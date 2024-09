15 Tools zur Verwaltung des Produktportfolios für Business Excellence

Die Verwaltung eines großen Bereichs von Produkten ohne das richtige Tool ist wie der Versuch, mit mehreren Bällen zu jonglieren - man lässt unweigerlich einen fallen.

Aber hier ist die gute Nachricht: Mit dem richtigen produkt Portfolio Management tool läuft alles - von der Produktleistung bis hin zu strategischen Initiativen - reibungslos, so dass Sie sich nie Sorgen machen müssen, vom Weg abzukommen.

Nachdem ich mit mehreren Portfolios gearbeitet habe, weiß ich, wie frustrierend es sein kann, das ideale Management-Tool zu finden. Aus diesem Grund habe ich mich mit den Experten von ClickUp zusammengetan, um die harte Arbeit für Sie zu erledigen.

Wir haben Dutzende von Optionen auf der Grundlage von Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Effektivität getestet und geprüft, um Ihnen die 15 besten Tools vorzustellen, mit denen Sie Ihre Produkte sicher verwalten können.

Das ideale Management-Tool hängt von Ihrem individuellen Geschäftsmodell und Ihren Prioritäten ab. Es gibt jedoch ein paar Schlüssel-Features, die alle Top-Anwärter haben sollten.

Robuste Visualisierungen: Jedes Tool muss Daten in einem einheitlichen Dashboard zusammenführen und eine ganzheitliche Ansicht Ihres Portfolios bieten. Außerdem muss es Live-Daten zu Produktstatus und -leistung liefern

Eindeutiges Roadmapping: Tools für die Verwaltung des Portfolios müssen Ihre Strategien und Zeitleisten abbilden. Sie müssen über eine Roadmapping-Funktion verfügen, die die Verwaltungproduktrückständeneueinführungen, Feature-Rollouts und Marketingkampagnen

Tools für die Verwaltung des Portfolios müssen Ihre Strategien und Zeitleisten abbilden. Sie müssen über eine Roadmapping-Funktion verfügen, die die Verwaltungproduktrückständeneueinführungen, Feature-Rollouts und Marketingkampagnen Funktionen für die Zusammenarbeit: Das gewählte Tool muss über integrierte Kommunikations- und Aufgabenverwaltungsfunktionen verfügen. Diese kollaborativen Features fördern die Teamarbeit und rationalisieren die Entscheidungsfindung. Außerdem werden dadurch Silos abgebaut und die Abstimmung innerhalb der Organisation verbessert

Ressourcenmanagement: Ein effektives Tool für das Portfolio-Management muss einen Bereich mit Ressourcen und Kapazitäten auf einer Karte abbilden. Dazu gehört auch die Identifizierung potenzieller Engpässe und die Optimierung der Ressourcennutzung. Denken Sie daran, dass umfassenderessourcenmanagement features stellen sicher, dass Projekte in der Spur bleiben und eine Überverteilung vermieden wird

Ein effektives Tool für das Portfolio-Management muss einen Bereich mit Ressourcen und Kapazitäten auf einer Karte abbilden. Dazu gehört auch die Identifizierung potenzieller Engpässe und die Optimierung der Ressourcennutzung. Denken Sie daran, dass umfassenderessourcenmanagement features stellen sicher, dass Projekte in der Spur bleiben und eine Überverteilung vermieden wird Portfolio-Analytik: Ein Tool für das Portfolio-Management sollte über Features zur Berichterstellung verfügen, die auf Marktanalysen basieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zu benutzerdefinieren. Mit Portfolio-Analysen können Geschäfte datengestützte Entscheidungen treffen und Wachstumschancen aufdecken

💡Pro-Tipp: Zusätzlich zu diesen Schlüssel-Elementen sollten Sie nach einem Tool suchen, das umfassende vorlagen für Projekte nachverfolgung und produktstrategie .

Hier finden Sie die 15 besten Tools für die Verwaltung von Produktportfolios, auf die Sie achten sollten, um den Einstieg zu erleichtern:

1. ClickUp (am besten geeignet für Nachverfolgung von Projekten, Zusammenarbeit und Ressourcenmanagement)

aufgaben priorisieren, Transparenz schaffen und Produktverbesserungen erzielen mit den ClickUp Produktmanagement-Lösungen_ ClickUp für Produktmanager ist ein All-in-One-Tool für Projektmanagement, das Teams hilft, zusammenzuarbeiten und Projekte effizienter zu verwalten. Es integriert Features wie Aufgabenmanagement, Dokumentation und Dashboards in einer einzigen Plattform. Dies hilft Teams, einen klaren Überblick über ihre Produkte und Portfolios zu erhalten.

