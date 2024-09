Wie man menschenorientierte Führungsstrategien umsetzt

Melanie Perkins, die Gründerin und CEO von Canva, sagt dazu,

Als Führungskraft sehe ich es als meine Aufgabe an, die Vision und die Ziele für das Unternehmen einzustellen und dann mit allen zusammenzuarbeiten, um sie zu befähigen, große und verrückte Träume zu verwirklichen.

Melanie Perkins, Gründerin und Geschäftsführerin von Canva

Ihre mitarbeiterorientierte Führung hat Canva zu einem der erfolgreichsten Startup-Einhörner aller Zeiten gemacht. Im Jahr 2023 wurde Canva zum #1 Bester Arbeitsplatz für Innovatoren von FastCompany.

Wie konnte das geschehen?

Canva hat von Anfang an eine Strategie verfolgt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, auch bei der Personalbeschaffung. Bewerber, die im Vorstellungsgespräch eine bestimmte Stufe erreichen, erhalten ein kostenloses 6-monatiges Abonnement für Canva Pro, auch wenn sie nicht für die Stelle ausgewählt werden.

Alphabet und Etsy verfolgen einen ähnlichen Ansatz - sie konzentrieren sich darauf, ihren Mitarbeitern eine gute Work-Life-Balance zu ermöglichen.

Eine aktuelle Umfrage des Weltwirtschaftsforums ergab, dass 48 % der Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlassen würden, wenn er sie daran hindert, "ihr Leben zu genießen"

Sie fragen sich, wie auch Sie Ihr Unternehmen menschenfreundlicher gestalten können? Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen.

Was ist menschenorientierte Führung?

Ein menschenorientierter Führungsstil ist ein proaktiver Ansatz, der darauf abzielt, sinnvolle zwischenmenschliche Verbindungen mit den Mitarbeitern herzustellen und sie zu betreuen. Es geht darum, die Interessen der Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen.

Führungskräfte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, behandeln ihre Mitarbeiter als ihr wichtigstes Gut. Sie konzentrieren sich darauf, ein warmes, einladendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, die Personalfluktuation gering ist und Ideen und Innovationen gedeihen.

Die Bedeutung einer Führung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, kann in einem Arbeitsumfeld erstaunlich sein. Gallups State of the Global Workplace: 2023 Bericht ergab, dass unzufriedene Mitarbeiter die US-Unternehmen jährlich zwischen 450 und 550 Milliarden Dollar kosten.

Wir sind uns also alle einig, dass eine menschenorientierte Führungskraft Wunder für ihr Team, ihr Unternehmen und sich selbst bewirkt. Sehen wir uns nun an, wie eine menschenorientierte Führung aussieht.

Merkmale menschenorientierter Führung

Eine menschenorientierte Führungskraft hat die folgenden FACETS:

Fairness: Sie sind fair und unvoreingenommen im Umgang mit allen Mitgliedern ihres Teams und bevorzugen niemanden. Auch bei Themen wie Vergütung, Urlaub, Überstunden und Aktionen sind sie fair und stellen die Interessen der Mitarbeiter in den Vordergrund

Sie sind fair und unvoreingenommen im Umgang mit allen Mitgliedern ihres Teams und bevorzugen niemanden. Auch bei Themen wie Vergütung, Urlaub, Überstunden und Aktionen sind sie fair und stellen die Interessen der Mitarbeiter in den Vordergrund Ansprechbarkeit: Solche Führungskräfte machen deutlich, dass jeder in ihrem Team auf sie zugehen und seine Anliegen, Ideen und Rückmeldungen freigeben kann. Auf ehrliches Feedback reagieren sie mit Dankbarkeit und Demut

Solche Führungskräfte machen deutlich, dass jeder in ihrem Team auf sie zugehen und seine Anliegen, Ideen und Rückmeldungen freigeben kann. Auf ehrliches Feedback reagieren sie mit Dankbarkeit und Demut Kollaboratives Denken: Wenn es darum geht, Ideen, Pläne und Anliegen mit ihren Mitgliedern im Team freizugeben, sind sie proaktiv

