Unabhängige Auftragnehmer einstellen: Intelligente Strategien für das Wachstum eines Geschäfts

haftungsausschluss: Dieser Artikel soll allgemeine Ratschläge und Best Practices für die Beauftragung unabhängiger Auftragnehmer liefern. Er ist nicht als Ersatz für eine professionelle Rechts- oder Finanzberatung gedacht

Ein Business zu führen bedeutet oft, mehrere Hüte zu tragen und mit zahlreichen Aufgaben zu jonglieren.

Wenn die Workload zunimmt, kann es schwierig werden, die Termine einzuhalten, ohne Ihr Team zu überfordern. Sie wissen, dass Sie zusätzliche Hilfe brauchen, aber die Einstellung eines Vollzeitmitarbeiters erscheint Ihnen zu viel des Guten.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Viele Eigentümer von kleinen Geschäften und Leiter von Start-ups stehen vor demselben Dilemma: Sie benötigen spezielle Fähigkeiten, ohne die Kosten für eine Festanstellung aufbringen zu müssen.

An dieser Stelle kommen unabhängige Auftragnehmer ins Spiel. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht aus Flexibilität und Fachwissen, ohne die langfristigen Verpflichtungen eines Vollzeitangestellten.

Die Beschäftigung unabhängiger Auftragnehmer ist jedoch nicht so einfach, wie eine Stellenanzeige aufzugeben. Es erfordert eine gründliche Prüfung der Bewerber, ihre korrekte Einstufung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

In diesem Blog führen wir Sie durch die einzelnen Schritte des Verfahrens zur Einstellung eines unabhängigen Auftragnehmers, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten erledigen - das Wachstum Ihres Geschäfts.

Warum einen unabhängigen Auftragnehmer einstellen?

Beginnen wir mit den Grundlagen - warum sollten Sie unabhängige Auftragnehmer einstellen?

Es geht nicht nur darum, Ihr Team zu erweitern, sondern auch darum, das richtige Fachwissen genau dann einzubringen, wenn Sie es brauchen. Selbstständige Unternehmer bieten einen strategischen Vorteil, da sie über spezielle Fähigkeiten verfügen, die Ihr Geschäft vorantreiben können.

Und die Zahlen bestätigen dies:

Im Jahr 2023 werden fast 37% der U.S.-Arbeitnehmerschaft bestand aus unabhängigen Arbeitnehmern. Dieser Trend zeigt, dass sich die Geschäfte zunehmend auf diese Experten verlassen, um flexibel zu bleiben und den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihrem Geschäft durch die Beschäftigung unabhängiger Mitarbeiter einen echten Vorteil verschaffen können:

Unübertroffene Flexibilität: Sie können nachfragestarke Zeiträume wie Ferienzeiten problemlos bewältigen, indem Sie Ihr Team durch unabhängige Mitarbeiter oder Freiberufler erweitern. Wenn sich die Dinge verlangsamen oder das Projekt endet, können Sie Ihr Team schnell verkleinern

Sie können nachfragestarke Zeiträume wie Ferienzeiten problemlos bewältigen, indem Sie Ihr Team durch unabhängige Mitarbeiter oder Freiberufler erweitern. Wenn sich die Dinge verlangsamen oder das Projekt endet, können Sie Ihr Team schnell verkleinern Kosteneffizienz: Sie zahlen nur für die erbrachten Dienstleistungen und die geleistete Arbeit. Wenn Sie zum Beispiel eine Website neu gestalten müssen, sollten Sie eher einen Auftragnehmer als einen Vollzeitdesigner einstellen. Dieser Ansatz hält Ihr Budget schlank und vermeidet Lohnsteuern, während Sie gleichzeitig Zugang zu erstklassigen Talenten haben

Sie zahlen nur für die erbrachten Dienstleistungen und die geleistete Arbeit. Wenn Sie zum Beispiel eine Website neu gestalten müssen, sollten Sie eher einen Auftragnehmer als einen Vollzeitdesigner einstellen. Dieser Ansatz hält Ihr Budget schlank und vermeidet Lohnsteuern, während Sie gleichzeitig Zugang zu erstklassigen Talenten haben Expertise auf Abruf: Sichern Sie sich Spezialkenntnisse genau dann, wenn Sie sie brauchen. Oboutsourcing der Softwareentwicklung oder eine Produkteinführung leiten, unabhängige Auftragnehmer bringen das erforderliche Fachwissen mit, um bestimmte Ziele zu erreichen

Sichern Sie sich Spezialkenntnisse genau dann, wenn Sie sie brauchen. Oboutsourcing der Softwareentwicklung oder eine Produkteinführung leiten, unabhängige Auftragnehmer bringen das erforderliche Fachwissen mit, um bestimmte Ziele zu erreichen Schnelle Reaktion: Stellen Sie Talente für zeitkritische Projekte oder plötzliche Änderungen im Team innerhalb von Tagen, nicht Monaten, ein. Dieses System hilft Ihnen, knappe Fristen einzuhalten und entscheidende Lücken zu füllen, damit Ihre Projekte auf Kurs bleiben