ClickUp bietet zwar Automatisierung, Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungen, liefert aber auch spezielle Tools für das Management von Produktportfolios, um die Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen.

nahtlose Nachverfolgung, Verwaltung und Zusammenarbeit bei all Ihren Projekten und Portfolios mit der ClickUp-Produktmanagement-Software ClickUp Produktmanagement-Software ist eine der umfassendsten Lösungen der Plattform zur Verbesserung von Produkten und Portfolios. Mit zentraler Sichtbarkeit und Features zur Live-Zusammenarbeit wie ClickUp Chat ist diese Lösung das Kraftpaket für Ihr Geschäft.

ClickUp bietet Roadmapping-Funktionen und analytische Dashboards, die in Echtzeit Einblicke in die Produktleistung geben. Außerdem ist ein eigenes KI-Tool integriert, ClickUp Gehirn in das Tool zur Verwaltung des Produktportfolios. Dieses KI-Tool automatisiert sofort Workflows und generiert Dateneinblicke.

ClickUp bietet neben dieser speziellen Software zahlreiche spezialisierte Lösungen und Frameworks an.

mit ClickUp Portfolio können Sie Ihre Business-Performance sofort steuern und verwalten ClickUp Portfolio ist eine weitere maßgeschneiderte Lösung, die sich auf die Verwaltung der Portfolio-Performance konzentriert. Diese Lösung hilft dabei, die Ziele mit Portfolios, die mit den Unternehmensinitiativen verknüpft sind, in Einklang zu bringen.

Außerdem können Sie damit Ihre Produktinformationen strukturieren, Marketingkampagnen erstellen und visualisieren sowie Sprints für Produkteinführungen organisieren.

Wenn Geschäfte Lösungen in kürzeren Zeiträumen benötigen, bietet ClickUp mehrere gebrauchsfertige vorlagen für die Verwaltung des Portfolios .

ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

Die ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage ist die ideale Lösung für das zentralisierte Management von Produktportfolios. Sie verfügt über mehrere Features für benutzerdefinierte Felder und Aufgaben:

Teams in die Lage versetzt, Produktinitiativen effizient zu planen, zu priorisieren und auszuführen

Verbessert die Zusammenarbeit und sorgt für eine erfolgreiche Produktbereitstellung

Verbessert die Verwaltung von Meilensteinen, die Nachverfolgung der Ressourcenzuweisung und die Überwachung des Fortschritts

ClickUp Vorlage für Portfolio Management

ClickUp Vorlage für Portfolio Management

ClickUp Portfolio Management Vorlage ist die Antwort für Geschäfte, die einen strategischen Überblick über ihr Portfolio suchen. Es verfügt über Features wie Portfolio Dashboards, Nachverfolgung von Abhängigkeiten und Risikobewertung, die es Ihnen ermöglichen:

Nachverfolgung und Verwaltung mehrerer Projekte gleichzeitig

Den Fortschritt zu visualisieren und Ressourcen effektiv zuzuweisen

Datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Ausrichtung an übergreifenden Zielen des Geschäfts sicherzustellen

ClickUp beste Features

Zentralisieren Sie Ihr Portfolio-Management mit anpassbarenClickUp Dashboards für eine Ansicht von Fortschritt und Leistung aus der Vogelperspektive

Effizientes Management von Aufgaben, Terminen und Abhängigkeiten über mehrere Produktinitiativen hinweg mitClickUp Aufgaben Erstellung und Zusammenarbeit an detaillierten Produktdokumentationen, einschließlich Roadmaps und Anforderungen, innerhalb vonClickUp Dokumente Priorisieren Sie Features, Initiativen und Aufgaben effektiv mitClickUp Aufgabe Prioritäten um die strategische Ausrichtung sicherzustellen

Nutzen Sie die KI-Funktionen von ClickUp Brain, um Workflows zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Ressourcenzuweisung und Kapazitätsplanung mit der ClickUp Workload-Ansicht

Visualisieren Sie Workflows und verfolgen Sie den Fortschritt mitClickUp Board-Ansichtbietet Kanban-Boards und Gantt-Diagramme für agile Teams

ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer könnten eine Lernkurve erleben, die jedoch mit unseren detaillierten Lernanleitungen leicht zu überbrücken ist

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Workspace Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Monday.com (am besten für visuelles Workflow-Management)

/via *[_Montag]( https://monday.com/blog/project-management/what-is-workflow-management/)* Monday.com ist eine beliebte produktmanagement tool das sich auf Visualisierungen konzentriert. Die Plattformlösung verfügt über mehrere Tools für die Zusammenarbeit, nachverfolgung von Projekten und die benutzerdefinierte Anpassung des Workflows. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche von Monday.com können Teams Aufgaben einfach verwalten. Außerdem wird die Effizienz durch zahlreiche Automatisierungen und Integrationen gesteigert.

Monday.com beste Features

Einfacher Zugriff und Nutzung von unterwegs mit einer effektiven Desktop- und Mobile-App

Nutzen Sie ein modernes, intuitives und visuelles Dashboard, das ansprechend und einfach zu bedienen ist

Genießen Sie umfangreiche Integrationen und hervorragenden Kundensupport

Monday.com Limitierungen

Eine lange Lernkurve und eine kurze Testversion erschweren eine Kaufentscheidung

Viele umfassende Features sind nur in den teureren Optionen verfügbar

Monday.com Preise

Free: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Basic: $9/Monat pro Platz

$9/Monat pro Platz Standard: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Pro: $19/Monat pro Platz

$19/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (14,000+ Bewertungen)

4.7/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5,000+ Bewertungen)

3. Propel (Beste Lösung für Cloud-basiertes Produktmanagement)

via Vorantreiben Möchten Sie Ihre Vor-Ort-Lösungen minimieren? Propel ist eine Plattform, die alle ihre Lösungen, einschließlich Produktmanagement, in der Cloud anbietet.

Propel ist auch eine End-to-End-Lösung, die Qualitätskontrolle und Produktlebenszyklus im Portfolio-Management vereint. Der reibungslose Flow der Daten rationalisiert Produkteinführungen, Aufgaben zur Einhaltung von Vorschriften und die Teamarbeit. Propel bietet außerdem Echtzeit-Analysen zur Unterstützung funktionaler Entscheidungen.

Die Einstellung dieser Lösung ist recht komplex und erfordert technische Kenntnisse für eine effektive benutzerdefinierte Anpassung.

Beste Features von Propel

Nutzen Sie benutzerdefinierte Features für Berichterstellung und Dashboard, insbesondere für kundenorientierte Schnittstellen

Eine übersichtliche und zugängliche Benutzeroberfläche mit effektiven Features für die Zusammenarbeit

Propel-Einschränkungen

Komplexe Erstkonfiguration erfordert Schulung und Fachwissen

Limitierte Integration mit anderen Enterprise-Systemen, was zu Datensilos führen kann

Propel Preise

Benutzerdefinierte Preise

Propel-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Planview (am besten für unternehmensorientiertes Management)

via Planansicht Wenn Sie eine Software zur Verwaltung von Produktportfolios für große Unternehmen benötigen, ist Planview eine gute Wahl. Die Lösung bietet eine effektive Ressourcenzuweisung, Leistungsverfolgung und ein Projektportfolio-Management und verfügt über umfassende Berichterstellungsfunktionen, die Einblicke in die Ressourcennutzung und Produktivität des Teams bieten.

Beste Features von Planview

Karte der Makro- und Mikroaktivitäten mit einem breiten Bereich an Tools und Features

Profitieren Sie von den Features für Ressourcenmanagement und Enterprise-Architektur, die in großen Tools für das Portfolio-Management üblich sind

Einschränkungen von Planview

Umfassende Features können die Oberfläche für Benutzer, die mit Tools für das Produktportfolio-Management nicht vertraut sind, zu komplex und überwältigend machen

Erfordert erhebliche Investitionen und Support für die Implementierung

Planview-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Planview-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (40+ Bewertungen)

3.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Planisware (Optimal für komplexe Produktentwicklung und Innovationsmanagement)

via Planisware Planisware eignet sich hervorragend für die Verwaltung großer Portfolios und die Ausrichtung strategischer Ziele. Seine Dashboards unterstützen F&E, Budgetierung und Szenarioplanung und sind damit ideal für komplexe Prozessschleifen. Planisware bietet außerdem mehrere Integrationsfunktionen zur Rationalisierung von Entwicklungs-Workflows.

Beste Features von Planisware

Vereinfachtes Projektmanagement und Delegation von Aufgaben auch für komplexe Workflows

Verbessern Sie die Kostenoptimierung mit Features zur Budgetverwaltung

Planisware Einschränkungen

Einige Benutzer finden es schwierig, eine benutzerdefinierte Lösung zu implementieren und zu konfigurieren

Komplexe Features für die Berichterstellung und das Ressourcenmanagement, und die Benutzeroberfläche kann überwältigend und schwierig zu konfigurieren sein

Planisware Preise

Benutzerdefinierte Preise

Planisware-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (27 Bewertungen)

3.9/5 (27 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Craft (Am besten für intuitive Produktplanung und Roadmapping)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Wenn Sie ein einfaches, aber visuell interaktives Tool für die Verwaltung von Produktportfolios benötigen, ist Aha.io eine gute Wahl. Das Tool wurde speziell für Produktmanager entwickelt und seine wichtigsten Features drehen sich um die Erstellung von Roadmaps, die Einstellung von Prioritäten und die Nachverfolgung von Features.

Aha.io bietet außerdem Features für strategische Ziele und Zusammenarbeit in Echtzeit. Seine Vorlagen und Integrationen vereinfachen das Workflow-Management.

Beste Features von Aha.io

Stellen Sie sicher, dass Ihre Produktmanagementstrategien perfekt auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind

Erhalten Sie eine klare visuelle Darstellung von Produkt-Roadmaps und Plänen

Einschränkungen von Aha.io

Aha bietet zwar viele Features, ist aber nicht umfassend

Der Preis der Lösung kann für kleine Teams oder Startups zu hoch sein

Bietet im Vergleich zur Konkurrenz weniger Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung von Workflows und Ansichten

Preise von Aha.io

Premium: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Enterprise+: Ab $149/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Aha.io-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

4.4/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (530+ Bewertungen)

8. Workfront (am besten für Marketing- und Kreativprojekte)

via Adobe Workfront Der Software-Riese Adobe hat Workfront eingeführt, um den Aufwand für Marketing und Markenbildung zu erhöhen. Erreicht wird dies durch robuste Features zur Nachverfolgung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Berichterstellung. Mit Workfront können Sie außerdem Daten mit Business Intelligence-Tools verknüpfen, um tiefgreifende Erkenntnisse über Ihre Produkte zu gewinnen.

Beste Features von Workfront

Rationalisierung von Prozessen für Marketingkampagnen und kreative Projekte

Nutzen Sie zentralisierte Dashboards zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und der Ressourcenauslastung

Effiziente Überprüfungs- und Genehmigungsworkflows für kreative Assets

Einschränkungen der Workfront

Konzentriert sich hauptsächlich auf die Ausführung von Projekten und nicht auf strategische Portfolio-Entscheidungen

Unklare Preisgestaltung, insbesondere für kleinere Organisationen oder Teams

Einige Benutzer berichten über eine lange Lernkurve

Workfront-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Workfront-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (930+ Bewertungen)

4.1/5 (930+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,400+ Bewertungen)

9. ProdPad (Am besten für schlankes Produktmanagement und Ideenvalidierung)

via ProdPad Das nächste Tool auf der Liste der besten Tools für das Produktportfolio-Management ist ProdPad, ein zehn Jahre alter Veteran, der sich auf schlanke Produktivität konzentriert. Das Tool eignet sich ideal für Produktplanung, Feature-Priorisierung und Roadmapping und erleichtert die Zusammenarbeit und das Einholen von Feedback von den Beteiligten.

ProdPad beste Features

Nahtloses Erfassen, Organisieren und Priorisieren von Produktideen und Feedback

Sammeln und Analysieren von Erkenntnissen der Benutzer für datengesteuerte Entscheidungen

Flexible Roadmaps erstellen, die sich an veränderte Prioritäten und Kundenbedürfnisse anpassen

ProdPad-Einschränkungen

Es fehlen robuste Features für die Verwaltung komplexerproduktentwicklungsprozesse.

Limitierte Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern

Fehlende erweiterte Features für die Berichterstellung im Basis Plan

ProdPad-Preise

Roadmap Essentials: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Roadmap Advanced: $44/Monat pro Benutzer

ProdPad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Wrike (Am besten für funktionsübergreifendes Arbeitsmanagement)

via Wrike Wrike unterstützt Teams mit dynamischem Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und Tools für die Zusammenarbeit. Seine anpassbaren Dashboards und Berichterstellungen steigern zudem die Produktivität und sorgen für eine klare Sichtbarkeit der Projekte. Dieses Tool für die Verwaltung von Produktportfolios ist skalierbar und eignet sich für Teams jeder Größe und ist eine vielseitige Wahl für funktionsübergreifende Arbeitsumgebungen.

Wrike beste Features

Anpassung an verschiedene Arbeitsstile mit anpassbaren Workflows und Ansichten

Schaffen Sie eine Plattform für effektive Teamarbeit und das Freigeben von Wissen

Verbindung mit zahlreichen Anwendungen von Drittanbietern für nahtloses Freigeben von Daten

Wrike Limitierungen

Sein umfangreiches Feature-Set kann für neue Benutzer oder einfachere Projekte überwältigend sein

Es braucht Zeit, um alle Features und Funktionen zu erlernen und zu beherrschen

Die Preisoptionen sind relativ hoch, wenn sie sich an größere Organisationen richten

Wrike Preise

Free

Team: $9,80/Monat pro Benutzer

$9,80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3700+ Bewertungen)

4.2/5 (3700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2600+ Bewertungen)

11. Productboard (Am besten für kundenorientiertes Produktmanagement)

via Productboard Productboard ist ein PPM tool, bei dem kundenorientierte Features im Vordergrund stehen. Es bietet eine robuste Produktpriorisierung, Roadmapping und die Integration von Kundenfeedback. Das Productboard ermöglicht es Teams außerdem, sich auf einfache Weise an Zielen auszurichten und effizient zusammenzuarbeiten.

Beste Features von Productboard

Zentralisierung von Kundeneinblicken und -feedback für fundierte Produktentscheidungen

Priorisierung von Features und Initiativen auf der Grundlage von Kundenanforderungen und Geschäftszielen

Visuell ansprechende und gemeinsam nutzbare Produkt-Roadmaps erstellen

Einschränkungen der Produkttafel

Fehlende Funktionen zur Verwaltung und Nachverfolgung von Aufgaben

Verwaltet keine großen Teams mit zahlreichen Projekten und Initiativen

Für kleinere Organisationen oder Teams kann es teuer werden

Produktkartentarif

Free

Essentials: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Pro: $59/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer)

$59/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Produktboard-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (240+ Bewertungen)

4.3/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

12. Dragonboat (Am besten für ergebnisorientiertes Portfolio-Management)

via {\an8}Drachenboot_ Dragonboat wurde 2018 gegründet, um Produktverantwortlichen zu helfen, schneller Wirkung zu erzielen, und ist das nächste Tool für das Produktportfolio-Management auf meiner Liste. Vollgepackt mit Zielsetzungs-, Roadmapping- und Resourcing-Features, erfüllt es perfekt sein Ziel.

Dragonboard bietet außerdem Echtzeit-Analysen für verwertbare Erkenntnisse und robuste Integrationen für reibungslose Abläufe. Allerdings mangelt es der Lösung an benutzerdefinierten Optionen und einigen zentralen Features für das Portfolio-Management.

Dragonboat beste Features

Produktpläne mit strategischen Geschäftszielen und OKRs abstimmen

Überwachen Sie die Produktleistung anhand der wichtigsten Ergebnisse, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen

Zentralisierte Ansicht von Produktinitiativen und deren Auswirkungen auf die Ziele des Geschäfts

Dragonboat Einschränkungen

Bietet keine erweiterten Features für die Ressourcenzuweisung und Kapazitätsplanung

Weniger geeignet für kleinere Teams mit einfacheren Produktportfolios

Dragonboat-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Dragonboat Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. Oracle PLM Cloud (am besten geeignet für das Management mit Fokus auf Produkt-Governance)

via Oracle Oracle PLM Cloud ist eine umfassende Lösung des Softwareriesen, die sich auf das Portfolio-Management während des gesamten Produktlebenszyklus konzentriert. Sie integriert nahtlos ein robustes Qualitätsmanagement und Compliance-Protokolle in jede Phase der Entwicklung.

