Die Verwendung effektiver Kalender-Vorlagen kann entscheidend sein.

Sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Terminen, Meetings und wichtigen Ereignissen, damit Sie in Ihrem vollen Terminkalender nichts verpassen. Mit der richtigen Vorlage können Sie Aufgaben priorisieren und konzentriert bleiben, ohne sich überfordert zu fühlen.

Notion, eine vielseitige App zum Erstellen von Notizen und zur Steigerung der Produktivität, bietet einen Bereich anpassbarer Vorlagen, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren können.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die fünf besten Notion-Kalender-Vorlagen für Ihre Anforderungen an die Produktivität vor.

was macht eine gute Notion-Kalender-Vorlage aus? *

Eine gute und einfache Notion-Kalender-Vorlage ist anpassbar und benutzerfreundlich. Sie enthält die folgenden Elemente:

übersichtliches Layout: *Eine gute Notion-Kalender-Vorlage hat ein gut strukturiertes und übersichtliches Layout, sodass sie auch für Anfänger einfach zu bedienen und zu navigieren ist

Anpassbare Optionen: Sie können Kategorien, Tags, Status und Farben an Ihre Planungs- und Organisationsanforderungen anpassen

nachverfolgung-Features: *Enthält Features wie Termin-Erinnerungen und Status-Anzeigen, mit denen Sie Ihren Zeitplan einhalten und Ihre Arbeit im Griff behalten können

Integrationsmöglichkeiten: Die Vorlage lässt sich gut mit anderen Notion-Datenbanken integrieren, sodass Sie Aufgaben und Notizen innerhalb des Kalenders verknüpfen und so die Effizienz Ihres Workflows steigern können

*plattformübergreifende Funktion: Funktioniert problemlos auf Mobiltelefonen, Laptops und Computern, sodass Sie unabhängig vom verwendeten Gerät auf Ihren Kalender zugreifen und ihn aktualisieren können

Die 5 besten kostenlosen Notion-Kalender-Vorlagen

Hier sind die fünf besten kostenlosen Notion-Kalender-Vorlagen für Ihre Planung, Terminierung und Produktivität:

1. Meine Kalender-Vorlage von Notion

via Notion

Organisieren Sie Ihre Zeit effizient und behalten Sie mit der Kalender-Vorlage „My Calendar Template” von Notion den Überblick über alle Ihre committen Verpflichtungen.

Diese Vorlage verfügt über drei Datenbank-Registerkarten:

monatskalender:* Ermöglicht Ihnen die Planung Ihrer täglichen und monatlichen Aufgaben

Zu planen: Bietet eine Liste aller Dinge, die Sie planen müssen

Alle Aktivitäten: Zeigt eine umfassende Liste aller Aktivitäten mit den jeweiligen Fristen an

Letztendlich ermöglicht Ihnen diese Vorlage das Planen und die Terminierung von Aufgaben, Terminen, Meetings und Ereignissen.

Ideal für: Verwaltung täglicher und monatlicher privater und beruflicher Aufgaben, Termine und Ereignisse, um eine gute Work-Life-Balance zu gewährleisten

2. Inhalt-Kalender-Vorlage von Notion

via Notion

planen und organisieren Sie Ihre Inhalt-Strategie und Ihren Veröffentlichungsplan mit der Inhalt-Kalender-Vorlage von Notion. *

Als All-in-One-Redaktionsplaner und Marketingkalender verfügt diese Vorlage über zwei miteinander in Verbindung stehende Datenbank-Registerkarten:

Kampagnen: Bietet eine Übersicht über Marketingkampagnen mit Details wie Kampagnenname, Eigentümer, Status, Termine, Prioritätsstufe, Abschlussrate usw.

Ergebnisse: Erfasst wichtige Details zu den Inhalten von Kampagnen, darunter Fälligkeitstermine, Art der Inhalte, beteiligte Teammitglieder usw.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, die Ergebnisse mehrerer Marketingkampagnen zu verwalten und sicherzustellen, dass jede Veröffentlichung mit Ihrer Inhalt-Roadmap übereinstimmt.

Ideal für: Verwaltung von Inhalt-Strategien und Veröffentlichungsplänen für mehrere Marketingkampagnen

3. Social-Media-Kalender-Vorlage von Notion

via Notion

Behalten Sie mit der Social-Media-Kalender-Vorlage von Notion den Überblick über alle Ihre Social-Media-Anforderungen.

