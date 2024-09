15 Arten von Remote-Arbeiten mit branchenspezifischen Tipps

Die Revolution der Remote-Arbeit hat den globalen Arbeitsmarkt verändert und bietet Fachkräften in allen Branchen ungeahnte Möglichkeiten.

Laut einer aktuellen Studie von McKinsey 58 % der amerikanischen Arbeitnehmer haben heute die Möglichkeit, mindestens einen Tag pro Woche aus der Ferne zu arbeiten.

Von technisch versierten Softwareentwicklern bis hin zu kreativen Autoren von Inhalten - das Spektrum der Fernarbeitsplätze ist groß und vielfältig. Bei diesem Wandel geht es nicht nur darum, von zu Hause aus zu arbeiten, sondern auch darum, sich neu vorzustellen, wie eine erfolgreiche Karriere für Sie aussehen könnte.

Egal, ob Sie ein digitaler Nomade sind, der von einem Büro am Strand träumt, oder ein übergeordnetes Mitglied, das eine bessere Work-Life-Balance anstrebt - die Remote-Landschaft hat eine Nische für Sie.

Lassen Sie uns einen Blick auf die vielfältige Welt der Remote-Arbeit werfen und herausfinden, wie Sie in dieser neuen Ära der beruflichen Freiheit erfolgreich sein können. Aber vorher..

Was ist ein Fernarbeitsplatz?

Ein Remote-Job ist eine Position, die es Ihnen ermöglicht, außerhalb einer traditionellen Büroumgebung zu arbeiten.

Anstatt jeden Tag in ein Büro zu pendeln, können Remote-Mitarbeiter von zu Hause, einem Co-Working Space oder einem anderen Speicherort mit einer zuverlässigen Internetverbindung arbeiten. Seit die COVID-19-Pandemie die globale Arbeitswelt verändert hat, erfreut sich diese flexible Arbeitsform zunehmender Beliebtheit.

Schlüsselaspekte der Fernarbeit:

Standortunabhängigkeit: Sie können von jedem beliebigen Speicherort aus arbeiten, solange Sie mit dem Internet verbunden sind und auf die Systeme zugreifen können, die Sie für Ihre Arbeit benötigen

Sie können von jedem beliebigen Speicherort aus arbeiten, solange Sie mit dem Internet verbunden sind und auf die Systeme zugreifen können, die Sie für Ihre Arbeit benötigen Digitale Online-Kommunikation: Fernarbeitskräfte verlassen sich heute stark aufremote collaboration tools wie ClickUp, Zoom, Slack und E-Mail, um zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten

Fernarbeitskräfte verlassen sich heute stark aufremote collaboration tools wie ClickUp, Zoom, Slack und E-Mail, um zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten Flexible Arbeitszeiten: Oft sind die Arbeitszeiten nicht festgelegt, und die Mitarbeiter können ihre eigenen Zeitpläne erstellen

Oft sind die Arbeitszeiten nicht festgelegt, und die Mitarbeiter können ihre eigenen Zeitpläne erstellen Selbstmotivation: Das Fehlen traditioneller Strukturen bedeutet, dass Remote-Mitarbeiter über ein gutes Zeitmanagement verfügen müssen, um ihre Ziele zu erreichen

Seit diesem Jahr entwickelt sich die Remote-Arbeit weiter, wobei sich hybride Modelle immer mehr durchsetzen. Viele Unternehmen bieten inzwischen flexible Arbeitsmodelle an, die Arbeit im Büro und Remote-Arbeit kombinieren. Dieser Wandel hat zu neuen Technologien und Praktiken geführt, die auf die Verbesserung der Zusammenarbeit und Produktivität bei der Fernarbeit ausgerichtet sind.

Vorteile der Remote-Arbeit

1. Geringere Pendelzeiten und -kostenEiner der größten Vorteile der Remote-Arbeit ist der Wegfall der täglichen Pendelzeiten, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Dies spart auch Transportkosten wie Benzin und Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr. Mit der gesparten Zeit können Sie sich Aktivitäten widmen, die Ihr Wohlbefinden steigern.