Die Cloud-basierte Bereitstellung macht sie für große Unternehmen hochgradig zugänglich und skalierbar. Diese Leistung und Zugänglichkeit machen es zu einem starken Konkurrenten.

Die besten Features von Oracle PLM Cloud

Verwalten komplexer Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus für große Unternehmen

Nutzung von Tools für die Einhaltung von Vorschriften und die Kontrolle der Produktqualität

Bewältigung großer Mengen von Produktinformationen und Unterstützung komplexer Produktstrukturen

Oracle PLM Cloud Limits

Erfordert umfangreiche Konfiguration und Integration mit bestehenden Systemen

Die Oberfläche ist für nicht-technische Benutzer möglicherweise nicht intuitiv

Der Preis ist in der Regel für Unternehmen ausgelegt und kann für kleinere Organisationen weniger erschwinglich sein

Aufgrund der umfangreichen Features kann es eine Herausforderung sein, sie zu erlernen und zu beherrschen

Preise für Oracle PLM Cloud

Benutzerdefinierte Preise

Oracle PLM Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (26 Bewertungen)

4.2/5 (26 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

14. Celoxis (Am besten für agiles Produktmanagement)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Celoxis ist eine lohnenswerte Option, um die Effizienz des agilen Produktmanagements zu maximieren. Es fördert die Struktur und Produktivität mit umfassender Nachverfolgung der Ressourcen, Budgetierung und Berichterstellung. Celoxis ermöglicht auch die Zusammenarbeit in Echtzeit und detaillierte Dashboards für eine bessere Entscheidungsfindung.

Celoxis beste Features

Nutzung von Scrum- und Kanban-Methoden für ein flexibles Projektmanagement

Nachverfolgung des Fortschritts und der Ressourcennutzung über mehrere Projekte hinweg

Erleichterung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams in Echtzeit

Einschränkungen von Celoxis

Konzentriert sich hauptsächlich auf die Ausführung von Projekten und nicht auf die langfristige Produktplanung

Bietet im Vergleich zu anderen Tools weniger Möglichkeiten zur Berichterstellung und Analyse

Im Vergleich zu anderen Tools weniger intuitiv und benutzerfreundlich

Celoxis Preise

Team Mitglied: $15/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 5 Benutzer in einem Kauf für Cloud und On-Premise Optionen)

$15/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 5 Benutzer in einem Kauf für Cloud und On-Premise Optionen) Manager: $25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Celoxis-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

15. Pendo (Das Beste für die Produktanalytik)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Für diejenigen, die sich auf Analysen und Erkenntnisse konzentrieren müssen, ist Pendo eine umfassende Option. Die Software zeichnet sich durch Produktnutzungsanalysen, Feedbackerfassung und Unterstützung beim Onboarding aus. Die Erkenntnisse von Pendo helfen auch bei der Priorisierung von Features und der Verbesserung des Benutzererlebnisses.

Pendo beste Features

Nachverfolgung des Benutzerverhaltens und der Interaktionen in der App für Einblicke in die Produktnutzung

Verwendung von Tools zur Sammlung und Analyse von Kundenfeedback innerhalb des Produkts

Personalisierte Onboarding-Erfahrungen schaffen, um die Akzeptanz der Benutzer zu verbessern

Pendo-Einschränkungen

Konzentriert sich in erster Linie auf Produktanalysen und nicht auf strategische Portfolio-Entscheidungen

Kann begrenzte Integrationen mit einigen Drittanwendungen haben

Bietet zahlreiche Pläne, aber unklare Preisoptionen

Pendo Preise:

Free

Basis, Core, Pulse und Ultimate Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Pendo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,400+ Bewertungen)

4.4/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

Transform Produkt Portfolio Management mit ClickUp

Die Verwaltung eines Portfolios muss nicht kompliziert sein. Mit dem richtigen tool wird es so einfach wie das Überprüfen von Updates und das Optimieren von Strategien.

Von den 15 Tools für das Produktportfolio-Management, die wir untersucht haben, zeichnet sich ClickUp durch seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus.

Ganz gleich, ob Sie Aufgaben nachverfolgen oder in Echtzeit zusammenarbeiten, ClickUp hilft Ihnen, immer einen Schritt voraus zu sein. Es ist die perfekte Lösung, um Ihre Prozesse zu rationalisieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - das Erzielen von Ergebnissen.

Warum probieren Sie es also nicht aus? Anmelden mit ClickUp noch heute!