Stellen Sie Talente für zeitkritische Projekte oder plötzliche Änderungen im Team innerhalb von Tagen, nicht Monaten, ein. Dieses System hilft Ihnen, knappe Fristen einzuhalten und entscheidende Lücken zu füllen, damit Ihre Projekte auf Kurs bleiben Frische Perspektiven: Bringen Sie neue Ideen und unterschiedliche Ansätze in Ihre Projekte ein. Auftragnehmer bringen vielfältige Erfahrungen mit, die zu innovativen Lösungen führen können, die Ihr internes Team vielleicht nicht in Betracht gezogen hätte

Bringen Sie neue Ideen und unterschiedliche Ansätze in Ihre Projekte ein. Auftragnehmer bringen vielfältige Erfahrungen mit, die zu innovativen Lösungen führen können, die Ihr internes Team vielleicht nicht in Betracht gezogen hätte Reduziertes Risiko: Reduzieren Sie Risiken, indem Sie die Eignung eines Auftragnehmers vor der Einstellung prüfen. Beurteilen Sie die kulturelle Eignung und Leistung eines Auftragnehmers, bevor Sie entscheiden, ob er für eine langfristige Rolle geeignet ist

Allgemeine Fähigkeiten und Qualifikationen, nach denen ein unabhängiger Auftragnehmer suchen sollte

Die Entscheidung, einen unabhängigen Auftragnehmer einzustellen, ist der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung? Die Suche nach Kandidaten, die für die Rolle geeignet sind und außergewöhnliche Ergebnisse liefern können.

Schauen wir uns an, worauf Sie bei der Auswahl des "richtigen" Freiberuflers für Ihr Geschäft achten sollten:

Relevante Erfahrung: Stimmen Sie die Fähigkeiten des Freiberuflers auf die Anforderungen Ihres Projekts ab. Überprüfen Sie sein Portfolio, seine Zertifizierungen und seine Erfolgsbilanz, um sicherzustellen, dass er die Ergebnisse liefern kann, die Sie erwarten

Stimmen Sie die Fähigkeiten des Freiberuflers auf die Anforderungen Ihres Projekts ab. Überprüfen Sie sein Portfolio, seine Zertifizierungen und seine Erfolgsbilanz, um sicherzustellen, dass er die Ergebnisse liefern kann, die Sie erwarten Branchenkenntnisse: Wenden Sie sich an Auftragnehmer, die sich in Ihrer Branche auskennen. Ihre Vertrautheit mit Ihrem Feld bringt wertvolle Einblicke und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre einzigartigen Herausforderungen

Wenden Sie sich an Auftragnehmer, die sich in Ihrer Branche auskennen. Ihre Vertrautheit mit Ihrem Feld bringt wertvolle Einblicke und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre einzigartigen Herausforderungen Problemlösende Einstellung: Suchen Sie nach Auftragnehmern, die sich durch schnelles Denken und kreativen Umgang mit Herausforderungen auszeichnen. Sie sollten Hindernisse aus dem Weg räumen und Projekte auf dem richtigen Weg halten

Suchen Sie nach Auftragnehmern, die sich durch schnelles Denken und kreativen Umgang mit Herausforderungen auszeichnen. Sie sollten Hindernisse aus dem Weg räumen und Projekte auf dem richtigen Weg halten Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten: Effektive Kommunikation ist entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, insbesondere mit externen Auftragnehmern. Stellen Sie sicher, dass sie ihre Ideen klar artikulieren, regelmäßig aktualisieren und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, auch aus der Ferne

Effektive Kommunikation ist entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, insbesondere mit externen Auftragnehmern. Stellen Sie sicher, dass sie ihre Ideen klar artikulieren, regelmäßig aktualisieren und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, auch aus der Ferne Kulturelle Eignung und Anpassungsfähigkeit: Wählen Sie Auftragnehmer aus, die mit den Werten Ihres Unternehmens übereinstimmen und sich an die sich verändernden Anforderungen des Projekts anpassen können, um eine reibungslose Integration in die Geschäftskultur zu gewährleisten

Zum Beispiel, wenn Sie auslagerung des Projektmanagements wenn Sie ein benutzerdefiniertes CRM-System entwickeln möchten, sollten Sie einen Auftragnehmer mit Erfahrung im Management von Projekten ähnlicher Größenordnung beauftragen. Er sollte sich durch die Leitung von Teams, das Management von Risiken, den Einsatz agiler Methoden und das Meeting von Terminen auszeichnen - Fähigkeiten, die für die Einhaltung des Projekts entscheidend sind.

Wenn Sie hingegen einen Auftragnehmer für eine Marketinganalyse einstellen, sollten Sie sich auf seine Problemlösungsfähigkeiten konzentrieren. Suchen Sie nach jemandem, der konkrete Beispiele für die Umstellung einer Kampagne liefern kann, die einen plötzlichen Leistungsabfall zu verzeichnen hat.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie den Vertrag mit Ihrem neuen Auftragnehmer abschließen, sollten Sie sich über wichtige Details informieren:

Prüfen Sie die Zeitzone, um sicherzustellen, dass er verfügbar ist, wenn Sie ihn brauchen

Bestätigen Sie etwaige Anforderungen für ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis

Vereinbaren Sie die Zahlungsmodalitäten und die Währung bereits im Vorfeld, um spätere finanzielle Probleme zu vermeiden

Einstellung eines unabhängigen Auftragnehmers: 7 zu beachtende Schritte

Sind Sie bereit, einen unabhängigen Auftragnehmer einzustellen? Der Prozess kann zwar schwierig erscheinen, insbesondere für kleine Teams ohne eigene Personalabteilung, aber ein klarer Plan wird Ihnen helfen, ihn zu rationalisieren.

