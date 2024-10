Die 10 besten KI-Alternativen zu Leonardo zur Verbesserung Ihres Workflows

Vor ein paar Monaten steckte ich in einem kreativen Trott fest.

Ich hatte Leonardo KI für einige meiner Kunstprojekte verwendet, und obwohl es anfangs großartig war, verspürte ich den Drang, nach etwas Frischerem zu suchen.

Also nahm ich mir eine Auszeit, goss mir einen Kaffee ein und beschloss, ein Wochenende lang andere KI-Tools zu testen.

Einige Tools hatten Features, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie brauchte, während andere einen Grad an benutzerdefinierter Anpassung boten, der Leonardo AI in den Schatten stellte. Es fühlte sich an, als hätte sich mir eine ganz neue Welt der Möglichkeiten eröffnet.

Wenn Sie neugierig geworden sind, was es sonst noch gibt, sind Sie nicht allein. Ich habe eine Liste der besten Leonardo KI-Alternativen zusammengestellt, die für Sie die richtige Abwechslung sein könnten. 🗃️

Worauf sollten Sie bei Leonardo KI Alternativen achten?

Es gibt viele KI-Kunstgeneratoren die Sie als Alternative zu Leonardo KI verwenden können. Es gibt jedoch bestimmte Features, die jedes tool muss haben

Hier sind einige, auf die Sie bei Alternativen zu Leonardo AI achten sollten:

Bildqualität und -genauigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Alternative qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, die Ihren Anforderungen an Stil, Detailgenauigkeit und Kreativität entsprechen

Anpassungsmöglichkeiten: Achten Sie auf Flexibilität bei der Anpassung von Parametern oder bei der Generierung personalisierter Bilder auf der Grundlage bestimmter Eingaben oder Stile

Geschwindigkeit der Generierung: Achten Sie darauf, wie schnell die Alternative Ergebnisse liefert, insbesondere wenn Sie an zeitkritischen Projekten arbeiten

Benutzerfreundlichkeit: Bevorzugen Sie intuitive Plattformen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die das Navigieren und Generieren von Bildern erleichtert

Stilübernahme: Suchen Sie nach Tools, die Ihnen die Möglichkeit geben, Aspekte bestehender Kunstwerke und Stile auf Ihre Erstellung zu übertragen

Gemeinschaft und Support: Verfügt über eine starke Benutzer-Community oder einen zugänglichen Kundensupport, der Sie bei der Fehlerbehebung und beim Erlernen von Best Practices unterstützt

👀 Bonus: Erforschen Sie verblüffende Beispiele von KI-generierter Kunst um zu sehen, was diese Plattformen zu erledigen vermögen!

Die 10 besten KI-Alternativen zu Leonardo

Wenn Sie bereit sind, neue Optionen jenseits von Leonardo KI zu erkunden, habe ich für Sie gesorgt. 🤝

Diese zehn besten Tools haben aufregende Features, von intuitiven Schnittstellen bis hin zu fortgeschrittenen KI-Funktionen.

Ich werde erklären, warum ich sie ausgewählt habe.

1. Midjourney

Über: MidjourneyMidjourney ist ein führendes KI-gestütztes Tool, das Bilder aus Textvorgaben erzeugt. Es wird hauptsächlich über Discord betrieben und ermöglicht Benutzern die Erstellung verschiedener künstlerischer Stile, einschließlich realistischer, surrealer und abstrakter.

Ich verwende es für Grafikdesign und kombiniere es mit grafikdesign-Vorlagen um mit seinen Bearbeitungstools attraktive Logos, Poster und andere Marketingmaterialien zu erstellen.

Die besten Features von Midjourney

Generieren und bearbeiten Sie einzigartige, benutzerdefinierte Bilder mit einfachen Midjourney-Eingabeaufforderungen ### 2. Vereinfacht

Über: VereinfachtSimplified KI bietet verschiedene Möglichkeiten der Kunsterzeugung und ist damit eine konkurrenzfähige Alternative zu Leonardo KI. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt Benutzer mit unterschiedlicher künstlerischer Erfahrung und fördert die Kreativität.