2. Zugang zu einem globalen ArbeitsmarktRemote-Arbeit eröffnet Ihnen ein riesiges Array an Arbeitsmöglichkeiten, die über Ihren lokalen Bereich hinausgehen. Sie können sich auf Positionen bei Unternehmen auf der ganzen Welt bewerben, was Ihre Karrieremöglichkeiten erheblich erweitert. Durch diesen Zugang können Sie Rollen finden, die Ihren Fähigkeiten und Zinsen besser entsprechen.

3. Bessere Vereinbarkeit von Beruf und PrivatlebenRemote-Arbeit fördert einen ausgewogeneren Lebensstil, da sie eine flexible Zeitplanung ermöglicht. Digitale Nomaden passen ihre Arbeitszeiten an ihre persönlichen Verpflichtungen an, was Stress reduziert und die psychische Gesundheit verbessert.

4. Erhöhte Produktivität Viele Menschen, die remote arbeiten, berichten von einer höheren Produktivität, weil sie im Büro weniger abgelenkt werden. Eine benutzerdefinierte Arbeitsumgebung, wie z. B. ein auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittener Workspace, ermöglicht eine bessere Konzentration und ein effektives Zeitmanagement. Remote-Mitarbeiter müssen auch keine Zeit mit dem Pendeln verschwenden. Dies kann zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und besseren Arbeitsergebnissen führen.

Diese Vorteile eröffnen sowohl Berufsanfängern als auch Berufserfahrenen eine Fülle von Möglichkeiten. Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Fernarbeitsplätze, die heute angeboten werden.

Verschiedene Arten von Remote-Arbeiten

Remote-Arbeit hat den Arbeitsmarkt revolutioniert und bietet branchenübergreifend vielfältige Möglichkeiten. Hier finden Sie eine umfassende Liste mit verschiedenen Fernarbeitsplätzen, die auf unterschiedliche Fähigkeiten und Zinsen zugeschnitten sind.

haftungsausschluss: Die unten aufgeführten Gehaltsbereiche stammen von Durchschnittsgehältern, die auf Jobbörsen und in Diskussionsforen veröffentlicht wurden. Sie gelten möglicherweise nicht für alle Qualifikations- und Erfahrungsstufen

1. Virtueller Assistent der Geschäftsführung

Virtuelle Assistenten der Geschäftsleitung sind sehr gefragt, da Geschäfte zunehmend Remote-Arbeitsmodelle annehmen. Diese Rolle bietet flexibilität am Arbeitsplatz und die Möglichkeit, mit verschiedenen Clients oder leitenden Angestellten in unterschiedlichen Branchen zu arbeiten.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $36.000 - $66.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Arbeitsabläufe, Organisation, Zeitmanagement, Kommunikation, technisches Geschick

Schlüsselaufgaben:

Verwaltung von Kalendern und Planung von Meetings Erledigung von Schriftverkehr und Reisevorbereitungen Erstellung von Berichten und Präsentationen Verwaltung von Projekten und Fristen



**Einige virtuelle Assistenten arbeiten für mehrere Clients in verschiedenen Zeitzonen und werden so zu "Follow the Sun"-Assistenten! 🌞

2. Verfasser von Inhalten

Das Schreiben von Inhalten ist eine sehr gefragte Rolle, da ständig neue, ansprechende Inhalte für verschiedene digitale Plattformen benötigt werden. Diese Rolle bietet Raum für Kreativität und flexible Arbeitszeiten.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $40.000 - $75.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Schreiben, Recherche, SEO-Kenntnisse, Anpassungsfähigkeit

Schlüsselaufgaben:

Verfassen von Artikeln, Blogbeiträgen und Marketingtexten Durchführen von Themenrecherchen und Schlüsselwortanalysen Bearbeitung und Korrekturlesen von Inhalten Zusammenarbeit mit Marketing Teams bei der Entwicklung einer Inhaltsstrategie



💡Auszeichnen: Einige Autoren von Inhalten spezialisieren sich auf Nischenthemen und werden zu hoch bezahlten Experten in Feldern wie Kryptowährung oder künstliche Intelligenz! Andere arbeiten eng mit Top-Managern zusammen, um Reden zu verfassen und persönliche Markenbotschaften auf LinkedIn und anderen Geschäftsplattformen zu erstellen.