Im Folgenden finden Sie sieben Schritte, die Ihnen dabei helfen, die richtige Person einzustellen und sie auf Erfolgskurs zu bringen:

Schritt 1: Erstellen Sie eine gezielte Stellenbeschreibung

Eine gut formulierte Stellenbeschreibung ist wichtig, um Talente zu gewinnen und eine reibungslose Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie, wie Sie die besten Bewerber einstellen:

Definieren Sie den Umfang des Projekts : Skizzieren Sie die Ziele, die zu erbringenden Leistungen und die Meilensteine. Beispiel: "Wir benötigen einen freiberuflichen Designer für die Erstellung eines neuen Logos und Branding-Materials mit einer Frist von [sagen wir vier Wochen ab dem Startdatum]"

: Skizzieren Sie die Ziele, die zu erbringenden Leistungen und die Meilensteine. Beispiel: "Wir benötigen einen freiberuflichen Designer für die Erstellung eines neuen Logos und Branding-Materials mit einer Frist von [sagen wir vier Wochen ab dem Startdatum]" Bestimmen Sie die erforderlichen Fähigkeiten: Listen Sie die wesentlichen Fähigkeiten und Qualifikationen auf. Beispiel: 'Kenntnisse in Adobe Illustrator und ein überzeugendes Portfolio erforderlich'

Listen Sie die wesentlichen Fähigkeiten und Qualifikationen auf. Beispiel: 'Kenntnisse in Adobe Illustrator und ein überzeugendes Portfolio erforderlich' Fristen festlegen: Geben Sie spezifische Fristen für die verschiedenen Phasen des Projekts an. Beispiel: "Der erste Entwurf ist in zwei Wochen fällig, die endgültige Überarbeitung und Lieferung bis Ende des Monats"

Geben Sie spezifische Fristen für die verschiedenen Phasen des Projekts an. Beispiel: "Der erste Entwurf ist in zwei Wochen fällig, die endgültige Überarbeitung und Lieferung bis Ende des Monats" Skizzieren Sie die Bedingungen für die Zahlung: Legen Sie die Höhe der Vergütung und die Zahlungsmodalitäten fest. Beispiel: 'Zahlung von insgesamt 500 $, die Hälfte im Voraus über PayPal, der Rest bei Lieferung'

Legen Sie die Höhe der Vergütung und die Zahlungsmodalitäten fest. Beispiel: 'Zahlung von insgesamt 500 $, die Hälfte im Voraus über PayPal, der Rest bei Lieferung' Hervorhebung des Projektkontextes: Geben Sie Hintergrundinformationen über das Projekt. Beispiel: 'Das Projekt zielt darauf ab, unsere Markenidentität für eine neue Produkteinführung mit einem Einzelziel der Generation Z aufzufrischen'

Aber seien wir ehrlich - für jede Position eine neue Stellenbeschreibung zu erstellen, ist eine mühsame, zeitraubende Aufgabe, die Sie von strategischeren Prioritäten ablenkt.

Sie brauchen eine Lösung, die den Prozess vereinfacht und Ihre Einstellungsstrategie verbessert. KI-Tools für die Personalbeschaffung können in dieser Hinsicht hilfreich sein. Sie automatisieren die Erstellung von Stellenbeschreibungen und sorgen für Konsistenz und Präzision, während Sie Ihre Zeit für strategischere Aufgaben nutzen können.

Das ist der Punkt ClickUp tritt ein - ein umfassendes Produktivitätstool zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Zusammenarbeit. Schauen wir uns nach und nach die Features an.

#

ClickUp Gehirn

erzeugen Sie überzeugende und detaillierte Stellenbeschreibungen mit ClickUp Brain

Sie können verwenden ClickUp Gehirn zum Verfassen präziser und professioneller Stellenbeschreibungen. Sein KI Writer Feature bietet rollenspezifische Eingabeaufforderungen, die auf HR-Aufgaben zugeschnitten sind, wie z. B. "Erstellen Sie eine Liste mit Stellenangeboten", um detaillierte Illustrationen für jede Rolle und Branche zu erstellen.

Geben Sie den Titel der Stelle oder andere relevante Informationen ein, und die KI wird ein maßgeschneidertes Briefing erstellen. Sie können auch den Ton und die Kreativität an den Stil Ihres Unternehmens anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Stellenbeschreibungen umfassend und gut strukturiert sind.