Wenn es darum geht, Ideen, Pläne und Anliegen mit ihren Mitgliedern im Team freizugeben, sind sie proaktiv Empathie: Sie können sich in die Lage ihrer Mitarbeiter versetzen und die Dinge aus deren Perspektive sehen

Sie können sich in die Lage ihrer Mitarbeiter versetzen und die Dinge aus deren Perspektive sehen Emotionale Intelligenz : Sie schätzen die Beiträge ihrer Mitarbeiter regelmäßig undgeben taktvoll konstruktives Feedback frei *Empowering-Mentalität: Die Führungskräfte sehen ihre Rolle als Mentor undbefähigen ihre Mitarbeiter zu lernen, zu wachsen und die Eigentümerschaft zu übernehmen, und sie haltenverfeinern ihre eigenen Führungsqualitäten *Vertrauen: Sie vertrauen auf die Integrität ihrer Teammitglieder

: Sie schätzen die Beiträge ihrer Mitarbeiter regelmäßig undgeben taktvoll konstruktives Feedback frei *Empowering-Mentalität: Die Führungskräfte sehen ihre Rolle als Mentor undbefähigen ihre Mitarbeiter zu lernen, zu wachsen und die Eigentümerschaft zu übernehmen, und sie haltenverfeinern ihre eigenen Führungsqualitäten *Vertrauen: Sie vertrauen auf die Integrität ihrer Teammitglieder Lösungsorientierung: Sie erkennen Verbesserungsmöglichkeiten in ihren Prozessen, indem sie sich vor allem mit den Problemen ihrer Mitarbeiter befassen

Diese FACETS sind das wichtigste Kapital einer menschenorientierten Führungskraft!

Nun kollidieren menschenorientierte Führungsstile oft mit aufgabenorientierten Ansätzen. Im Gegensatz zu menschenorientierten Führungskräften legt eine aufgabenorientierte Führungskraft den Schwerpunkt auf das effiziente Abschließen von Aufgaben, um die Ziele des Geschäfts zu erreichen. Jeder Stil hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und beide haben ihre Befürworter und Gegner. Lassen Sie uns die beiden Ansätze vergleichen.

Menschenorientierte vs. aufgabenorientierte Führung

Die Begriffe 'personenorientierte Führung' und 'aufgabenorientierte Führung' stammen von Fred Fiedler's Kontingenzmodell der Führungseffektivität in den 1960er Jahren. Fiedler schlug vor, dass die Führungseffektivität von der Interaktion zwischen dem Führungsstil und der jeweiligen Situation abhängt.

Prüfen Sie, wie sich die beiden Ansätze unterscheiden:

Bereich Aufgabenorientierte Führung Personenorientierte Führung Fokus Ziele erreichen und Aufgaben effizient abschließen Starke Beziehungen aufbauen und Team-Mitglieder unterstützen Führungsstil Direktiv, strukturiert und oft autoritär Partnerschaftlich, einfühlsam und unterstützend Kommunikation Klar, oft unidirektional; betont Direktiven Offen, bidirektional; ermutigt zu Feedback und Dialog Entscheidungsfindung Entscheidend und oft einseitig Einbeziehend; berücksichtigt den Input des Teams und den Konsens Motivation Ergebnisorientiert; kann Leistungsmetriken verwenden Beziehungsorientiert; fördert ein positives Arbeitsumfeld Teamdynamik Rollenklarheit; kann zu einer mechanischen Atmosphäre führen Teamzusammenhalt; fördert Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität Anpassungsfähigkeit Weniger flexibel; konzentriert sich auf etablierte Prozesse Hochflexibel; nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse des Teams Potenzielle Nachteile Kann zu Burnout, niedriger Moral und Mikromanagement führen Kann Probleme mit Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung haben Ideale Situationen Umgebungen mit hohem Druck, die schnelle Ergebnisse erfordern Umgebungen, die Innovation und Engagement des Teams erfordern

Welcher Stil ist für Sie am besten geeignet? Würden Sie und Ihr Unternehmen profitieren von einem Wechsel in der Führung stil? Und müssen Sie sich für das eine oder das andere entscheiden?

Ausgleich zwischen menschen- und aufgabenorientiertem Führungsstil

Geschäfte werden unter dem Strich geführt. Kein Business kann überleben, wenn die Einzelziele nicht erreicht werden. Doch die aktuellen Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Einstellung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter stellen müssen, sowie die sich verändernde Arbeitswelt - zwischen 2020 und 2023 wird die Zahl der Vollzeitbeschäftigten freiberufler um 91 % zunehmen -bedeuten, dass es sich keine Führungskraft leisten kann, den menschlichen Faktor zu ignorieren.

Wie können Sie also ein Gleichgewicht herstellen? Befolgen Sie diese Hinweise:

Wenn Sie ein neues Projekt planen, sollten Sie die Ressourcen und das Personal sorgfältig einsetzen. Knausern Sie nicht damit! Denken Sie an Murphys Gesetz: "Wenn etwas schief gehen kann, wird es auch schief gehen."

Vermitteln Sie Ziele. Legen Sie die Erwartungen von Anfang an fest, stellen Sie Ihren Mitarbeitern die Tools und Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um diese Erwartungen zu erfüllen, überwachen Sie ihre Fortschritte regelmäßig und greifen Sie ein, wenn sie Hilfe brauchen

Zu erledigen. Nicht. Mikromanagement! Niemand mag es, wenn sein Chef über ihm schwebt

Implementieren Sie Praktiken, die auf die besonderen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, und stimmen Sie diese ab. Jüngere Mitarbeiter legen beispielsweise Wert auf Flexibilität, Lernmöglichkeiten und eine Unternehmenskultur, die mit ihren Werten übereinstimmt, während ältere Mitarbeiter eher eine wettbewerbsfähige Vergütung und Sozialleistungen, Möglichkeiten zur Förderung von Mentoren und klare Erwartungen bevorzugen. (Natürlich wünscht sich jeder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben!)

Belohnen Sie Mitarbeiter für gute Arbeit. Wenn Mitarbeiter nach Feierabend arbeiten, Initiative zeigen oder sich besonders anstrengen, sind gute Führungskräfte..unabhängig von ihrem Führungsstil-dafür sorgen, dass sie anerkannt und belohnt werden

Stärken und Schwächen der personenorientierten Führung

People-first Leadership als Führungsstil klingt nach einem Win-Win-Ansatz für Mitarbeiterzufriedenheit und erfolgreiches Personalmanagement. Manchmal stimmt das auch, manchmal nicht so sehr.

Vorteile der personenorientierten Führung

menschenorientierte Führung" mag wie ein neuzeitliches Mantra klingen, aber sie hat sich seit Jahren bewährt und hat ihre Wurzeln in Studien, die in den 1960er und 1970er Jahren veröffentlicht wurden . Sie fragen sich, warum es so beliebt ist? Diese Vorteile sind die Antwort:

Aufbau eines effektiven Teams: Indem sie offene Kommunikation, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung ermöglichen, tragen menschenorientierte Führungskräfte dazu bei, starke und geschlossene Teams aufzubauen, die ihre Ziele effektiv erreichen können. Sie ermutigen die Mitarbeiter, ihre Ideen, Bedenken und Perspektiven mitzuteilen und schaffen so ein Gefühl der Eigentümerschaft und des Engagements

Indem sie offene Kommunikation, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung ermöglichen, tragen menschenorientierte Führungskräfte dazu bei, starke und geschlossene Teams aufzubauen, die ihre Ziele effektiv erreichen können. Sie ermutigen die Mitarbeiter, ihre Ideen, Bedenken und Perspektiven mitzuteilen und schaffen so ein Gefühl der Eigentümerschaft und des Engagements Motivationssteigerung: Wenn sich Mitarbeiter wertgeschätzt, anerkannt und unterstützt fühlen, sind sie eher motiviert, ihr Bestes zu geben. Menschenorientierte Führungskräfte bemühen sich aktiv darum, die Bedürfnisse und Bestrebungen ihrer Mitglieder im Team zu verstehen und ihnen die Ressourcen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Dieser Ansatz kann zu einer größeren Arbeitszufriedenheit, einem höheren Engagement und einer verbesserten Produktivität führen

Wenn sich Mitarbeiter wertgeschätzt, anerkannt und unterstützt fühlen, sind sie eher motiviert, ihr Bestes zu geben. Menschenorientierte Führungskräfte bemühen sich aktiv darum, die Bedürfnisse und Bestrebungen ihrer Mitglieder im Team zu verstehen und ihnen die Ressourcen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Dieser Ansatz kann zu einer größeren Arbeitszufriedenheit, einem höheren Engagement und einer verbesserten Produktivität führen Psychologische Belastbarkeit in Teams aufbauen: Durch die Schaffung eines unterstützenden und einfühlsamen Arbeitsumfelds helfen menschenorientierte Führungskräfte ihren Mitarbeitern, Stress, Rückschläge und Herausforderungen zu bewältigen. Sie fördern die Resilienz, indem sie positives Denken fördern, Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten und bei Bedarf emotionale Unterstützung bereitstellen

Durch die Schaffung eines unterstützenden und einfühlsamen Arbeitsumfelds helfen menschenorientierte Führungskräfte ihren Mitarbeitern, Stress, Rückschläge und Herausforderungen zu bewältigen. Sie fördern die Resilienz, indem sie positives Denken fördern, Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten und bei Bedarf emotionale Unterstützung bereitstellen Mitarbeiterbindung: Menschenorientierte Führungskräfte legen Wert darauf, eine positive Arbeitskultur zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter wertgeschätzt, respektiert und befähigt fühlen. Dieser Ansatz erhöht die Loyalität der Mitarbeiter, verringert die Fluktuation und schafft eine stabilere Belegschaft

In Anbetracht dieser Vorteile wenden effektive Führungskräfte Praktiken zur Verwaltung von Teams an, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, um starke Teams aufzubauen, die ihre Ziele konsequent erreichen.

Nachteile der personenorientierten Führung

Ein menschenorientierter Ansatz ist nicht für jedes Szenario geeignet. Manchmal kann er zu Herausforderungen führen:

Schwächere Entscheidungsfindung: Führungskräfte, die von allen Mitgliedern des Teams Beiträge einholen, müssen diese Beiträge bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen. Dies kann zeitaufwendig und ineffektiv sein

Führungskräfte, die von allen Mitgliedern des Teams Beiträge einholen, müssen diese Beiträge bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen. Dies kann zeitaufwendig und ineffektiv sein Geschwächte Verantwortlichkeit: Führungskräfte, die enge Beziehungen zu ihren Mitarbeitern aufbauen, finden es möglicherweise schwierig, bei Bedarf hart durchzugreifen - etwa wenn es um einen Mitarbeiter geht, der nicht genügend Leistung bringt

Führungskräfte, die enge Beziehungen zu ihren Mitarbeitern aufbauen, finden es möglicherweise schwierig, bei Bedarf hart durchzugreifen - etwa wenn es um einen Mitarbeiter geht, der nicht genügend Leistung bringt Gruppendenken: "Gruppendenken" bezieht sich auf Mitglieder eines Teams, die sich gegenseitig zustimmen, nur um sich anzupassen. Diese Herdenmentalität kann dazu führen, dass Kritik unterdrückt wird und wertvolle Erkenntnisse verloren gehen

"Gruppendenken" bezieht sich auf Mitglieder eines Teams, die sich gegenseitig zustimmen, nur um sich anzupassen. Diese Herdenmentalität kann dazu führen, dass Kritik unterdrückt wird und wertvolle Erkenntnisse verloren gehen Unmut der Mitarbeiter: Mitarbeiter, die daran gewöhnt sind, dass ihre Stimme gehört wird, können verärgert sein, wenn auf ihre Beiträge nicht eingegangen wird

Mitarbeiter, die daran gewöhnt sind, dass ihre Stimme gehört wird, können verärgert sein, wenn auf ihre Beiträge nicht eingegangen wird Kulturelle Diskrepanz: In größeren oder stärker strukturierten Organisationen kann die Art der Arbeit eine stärkere Fokussierung auf die Aufgaben erfordernTeam-Führung stil, um Effizienz und Produktivität zu erhalten

Dabei handelt es sich jedoch um den schlimmsten anzunehmenden Fall. Gut durchdachte Team-Management-Praktiken und -Tools können das Potenzial für jeden dieser Fälle verringern.