3. Manager für soziale Medien

Da Unternehmen ihre Online-Präsenz ausbauen, sind Social Media Manager für den Markenaufbau und die Kundenbindung von entscheidender Bedeutung. Diese Rolle verbindet Kreativität mit datengesteuerter Entscheidungsfindung.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $42.000 - $88.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Fachwissen über soziale Medien, Erstellung von Inhalten, Analysen, Kundendienst

Schlüsselaufgaben:

Entwicklung und Umsetzung von Strategien für soziale Medien Erstellen und Planen von Beiträgen auf verschiedenen Plattformen Interaktion mit Followern und Verwaltung von Communities Analysieren von Metriken und Anpassen von Strategien



Spaßfaktor: Einige Social-Media-Manager haben mit dem Inhalt ihrer Marke einen viralen Effekt erzielt, der über Nacht zu einem massiven Follower-Wachstum führte!

4. Software-Entwickler

Softwareentwicklung ist heute eine der gefragtesten Qualifikationen, die konkurrenzfähige Gehälter und großartige Leistungen bietet. Die Art des Codes ermöglicht eine einfache Remote-Zusammenarbeit und unabhängige Arbeit, die kein Setup im Büro erfordert.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $65.000 - $135.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Programmiersprachen, Problemlösung, Versionskontrolle, kollaborative Programmierung

Schlüsselaufgaben:

Schreiben und Testen von Code Fehlersuche und -behebung bei Softwareproblemen Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams bei Projekten Ständige Weiterbildung in Bezug auf neue Technologien und Best Practices



5. Telemedizinische Krankenschwester

Die Telemedizin erfreut sich zunehmender Beliebtheit, so dass die Rolle der Krankenschwester und des Krankenpflegers zunehmend an Bedeutung gewinnt. In dieser Rolle werden Fachkenntnisse im Gesundheitswesen mit Technologie kombiniert, um eine zugängliche Patientenversorgung zu gewährleisten.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $55.000 - $100.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Pflegequalifikationen, Patientenbeurteilung, digitale Kommunikation, Einfühlungsvermögen

Schlüsselaufgaben:

Durchführung von virtuellen Patientengesprächen Medizinische Beratung und Triage Koordinierung der Pflege mit anderen Anbietern im Gesundheitswesen Führen genauer elektronischer Gesundheitsakten



💡**Spezialisieren Sie sich auf bestimmte Bedingungen oder demografische Merkmale und werden Sie ein virtueller Experte auf einem Feld wie der pädiatrischen Telemedizin oder dem Management chronischer Krankheiten!

6. Finanzanalyst

Da Finanzdaten und -tools zunehmend in der Cloud gespeichert werden, arbeiten Finanzanalysten zunehmend von unterwegs aus. Diese Rolle bietet die Möglichkeit, von überall aus Einfluss auf Geschäftsentscheidungen zu nehmen. Ist das nicht cool?

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $55.000 - $95.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Finanzmodellierung, Datenanalyse, Prognosen, Excel-Kenntnisse

Schlüsselaufgaben:

Analysieren von Finanzdaten und Markttrends Erstellung von Berichten und Finanzprognosen Bewertung von Investitionsmöglichkeiten Präsentation der Ergebnisse vor Interessengruppen



Spaßfaktor: Einige Finanzanalysten spezialisieren sich auf Schwellenmärkte oder Kryptowährungen und werden so zu Experten für die sich schnell entwickelnde Finanzlandschaft!

7. Online ESL-Lehrer

Im Zuge der zunehmenden Globalisierung von Unternehmen haben Arbeitnehmer aus nicht englischsprachigen Ländern möglicherweise das Bedürfnis, effektiver mit ihren amerikanischen oder anderen englischsprachigen Kollegen zu kommunizieren. Ein Online-Englischlehrer ist eine gute Option für sie.

