Wie man Auftragnehmer effektiv verwaltet

Die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, der Slow-Living-Trend der Generation Z und die globalen Möglichkeiten haben die Gig-Economy angeheizt. Die Menschen suchen nach mehr Autonomie und Flexibilität - etwas, das traditionelle Rollen im Unternehmen nicht bieten.

Tatsächlich sind 36 % der McKinsey's 2022 American Opportunity Survey der Befragten bezeichneten sich als Selbstständige. Das sind rund 58 Millionen Amerikaner.

Die Einrichtung effizienter Prozesse für die Verwaltung unabhängiger Auftragnehmer ist für interne Manager - oder Ein-Personen-Teams, wie es wahrscheinlich in den meisten kleinen und mittleren Geschäften der Fall ist - wichtiger denn je.

In diesem Blog-Beitrag gehen wir der Frage nach, wie Sie unabhängige Auftragnehmer verwalten können - wie Sie sie in die Prozesse Ihres Teams integrieren und gleichzeitig gesunde Grenzen wahren.

Die wichtigste Regel für ein erfolgreiches Management von Auftragnehmern ist es, sich bewusst zu machen, dass es sich NICHT um Vollzeitmitarbeiter handelt.

How to Manage Contractors Effectively: 10 Tipps

Eine gute Verwaltung von Auftragnehmern kommt allen zugute. Wenn Sie klare Erwartungen einstellen und offen kommunizieren, liefern die Auftragnehmer bessere Arbeit und bleiben engagiert. Für Sie bedeutet das reibungslosere Projekte und hochwertige Ergebnisse.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie die Beziehungen zu Ihren Auftragnehmern optimieren können, damit beide Seiten davon profitieren.

1. Bewertung und Auswahl der richtigen Auftragnehmer

Der erste Schritt besteht darin, die richtigen Auftragnehmer zu finden, d. h. Personen, die die Aufgabenstellung gut erfüllen, qualitativ hochwertige Arbeit leisten und zur Arbeitskultur und zum Ethos Ihres Unternehmens passen. Leider ist dies leichter gesagt als erledigt.

Im Gegensatz zu Vollzeitbeschäftigten, die gerne zahlreiche Gesprächsrunden und Testprojekte absolvieren, bevorzugen Auftragnehmer schnelle Vorstellungsgespräche, bei denen Sie sie auf der Grundlage ihrer bisherigen Arbeit (ihres Portfolios) einstellen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die zügige Durchführung von Vorstellungsgesprächen und die Einbindung unabhängiger Auftragnehmer:

Planen Sie Vorstellungsgespräche auf der Grundlage ihrer Erfahrung: Passen Sie Ihre Fragen an das Erfahrungsniveau der Bewerber an. Betonen Sie bei Anfängern die technischen Fähigkeiten, während Sie sich bei Experten auf ihren Arbeitsstil und ihre Herangehensweise an Projekte konzentrieren sollten

Passen Sie Ihre Fragen an das Erfahrungsniveau der Bewerber an. Betonen Sie bei Anfängern die technischen Fähigkeiten, während Sie sich bei Experten auf ihren Arbeitsstil und ihre Herangehensweise an Projekte konzentrieren sollten Starten Sie mit einer bezahlten Testversion : So können Sie die Qualität der Arbeit, die Kommunikationsfähigkeiten und die kulturelle Eignung des Auftragnehmers für Ihr Team beurteilen

: So können Sie die Qualität der Arbeit, die Kommunikationsfähigkeiten und die kulturelle Eignung des Auftragnehmers für Ihr Team beurteilen Erkundigen Sie sich nach Referenzen von früheren Kunden: Wenden Sie sich an frühere Kunden, um aus erster Hand Feedback zur Qualität der Arbeit, zur Zuverlässigkeit und zu den Kommunikationsfähigkeiten des Auftragnehmers zu erhalten

Hier sind einige kulturbezogene Fragen vom Gründer von 37 Signals, Jason Fried . Er stellt Referenzen für "weniger offensichtliche Fragen", um die kulturelle Eignung und den Arbeitsstil eines Bewerbers zu bewerten.