Diese Vorlage verfügt über vier verschiedene Registerkarten:

Alle Beiträge: Erstellt eine Liste aller Beiträge mit Details wie Name, Datum, Bereich, Plattform, Status usw.

Kalenderansicht: Plant Ihre Beiträge entsprechend ihrem Veröffentlichungsdatum

Benötigte Grafiken: Bietet eine Liste aller Beiträge, für die Grafiken benötigt werden

plattform nach Status: *Zeigt den Status von Beiträgen (zu erledigen, in Bearbeitung und abgeschlossen) für verschiedene Social-Media-Plattformen an, darunter LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick über die Dashboard-Ansicht in Notion verfolgen. Sie müssen Kategorien wie Woche, Plattform oder Bereich auswählen und Filter, Spalten, Balken- und Kreisdiagramme anwenden, um die gewünschten Daten anzuzeigen.

Im Kern hilft Ihnen diese Vorlage dabei, organisiert zu bleiben und in der schnelllebigen Welt der sozialen Medien strategischen Fortschritt zu erzielen.

Ideal für: Planung, Nachverfolgung und Verwaltung von Social-Media-Beiträgen auf mehreren Plattformen, um organisierte und strategische Social-Media-Aufwand sicherzustellen

4. Ereignis-Kalender-Vorlage von Notion

via Notion

zentralisieren Sie Ereignisinformationen und optimieren Sie Ihre Ereignis-Kommunikation mit der Ereignis-Kalender-Vorlage von Notion. *

Diese Vorlage verfügt über drei Registerkarten:

kalender: *Ermöglicht Ihnen die Planung von Unternehmens-Ereignissen, von Gruppen-Hackathons bis hin zu externen Wellness-Sitzungen, in einem Online-Kalender mit den jeweiligen Terminen

Alle Ereignisse: Liste alle Unternehmensereignisse mit Details wie Name des Ereignisses, Datum, Veranstalter, Partner, Ort, Tag, Link zur Seite des Ereignisses usw.

Galerie: Bietet eine Kanban-Board-ähnliche Ansicht von Unternehmensereignissen mit Tags wie Meetup, Learning, Hackathon usw.

Ideal für: Zentralisierung und Verwaltung von Unternehmens-Ereignissen, um Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren

5. GTM-Kalender-Vorlage von Notion

via Notion

*bringen Sie Ihre Produkte mit der GTM-Kalender-Vorlage von Notion vom Konzept auf den Markt

Diese Vorlage bietet drei Ansichten:

Zeitleistenansicht: Bietet eine Bietet eine Gantt-Diagramm-ähnliche Zeitleiste in Notion für Produkteinführungen, mit der Sie den Fortschritt überwachen und sicherstellen können, dass Produkte gemäß den festgelegten Einführungsterminen auf den Markt kommen

*kalenderansicht: Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben, Meilensteine und Produkteinführungsdaten auf monatlicher Basis zu planen und zu verfolgen

Alle Ereignisse: Bietet eine tabellenartige Ansicht aller Produktstarttermine mit Daten, Namen der beteiligten Mitglieder, Links zu Startstrategien und Dokumenten sowie weiteren Informationen

Diese Vorlage hilft funktionsübergreifenden Teams bei der Zusammenarbeit, der Verwaltung von Einführungszeitplänen und der erfolgreichen Markteinführung von Produkten.

Ideal für: Koordination von Produkteinführungen mit detaillierten Zeitleisten, Terminplänen und Nachverfolgung, um eine erfolgreiche Markteinführung sicherzustellen

Limit bei der Verwendung von Notion für Kalender

Notion bietet zwar anpassbare und robuste Vorlagen für die Organisation von Kalendern und die Verwaltung von Terminplänen, hat jedoch auch seine Grenzen.

Hier sind einige Beispiele:

Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Notion bietet keine erweiterten Funktionen wie detaillierte Ereignis-Erinnerungen, die Einstellung wiederkehrender Ereignis-Muster usw. Als Ergebnis könnten Ihnen die Funktionen im Vergleich zu anderen Kalender-Apps etwas einfach erscheinen

Synchronisierungsprobleme: Notion Workspace bietet zwar die Integration mit externen Kalendern wie Google Kalender, unterstützt jedoch keine bidirektionale Echtzeit-Synchronisierung mit diesen. Dies kann zu Unstimmigkeiten und Verzögerungen führen, wenn Sie mehrere Kalenderplattformen zur Verwaltung Ihres Terminkalenders verwenden

Eingeschränktes Benachrichtigungssystem: Der Kalender von Notion verfügt nicht über anpassbare Benachrichtigungen und ist weniger leistungsfähig als andere Apps. Dies kann ein Nachteil sein, wenn Sie wichtige Termine und Ereignisse im Auge behalten müssen

*leistungsprobleme: Das Einplanen vieler Ereignisse in den Notion-Kalender kann zu langen Ladezeiten führen, was sich negativ auf Ihre Effizienz auswirkt. Aufgrund dieser schleppenden Leistung eignet sich der Kalender weniger für die Verwaltung großer Teams oder die Bearbeitung großer Informationsmengen

Alternativen zu Notion-Kalender-Vorlagen

Notion bietet zwar nützliche Kalender-Vorlagen, kann jedoch für einige Benutzer, die eine schnellere Leistung oder erweiterte Features benötigen, unzureichend sein.

Für diejenigen, die eine leistungsstärkere Lösung suchen, ist eine All-in-One-App für Produktivität wie ClickUp eine hervorragende Alternative zu Notion.

Im Vergleich zu Notion bietet ClickUp erweiterte Kalenderfunktionen, die auf die Terminplanungs- und Produktivität von Einzelpersonen und Unternehmen zugeschnitten sind.

Werfen wir einen Blick auf die erweiterten Features der besten Kalender-Vorlagen von ClickUp.

clickUp-Kalenderplaner-Vorlage*

Diese Vorlage herunterladen Planen und verwalten Sie Aktivitäten und behalten Sie den Überblick über Ihren Zeitplan mit der ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage

verwalten Sie alle Ihre Aktivitäten, einschließlich Aufgaben, Meetings und Ereignisse, mit der ClickUp-Kalender-Planungs-Vorlage. *

Diese anpassbare und benutzerfreundliche Vorlage macht das Planen zum Kinderspiel und hilft Ihnen dabei, einen Tages-, Wochen- und Monatskalender für die Verwaltung von Projekten und Aktivitäten zu erstellen.

Mit dieser Vorlage können Sie und Ihr Team außerdem:

Organisieren Sie Projekte in überschaubare Aufgaben

Ressourcen effizient zuweisen und verwalten

Behalten Sie den Überblick über Ihre Termine

Behalten Sie den Überblick über bevorstehende Ereignisse

Überwachen Sie den Fortschritt und den gesamten Workflow

Ideal für: Effiziente Organisation und Verwaltung von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben, Meetings, Projekten und Ereignissen

2. ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Planen und führen Sie die Nachverfolgung aller Ihrer Arbeit ganz einfach mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage durch

verfolgen Sie Ihre wöchentlichen, zweiwöchentlichen und monatlichen Zu erledigen mit der ClickUp-Kalender-Zu erledigen-Liste-Vorlage. *

Diese Vorlage eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene Benutzer und hilft Ihnen dabei, Aufgaben effektiv zu erledigen und Ihr Ziel zu erreichen. Damit können Sie Ihre Zeit besser verwalten und Ihre Arbeit mühelos im Griff behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Planen Sie Aufgaben und ordnen Sie sie in Kategorien ein

Erhalten Sie eine schnelle Übersicht über die Details jeder Aufgabe

Visualisieren Sie Ihre Ziele und Fristen

Organisieren Sie Aufgaben nach Status und Priorität

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben

Ideal für: Nachverfolgung und Priorisierung wöchentlicher und monatlicher Aufgaben, um Ziele und Fristen einzuhalten

3. ClickUp-Jahreskalender-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Machen Sie das Beste aus Ihrem Jahr und erreichen Sie Ihre Ziele mit der ClickUp-Kalender-Vorlage

planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre Jahresziele mit der Jahreskalender-Vorlage von ClickUp. *

Zu Beginn jedes Jahres setzen sich Unternehmen ehrgeizige Ziele, die sie bis zum Jahresende erreichen wollen. Aber angesichts unzähliger Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die Aufmerksamkeit erfordern, verlieren Führungskräfte und Mitarbeiter diese Ziele leicht aus den Augen. Deshalb ist es wichtig, Tools zu verwenden, die Ihnen helfen, die Nachverfolgung zu gewährleisten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Planen und organisieren Sie Aufgaben für das ganze Jahr

Weisen Sie Aufgaben den Team-Mitgliedern zu

Verfolgen Sie Ziele und Meilensteine für Team-Initiativen und Projekte

Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, was bereits erledigt ist und was noch zu erledigen ist

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder wichtigen Aufgabe und jedes wichtigen Projekts

Ideal für: Nachverfolgung und Verwaltung von Jahreszielen, Aufgaben, Projekten und Meilensteinen, um sicherzustellen, dass die Jahresziele erreicht werden

4. ClickUp-Wochenkalender-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie Ihre Woche optimal mit der ClickUp-Wochenkalender-Vorlage

visualisieren und organisieren Sie Ihre wöchentlichen Aufgaben effizient mit der ClickUp-Wochenkalender-Vorlage. *

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, berufliche Aufgaben sowie private und familiäre Verpflichtungen zu verwalten, ähnlich wie bei Familienkalender-Apps.

Außerdem können Sie damit:

Identifizieren und korrigieren Sie Terminkonflikte und Überschneidungen

Verfolgen und überprüfen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe

Schließen Sie Aufgaben vor Ablauf der jeweiligen Fristen ab

Ideal für: Organisation und Verwaltung persönlicher und beruflicher Wochenaufgaben und effektive Lösung von Terminkonflikten

5. ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender den Überblick über Ihre Inhalt-Strategie

entwickeln Sie effektive Marketing-Plans und führen Sie Nachverfolgung Ihrer Social-Media-Posting-Zeitplan mit der ClickUp-Posting-Kalender-Vorlage. *

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte zu planen, zu veröffentlichen und deren Fortschritt über verschiedene Social-Media-Kanäle hinweg zu verfolgen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Entwickeln Sie eine Strategie für Ihren Zeitplan zur Veröffentlichung von Inhalten

Optimieren Sie den Prozess der Erstellung, Bearbeitung und Genehmigung für Beiträge

Verfolgen Sie die Nachverfolgung von Inhalt-Deadlines

Kategorisieren Sie Beiträge nach Inhaltstypen wie Blog-Artikeln, Website-Inhalten, Video usw.

Organisieren Sie Ihre Inhalte nach Thema und Kanal

Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Optimierung Ihres Inhalts

Ideal für: Planung und Verwaltung von Social-Media-Beiträgen, Nachverfolgung von Inhalt-Deadlines und Optimierung von Posting-Strategien

6. ClickUp-Redaktionskalender-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Verwalten und erreichen Sie Ihre redaktionellen Ziele mühelos mit der ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalender

verfolgen Sie mit der Editorial-Kalender-Vorlage von ClickUp alle Ihre redaktionellen Aufgaben. *

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Redaktionsplan zu verwalten und Ihre Veröffentlichungsziele zu erreichen. Sie unterstützt Sie bei der Planung und Organisation Ihrer Inhalte mit den folgenden Kategorien im Kalender:

Name des Inhalts

Veröffentlichungsdatum

Kanal

Art des Inhalts (z. B. Unternehmensupdate, benutzerdefinierter Bericht, gesponserter Beitrag usw.)

Art der Überarbeitung (z. B. größere oder kleinere Änderungen)

Marketingphase (z. B. neuer Entwurf, Text, Design, Korrekturlesen, Freigabe durch den Client und Veröffentlichung)

Ideal für: Planung und Nachverfolgung redaktioneller Aufgaben nach Veröffentlichungsdatum, Inhaltstyp und Marketingphase

7. ClickUp-PTO-Kalender-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie ganz einfach mit der ClickUp-Kalender-Vorlage für Urlaubstage die Urlaubstage Ihres Teams

mit der PTO-Kalender-Vorlage von ClickUp können Sie ganz einfach die bezahlten Urlaubstage Ihres Teams dokumentieren. *

Mit dieser Vorlage können Sie die Urlaubstage, Ferien und Feiertage Ihrer Teammitglieder verwalten und nachverfolgen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Berechnen Sie die genaue Anzahl der genommenen Stunden und Tage

Organisieren Sie Urlaubsanträge nach Status wie „In Bearbeitung“, „Genehmigt“, „Abgelehnt“ usw.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter

Identifizieren Sie aktuelle und zukünftige Personalengpässe

Planen Sie Ihren Personalbedarf

Reduzieren Sie das Risiko von Terminkonflikten

Ideal für: Nachverfolgung der bezahlten Urlaubstage der Mitglieder und Verwaltung der Personalverfügbarkeit

8. ClickUp-Inhalt-Kalender-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Erreichen Sie Ihre Ziele bei der Erstellung von Inhalten mühelos mit der ClickUp-Kalender-Vorlage für Inhalte

behalten Sie Ihre Ziele zur Inhalt-Erstellung mit der Content-Kalender-Vorlage von ClickUp im Blick. *

Diese Inhaltskalendervorlage optimiert Ihren Inhalts-Workflow und sorgt für die pünktliche Lieferung und Veröffentlichung von Inhalten. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, Ihren Kalender mit Kategorien zu organisieren, wie zum Beispiel:

Woche

Name der Aufgabe

Status (z. B. Briefing, Schreiben, Korrekturlesen, Fertigstellung und Veröffentlichung)

Inhaltliche Säulen (z. B. Monday-Updates, Dienstag-Anleitungen, Mittwoch-Schnelltipps, Happy Thursday, #AMA Friday, Testimonial Saturday und Sunday Blog)

Client-Freigabephase (z. B. „Ausstehend“, „Überarbeitung erforderlich“ und „Genehmigt“)

Veröffentlichungsdatum

Verwandte Dateien

Wert

Notizen

Ideal für: Planung und Organisation von Kalender für Inhalte sowie Erreichen von Zielen hinsichtlich der Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten

💡 Profi-Tipp: Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten und erreichen Sie Ihre Veröffentlichungsziele schnell mit ClickUp Brain. Sie müssen nur Eingabeaufforderungen bereitstellen, und dieses KI-gestützte Tool generiert maßgeschneiderte Inhalte mit dem richtigen Ton und der richtigen Sprache zu Ihrem gewünschten Thema.

9. ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Tag mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

verwalten Sie Ihre täglichen Aufgaben und optimieren Sie Ihre Zeit mit der Tagesplaner-Vorlage von ClickUp. *

Diese Vorlage verbessert sowohl Ihre Produktivität als auch Ihre Organisation und hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Tag zu machen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Sortieren Sie Ihre Aufgaben in Kategorien wie Arbeit, Privates und Ziele

Kategorisieren und gruppieren Sie Aufgaben nach Status, z. B. „zu erledigen“ und „abgeschlossen“

Priorisieren Sie Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit

Ideal für: Organisation und Priorisierung täglicher Aufgaben, Festlegung von Zielen und Nachverfolgung von Fortschritten für ein effektives Zeitmanagement

10. ClickUp-Teamplan-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren und erstellen Sie faire Arbeitspläne für Teams mit der ClickUp-Teamplan-Vorlage

Erstellen Sie mit der Team-Terminplan-Vorlage von ClickUp einen effektiven und ausgewogenen Arbeitsplan für Teams.

Mit dieser Vorlage können Sie klar festlegen, wer für was verantwortlich ist, und so Verwirrung und Missverständnisse unter den Teammitgliedern vermeiden. Sie trägt dazu bei, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand sind und an einem Ziel arbeiten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Visualisieren und Plan Sie die Workload Ihres Teams

Weisen Sie Teams auf Gruppenebene Aufgaben zu

Weisen Sie den Mitgliedern eines Teams Aufgaben auf individueller Ebene zu

Legen Sie Fristen für jedes Team fest

Nehmen Sie Anpassungen vor, wenn es zu Terminüberschneidungen oder einer Überlastung durch zu hohe Workload kommt

Ideal für: Erstellung ausgewogener und übersichtlicher Arbeitspläne für Teams, Zuweisung von Aufgaben an Teams und Verwaltung der Verteilung von Workload und Fristen

organisieren Sie Ihren Zeitplan und behalten Sie mit ClickUp den Überblick über Meine Arbeit*

Kalender-Vorlagen spielen eine wichtige Rolle in Ihrem privaten und beruflichen Leben – sie helfen Ihnen dabei, Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan zu organisieren, den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten und eine gute Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten.

Obwohl die Kalender-Vorlagen von Notion gut strukturiert, anpassbar und benutzerfreundlich sind, haben sie doch einige Einschränkungen. Hier zeichnen sich fortgeschrittenere Plattformen wie ClickUp aus. ClickUp bietet einen Bereich von Tools, von fortschrittlichen, hochgradig anpassbaren Kalender- und Zeitmanagement-Vorlagen bis hin zu Automatisierung- und KI-Funktionen, die die Kalenderplanung, -organisation und -verwaltung zum Kinderspiel machen.

Melden Sie sich bei ClickUp an und nutzen Sie Ihre Zeit optimal.