Als Online-ESL-Lehrer gewinnen Sie an Flexibilität und haben die Möglichkeit, mit Studenten aus der ganzen Welt in Verbindung zu treten und sie zu unterrichten.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $35.000 - $65.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Unterrichten (Pädagogik), kulturelles Bewusstsein, Geduld, digitale Kompetenz

Schlüsselaufgaben:

Vorbereitung und Durchführung von Online-Englischkursen Bewertung des Fortschritts der Schüler und Feedback Erstellen von ansprechenden digitalen Lernmaterialien Anpassung der Lehrmethoden an die individuellen Bedürfnisse der Schüler



Spaßfaktor: Einige Online-ESL-Lehrer haben Schüler aus über 20 verschiedenen Ländern in einem einzigen Jahr!

8. UI/UX Designer

UI/UX-Design eignet sich gut für Remote-Arbeiten, da es stark von den kreativen Fähigkeiten einer Person abhängt, die digitale remote-Arbeit tools und Software für die Zusammenarbeit. Eine typische tag im Leben eines UX-Designers kombiniert Kreativität mit der Lösung von Problemen, die den Benutzer betreffen.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $60.000 - $110.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Design-Software-Kenntnisse, Einfühlungsvermögen in den Benutzer, Prototyping, Benutzerforschung

Schlüsselaufgaben:

Erstellung von Wireframes und Prototypen Durchführung von Benutzerforschung und Usability-Tests Gestaltung von intuitiven Benutzeroberflächen Zusammenarbeit mit Entwicklern und Stakeholdern



Spaßfakt: Einige UI/UX-Designer haben ihre Schnittstellenentwürfe täglich von Millionen von Menschen nutzen lassen, ohne jemals einen einzigen Benutzer persönlich zu treffen!

9. Spezialist für Kundensupport

Da immer mehr Geschäfte online abgewickelt werden, ist die Rolle des Kundensupports aus der Ferne unerlässlich geworden. Diese Position bietet die Möglichkeit, Probleme zu lösen und Marken von überall aus zu vertreten.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $30.000 - $55.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Kommunikation, Problemlösung, Geduld, Produktkenntnisse

Schlüsselaufgaben:

Beantwortung von Kundenanfragen per Chat, E-Mail oder Telefon Behebung von Problemen mit Produkten oder Dienstleistungen Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit und -loyalität Dokumentieren von Kundeninteraktionen und Feedback



💡Auszeichnen: Einige Spezialisten für Kundensupport kennen sich so gut mit Produkten aus, dass sie in die Produktentwicklung oder in Managementrollen wechseln!

Eine verwandte Rolle ist die eines manager für Kundenerfolg (CSM). Sie können sich CSMs als proaktive und strategische Spezialisten für den Kundensupport vorstellen.

10. Spezialist für digitales Marketing

Digitales Marketing ist von Natur aus für Remote-Arbeiten geeignet, da die meisten Aufgaben online erledigt werden. Diese Rolle bietet eine Mischung aus Kreativität und Analytik im virtuellen Space.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $45.000 - $90.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: SEO, PPC, Social Media Marketing, Content-Strategie, Analytik

Schlüsselaufgaben:

Entwicklung und Umsetzung von digitalen Marketingkampagnen Analyse der Kampagnenleistung und des ROI Verwaltung der Präsenz und des Engagements in den sozialen Medien Optimierung von Website-Inhalten für Suchmaschinen



Die Datenwissenschaft eignet sich hervorragend für Remote-Arbeit, da sie auf digitale Daten und computergestützte Tools angewiesen ist. Viele Datenwissenschaftler brauchen auch Zeiträume, in denen sie sich intensiv konzentrieren können, was mit geschäftigen Büros nicht immer vereinbar ist.