2. Erstellen Sie klare Verträge und Vereinbarungen, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden

Sobald Sie die richtigen Auftragnehmer eingestellt haben, ist der nächste entscheidende Schritt die Formalisierung einer erfolgreichen Arbeitsbeziehung mit klaren und rechtsverbindlichen Verträgen. In diesen Verträgen werden der Umfang der Arbeit, die Zahlungsbedingungen, die Rechte an geistigem Eigentum, die Geheimhaltung und andere Aspekte der Partnerschaft festgelegt.

Auf diese Weise können Sie Ihre geschäftlichen Zinsen schützen, klare Erwartungen festlegen und das Risiko von Missverständnissen oder Rechtsstreitigkeiten minimieren

Wenn Sie bei einem großen Teil Ihrer Arbeit auf Auftragnehmer angewiesen sind, werden Sie viele Verträge verschicken. Eine Möglichkeit zur Rationalisierung dieses Prozesses ist software zur Vertragsverwaltung und Vorlagen. Diese Tools können Ihnen helfen, den Prozess zu standardisieren, Fehler zu reduzieren und die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften zu gewährleisten. ClickUp ist eine Software für das Projekt- und Vertragsmanagement - ein All-in-One-Tool für die Verwaltung unabhängiger Auftragnehmer. Die ClickUp Vertragsvorlage für Auftragnehmer ist branchenunabhängig und kann für verschiedene Projekte und Speicherorte benutzerdefiniert angepasst werden.

Standardisieren Sie Vertragsvereinbarungen unternehmensweit mit der ClickUp-Vorlage für Auftragnehmerverträge

Diese vertragsvorlage deckt alle wichtigen Abschnitte ab, darunter:

Verpflichtungen des Clients : Skizzieren Sie Ihre Verantwortlichkeiten, wie z. B. die Bereitstellung der erforderlichen Tools, das Genehmigungsverfahren und dergleichen

: Skizzieren Sie Ihre Verantwortlichkeiten, wie z. B. die Bereitstellung der erforderlichen Tools, das Genehmigungsverfahren und dergleichen Projektumfang : Definieren Sie die spezifischen Grenzen des Projekts, einschließlich der zu erbringenden Leistungen, Zeitleisten und Erwartungen

: Definieren Sie die spezifischen Grenzen des Projekts, einschließlich der zu erbringenden Leistungen, Zeitleisten und Erwartungen Zahlungsbedingungen : Legen Sie den Zeitplan für die Zahlung, die Zahlungsmodalitäten und eventuelle Verzugszinsen fest

: Legen Sie den Zeitplan für die Zahlung, die Zahlungsmodalitäten und eventuelle Verzugszinsen fest Geheimhaltungsklausel : Schützen Sie vertrauliche Informationen, die zwischen den Parteien freigegeben werden

: Schützen Sie vertrauliche Informationen, die zwischen den Parteien freigegeben werden Bedingungen für die Durchführbarkeit : Legen Sie die Bedingungen im Vertrag fest, die auch dann gültig sind, wenn der Vertrag während eines Rechtsstreits für ungültig erklärt wird

: Legen Sie die Bedingungen im Vertrag fest, die auch dann gültig sind, wenn der Vertrag während eines Rechtsstreits für ungültig erklärt wird Anwendbares Recht: Erwähnen Sie die Gerichtsbarkeit, die im Falle von Streitigkeiten auf den Vertrag anwendbar ist

3. Einstellen eines Onboarding- (und Offboarding-) Prozesses für Auftragnehmer

Stellen Sie sicher, dass Sie, genau wie bei Vollzeitbeschäftigten, einen Workflow für das Onboarding von Auftragnehmern haben. Auch wenn Sie einige Komponenten aus dem Einführungsprozess für Vollzeitbeschäftigte übernehmen können, sind diese in der Regel kürzer und schneller.

