Kostenlose Vorlagen und Memes für Diagramme zur Ausrichtung

Stellen Sie sich ein Meeting am Montagmorgen vor: Sie stehen kurz vor dem Start eines neuen Projekts, niemand weiß, was die anderen tun, und die Luft ist dick mit unausgesprochenen Fragen und allgemeiner Unbeholfenheit.

Stellen Sie sich vor, Sie brechen das Eis mit einem einfachen Diagramm-Memo, das die einzigartigen Persönlichkeiten Ihres Teams einfängt. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber sie kann die Atmosphäre verändern und die Unterhaltung angenehmer machen.

Ausrichtungsdiagramme sind nicht nur zum Lachen, sondern auch ein cleverer Weg, um die Dynamik eines Teams zu visualisieren und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Vorlagen für Ausrichtungsdiagramme die Arbeitsplatzkultur verbessern und die Verbindungen zwischen den Mitgliedern eines Teams stärken können. 🫱🏽‍🫲🏾

Was sind Vorlagen für Diagramme zur Ausrichtung?

Vorlagen für Ausrichtungsdiagramme sind visuelle tools, die aufzeigen und verdeutlichen, wie verschiedene Personen oder Gruppen bei verschiedenen Problemen, Zielen oder Werten übereinstimmen.

Diese Vorlagen haben oft ein Raster- oder Matrix-Layout, in dem Sie verschiedene Elemente auf zwei Achsen darstellen können - gut vs. schlecht (wie moralisch jemand ist) und gesetzlich vs. chaotisch (wie sehr man sich an bestehende Gesetze hält).

Jede Achse hat drei verschiedene Parameter, die sich kreuzen, um neun verschiedene Persönlichkeitsmerkmale zu definieren.

Werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle.

Achse Eins → Gut 😇 Neutral 😐 Böse 👿 Achse Zwei ↓ Gesetzlich Gesetzlich Gut Gesetzlich Neutral Gesetzlich Böse Neutral Neutral Gut Wahr Neutral Gesetzlich Neutral Chaotisch Chaotisch Gut Neutral Böse Chaotisch Böse

Diagramm der Ausrichtung Tabelle

Diagramme zur Ausrichtung wurden zuerst durch das Tabletop-Spiel Dungeons and Dragons (D&D) populär, wo sie zur Beschreibung der Persönlichkeiten von Zeichen verwendet wurden.

Seitdem finden sie in der Populärkultur, im Bildungswesen, in der Unterhaltung und sogar in der Forschung breite Anwendung. Außerdem sind sie als Meme-Vorlagen ein Hit geworden! Man kann sie verwenden, um verschiedene Menschen zu vergleichen, was oft zu einem guten Lachen bei allen führt, die sie sehen.

Über: Reddit Mit etwas Fantasie und Kreativität lassen sie sich auch in beruflichen Einstellungen anwenden. Sie können nützlich sein, um die Persönlichkeiten und Entscheidungsfindungsstile der Mitglieder eines Teams zu bewerten und ihre Führungsansätze zu beschreiben.

Stellen Sie sich vor, wie viel Spaß es macht, die Persönlichkeiten der Mitarbeiter den vertrauten Ausrichtungen zuzuordnen, z. B. gesetzestreu gut für den regelkonformen Kollegen oder chaotisch neutral für den unberechenbaren Kreativen. Das Beste daran ist, dass es alle zum Lachen bringt und als lustiger Eisbrecher dient und virtuelle Team-Building-Aktivität .

Was macht eine gute Vorlage für ein Diagramm zur Ausrichtung aus?

Eine gute Vorlage für ein Diagramm muss klar, visuell organisiert und anpassbar sein. Hier sind die Schlüsselmerkmale einer guten Vorlage für ein Diagramm:

Klares Layout: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage über klar definierte Achsen und Kategorien verfügt, die sich nicht überschneiden, und dass genügend Space vorhanden ist, um die Personen oder Eigenschaften, die Sie einbeziehen möchten, hinzuzufügen

Stellen Sie sicher, dass die Vorlage über klar definierte Achsen und Kategorien verfügt, die sich nicht überschneiden, und dass genügend Space vorhanden ist, um die Personen oder Eigenschaften, die Sie einbeziehen möchten, hinzuzufügen Einfachheit: Halten Sie die Diagramme einfach, denn sie sollen ja Spaß machen. Jedes Quadrat im Raster sollte eine kurze, klare Beschreibung haben, die die Zuordnung der Persönlichkeiten erleichtert

Halten Sie die Diagramme einfach, denn sie sollen ja Spaß machen. Jedes Quadrat im Raster sollte eine kurze, klare Beschreibung haben, die die Zuordnung der Persönlichkeiten erleichtert Anpassungsfähigkeit: Benutzerdefinierte Vorlagen für verschiedene Kontexte, von der Dynamik am Arbeitsplatz bis zur persönlichen Reflexion

Benutzerdefinierte Vorlagen für verschiedene Kontexte, von der Dynamik am Arbeitsplatz bis zur persönlichen Reflexion Engagement: Entwerfen Sie eine optisch ansprechende Vorlage, die Aufmerksamkeit erregt und Diskussionen anregt, so dass sie Ihr Publikum besser einbinden kann

6 Vorlagen für Diagramme zur Ausrichtung

Eine Vorlage für ein Diagramm zur Ausrichtung mag einfach aussehen, aber nicht alle sind gleich. Kein Grund zur Sorge - wir haben die sechs besten Vorlagen für Sie ausgewählt!

1. ClickUp Diagramm Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Bringen Sie etwas Spaß in Ihre Arbeit und bleiben Sie dabei organisiert mit der ClickUp Diagramm-Vorlage

Humor am Arbeitsplatz muss nicht auf Kosten der Produktivität gehen, und die ClickUp Diagramm Vorlage schafft dieses Gleichgewicht perfekt.

Diese anfängerfreundliche Vorlage ist ideal, um Aufgaben, Strategien und Verantwortlichkeiten auf eine Weise zu organisieren, die sowohl ansprechend als auch effektiv ist. Mit einem gebrauchsfertigen Whiteboard, das den Aufwand nach ethischer und moralischer Ausrichtung sortiert, können Sie Karten für Initiativen erstellen, die Eigentümerschaft zuweisen und die Fristen einhalten.

Achten Sie nur darauf, dass Sie die Diskussion locker und zwanglos führen. Sie wollen ja nicht, dass jemand beleidigt ist, wenn er in eine bestimmte Kategorie eingeteilt wird.

Wie Sie die ClickUp Diagramm-Vorlage verwenden:

Beteiligen Sie alle: Beginnen Sie damit, Ihr Team zu versammeln. Ein wenig Beteiligung kann viel dazu beitragen, dass sich alle einbezogen fühlen.

Wählen Sie Ihre Kategorien: Entscheiden Sie, welche Aspekte Sie auf die Karte setzen wollen. Sie können das Diagramm so anpassen, dass es zu Ihrem speziellen Kontext passt, sei es die Abstimmung der Rollen im Team, die Ziele des Projekts oder sogar lustige Themen wie Lieblingssnacks. Dank dieser Flexibilität können Sie die Vorlage an verschiedene Diskussionen anpassen, von ernsthaften Strategiesitzungen bis hin zu unbeschwerten Übungen zur Teambindung.

Plotten Sie es aus: Verwenden Sie das Raster, um Ihre Elemente oder Mitglieder des Teams zu platzieren. Die Vorlage bietet ein klares, strukturiertes Format, um zu veranschaulichen, wo jedes Mitglied oder jede Idee des Teams in den größeren Kontext passt. Ermutigen Sie zu einer heiteren Debatte: Warum ist Linda die Chaotische Gute in Ihrer Gruppe? Wer ist das Gesetzesneutrale Mitglied des Teams, das alle im Zaum hält?

Visualisierung der Beiträge: Wenn Sie das Diagramm ausfüllen, erhalten Sie eine visuelle Darstellung, wie jeder in die Struktur des Teams passt. Dies kann helfen, Lücken in den Fähigkeiten oder Rollen zu erkennen und Unterhaltungen über die Zusammenarbeit zu eröffnen.

Collaboration tools nutzen: Nutzen Sie die integrierten Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, die es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, ihre Erkenntnisse und Vorschläge direkt in die Vorlage einzubringen. Dies fördert eine integrative Umgebung, in der jeder seine Stimme erheben kann.

Nachverfolgung des Fortschritts: Verknüpfen Sie die Vorlage mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp und verfolgen Sie so den Fortschritt der im Diagramm zur Ausrichtung dargestellten Initiativen. Dieses Feature trägt dazu bei, die Verantwortlichkeit sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten in Bezug auf Fristen und Verantwortlichkeiten auf der gleichen Seite stehen.

Machen Sie Ihre Diskussionen spielerisch: Durch die Einführung lustiger Kategorien (wie Chaotic Evil für unkonventionelle Ideen) fügt die Vorlage Ihren Diskussionen ein spielerisches Element hinzu, das sie ansprechender und einprägsamer macht. Dies kann die Moral im Team verbessern und kreatives Denken fördern.

Freigeben und diskutieren: Sobald Sie das Diagramm fertiggestellt haben, geben Sie es für das Team frei. Dies ist ein hervorragender Einstieg in die Unterhaltung und kann zu unterhaltsamen Diskussionen darüber führen, wie Ihre Persönlichkeiten am Arbeitsplatz zusammenpassen (oder aufeinanderprallen)!

Es ist ein praktisches Tool, um Lücken zu erkennen, zu verstehen, wie einzelne Rollen zu größeren Zielen beitragen, und um die Zusammenarbeit zu fördern zusammenarbeit im Team -... und gleichzeitig ein bisschen Spaß mit dem, was Sie in den "bösen" Bereich stellen.

Beispiel: Sie könnten diese Vorlage verwenden, um die Mitglieder eines Teams nach ihrer Einstellung zu Projektfristen zu kategorisieren: Gesetzlich gut für diejenigen, die Termine immer einhalten, Chaotisch neutral für diejenigen, die Dinge in letzter Minute einreichen, und Gesetzlich böse für diejenigen, die Termine einhalten, aber Verknüpfungen nehmen.

2. Miro Alignment Diagramm Vorlage

Bringen Sie Struktur in die Organisation und die Ziele Ihres Teams mit der Vorlage für ein Diagramm zur Ausrichtung von Miro

Die Miro Alignment Diagramm Vorlage ist die ideale Vorlage, um Diskussionen im Team mit Spaß und Persönlichkeit zu bereichern.

Sie können damit fast alles organisieren, z. B. Team-Persönlichkeiten, Projektideen oder sogar Büro-Snacks. Bereitet Ihnen die Lasagne aus der Cafeteria Magenprobleme? Dann gehört sie definitiv in die Abteilung für chaotisches Übel!

Die Vorlage kann auch als Eisbrecher verwendet werden, um die Beteiligung des Teams zu fördern. Auch die Einstellung ist einfach! Wähle ein Thema, wähle ein paar lustige Bilder für die Kategorien und lass die Vorlage alles automatisch für dich sortieren. So einfach ist das!

Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie organisieren die Vorlieben für Snacks im Büro, wobei Chaotic Evil für das Mitglied des Teams steht, das die bizarrsten Snacks mitbringt, und Lawful Good für den Kollegen, der sich immer an die gesunden Optionen hält.

3. Kapwing Alignment Diagramm Meme Vorlage

Durchbrechen Sie die Form mit der vollständig anpassbaren Kapwing I'd Die For You Alignment Diagramm Meme Vorlage

Die Kapwing I'd Die For You Alignment Diagramm Meme Vorlage bricht mit dem traditionellen Rasterformat, um die Sache aufzupeppen.

Diese Vorlage ist eher humorvoll und eignet sich daher hervorragend zur Auflockerung der Stimmung in jeder Situation. Auch wenn dies ihre Relevanz am Arbeitsplatz etwas schmälert, können Sie sie dennoch in verschiedenen Kontexten verwenden, wenn Sie glauben, dass sich Ihr Team wohlfühlt.

Sie kategorisiert Antworten auf die Aussage "Ich würde für dich sterben", wobei der Bereich von wohltuenden Antworten wie "Ich würde zuerst für dich sterben" bis hin zu sarkastischen Antworten wie "Dann verrecke" reicht

Sie können den Text des Beispiels kostenlos bearbeiten und Bilder hinzufügen, die Ihren Vorstellungen entsprechen team-Dynamik für eine heitere Betrachtung von Büroscherzen.

Beispiel: Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Ihr Team ein Brainstorming darüber durchführt, wie man sich gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen kann. Sie könnten diese Vorlage verwenden, um Antworten auf die spielerische Aufforderung "Ich würde für dich sterben" zu visualisieren:

Gesetzlich gut: "Ich würde dir jeden Morgen Kaffee bringen!": Eine Reaktion, die Zuverlässigkeit und Freundlichkeit widerspiegelt.

"Ich würde dir jeden Morgen Kaffee bringen!": Eine Reaktion, die Zuverlässigkeit und Freundlichkeit widerspiegelt. Neutral gut: "Ich würde dir immer den Rücken freihalten!": Unterstützung ohne jegliche Zeichenfolge zeigen.

"Ich würde dir immer den Rücken freihalten!": Unterstützung ohne jegliche Zeichenfolge zeigen. Chaotisch gut: "Ich würde dir einen Kuchen backen... mit einer überraschenden Zutat!": Eine lustige und unerwartete Art, seine Fürsorge zu zeigen.

"Ich würde dir einen Kuchen backen... mit einer überraschenden Zutat!": Eine lustige und unerwartete Art, seine Fürsorge zu zeigen. Gesetzesneutral: "Ich würde die Regeln befolgen und dir bei Projekten helfen.": Zeigt, dass man sich der Arbeitsethik verpflichtet fühlt.

"Ich würde die Regeln befolgen und dir bei Projekten helfen.": Zeigt, dass man sich der Arbeitsethik verpflichtet fühlt. Wahres Neutrum: "Ich werde darüber nachdenken!": Eine spielerische, unverbindliche Antwort.

"Ich werde darüber nachdenken!": Eine spielerische, unverbindliche Antwort. Chaotisch Neutral: "Ich könnte den einen oder anderen Streich spielen!": Spontaneität und Unberechenbarkeit.

"Ich könnte den einen oder anderen Streich spielen!": Spontaneität und Unberechenbarkeit. Lawful Evil: "Ich würde deinen nächsten Schritt strategisch planen, um maximale Wirkung zu erzielen!": Hervorhebung eines gerissenen Ansatzes zur Unterstützung.

"Ich würde deinen nächsten Schritt strategisch planen, um maximale Wirkung zu erzielen!": Hervorhebung eines gerissenen Ansatzes zur Unterstützung. Neutrales Böses: "Ich würde deine Fähigkeiten zu meinem Vorteil nutzen.": Eine humorvolle Betrachtung des eigenen Interesses.

"Ich würde deine Fähigkeiten zu meinem Vorteil nutzen.": Eine humorvolle Betrachtung des eigenen Interesses. Chaotisches Böses: "Dann verrecke, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt!": Eine spielerische und freche Antwort, die dem Ganzen eine humorvolle Note verleiht.

4. Edrawmind Diagramm Vorlage

Lassen Sie Ihrer künstlerischen Seite freien Lauf mit der visuellen Ästhetik der EdrawMind Diagramm-Vorlage

Die EdrawMind Diagramm Vorlage ist eine fantastische Möglichkeit, Ihre Meinungen zu visualisieren und freizugeben - egal ob es um Filme, Politik oder sogar team-Kultur .

Auch hier kehren wir wieder zum einfachen 3×3-Raster zurück, mit dem Sie Ihre Ideen mithilfe der klassischen Achsen leicht kategorisieren können.

Das Besondere an dieser Vorlage ist die vollständige Anpassbarkeit. Sie können Farben, Grafiken und Schriftarten hinzufügen, um sie an Ihren eigenen Stil anzupassen. Die Vorlage ist ideal, um etwas Lustiges oder Ernstes zu kreieren, und eignet sich perfekt, um Unterhaltung und Debatten zu entfachen.

Beispiel: Sie könnten diese Vorlage verwenden, um das Feedback des Teams zu einem aktuellen Projekt zu kategorisieren, wobei Lawful Good konstruktives Feedback darstellen könnte und Chaotic Neutral abwegige Vorschläge widerspiegelt, die möglicherweise nicht in den Rahmen des Projekts passen.

5. Tiermaker D&D Ausrichtungsdiagramm Generator

Visualisieren Sie Charaktereigenschaften und entfachen Sie Diskussionen mit Tiermaker's D&D Alignment Chart Generator

Die Tiermaker D&D Ausrichtungsdiagramm-Generator ist ein einfaches tool zur Erstellung von Diagrammen. Es macht es einfach, Charaktereigenschaften oder Gruppendynamik zu visualisieren.

Dieser Generator bietet großartige Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Bilder in jeden der neun Slots hochzuladen und die Beschreibungen so anzupassen, dass sie zu den von Ihnen gewählten Themen passen. Wenn Sie das perfekte Diagramm erstellt haben, können Sie es ganz einfach herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche "Bild exportieren" klicken.

Beispiel: Verwenden Sie diesen Generator, um Ihre Teammitglieder nach ihrem Problemlösungsstil zu kategorisieren, wobei Lawful Good für diejenigen steht, die sich an Prozesse halten, und Chaotic Evil für diejenigen, die abtrünnig werden.

6. Imgflip Ausrichtungsdiagramm Meme Generator

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme in genau dem Stil, den Sie wünschen, mit Imgflips Meme-Generator für Ausrichtungsdiagramme

Die Imgflip Ausrichtungsdiagramm Meme Generator ist ein vielseitiges tool zum Erstellen von lustigen und ansprechenden Memes für Ihren Arbeitsplatz.

Ob Sie nun fiktive Zeichen, Bürogewohnheiten oder ideen für Betriebsausflüge diese Vorlage bietet ein Rastersystem, mit dem Sie alles im klassischen 3×3-Rastersystem platzieren können.

Allerdings ist Imgflip, wie Tiermaker, ein webbasiertes Tool zur Erstellung. Daher können Sie die Farben, die Größe des Gitters und den Text in Ihrem Diagramm ganz einfach benutzerdefinieren. Sie können auch lustige Symbole wie Sonnenbrillen und Hüte einfügen, um es weiter zu personalisieren.

Beispiel: Sie könnten ein Meme erstellen, in dem Sie verschiedene Arten von Meetings vergleichen, z. B. Lawful Good für die gut organisierten, effizienten Meetings und Chaotic Evil für diejenigen, die sich scheinbar ewig hinziehen, ohne eine klare Tagesordnung zu haben.

Neue Beispiele für Diagramme, die Sie inspirieren

Suchen Sie nach Inspiration für Ihre eigenen Diagramme zur Ausrichtung? Schauen Sie sich diese anderen Beispiele an, die kreative Wege zur Kategorisierung von Eigenschaften und Persönlichkeiten aufzeigen!