Mir gefallen die interaktiven Features von Simplified. Sie können Ihre Eingabeaufforderungen anpassen und sofortige Vorschauen Ihrer Kunstwerke sehen, was den kreativen Prozess fördert und schnelle Iterationen ermöglicht.

Simplified bietet auch andere Tools, wie z. B. einen KI-Präsentationsgenerator, einen Anzeigengenerator, eine Miniaturansicht und vieles mehr, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Die besten Features von Simplified

Geben Sie ein beliebiges Wort oder eine Phrase ein, um entsprechende Bilder und verschiedene künstlerische Ergebnisse zu generieren, die von der Landschaft bis zum abstrakten Design reichen. Sie können es auch als kostenlosen Anime-KI-Generator verwenden

Erstellen Sie Bilder für verschiedene Zwecke, z. B. für Marketingmaterialien, Beiträge in sozialen Medien und persönliche Projekte

Anwendung spezifischer künstlerischer Stile durch das Simplified's Style Transfer Feature

Einschränkungen von Simplified

Unzureichendes Guthaben in der Testversion, um die Möglichkeiten des Tools zu erkunden

Limitierte benutzerdefinierte und animierte Features für fortgeschrittene Benutzer

Vereinfachte Preisgestaltung

Free Forever für immer

Vereinfachte Version: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Simplified Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4,500+ Bewertungen)

4.6/5 (4,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

3. Canva

Via: CanvaDer KI-Bildgenerator von Canva unterscheidet sich von dem von Leonardo KI durch seinen starken Fokus auf Einfachheit und Integration. Beide bieten zwar KI-gestützte Bilderzeugung, aber Canva richtet sich an ein breiteres Publikum und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sich nahtlos in die umfassende Design-Suite integrieren lässt. Außerdem ist es eines der besten Online-Tools zur Fotobearbeitung.

Es ist eine großartige Option für die Erstellung aller Arten von visuellen Inhalten, von Posts für soziale Medien bis hin zu Präsentationen und Marketingmaterialien.

Canva beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Grafiken, Sticker, Icons und Illustrationen mit Magic Media, das den Designprozess für Benutzer vereinfacht

Testen Sie verschiedene Stile für Ihre Bilder, z. B. Aquarell, Film, Neon, Farbstift und Retrowelle

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge für Ihre KI-Grafiken auf der Grundlage von Voreinstellungen und früheren Projekten, um den Designprozess zu vereinfachen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an verschiedenen KI-Kunstprojekten

Canva Beschränkungen

Der Kundensupport reagiert manchmal nur langsam

Limitierte Offline-Bearbeitungsmöglichkeiten

Kürzliche Preiserhöhungen für einige Abonnements

Canva Preise

Free Forever für immer

Canva Pro: $15/Monat/pro Benutzer

$15/Monat/pro Benutzer Canva Teams: $10/Monat/pro Benutzer

$10/Monat/pro Benutzer Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

4.7/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,000+ Bewertungen)

4. Pareto

Über: ParetoPareto (Tess KI), das vierte Programm auf meiner Liste, ist eine hochmoderne Plattform, die Funktionen für die Umwandlung von Text in Bilder bietet. Sie verfügt über außergewöhnliche KI-Fähigkeiten zur Erstellung von Bildern.

Sie unterstützt verschiedene kreative Anwendungen wie Innenarchitektur, Logo-Erstellung und Sketch-to-Image. Darüber hinaus können Sie bis zu fünf Bilder auf einmal erstellen, was die Produktivität steigert.

Das Programm verfügt außerdem über Features zur Integration mehrerer Modelle, darunter über 200 fortschrittliche KI-Kunstmodelle, darunter Leonardo AI, Midjourney und Stable Diffusion. So können Benutzer Grafiken, Bilder und Inhalte in verschiedenen Stilen und Formaten erstellen.