Schritt 2: Überprüfen Sie den Status eines unabhängigen Auftragnehmers

Nachdem Sie Ihre Stellenanzeige veröffentlicht, die Bewerbungen geprüft und die Kandidaten in die engere Auswahl genommen haben, müssen Sie unbedingt den Status des Bewerbers feststellen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Nach Angaben der IRS unterscheiden sich unabhängige Auftragnehmer von Vollzeitbeschäftigten. Sie sind selbständige Personen, die selbst bestimmen können, wie sie ihre Arbeit verrichten und ihre tools oder Geräte einsetzen. Sie sind auch für die Zahlung ihrer Steuern auf die Selbständigkeit verantwortlich, einschließlich Sozialversicherung und Medicare.

Die falsche Einstufung eines Arbeitnehmers als selbständiger Unternehmer kann zu Strafen, Steuernachzahlungen und zur Nachzahlung von Mindestlohn und Überstunden führen. Diese Probleme können kostspielig sein und Ihr Geschäft beeinträchtigen. Deshalb ist es wichtig, bei der Definition des Status eines Arbeitnehmers die richtigen Kriterien anzuwenden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und mögliche Probleme zu vermeiden.

So erledigen Sie es:

Verstehen Sie die Klassifizierung

Das US-Arbeitsministerium (DOL) und die US-Steuerbehörde (IRS) haben klare Richtlinien für die richtige Einstufung festgelegt. Die Neue Regel des DOL, die am 11. März 2024 in Kraft tritt ändert die Art und Weise, wie der Status eines unabhängigen Auftragnehmers im Rahmen des Fair Labor Standards Act (FLSA) analysiert wird.

Diese Regelung ersetzt die frühere IC-Regelung aus dem Jahr 2021, die sich in erster Linie auf die Art der Kontrolle und die Aussicht auf Gewinn oder Verlust konzentrierte. Die aktualisierte Regel verfolgt einen ausgewogeneren Ansatz, indem sie allen sechs Faktoren das gleiche Gewicht einräumt - kein einzelner Faktor ist ausschlaggebend.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der sechs zu berücksichtigenden Faktoren:

Autonomie: Kann der Arbeitnehmer weitgehend selbst bestimmen, wie und wann er seine Aufgaben erledigt? Unabhängige Auftragnehmer legen ihre Zeitpläne fest und bestimmen ihre Methoden

Kann der Arbeitnehmer weitgehend selbst bestimmen, wie und wann er seine Aufgaben erledigt? Unabhängige Auftragnehmer legen ihre Zeitpläne fest und bestimmen ihre Methoden Gewinn oder Verlust: Kann ein Arbeitnehmer durch seine Führungsqualitäten oder -entscheidungen Gewinn oder Verlust beeinflussen?

Kann ein Arbeitnehmer durch seine Führungsqualitäten oder -entscheidungen Gewinn oder Verlust beeinflussen? Investitionen in Werkzeuge: Investiert der Arbeitnehmer in seine tools und Ressourcen? Unabhängige Auftragnehmer stellen in der Regel ihre Materialien zur Verfügung, im Gegensatz zu Arbeitnehmern, die auf die vom Arbeitgeber bereitgestellten Ressourcen angewiesen sind

Investiert der Arbeitnehmer in seine tools und Ressourcen? Unabhängige Auftragnehmer stellen in der Regel ihre Materialien zur Verfügung, im Gegensatz zu Arbeitnehmern, die auf die vom Arbeitgeber bereitgestellten Ressourcen angewiesen sind Art der Beziehung: Ist die Arbeitsbeziehung projektbezogen oder zeitlich begrenzt? Eine eher unbefristete Verbindung deutet häufig auf den Status eines Arbeitnehmers hin

Ist die Arbeitsbeziehung projektbezogen oder zeitlich begrenzt? Eine eher unbefristete Verbindung deutet häufig auf den Status eines Arbeitnehmers hin Spezialisierte Fähigkeiten: Wird der unabhängige Auftragnehmer für spezielle Fähigkeiten eingestellt und wird von ihm erwartet, dass er Initiative ergreift?

Wird der unabhängige Auftragnehmer für spezielle Fähigkeiten eingestellt und wird von ihm erwartet, dass er Initiative ergreift? Zentralität für das Business: Ist die Arbeit von zentraler Bedeutung für Ihr Geschäft? Wenn ja, ist der Arbeitnehmer eher ein Arbeitnehmer als ein unabhängiger Auftragnehmer

Dokumentation anfordern

Um den Status als unabhängiger Auftragnehmer zu belegen, ist es wichtig, die richtigen Unterlagen zusammenzustellen.

Hier ist, was Sie anfordern müssen:

Fordern Sie eine Kopie der Geschäftslizenz an, um zu überprüfen, ob es sich um ein rechtmäßiges Geschäft handelt

Fordern Sie ein fertiggestelltes Formular W-9 an, das die Nummer des Steuerzahlers (TIN) enthält und den Status als unabhängiger Auftragnehmer bestätigt

Informieren Sie sich nicht nur über die Bundesgesetze, sondern auch über alle geltenden bundesstaatlichen Vorschriften und stellen Sie sicher, dass Sie diese einhalten.

💡 Profi-Tipp: Sie können Folgendes verwenden vorlagen für die Beratung um diesen Prozess zu vereinfachen. Auf diese Weise können Sie alle erforderlichen Unterlagen effizient zusammenstellen und die Einhaltung von Bundes- und Landesvorschriften gewährleisten.

