Wie Pointing Poker die Planung und den Fortschritt des Teams verbessert

Die Schätzung des Aufwands für eine Aufgabe kann einer der schwierigsten Aspekte bei der Leitung agiler Teams sein. Es ist wie ein Ratespiel, bei dem zu viel auf dem Spiel steht und die Genauigkeit entscheidend ist.

Teams stehen oft vor dem Dilemma unterschiedlicher Meinungen und mangelnder Klarheit, was zu einer beeinträchtigten Ausrichtung des Projekts führt.

Warum sollte man sich nicht auf die kollektive Weisheit des Teams verlassen, anstatt sich nur auf Einzelmeinungen zu verlassen?

Poker ist eine Möglichkeit, Teams in sinnvolle Diskussionen zu verwickeln und gemeinsam zu genaueren Schätzungen zu gelangen.

Erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Projektplanung und die Zusammenarbeit im agilen Team verbessern können.

Was ist Pointing Poker?

Pointing Poker, auch Scrum Poker oder Planning Poker genannt, ist eine kollaborative Technik, die in der agilen Softwareentwicklung eingesetzt wird, um den Aufwand abzuschätzen, der für das Abschließen einer Aufgabe oder eines Features erforderlich ist.

Sie wurde ursprünglich von James Grenning im Jahr 2002 eingeführt und hat sich seitdem zu einer weit verbreiteten Praxis in Scrum- und Extreme Programming-Frameworks entwickelt.

Der Poker Pointing-Prozess ist einfach, aber effektiv.

Wie wird Pointing Poker gespielt?

Die Mitglieder des Teams verwenden nummerierte Karten, die sie verdeckt ablegen, anstatt ihre Schätzungen (des Aufwands, der zum Abschließen einer Aufgabe oder eines Features erforderlich ist) laut zu verkünden. Sobald alle ihre Karten abgelegt haben, werden die Werte gleichzeitig aufgedeckt.

Diese Vorgehensweise verhindert, dass die Schätzung einer einzelnen Person den Rest des Teams beeinflusst - eine kognitive Verzerrung, die als Ankerung bekannt ist. Nach dem Aufdecken der Karten bespricht das Team Diskrepanzen und verfeinert seine Schätzungen.

Pointing Poker kombiniert die Konsensbildung mit der Schätzung des Aufwands und ermöglicht es mehreren Teams, ihre gemeinsamen Erkenntnisse zu nutzen.

Diese Agile Schätzungstechnik fördert die offene Diskussion, bringt verschiedene Perspektiven in die Tabelle ein und sorgt dafür, dass Schätzungen genauer und runder werden. Sie ist ein leistungsfähiges Tool für die Planung, die Förderung der Zusammenarbeit und die Schaffung von Transparenz in Entscheidungsprozessen.

💡 Wussten Sie schon? User Stories sind auch bekannt als Agile Epen .

Was sind die Vorteile der Verwendung von Pointing Poker?

Pointing Poker macht Spaß und ist interaktiv und verändert die Herangehensweise agiler Teams sprint-Planung .

Sehen wir uns die wichtigsten Vorteile an:

Verbesserte Schätzungsgenauigkeit: Durch die Einbeziehung des gesamten Teams in den Schätzungsprozess trägt Pointing Poker zu genaueren Ergebnissen bei. Wie das? Jedes Mitglied des Teams bringt seine eigene Perspektive ein, was zu einer ausgewogeneren Einschätzung der Komplexität der Aufgabe und des Aufwands führt. Dieser kollektive Beitrag verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die für Aufgaben benötigte Zeit über- oder unterschätzt wird

Konsensbildung: Das herausragende Feature von Pointing Poker ist seine Fähigkeit, Konsens zu fördern. Anstatt sich auf die Schätzung einer einzelnen Person zu verlassen, erfordert der Prozess die Zustimmung aller. Dies fördert eine integrative Umgebung, in der auch weniger stimmgewaltige Mitglieder des Teams ihre Erkenntnisse freigeben können

Lücken erkennen und Anforderungen verbessern: Wenn die Mitglieder des Teams ihre Schätzungen rechtfertigen, weisen sie häufig auf Lücken oder Unklarheiten in den Anforderungen des Projekts hin. Diese Rückkopplungsschleife trägt zur Klärung und Verfeinerung des Projektumfangs bei und führt zu einer besseren Planung und Umsetzung

Aufbau eines Referenzrahmens: Mit der Zeit bilden die in den Pointing-Poker-Sitzungen erstellten Schätzungen einen Referenzrahmen. Teams können diese Verlaufsdaten nutzen, um den Aufwand für zukünftige Aufgaben zu vergleichen und abzuschätzen, was zu einer genaueren Planung führt

💡 Wussten Sie schon: Zu erledigen Agile Scrum Begriffe story Points sind eine Maßeinheit, die den Aufwand für das Abschließen einer User Story oder einer Aufgabe unter Berücksichtigung von Faktoren wie Komplexität, Aufwand und Risiko schätzt.

Wie Pointing Poker funktioniert

Schauen wir uns an, wie es funktioniert und wie ClickUp für agile Teams kann den Prozess reibungsloser und effektiver gestalten.

Schritt 1: Auswahl der Aufgabe für die Schätzung

Der erste Schritt im Planning Poker besteht darin, die Aufgabe oder Benutzer-Story auszuwählen, die Sie schätzen müssen. Egal, ob es sich um ein Feature, eine Fehlerbehebung oder einen Meilenstein des Projekts handelt, diese Aufgabe sollte einfach sein, damit jeder versteht, worum es geht.

Wenn Sie all Ihre Aufgaben übersichtlich organisieren wollen, geben Sie ClickUp Aufgaben ausprobieren. Sie können Story Points einem einzelnen Mitglied oder mehreren Mitarbeitern zuweisen, detaillierte Beschreibungen hinzufügen und relevante Dokumente oder Links einfügen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über den nötigen Kontext verfügt.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp Aufgaben, um Links, Dropdowns oder andere wichtige Infos hinzuzufügen und sicherzustellen, dass alle relevanten Details an einem Ort zu finden sind.

ClickUp's Agile Story Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ideen zu erfassen und Designänderungen in einer agilen Umgebung zu verwalten.

Bei der Arbeit mit Benutzergeschichten ist die ClickUp Agile Story Vorlage hilft Ihnen, diese einfach zu organisieren und Features zu priorisieren. Es ermöglicht Ihnen, die wesentlichen Anforderungen des Projekts zu erfassen, das Verständnis im Team zu verbessern und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Zu erledigen ist für Ihr Team Folgendes:

Es hilft Ihnen, die Benutzer-Stories in einer logischen Reihenfolge anzuordnen und den Workflow für eine schnellere Bereitstellung zu optimieren

Überwacht den Fortschritt transparent mit Hilfe von agilen Burndown-Diagrammen und anderen visuellen Tools

Stellt sicher, dass die individuellen Ziele mit den übergeordneten Zielen des Projekts synchronisiert sind, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Schritt 2: Besprechen Sie die Aufgabe mit dem Team

Bevor Sie sich an eine Schätzung wagen, muss jeder im Raum den Umfang und die Komplexität der Aufgabe verstehen.

Mit ClickUp Dokumente können Sie einen kollaborativen Space erstellen, in dem Teammitglieder Details zu Aufgaben freigeben, ihre Erkenntnisse hinzufügen und auf frühere Arbeiten verweisen können. Durch die Verknüpfung von Benutzer-Stories und Workflows mit Docs kann jeder in Echtzeit seine Gedanken einbringen oder Bedenken äußern.

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, Teammitglieder mit Kommentaren versehen oder Elemente für Aktionen zuweisen.

Außerdem gibt es keine verstreuten Unterhaltungen über mehrere Kanäle mehr. Sie können alle Diskussionen über Aufgaben synchronisieren und an einem Ort aufbewahren mit ClickUp Chat . Sie können auch Aufgaben oder Dokumente mit Ihren Chats verknüpfen und so sicherstellen, dass alle relevanten Unterhaltungen automatisch mit den besprochenen Benutzer-Stories verknüpft werden.

Zugriff auf alle aufgaben- oder benutzerbezogenen Kommentare im ClickUp Chat zum schnellen Nachschlagen

Schritt 3: Jeder wählt einen Story-Punkt

Sobald das Team die Aufgabe verstanden hat, wählt jedes Mitglied einen Agile Story-Punkt . Traditionell werden beim Planungspoker Karten mit Werten wie 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 und einer ? Jede Nummer spiegelt die relative Komplexität der Aufgabe wider.

Angesichts der Tatsache, dass viele Teams heute per Fernzugriff arbeiten, reichen herkömmliche Methoden möglicherweise nicht mehr aus. Um sich anzupassen, ClickUp bietet Ihnen und Ihrem Team mehrere Möglichkeiten, im Büro oder aus der Ferne effektiv zusammenzuarbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um diesen Prozess zu rationalisieren.

Verwenden SieSprint-Punkte ClickApp in ClickUp und schätzen Sie den erforderlichen Aufwand für Aufgaben. Sie können die Punktwerte benutzerdefinieren und den gesamten Aufwand mit Dashboards durch Diagramme wie Burnup-, Burndown- und Velocity-Diagramme nachverfolgen

Sprint-Punkt ClickApp ermöglicht die Zuweisung von Sprint-Punkten an einzelne oder mehrere Mitarbeiter und berechnet automatisch die Gesamtpunktzahl auf der Grundlage dieser Werte

Richten Sie eine Matrix ein unterClickUp Whiteboards' unendliche Leinwand, um eine Story-Point-Schätzung in Echtzeit zu ermöglichen und Teammitgliedern die Möglichkeit zu geben, virtuelle Karten für ihre Schätzungen, Kommentare und Begründungen hinzuzufügen

Nutzen Sie die einfache und übersichtliche Oberfläche von ClickUp Whiteboards, um gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit Brainstorming-Punkte zu erarbeiten

Erstellen Sie benutzerdefinierteClickUp Formulare in die Ihre Teammitglieder ihre Schätzungen für Aufgaben eingeben können. So können Sie ganz einfach die Meinung aller an einem Ort sammeln und die Ergebnisse schnell zur weiteren Diskussion zusammenstellen. Außerdem können die Antworten automatisch in verfolgbare Aufgaben umgewandelt werden

Verwenden Sie ClickUp Formulare mit bedingter Logik, um Fragen auf der Grundlage von Antworten anzupassen und Ihren Teams die Möglichkeit zu geben, Details zu liefern oder Punktschätzungen zu ändern

Schritt 4: Offenlegung der Schätzungen

Nachdem jeder seinen Story Point ausgewählt hat, geben Sie gleichzeitig die Schätzungen bekannt.

Das ist der spannende Teil!

Wenn die Schätzungen ähnlich sind, z. B. wenn jeder 3 oder 5 Punkte wählt, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das Team sich einig ist. Aber was passiert, wenn die Schätzungen erheblich voneinander abweichen? Dann beginnt die eigentliche Zusammenarbeit. Lassen Sie uns fortfahren.

Schritt 5: Diskutieren Sie die Unterschiede

Wenn es einen großen Bereich von Schätzungen gibt, muss das Team diskutieren, warum einige Leute die Aufgabe für einfacher oder komplexer als andere halten.

🌟Beispiel: Wenn ein Mitglied des Teams die gleiche Aufgabe auf "5" und ein anderes auf "13" schätzt, wird eine Diskussion eröffnet. Die Person, die eine höhere Schätzung abgegeben hat, könnte erklären, dass sie potenzielle Hindernisse voraussieht, während die niedrigere Schätzung von jemandem stammen könnte, der mit ähnlichen Aufgaben vertraut ist. ClickUp Zugewiesene Kommentare machen diese Diskussion dynamischer. Sie können Teammitglieder in den Kommentaren taggen, spezifische Fragen stellen und auf Details eingehen, die Sie vielleicht übersehen haben. Für mehr Kontext können Sie sogar Links oder Dateien direkt im Kommentarbereich der Aufgabe freigeben.

Weisen Sie in ClickUp Assigned Comments mehrere Mitglieder eines Teams zu, um sicherzustellen, dass alle bei Teamdiskussionen auf der gleichen Seite stehen, und fördern Sie so die Zusammenarbeit und die Verantwortlichkeit.

Schritt 6: Erneut abstimmen und einen Konsens finden

Das Team muss sein Verständnis der Aufgabe verfeinern, Unklarheiten klären und alle Risiken oder Unstimmigkeiten ansprechen.

Danach stimmt jedes Mitglied des Teams erneut ab und gibt eine neue Schätzung auf der Grundlage des verfeinerten Verständnisses ab

In der Regel führt diese zweite Abstimmungsrunde zu einer Annäherung der Schätzungen und stellt sicher, dass das Team einen Konsens erreicht. Bei Bedarf können Sie die Dokumente und frühere Aufgaben erneut einsehen, um sie mit ähnlichen Projekten zu vergleichen. ClickUp Zeitschätzungen sind ein hervorragendes Tool, um die Schätzung von Story-Points während Pointing-Poker-Sitzungen genauer zu machen. Indem Sie die Aufgaben in Zeitschätzungen für jedes Mitglied des Teams aufteilen, können Sie Vermutungen vermeiden und sicherstellen, dass jeder den Workload versteht.

Mit ClickUp Time Estimates können Sie die für ein Projekt benötigte Gesamtzeit anzeigen, so dass Ihr Team leichter einen Konsens erzielen kann.

Schritt 7: Fortschritte nachverfolgen und überprüfen

Sobald eine endgültige Schätzung festgelegt ist, können Sie Story-Punkte in ClickUp zuweisen und den Fortschritt überwachen durch ClickUp Dashboards . Sie können maßgeschneiderte Dashboards erstellen, die wichtige Metriken in Bezug auf Benutzer-Stories, den Fortschritt der Aufgaben und den Workload des Teams anzeigen. So können Sie visualisieren, wie die Schätzungen mit dem tatsächlichen Zeitaufwand übereinstimmen.

Meistern Sie Teamziele und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit ClickUp Dashboards - visualisieren Sie Ziele, Aufwände und den Status von Aufgaben an einem einzigen Ort.

Zusätzlich, Zeiterfassung mit ClickUp lässt Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit im Vergleich zu den Zeitschätzungen sehen und hilft Ihnen, künftige Sitzungen des Planungspokers zu verfeinern.

🌟Beispiel: Das Feature "Globale Zeiterfassung" ermöglicht das Starten und Stoppen von Timern von jedem Gerät aus, so dass Teammitglieder die für Aufgaben aufgewendete Zeit während der Zeitschätzungen leicht nachverfolgen können.

Überwachen Sie die erfasste Zeit nach Tag, Woche oder einem benutzerdefinierten Bereich mit anpassbaren Zeiterfassungsbögen in ClickUp Time Tracking. Auf diese Weise können Sie Schätzungen mit der tatsächlichen Zeit vergleichen.

Schritt 8: Verfeinern und verbessern Sie zukünftige Schätzungen

Das Planen von Poker ist keine einmalige Angelegenheit - es ist ein fortlaufender Prozess des Lernens und der Verbesserung. Berücksichtigen Sie diese Schlüssel-Fragen, wenn Sie Ihre Planung verfeinern wollen:

Gab es beständige Unterschätzungen?

Gab es Instanzen mit Überschätzungen?

Wie genau waren die Schätzungen im Vergleich zum tatsächlichen Zeitaufwand?

Welche Faktoren trugen zu den Diskrepanzen bei?

Wie können wir künftige Schätzungen auf der Grundlage dieser Daten anpassen? ClickUp Ziele ermöglichen es Teams, spezifische Ziele für die Verfeinerung zukünftiger Schätzungen im Pointing Poker festzulegen.

Verfolgen Sie Ihre Ziele mit ClickUp Goals, um wichtige KPIs zu überwachen und automatisch detaillierte Einblicke in Ihren Fortschritt zu erhalten

🌟Beispiel: Sie können ein Ziel einstellen, um den Abgleich zwischen geschätztem und tatsächlichem Aufwand um einen bestimmten Prozentsatz zu verbessern. Dies trägt dazu bei, dass der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung liegt, und stellt sicher, dass sich die Schätzungspraktiken auf der Grundlage der bisherigen Leistung weiterentwickeln.

ClickUp's Agile Scrum Management Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung und Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Agile Scrum Entwicklungsprozesse zu unterstützen.

Wenn Sie Verlaufsdaten und Leistungsanalysen nutzen möchten, um Ihre Schätzungstechniken für künftige Sprints zu verfeinern, probieren Sie die ClickUp Agile Scrum Management Vorlage . Es deckt alles ab, von der Backlog-Pflege bis hin zu Sprint-Reviews, und hilft dem Eigentümer des Produkts, der Technik und den QA-Teams, effektiv zusammenzuarbeiten.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Flexible Aufgabenverwaltung

Anschauliche Visualisierungen für die Optimierung von Sprints

Kollaborative tools zur Aufrechterhaltung eines konsistenten Workflows

Wie Poker die Planung verbessert und die Teambildung fördert

Nachdem Sie nun den Schritt-für-Schritt-Prozess der Durchführung von Pointing Poker verstanden haben, lassen Sie uns erkunden, wie es die Effizienz der Planung verbessert und die Zusammenarbeit im Team stärkt.

Streamlined estimation

Pointing Poker beschleunigt die Schätzung, indem es die Diskussionen strukturiert und den Teams hilft, die Komplexität der Aufgaben schnell einzuschätzen.

Anstelle von langwierigen Debatten liefern alle gleichzeitig ihren Beitrag.

Wenn Sie Ihr Team dabei unterstützen möchten, sich auf die dringendsten Aufgaben zu konzentrieren, sollten Sie ClickUp Aufgabe Prioritäten . Mit vier einfachen Prioritätsstufen - Dringend, Hoch, Normal und Niedrig - können Ihre Teammitglieder die wichtigste Aufgabe zuerst besprechen und einschätzen.

Kombinieren Sie ClickUp Prioritäten mit Zeitschätzungen und Abhängigkeiten von Aufgaben, um sicherzustellen, dass die Aufgaben mit der höchsten Priorität ohne Engpässe vorankommen.

Konsensbildung

Wir haben bereits verstanden, dass Pointing Poker den Konsens fördert, indem es Ihr Team dazu anregt, unterschiedliche Sichtweisen auf die Komplexität von Aufgaben zu diskutieren, um sich schließlich auf eine freigegebene Schätzung zu einigen ClickUp Chat trägt zur Konsensbildung bei, indem es einen zentralen Space für Echtzeit-Diskussionen bereitstellt. Jede Unterhaltung kann direkt mit verwandten Aufgaben verknüpft werden. So wird sichergestellt, dass der Kontext erhalten bleibt und wichtige Erkenntnisse nicht während der Schätzungsdiskussionen verloren gehen.

Starten Sie 1:1 oder Gruppenunterhaltungen mit bestimmten Personen im ClickUp Chat

Verbesserte Vorhersagbarkeit

Genaue Schätzungen führen zu optimaler Sprint-Planung und realistischeren Zeitleisten für Projekte. Durch die genauere Schätzung von Aufgaben kann Ihr Team besser vorhersagen, wie lange Projekte dauern werden.

Wenn Ihr Team Hilfe bei der Visualisierung des Fortschritts im Sprint und beim Verständnis der Teamleistung auf der Grundlage von Story-Points benötigt, lesen Sie ClickUp Sprint Dashboard karten. Hier ist eine Aufschlüsselung, was diese Karten zu erledigen haben:Geschwindigkeits-Karten ,:

In einem Kommentar werden sie zu Beobachtern der Aufgabe

In einer Aufgabenbeschreibung erhalten sie eine Benachrichtigung, werden aber nicht als Beobachter hinzugefügt

Der Kommentar und ihr Name werden in der Aufgabe und im Posteingang hervorgehoben

Bei privaten Aufgaben können Sie die Aufgabe freigeben, wenn Sie sie in einem Kommentar erwähnen

👀 Bonus: Wenn Sie ein Manager oder Scrum Master sind, verwandeln Sie alle Ihre Scrum Meetings in konzentrierte und produktive Meetings mit dem ClickUp Scrum Meeting Vorlage .

Stärkung jeder Stimme

In traditionellen Planungssitzungen kommen die ruhigeren Mitglieder des Teams nicht immer zu Wort. Bei Pointing Poker zählt die Meinung jedes Einzelnen

ClickUp Comments und Mention sorgen dafür, dass niemand außen vor bleibt. Durch das Freigeben von relevanten Teammitgliedern in Diskussionen wird jeder ermutigt, seine Sichtweise mitzuteilen, was zu einer ausgewogeneren Entscheidungsfindung und einer umfassenden Zusammenarbeit führt.

Bestätigen Sie alle Rückmeldungen durch schnelles Lösen oder Neuzuordnen von Kommentaren direkt in ClickUp Comments

Nachverfolgung des Fortschritts

Schließlich ist die Nachverfolgung der Übereinstimmung zwischen Schätzungen und tatsächlichen Ergebnissen entscheidend für die Verbesserung künftiger Schätzungen.

ClickUp Reporting Tools und Dashboards bieten Teams Einblicke in Agile Metriken wie z. B. die geschätzte Genauigkeit, so dass sie ihren Planungsprozess verfeinern können. Durch die Überprüfung vergangener Leistungen können Ihre Teams ihre Schätzungen für künftige Sprints kontinuierlich verbessern und anpassen.

Verschaffen Sie sich sofortige Einblicke und reduzieren Sie Ablenkungen, indem Sie ClickUp Brain verwenden, um Daten in allen Dashboards Ihres Workspace zu suchen

👀 Auch gelesen: Optimieren Sie Ihren Workflow mit agiler Zeiterfassung

Best Practices für den Einsatz von Pointing Poker

Pointing Poker ist eines der effektivsten Tools für Agile Planung der Kapazität . Es ist wie mit jeder anderen Fähigkeit - sie ist einfach anzufangen, erfordert aber Sorgfalt, um sie zu beherrschen.

Mit diesen fünf Best Practices können Sie alle Mitglieder Ihres Teams einbeziehen und mit der Kalkulation wie Profis beginnen.

Vergessen Sie die Uhr: Wenn Sie in Agile einsteigen, tappen Sie nicht in die Falle, alles in Stunden zu übersetzen. Bei Story Points geht es darum, die Größe der Arbeit auf der Grundlage der Komplexität und des Verständnisses des Teams einzuschätzen, nicht nur die Zeit, die sie benötigen könnte

Wenn Sie in Agile einsteigen, tappen Sie nicht in die Falle, alles in Stunden zu übersetzen. Bei Story Points geht es darum, die Größe der Arbeit auf der Grundlage der Komplexität und des Verständnisses des Teams einzuschätzen, nicht nur die Zeit, die sie benötigen könnte Sagen Sie etwas, folgen Sie nicht nur: Es ist leicht, während einer Pointing-Poker-Sitzung von den Gedanken der anderen mitgerissen zu werden, aber hüten Sie sich vor Gruppendenken. Ermutigen Sie jedes Mitglied des Teams, seine Ansichten zu äußern und seine Schätzungen zu verteidigen. So verhindern Sie, dass Ihre Sitzungen zu einer reinen Echokammer werden

Es ist leicht, während einer Pointing-Poker-Sitzung von den Gedanken der anderen mitgerissen zu werden, aber hüten Sie sich vor Gruppendenken. Ermutigen Sie jedes Mitglied des Teams, seine Ansichten zu äußern und seine Schätzungen zu verteidigen. So verhindern Sie, dass Ihre Sitzungen zu einer reinen Echokammer werden Halten Sie es einfach: Halten Sie sich an eine Standardreihe von Karten, wie Fibonacci, dieMethode zur Bestimmung der Größe von T-Shirtsoder ein effizientes Tool wie ClickUp. Konsistenz ist hier der Schlüssel. Das Hinzufügen zu vieler benutzerdefinierter Karten kann zu Verwirrung und Missbrauch führen, was alle Beteiligten nur ausbremst

Halten Sie sich an eine Standardreihe von Karten, wie Fibonacci, dieMethode zur Bestimmung der Größe von T-Shirtsoder ein effizientes Tool wie ClickUp. Konsistenz ist hier der Schlüssel. Das Hinzufügen zu vieler benutzerdefinierter Karten kann zu Verwirrung und Missbrauch führen, was alle Beteiligten nur ausbremst Alle Mann an Deck: Lassen Sie niemanden außen vor, nur weil er neu oder weniger erfahren ist. Sie könnten wichtige Erkenntnisse verpassen, und hey, es geht um den Aufwand eines Teams

Lassen Sie niemanden außen vor, nur weil er neu oder weniger erfahren ist. Sie könnten wichtige Erkenntnisse verpassen, und hey, es geht um den Aufwand eines Teams Überwachen Sie die Eskalation: Typischerweise steigen die Werte für ähnliche Aufgaben allmählich an. Vergleichen Sie neue Aufgaben regelmäßig mit älteren, um sicherzustellen, dass sie wirklich eine höhere Schätzung benötigen

Verfeinern Sie Ihren agilen Planungsprozess mit Pointing Poker und ClickUp

Pointing Poker ist eine unterhaltsame und interaktive Gamification-Technik für eine effektive Planung von Projekten. Sie schafft eine Umgebung, in der der Beitrag jedes Mitglieds des Teams wertgeschätzt wird und zu einer abgerundeten Schätzung der Aufgaben beiträgt.

Um die Vorteile von Pointing Poker zu verstärken, können Sie die Features von ClickUp wie Aufgabenmanagement, Formulare, Kommentare, Dokumente und Dashboards auf verschiedene Weise als leistungsstarke Katalysatoren nutzen. Sie sorgen nicht nur für einen reibungsloseren Ablauf, sondern auch dafür, dass effektive Ergebnisse erzielt werden.

Sind Sie bereit, die Planung und den Fortschritt Ihres Teams zu optimieren? Melden Sie sich bei ClickUp an heute!