Medianer Gehaltsbereich in den USA: 85.000 - 150.000 $ pro Jahr

Kernkompetenzen: Statistische Analyse, maschinelles Lernen, Programmierung (Python, R), Datenvisualisierung

Schlüsselaufgaben:

Sammeln und Bereinigen großer Datensätze Entwicklung von Vorhersagemodellen und Algorithmen Kommunikation der Ergebnisse an nichttechnische Interessengruppen Ständige Aktualisierung der neuesten Data-Science-Techniken



Spaßfakt: Einige Datenwissenschaftler haben ihre Fähigkeiten genutzt, um Wahlergebnisse oder Sportergebnisse mit überraschender Genauigkeit vorherzusagen!

12. Projektleiter

Das Projektmanagement hat sich gut an entfernte Umgebungen angepasst und nutzt digitale tools, um sich mit Teams an verschiedenen Speicherorten und in verschiedenen Zeitzonen zu koordinieren.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $88.000 und $152.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Führungsqualitäten, Organisation, Kommunikation, Risikomanagement

Schlüsselaufgaben:

Planung und Terminierung der Zeitleisten von Projekten Zuteilung von Ressourcen und Verwaltung von Budgets Erleichterung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team Überwachung des Fortschritts des Projekts und Behandlung von Problemen



Spaßfaktor: Einige Remote-Projektmanager haben erfolgreich Teams auf allen sieben Kontinenten koordiniert, einschließlich der Antarktis!

13. Grafikdesigner

Grafikdesign eignet sich gut für Remote-Arbeiten, da es in erster Linie digitale Tools und Ergebnisse erfordert, die leicht online freigegeben werden können. Diese Rolle bietet kreative Freiheit und vielfältige Möglichkeiten für Projekte.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $40.000 - $85.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Beherrschung von Design-Software, Kreativität, Zeitmanagement, Kommunikation mit dem Client

Schlüsselaufgaben:

Erstellen visueller Konzepte mithilfe von Computersoftware Entwicklung von Grafiken für Produktillustrationen, Logos und Websites Auswahl von Farben, Bildern und Schriftarten zur Verbesserung von Designs Einbeziehung des Feedbacks von Clients oder Stakeholdern in die Entwürfe



💡Auszeichnen: Einige freiberufliche Grafikdesigner haben Logos oder Markenidentitäten entworfen, die heute von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt erkannt werden!

14. Cybersecurity Analyst

Da sich Cyber-Bedrohungen ständig weiterentwickeln, ist die Nachfrage nach Cybersecurity-Experten stark gestiegen. Cybersecurity-Experten mit speziellen Fähigkeiten haben oft die Freiheit, von überall aus zu arbeiten. Diese Rolle bietet die Aufregung der Verteidigung gegen digitale Bedrohungen und die Flexibilität der Remote-Arbeit.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $75.000 - $130.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Netzwerksicherheit, Ethical Hacking, Incident Response, Beherrschung von Sicherheitstools

Schlüsselaufgaben:

Überwachung von Netzwerken auf Sicherheitsverstöße Untersuchung von Incidents und Bedrohungen der Cybersicherheit Implementierung und Aktualisierung von Sicherheitsmaßnahmen Durchführung von Schwachstellenanalysen und Penetrationstests Aufklärung des Personals über Best Practices im Bereich der Cybersicherheit



💡Auszeichnen: Einige Cybersecurity-Analysten haben große Sicherheitslücken in gängiger Software aufgedeckt, die Millionen von Benutzern (und deren Daten!) vor Cyberangriffen schützen könnten!

15. Technischer Redakteur

Technische Redakteure eignen sich gut für Remote-Arbeiten, da sie in erster Linie digitale Dokumentationen, Bedienungsanleitungen, Handbücher usw. erstellen. Diese Rolle überbrückt die Lücke zwischen komplexen Informationen und dem Verständnis der Benutzer und kann - Sie ahnen es - von überall aus erledigt werden.

Mittlerer Gehaltsbereich in den USA: $55.000 - $100.000 pro Jahr

Kernkompetenzen: Schreiben, Recherche, technisches Verständnis, Informationsdesign

Schlüsselaufgaben:

Erstellung von Benutzerhandbüchern, Leitfäden und anderen technischen Dokumenten Vereinfachung komplexer technischer Informationen für verschiedene Zielgruppen Zusammenarbeit mit Fachexperten und Produktteams Sicherstellen, dass die Dokumentation den Industriestandards und -vorschriften entspricht



Spaßfaktor: Einige technische Redakteure haben Handbücher für Produkte verfasst, die in der Weltraumforschung oder für hochmoderne medizinische Geräte verwendet werden, und das alles, während sie aus der Ferne arbeiten.

Tipps für angehende Fernarbeiter

Die Welt der Arbeit entwickelt sich ständig weiter, und die Möglichkeiten der Fernarbeit werden in verschiedenen Branchen immer häufiger. Für alle, die in die Remote-Arbeit einsteigen oder ihre Fähigkeiten in der Remote-Arbeit verbessern möchten, gibt es hier einige wichtige Tipps, die Ihnen helfen, in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein.

Beherrschen Sie die Online-Kommunikation

Eine ausgezeichnete Online-Kommunikation ist der Grundstein für erfolgreiche Remote-Arbeit. Wenn Sie sich nicht im selben physischen Space wie Ihre Kollegen befinden, ist eine klare und effektive Kommunikation noch wichtiger. Hier sind einige Schlüsselpunkte, auf die Sie achten sollten:

Seien Sie in Ihrer schriftlichen Kommunikation prägnant und klar

Nutzen Sie Videoanrufe für komplexe Diskussionen, um Missverständnisse zu vermeiden

Üben Sie in virtuellen Meetings aktives Zuhören

Reagieren Sie umgehend auf Nachrichten und E-Mails

Lernen Sie, Tonfall und Emotionen in schriftlicher Form effektiv zu vermitteln

Verwenden Sie Emojis und GIFs mit Bedacht, um Ihren Nachrichten Persönlichkeit zu verleihen

Nutzen Sie Tools wie ClickUp Chat, um mit Ihren Kollegen asynchron zu kommunizieren

Denken Sie daran, dass Ihre Kommunikationsfähigkeiten in einer entfernten Einstellung oft das wichtigste Kriterium für die Beurteilung Ihrer Professionalität und Kompetenz durch Ihre Kollegen und Vorgesetzten sind.

Nutzen Sie die Technologie zu Ihrem Vorteil

Verwalten Sie Ihre Projekte einfach mit KI, 15+ benutzerdefinierten Ansichten und automatisierten Aufgaben mit ClickUp

Die Nutzung und Beherrschung von Technologien ist für Remote-Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Ein Tool, das sich bei Remote Teams großer Beliebtheit erfreut, ist ClickUp eine umfassende Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die mit zahlreichen Lösungen ausgestattet ist die speziell für diese Kohorte entwickelt wurden .

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihre Remote-Arbeit verbessern kann:

Aufgabenmanagement: Mit ClickUp können Sie Aufgaben einfach erstellen, zuweisen und nachverfolgen. Sie können Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Abhängigkeiten einstellen und so sicherstellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

Verwalten und verfolgen Sie alle Ihre Ziele an einem Ort mit ClickUp Goals

ClickUp Ziele : Setzen und verfolgen Sie sowohl persönliche Ziele als auch Ziele für Ihr Team, damit Sie auch bei der Arbeit aus der Ferne mit den Unternehmenszielen im Einklang bleiben.

Setzen und verfolgen Sie sowohl persönliche Ziele als auch Ziele für Ihr Team, damit Sie auch bei der Arbeit aus der Ferne mit den Unternehmenszielen im Einklang bleiben. ClickUp Ansichten: Erstellen und Freigeben von Dokumenten innerhalb der Plattform, so dass keine separaten Tools zur Dokumentenverwaltung erforderlich sind * Zuweisen Kommentare: Kommunizieren Sie direkt über Aufgaben oder Dokumente und behalten Sie alle relevanten Diskussionen an einem Ort. Sie können auch Ihren Teamkollegen Kommentare zuweisen, um diese weiterzuverfolgen * ClickUp Clips aufnehmen und Freigeben von kurzen Video-Nachrichten, ideal für schnelle Erklärungen oder Updates * ClickUp Chat : Verwalten Sie Ihre gesamte Kommunikation in einer zentralen App und stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeit und Ihre Kommunikation mit dem Kontext verbunden sind

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit ClickUp Chat

ClickUp Brain : Das KI-Tool in ClickUp kann die Produktivität steigern, indem es sich wiederholende Aufgaben automatisiert, beim Schreiben hilft und sogar Ideen für Inhalte generiert

Automatisieren Sie Ihre Remote-Arbeitsaufgaben mit ClickUp Brain

Durch den effektiven Einsatz von Tools wie ClickUp können Sie Ihren Workflow rationalisieren, die Zusammenarbeit mit Ihrem Team verbessern und Ihre Produktivität in einer entfernten Einstellung insgesamt steigern.

Fernarbeitsplätze finden

Zu wissen, wo man nach Fernarbeitsplätzen sucht, ist schon die halbe Miete. Hier sind einige beliebte Plattformen und Ressourcen für die Suche nach Remote-Arbeiten:

LinkedIn : Verwenden Sie den Filter "Remote" bei Ihrer Stellensuche

FlexJobs : Eine Plattform für flexible und ferngesteuerte Stellenanzeigen

Wir arbeiten aus der Ferne : Ein Job Board speziell für Remote Positionen

Remote.co: Bietet eine kuratierte Liste von Remote-Jobs in verschiedenen Branchen

Upwork undFiverr: Großartig für die Suche nach digitale Freiberufler remote-Möglichkeiten

Websites von Unternehmen: Viele Unternehmen haben jetzt eine Kategorie "Remote" in ihrer Karriereseite

Beschränken Sie sich nicht auf eine einzige Plattform. Werfen Sie ein weites Netz aus und richten Sie Job-Benachrichtigungen ein, um über neue Möglichkeiten informiert zu bleiben.

Best Practices für die Bewerbung auf Fernarbeitsplätze

Wenn Sie sich auf Remote-Arbeiten bewerben, ist es wichtig, dass Sie Ihre Bereitschaft zur Remote-Arbeit hervorheben. Hier sind einige Tipps:

Zeigen Sie Ihre Erfahrung mit Remote-Arbeit: Wenn Sie bereits Erfahrung mit Remote-Arbeit haben, stellen Sie sicher, dass diese in Ihrem Lebenslauf und Ihrem Anschreiben an prominenter Stelle erwähnt wird

Wenn Sie bereits Erfahrung mit Remote-Arbeit haben, stellen Sie sicher, dass diese in Ihrem Lebenslauf und Ihrem Anschreiben an prominenter Stelle erwähnt wird Heben Sie relevante Fähigkeiten hervor: Betonen Sie Fähigkeiten, die für Remote-Arbeit entscheidend sind, wie Eigenmotivation, Zeitmanagement und Kenntnisse im Umgang mit Tools für die Zusammenarbeit per Fernzugriff

Betonen Sie Fähigkeiten, die für Remote-Arbeit entscheidend sind, wie Eigenmotivation, Zeitmanagement und Kenntnisse im Umgang mit Tools für die Zusammenarbeit per Fernzugriff Benutzerdefinierte Bewerbung: Passen Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben für jede Position an und gehen Sie dabei auf die in der Stellenbeschreibung erwähnten spezifischen Aspekte der Remote-Arbeit ein

Passen Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben für jede Position an und gehen Sie dabei auf die in der Stellenbeschreibung erwähnten spezifischen Aspekte der Remote-Arbeit ein Erstellen Sie ein Portfolio: Für viele Fernarbeitsplätze, insbesondere in kreativen oder technischen Feldern, kann ein starkes Online-Portfolio Sie von anderen Bewerbern abheben

Für viele Fernarbeitsplätze, insbesondere in kreativen oder technischen Feldern, kann ein starkes Online-Portfolio Sie von anderen Bewerbern abheben Vorbereitung auf virtuelle Vorstellungsgespräche: Üben Sie sich in Video-Interviews und stellen Sie sicher, dass Ihre Technologie zuverlässig ist

Üben Sie sich in Video-Interviews und stellen Sie sicher, dass Ihre Technologie zuverlässig ist Stellen Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis: Zeigen Sie in Ihrer Bewerbung und im Vorstellungsgespräch, dass Sie in der Lage sind, schriftlich und mündlich klar und effektiv zu kommunizieren

Zeigen Sie in Ihrer Bewerbung und im Vorstellungsgespräch, dass Sie in der Lage sind, schriftlich und mündlich klar und effektiv zu kommunizieren Zeigen Sie Ihre Anpassungsfähigkeit: Stellen Sie Instanzen heraus, in denen Sie sich erfolgreich an neue Situationen oder Technologien angepasst haben

Halten Sie Ihre Jobsuche organisiert mit ClickUp's Vorlage für die Jobsuche -Nachverfolgung von Bewerbungen, Verwaltung von Lebensläufen und Behalten Sie den Überblick über Ihre Karriere, alles innerhalb der ClickUp-Plattform.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für die Jobsuche

Bleiben Sie auf der Suche nach dem perfekten Fernarbeitsplatz organisiert. Verwalten Sie Details zu Ihrer Bewerbung wie Gehaltsvorstellungen, Glassdoor-Bewertungen, Kontaktinformationen zum Personalverantwortlichen, Erinnerungen an Folgeaktivitäten und vieles mehr an einem einzigen Speicherort!

Diese Vorlage herunterladen

Entwickeln Sie mit ClickUp eine Einstellung zur Remote-Arbeit

Wie bei vielen Dingen im Leben hängt der Erfolg bei Remote-Arbeit oft von der Einstellung ab. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, erfolgreich zu sein:

Schaffen Sie sich ein eigenes home office : Selbst wenn es sich nur um eine Zimmerecke handelt, kann ein ausgewiesener Arbeitsbereich Ihnen helfen, mental in den "Arbeitsmodus" zu wechseln

: Selbst wenn es sich nur um eine Zimmerecke handelt, kann ein ausgewiesener Arbeitsbereich Ihnen helfen, mental in den "Arbeitsmodus" zu wechseln Eine Routine einführen : Legen Sie regelmäßige Arbeitszeiten fest und halten Sie sich daran, um eine gesunde Work-Life-Balance zu erhalten.

: Legen Sie regelmäßige Arbeitszeiten fest und halten Sie sich daran, um eine gesunde Work-Life-Balance zu erhalten. Bleiben Sie in Verbindung : Bemühen Sie sich, mit Ihrem Team über arbeitsbezogene Unterhaltungen hinaus Beziehungen aufzubauen.

: Bemühen Sie sich, mit Ihrem Team über arbeitsbezogene Unterhaltungen hinaus Beziehungen aufzubauen. Kontinuierlich lernen : Bringen Sie Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand, vor allem in Bereichen, die mit Remote-Arbeit und Ihrer spezifischen Branche zu tun haben.

: Bringen Sie Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand, vor allem in Bereichen, die mit Remote-Arbeit und Ihrer spezifischen Branche zu tun haben. Praktizieren Sie Selbstfürsorge: Denken Sie daran, Pausen zu machen, Sport zu treiben und soziale Verbindungen außerhalb der Arbeit zu pflegen.

Denken Sie daran, dass der Schlüssel zum Erfolg bei Remote-Arbeit in effektiver Kommunikation, effizientem Einsatz von Technologie und einem proaktiven Ansatz zur Verwaltung Ihrer Arbeit und Karriere liegt. ClickUp hilft Ihnen, all dies und noch viel mehr zu erreichen. Wenn Sie diese Tipps befolgen und Tools wie ClickUp nutzen, sind Sie gut gerüstet, um sich erfolgreich in der Welt der Remote-Arbeit zurechtzufinden. Testen Sie ClickUp kostenlos .