Top 10 kostenlose Google Tabellen Dashboard Vorlagen

Mehrere Aspekte eines Projekts arbeiten zusammen, damit es reibungslos funktioniert.

Aber ohne ein einheitliches Dashboard, das Ihnen einen umfassenden und konsolidierten Überblick über den Zustand und Status Ihres Projekts gibt, müssen Sie sich durch lange Berichte und Datenblätter wühlen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.

Da kommt eine Vorlage für ein Google Sheet Dashboard gerade recht. Sie erspart Ihnen die Einstellung des Dashboards für das Projektmanagement von Grund auf. Stattdessen können Sie Ihre Informationen einfügen und sofort loslegen.

Google Tabellen Dashboards rationalisieren die Datenanalyse und Berichterstellung, indem sie wichtige Informationen in Form von Diagrammen, Tabellen usw. darstellen.

In diesem Artikel stellen wir die besten Google Tabellen Dashboard-Vorlagen vor und zeigen Alternativen auf, die die Produktivität Ihres Teams weiter steigern.

Was macht eine gute Google Tabellen Dashboard Vorlage aus?

Google Tabellen Dashboard-Vorlagen helfen Ihnen, Daten zu organisieren und zu visualisieren, indem sie Elemente wie Kreisdiagramme und Graphen verwenden und so die Interpretation der wichtigsten Metriken auf einen Blick erleichtern.

In einer Vorlage für eine Zeitleiste für das Event-Marketing können Sie zum Beispiel alle Kampagnen übersichtlich in einem einzigen Space verwalten. Sie können sogar Daten aus Tabellenkalkulationen und Drittanbieterquellen wie Google Analytics, Salesforce, Github usw. abrufen, um Diagramme, Tabellen und Schaubilder zu erstellen.

Das Beste daran ist, dass diese anpassbaren Dashboard-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle verwendet werden, um den Projektstatus und -fortschritt an die wichtigsten Stakeholder zu kommunizieren.

Eine Dashboard-Vorlage für Google Tabellen sollte Folgendes bieten:

Klarheit: Die Vorlage sollte die Daten mithilfe von Diagrammen, Grafiken, Tabellen und anderen visuellen Elementen übersichtlich darstellen und wichtige Informationen ohne Unordnung hervorheben

Die Vorlage sollte die Daten mithilfe von Diagrammen, Grafiken, Tabellen und anderen visuellen Elementen übersichtlich darstellen und wichtige Informationen ohne Unordnung hervorheben Anpassung: Benutzer sollten die Möglichkeit haben, die Vorlage zu ändernGoogle Tabellen Dashboard an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, einschließlich der Anpassung von Layouts, Farben und Datenquellen

Benutzer sollten die Möglichkeit haben, die Vorlage zu ändernGoogle Tabellen Dashboard an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, einschließlich der Anpassung von Layouts, Farben und Datenquellen Interaktivität: Features wie Dropdown-Menüs oder Schieberegler verbessern die Einbindung der Benutzer und ermöglichen eine dynamische Datenerforschung

Features wie Dropdown-Menüs oder Schieberegler verbessern die Einbindung der Benutzer und ermöglichen eine dynamische Datenerforschung Automatisierung: Die Möglichkeit, Daten automatisch zu aktualisieren, stellt sicher, dass die Benutzer immer über die neuesten Informationen verfügen

Die Möglichkeit, Daten automatisch zu aktualisieren, stellt sicher, dass die Benutzer immer über die neuesten Informationen verfügen Benutzerfreundlichkeit: Eine einfache Schnittstelle mit intuitiver Navigation hilft allen Teams innerhalb Ihrer Organisation, Daten effizient zu verwalten und zu analysieren

Free Google Tabellen Dashboard Vorlagen

Für Google Tabellen gibt es mehrere Dashboard-Vorlagen. Wir haben eine Liste mit fünf kostenlosen Vorlagen für Google Tabellen zusammengestellt, die im Internet verfügbar sind.

1. Vorlage für einen Website-Verkehrsbericht für Google Tabellen von Coefficient

über Koeffizient Die Vorlage für einen Website-Verkehrsbericht für Google Tabellen nach Koeffizienten stellt eine Verbindung zu Ihrem Google Analytics Konto her und zieht automatisch Daten ein, um einen umfassenden Überblick über die Leistung Ihrer Website zu erhalten.