Schritt 3: Führen Sie eine gründliche Hintergrundprüfung durch

Stellen Sie als potenzieller Arbeitgeber sicher, dass Sie eine gründliche Hintergrundprüfung durchführen, bevor Sie einen unabhängigen Auftragnehmer einstellen. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Bewerber zuverlässig und qualifiziert ist und keine Probleme hat, die Ihr Projekt stören könnten.

Im Folgenden finden Sie eine optimierte Vorgehensweise, um die Fähigkeiten des Bewerbers zu überprüfen und potenzielle Risiken zu vermeiden:

Überprüfen Sie die Lizenzen, Zertifizierungen und relevanten Ausbildungen, um sicherzustellen, dass sie die Branchenstandards und gesetzlichen Anforderungen erfüllen

Schauen Sie sich frühere Projekte an und holen Sie sich Feedback oder Zeugnisse von früheren Kunden oder Arbeitgebern ein, um die Qualität und Konsistenz ihrer Arbeit zu beurteilen

Führen Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eine Due Diligence-Prüfung der Arbeit und des Werdegangs des Auftragnehmers durch

Schritt 4: Führen Sie formelle Gespräche

Vorstellungsgespräche sind mehr als nur Kompetenzbewertungen - sie sind entscheidend, um zu beurteilen, wie ein Bewerber kommuniziert, in Teams arbeitet und in Ihr Projekt passt.

Aber ohne einen strukturierten Ansatz kann Ihr Interviewprozess schnell ineffizient werden und zu schlechten Einstellungsentscheidungen führen. Fertige Vorlagen für Vorstellungsgespräche helfen Ihnen, Einstellungen und Vorstellungsgespräche zu verbessern. Diese Vorlagen bieten einen einheitlichen Rahmen, der sicherstellt, dass jedes Gespräch gründlich ist, alle wichtigen Aspekte abdeckt und gleichzeitig fair ist.

ClickUp Vorlage für den Interviewprozess

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für den Interviewprozess

ClickUp's Vorlage für den Interviewprozess zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, den gesamten Interviewprozess zu vereinfachen und aufzuwerten. Diese kostenlose Vorlage bietet einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden mit anpassbaren Fragen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Branche zugeschnitten sind.

So hilft sie Ihnen:

Nutzen Sie ein benutzerfreundliches Punktesystem für einheitliche Bewerberbewertungen

Speichern Sie Lebensläufe, Anschreiben und Notizen zu Referenzprüfungen an einem zentralen Speicherort

Überwachen Sie den Fortschritt der Bewerber mit einem praktischen Diagramm, um in jeder Phase des Vorstellungsgesprächs den Überblick zu behalten

Diese Vorlage herunterladen

Schritt 5: Entwurf einer rechtsverbindlichen schriftlichen Vereinbarung

Sie haben also Ihren unabhängigen Auftragnehmer unter Dach und Fach gebracht - wie geht es weiter?

Es ist an der Zeit, das Ganze mit einem soliden Vertrag abzusichern. Dieses gut formulierte Dokument ist entscheidend für die Einstellung klarer Erwartungen und den Schutz von Ihnen und Ihrem Auftragnehmer.

Was aber, wenn Sie wichtige Details übersehen oder sich im juristischen Fachjargon verzetteln? Wenn Sie zum Beispiel die Bestimmungen zur Arbeiterunfallversicherung übersehen, kann dies zu Streitigkeiten führen. Wenn Sie vergessen, erstattungsfähige Ausgaben oder Vertraulichkeitsklauseln einzubeziehen, könnten unerwartete Kosten oder die Preisgabe vertraulicher Informationen auf Sie zukommen.

Das ist der Punkt, an dem vorgefertigte vorlagen für Dienstleistungsvereinbarungen sind sehr nützlich. Sie vereinfachen das Verfahren, schützen Ihre Zinsen und verringern das Risiko unvorhergesehener Probleme.

ClickUp Vorlage für einen Freelance-Vertrag

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Freelance Vertragsvorlage

ClickUp's Vorlage für einen Freelance-Vertrag ist eine ausgezeichnete Wahl für die Erstellung professioneller Verträge. Sie enthält alle wesentlichen Bestandteile und bietet anpassbare Abschnitte für freiberufliche Arbeit. Füllen Sie Ihre Angaben aus, und schon haben Sie einen ausgefeilten, professionellen Vertrag.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Rechtsverbindliche Verträge zu erstellen, die die Rechte und Zinsen beider Parteien schützen

Sie müssen Verträge nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellen, was Aufwand und Kosten reduziert

Einheitliche Formulierungen in allen Verträgen für Selbstständige für mehr Klarheit zu sorgen

Legen Sie Erwartungen fest und verhandeln Sie die Bedingungen mühelos

Diese Vorlage herunterladen

**Denken Sie daran, dass die Vorlage zwar eine gute Ausgangsbasis darstellt, Sie sich aber auf jeden Fall rechtlich beraten lassen sollten, bevor Sie Ihre Vertragsunterlagen fertigstellen

Schritt 6: Bieten Sie ein strukturiertes Onboarding

Sobald Ihr neuer unabhängiger Auftragnehmer bereit ist, ist es wichtig, dass die Einarbeitung reibungslos und ansprechend verläuft. Beginnen Sie mit einer Orientierungssitzung, um sie mit den Richtlinien, Verfahren und der Teamkultur Ihres Unternehmens vertraut zu machen. ClickUp's All-in-One HR-Management-Plattform mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche macht diesen Prozess für Teams jeder Größe mühelos. Sie hilft Ihnen, Zeit zu sparen und gewährleistet einen nahtlosen Übergang für Ihren neuen Vertragspartner.