Pareto beste Features

Generieren Sie schnell hochwertige Bilder mit der benutzerfreundlichen Oberfläche von Pareto, die für alle Kenntnisstufen geeignet ist

Eingebenkunstaufforderungen ein und wählen Sie Ihr bevorzugtes KI-Modell, anstatt dass das Tool eines für Sie auswählt

Exportieren Sie Kunstgenerationen in mehreren Formaten mit vielseitigen Ausgabeoptionen

Pareto-Beschränkungen

Erfordert präzise und detaillierte Anweisungen, was zeitaufwändig sein kann

Die Effektivität der Plattform hängt von den Kenntnissen der Auswerter ab

Pareto-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pareto-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Adobe Firefly

Über: Adobe FireflyAdobe Firefly ist ein generatives KI-Tool, das kreative Arbeitsabläufe verbessert und damit eine hervorragende Alternative zu Leonardo AI darstellt. Seine intuitiven Features ermöglichen es Benutzern, qualitativ hochwertiges Bildmaterial zu erstellen, was es zu einer guten Alternative zu Leonardo KI macht. Wenn Sie bereits über ein integriertes Adobe-Ökosystem verfügen, ist dies eine praktische Option.

Es nutzt Machine-Learning-Modelle (ML) und große Datensätze, um aus Tausenden von Bildern zu lernen und neue Bilder auf der Grundlage von Textaufforderungen zu erstellen.

Die besten Features von Adobe Firefly

Generieren Sie KI-Kunst aus Textbeschreibungen, um realistische und abstrakte Kunst zu erzeugen

Ändern Sie Bilder mit "Generative Fill", um Elemente mit nur wenigen Worten hinzuzufügen oder zu ersetzen

Experimentieren Sie mit Farbschemata in Vektorgrafiken mit 'Vector Recoloring'

Nahtloses Arbeiten auf verschiedenen Plattformen wie Photoshop und Illustrator dank der Adobe-Integration von Firefly, die die Kontinuität Ihrer Projekte gewährleistet

Einschränkungen von Adobe Firefly

Befolgt die Anweisungen manchmal nicht genau wie vorgegeben

Erfordert eine ständige Verbindung zum Internet, da es Cloud-basiert ist, was die Offline-Bearbeitung einschränkt

Befindet sich noch in der Beta-Phase, was zu möglichen Fehlern führen kann

Adobe Firefly Preise

4,99 $/Monat/pro Benutzer

Adobe Firefly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. DALL.E 2

Über: DALL.E 2DALL.E 2 ist ein KI-Modell, das anhand von Textbeschreibungen realistische Bilder erzeugt. Es ist eine bedeutende Weiterentwicklung seines Vorgängers, DALL.E 1. Es nutzt das Diffusionsmodell, um hochwertige und fotorealistischere Bilder zu erzeugen.

Und das Beste daran? ChatGPT integriert DALL-E, so dass Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Bilder erstellen können. Ich verwende DALL.E 2 speziell zur Erstellung surrealer Bilder für verschiedene Projekte.

DALL.E 2 beste Features

Schnelligkeit und Effizienz mit Bildern, die in weniger als einer Minute erstellt werden

Benutzerdefinierte künstlerische Stile wie Pixelkunst oder Ölmalerei

Bearbeiten Sie Teile eines Bildes für präzise Anpassungen

Mehrere Elemente in einem Bild zusammenführen, um benutzerdefinierte KI-Modelle, komplexe Szenen oder Illustrationen zu erstellen

DALL.E 2 Beschränkungen

Generierten Bildern fehlt es an Tiefe und sie wirken zu abstrakt

Längere Wartezeit für komplexe Bilder

Kein Benutzerhandbuch verfügbar

DALL.E 2 Preise

Benutzerdefinierte Preise

DALL.E 2 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (30+ Bewertungen)

3.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. NachtCafe

Über: NachtCafeNightCafe ist eine vielseitige App zur Erstellung von KI-Kunstwerken, zum Freigeben und Diskutieren einzigartiger Kunstwerke. Sie verfügt über fortschrittliche Algorithmen wie Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer und CLIP-gesteuerte Diffusion. Sie können wählen, was am besten zu Ihrer künstlerischen Vision passt und hochwertige Bilder produzieren.

Das Beste daran ist, dass Sie Ihre Erstellung als physisches Kunstwerk ausdrucken können. Außerdem gibt es tolle Features für die Zusammenarbeit, wie z. B. einen Chat-Raum und tägliche KI Art Challenges.

Die besten Features von NightCafe

Passen Sie Ihre Kunstwerke an, indem Sie bestimmte künstlerische Stile oder Themen auswählen, die einen persönlichen Ausdruck ermöglichen

Feinabstimmung von Parametern wie Stilstärke, Seitenverhältnis und mehr, um die perfekte Balance in deinem Kunstwerk zu erreichen

Geben Sie Ihre Erstellung frei und erhalten Sie Feedback von der NightCafe-Community

Laden Sie Ihre Fotos hoch und verwandeln Sie sie in künstlerische Darstellungen, die persönliche Erinnerungen mit kreativem Flair zusammenführen

NightCafe Beschränkungen

Geringe Bildqualität aufgrund von Komprimierung

Zensur kann extrem werden

NightCafe Preise

KI Anfänger: $5.99/Monat

$5.99/Monat KI-Hobbyist: $9,99/Monat

$9,99/Monat AI Enthusiast: $19.99/Monat

$19.99/Monat KI-Künstler: $49.99/Monat

NightCafe Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

8. Jaspis Kunst

Über: Jaspis-KunstMit Jasper Art können Sie mit Hilfe einer Text-Eingabeaufforderung originelle, lizenzfreie Bilder und Kunstwerke erstellen. Es kombiniert Konzepte, Attribute und Stile, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Die KI-gesteuerte Technologie ist Teil der umfassenderen Jasper-Suite, die vor allem für ihre Funktionen zur Erstellung von Inhalten bekannt ist.

Sie können so viele atemberaubende KI-generierte Bilder erstellen, wie Sie möchten, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Nummer der Generationen. Die Anwendung verbessert die Auflösung der Bilder, ohne die Qualität zu beeinträchtigen; Sie müssen sie lediglich zum Hochskalieren hochladen.

Jasper Art beste Features

Erstellen Sie hochauflösende Bilder und laden Sie sie in verschiedenen Größen herunter, darunter 512×512, 1024×1024 und 2048×2048 Pixel

Verwenden Sie den "Freiform-Modus" für detaillierte Vorgaben und "Vorlagen" für bestimmte Kunststile, um auf flexible Eingabemöglichkeiten zuzugreifen

Wählen Sie aus verschiedenen künstlerischen Stilen wie Abstrakt, Anime, Digital und Surrealismus

Ändern Sie Elemente wie Stil, Medium (Aquarell- und Ölfarbe) und Schlüsselwörter (schwarz-weiß oder fotorealistisch) nach Ihren Vorstellungen

Jasper Art Beschränkungen

Der Output kann sehr allgemein sein und es fehlt an Nuancen

Kämpft oft mit komplexen Eingabeaufforderungen

Inkonsistenter Kundenservice und Support

Jasper Art Preise

Ersteller: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Pro: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Art Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

9. Stabile Diffusion

Über: Stabile DiffusionStable Diffusion erstellt fotorealistische Bilder aus Textvorgaben. Es basiert auf einem Deep Learning-Modell namens Diffusionsmodell, das die Beziehung zwischen Bildern und dem sie beschreibenden Text lernt.

Ich halte diese Plattform aufgrund ihrer Zugänglichkeit, ihrer Preisgestaltung und ihrer benutzerdefinierten Funktionen für eine großartige Option.

Stabiles Diffusionsmodell mit den besten Features

Erzeugt detaillierte und vielfältige Bilder mit hoher Detailtreue, Farbe, Genauigkeit und Fotorealismus

Genießen Sie die schnelle Bilderzeugung mit GPU-fähiger Technologie, perfekt, wenn Sie schnelle Ergebnisse benötigen

Nutzen Sie die Vorteile einer freizügigen Lizenz, die sowohl die private als auch die kommerzielle Nutzung der erzeugten Bilder erlaubt

Stabiles Diffusionslimit

Verzögerungen während der Hauptnutzungszeiten

Erfordert eine stabile Internetverbindung für optimale Leistung

Stabiler Diffusionspreis

Free Forever für immer

Pro: $10/Monat

$10/Monat Max: $20/Monat

Stabile Diffusion Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Auch gelesen: die 10 besten Software-Tools für die Produktentwicklung### 10. Designs.ai

Über: Entwürfe.aiDesigns.ai verbessert den Designprozess, indem es Ihnen die einfache Erstellung benutzerdefinierter Kunstwerke, Grafiken, Logos und Videos ermöglicht. Außerdem können Sie damit KI-Avatare erstellen.

Sie können Millionen von Bildern und Vorlagen durchsuchen, um Kunstwerke zu erstellen, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Außerdem können Sie sich in der umfangreichen Galerie für Ihr Projekt inspirieren lassen.

Designs.ai beste Features

Nutzen Sie die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche von Designs.ai, um visuell ansprechende Inhalte zu erstellen

Experimentieren Sie mit verschiedenen Stilen und Konzepten für Ihre künstlerische Vision

Exportieren Sie Ihre Designs in verschiedenen Formaten wie PNG, PDF und JPG

Verwenden Sie das 'Brand Kit', um die Markenkonsistenz zu wahren, indem Sie Ihre Farbpaletten und Schriftarten speichern

Designs.ai Beschränkungen

Für einige Designs sind manuelle Anpassungen erforderlich

Für Neueinsteiger eher kostspielig

Technischer Support für fortgeschrittene Benutzer ist langsam

Preise für Designs.ai

Basic: $29/Monat

$29/Monat Pro: $69/Monat

$69/Monat Enterprise: $199/Monat

Designs.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Andere KI-Tools für Marketing

Der Erfolg einer Design-Kampagne hängt von wirkungsvollen visuellen Elementen ab. Aber auch eine effektive Erstellung von Inhalten, projektmanagement für Designund die Zusammenarbeit sind ebenso wichtige Komponenten für den Gesamterfolg der Initiative.

Dies ist der Punkt ClickUp kommt ins Spiel - eine umfassende Lösung für Ihre Marketingstrategien.

Schauen wir uns einige seiner Features an, die diese KI-Tools perfekt ergänzen werden. 🔍

Verwalten Sie Projekte mit ClickUp Brain

Nutzen Sie ClickUp Brain, um das gesamte Wissen, die Aufgaben und das Team Ihres Projekts mit Hilfe von KI zu rationalisieren ClickUp Gehirn ist ein neuronales KI-Netzwerk, das Teil Ihres ClickUp-Workspace ist. Es bietet Unterstützung in Echtzeit, um Projektmanagement und Marketingaufwand zu verbessern.

Mit diesem Feature, das in Ihren Workflow integriert ist, wird die Erstellung von Inhalten effizienter und auf die Gesamtvision abgestimmt.

ClickUp Brain liefert Vorschläge in Echtzeit, die den Stil, die Grammatik und die Kohärenz Ihrer Texte verbessern und es einfacher machen, die richtigen Botschaften zu formulieren, die Ihr Bildmaterial ergänzen.

Effiziente Generierung von Inhalten auf Basis von Markenrichtlinien und mehr mit ClickUp Brain

Über den Inhalt hinaus sorgt ClickUp Brain für Ordnung in Ihrem Team, indem es Dokumente, Aufgaben und Schlüsselinformationen an einem Ort verknüpft, rationalisierung der Design-Zusammenarbeit.

So kann sichergestellt werden, dass alle an der Kampagne Beteiligten - von den Vermarktern bis zu den Designern - effizient zusammenarbeiten, auf derselben Seite stehen und den Erfolg der Initiative vorantreiben.

So können zum Beispiel Notizen aus Meetings oder Threads aus Unterhaltungen in Aufgaben zusammengefasst werden.

Fassen Sie Ihre Unterhaltungsthreads mit ClickUp Brain zusammen

Wie können Sie also auf ClickUp Brain zugreifen?

Ganz einfach: Klicken Sie in Aufgabenbeschreibungen, Kommentaren, benutzerdefinierten Feldern oder Dokumenten auf die Schaltfläche KI, und schon sind Sie startklar!

Sie können auch Tastenkombinationen wie "Option + K" für Mac oder "Alt + K" für Windows verwenden.

**Wussten Sie schon, dass über 143.000 Kunden ihre Arbeit mit ClickUp Brain revolutioniert haben? Es steigert die Produktivität um 30% und senkt die Kosten um 75%!

Inhaltserstellung mit ClickUp Docs

Erstklassige Inhalte sind das Rückgrat eines jeden Projekts. Worte und Bilder sollten zusammenarbeiten, um dem Publikum effektiv zu kommunizieren. ClickUp Dokumente ist ein leistungsfähiges Dokumentationstool mit integrierten KI-Funktionen und damit eine unschätzbare Ressource für Teams, die die Erstellung von Inhalten zu verbessern und das Projektmanagement.

Formatieren Sie Ihren Text effektiver mit ClickUp Docs

Verbessern Sie Ihren Inhalt mit den Formatierungstools von ClickUp Docs, z. B. Listen, Tabellen und Bilder, um schwere Inhalte aufzulockern und zu visualisieren.

Darüber hinaus können Teams dank der Echtzeit-Kollaborationsfunktionen das gleiche Dokument gleichzeitig bearbeiten.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Marketing Team vor, das Ideen für eine neue Kampagne sammelt. Ein Mitglied kann eine Gliederung entwerfen, während ein anderes visuelle Elemente hinzufügt und eine dritte Person den Inhalt überprüft - alles in Echtzeit. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Beiträge aller Beteiligten berücksichtigt werden und Entscheidungen schnell getroffen werden können, wodurch der kreative Prozess gestrafft wird.

Docs schafft auch eine zentrale Wissensbasis mit Wikis für Produktdokumentation, Style Guides und design-Briefe.

Die Umstellung auf ClickUp für alle Teams hat einen zentralen Hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, in dem sie ihre Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams nachverfolgen können. Die von ClickUp bereitgestellten Features und Tools sind großartig für CS, Sales und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

Jordan Patrick, CPO (leitender Produktmanager), Harness

Effektive Erstellung von KI-Prompts mit ClickUp

Künstliche Intelligenz scheint alles effizienter und rasanter zu machen. Eine der größten Herausforderungen für neue Ersteller von Inhalten mit KI-Generatoren ist jedoch das Prompting.

Das Schreiben effektiver Prompts, die genau das liefern, was Sie wollen, erfordert einige Übung. Und hier bietet die Vorlage von ClickUp eine solide Lösung für Sie.

ClickUp ChatGPT Aufforderungen für Marketing-Vorlagen

Diese Vorlage herunterladen

Generieren Sie effektive Prompts für alles, von kontobasiertem Marketing bis hin zu Cold-DM-Ideen mit ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template

Die ClickUp ChatGPT Prompts für Marketing-Vorlage bietet eine großartige Möglichkeit, Ihre Marketingkampagne mit mehr als 600 KI-Prompts aufzuladen.

Es gibt verschiedene Kategorien: soziale Medien, E-Mail-Kampagnen, Blogtexte und Werbetexte. So können Sie relevante Vorschläge für verschiedene Inhalte schneller finden.

Darüber hinaus verfügt die Vorlage über mehrere Kategorien, die Ihnen helfen, die richtige Aufforderung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Einige dieser Kategorien sind:

Kontobasiertes Marketing (ABM)

Zielgruppensegmentierung

Ideen für kalte E-Mails

Partner-Marketing

Optimieren Sie Ihren kreativen Workflow mit ClickUp

Wenn Sie sich mit den KI-Alternativen von Leonardo beschäftigen, sollten Sie daran denken, dass Ihre Projekte nicht isoliert ablaufen. Ob Sie eine Marketingkampagne starten, eine Produktfreigabe verwalten oder in Teams zusammenarbeiten, Design ist nur ein Teil der Gleichung.

Deshalb kann ein Tool wie ClickUp Ihren Workflow auf die nächste Stufe heben.

Mit Features wie ClickUp Brain zum Erfassen und Organisieren Ihrer Ideen, Vorlagen zum Starten der Erstellung von Inhalten und Docs zum gemeinsamen Schreiben bietet ClickUp weit mehr als Projektmanagement.

Es überbrückt die Lücke zwischen kreativem Design und der Ausführung von Aufgaben und stellt sicher, dass Ihre Prozesse bei jedem Schritt organisiert, effizient und auf Ihre Ziele ausgerichtet bleiben. 🎯 Anmeldung für ClickUp und sehen Sie sofort Ergebnisse! 🚀