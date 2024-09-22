Marketingspezialist vs. Generalist: Wählen Sie Ihren Karriereweg

Eine Karriere im Marketing kann unzählige Möglichkeiten bieten, Marken zu formen und das Verbraucherverhalten zu beeinflussen. Es wäre nicht verfehlt zu sagen, dass Marketing heute eines der dynamischsten und vielfältigsten Felder ist.

Da das Marketing selbst jedoch ein riesiges Universum ist, müssen Sie entscheiden, worauf Sie Ihren Aufwand konzentrieren, wenn Sie in diesem Bereich erfolgreich sein wollen. Sollen Sie ein Marketingspezialist oder ein Marketinggeneralist werden? Diese Entscheidung kann Ihren gesamten beruflichen Werdegang prägen.

Dieser Artikel hilft Ihnen, die Schlüsselunterschiede, Vorteile und Herausforderungen der beiden Richtungen zu verstehen und diejenige zu wählen, die am besten zu Ihren Zielen und Stärken passt.

Wer ist ein Marketing-Generalist?

Marketinggeneralisten verfügen über vielfältige Fähigkeiten, die sowohl die strategische Planung als auch die praktische Umsetzung über verschiedene Marketingkanäle hinweg umfassen.

Wenn Sie sich für den Beruf des Marketing-Generalisten entscheiden, sind Ihre Schlüsselaufgaben folgende:

Kampagnenplanung und -management: Planung, Erstellung und Durchführung von Marketingkampagnen über verschiedene Kanäle wie PPC, E-Mail, soziale Medien usw.

Content Management: Entwicklung und Verwaltung von Inhalten für Web- und Marketingmaterialien

Datenanalyse: Überwachen und analysieren Sie die Metriken der Kampagnenleistung und Marketingdaten und optimieren Sie zukünftige Kampagnen

Überwachen und analysieren Sie die Metriken der Kampagnenleistung und Marketingdaten und optimieren Sie zukünftige Kampagnen Projektkoordination: Kommunikation des Marketingaufwands und Berichterstellung über die Ergebnisse der Kampagne an Führungskräfte, Mitglieder des Teams und andere Beteiligte.

Lassen Sie uns diese Rolle besser verstehen.

Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen bringt ein neues Produkt auf den Markt. Als Marketing-Generalist würden Sie eine umfassende Marketingstrategie entwickeln, die soziale Netzwerke, E-Mails und Inhalte einbezieht, um für die Produkteinführung zu werben.

Sie müssen mit dem Produktteam zusammenarbeiten, um festzustellen, ob die Marketingbotschaften mit den Fähigkeiten des Produkts übereinstimmen. Zu Ihrer Rolle gehört es, Marktforschung durchzuführen oder zu beaufsichtigen, Inhalte für alle Kanäle zu erstellen, sie auf den jeweiligen Kanälen auszuführen und ihre Leistung zu analysieren.

Ihr primäres Ziel ist es, das anfängliche Interesse zu ermitteln und Leads zu generieren, z. B. Anmeldungen für Testversionen oder Demos. Alle Kanäle müssen zusammenarbeiten, um Ihr Ziel zu erreichen allgemeinen Marketingziele als Marketing-Generalist zu erreichen und die Produktakzeptanz zu erhöhen.

Wer ist ein Marketing-Spezialist?

Marketingspezialisten hingegen konzentrieren sich auf einen bestimmten Marketingbereich. Sie entwickeln ein tiefes Fachwissen und spezialisierte Fähigkeiten auf dem von ihnen gewählten Feld und werden so zu Experten in dieser Nische.

Hier sind einige Beispiele für Marketingspezialisten:

SEO-Spezialist

Spezialist für Content Marketing

PPC-Spezialist

E-Mail-Marketing-Spezialist

Spezialist für digitales Marketing

Spezialist für Marktforschung

Ihre täglichen Aufgaben werden sich je nach Spezialisierung unterscheiden, aber die Rolle und ihre KPIs tragen wesentlich zum digitalen Marketing Team bei.

Im obigen Szenario konzentrieren sich PPC-Marketingspezialisten auf die Steigerung des Traffics und die Generierung von Leads durch bezahlte Werbekampagnen.

Zu Ihrer Rolle gehören die Einstellung einer Kampagne, die Erstellung einer Anzeige, die Verwaltung von Anzeigenbudgets, das Erledigen von Keyword-Recherchen sowie die Überwachung und Optimierung von Kampagnen über Google Ads und soziale Medien. Ihre KPIs können die Messung der Konversionsrate, der Kosten pro Konversion und der Rendite der Werbeausgaben (ROAS) sein.

Marketing-Generalist vs. Spezialist: Der Unterschieds

Rollen/Zuständigkeiten Marketing-Generalisten Marketing-Spezialisten Expertise Kompetenz in Bereichen wie SEO, Erstellung von Inhalten und Social Media Management Know-how in einem oder zwei Bereichen des digitalen Marketings, wie SEO oder PPC Arbeitsbereich Breit gefächert: Erstellen und Umsetzen von Marketingplänen, Verwalten von Marketingbudgets, Durchführen von Marktforschung, Überwachen der Markenentwicklung, Koordinieren von Marketingkampagnen und Analysieren der Marketingleistung usw. Breit: Erstellen und Umsetzen von Marketingplänen, Verwalten von Marketingbudgets, Durchführen von Marktforschung, Überwachen der Markenentwicklung, Koordinieren von Marketingkampagnen, Analysieren der Marketingleistung usw. Ideal für kleine Geschäfte oder Start-ups mit begrenzten Ressourcen oder wenn ein breiter Überblick über das Marketing benötigt wird Ideal für größere Organisationen mit spezialisierten Marketinganforderungen oder wenn ein tiefes Eintauchen in einen bestimmten Bereich erforderlich ist Flexibilität Hochgradig anpassungsfähig. Kann zwischen verschiedenen Marketingdisziplinen und Aufgaben wechseln Weniger flexibel. Kann nicht zu Projekten außerhalb seines Bereichs wechseln Zusammenarbeit Kann unabhängig arbeiten und Projekte in verschiedenen Funktionen managen Findet sich gut in kooperativen Teams zurecht, in denen jedes Mitglied sein eigenes Fachwissen einbringt

Wie wählt man einen Marketing-Karrierepfad?

Bei der Entscheidung, ob Sie Marketinggeneralist oder -spezialist werden wollen, sollten Sie unbedingt Ihre Interessen, Fähigkeiten und langfristigen beruflichen Ziele berücksichtigen. Im Folgenden erfahren Sie, wann Sie sich für den einen oder den anderen Weg entscheiden sollten.

Wann sollten Sie sich für einen Marketing-Generalisten entscheiden?

Eine Rolle als Marketinggeneralist ist vielleicht die beste Wahl, wenn Sie gerne viele Hüte tragen.

Start-ups oder kleine Geschäfte brauchen oft jemanden, der ein bisschen von allem kann - Social Media, Erstellung von Inhalten, E-Mail-Marketing und vielleicht sogar ein bisschen Grafikdesign.

Marketing-Generalisten haben oft eine breiter gefasste Ansicht von Marketing, können effektiv abteilungsübergreifend kommunizieren, die Zusammenarbeit fördern und sicherstellen, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz können Sie das große Ganze sehen, verschiedene Marketingstrategien integrieren und einheitliche Kampagnen erstellen.

Ziehen Sie diesen Weg in Betracht, wenn Sie Spaß an abwechslungsreicher Arbeit haben, Neues lernen und sich in einem dynamischen Umfeld auszeichnen, das Anpassungsfähigkeit erfordert.

Wenn Sie noch dabei sind, Ihre Leidenschaft zu entdecken oder verschiedene Aspekte des Marketings kennenlernen möchten, bietet Ihnen die Tätigkeit als Generalist die Flexibilität und die vielfältigen Erfahrungen, die Sie suchen.

Wann sollten Sie sich entscheiden, Marketingspezialist zu werden?

Andererseits kann es sich lohnen, Marketingspezialist zu werden, wenn Sie ein starkes Interesse an und Wissen über eine bestimmte Nische oder einen bestimmten Bereich des Marketings haben, z. B. SEO, Inhaltsstrategie oder Analytik.

Trotz der Vielseitigkeit von Generalisten spielen Marketingspezialisten eine wichtige Rolle im Marketing. Dank ihres fundierten Wissens und ihrer Expertise in einem bestimmten Kanal können sie sehr gezielte und effektive Strategien entwickeln und umsetzen.

Ein Social-Media-Spezialist, der die Algorithmen der Plattformen genau kennt, kann beispielsweise Inhalte erstellen, Social-Media-Seiten optimieren und die Interaktionen in der Community erhöhen.

Im Gegensatz dazu fehlt Generalisten möglicherweise die Bandbreite, um sich auf einen einzigen digitalen Marketingkanal zu konzentrieren, was ihre Fähigkeit limitiert, das volle Potenzial bestimmter Plattformen auszuschöpfen.

Wenn Sie gerne ins Detail gehen und ein ganz bestimmtes Fachgebiet beherrschen, können Sie durch Spezialisierung zum Experten auf diesem Feld werden.

**Welche Rolle ist wichtiger und wer hat auf dem heutigen Arbeitsmarkt Erfolg?

Die Antwort ist nicht pauschal - sie hängt davon ab, was der Arbeitsmarkt verlangt, von Ihren Zinsen und dem Ihnen zur Verfügung stehenden Support-System.

Start-ups und kleinere Unternehmen bevorzugen oft Generalisten, die mehrere Makrorollen übernehmen können. Gleichzeitig suchen größere Unternehmen mit mehr Ressourcen möglicherweise nach Spezialisten, die ihr Fachwissen einbringen, um Probleme auf Mikroebene zu lösen.

Auf dem heutigen Markt sind beide Rollen unerlässlich. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im kontinuierlichen Lernen, in der Ausrichtung auf Ihre Leidenschaft, in Ihrer Anpassungsfähigkeit und in der Berücksichtigung Ihrer ziele in der beruflichen Arbeit .

Was bedeutet es, ein Marketing-Generalist oder ein Spezialist zu sein?

Als Generalist stehen Sie vielleicht vor der Herausforderung, ein "Tausendsassa" zu sein, der nichts beherrscht Auch wenn Ihre breit gefächerten Fähigkeiten wertvoll sind, kann es manchmal schwierig sein, die gleiche Autorität oder das gleiche Gehalt wie ein Spezialist zu befehlen.

Generalisten haben es jedoch oft leichter, in Führungspositionen aufzusteigen, weil sie das Gesamtbild verstehen.

Als Spezialist genießen Sie vielleicht den Vorteil, in Ihrer Nische sehr gefragt zu sein, aber das birgt auch das Risiko, dass Ihr Fachwissen veraltet, wenn sich die Markttrends ändern. Sie müssen sich ständig weiterbilden, um relevant zu bleiben.

Außerdem ist Ihr beruflicher Werdegang möglicherweise eher linear und bietet weniger Möglichkeiten zur Diversifizierung, es sei denn, Sie entscheiden sich später für einen anderen Bereich.

Wechsel von einem Spezialisten zu einem Generalisten

Unabhängig davon, ob Sie den Wunsch nach einem breiteren Aufgabenbereich oder eine tiefere Leidenschaft für eine Nische verspüren - hier erfahren Sie, wie Sie den Übergang erfolgreich meistern können.

Wenn Sie ein Spezialist sind und in eine Rolle als Generalist wechseln möchten, besteht der Schlüssel darin, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und gleichzeitig Ihr Fachwissen beizubehalten. Beginnen Sie damit, Projekte zu übernehmen, bei denen Sie verschiedene Bereiche des Marketings kennenlernen, z. B. die Leitung einer kanalübergreifenden Kampagne oder die Leitung eines kleinen Teams.

So können Sie sich eine ganzheitliche Ansicht darüber verschaffen, wie alle Teile zusammenpassen. Wenn Sie sich in verschiedenen Nischen weiterbilden, werden Sie vielseitiger und können gleichzeitig Ihr Fachwissen weiter ausbauen.

Wenn Sie hingegen ein Generalist sind, der zum Spezialisten werden möchte, sollten Sie sich auf eine Nische konzentrieren, in der Sie wachsen möchten. So vermeiden Sie, dass Sie sich zu sehr verzetteln, und stellen sicher, dass Sie das Beste aus Ihrer Zeit und Ihrem Aufwand machen.

Denken Sie über diese Fragen nach, um Ihre Entscheidung zu treffen:

zu erledigen: Wo erzielen Sie die besten Ergebnisse?

mit welcher Art von Clients arbeiten Sie gerne zusammen?

welche Märkte erleben ein schnelles Wachstum?

welche Bereiche wecken Ihre Neugierde?

Denken Sie daran: Es geht nicht darum, was Sie gut können, sondern darum, wo Sie am meisten bewirken können. Sobald Sie sich für Ihre Nische entschieden haben, vertiefen Sie Ihr Wissen durch marketing-Zertifizierungen und Online-Kurse, oder einen Marketing-Mentor finden der Sie anleiten kann.

Engagieren Sie sich freiwillig für Aufgaben oder Projekte, bei denen Sie Ihr Fachwissen einbringen können, und positionieren Sie sich als Ansprechpartner in diesem Bereich.

Beispiele für Übergänge im wirklichen Leben

Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele aus dem wirklichen Leben, die von Linkedin stammen und zeigen, wie Vermarkter diese Veränderungen erfolgreich bewältigt haben, um ihre Karriere voranzutreiben und einen bedeutenden Einfluss auszuüben.

Sujan Patel: Vom Spezialisten zum Vermarkter in T-Form Sujan Patel begann als Spezialist für SEO und digitales Marketing. Als er diese Fähigkeiten beherrschte, erweiterte er seinen Tätigkeitsbereich auf Content Marketing, Growth Hacking und digitale Strategie und entwickelte sich zu einem Vermarkter in T-Form.

Dieses breit gefächerte Fachwissen ermöglichte es ihm, Unternehmen wie Mailshake und Web Profits mitzugründen, in denen er fundierte SEO-Kenntnisse mit einem breit gefächerten Marketingansatz kombiniert.

Ann Handley: Vom Spezialisten zum Generalisten Ann Handley begann als Journalistin und spezialisierte sich auf das Schreiben und die Erstellung von Inhalten.

Später erweiterte sie ihren Fokus und wurde Chief Content Officer bei MarketingProfs, wo sie sich auf Strategie, Markenentwicklung und Community-Aufbau spezialisierte, was sie zu einer führenden Persönlichkeit im digitalen Marketing machte.

Kann ein Vermarkter in T-Form das Beste aus beiden Welten bringen?

Die erfolgreichsten Vermarkter verfügen oft über eine Kombination aus Generalisten- und Spezialistenfähigkeiten. Wenn Sie ein T-förmiger Vermarkter werden, können Sie von der Vielseitigkeit eines Generalisten profitieren und gleichzeitig die Präzision und das tiefe Fachwissen eines Spezialisten beibehalten.

Auf diese Weise können Sie die Lücke zwischen verschiedenen Marketingrollen effektiv überbrücken und eine marketing-Tech-Stack und tragen maßgeblich zum Erfolg Ihres Teams bei.

Über: Mittelgroß Zum Beispiel kann die PPC-Expertise eines T-förmigen Vermarkters die Effektivität einer Kampagne verbessern. Sie können auch Fachjargon in verständliche Begriffe für andere Mitglieder des Teams übersetzen und so die Zusammenarbeit und Strategieumsetzung fördern.

Diese Fähigkeit macht T-förmige Vermarkter in funktionsübergreifenden Teams von unschätzbarem Wert. Sie können die Zusammenarbeit verbessern, sich an Veränderungen anpassen, Probleme lösen, strategisch denken und kontinuierliches Lernen fördern.

Auch gelesen: Ein Tag im Leben eines Marketingmanagers

Der Einsatz von ClickUp zur Erleichterung des Übergangs

Ob Sie nun ein Spezialist sind, der sich auf einen Bereich konzentriert, oder ein Generalist, der mit mehreren Aufgaben jongliert, ClickUp Marketing-Projektmanagement-Software ist das ultimative Produktivitätstool, mit dem Sie immer auf dem Laufenden bleiben. So geht's:

Universelle Vorteile für alle Vermarkter

Egal, ob Sie ein Spezialist oder ein Generalist sind, ClickUp bietet Vorteile, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben und Ihre Marketingziele zu erreichen. Hier sind wie das ClickUp Marketing Team ClickUp einsetzt um den Workflow zu optimieren und den Erfolg in ihren Rollen zu steigern:

ClickUp-Vorlagen: Nutzen Sie ClickUp-Vorlagen, um Ihren Marketing-Aufwand zu rationalisieren. Vorlagen für Karrierekarten leiten die persönliche Entwicklung innerhalb des Marketing Teams, währendVorlagen für Marketing-Fahrpläne kampagnenstrategien organisieren und nachverfolgen und so die Konsistenz und Produktivität verbessern

Die ClickUp Vorlage für den Karriereweg wurde entwickelt, um den Fortschritt innerhalb einer Organisation zu visualisieren und nachzuverfolgen.

ClickUp's Vorlage für den Karriereweg hilft Vermarktern, die das Wachstum ihres Teams steuern wollen. Sie hilft Ihnen:

Den Karriereweg eines jeden Mitglieds im Team klar zu sehen: Genau zu wissen, wohin sie überschriftlich gehen und was als nächstes ansteht

Genau zu wissen, wohin sie überschriftlich gehen und was als nächstes ansteht Fortschritte nachverfolgen: Behalten Sie Registerkarten darüber, wie nah jeder am Erreichen seiner beruflichen Ziele ist

Behalten Sie Registerkarten darüber, wie nah jeder am Erreichen seiner beruflichen Ziele ist Meilensteine setzen: Planen und setzen Sie erreichbare Ziele für Ihr Team auf dem Weg dorthin

Diese Vorlage hilft Arbeitnehmern, die benötigten Fähigkeiten zu verstehen, zeigt ihnen, wie ihre Karriere voranschreiten kann, und ermöglicht Arbeitgebern, Qualifikationslücken zu erkennen und die Einstellung von Marketingspezialisten besser zu planen.

ClickUp Brain:ClickUp Gehirn ist ein KI-Tool, das die Arbeit vereinfacht, indem es Aufgaben, Dokumente und Unternehmenswissen miteinander verbindet. Schnelles Erstellen von Kampagnenideen, Inhalten, Blogs, Fallstudien, E-Mails und mehr

Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Marketing-Blog-Beiträge erstellen, so dass Sie sich auf die Strategie konzentrieren können, während die KI die ersten Entwürfe der Erstellung von Inhalten übernimmt

ClickUp Dashboards: Verwenden Sie anpassbare ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung von Marketing-Fortschritten, zur Überwachung des Workloads von Teams und zur Priorisierung von Aufgaben. Visualisieren Sie die Leistung, um den Aufwand auszurichten, Engpässe zu reduzieren und die Effizienz zu steigern

Behalten Sie mit ClickUp Dashboards alle Ihre Timesheets und Rechnungen an einem Ort. Nachverfolgung von Stunden, Sichtbarkeit und einfache Abrechnung mit dem Client

Zielverfolgung: Setzen, verfolgen und erreichen Sie Ihre Marketingziele mit ClickUp Ziele . Richten Sie Ihre täglichen Aufgaben an Ihren langfristigen Zielen aus und stellen Sie sicher, dass jede Aktion zu Ihrem Gesamterfolg beiträgt

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts und prozentuale Ansichten für jedes Ziel an einem Ort mit ClickUp Goal Tracking

ClickUp für Marketingspezialisten

ClickUp ist die beste Software für das Projektmanagement im Marketing mit fortschrittlichen Features, die zur Rationalisierung von Prozessen beitragen und sicherstellen, dass nichts durch die Maschen fällt. Mit den folgenden Tools können Sie sich auf die Beherrschung spezifischer Aspekte des Marketings konzentrieren:

ClickUp Docs: Organisieren Sie alle Ihre Strategiedokumente, Inhalte und Notizen zu Kampagnen an einem Ort. Ob es sich um eine Produkt-Roadmap, ein Wiki oder eine Wissensdatenbank handelt, Sie können verschachtelte Seiten innerhalb von ClickUp Dokumente die perfekt zu Ihrer Arbeit passen

Mit ClickUp Docs können Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten und sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind

ClickUp Automatisierungen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aktivitäten wie das Verschieben von Aufgaben durch Phasen, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Aktualisierung des Status von Projekten. Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Arbeiten, während ClickUp Automatisierungen die Routine erledigt

Optimieren Sie Ihren Marketing-Workflow mit benutzerdefinierten Automatisierungen in ClickUp Automations - und halten Sie Ihre Kampagnen auf Kurs

ClickUp Abhängigkeiten: Mit ClickUp Abhängigkeiten können Sie klare Abfolgen zwischen Aufgaben festlegen, indem Sie sie als "blockierend" oder "wartend auf" markieren Dadurch werden verwandte Aufgaben, Dokumente und Tools verknüpft und ein optimierter Workflow geschaffen, so dass Ihr Team die genaue Reihenfolge zum Abschließen der Aufgaben kennt

Richten Sie Abhängigkeiten von ClickUp ein, um Genehmigungen vor der Veröffentlichung oder Inbetriebnahme sicherzustellen

ClickUp für Marketing-Generalisten

Mit der All-in-One-Plattform von ClickUp können Sie alles - von Inhaltskalendern bis zur Nachverfolgung von Kampagnen - an einem Ort verwalten. Sie können mit mehreren Rollen jonglieren, von der Planung von Kampagnen bis zur Koordination mit verschiedenen Teams.

Die vielseitigen Tools von ClickUp helfen Ihnen, den Überblick zu behalten:

ClickUp Whiteboards: Arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team zusammen, indem Sie ClickUp Whiteboards . Brainstorming von Ideen, Karten von Kampagnenstrategien und Visualisierung von Marketingplänen in einem Space, zu dem jeder in Echtzeit beitragen kann

Setzen Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards in die Tat um. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Brainstorming-Sitzungen und verknüpfen Sie sie mit relevanten Dateien, Dokumenten und vielem mehr

ClickUp Kalender: Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte mit ClickUp's Kalender Ansicht . Planen Sie Ihren gesamten Kampagnenzeitplan, legen Sie Fristen fest und synchronisieren Sie sich mit Ihrem Team, um sicherzustellen, dass alles pünktlich läuft

Verwalten Sie Ihren Zeitplan mit der Kalender-Ansicht von ClickUp. Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop in Ihren Kalender und passen Sie Ihre Pläne an

ClickUp-Integrationen: Verbinden Sie Ihre bevorzugten Marketing-Tools direkt mit ClickUp und machen Sie es so zum zentralen Hub für Ihre gesamte Arbeit. Mit über 200 nativen Integrationen, einschließlich HubSpot, Slack und Google Drive, können Sie alles von einer Plattform aus verwalten

Master Marketing mit ClickUp

Ob Sie sich für einen Generalisten oder einen Spezialisten entscheiden, hängt von Ihren beruflichen Zielen, Ihren Zinsen und den Anforderungen des Marktes ab. Der Erfolg liegt darin, dass Sie Ihre Stärken nutzen und gleichzeitig eine abgerundete Palette von Fähigkeiten kultivieren. Beide Rollen bieten einen einzigartigen Wert, und wenn Sie die richtige Balance zwischen Breite und Tiefe finden, können Sie sich von der Masse abheben.

ClickUp bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um jeden Aspekt Ihrer Arbeit zu verwalten. Ein zentraler Workspace vereinfacht komplexe Multi-Channel-Kampagnen für Generalisten, während anpassbare Dashboards Spezialisten mit Automatisierung und detaillierten Einblicken versorgen. Anmeldung bei ClickUp um Ihre Marketingeffizienz und Anpassungsfähigkeit zu verbessern.