Im Folgenden finden Sie einen 3-Schritte-Prozess für das Onboarding von Vertragsarbeitern:

Das Onboarding-Dokument : Sie erstellen ein Dokument, das den Umfang des Projekts, die Fristen, die relevanten Meilensteine und die Art und Weise, wie das interne Team sie unterstützen wird, umreißt. In dieser Phase können Sie ihnen auch Zugang zu allen Tools gewähren und sie in Ihre Kommunikationskanäle aufnehmen

: Sie erstellen ein Dokument, das den Umfang des Projekts, die Fristen, die relevanten Meilensteine und die Art und Weise, wie das interne Team sie unterstützen wird, umreißt. In dieser Phase können Sie ihnen auch Zugang zu allen Tools gewähren und sie in Ihre Kommunikationskanäle aufnehmen Das Treffen : Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem Freiberufler und anderen internen Mitarbeitern, die an dem Projekt beteiligt sind. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Arbeitskultur und -prozesse zu erläutern und den Freiberuflern mehr über Ihre Produkte und Dienstleistungen zu erzählen

: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem Freiberufler und anderen internen Mitarbeitern, die an dem Projekt beteiligt sind. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Arbeitskultur und -prozesse zu erläutern und den Freiberuflern mehr über Ihre Produkte und Dienstleistungen zu erzählen Der erste Meilenstein: Hier arbeiten Sie mit dem Freiberufler an seinem ersten Projekt und helfen ihm, erste Hindernisse aus dem Weg zu räumen und eine Dynamik aufzubauen

Sorgen Sie außerdem für einen guten Offboarding-Prozess, um die Übergabe von Projekten zu rationalisieren und rechtliche Unklarheiten zu beseitigen. Hier sind einige Dinge, die Sie in Ihren Offboarding-Prozess aufnehmen können:

Überprüfen Sie, ob alle abschließenden Zahlungen korrekt und rechtzeitig abgewickelt werden

Planen Sie eine reibungslose Übergabe unvollendeter Arbeiten, um Kontinuität zu gewährleisten

Holen Sie in einem Abschlussgespräch Feedback ein, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln

4. Legen Sie Ihre Erwartungen im Voraus fest

Die meisten Auftragnehmer haben mindestens eine Horrorgeschichte erlebt, in der ein Projekt als etwas begonnen und als etwas völlig anderes beendet wurde. Seien Sie nicht dieser Client.

Um zu vermeiden, dass sich der Projektumfang schleichend vergrößert, und um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten, sollten Sie klare Ziele und Meilensteine mit a festlegen Statement of Work Document von Anfang an. Dadurch wird verhindert, dass das Projekt vom Kurs abweicht, und es wird sichergestellt, dass Sie und der Auftragnehmer in Bezug auf die Ziele auf derselben Seite stehen.

Zu erledigen ist dies auf zwei Arten:

Legen Sie den Umfang und die Ziele Ihres Projekts bei der Ausarbeitung der Vereinbarung fest. Lassen Sie die Vereinbarung von allen internen Beteiligten überprüfen, um sicherzustellen, dass niemand in der Mitte des Projekts eine Änderung vorschlägt

Richten Sie einen Ziel-Tracker in Ihremprojektmanagement-Plattform um den Fortschritt des Projekts an wichtigen Meilensteinen zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind

Nachverfolgung von Meilensteinen im Projekt mit ClickUp Goals

Fügen Sie Ihre Projektdetails und Schlüsselergebnisse zu ClickUp Ziele . Jedes übergreifende Ziel kann in Aufgaben und Unteraufgaben unterteilt werden, die klar umrissen werden, was damit verbunden ist. So können Sie die Nachverfolgung des Abschlusses jedes Meilensteins und die Verantwortlichkeit sicherstellen.

Mit ClickUp Goals Projektziele einstellen, Fortschritte überprüfen und Engpässe erkennen

Mit Zielen können Sie Leistungsüberprüfungen durchführen und die Produktivität Ihrer Auftragnehmer messen.

5. Definieren Sie Ihre Kommunikationskanäle

Auftragnehmer fühlen sich oft von internen Mitgliedern des Teams distanziert. Schließlich sind sie keine offiziellen Mitglieder des Teams - sie haben keinen Zugang zu realen oder virtuellen unterhaltungen am Wasserspender die für den Aufbau von Verbindungen im Team eine große Rolle spielen.