Sie können das Besucherverhalten analysieren, die Kanäle für die Besuchergewinnung untersuchen, Ihre beliebtesten Seiten identifizieren und vieles mehr - alles an einem Ort

Die Vorlage fasst auch die wichtigsten Metriken von Google Analytics zusammen und hilft Ihnen, Einzelziele festzulegen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Diese Vorlage für das Dashboard von Google Tabellen ist ein wertvolles Tool für Ihre Website-Analyse, denn sie:

Echtzeit-Visualisierung der Website-Performance, Konsolidierung der Daten für einfachen Zugriff

Ermöglicht eine eingehende Analyse von Traffic-Quellen und Metriken zur Benutzer-Einbindung

Vereinfacht die Berichterstellung durch automatisierte Datenextraktion, spart Zeit und reduziert Fehler

2. Fluktuationsanalyse Tabellenkalkulation Dashboard Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Bei Strategien zur Mitarbeiterbindung geht es nicht nur darum, Mitarbeiter zu halten, sondern auch darum, sie glücklich zu machen. 😁

Die Fluktuationsanalyse Google Sheet Dashboard Vorlage von Template.net ermöglicht es Ihnen, Fluktuationstrends mühelos zu visualisieren und nachzuverfolgen.

Mit einem analytischen Dashboard wie diesem können Entscheidungsträger Einblicke in die Talentplatzierung in jeder Abteilung des Unternehmens gewinnen.

HR Teams können diese Google Sheet Dashboard-Vorlage nutzen, um Trends zur Mitarbeiterfluktuation zu visualisieren und Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die sich auf die Fluktuation auswirken, und damit die Grundlage für die Entwicklung von Strategien zur Talentgewinnung und -bindung schaffen.

3. Mehrere Projekte Dashboard Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Als Projektleiter sind Sie für den Erfolg mehrerer Projekte verantwortlich.

Die Mehrere Projekte Dashboard Vorlage von Template.net ist eine einfach zu bedienende Vorlage für die Zeitleiste von Projekten, mit der Sie alle Ihre Projekte an einem Ort nachverfolgen können.

Wenn Sie Projektdaten in das Blatt eingeben, erhalten Sie detaillierte Einblicke in alle Aspekte Ihres Projekts, von der Risikobewertung bis zur Budgetierung. Mit Funktionen zur Nachverfolgung von Problemen, Überwachung und Ressourcenzuweisung unterstützt diese Vorlage ein ganzheitliches Projektmanagement und strategische Entscheidungen. Google Tabellen Vorlagen für das Projektmanagement können an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden und geben einen einheitlichen Überblick über Metriken, Abhängigkeiten, Aufgaben und Meilensteine des Projekts.

4. FTE-Berechnung Dashboard Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Unternehmen messen Vollzeitäquivalente (VZÄ), um die Einstellungskapazitäten und die aktuelle Lohnsumme innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu bewerten. Teilzeitbeschäftigte werden auf der Grundlage ihrer Arbeitsstunden als ein Bruchteil der Vollzeitbeschäftigten gezählt.

Die FTE-Berechnung Dashboard Vorlage von Template.net unterstützt die optimale Ressourcennutzung durch die Zuordnung von Vollzeitäquivalenten (FTE) zum Ressourcenbedarf in Projekten. Durch die Analyse von Verlaufsdaten und die Erstellung von Prognosen für die Zukunft unterstützt es HR Teams bei der Planung des zukünftigen Personalbedarfs.

5. Benutzer Engagement Dashboard Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Benutzer Engagement Dashboard Vorlage von Template.net bietet einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionsdaten über bestimmte Zeiträume und hilft Ihnen bei der Entwicklung von Strategien zur Einbindung von Benutzern.

Verwenden Sie diese analytische Dashboard-Vorlage zur Überwachung von Benutzeraktivitäten, Bindungsraten und Engagement-Trends. Sie bietet eine visuelle Darstellung der Daten für schnelle Einblicke und ermöglicht die Nachverfolgung mehrerer Metriken für das Engagement.

Limitierungen bei der Verwendung von Google Tabellen für Dashboards

Die Verwendung von Google Tabellen Vorlagen für Dashboards scheint eine gute Wahl zu sein, wenn Sie mit dem tool vertraut sind.

