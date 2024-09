Microsoft Teams vs. Google Workspace: Ein Vergleich

Suchen Sie eine Plattform zur Optimierung des Workflows Ihres Teams?

Wahrscheinlich sind Sie schon auf Microsoft Teams und Google Workspace gestoßen, zwei führende Tools, die die Zusammenarbeit und Effizienz steigern sollen.

In diesem Blog vergleichen wir ihre Features im Detail, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Plattform am besten zu Ihren Anforderungen an Kommunikation, Zusammenarbeit und Produktivität passt.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche Plattform die richtige für Ihr Team ist.

Was ist Microsoft Teams?

Microsoft Teams dient als zentraler Hub für alle Team-Aktivitäten und rationalisiert die Kommunikation und Zusammenarbeit von internen und externen Teams.

Als Teil der Microsoft Office 365-Suite und einer alternative zu Google Workspace microsoft Teams zielt darauf ab, die Produktivität von Teams zu steigern und Arbeitsabläufe zu rationalisieren.

Microsoft Teams Features

Microsoft Teams bietet eine Vielzahl von Features, von Chats und Videokonferenzen bis hin zu Kanälen und Funktionen zum Freigeben von Dateien. Schauen wir uns jede einzelne an.

1. Feature #1: Chatten

via Microsoft Mit dem Microsoft Teams-Chat können Sie mit anderen Menschen in Verbindung treten, egal wo Sie sind. Mit dem Chat können Sie:

Unterhaltungen unter vier Augen und in der Gruppe führen

Threads erstellen, um Diskussionen zu organisieren

@Markierungen verwenden, um die Aufmerksamkeit anderer Personen zu erregen

Dateien und Bilder direkt im Chat freigeben

Lesezeichen für wichtige Unterhaltungen setzen, um sie später noch einmal ansehen zu können

Benachrichtigungen für wichtige oder dringende Nachrichten einrichten

2. Feature #2: Teams und Kanäle

Microsoft Teams bietet Zweckgebundene Spaces für die Zusammenarbeit von Teams oder Abteilungen in Ihrem Unternehmen. In diesen Spaces können die Mitglieder alles besprechen, von Produkteinführungen bis hin zu Strategien. Richten Sie eine Gruppe ein, um eine konzentriertere Umgebung zu schaffen, in der Mitglieder ausschließlich an bestimmten Projekten oder Themen in einem speziellen Space arbeiten können.

Letztlich helfen Ihnen die Features von Teams dabei, die Kommunikation zu optimieren und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern Ihres Teams zu erleichtern.

3. Feature #3: Video- und Audiokonferenzen

{via_ Microsoft Mit den Features von Microsoft Teams für Video- und Audioanrufe können Sie mit Ihrem Team von jedem Ort der Welt aus in Verbindung treten.

Mit diesen Features können Sie:

Online-Meetings planen, die Tagesordnung festlegen und Einladungen freigeben

Sich einwählen, um nur am Audioteil eines Meetings teilzunehmen, wenn Sie möchten

Sich auswählen, um weitere Personen zum Meeting hinzuzufügen

Geräusche stumm schalten, Moderatoren benennen und Ihren Bildschirm im Meeting freigeben

Aktivieren Sie Echtzeit-Transkriptionen, damit das Meeting zugänglich ist

Gestalten Sie Meetings kreativ und produktiv mit Microsoft Whiteboards, in denen Teammitglieder während eines Anrufs kreativ zusammenarbeiten können

Erstellen Sie benutzerdefinierte Hintergründe

Veranstalten Sie Webkonferenzen und Webinare, zu denen Sie bis zu 1000 Teilnehmer einladen können

Aufzeichnung des Meetings für Mitglieder des Teams, die nicht anwesend sein konnten

4. Feature #4: Aufgaben- und Dokumentenmanagement

Die App "Aufgaben" in Microsoft Teams fasst Aufgaben aus den Anwendungen "Zu erledigen" und "Planer" zusammen. Sie bietet Ihnen eine umfassende Ansicht über Ihre Aufgaben und deren Fristen. Außerdem können Sie damit Aufgaben direkt in Microsoft Teams erstellen, zuweisen und nachverfolgen.

Neben der Aufgabenverwaltung, Microsoft Teams' Integrationen mit den anderen Programmen von Microsoft 365 helfen Ihnen und Ihrem Team bei der Dokumentenverwaltung. Zum Beispiel ermöglichen die Integrationen mit Microsoft Word, PowerPoint und Excel Ihnen und Ihrem Team, Dokumente, Präsentationen und Tabellen innerhalb von Teams zu erstellen und freizugeben.

Teams ist auch mit SharePoint und OneDrive integriert, was Ihnen und Ihrem Team einen sicheren, zentralen Ort zum Speichern, Zugreifen und Verwalten von Dateien und Dokumenten bietet.

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Benutzer/Monat. In diesem Plan erhalten Sie Zugriff auf unbegrenzten Chat-, Telefon- und Web-Support, die Kapazität, Meetings für 300 Teilnehmer zu veranstalten, Live-Untertitel in Englisch, 10 GB Cloud-Speicher pro Benutzer, Standardsicherheit und mehr

4 $/Benutzer/Monat. In diesem Plan erhalten Sie Zugriff auf unbegrenzten Chat-, Telefon- und Web-Support, die Kapazität, Meetings für 300 Teilnehmer zu veranstalten, Live-Untertitel in Englisch, 10 GB Cloud-Speicher pro Benutzer, Standardsicherheit und mehr Microsoft 365 Business Basic: $6/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Microsoft Teams Essentials enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf die Kapazität zur Verwaltung von 300 Benutzern, Spam- und Malware-Filterung, 10+ zusätzliche Apps, 1 TB Cloud-Speicher pro Benutzer und mehr

$6/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Microsoft Teams Essentials enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf die Kapazität zur Verwaltung von 300 Benutzern, Spam- und Malware-Filterung, 10+ zusätzliche Apps, 1 TB Cloud-Speicher pro Benutzer und mehr Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Microsoft 365 Business Basic enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf kollaborative Arbeitsbereiche zur gemeinsamen Erstellung, Tools zur Bearbeitung und Gestaltung von Videos, Funktionen zur Teilnehmerregistrierung und Berichterstellung für Webinare und vieles mehr

$12,50/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Microsoft 365 Business Basic enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf kollaborative Arbeitsbereiche zur gemeinsamen Erstellung, Tools zur Bearbeitung und Gestaltung von Videos, Funktionen zur Teilnehmerregistrierung und Berichterstellung für Webinare und vieles mehr Microsoft 365 Business Premium: $22/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Microsoft 365 Business Standard enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf erweiterte, hochwertige Funktionen für das Hosting von Meetings und Webinaren, KI-Funktionen, erweiterte Sicherheit und mehr

Was ist Google Workspace?

Google Workspace ist eine Produktivitätssuite für die private und geschäftliche Nutzung. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und einem umfassenden Satz von Anwendungen verbessert es die Teamarbeit und strafft Geschäftsabläufe.

Als einer der führenden alternative zu Microsoft Teams wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität innerhalb und zwischen Teams in Ihrem Unternehmen zu verbessern.

Google Workspace Features

Google Workspace bietet eine Vielzahl von Features und tools, von Google Chat und Meet bis hin zu Google Drive und Groups. Wie nicht anders zu erwarten, lässt es sich perfekt in die Google-Websites integrieren. Schauen wir sie uns nacheinander an.

1. Feature #1: Google Chat und Google Mail

via Google Mit Google Chat können Sie in eine Unterhaltung unter vier Augen eintreten oder einen Gruppen-Chat erstellen. Als eine der besten apps für den Team-Chat ermöglicht es Ihnen,:

Nachrichten direkt an Ihre Team Mitglieder zu senden

Hinzufügen von Emojis, Reaktionen und Gifs zu Nachrichten

Markieren Sie ein bestimmtes Mitglied Ihres Teams

Anhängen und Freigeben von Dateien und anderen Dokumenten

Neben dem Chat bietet Google Workspace einen weiteren kompetenten business Messaging App -Gmail. Als weit verbreiteter E-Mail-Dienst ermöglicht Google Mail die Verwaltung von formellen und informellen Unterhaltungen mit Teammitgliedern, Clients und Interessengruppen. Sie können Posteingänge kategorisieren, E-Mails mit Beschreibungen und Filtern organisieren und Benachrichtigungen für wichtige E-Mails einrichten.

2. Feature #2: Google Spaces und Gruppen

Google Spaces, ein Feature in Google Chat, bietet Teams spezielle Bereiche für die Zusammenarbeit an bestimmten Projekten oder Themen. In Google Spaces können Mitglieder des Teams:

Nachrichten und Dateien, die für ihre Arbeit relevant sind, freigeben

Diskussionen zu bestimmten Themen organisieren

Aufgaben zuweisen und nachverfolgen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen und Ihren Teammitgliedern eine organisierte und zielgerichtete Zusammenarbeit und ein effektives Projektmanagement.

Zusätzlich zu den fokussierten Spaces zum Chatten erleichtert Google Suite oder Workspace auch E-Mail-basierte Diskussionen über Google Groups. Damit können Sie Foren erstellen, in denen Mitglieder Ihres Teams an Unterhaltungen in Threads teilnehmen, Informationen freigeben und die Gruppenkommunikation per E-Mail verwalten können.

3. Feature #3: Google Meet

{vom *[_Google]( https://support.google.com/meet/answer/10550593?hl=en)* Googles Feature für Videokonferenzen, Google Meet, ermöglicht es Ihnen, Video- und Audio-basierte Meetings mit Ihren Team-Mitgliedern zu organisieren. Sie ermöglicht es Ihnen:

Sofortige Meetings starten und Meeting-Links freigeben

Meetings für einen späteren Zeitpunkt zu planen

Ihren Bildschirm freigeben und Dateien, Dokumente und Präsentationen präsentieren

Meetings aufzeichnen, um ein Protokoll über alles zu führen

Wenden Sie virtuelle Hintergründe und visuelle Effekte an, um Ihren realen Hintergrund zu verbergen

Einfügen von Live-Untertiteln, um Meetings für jedes Mitglied zugänglich zu machen

Übertragen Sie Meetings live für unternehmensweite Ereignisse wie Workshops, Schulungen, Konferenzen usw.

4. Feature #4: Aufgaben- und Dokumentenmanagement

Innerhalb des Google Workspace erleichtern Google Tasks und Google Kalender die Verwaltung von Aufgaben. Mit diesen Tools können Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Listen mit Aufgaben erstellen und verwalten und die Nachverfolgung von Aufgaben im Hinblick auf ihre Fristen verfolgen.

Neben der Aufgabenverwaltung helfen Ihnen Tools für die Zusammenarbeit wie Google Docs, Google Tabellen und Google Slides bei der Erstellung und Verwaltung von Dokumenten. Mit ihnen können Sie und Ihr Team Dokumente, Tabellen und Präsentationen in Echtzeit erstellen, bearbeiten und formatieren.

Natürlich gibt es auch die Speicherfunktionen von Google Drive. Mit ihr können Sie wichtige Dateien und Dokumente an einem zentralen Ort speichern und verwalten.