Sie müssen den ersten Schritt tun und ihnen das Gefühl geben, dass sie einbezogen werden. Zu erledigen ist dies, indem Sie Ihre Kommunikationspräferenzen klar umreißen, z. B. Kanäle, Häufigkeit der Meetings und eine Hauptanlaufstelle.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Festlegung klarer und einheitlicher Kommunikationskanäle:

Wählen Sie Ihren Kommunikationskanal

Wählen Sie Ihre primäre Kommunikationsplattform auf der Grundlage der Präferenzen Ihres Teams und der Anforderungen des Projekts (z. B. E-Mail, Projektmanagement-Software, Instant Messaging). Gehen Sie dann weiter und beziehen Sie Backup-Kanäle ein, damit Sie immer erreichbar sind.

Sie können auch in Betracht ziehen, bevorzugt asynchrone und synchrone tools anzubieten, um mehr Flexibilität zu erreichen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie überprüfen ein Dokument oder bearbeiten eine Datenbank. In diesem Fall können Sie Folgendes verwenden ClickUp Collaboration-Erkennung features wie Kommentare, Tags und Echtzeit-Bearbeitung, um Unterhaltungen innerhalb des Dokuments zu halten.

Nutzen Sie die Collaboration Features von ClickUp, um sofortiges, kontextbezogenes Feedback zu geben

Wenn Sie den Fortschritt eines Projekts überprüfen, sollten Sie versuchen, alle Unterhaltungen an einem Ort zu führen, um Informationssilos zu vermeiden. Sie können zum Beispiel eine Gruppe erstellen in ClickUp Chat und ordnen Sie an, dass Aktualisierungen nur in diesem Kanal vorgenommen werden. Auf diese Weise werden alle auf dem Laufenden gehalten.

Zentralisieren Sie Projektdiskussionen mit Gruppenunterhaltungen in ClickUp Chat

Planen Sie regelmäßige Check-Ins

Planen Sie regelmäßige Check-In-Meetings, um Fortschritte zu besprechen, Probleme anzusprechen und Feedback zu geben. Die Häufigkeit der Check-Ins können Sie je nach Komplexität und Zeitleiste des Projekts festlegen.

Geben Sie Ihre Kommunikationspolitik frei

Wenn Sie über eine unternehmensweite Kommunikationspolitik verfügen, sollten Sie diese auch Ihren Freiberuflern freigeben. Auf diese Weise wissen sie, wie sie mit Ihnen sprechen sollen - formell, zwanglos usw. - und ob Ihr Unternehmen asynchrone Status-Updates oder solche in Echtzeit bevorzugt.

Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Vorlage für das Dokument "Wie man mit mir arbeitet" und bitten Sie Ihre Vertragspartner, es auszufüllen. So können Sie Ihre Präferenzen und Erwartungen umreißen und den Arbeitsstil des anderen verstehen. Es kann Informationen wie bevorzugte Kommunikationskanäle und Reaktionszeiten enthalten.

Sie können das Dokument auch freigeben ClickUp Working With Me [Individueller Mitwirkender] Vorlage und bitten Sie die Schüler, sie bei der Erstellung ihres Dokuments als Referenz zu verwenden.

6. Eine Feedbackschleife schaffen

Regelmäßiges Feedback kann Ihnen helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und die Beziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu stärken. Aber denken Sie daran, dass Feedback ein zweiseitiger Prozess ist - Sie müssen einen Workflow einrichten, der es Ihnen ermöglicht, den Auftragnehmern Feedback zu geben und ihnen zu erlauben, ihr Feedback freizugeben.

Zu erledigen ist dies folgendermaßen:

Konstruktives Feedback : Geben Sie spezifisches, umsetzbares Feedback, das sich auf die Verbesserung der Leistung konzentriert, anstatt zu kritisieren

: Geben Sie spezifisches, umsetzbares Feedback, das sich auf die Verbesserung der Leistung konzentriert, anstatt zu kritisieren Feedback einholen : Holen Sie sich bei Check-Ins aktiv Feedback vom Auftragnehmer zu Ihrer Leistung als Client oder Projektmanager

: Holen Sie sich bei Check-Ins aktiv Feedback vom Auftragnehmer zu Ihrer Leistung als Client oder Projektmanager Verwenden Sie ein Feedback-Tool: Erwägen Sie die Verwendung eines Formulars oder einer Umfrage, um anonymes Feedback von den Auftragnehmern einzuholen

Zum Beispiel können Sie Folgendes verwenden ClickUp Formulare für monatliche oder vierteljährliche Pulse Checks mit Ihren Vertragspartnern. Der Formularersteller verfügt über verschiedene Feldtypen und bedingte Fragen, um die Umfrage zu personalisieren.