Aber es gibt auch einige Limits, wie zum Beispiel:

Manuelle Dateneingabe: Google Tabellen Dashboard-Vorlagen mit eindeutigen Datenblattformaten erfordern manuelle Einträge

Google Tabellen Dashboard-Vorlagen mit eindeutigen Datenblattformaten erfordern manuelle Einträge Schwache Skalierbarkeit: Wenn Ihre Daten sekündlich wachsen, kann Google Tabellen ins Hintertreffen geraten, insbesondere bei größeren Organisationen, die mit großen Datenmengen arbeiten

Wenn Ihre Daten sekündlich wachsen, kann Google Tabellen ins Hintertreffen geraten, insbesondere bei größeren Organisationen, die mit großen Datenmengen arbeiten Einschränkungen bei der Verschlüsselung: Aufgrund der begrenzten Features für die Datensicherheit kann das Freigeben sensibler Daten für mehrere Mitarbeiter zu Datenverfälschungen und Datenschutzverletzungen führen

Aufgrund der begrenzten Features für die Datensicherheit kann das Freigeben sensibler Daten für mehrere Mitarbeiter zu Datenverfälschungen und Datenschutzverletzungen führen Herausforderungen bei der Anpassung: Einige Vorlagen lassen sich nur schwer anpassen, wenn Sie nicht wissen, wie Formeln und Funktionen innerhalb einer Vorlage funktionieren, und Anpassungen können zu unerwarteten Fehlern führen

Alternative Google Tabellen Dashboard Vorlagen

Google Tabellen Dashboard-Vorlagen sind zwar einfach zu verwenden, aber es fehlen ihnen fortschrittliche Features für die Zusammenarbeit und Anpassung.

Für erweiterte Features zur Berichterstellung benötigen Sie dashboard-Software zur Nachverfolgung des Status von Projekten, zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team, zur Kommunikation von Erwartungen an Teammitglieder und zur Gewinnung detaillierter Erkenntnisse für die Beteiligten - alles in Echtzeit. ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Projektmanagement, auf der Sie ganz einfach ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen können, zum Beispiel für Verkaufsübersichten. Und das ist nur ein Beispiel. Von Marketingkampagnen und Sprint-Planung bis hin zu CRM-Pipeline-Berichten - die Anwendungsfälle sind endlos. ⚡️

Es verfügt über eine Bibliothek mit vorgefertigten und anpassbaren Dashboard-Vorlagen, die sich in die Tools in Ihrem Tech-Stack integrieren lassen, um eine automatische Datenübertragung zu ermöglichen und so den manuellen Aufwand zu reduzieren.

1. ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage

ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage

Die Projekt Management Dashboard Vorlage von ClickUp vereinfacht das Projektmanagement, indem es einen bestimmten und vorgefertigten Space zur Verfügung stellt, in dem Sie Ihre Arbeit in übersichtlichen Ordnern und Unterordnern für jede Projektphase visualisieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Synchronisierung mit Beteiligten : Mit den Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie alle Mitglieder Ihres Teams rechtzeitig über den Status des Projekts informieren

: Mit den Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie alle Mitglieder Ihres Teams rechtzeitig über den Status des Projekts informieren Aufgaben verwalten : Aufgaben nachverfolgen und sie mithilfe von sechs benutzerdefinierten Status, farbcodierten Tags, Beschreibungen von Prioritäten usw. kategorisieren und priorisieren.

: Aufgaben nachverfolgen und sie mithilfe von sechs benutzerdefinierten Status, farbcodierten Tags, Beschreibungen von Prioritäten usw. kategorisieren und priorisieren. Einstellen und Nachverfolgen von Zielen: EinstellenSMART-Ziele für Ihr Team, legen Sie Fristen fest, überwachen Sie den Fortschritt, legen Sie Karten mit Abhängigkeiten an und stellen Sie Erinnerungen ein, um Ziele effektiv zu erreichen

Betrachten Sie Ihre Arbeit auf vielfältige Weise, von Listen und Kanban-Boards bis zu Gantt-Diagrammen und mehr mit ClickUp Views

Diese projektmanagement Dashboard ermöglicht Ihnen die Ansicht der gesamten Projektpipeline an einem zentralen Speicherort. Betrachten Sie es als Ihre All-in-One-Lösung, um Projekte effizient zu planen und Misserfolge zu vermeiden.

💡Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Dokumente zur Erstellung von Projektplänen, Wikis, Wissensdatenbanken und mehr. Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen und verwandeln Sie Ideen in umsetzbare Aufgaben, um Dokumente mit Ihren Workflows zu verbinden.

