboarding ?

MyFitnessPal, WhatsApp und Slack haben großartige Onboarding-Erfahrungen für mobile Geräte.

3. Wie erledige ich eine Onboarding App?

Verwenden Sie eine Lösung wie ClickUp, um eine intuitive Onboarding-App zu erstellen, die Benutzern eine bessere Vorstellung davon vermittelt, wie sie in Ihrer App navigieren können. Jede Onboarding App sollte enthalten: