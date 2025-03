50+ kostenlose Vorlagen für Notion für Notizen, Aufgaben und mehr

Es ist überwältigend, mit mehreren Tools zu jonglieren – eines zum Aufzeichnen von Notizen, ein anderes zum Brainstorming, ein weiteres zum Nachverfolgen von Aufgaben und noch ein anderes zum Freigeben von Dokumenten. Ein unstrukturierter Ansatz führt zu Informationsverlust, Fehlkommunikation und Zeitverschwendung.

Hier kommen die Vorlagen von Notion ins Spiel: Sie helfen Ihnen, Ihren Workflow auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen. 🤝 Um Ihnen zu helfen, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden, haben wir unten mehr als 50 kostenlose Vorlagen für Notion verknüpft. Außerdem eine Liste mit 10 alternativen Vorlagen mit robusten Funktionen für die Aufgabenverwaltung und benutzerdefinierte Einstellungen. Aber lassen Sie uns zunächst untersuchen, was die Vorlagen von Notion in der Tabelle zu bieten haben.

Sie wurden von der Notion-Community entwickelt und decken viele Aspekte und Anwendungsfälle ab (persönliche Organisation und Produktivität, Projektmanagement, Nachverfolgung von Gewohnheiten, Unterrichtsplanung usw.). Für neue Benutzer von Notion dienen sie als Ausgangspunkt, von dem aus sie ihre eigenen Systeme und Vorlagen erstellen können. Zum Beispiel ist die Vorlage für den Kalender für Inhalte von Notion

/%href/ eignet sich ideal für die Verwaltung mehrerer Marketingkampagnen und kreativer Projekte. Sie bietet eine strukturierte Möglichkeit, Beiträge zu planen und zu terminieren, mit Abschnitten für Zeitleisten, Ideen für Inhalte und Veröffentlichungsdaten, die alle übersichtlich in einer Ansicht des Kalenders angezeigt werden – innerhalb des Notion Workspace. via Um das Beste aus jeder Notion-Vorlage herauszuholen, müssen Sie verstehen, was sie für Ihre Bedürfnisse effektiv macht. ## Was macht eine gute Notion-Vorlage aus? Ob Sie Projektmanager, Student oder Freiberufler sind, eine solide Notion-Vorlage sollte mehr bieten als /href/ https://clickup.com/blog/note-taking-methods// nur gängige Methoden für Notizen /%href/ . Diese wichtigen Features sollten Sie im Auge behalten: *Maßgeschneidert: Wählen Sie eine Vorlage aus, die Ihren Anforderungen entspricht, wie z. B. kostenlose *Zusammenarbeit: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage Features wie die Bearbeitung in Echtzeit und Threads mit Kommentaren unterstützt, um Teams bei der Zusammenarbeit in Echtzeit zu unterstützen. Integration: Überprüfen Sie die Kompatibilität der Vorlage mit Ihrem bestehenden Notion Setup, einschließlich Features wie die automatische Synchronisierung mit Ihrem Notion Kalender. Responsive Design: Überprüfen Sie, ob die Vorlage auf verschiedenen Geräten (z. B. Computer, Handy, Tablet) und bei unterschiedlichen Größen gut funktioniert. Mehr erfahren: und SWOT-Analysen bietet Notion mehrere Vorlagen für Dokumente, um Ihre Workflows für die Dokumentation zu optimieren. Sehen wir uns einige Beispiele an. #### 1. Notion SOP-Vorlage via undefined erstellt Schritt-für-Schritt-Protokolle und Betriebsstandards, die für die Aufgaben und Aktivitäten Ihres Unternehmens in verschiedenen Projekten, vom Management bis zum Finanzwesen, von entscheidender Bedeutung sind. Diese Richtlinien enthalten klare, konkrete Anweisungen, um sicherzustellen, dass alle Abteilungen die Qualität und Compliance aufrechterhalten.

2. Notion-Vorlage für Marketingdokumente /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Marketing-Docs-Template.png Notion-Vorlage für Marketingdokumente /%img/ via undefined

Marketing-Teams können die Vorlage für Marketing-Dokumente von https://www.notion.so/templates/marketing-docs verwenden, um Schlüsselressourcen wie Kampagnen-Briefs und Markenrichtlinien an einem Speicherort zu konsolidieren.

#### 3. Vorlage für die Analyse der Wettbewerber von Notion /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Competitor-Analysis-Template.png Vorlage für die Analyse der Wettbewerber von Notion /%img/ viavon Notion kann bei der Entwicklung eines umfassenden Plans helfen, von derbis hin zur Definition von Zielen und der Messung von Schlüssel-Metriken.#### 5. Notion Vorlage für die User Journey Mapvia Notion's /href/ https://www.notion.so/templates/agency-rfp Agency RFP Template /%href/ definiert klarund optimiert so die Kommunikation zwischen internen und externen Interessengruppen. ist ein KI-gestütztes tool, dasund alle relevanten Informationen an einem zentralen Speicherort für einen einfachen Zugriff speichert.### Projekte Vorlagen von Notion

Suchen Sie nach einer strukturierten Möglichkeit, Ihre Kampagnen, Trichter oder Pipelines zu verwalten? einen Rahmen zur Definition von Umfang und Zielen, Festlegung von Zeitleisten und Zuweisung von Ressourcen.

5. Notion Feedback Tracker Vorlage /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Feedback-Tracker-Template.png Notion Feedback Tracker Vorlage /%img/ via undefined

#### 2. Notion Design Roadmap Vorlageviakönnen Sie jedes OKR mit wichtigen Informationen wieerstellen und aktualisieren. Dies hilft, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und sorgt dafür, dass die Teams auf die übergeordneten Ziele ausgerichtet und fokussiert bleiben.

Mit vernetzten Datenbanken schließt die Feedback-Tracker-Vorlage von Notion die Lücken zwischen Kunden und Produktentwicklungsteams. Sie hilft Lösungsingenieuren, detaillierte Einblicke in die Produktleistung zu gewinnen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

5. Notion-Vorlage für Vision und Strategie /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Vision-and-Strategy-Template.png Notion-Vorlage für Vision und Strategie /%img/ via undefined

#### 6. Notion Marketing Vendor Hub Vorlagevia .#### 2. Notion Sales Wiki-Vorlagevia undefined Erstellen Sie ein zentrales Repository für Vertriebsressourcen wiemit undefined hilft bei derin einem leicht zugänglichen Repository. Zusätzlich zur Vereinfachung des Personalmanagements erleichtert es den Mitgliedern des Teams, miteinander in Verbindung zu treten, und fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung.

Eine klar definierte Vision ist unerlässlich, um die Strategieplanung und Entscheidungsfindung mit den Zielen der Organisation in Einklang zu halten. Die Vorlage für Vision und Strategie von Notion /%href/ https://www.notion.so/templates/vision-and-strategy ist ein tool, das den Mitarbeitern vollständige Klarheit über die Werte und Ziele des Unternehmens, die Fortschritte und die Metriken für den Erfolg verschafft.

Vorstellungsgespräche können beängstigend sein. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kandidaten wohlfühlen, indem Sie ihnen den Prozess erklären, was sie erwartet, die Details der Stellenbeschreibung, die verschiedenen Phasen des Vorstellungsgesprächs und die Unternehmensressourcen, die bei der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch helfen, mit undefined eine detaillierte Aufschlüsselung der Zeitleisten, Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten für alle Aufgaben des Projekts. undefined via [ ]( https://www.notion.so/templates/new-hire-onboardingDieVorlage"NeueinstellungOnboarding"vonNotion/%href/hilft,denOnboarding-ProzessfürneueMitarbeiterzuoptimieren.MitarbeiterinformationenwerdenaufKartenmitBeschreibungenzureinfachenKategorisierunghinzugefügt.SiekönnenauchzwischenAnsichtenwechseln,umInformationenfüreinebestimmteAbteilungoderdenStatusdesOnboardingsanzuzeigen.) ermöglicht die Echtzeit-Nachverfolgung potenzieller Leads, während sie verschiedene Phasen der Konversion durchlaufen. Sie können auch Aktionen wie das Verschieben von Aufgaben durch Phasen mithilfe der benutzerdefinierten Automatisierung in dieser Vorlage automatisieren.

#### 6. Notion Design Portfolio-Vorlage

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Design-Portfolio-Template.png Notion Design Portfolio Template /%img/ via

ist genau das Richtige für Sie. Über die benutzerfreundliche Oberfläche können Sie detaillierte Notizen zu Interaktionen an verschiedenen Berührungspunkten hinzufügen und benutzerdefinierte Beschreibungen hinzufügen, um Leads zu klassifizieren und zu priorisieren.#### 8. Notion Design Moodboard-Vorlagevia hilft bei der Gestaltung professioneller Homepages für Online-Kurse und Schulungsmaterialien für Mitarbeiter. Sie können damit **Schlüsselinformationen wie Zeitplan, Dauer, Schwierigkeitsgrad, Lernziele und vieles mehr anzeigen. Möchten Sie gelesene und? Holen Sie sich die Vorlage für die Leseliste undefined hilft Ihnen,#### 4. Notion Vorlage für den persönlichen Finanzplanerviawurde entwickelt, um die Teamarbeit zu verbessern. Mit dieser Vorlage können Siean einem Ort festhalten. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen auch,das alle über die Hierarchie der Organisation, die Vision des Unternehmens und vieles mehr informiert. Außerdem enthält sie Abschnitte zur Aufzeichnung der Meilensteine des Projekts. Sie können diese Vorlagen mit Ihren anderen ClickUp-Seiten (z. B. Ihrem Budget-Tracker) verknüpfen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Informationen organisiert und griffbereit sind.Teamleiter, die ein zentrales Wiki für ihre spezifischen Teams erstellen möchten. , um Ihrem Team die gemeinsame Arbeit daran zu erleichtern.Projektmanager, die einen klaren Plan und eine Dokumentation für ihr Projekt erstellen möchten.### 3. ClickUp Wiki-Vorlage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-397.png ClickUp Wiki-Vorlage https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110164&department=other Diese Vorlage herunterladen /%cta/

Ein Wiki ist wie eine E-Bibliothek für Ihr Team. Und die /href/ https://clickup.com/templates/wiki-kkmvq-6110164 ClickUp Wiki-Vorlage /%href/ hilft Ihnen, diese Wissensdatenbanken zu erstellen und zu pflegen. Sie bietet einen benutzerdefinierten Rahmen für die Organisation von Informationen, mit Optionen für Unterseiten und flexiblen Layouts, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Die Vorlage kombiniert Wiki-Dokumentation mit Features zur Aufgabenverwaltung, sodass Sie Seiten im Wiki mit Aufgaben verknüpfen, Erinnerungen festlegen und Fortschritte verfolgen können. So wird sichergestellt, dass Ihre Dokumentation für laufende Projekte relevant bleibt. Darüber hinaus unterstützt sie die interne Verknüpfung mit verwandten Seiten im Wiki und die Einbettung von Dokumenten, Bildern und anderen Medien, wodurch ein umfangreiches und vernetztes Repository entsteht. Ideal für: Projekt-Wikis oder Team-Wikis, je nach Bedarf.

Mehr dazu: undefined ### 4. ClickUp Company Wiki-Vorlage /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-Wiki-Template.png ClickUp Company Wiki-Vorlage

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438640&department=operations Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Eine spezialisierte Version der Wiki-Vorlage, die undefined konzentriert sich auf die Zusammenstellung unternehmensweiter Informationen. Sie bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Dokumentation von Werten, Organigrammen und Unternehmensrichtlinien und erleichtert es Ihren Mitarbeitern, auf dem Laufenden zu bleiben. Mit ihrer hierarchischen Struktur unterstützt die Vorlage Unterseiten für verschiedene Bereiche, wie z. B. Unternehmensnewsletter, Personalrichtlinien und L&D-Ressourcen. Die integrierte Suchfunktion hilft Ihnen, bestimmte Details schnell zu finden.

Sie können sogar visuelle Unterbrechungen wie Tabellen, Diagramme und Formulare hinzufügen, um Abfragen von Mitarbeitern zu beantworten. Ideal für: HR-Teams, die umfassende Dokumentationen zu Unternehmensrichtlinien erstellen.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie das neuronale Netzwerk von /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/, eines der besten KI-Tools für das Schreiben, die Bearbeitung und das Formatieren von Inhalten für Ihre Wiki-Seiten. Wenn Ihnen die Ideen ausgehen, geben Sie eine Eingabeaufforderung ein und erstellen Sie in Sekundenschnelle einen ersten Entwurf. ### 5. ClickUp Meeting Notes Template

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-45.png ClickUp Meeting Notes Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die undefined erleichtert die Erfassung und Organisation von Schlüsseldetails zu Meetings an einem zentralen Speicherort. Sie bietet Abschnitte zur Aufzeichnung wichtiger Aktionselemente und Diskussionspunkte und hilft Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, was besprochen wurde und was nachbereitet werden muss.

Sie können Aufgaben zur Nachverfolgung direkt in der Vorlage erstellen und zuweisen, indem Sie Teilnehmer mit Tags versehen und Prioritäten setzen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Die Vorlage enthält außerdem einen speziellen Abschnitt "Meeting-Zusammenfassung" mit einer von KI generierten Übersicht über die wichtigsten Punkte, sodass Sie nicht das gesamte Protokoll durchgehen müssen. Ideal für: Schnelle Notizen von Team-Meetings, Kundenbesprechungen usw.

### 6. ClickUp-Vorlage für Projektnotizen /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-163.pngClickUp-Vorlage für Projektnotizen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344&department=pmo Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die Vorlage undefined hilft Ihnen, detaillierte Notizen für jedes Projekt zu machen. Mit anpassbaren Feldern können Sie alles organisieren, vom Projektumfang und -auftrag bis hin zur abschließenden Überprüfung.

Sie können auch die empfohlenen Best Practices und Meilensteine zusammen mit ihren voraussichtlichen Auswirkungen auf das Projekt skizzieren. Dadurch wird Ihre Dokumentation sowohl umfassend als auch zielgerichtet. Sie können direkt auf Projektressourcen wie Dateien, Dokumente und Aufgaben in der Vorlage verlinken, um den Zugriff zu erleichtern. Die Vorlage verfügt außerdem über ein Tag-System, mit dem Sie alle Aufgaben nach Prioritäten und Projektphasen sortieren können. Und dank des Versionsverlaufs können Sie Änderungen leicht nachverfolgen und sehen, wie sich Ihre Pläne im Laufe der Zeit entwickelt haben.

ideal für: Projektmanager, die nach soliden Vorlagen für die Projektdokumentation suchen. undefined

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-136.png Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp ist so konzipiert, dass Sie Ihre Woche organisiert und effizient gestalten können. Sie können den Planer für eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Ansicht benutzerdefiniert anpassen. Die Vorlage *kombiniert Elemente eines Tagebuchs und eines Kalenders und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Aufgaben, der Aufrechterhaltung der Rechenschaftspflicht und sogar bei der Aufzeichnung vergangener Aktivitäten. Notieren Sie Elemente auf Haftnotizen und befestigen Sie sie an Ihrem Planer oder fügen Sie Fotos hinzu, um ihn weiter zu personalisieren.

Die übersichtliche Vorlage für ein Whiteboard bietet Ihnen eine schnelle Ansicht all Ihrer Aufgaben und Termine. So können Sie Aufgaben einfach auf verschiedene Tage verteilen und Ihren Workload über die Woche hinweg ausbalancieren. Ideal für: Freiberufler und Solopreneure, die ihre Wochen im Voraus planen müssen.

### 9. ClickUp-Vorlage für Projektplaner /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-307.pngClickUp-Vorlage für Projektplaner https://app.clickup.com/signup?template=t-200524076&department=pmo Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die undefined hilft bei der detaillierten Planung von Projekten. Es dient als Live-Dokument, das. Es dokumentiert auch die Planungsannahmen und -entscheidungen, um die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Mit diesem Layout können Sie Abhängigkeiten von Aufgaben festlegen, um sicherzustellen, dass Unteraufgaben in der richtigen Reihenfolge fertiggestellt werden. Die integrierten Formeln verfolgen die Dauer und das Budget des Projekts und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

ideal für: Teams, die einen strukturierten Ansatz für die Planung und den Umfang ihrer Projekte erstellen möchten. undefined

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-751.png Vorlage für die ClickUp-Wissensdatenbank https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die undefined hilft Ihnen beim Aufbau des Online-Hilfecenters Ihres Unternehmens. Richten Sie eine gut strukturierte, zugängliche Bibliothek mit wichtigen Dokumenten und Ressourcen ein, von *FAQs und Anleitungen zur Fehlerbehebung bis hin zu Videos und Unternehmensrichtlinien.

Kategorisieren und taggen Sie die Inhalte, damit Mitarbeiter schnell finden, was sie benötigen. Sie können auch doppelte benutzerdefinierte Seiten verwenden, um die Konsistenz aller Artikel in der Wissensdatenbank sicherzustellen. Ideal für: Wissensmanager und HR-Teams, die zentralisierte Repositorys aufbauen

## Bessere Verwaltung Ihrer Workflows mit ClickUp Ganz gleich, ob Sie ein leidenschaftliches Projekt planen oder eine Kampagne für Ihr Geschäft überwachen, ob Sie allein oder mit einem Team arbeiten – die Vorlagen von ClickUp für mehr Produktivität bieten eine Vielzahl von Optionen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Notion ist zwar großartig, aber die Vorlagen von ClickUp bieten spezifische, fortschrittliche Features und einen höheren Grad an benutzerdefinierten Einstellungen, um Ihre Prozesse organisiert und effektiv zu halten.

Und das Beste daran? Sie können kostenlos auf diese Vorlagen zugreifen und sie verwenden. 💸 /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/ und erleben Sie eine effizientere Möglichkeit, Ihre Arbeit im Griff zu behalten.