Nutzen Sie außerdem die folgenden Features, um das Onboarding-Erlebnis zu verbessern:

Verwenden Sie ClickUp's Dashboards um Fortschritte zu überprüfen, KPIs nachzuverfolgen und Workflows zu visualisieren. Diese Sichtbarkeit in Echtzeit hilft Ihnen und Ihrem unabhängigen Auftragnehmer, die Meilensteine des Projekts im Auge zu behalten und etwaige Hindernisse frühzeitig zu erkennen

mit den ClickUp Dashboards erhalten Sie Echtzeit-Berichte über zugewiesene oder fertiggestellte Aufgaben, die aufgewendete Zeit und mehr

Sammeln Sie Feedback mitClickUp Formulare, einschließlich Umfragen, Erhebungen und Anfragen. Diese anpassbaren Formulare helfen Ihnen dabei, Erkenntnisse über neue Mitarbeiter zu gewinnen und das Onboarding zu verbessern

Verwenden SieClickUp Dokumente können Sie ausführliche Unternehmens-Wikis erstellen, mit denen neue Vertragspartner schnell auf den neuesten Stand gebracht werden. Mit Features wie verschachtelten Seiten und Echtzeit-Bearbeitung können Sie sicherstellen, dass alle Informationen korrekt und aktuell bleiben

mit ClickUp Docs können Sie alle projektbezogenen Informationen erstellen, bearbeiten, speichern und mit Ihren unabhängigen Auftragnehmern freigeben

Verwenden SieClickUp-Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben und Workflows zu erledigen. Es hilft Ihnen bei der Automatisierung von Aufgaben, Status-Updates und Erinnerungen, um Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern

Bonus-Tipp: Verwenden Sie onboarding-Software für Mitarbeiter um den Onboarding-Prozess zu automatisieren und zu rationalisieren. Sie sorgt für einen reibungslosen Übergang, indem sie Aufgaben verwaltet und Fortschritte effektiv verfolgt.

Schritt 7: Gehen Sie eine Checkliste der rechtlichen Aufgaben durch

Das Abschließen einer gründlichen Checkliste mit den rechtlichen Anforderungen nach der Einstellung unabhängiger Auftragnehmer ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften. Machen Sie sich mit den einschlägigen Bundessteuern und Formularen vertraut, um eine genaue Dokumentation zu erhalten, und wenden Sie sich an einen qualifizierten Juristen, der sich auf Verträge mit unabhängigen Auftragnehmern spezialisiert hat, bevor Sie beginnen.

Die Checkliste hilft Ihnen bei der Nachverfolgung einiger der Anforderungen:

Fertiggestelltes Formular 1099-NEC

Wenn Sie einem Auftragnehmer 600 US-Dollar oder mehr gezahlt haben und keine Kreditkarte oder einen Drittanbieter für die Zahlung verwendet haben, müssen Sie das Formular 1099-NEC abschließen und wie vorgeschrieben bei der IRS einreichen. Dieses Formular enthält detaillierte Angaben zu den Einkünften des Auftragnehmers und ist für eine genaue Berichterstellung unerlässlich. Wenden Sie sich an Ihren CPA (Certified Public Accountant), um zu entscheiden, ob Sie auch in Ihrem Staat 1099 Formulare einreichen müssen

Überprüfen Sie die Einhaltung aller geltenden Arbeitsgesetze und -richtlinien

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Arbeitsgesetze einhalten, z. B. den Fair Labor Standards Act (FLSA). Dieses Gesetz setzt Standards für Mindestlöhne, Überstundenvergütung, Buchführung und Kinderarbeit in den Vereinigten Staaten.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit Vorlagen für die Einstellung von Freiberuflern

Nachdem Sie nun die Grundlagen der Einstellung unabhängiger Auftragnehmer gemeistert haben, können Sie Ihren Prozess mit diesen Vorlagen auf die nächste Stufe heben kostenlosen HR-Vorlagen . Sie rationalisieren die Nachverfolgung von Bewerbern, verbessern die Bewertungen und das Workflow-Management und machen Ihren Einstellungsprozess effizienter.

