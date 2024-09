Wie man eine hybride agile Methodik einführt

Jahrzehntelang herrschte das Wasserfallmodell der Softwareentwicklung vor. Große Softwareunternehmen erstellten umfassende Pläne und brauchten Jahre, um Produkte zu entwickeln. Die Unternehmen warteten ab.

Das digitale Zeitalter hat all das zu erledigen. Die Geschwindigkeit des Wandels ließ die Zeit und die Risiken, die das Projektmanagement nach dem Wasserfallmodell mit sich brachte, nicht mehr zu. So entstand die agile Methodik, die von Ingenieurteams auf der ganzen Welt eingesetzt wird.

Dieser radikale Wechsel von einem Ansatz zum anderen ist nicht für jeden leicht zu bewältigen. Noch wichtiger ist, dass keine der beiden Methoden für alle Umstände perfekt ist. Als Ergebnis ist ein neues hybrides agiles Modell entstanden. Schauen wir uns an, wie das funktioniert.

Was ist ein hybrider agiler Ansatz?

Der hybride agile Ansatz ist ein methodik des Projektmanagements die die iterative und flexible Natur der agilen Modelle mit der planorientierten Stabilität von Waterfall kombiniert. In einem typischen hybriden agilen Projekt liefert Waterfall den allgemeinen Plan und die langfristige Vision für das Projekt, während agile Methoden die tägliche Arbeit vorantreiben.

Wenn Sie zum Beispiel eine App für persönliche Finanzen entwickeln, wird die Produkt-Roadmap für 3 bis 5 Jahre auf Wasserfall-Basis erledigt. Die Produktmanager ermitteln Features, setzen Prioritäten und planen sie Quartal für Quartal.

Von dort aus wird das technische Team Agile anwenden, um sie in Benutzer-Stories aufzuschlüsseln, Akzeptanzkriterien festzulegen, Sprints zu planen und schrittweise zu entwickeln. Sie werden auch ein Auge auf die Leistung und das Feedback haben, um ihr Produkt entsprechend anzupassen.

Doch wie unterscheidet sich die hybride Methodik von der bereits bestehenden Fülle von Ansätzen? Das wollen wir herausfinden.

Iterativ vs. Inkrementell vs. Agil

Die Methodik des agilen Projektmanagements wird häufig als "iterativ" und "inkrementell" definiert Diese Begriffe haben jedoch nicht dieselbe Bedeutung und können nicht austauschbar verwendet werden. Hier ist der Grund dafür.

Iterative Entwicklung: Bei diesem Ansatz unterteilen Sie das Projekt in kleine Abschnitte, die Iterationen genannt werden. Mit jeder Iteration wird das Produkt überarbeitet und verfeinert, bis es die gewünschte Qualität und Funktion erreicht hat.

Inkrementelle Entwicklung: Bei diesem Ansatz unterteilen Sie das Projekt in kleine, überschaubare Teile oder Inkremente, die jeweils eine bestimmte Funktion zum Gesamtprodukt hinzufügen. Jedes Inkrement fügt einen funktionalen Teil der Software hinzu.

Agile: Hierbei handelt es sich um eine umfassendere Methodik, die sowohl iterative als auch inkrementelle Ansätze umfasst. Agile Transformation legt den Schwerpunkt auf Flexibilität, Zusammenarbeit und Kundenzufriedenheit durch die kontinuierliche Bereitstellung wertvoller Software.

Blended vs. Hybrid Agile

Ein weiteres Risiko für Projektmanager besteht darin, Blended Agile mit Hybrid Agile gleichzusetzen. Das ist es ganz sicher nicht, zumindest nicht in diesem Zusammenhang.

Blended Agile kombiniert verschiedene agile Methoden oder Praktiken innerhalb eines Projekts. Der hybride Ansatz kombiniert Agile mit Wasserfall-Ansätzen.

Zu den wesentlichen Unterschieden gehören die folgenden.