Personalisieren Sie Ihre Umfragen in großem Umfang mit den Features der bedingten Logik von ClickUp Forms

Sie können die Antworten auch in einer Datenbank organisieren. Letzteres kann besonders nützlich sein, um Muster in den Antworten eines Auftragnehmers im Laufe der Zeit zu finden oder zu untersuchen, wie alle Auftragnehmer (gemeinsam) Ihre Prozesse sehen

Dies kann Ihnen helfen, eine kooperative und produktive Beziehung zu Ihren Auftragnehmern aufzubauen.

7. Standardisieren Sie Ihre Zahlungspolitik und -prozesse

Eine standardisierte Zahlungspolitik und ein standardisiertes Zahlungsverfahren können den Betrieb rationalisieren, Fehler reduzieren und die Beziehungen zu unabhängigen Auftragnehmern verbessern. Wenn Sie angeben, wie dies funktioniert, müssen Sie die Rechnungen nicht mehr einfordern und die Auftragnehmer müssen Ihnen nicht mehr wegen Zahlungen hinterherlaufen.

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie in Ihre Zahlungsrichtlinien aufnehmen sollten:

Zahlungsfrequenz: Legen Sie den Zeitplan für die Zahlungen fest (z. B. wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich)

Legen Sie den Zeitplan für die Zahlungen fest (z. B. wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich) Zahlungsmethode: Wählen Sie eine bevorzugte Zahlungsmethode (z. B. direkte Einzahlung, Scheck, PayPal)

Wählen Sie eine bevorzugte Zahlungsmethode (z. B. direkte Einzahlung, Scheck, PayPal) Rechnungsvorlage: Erstellen Sie eine standardisierte Rechnungsvorlage mit allen erforderlichen Informationen, die Sie den Auftragnehmern freigeben können

Erstellen Sie eine standardisierte Rechnungsvorlage mit allen erforderlichen Informationen, die Sie den Auftragnehmern freigeben können Rechnungsübermittlung: Erwähnen Sie, wann die Auftragnehmer die Rechnungen einreichen sollen

Erwähnen Sie, wann die Auftragnehmer die Rechnungen einreichen sollen Rechnungsfreigabe: Implementieren Sie ein klares Freigabeverfahren, um Genauigkeit und rechtzeitige Zahlungen zu gewährleisten

Entwerfen Sie Ihre Richtlinie mit ClickUp Docs

Verwenden Sie ein tool wie ClickUp Dokumente um Ihre Zahlungsrichtlinien und -prozesse zu skizzieren und sie für Ihre internen Teams und unabhängigen Auftragnehmer freizugeben. Dies sorgt für volle Transparenz und gibt den Auftragnehmern Klarheit über Ihre Zahlungsverfahren.

Entwerfen Sie Ihre Zahlungsrichtlinien und geben Sie sie mit ClickUp Docs an Ihre Vertragspartner frei

Noch besser: ClickUp kommt mit KI-gesteuerten Schreib-Tools wie ClickUp Gehirn . Sie können Ihre Richtlinie in verschiedenen Sprachen bearbeiten und lokalisieren, was besonders nützlich ist, wenn Sie weltweit tätige Auftragnehmer einstellen.

Generieren Sie Inhalte und übersetzen Sie Ihre Dokumente in über 10 Sprachen mit ClickUp Brain

💡Pro-Tipp: Legen Sie Honorarsätze für verschiedene Arten von Arbeiten fest und halten Sie sie auf dem neuesten Stand, um Verhandlungen mit Auftragnehmern zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihr Budget mit den erwarteten Kosten übereinstimmt.

8. Fördern Sie eine langfristige Beziehung

Feedbackschleifen sind nur eine Möglichkeit, eine dauerhafte Beziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu gewährleisten. Schließlich beruhen freiberufliche Verträge auf Beziehungen und gegenseitigem Respekt.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie Freiberuflern zeigen können, dass Sie sie respektieren und den Grundstein für eine gesunde, langfristige Beziehung legen:

Gerechte Vergütung: Sorgen Sie für eine faire und pünktliche Zahlung und halten Sie sich an die vereinbarten Bedingungen

Sorgen Sie für eine faire und pünktliche Zahlung und halten Sie sich an die vereinbarten Bedingungen Vermeiden Sie Mikromanagement: Geben Sie den Auftragnehmern die Autonomie, die sie brauchen, um ihre Aufgaben effektiv abzuschließen

Geben Sie den Auftragnehmern die Autonomie, die sie brauchen, um ihre Aufgaben effektiv abzuschließen Seien Sie flexibel: Passen Sie sich ihrem Arbeitsstil an, einschließlich flexibler Arbeitszeiten oder Meeting-Termine. Einige Auftragnehmer halten sich zum Beispiel nicht an die Arbeitszeiten von 9 bis 5 Uhr, während andere mindestens 2 Tage im Voraus ein Meeting anberaumen möchten

Passen Sie sich ihrem Arbeitsstil an, einschließlich flexibler Arbeitszeiten oder Meeting-Termine. Einige Auftragnehmer halten sich zum Beispiel nicht an die Arbeitszeiten von 9 bis 5 Uhr, während andere mindestens 2 Tage im Voraus ein Meeting anberaumen möchten Schicken Sie Werbegeschenke: Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für langjährige Vertragspartner, indem Sie ihnen als Anerkennung für ihren Beitrag persönliche Werbegeschenke schicken

Eine Freelancer-Datenbank ist ein zentrales Repository für Informationen über Ihr freiberufliches Team - und zwar abteilungsübergreifend. So können Verwaltungsteams wie die Finanz- oder Personalabteilung die Details der Freiberufler verfolgen und die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und -vorschriften sicherstellen.

Wir empfehlen die Verwendung eines Tools wie ClickUp anstelle von herkömmlichen Tabellenkalkulations- oder Dokumententools. Es verfügt über äußerst nützliche Datenbankmanagement-Features wie Filter und Tags, mit denen Sie Ihre Freiberufler kategorisieren können.

Zum Beispiel können Sie die ClickUp Ansicht der Tabelle um Ihre zentralisierte, codefreie Auftragnehmerdatenbank zu erstellen. Mit fortschrittlichen Sortier- und Filterfunktionen und benutzerdefinierten Feldern können Sie ganz einfach Kontraktoren nach Abteilung segmentieren, spezifische Details erfassen und das Layout der Datenbank genau an Ihre Bedürfnisse anpassen

Organisieren Sie Ihre Auftragnehmerdetails mit der ClickUp Tabelle Ansicht

Hier sind einige Felder, die Sie in Ihre Auftragnehmerdatenbank aufnehmen sollten:

Firmeninformationen : Name, Kontaktdaten, Steueridentifikationsnummer und Angaben zur Zahlung

: Name, Kontaktdaten, Steueridentifikationsnummer und Angaben zur Zahlung Vertragsspezifikationen : Dauer des Vertrags, Umfang der Arbeit, Zahlungsbedingungen und Links zur Vertragsvereinbarung, NDA und anderen rechtlichen Dokumenten

: Dauer des Vertrags, Umfang der Arbeit, Zahlungsbedingungen und Links zur Vertragsvereinbarung, NDA und anderen rechtlichen Dokumenten Einzelheiten zur Einhaltung der Vorschriften: Formulare zur Steuer- und Mitarbeiterklassifizierung, Rechnungsunterlagen und andere behördliche Unterlagen

Optional können Sie ein Feld "Notizen" in die Datenbank einfügen, um die speziellen Fähigkeiten, Kontaktdaten und Portfolio-Links der Mitarbeiter zu dokumentieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie planen, einen alten Auftragnehmer wieder einzustellen.

Außerdem lässt sich ClickUp in die meisten Personal- und Gehaltsabrechnungssysteme integrieren. Das bedeutet, dass Sie Aufgaben wie das Aktualisieren von Auftragnehmerinformationen oder das Markieren von Rechnungen als bezahlt in ClickUp automatisieren können, wenn diese in Ihrem Gehaltsabrechnungssystem verarbeitet werden.

Notizen: Da die Datenbank sensible Daten enthält, sollten Sie geeignete Zugriffskontrollen einrichten, um Informationen zu schützen und den Datenschutz zu gewährleisten.

10. Einsatz von Technologie

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein wichtiger Aspekt bei der Einstellung von Auftragnehmern, der je nach Region unterschiedlich ist. In den Vereinigten Staaten hat die US-Steuerbehörde IRS spezifische Kriterien, um zu bestimmen, ob ein Arbeitnehmer ein unabhängiger Auftragnehmer oder ein Angestellter ist.

Außerdem müssen Sie das Formular 1099-NEC ausstellen, um die Zahlungen an unabhängige Auftragnehmer zu melden. Ein Tool zur Verwaltung von Auftragnehmern kann Ihnen bei der Automatisierung und Bewältigung dieser Probleme helfen und die Einhaltung der lokalen Arbeits- und Steuergesetze gewährleisten.

🌈 Wussten Sie schon? In einigen US-Bundesstaaten gibt es Gesetze, die bei der Einstellung unabhängiger Auftragnehmer einen Umsatzsteuernexus vorsehen? Das bedeutet, dass Sie unter Umständen verpflichtet sind, die Umsatzsteuer auf Ihre Einkäufe zu erheben und abzuführen, auch wenn Sie dort keine Niederlassung haben.

Ein weiterer Aspekt, bei dem die Technik helfen kann, ist die Automatisierung der Arbeit, egal ob freiberufliches Projektmanagement oder systemische Prozesse wie die Unterzeichnung von Verträgen. Eine Option ist die Automatisierung zur Genehmigung von Rechnungen, zur Einleitung von Check-Ins mit Auftragnehmern und zur Erledigung anderer administrativer Aufgaben.

Juristische Teams können die Zentralisierung des Vertragsanforderungsprozesses und die Verbesserung der Effizienz mit dem ClickUp Vertragsmanagement-Vorlage .

Ermöglichen Sie Ihrem juristischen Team den Empfang von Vertragsanfragen und die Nachverfolgung des Vertragsfortschritts mit dem ClickUp Formular für Vertragsanfragen

So funktioniert's:

Formularantrag einreichen: Füllen Sie einfach das Formular für den Vertragsantrag aus und geben Sie den Zweck und die Art des Vertrags sowie die gewünschte Frist an Juristische Prüfung: Das juristische Team prüft die Details der Anfrage und stellt sicher, dass alle erforderlichen Informationen bereitgestellt werden Entwurf und Genehmigung: Das juristische Team entwirft den Vertrag unter Berücksichtigung der angegebenen Anforderungen und gewährleistet die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften

Und es kommt noch besser: Die Vorlage enthält eine Board-Ansicht, mit der das juristische Team den Status der einzelnen Verträge nachverfolgen kann - so wird sichergestellt, dass sie alle rechtzeitig geschlossen werden.

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Auftragnehmern mit ClickUp

Wie das Sprichwort sagt: "Erfolg baut auf Systemen auf." Mit ClickUp können Sie einen zuverlässigen Rahmen für die Verwaltung von Auftragnehmern schaffen - ein zentralisiertes, organisiertes und skalierbares System, das sich an die Bedürfnisse verschiedener Teams benutzerdefiniert anpassen lässt.

Von der Erstellung von Verträgen und der Verwaltung von Projekten bis hin zur Förderung von Feedbackschleifen und der Zentralisierung von Auftragnehmerinformationen - ClickUp hilft Ihnen, alle Prozesse von einem Ort aus zu verwalten. So stellen Sie ein System ein, das sowohl am ersten Tag als auch im Jahr 10\ für Sie funktioniert. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und sehen Sie, wie es zu einem effektiven Auftragnehmermanagement führt.