ClickUp

-eine Komplettlösung für das Projektmanagement im Personalwesen, die Sie bei der Umsetzung personalorientierter Praktiken in Ihrem Unternehmen unterstützt, ist vielleicht genau das, wonach Sie suchen.

Wie man menschenorientierte Führung in Organisationen implementiert

Sehen wir uns nun einige Schritte an, die Sie unternehmen können, um menschenorientierte Führungspraktiken in Ihr Arbeitsumfeld zu integrieren:

1. Empathie und Verständnis kultivieren

Hören Sie sich die Perspektiven, Bedürfnisse und Sorgen Ihrer Mitarbeiter aufrichtig an. Damit zeigen Sie, dass Sie ihren Beitrag wertschätzen und sich verpflichtet fühlen, ihre Erfahrungen zu verstehen.

Ziehen Sie auch Empathie-Schulungen in Betracht, um Führungskräften zu helfen, ihre emotionale Intelligenz zu entwickeln und eine bessere Verbindung zu ihren Mitgliedern im Team herzustellen. Eine Open-Door-Policy kann ebenfalls eine offene Kommunikation fördern und es den Mitarbeitern erleichtern, ihre Gedanken und Gefühle zu äußern.

2. Vertrauen und Beziehungen aufbauen

Vertrauen führt zu einer starken und positiven Arbeitsplatzkultur. Transparenz ist der Schlüssel: Seien Sie offen und ehrlich, wenn es um Ziele, Entscheidungen und Herausforderungen der Organisation geht. Das schafft Vertrauen und hilft den Mitarbeitern, sich informiert und beteiligt zu fühlen.

Ehrlichkeit ist ebenfalls wichtig: Kommunizieren Sie offen und wahrheitsgemäß mit Ihren Mitgliedern im Team. Dies fördert Vertrauen und Respekt.

Schaffen Sie eine Kultur der Empathie und des Verständnisses in Ihrem Unternehmen mit der ClickUp Chat Ansicht

Sie können die

ClickUp Chat-Ansicht

um mit Teams und Einzelpersonen zu kommunizieren - asynchron und in Echtzeit. Gratulieren Sie ihnen zu einer gut erledigten Aufgabe, geben Sie ihnen konstruktives Feedback und teilen Sie ihnen wichtige Neuigkeiten mit. Außerdem erhalten Ihre Mitarbeiter eine Plattform, auf der sie ihre Ideen mitteilen und ihre Anliegen mit Ihnen teilen können.

3. Priorisieren Sie das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter

Eine menschenorientierte Führungskraft weiß, wie wichtig das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist. Sie können eine gesunde Work-Life-Balance fördern durch flexible Arbeitsregelungen und Maßnahmen.

Das Angebot von Wellness-Programmen, wie z. B. Workshops zur Stressbewältigung und Gesundheitsscreenings, zeigt, dass Sie sich für die körperliche und geistige Gesundheit Ihrer Mitarbeiter einsetzen. Auch die Bereitstellung von Hilfsprogrammen für Mitarbeiter (EAPs) kann Mitarbeitern in Not helfen, persönliche Herausforderungen zu bewältigen.

4. Bevollmächtigen und delegieren

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern zutrauen, die Eigentümerschaft für ihre Arbeit zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, zeigt das, dass Sie an ihre Fähigkeiten glauben. Delegieren Sie Aufgaben in angemessener Weise, um die Mitarbeiter zu befähigen, den Workload zu verringern und das Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Geben Sie regelmäßig Feedback und Anerkennung, um Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu fördern. Positive Verstärkung kann viel bewirken bei die Moral zu steigern und Produktivität.

Die ClickUp Aufgaben Management Plan Vorlage kann Ihnen dabei helfen.

Halten Sie Ihr Team organisiert und auf seine Ziele fokussiert mit ClickUp's Vorlage für Aufgabenmanagement

Diese Vorlage ist nützlich, um die Rollen und Verantwortlichkeiten der Mitglieder eines Teams zu klären und so die Produktivität zu steigern. Sie hilft Managern und Mitarbeitern bei der benutzerdefinierten Erstellung von Statusberichten, Ansichten für Aufgaben und Kategorien zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Sie hilft auch bei der Festlegung von Zielen, die die Verwaltung von Aufgaben und Prioritäten erleichtern. All diese besonderen Features machen die Mitarbeiterkommunikation problemlos, indem sie die Verantwortlichkeiten definieren und die Erwartungen an die Ergebnisse festlegen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten dieser Vorlage:

Verwenden Sie die Ansicht "Agenda", um Meetings im Team zu planen und zu organisieren

Organisieren Sie Meetings nach Abteilungen , so dass die Zeit aller Beteiligten mit der Ansicht "Agenda nach Abteilung" effizient genutzt wird

, so dass die Zeit aller Beteiligten mit der Ansicht "Agenda nach Abteilung" effizient genutzt wird Nachverfolgung von Fortschritten und Aufgaben für jede Abteilung mit der Ansicht "Status nach Abteilung

mit der Ansicht "Status nach Abteilung Bieten Sie den Mitgliedern Ihres Teams eine Fahrplan zum Erfolg mit der Ansicht "Getting Started Guide

Fahrplan zum Erfolg mit der Ansicht "Getting Started Guide Organisieren Sie Aufgaben in fünf verschiedenen Status Abgebrochen, Abgeschlossen, Festgefahren, Zu erledigen, In Bearbeitung -, um den Fortschritt zu verfolgen

Status während der Bearbeitung von Aufgaben aktualisieren, um die Beteiligten über den Fortschritt zu informieren

aktualisieren, um die Beteiligten über den Fortschritt zu informieren Überwachen und analysieren Sie Aufgaben, um maximale Produktivität zu gewährleisten

5. Fördern Sie eine positive Arbeitskultur

Schaffen Sie ein integratives Umfeld, in dem sich jeder wertgeschätzt und respektiert fühlt. Feiern Sie Erfolge, sowohl Einzel- als auch Teamerfolge um die Moral zu stärken und ein Gefühl der Erfüllung zu vermitteln. Die Förderung des kontinuierlichen Lernens und der Entwicklung zeigt, dass Sie sich für das Wachstum und die berufliche Entwicklung Ihrer Mitarbeiter engagieren.

6. Mit gutem Beispiel vorangehen

Als Führungskraft sprechen Ihre Taten lauter als Ihre Worte. Also leben Sie die Verhaltensweisen vor, die Sie von Ihrem Team erwarten, wie z. B. Einfühlungsvermögen, Vertrauen und Respekt. Wenn Sie im Umgang mit Ihren Mitarbeitern aufrichtig und authentisch sind, schaffen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Auch die dienende Führung sollte bei der Entwicklung eines personenorientierten Ansatzes berücksichtigt werden. Wenn eine Führungskraft den Mitarbeitern dient, spricht man von dienender Führung. Ein guter Anfang ist es, auf die Zeitplanung der Mitarbeiter zu achten und ihre Grenzen zu respektieren. Gehen Sie voran, um zu dienen, und sie werden Ihnen folgen.

7. Messen und bewerten

Es ist wichtig, Ihren Aufwand zu messen und zu bewerten, um die Wirksamkeit Ihrer mitarbeiterorientierten Führung zu beurteilen. Führen Sie regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch, um wertvolles Feedback zu Ihrem Führungsstil und Ihrem Arbeitsumfeld zu erhalten. Verfolgen Sie außerdem wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), um die Auswirkungen Ihres personalorientierten Ansatzes auf die organisatorischen Ergebnisse zu messen.

Verteilen Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Führungsstrategien mit ClickUp's Human Resources Management Platform ClickUp's Plattform für Personalmanagement kann dies für Sie einfach machen. Sie bietet eine zentrale Plattform zur Nachverfolgung des Fortschritts von Mitarbeitern, zur Erleichterung einer offenen Kommunikation und zur Ausrichtung von Teams - Schlüsselelemente einer mitarbeiterorientierten Führung.

Es bietet mehrere Features, die Sie bei der Durchführung regelmäßiger Mitarbeiterbefragungen und der Nachverfolgung von Schlüsseln (KPIs) unterstützen können, um Ihren Führungsstil zu verbessern und das gesamte Arbeitsumfeld zu optimieren.

Hier sind einige der wichtigsten Features von ClickUp:

Anpassbare Umfragen: Erstellen Sie maßgeschneiderte Umfragen über ClickUp Formulare die an die Mitarbeiter verteilt werden können. Diese benutzerdefinierten Formulare helfen dabei, spezifisches Feedback in Bezug auf Führungsstile und Arbeitsplatzkultur zu sammeln

Erstellen Sie maßgeschneiderte Umfragen über ClickUp Formulare die an die Mitarbeiter verteilt werden können. Diese benutzerdefinierten Formulare helfen dabei, spezifisches Feedback in Bezug auf Führungsstile und Arbeitsplatzkultur zu sammeln Nachverfolgung des Engagements: Überwachen Sie das Engagement der Mitarbeiter, das direkt mit den Ergebnissen der Umfrage verknüpft werden kann. Durch die Analyse der Engagementdaten können Sie Bereiche identifizieren, in denen Ihr Führungsansatz verbessert werden kann

Überwachen Sie das Engagement der Mitarbeiter, das direkt mit den Ergebnissen der Umfrage verknüpft werden kann. Durch die Analyse der Engagementdaten können Sie Bereiche identifizieren, in denen Ihr Führungsansatz verbessert werden kann Aufgabenmanagement: Zuweisung von Zuständigkeiten und Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten, um sicherzustellen, dass auf das Feedback aus Umfragen reagiert wird ClickUp Aufgaben

Zuweisung von Zuständigkeiten und Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten, um sicherzustellen, dass auf das Feedback aus Umfragen reagiert wird ClickUp Aufgaben Leistungsmetriken: Nachverfolgung verschiedener Leistungsmetriken durch ClickUp Dashboards . Dieses Feature ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) in Bezug auf die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter

Nachverfolgung verschiedener Leistungsmetriken durch ClickUp Dashboards . Dieses Feature ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) in Bezug auf die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter Zielsetzung und -management: Unterstützt die Einstellung von Zielen sowohl auf individueller als auch auf Team-Ebene mit ClickUp Ziele . Richten Sie diese Ziele an den Wünschen der Mitarbeiter und den Ergebnissen der Organisation aus und messen Sie den Fortschritt durch regelmäßige Kontrollen und Aktualisierungen

Lies auch: Wie man SMART-Ziele für Manager einstellt Insgesamt bietet ClickUp ein umfassendes Paket von Tools, mit denen Sie effektiv Mitarbeiterfeedback sammeln und die Auswirkungen Ihrer Führung auf die Unternehmensergebnisse messen können. Diese Features unterstützen personenorientierte Führungsfähigkeiten und fördern eine engagierte und produktive Belegschaft.

The Need for More People-Oriented Leaders

Wenn Sie die Menschen vor die Aufgaben stellen, werden sie auch das Unternehmen in den Vordergrund stellen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter ermutigen und sich täglich mit ihnen auseinandersetzen, indem Sie die richtigen Führungsstrategien, werden sie effizienter arbeiten.

Ein Lächeln, ein Glückwunsch, eine Umarmung oder sogar eine Anerkennung für gute Arbeit macht Sie zu einer besseren, menschenorientierten Führungskraft. Und wenn Sie es bis hierher geschafft haben, können Sie sicher sein, dass Sie schon halb am Ziel sind!

Entscheidend ist jedoch, die richtige Software zu finden, die mit den Zielen Ihres Unternehmens in Einklang steht. Wenn Sie bereits mit der Suche begonnen haben, empfehlen wir Ihnen ClickUp, da seine Features Ihnen helfen werden, Ihren Führungsstil zu verbessern.