Google Workspace Preise

Business Starter: 6 $/Benutzer/Monat. In diesem Plan erhalten Sie Zugriff auf eine benutzerdefinierte und sichere E-Mail für Ihr Geschäft, die Kapazität, Meetings für 100 Teilnehmer abzuhalten, 30 GB gepoolten Speicher pro Benutzer, Sicherheits- und Verwaltungskontrollen und mehr

6 $/Benutzer/Monat. In diesem Plan erhalten Sie Zugriff auf eine benutzerdefinierte und sichere E-Mail für Ihr Geschäft, die Kapazität, Meetings für 100 Teilnehmer abzuhalten, 30 GB gepoolten Speicher pro Benutzer, Sicherheits- und Verwaltungskontrollen und mehr Business Standard: $12/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Business Starter enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf freigegebene Laufwerke, die Möglichkeit, Meetings für bis zu 150 Teilnehmer abzuhalten und aufzuzeichnen, 2 TB gepoolten Speicher pro Benutzer und mehr

$12/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Business Starter enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf freigegebene Laufwerke, die Möglichkeit, Meetings für bis zu 150 Teilnehmer abzuhalten und aufzuzeichnen, 2 TB gepoolten Speicher pro Benutzer und mehr Business Plus: 18 $/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Business Standard enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf Funktionen zur Nachverfolgung der Anwesenheit, die Kapazität, Meetings für bis zu 500 Teilnehmer abzuhalten, erweiterte administrative Kontrollen, 5 TB gepoolten Speicher pro Benutzer und mehr

18 $/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Business Standard enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf Funktionen zur Nachverfolgung der Anwesenheit, die Kapazität, Meetings für bis zu 500 Teilnehmer abzuhalten, erweiterte administrative Kontrollen, 5 TB gepoolten Speicher pro Benutzer und mehr Enterprise: 25 $/Benutzer/Monat. Zusätzlich zu allem, was in Business Plus enthalten ist, erhalten Sie Zugriff auf die Kapazität, Meetings für bis zu 1000 Teilnehmer abzuhalten, Geräuschunterdrückung und Live-Streaming-Funktionen, erweiterte Compliance- und Sicherheitskontrollen und vieles mehr

Google Workspace vs. Microsoft Teams: Features im Vergleich

Sowohl Microsoft Teams als auch Google Workspace bieten Tools für die Kommunikation und zusammenarbeit mit Ihrem Team und die Produktivität insgesamt zu steigern.

Aber welche Plattform erfüllt die Anforderungen Ihres Geschäfts am besten? Lassen Sie uns einen Vergleich der einzelnen Features vornehmen, um herauszufinden, welche Plattform am besten geeignet ist.

Feature #1: Kommunikation

Was die Kommunikation betrifft, so bieten beide Plattformen solide Features für den Chat. Ähnlich wie Microsoft Teams Chat und seine Integration in Outlook bietet Google Workspace Google Chat und Gmail. Beide Plattformen ermöglichen es Ihnen, Unterhaltungen mit Ihrem Team effektiv zu beginnen, zu verwalten und nachzuverfolgen, und zwar mit erweiterten Features wie Tagging, Benachrichtigungen, Lesezeichen usw.

🏆 Gewinner: Wenn es um Kommunikation geht, ist es eine knappe Entscheidung, aber Google Workspace setzt sich mit seiner Benutzerfreundlichkeit und einfachen Schnittstelle gegen Microsoft Teams durch.

Feature #2: Kollaboration

Im Vergleich zu Google Workspace zeichnet sich Microsoft Teams durch die Organisation von Gruppen für projektmanagement . Während Google Workspace Tools wie Google Space und Groups anbietet, bieten die Teams und Kanäle von Microsoft Teams eine robustere und strukturiertere Lösung für die Verwaltung verschiedener Projekte innerhalb einer einzigen Plattform.

Gewinner: Microsoft Teams gewinnt bei der Zusammenarbeit dank der Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen und Projekte direkt über die Teams-Oberfläche zu verwalten.

Feature #3: Video und Audio Meeting Hosting-Funktionen

Bei der Durchführung von Video- und Audio-Meetings stehen Microsoft Teams und Google Workspace in hartem Wettbewerb. Microsoft Teams bietet jedoch eine viel größere Kapazität an Teilnehmern zu geringeren Kosten als Google Workspace.

🏆 Gewinner: Dies ist ein Unentschieden. Denn obwohl die Meeting-Oberfläche von Google besser ist, ist Teams die bessere Wahl, wenn Sie mehrere hundert Teilnehmer für ein Meeting erwarten.

Feature #4: Aufgaben- und Dokumentenmanagement

Sowohl Microsoft Teams als auch Google Workspace bieten robuste Funktionen für die Verwaltung von Aufgaben und Dokumenten; Teams zeichnet sich jedoch durch seinen einheitlichen Ansatz aus.

Gewinner: Microsoft Teams gewinnt den Preis für die Aufgaben- und Dokumentenverwaltung. Es lässt sich nahtlos in die Tools der Microsoft 365-Suite integrieren und bietet großen Geschäften eine einheitliche Lösung für die Nachverfolgung von Aufgaben, die gemeinsame Arbeit an Dokumenten und die sichere Speicherung von Dateien.

Google Workspace vs. Microsoft Teams auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um die Meinungen der Leute über die Microsoft Teams vs. Google Workspace Debatte .

MS Teams eignet sich nicht nur für Audio-, sondern auch für Videoanrufe. Sie können Ihre Video Meetings aufzeichnen und im Gegensatz zu Google chatten, wird das Video gespeichert und ist in dem Kanal verfügbar, in dem es aufgezeichnet wurde, direkt im Thread der Unterhaltung

Andere Benutzer loben Google Workspace für seine E-Mail-, Terminplanungs- und Audioanruffunktionen:

Gmail ist ausgezeichnet. Es enthält jetzt sogar einen Planer für Meetings (wie Calendly). Google Meet ist hervorragend für Audioanrufe geeignet.

Reddit-Benutzer, die Flexibilität und Skalierbarkeit mit einem geringen Budget in Betracht ziehen, schlagen vor, mit Google Workspace zu beginnen und dann nach und nach zu Teams zu wechseln:

Starten Sie mit Google Workspace und Slack, es ist eine flexiblere (und wahrscheinlich kostengünstigere) Wahl als MS. Sobald Sie mehr als 20 Mitarbeiter haben und eine besser zentralisierte IT benötigen, wird MS zu einer attraktiveren Option

💡 Pro-Tipp: Meistern Sie Ihren Arbeitstag mit diesen praktischen zeitmanagement-Tipps um Ihre Produktivität zu steigern.

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Microsoft Teams und Google Workspace

Microsoft Teams und Google Workspace zeichnen sich auf ihre eigene Art und Weise aus. Wenn Sie jedoch nach fortschrittlicheren Optionen suchen, um den sich entwickelnden Workflow Ihres Teams zu unterstützen, sollten Sie ClickUp kennenlernen ClickUp .

Als All-in-One-Produktivitätsplattform wurde ClickUp entwickelt, um die Anforderungen von Einzelpersonen und Organisationen jeder Größe in den Bereichen Kommunikation, Zusammenarbeit und Projektmanagement zu erfüllen.

Sehen wir uns die Features von ClickUp genauer an und vergleichen sie mit denen von Microsoft Teams und Google Workspace.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat, Clips und andere Features

ClickUp Chat

kommunizieren Sie einfach mit Ihren Team Mitgliedern mit ClickUp Chat

Bringen Sie die Kommunikation im Team unter ein Dach mit ClickUp Chat . Mit diesem Feature können Sie Einzel- und Gruppenunterhaltungen mit Ihren Teammitgliedern führen.

Diese tool für asynchrone Kommunikation ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team,:

Hinzufügen von Emojis und Reaktionen zu Unterhaltungen

Mitglieder zu Unterhaltungen hinzufügen und ein Mitglied des Teams mit @mentions auf eine Aufgabe aufmerksam machen

Nachverfolgung von Kommentaren, die Maßnahmen erfordern, mitClickUp's Kommentare zuweisen feature

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, damit Sie keine wichtigen Informationen oder Aktualisierungen verpassen

Formatieren Sie Nachrichten mit umfangreichen Bearbeitungstools

Projektlinks, Dateien und Dokumente direkt in Chats freigeben

ClickUp Clips

mit ClickUp Clips können Sie Ihre Ideen deutlich machen ClickUp Clips macht die Kommunikation mit Ihren Teammitgliedern zu einem Kinderspiel. Sie können damit Ihren Bildschirm aufzeichnen und Ihre Ideen klar und deutlich freigeben. Sie können einen Clip überall in ClickUp einbetten und freigeben, z. B. in einer Unterhaltung oder auf einem Whiteboard, und ihn über eine herunterladbare Videodatei oder einen öffentlichen Link mit Teammitgliedern teilen.

Die Einsatzmöglichkeiten von ClickUp Clips sind damit noch nicht erschöpft. Sie können sie an Aufgabenbeschreibungen anhängen, um sie in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln, und Feedback geben, indem Sie dem Clip Kommentare hinzufügen.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Meetings und KI-Notizen

ClickUp's bemerkenswertes Feature, ClickUp Meetings hilft Ihnen, Ihre Meetings einfach zu verwalten. Es ermöglicht Ihnen die Integration mit einer Reihe von Meeting-Tools, die Planung von Meetings, die Verwaltung und Nachverfolgung von Tagesordnungen (mit Checklisten) und die einfache Dokumentation von Meetings.

zusammenfassen von Meeting Notizen, Tagesordnungen und vielem mehr mit ClickUp Brain

Pro-Tipp: Meetings erfordern oft zeitaufwändige Notizen, aber mit KI-gesteuerten Tools wie ClickUp Brain können Sie diese Zeit zurückgewinnen. Dieses intelligente Tool erstellt mühelos Meeting-Notizen, Tagesordnungen, Zusammenfassungen, Aufgaben und Projekt-Updates - benutzerdefiniert für die Bedürfnisse Ihres Teams.

ClickUp One Up #3: Aufgaben- und Dokumentenmanagement

ClickUp Aufgaben

mit ClickUp Aufgaben_ Aufgaben für verschiedene Projekte einfach planen und verwalten

Planen, organisieren und verwalten Sie Aufgaben für jedes Projekt mit ClickUp Aufgaben . Mit diesem tool können Sie:

Erstellen, Zuweisen und Festlegen von Fristen für Aufgaben und Unteraufgaben

Aufgaben anpassen und ihren Fortschritt mit benutzerdefinierten Tags und Prioritätsstufen nachverfolgen

Hinzufügen von Kontext zu Ihren Aufgaben mit Dateien, Links usw.

Verknüpfen Sie verwandte und abhängige Aufgaben

Visualisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Aufgaben und Unteraufgaben zu mehreren Listen hinzufügen

ClickUp Dokumente

erstellen, verwalten und formatieren Sie Dokumente mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs ClickUp Docs ist die perfekte Lösung für die Anforderungen Ihres Teams an die Dokumentenverwaltung. Sie ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team:

Dokumente für eine Vielzahl von Projekten zu erstellen

Gemeinsam in Echtzeit an einem Dokument zu arbeiten

Ihr Dokument mit umfangreichen Bearbeitungs- und Formatierungs-Features zu formatieren

Text in verfolgbare Aufgaben umwandeln

Einfaches und sicheres Freigeben von Dateien und Dokumenten

ClickUp: Die Antwort auf die Microsoft Teams vs. Google Workspace Debatte

Moderne Arbeitskräfte brauchen die besten Tools für Kommunikation, Zusammenarbeit und Projektmanagement, um im heutigen Wettbewerb bestehen zu können.

Im Vergleich zu Microsoft Teams und Google Workspace ist ClickUp eine All-in-One-App, die ein robustes Set von Tools für alle komplexen Workflows in Ihrem Geschäft bietet. Mit ClickUp Chat, ClickUp Aufgaben und ClickUp Brain erhalten Sie eine abgerundete Lösung für die Kommunikation, die Zusammenarbeit und das Projektmanagement in Ihrem Team.