Sehen wir uns die besten Vorlagen an, mit denen Sie Ihre Einstellungsstrategie verbessern können:

Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

ClickUp's Vorlage für die Einstellung von Bewerbern kann Ihre erste Anlaufstelle für müheloses Bewerbermanagement sein. Sie lässt sich nahtlos mit ClickUp Formularen, Google Formularen, Typeform und anderen Bewerbungstools integrieren. Diese Vorlage fasst alle Bewerberdaten in einer Plattform zusammen, um den Workflow zu vereinfachen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

So hilft sie Ihnen:

Optimieren Sie Bewerberbewertungen mit anpassbaren Bewertungsskalen

Einhaltung von Fristen mit integrierten Checklisten und automatisierten Erinnerungen

Vergleichen Sie Bewerber mit Hilfe von interaktiven Tabellen und Nachverfolgungs-Boards

Diese Vorlage herunterladen

Vorlage für die Auswahl von Mitarbeitern in einer Matrix

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Matrix Vorlage für die Auswahl von Bewerbern

Bei der Bewertung verschiedener unabhängiger Auftragnehmer, ClickUp's Vorlage für eine Auswahl-Matrix zur Einstellung vereinfacht den Prozess und sorgt für faire, fundierte Entscheidungen. Dieses Tool verbessert die Organisation und Transparenz und hilft Ihnen, die beste Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.

Auf diese Weise hilft es Ihnen,:

Zentralisierung von Bewerbungen und Empfehlungen von Auftragnehmern

Die Entscheidungsgenauigkeit zu erhöhen, indem Sie die Kandidaten anhand wesentlicher Kriterien wie Erfahrung und Fähigkeiten qualifizieren

Verwenden Sie die Ansicht "Call Assignments", um verschiedene Mitglieder Ihres Teams in Vorstellungsgespräche einzubeziehen

Datengestützte Entscheidungen zu treffen und unbewusste Voreingenommenheit zu minimieren

Diese Vorlage herunterladen

Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Recruiting & Hiring Vorlage

Sie möchten Bewerberinformationen erfassen und speichern, Bewerbungen nachverfolgen und eine geordnete Buchhaltung führen - alles an einem Ort? ClickUp's Recruiting & Hiring Ordner Vorlage macht diese Vision zur Realität. Dieses umfassende Toolkit revolutioniert Ihren Talent-Sourcing-Prozess.

Hier erfahren Sie, wie es Ihre Einstellungen vereinfacht:

Bewahren Sie alle Bewerberdaten und Einstellungsunterlagen an einem Ort auf

Verwalten und überwachen Sie Bewerbungen von Anfang bis Ende, ohne etwas zu verpassen

Integrierte Scorecards für Vorstellungsgespräche und Formulare für Bewerbungen zur Gewährleistung der Konsistenz

Diese Vorlage herunterladen

Checkliste für die Einstellung von Mitarbeitern Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Checkliste für Einstellungen Vorlage

Eine Checkliste für die Einstellung eines neuen Mitarbeiters ist wichtig, um den Einführungsprozess zu straffen und alle Aufgaben effizient nachzuverfolgen. Die ClickUp Checkliste für Einstellungen Vorlage kann Ihr ultimativer Verbündeter auf dieser Reise sein. Diese interaktive Vorlage skizziert jeden Schritt Ihres Einstellungsprozesses und stellt sicher, dass Sie den Überblick über Details und Fristen behalten.

So hilft sie Ihnen:

Definieren und dokumentieren Sie Einstellungskriterien, um klare, einheitliche Erwartungen zu gewährleisten

Einfache Nachverfolgung aller Phasen des Einstellungsprozesses, von der ersten Suche bis zum endgültigen Onboarding

Geben Sie Checklisten für neue Mitarbeiter frei, um einen transparenten und angenehmen Übergang zu gewährleisten

Überwachen Sie die Fortschritte und den Abschluss von Aufgaben, um den Einstellungsprozess auf Kurs zu halten

Diese Vorlage herunterladen

Wie man neue unabhängige Unternehmer zum Erfolg führt

Nach der Einstellung sind Ihre unabhängigen Auftragnehmer bereit, sich in ihre Rollen zu stürzen. Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Ihr Erfolg hängt von mehr als ihren Fähigkeiten ab. Es ist wichtig, dass Sie ihnen die richtigen Tools und Technologien an die Hand geben, damit sie sich entfalten können. Hier sind einige Expertenstrategien, die Ihnen dabei helfen:

Geben Sie ihnen einen reibungslosen Start

Auch wenn unabhängige Auftragnehmer keine Vollzeitbeschäftigten sind, brauchen sie eine angemessene Einarbeitung, um die Kultur, Tools und Prozesse Ihres Unternehmens zu verstehen.

Laden Sie ein vertragspartner in Ihrem ClickUp-Workspace mit maßgeschneidertem Gastzugang, um diesen Prozess zu rationalisieren. Mit diesem Feature können Sie auswählen, welche Auftragnehmer sehen und mit ihnen interagieren können, und so sicherstellen, dass Ihre geschützten Informationen sicher bleiben.

Benutzen Sie benutzerdefinierte Workspaces und Dashboards für die jeweiligen Rollen, um das Onboarding reibungslos und effizient zu gestalten.

Mit intelligenter Nachverfolgung von Aufgaben bleiben Projekte in der Spur

Unterteilen Sie Projekte in präzise, überschaubare Aufgaben, damit Ihre unabhängigen Auftragnehmer einen guten Start haben. Dieser Ansatz hilft unabhängigen Auftragnehmern, einen guten Start hinzulegen, indem er sicherstellt, dass sie jeden Schritt verstehen, Fristen einhalten und während des gesamten Projekts organisiert bleiben.

Sie können verwenden ClickUp Aufgaben können Sie eine Karte mit allen Details erstellen, Fälligkeitsdaten festlegen und Unteraufgaben für jeden Schritt hinzufügen. Auf diese Weise wird der Workflow gestrafft, die Übersichtlichkeit verbessert und alles im Zeitplan gehalten.

Kommunikation im Flow halten

Fördern Sie eine offene Kommunikation, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, auch wenn Sie mit externen Auftragnehmern zusammenarbeiten.

Richten Sie regelmäßige Besprechungen per E-Mail, Videoanrufe oder ein Projektmanagement-Tool ein. Stellen Sie sicher, dass die Auftragnehmer wissen, an wen sie sich bei verschiedenen Problemen wenden müssen, und legen Sie ein Protokoll für Aktualisierungen fest.

Optimieren Sie Zahlungen und Entschädigungen

Legen Sie die Struktur der Zahlungen im Vertrag fest, einschließlich der Sätze, Meilensteine und Fälligkeitsdaten.

**Egal, ob Sie auf Stundenbasis, pro Projekt oder nach Meilensteinen bezahlen, stellen Sie sicher, dass diese Details vereinbart und sorgfältig dokumentiert sind, um Missverständnisse zu vermeiden

Verwenden Sie außerdem ein zuverlässiges Zahlungssystem, um Transaktionen effizient zu verwalten.

Automatisieren Sie Zahlungen, wo immer dies möglich ist, um eine rechtzeitige Vergütung zu gewährleisten und eine transparente Aufzeichnung aller finanziellen Interaktionen zu führen. Dieser Ansatz vereinfacht nicht nur den Prozess, sondern schafft auch Vertrauen bei Ihren unabhängigen Auftragnehmern, da er sicherstellt, dass sie pünktlich und korrekt bezahlt werden.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für Rechnungen unabhängiger Auftragnehmer

In diesem Sinne können Sie die Zahlungsabwicklung vereinfachen mit ClickUp's Rechnungsvorlage für unabhängige Auftragnehmer . Mit dieser Vorlage können unabhängige Auftragnehmer Rechnungen effizient erstellen, nachverfolgen und bearbeiten.

So hilft sie:

Anpassen der benutzerdefinierten Felder der Rechnung an das Projekt und die Zahlungsbedingungen

Einfache Nachverfolgung und Verwaltung des Status von Rechnungen, damit Auftragnehmer immer auf dem Laufenden sind

Führen Sie geordnete Aufzeichnungen für eine vereinfachte Steuererstellung und Finanzverwaltung

Diese Vorlage herunterladen

Bonus: Verwenden Sie vorlagen für Kostenvoranschläge von Auftragnehmern für nahtloses Projektmanagement und detaillierte Kostenvoranschläge. Diese Vorlagen rationalisieren den Prozess und sorgen für Genauigkeit und Konsistenz bei Ihrer Budgetierung und Planung.

Fördern Sie kontinuierliches Lernen und die Entwicklung von Fähigkeiten

Investitionen in das Wachstum Ihrer unabhängigen Auftragnehmer bieten langfristige Vorteile für Ihre Projekte. Bieten Sie ihnen Zugang zu Lernressourcen, Schulungsmaterialien und Wissensdatenbanken, um ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu erweitern.

**Nehmen Sie sich die Zeit, ihren Arbeitsstil, ihre Vorlieben und Motivationen zu verstehen. Zeigen Sie echte Wertschätzung für ihre Beiträge und geben Sie ihnen das Gefühl, dass sie als Teil des Teams geschätzt werden

Indem Sie starke Beziehungen fördern und ihre Entwicklung unterstützen, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, Top-Talente an Ihr Unternehmen zu binden und ein zuverlässiges Netzwerk von Vertragspartnern aufzubauen.

Verbessern Sie Ihren Einstellungsprozess für unabhängige Auftragnehmer mit ClickUp

Die Einstellung unabhängiger Auftragnehmer kann für Ihr Geschäft von großem Nutzen sein. Um ihren Erfolg zu sichern, müssen Sie klare Erwartungen einstellen, eine offene Kommunikation pflegen und sie mit den richtigen tools ausstatten.

ClickUp rationalisiert jeden Aspekt der Freiberuflerverwaltung, von der Definition der Rollen und der Nachverfolgung des Fortschritts bis hin zur Bearbeitung von Dokumenten und dem Onboarding - alles innerhalb einer einzigen, leistungsstarken Plattform. Dies vereinfacht den Prozess und steigert die Effizienz. So wird sichergestellt, dass Ihre Auftragnehmer gut integriert und auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind.

Sind Sie bereit, Ihren Aufwand für die Personalbeschaffung zu erhöhen und mühelos Spitzenkräfte einzustellen? Registrieren Sie sich bei ClickUp und verändern Sie noch heute Ihren Einstellungsprozess für unabhängige Auftragnehmer!