Aspekte Blended Agile Hybrid Agile Ansatz Eine Mischung aus verschiedenen agilen Praktiken Integration von agilen und traditionellen Praktiken Philosophie Beibehaltung des agilen Kerns Beginnt als konventionelles Projektmanagement mit Integration agiler Techniken nach Bedarf Anwendung Wird in sehr reifen agilen Entwicklungsteams eingesetzt, die flexible Methoden benötigen Wird in Umgebungen eingesetzt, in denen Agile neu ist oder wenn langfristige Stabilität erforderlich ist Bedarf Perfekt für Branchen, in denen die Liefergeschwindigkeit entscheidend ist Perfekt für Branchen, in denen Risikomanagement, Compliance usw. Priorität haben

Unterschiede zwischen Blended Agile und Hybrid Agile

Unabhängig davon, ob Sie den Wasserfall-Ansatz verfolgen oder bereits auf Agile umgestiegen sind, brauchen Sie vielleicht ein starkes Argument, warum Hybrid Agile besser ist. Lesen Sie weiter! 📖

Vorteile eines hybriden agilen Ansatzes

Jeder Projektleiter weiß, dass die laufende Softwareentwicklung ein komplexes Unterfangen ist. Es gibt viele bewegliche Teile und alles kann schief gehen. Wenn zum Beispiel die Übergabe zwischen Design und Entwicklung nicht gründlich erfolgt, kann zwischen Absicht und Endprodukt eine Menge schiefgehen.

Der Ansatz des Projektmanagements kann also über Erfolg oder Misserfolg bei der Softwareentwicklung entscheiden. Hier erfahren Sie, wie hybride agile Modelle Ihre Softwareentwicklung unterstützen können.

Stabilität + Flexibilität

Ein hybrider Ansatz kombiniert die planorientierte Natur des Wasserfallmodells mit der Flexibilität von Agile. Der langfristige Plan und die klare Vision des Wasserfallmodells geben dem Team ein klares Bild von der Richtung, in die es gehen soll, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen, die Scrum tools , Methoden und Automatisierung, die von Agile bevorzugt werden.

Zum Beispiel kann man in der Anfangsphase eines Projekts viel Zeit darauf verwenden, Anforderungen zu sammeln, zu dokumentieren, den Umfang der Arbeit festzulegen usw., um die Grundlagen zu schaffen. Danach kann das Team zu folgenden Methoden übergehen Agile testing tools , kontinuierliches Feedback und adaptive Modelle.

Vorhersagbarkeit

Agiles Handeln legt den Schwerpunkt auf Schnelligkeit, die es Unternehmen ermöglicht, sich mit den sich ändernden Marktanforderungen weiterzuentwickeln. Manchmal geht dies zu Lasten der Vorhersehbarkeit für Mitarbeiter, Geschäfte und Investoren/Aktionäre.

Hybrid Agile behebt dieses Problem. Es nutzt Projektplanungsmodelle, um effektive Prognosen zu erstellen. Dies ist besonders bei Projekten von Vorteil, die Sicherheit benötigen, wie in stark regulierten Branchen oder bei Initiativen, die teure Hardware/Ressourcen erfordern.

Außerdem bietet es mehr Kontrolle, um potenzielle Probleme vorherzusehen und sie proaktiv zu beheben.

Einbindung von Stakeholdern

Traditionelle Businesses mögen ihre Präsentationen, Berichterstellungen und Dashboards. Während agile Modelle auf Metriken und Retrospektiven bestehen, geht es hier eher um kontinuierliches Lernen und Verbesserung. Manchmal haben die Stakeholder das Gefühl, dass sie nicht die gleiche Sprache sprechen wie das Entwicklungsteam.

Hybrid Agile behebt dieses Problem. Zu Beginn erstellen hybride agile Teams die Pläne und die Dokumentation, so dass sich die Stakeholder ein klares Bild machen können. Im Laufe des Projekts können sie dann ein fortschrittliches Projektmanagement tool verwenden wie ClickUp um Sichtbarkeit und Echtzeit-Updates zu bieten.

Risikomanagement

Wenn Sie vorausschauend planen und Möglichkeiten vorhersehen, können Sie eher die notwendigen Vorkehrungen für potenzielle Risiken treffen. Wenn Sie agil und anpassungsfähig sind, können Sie mit aufkommenden Risiken umgehen. Zu erledigen ist das mit Hybrid Agile.

Die strukturierte Planung und Vorabbewertung traditioneller Methoden hilft, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Der iterative Charakter von Agile ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und Minderung von Risiken während des Fortschritts des Projekts.

Time-to-market

Wasserfallmodelle wurden lange Zeit dafür kritisiert, dass sie zu lange brauchen, um Produkte auf den Markt zu bringen. Wenn ein Projekt für drei Jahre angesetzt ist, sieht der Benutzer die Markteinführung erst am Ende dieses Zeitraums.

Mit Hybrid Agile ist das nicht mehr der Fall. Sobald die Planung des Projekts erledigt ist, übernehmen agile Methoden das Ruder und das MVP wird zügig auf den Markt gebracht. Durch diese gestaffelte Bereitstellung wird sichergestellt, dass die wichtigsten Teile des Projekts früher auf den Markt kommen.

Trotz seiner vielen Vorteile ist auch Hybrid Agile nicht für jede Situation geeignet. Schauen wir uns an, wo es am besten funktioniert.

Wann sollte man eine hybride agile Methodik verwenden

Hybrid Agile vereint zugegebenermaßen das Beste aus beiden Welten. Aber nicht alle Projekte brauchen beide Welten.

Wenn Sie zum Beispiel ein Startup sind, das eine App für Meditation auf den Markt bringen will, haben Sie nicht den Luxus einer langfristigen Planung. Die Landschaft ist überfüllt, und die Passung zwischen Produkt und Markt ist möglicherweise fragwürdig. Diese Situation erfordert einen agilen Ansatz, um ein MVP zu veröffentlichen und den Markt zu testen.

Wann sollte man also hybride agile Methoden einsetzen? Gut, dass Sie fragen!

Komplexe Projekte

Jedes Projekt hat seine Tücken. Darauf beziehen wir uns hier nicht. Wirklich komplexe Projekte sind solche, bei denen es um die Entwicklung von Software mit zahlreichen Features für mehrere Zielgruppen und mit ineinandergreifenden Funktionen geht. Der Aufbau eines Online-Marktplatzes wäre ein gutes Beispiel für ein komplexes Projekt.

In solchen Fällen ist hybrides Agile ideal. Der anfängliche Planungsprozess kann sich an den Business-Plan anlehnen. Wenn Sie auf einem Online-Marktplatz zunächst Verkäufer einbinden, würde Ihre Roadmap mit Features beginnen, die für diese Phase relevant sind.

Sobald die Business Teams mit den Verkäufern gesprochen haben, kann das Entwicklungsteam das Verkäuferportal in kleine, überschaubare Features zerlegen und diese iterativ entwickeln.

Regulierte Branchen

Das Bankwesen, die Finanzverwaltung, das Versicherungswesen, das Gesundheitswesen usw. sind allesamt stark reguliert. Sie erfordern ein extrem hohes Maß an Sichtbarkeit und Kontrolle. Agile Methoden unterstützen möglicherweise nicht die Tiefe der Dokumentation und Überwachung, die regulierte Branchen benötigen.

Hybrid Agile löst dieses Problem durch die Einstellung von Compliance-Leitplanken. Sie ermöglichen es Business Teams, eine zusätzliche Planungsebene für regulatorische Anforderungen einzurichten.

Strenge Leistungsvorgaben

Wenn ein Client einen engen, festen Zeitplan und ein begrenztes Budget hat, sind agile Ansätze möglicherweise nicht die beste Lösung. Der experimentelle Charakter von Agile funktioniert am besten, wenn eine gewisse Flexibilität gegeben ist.

Hybrid Agile kann dies durch die Erstellung von Plänen zur Einhaltung von Terminen und Budgets beheben. Es kann dazu beitragen, die Spillover-Effekte zu kontrollieren und die Erwartungen zu erfüllen.

Legacy-Transformationen

Anders als bei der Entwicklung neuer Produkte geht es bei der Legacy-Transformation darum, vorhandene - oft komplexe - Software mit neuen Technologien und Ansätzen neu zu erstellen. **Instanz können Sie zum Beispiel eine monolithische Mainframe-Anwendung mit Microservices in der Cloud modernisieren

In solchen Fällen besteht bei agilen Modellen die Gefahr, dass sie einige Details auslassen. Der traditionelle Teil von Hybrid Agile ermöglicht es dem Team, die gesamte Legacy-Landschaft zu durchkämmen, jedes Detail zu dokumentieren und sie gründlich zu modernisieren. Durch die iterative Umsetzung mit agilen Methoden können Störungen im Geschäft minimiert werden.

Skalierung von Agile in großen Organisationen

In einem Unternehmen, das traditionelle Methoden anwendet, sind die Systeme so konzipiert, dass sie dies erleichtern. Die Teams werden entsprechend geschult, die Tools ermöglichen es, die Prozesse sind so gestaltet, dass sie es unterstützen. Die Umstellung auf ein Agile/Scrum-Modell kann für diese Teams einen Umbruch bedeuten.

Hybrid Agile kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Es kann den Teams einen Übergangszeitraum bieten, in dem sie sich an Agile gewöhnen können.

Wie auch immer Ihre Situation aussieht, Sie müssen Ihre hybriden agilen Prinzipien effektiv umsetzen. Hier finden Sie eine Anleitung für den Einstieg.

Wie man eine hybride agile Methodik implementiert

Obwohl die Prinzipien von Hybrid Agile allgemein bekannt sind, können sie für verschiedene Organisationen unterschiedliche Bedeutungen haben. Bevor Sie hybride Agile-Methoden in Ihrem Unternehmen einführen, müssen Sie prüfen, ob sie für Sie geeignet sind.

Ein gutes Projektmanagement-Tool für Software-Teams, wie ClickUp, wird Ihnen dabei eine große Hilfe sein.

1. Bewertung der Eignung des Projekts

Braucht Ihr Projekt ein hybrides agiles Management? Stellen Sie sich diese Frage.

Beginnen Sie damit, die Anforderungen, Beschränkungen und Ziele Ihres Projekts gründlich zu bewerten. Skizzieren Sie den Umfang, die gesetzlichen Anforderungen und die wichtigsten Ergebnisse. Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen und Erkenntnisse für Feedback und Freigaben.

Mit ClickUp Dokumente können Sie alles übersichtlich dokumentieren. Außerdem können Sie in Echtzeit mit verschiedenen Teammitgliedern zusammenarbeiten und den richtigen Beteiligten Feedback geben.

erfassen Sie Anforderungen und dokumentieren Sie Erkenntnisse mit ClickUp Docs

Nutzen Sie diese Informationen, um herauszufinden, welche Teile des Projekts von einem traditionellen Ansatz profitieren würden und welche sich besser für agile Praktiken eignen würden.

2. Definieren Sie das hybride Modell

Definieren Sie auf der Grundlage der Bewertung das spezifische hybride agile Modell, das Sie verwenden werden. Versuchen Sie, Ihre Ansätze nicht als "traditionell" oder "agil" zu betrachten, da dies Ihre Einstellung dazu beeinflussen kann. Entwerfen Sie Ihr hybrides Modell in zwei Teilen:

Aspekte Ihres Projekts, die eine gründliche, umfassende Planung erfordern

Aspekte, die ein schnelles, iteratives Vorgehen erfordern

Instanz könnten Sie die erste für die Planungs- und Anforderungsphase und die zweite für die Entwicklungs- und Testphase verwenden.

Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihre Mitarbeiter wissen, was traditionell und agil bedeutet. Sagen Sie Ihrem Projekt Team zum Beispiel nicht einfach "Entwicklung in Agile" Stattdessen könnten Sie sagen: "Die Entwicklung erfolgt in Wiederholungen von zweiwöchigen Sprints, die der Iterationsplanung folgen, mit einem Ziel von 100 Story-Punkten für jedes Epic, das mit ClickUp verwaltet wird."

Definieren Sie alles so detailliert wie möglich.

3. Entwickeln Sie einen detaillierten Plan für das Projekt

Der größte Vorteil des Wasserfallmodells ist seine Planungsphase. Nutzen Sie diese als Teil Ihres hybriden agilen Frameworks.

Erstellen Sie einen detaillierten Plan für das Projekt, der sowohl traditionelle als auch agile Elemente enthält. Dazu gehören Zeitleisten, Meilensteine, Ressourcenzuweisung, Budgetschätzungen für die Forschung, Sprint-Pläne, Backlogs und Iterationszeitpläne.

Wählen Sie ein umfassendes Projektmanagement tool für Agile Teams, um all dies einzustellen. Die Kalender-, Gantt-Diagramm- und Zeitleisten-Ansichten von ClickUp eignen sich hervorragend für die Zeitplanung. Verwenden Sie die ClickUp Box-Ansicht, um die Ressourcen des Teams zu verwalten, zu sehen, woran die Mitarbeiter arbeiten und welche Kapazitäten verfügbar sind.

clickUp Box-Ansicht für ein perfektes Workload-Management

Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, finden Sie hier Hilfe: Eine umfassende Fibel über wie man einen agilen Plan für ein Projekt erstellt . Sie können auch verschiedene integrierte vorlagen für die Sprint-Planung um Ihre Reise zu beginnen.

4. Erstellen Sie klare Kommunikationsrichtlinien

Eines der größten Risiken der hybriden Agilität sind Missverständnisse. Ein Mitglied des Teams wartet vielleicht auf einen klaren Plan, während ein anderes Mitglied auf agile Art und Weise experimentieren möchte. Um solche Situationen zu vermeiden, bedarf es einer klaren Kommunikation.