2. ClickUp Analytics Berichtsvorlage

ClickUp's Vorlage für Analyseberichte

Das Verwalten und Verstehen von Analysen kann sich manchmal so anfühlen, als würde man einen Rubik's Cube mit verbundenen Augen lösen. Die Vorlage für den Analysebericht von ClickUp vereinfacht den Prozess und hilft Ihnen, Ihre Daten ins rechte Licht zu rücken.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Komplexe Daten visualisieren: Komplexe Datensätze in elegante Diagramme und Schaubilder umwandeln, die auf einen Blick eine Geschichte erzählen

Komplexe Datensätze in elegante Diagramme und Schaubilder umwandeln, die auf einen Blick eine Geschichte erzählen KPIs nachverfolgen: Überwachen Sie die wichtigsten Metriken, um klügere Geschäftsentscheidungen zu treffen, z. B. Kosten pro Akquisition, Klickrate, Sitzungstypen usw.

Überwachen Sie die wichtigsten Metriken, um klügere Geschäftsentscheidungen zu treffen, z. B. Kosten pro Akquisition, Klickrate, Sitzungstypen usw. Erkennen Sie Trends und Muster: Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren Daten, die zu umsetzbaren Strategien und Wachstumschancen führen ClickUp Dashboards helfen Ihnen, komplexe Datensätze durch Diagramme, Grafiken, Diagramme und andere Visualisierungstools leicht zu verstehen.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen umfassenden Überblick über Ihren gesamten Workflow

Je nach Ihren Zielen können Sie es anpassen, um die Leistung von Marketinginitiativen zu visualisieren, Verkaufsdaten mit benutzerdefinierten Berechnungen nachzuverfolgen, wichtige Trends in der Kundenbindung segmentübergreifend zu überwachen und Sprint-Einblicke für agile Projekte zu erhalten.

💡Pro-Tipp: Neu im Erstellen von Dashboards? Verwenden Sie diese dashboard Beispiele um ein Dashboard für Ihr Projekt zu erstellen und die wichtigsten Erkenntnisse schnell und klar zu kommunizieren.

3. ClickUp Vorlage für digitale Marketingberichte

Vorlage für einen digitalen Marketingbericht

ClickUp's Vorlage für den digitalen Marketingbericht macht die Nachverfolgung von Kampagnen kinderleicht - keine Backkünste erforderlich. 🍰

Diese Vorlage für Marketing-Analysen hilft Ihnen bei der Überwachung und Analyse Ihrer Marketingstrategien und -aufwände, damit Sie Ihre Ziele nie aus den Augen verlieren.

Hier sehen Sie, wie sie den Prozess vereinfacht:

Zentraler data hub: Visualisieren Sie die Leistung über verschiedene Kanäle hinweg mit Echtzeit-Updates zu wichtigen Schlüsseln

Visualisieren Sie die Leistung über verschiedene Kanäle hinweg mit Echtzeit-Updates zu wichtigen Schlüsseln Anpassbare Ansichten: Passen Sie Ihr Marketing Dashboard über Listen-, Board- oder Kalender-Ansichten an Ihren Workflow an

Passen Sie Ihr Marketing Dashboard über Listen-, Board- oder Kalender-Ansichten an Ihren Workflow an Zusammenarbeit in Echtzeit: Teilen Sie Erkenntnisse und Updates mit Ihrem Team und der Geschäftsführung, nehmen Sie Feedback entgegen und korrigieren Sie Strategien

💡Pro-Tipp: ClickUp Gehirn , der integrierte KI-Assistent von ClickUp, hilft bei der Erstellung detaillierter Umfragen für die Marktforschung und die Analyse der Kundenstimmung. Das KI-Tool kann Dokumente, Forschungsergebnisse und lange E-Mail-Threads zusammenfassen, um konkrete Datenpunkte für eine genaue Berichterstattung zu liefern.

Bearbeiten Sie Notizen mit KI, erklären oder vereinfachen Sie komplexe Ideen, fassen Sie zusammen und mehr mit ClickUp Brain

4. ClickUp IT-Roadmap-Vorlage

ClickUp IT Roadmap Gantt Diagramm Vorlage

Für Projektmanager kann sich das Navigieren in der Welt der IT-Projekte wie das Steuern eines Schiffes durch stürmische See anfühlen. ClickUp's IT-Roadmap-Vorlage ist Ihr vertrauenswürdiger Kompass, der Sie zum strategischen Erfolg führt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Diagramme erstellen: Ihre langfristigen IT-Initiativen skizzieren, von Cloud-Migrationen bis hin zu Sicherheits-Upgrades, und sicherstellen, dass jedes Projekt mit den Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmt

Ihre langfristigen IT-Initiativen skizzieren, von Cloud-Migrationen bis hin zu Sicherheits-Upgrades, und sicherstellen, dass jedes Projekt mit den Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmt Visualisieren Sie den Fortschritt: Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie "Projektlobby" und "Team-Bandbreite", um den Fortschritt Ihrer Projekte zu überwachen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie "Projektlobby" und "Team-Bandbreite", um den Fortschritt Ihrer Projekte zu überwachen Im Zeitplan bleiben: Legen Sie verfolgbare Ziele, Fristen und Meilensteine fest, um Ihre Projekte auf Kurs zu halten

Legen Sie verfolgbare Ziele, Fristen und Meilensteine fest, um Ihre Projekte auf Kurs zu halten Automatisieren Sie Aufgaben: Verwenden SieClickUp Automatisierungen um regelbasierte Auslöser für Routineaktivitäten zu erstellen, z. B. das Senden von Benachrichtigungen, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, und Erinnerungen für die Erstellung von Fortschrittsberichten

Automatisieren Sie Routineaufgaben einfach mit vorgefertigten Automatisierungen oder benutzerdefiniert nach Ihren Bedürfnissen

💡Pro Tip: Erstellen Sie eine aufgabe Dashboard um eine 360-Grad-Ansicht des Fortschritts der Aufgabe über die Entwicklungs-, Test- und Integrationsphasen hinweg zu erhalten. Nutzen Sie es, um Abhängigkeiten zu kartieren, Verzögerungen zu erkennen und sicherzustellen, dass Projekte reibungslos und pünktlich ablaufen.

5. ClickUp Vorlage für Marketingberichte

ClickUp Marketing-Berichtsvorlage

Vermarkter verwenden ClickUp's Vorlage für Marketing-Berichte zur Nachverfolgung von KPIs, Metriken zur Kampagnenleistung, Website-Analysen und Konversionsmetriken und zur Sicherstellung der Abstimmung zwischen Strategie und Ausführung.

Hier sehen Sie, wie Marketing Teams diese Vorlage verwenden:

Fortschritt nachverfolgen: Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, um den Fortschritt der einzelnen Marketingaktivitäten nachzuverfolgen

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, um den Fortschritt der einzelnen Marketingaktivitäten nachzuverfolgen Analyse und Präsentation von Metriken: Sammeln Sie alle Metriken Ihrer Kampagnen, um mit dieser Vorlage für ein Marketing Dashboard die wichtigsten Wachstumschancen zu identifizieren

Sammeln Sie alle Metriken Ihrer Kampagnen, um mit dieser Vorlage für ein Marketing Dashboard die wichtigsten Wachstumschancen zu identifizieren Projektmanagement: Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu, legen Sie Zeitleisten fest, stellen Sie Erinnerungen für Fälligkeitsdaten ein und fügen Sie Prioritätsstufen und Abhängigkeiten für jede Kampagne hinzu

Mit ClickUp wird die Berichterstellung mühelos und aufschlussreich

Google Tabellen Vorlagen für Dashboards ermöglichen Berichterstellung und datengestützte Entscheidungsfindung in wenigen einfachen Schritten. Es ist jedoch schwierig, eine Google Tabellen-Vorlage zu finden, die all Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht, und die benutzerdefinierte Anpassung dieser Vorlagen ist noch schwieriger.

Mit der umfangreichen Vorlagengalerie von ClickUp, die gebrauchsfertige, kostenlose und vollständig anpassbare Dashboard-Vorlagen enthält, können Sie die Berichterstellung und Analytik in Ihrem Geschäft verbessern.

Sie können nicht nur ein dynamisches Dashboard mit einem einheitlichen Überblick über die wichtigsten Metriken erstellen, sondern auch ClickUp Docs verwenden, um gemeinsam mit Ihrem Team Berichte zu erstellen und ClickUp Brain mit der Automatisierung der Berichterstellung zu beauftragen.

Mit anpassbaren Ansichten können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern, Abhängigkeiten und Prioritäten in einem Kalender oder einem Kanban Board anzeigen, um eine bessere Sichtbarkeit des Fortschritts zu erreichen. Ganz gleich, ob Sie Projekte verwalten, Marketingkampagnen nachverfolgen oder wichtige Marketing-Metriken messen möchten, ClickUp wird Ihnen zum Erfolg verhelfen.

Um loszulegen, melden Sie sich noch heute bei ClickUp kostenlos an .