Notiz: Diese Beispiele sind nicht bearbeitbar.

Diagramm der Freundesgruppe

Via: Pinterest Dieses Diagramm von Pinterest kategorisiert Ihre Kollegen oder Freunde anhand eines Persönlichkeitstests, der sich auf ihr Verhalten in einem Sushi-Restaurant mit Fließband bezieht, und hilft Ihnen, einander besser zu verstehen.

Instanz gibt es zum Beispiel Kategorien wie Der Abenteurer, der immer neue Sushi-Rollen ausprobiert; Der wählerische Esser, der bei seinen Favoriten wie den California-Rollen bleibt; und Der soziale Schmetterling, der mehr Zeit damit verbringt, mit Freunden zu chatten als zu essen.

Auch gelesen: Wie man bei der Arbeit Freunde findet und bedeutungsvolle Beziehungen aufbaut PM-Diagramm zur Ausrichtung

Über: X Das PM Alignment Diagramm ist ein wertvolles tool, um die verschiedenen Stile von Produktmanagern (PM) zu erforschen und gleichzeitig einen Hauch von Humor an den Arbeitsplatz zu bringen.

Dieses Diagramm kategorisiert verschiedene PM-Rollen entlang der klassischen Achsen Gesetzlich-Chaotisch und Gut-Böse, die vom regeltreuen Gesetzlich-Guten (Der Visionär) über den unberechenbaren Chaotisch-Neutralen (Der Pivoter) bis hin zum verschlagenen Neutral-Bösen (Der Opportunist) reichen.

Als Beispiel könnte man PMs als Gesetzmäßig Gut (Der Visionär), der einen klaren Fahrplan für das Projekt hat, Chaotisch Neutral (Der Pivoter), der sich schnell an Veränderungen anpasst, und Neutral Böse (Der Opportunist), der Situationen strategisch ausnutzt, um seine Ziele zu erreichen, kategorisieren.

Sie schafft eine positives Arbeitsumfeld sie fördern die Reflexion über die Dynamik von Teams und regen die Kollegen zu unbeschwerten Diskussionen über ihre Führungsstile an.

Diagramm Wie gehe ich mit Menschen um, die mir nicht zustimmen

Über: Tumblr Das Diagramm How to Deal With People Who Disagree With You ist ein kreativer und unterhaltsamer Weg, um verschiedene Ansätze zum Umgang mit Meinungsverschiedenheiten zu kategorisieren. Diese Vorlage veranschaulicht auf humorvolle Weise verschiedene Reaktionen, von der ruhigen, aufgeschlossenen Ansicht "ihre Meinung ist genauso gültig wie meine" bis hin zu eher zurückhaltenden oder indirekten Methoden.

Sie veranschaulicht auf humorvolle Weise Antworten wie "Ihre Meinung ist genauso gültig wie meine" für den ruhigen Verhandlungspartner, "Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind" für den taktvollen Vermeider und "Ich habe recht, und hier ist der Grund dafür" für den selbstbewussten Herausforderer.

Ein großartiges Beispiel für die Einbeziehung von witze über die Arbeit in Ihre Diskussionen ein, um eine anregende Atmosphäre zu schaffen.

Make Work Fun With Alignment Charts and ClickUp

Ausrichtungsdiagramme sind ein unterhaltsames und aufschlussreiches Tool zur Bewertung der Dynamik am Arbeitsplatz.

Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, verschiedene Persönlichkeiten und Verhaltensweisen innerhalb Ihrer Teams zu erforschen und so die Zusammenarbeit und Kommunikation zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie sie für Übungen zur Teambildung oder für lustige Memes verwenden, Diagramme zur Ausrichtung können Ihre Arbeitskultur verbessern, den Zusammenhalt im Team stärken und das Büro zu einem ansprechenderen und angenehmeren Ort machen.

Möchten Sie Humor und Kreativität bei der Arbeit nutzen? Melden Sie sich bei ClickUp an heute!