Richten Sie eine Kollaborationsplattform wie ClickUp für asynchrone Nachrichten ein. Verwenden Sie dieClickUp Chat-Ansicht um alle Nachrichten von einem Ort aus zu bearbeiten

Planen Sie regelmäßige Meetings und Check-ins, um den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen vorzubringen

Achten Sie darauf, dass Sie die Anforderungen des Wasserfall- und des agilen Teils des Prozesses berücksichtigen. So können Sie beispielsweise vierteljährlich traditionelle Projektbesprechungen durchführen, während Sie während der agilen Sprints tägliche Stand-ups und zweiwöchentliche Retrospektiven abhalten.

verbinden Sie sich asynchron mit Ihren Teammitgliedern über die ClickUp Chat-Ansicht_

5. Einrichten einer Governance-Struktur

Richten Sie eine Governance-Struktur ein, die den hybriden agilen Ansatz unterstützt. Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für die traditionellen Teile des Prozesses. Erstellen Sie eine Agile Team-Struktur für die Durchführung von Projekten. Einstellung von Entscheidungs- und Problemlösungsmechanismen.

Sie könnten zum Beispiel einen Projektmanager für die traditionellen Aspekte des Projekts und einen Scrum Master für die agilen Phasen bestimmen. Diese Struktur trägt dazu bei, die effektive Integration beider Methoden und den reibungslosen Ablauf des Projekts zu gewährleisten.

Um die Konsistenz der agilen Ausführung zu gewährleisten, sollten Sie klare Systeme einrichten. ClickUp's Vorlage für das agile Projektmanagement ist ein einfaches, anpassbares Gerüst, das Ihnen den Einstieg erleichtert. Mit dieser anfängerfreundlichen Vorlage können Sie Ihre Anfragen in Backlogs zusammenfassen, die Sie priorisieren und ausführen können.

Wenn Sie fortgeschrittenere oder spezifische Anforderungen haben, sehen Sie sich einige der anderen Agile Vorlagen auf ClickUp.

6. Überwachen und anpassen

Sie haben vielleicht viel Zeit und Aufwand in die Einstellung Ihres Agile-Hybridsystems investiert. Es kann jedoch sein, dass es nicht auf Anhieb perfekt ist. Überwachen Sie also den Fortschritt, ermitteln Sie Lücken, diskutieren Sie Lösungen und passen Sie es im Laufe der Zeit an.

Als Teil der Überwachung:

Messen Sie die Leistung des Teams und vergleichen Sie sie mit früheren Zeiträumen

Auftretende Risiken bewerten

Nachverfolgung regulatorischer Änderungen

Feedback von Interessengruppen einholen

Aktives Einholen von Feedback des Teams

Holen Sie zusätzlich zu den quantitativen Daten aus der Überwachung auch qualitativen Input ein. Führen Sie am Ende jeder Phase oder Iteration Retrospektiven durch, um zu bewerten, was gut funktioniert hat und was verbessert werden kann.

Sammeln Sie das Feedback des Teams und der Beteiligten und dokumentieren Sie die gewonnenen Erkenntnisse. Nutzen Sie diese Informationen, um den hybriden agilen Ansatz für künftige Projekte zu verfeinern und sicherzustellen, dass die Methodik mit jedem Einsatz effektiver wird.

Führen Sie Ihre Projekte mit ClickUp schneller und effektiver durch

Go Hybrid mit ClickUp Agilem Projektmanagement

Der Kreislauf des Software-Projektmanagements hat sich geschlossen. Befürworter von Agile lehnten traditionelle Praktiken wie umfassende Planung und langfristige Terminplanung ab. Anhänger des Wasserfallmodells sahen Agile als chaotisch an und vermissten die Struktur, die für die Entwicklung von Produkten für Unternehmen erforderlich ist.

Kluge Technologen entschieden sich dafür, die besten Aspekte beider Ansätze zu vereinen, um ein Modell zu schaffen, das funktioniert, das so genannte hybride Agile. Das hybride Modell hilft modernen Teams dabei, verschiedene Projektanforderungen besser zu bewältigen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und schrittweise Werte zu liefern.

Die Umsetzung ist jedoch nicht einfach. Sie brauchen ein System, das die vielen beweglichen Teile, die an der Softwareentwicklung beteiligt sind, umfassend verwaltet. ClickUp für agile Teams bietet genau dieses System.

Es bringt zusammen Agile tools wie Kanban Boards, Gantt Diagramme, nachverfolgbare Aufgaben, benutzerdefinierte Status, Integrationen, und ClickUp Gehirn , der KI-Assistent, zu starten.

Implementieren Sie hybrides Projektmanagement mit Leichtigkeit. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !