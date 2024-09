So erstellen Sie eine Umfrage in Excel im Jahr 2024

Um Kunden zufrieden zu stellen, ist es sinnvoll, Produkte mit ihnen zu entwickeln. Dazu müssen Sie wertvolles Feedback sammeln, in der Regel durch Umfragen, um die Vorlieben und Herausforderungen der Kunden zu verstehen. Letztlich hilft dies, bessere Produkt- und Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Sie können Umfragen auch nutzen, um das Feedback Ihrer Mitarbeiter zu erfassen, die Auswirkungen Ihres Aufwands auf Ihre Kunden zu verstehen und vieles mehr.

Es versteht sich von selbst, dass die Datenerfassung mithilfe von Umfragen für zahlreiche Anwendungsfälle im modernen Business-Ökosystem geeignet ist. Excel-Umfragen sind eine hervorragende Möglichkeit, diese Daten zu sammeln. In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie eine Umfrage in Excel erstellen und welche Best Practices es für die Verwaltung von Umfragen gibt.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das leere Excel-Blatt in ein leistungsstarkes Tool zur Erfassung von Feedback verwandeln können.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine umfrage-Fragebogen in Excel:

1. Planen Sie Ihre Umfrage

Bevor Sie mit der Erstellung einer Umfrage beginnen, sollten Sie die Vorarbeiten für eine erfolgreiche Datenerhebung erledigen. Beginnen Sie damit, Ihr Ziel und die Einzelzielgruppe zu bestimmen.

Stellen Sie sich diese Fragen:

Was wollen Sie mit der Excel-Umfrage herausfinden oder lernen?

Wen wollen Sie mit Ihrer Excel-Umfrage erreichen?

Zerlegen Sie Ihr großes Ziel in kleinere Teile. Legen Sie genau fest, was Sie erfahren möchten und wie Sie es messen werden. Dies wird Ihnen helfen, die richtigen Fragen zu stellen und Ihre Antworten später zu verstehen.

Als nächstes müssen Sie die verschiedenen Fragetypen auswählen, die Sie verwenden wollen. Einige davon sind:

Multiple-Choice-Fragen: Lassen Sie die Befragten eine oder mehrere Optionen auswählen

Lassen Sie die Befragten eine oder mehrere Optionen auswählen Offene Fragen: Erlauben den Befragten, detaillierte Antworten zu geben

Erlauben den Befragten, detaillierte Antworten zu geben Geschlossene Fragen: Bieten vordefinierte Antwortmöglichkeiten

Bieten vordefinierte Antwortmöglichkeiten Likert-Skala-Fragen: Messen Sie Einstellungen oder Meinungen auf einer Skala

2. Einstellen Ihres Excel-Blattes

Öffnen Sie nun Microsoft Excel auf Ihrem Desktop oder PC, klicken Sie auf "Neu" und beginnen Sie eine neue Arbeitsmappe.

Geben Sie in Zelle A1 den Titel Ihrer Umfrage ein. Nennen wir sie Kundenzufriedenheitsumfrage. Vergessen Sie nicht, Zusammenführen & Zentrieren zu wählen, um den Titel in die Mitte zu bringen.

3. Erstellen Sie die Umfragestruktur

Verwenden Sie die oberste Zeile, um die Beschreibungen für alle Informationen, die Sie sammeln werden, zu platzieren. Stellen Sie sich das wie die Überschriften einer Datentabelle vor. Sie können Dinge wie "Name", "E-Mail" und alle Fragen, die Sie stellen werden, einfügen.

Als Nächstes fügen wir Ihre Fragen ein. Beginnen Sie mit der Eingabe des Textes für jede einzelne Frage, und zwar in einem eigenen Feld.

Um Ihre Fragen hervorzuheben, können Sie die oberste Zeile mit einer beliebigen Farbe hervorheben.

4. Formatieren Sie Ihre Fragen

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Fragen gut aussehen zu lassen.

Nachdem Sie alle Fragen eingegeben haben, müssen Sie sie entsprechend ihres Typs formatieren.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie bei jeder Art von Frage zu erledigen haben:

Multiple-Choice-Fragen:

Markieren Sie die Zelle, in die Sie die Multiple-Choice-Frage einfügen möchten; wählen Sie in der oberen Leiste die Option Daten.

Nach der Auswahl der Daten klicken Sie auf Datenüberprüfung.

Sie sehen dann etwas wie dies.

Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Wählen Sie einfach Liste unter Zulassen.

Geben Sie die möglichen Antworten in die Box Quelle ein, getrennt durch Kommas (z. B. 'Sehr zufrieden', 'Zufrieden', 'Neutral', 'Unzufrieden', 'Sehr unzufrieden').

Und voila! Sie haben eine Spalte mit Multiple-Choice-Fragen erstellt. Die Spalte sollte wie folgt aussehen.

Fragen mit Bewertungsskala

Für Fragen mit Bewertungsskala befolgen Sie die gleichen Schritte wie oben, um Fragen zu erstellen, aber geben Sie Nummern oder Bewertungen als Quelle ein (z. B. '1,2,3,4,5').

Fragen mit offenem Ende

Bei offenen Fragen lassen Sie die Zellen leer, damit die Befragten sie ausfüllen können.

5. Verbessern Sie Ihre Umfrage durch Formatierung

Eine gut formatierte Umfrage mit klaren und prägnanten Fragen ist leichter zu verstehen und verbessert das Erlebnis für die Benutzer. Sie erhöht auch die Abschlussquote und hilft Ihnen, mehr relevante und korrekte Antworten zu erhalten.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zum Formatieren einer Excel-Umfrage:

Anpassen der Spaltenbreiten: Es kann sehr ärgerlich sein, wenn der Text der Frage abgeschnitten wird, während die Befragten ihn lesen. Passen Sie daher die Spaltenbreiten an und stellen Sie sicher, dass sie breit genug für Ihre Fragen und Antworten sind

Es kann sehr ärgerlich sein, wenn der Text der Frage abgeschnitten wird, während die Befragten ihn lesen. Passen Sie daher die Spaltenbreiten an und stellen Sie sicher, dass sie breit genug für Ihre Fragen und Antworten sind Achten Sie auf die Grundlagen: Verwenden Sie für alle Fragen die gleiche Schriftart und Größe. Wenn Sie mehrere Schriftarten und -größen verwenden, wird ein Befragter die Umfrage wahrscheinlich nicht ausfüllen, da es verwirrend wird, die Fragen zu lesen

Verwenden Sie für alle Fragen die gleiche Schriftart und Größe. Wenn Sie mehrere Schriftarten und -größen verwenden, wird ein Befragter die Umfrage wahrscheinlich nicht ausfüllen, da es verwirrend wird, die Fragen zu lesen Übertreiben Sie es nicht mit der Formatierung: Sie möchten, dass Ihre Umfrage professionell aussieht und nicht wie ein explodierter Regenbogen in Ihrer Excel-Tabelle. Halten Sie sie sauber, einfach und konsistent

6. Speichern und verteilen

Wir sind beim letzten Schritt angelangt. Speichern Sie Ihre Umfrage als Excel-Datei. Es ist ratsam, die Tabelle unter einem eindeutigen, beschreibenden Namen zu speichern, damit Sie sie später leicht wiederfinden können.

Nun ist es an der Zeit, Ihre Umfrage zu verteilen feedback-Umfrage .

Sie können Ihre Umfragedatei per E-Mail freigeben, sie in einen Cloud-Speicher wie Google Drive oder Dropbox hochladen, sie auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen oder eine andere Methode verwenden, die für Ihre Befragten am besten geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass sie leicht zugänglich ist und ausgefüllt werden kann.

Best Practices für die Verwaltung von Excel-Umfragen

Im Folgenden finden Sie einige der Best Practices, die Sie bei der Erstellung einer Umfrage beachten sollten:

Berücksichtigen Sie die "Drittel-Regel" für Fragetypen

Wenn Sie detaillierte Erkenntnisse aus einer Umfrage gewinnen möchten, sollten Sie eine gemischte Gruppe von Fragen hinzufügen. Hier kommt die Drittel-Regel ins Spiel.

Nach dieser Regel sollte Ihre Umfrage zu etwa gleichen Teilen geschlossene, offene und skalenbasierte Formulare enthalten. Der Grund dafür ist:

Geschlossene Fragen (wie Ja/Nein oder Multiple Choice) liefern schnelle, quantifizierbare Daten

Offene Fragen ermöglichen detaillierte, kostenlose Antworten, die unerwartete Einsichten offenbaren können

Skalenbasierte Fragen bieten ein nuanciertes, messbares Feedback zu Einstellungen oder Zufriedenheitswerten

Diese Mischung dient zwei Schlüsselfunktionen:

Erstens hält sie die Befragten bei der Stange, indem sie die Art des Denkens variiert, die beifeedback Formulareund verringert die Ermüdung der Befragten

Zweitens bietet es einen umfangreichen Datensatz für die Analyse, der komplexe Nummern mit kontextbezogenen Informationen kombiniert

Wenn Sie zum Beispiel eine Umfrage durchführen umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit werden die Mitarbeiter an der Teilnahme interessiert sein und sich beim Ausfüllen der Antworten nicht langweilen.

Implementieren Sie einen Ermüdungsdetektor für Umfragen

Kennen Sie das Phänomen, dass Menschen immer wieder dieselbe Antwort anklicken, wenn sie einer Umfrage überdrüssig sind? Antworten, die aus Ermüdung abgegeben wurden, bringen keinen Wert, vor allem nicht für wichtige Zwecke wie produkt-Benutzer-Forschung . Excel kann helfen, Umfragemüdigkeit zu erkennen.

So können Sie das überprüfen: Sie stellen eine Formel ein, die nach Mustern in den Antworten sucht, z. B. wenn jemand fünfmal hintereinander die "3" ankreuzt. Wenn dies erkannt wird, wird in der Excel-Umfrage eine rote Fahne gesetzt.

Nehmen wir an, Ihre Umfragebeantwortungen befinden sich in den Spalten B bis K, wobei jede Zeile für einen anderen Befragten steht. Sie möchten kennzeichnen, wenn jemand 4 oder mehr Mal in einer Zeile die gleiche Antwort gibt. Sie könnten diese Formel in Spalte L verwenden:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Mögliche Ermüdung", "OK")

So funktioniert es:

MODE(B2:K2) findet die häufigste Antwort in der Zeile

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) zählt, wie oft diese häufigste Antwort vorkommt

Wenn diese Zahl 4 oder mehr beträgt, wird 'Potenzielle Ermüdung' angezeigt Andernfalls heißt es 'OK'

Sie können die Zahl 4 höher oder niedriger einstellen, je nachdem, wie streng Sie sein wollen.

Verwenden Sie den Ansatz der "umgekehrten Pyramide"

Stellen Sie sich vor, Sie füllen ein Formular auf einer Website aus, das mit einer sehr technischen Frage beginnt, die zu viel Denkarbeit erfordert, wie z. B. "Welche Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bei der Implementierung einer Microservices-Architektur in Cloud-nativen Umgebungen?" Das kann abschreckend wirken und Sie könnten die Seite verlassen.

Wenn die Umfrage dagegen mit den folgenden einfachen Fragen beginnt, werden Sie sich vielleicht wohler fühlen.

Q1: "Setzt Ihr Unternehmen derzeit Cloud-native Umgebungen ein?"

Antworttyp: Ja/Nein

Q2: "Was ist der Hauptgrund für Ihr Unternehmen, Cloud-native Lösungen einzusetzen?"

Antworttyp: Multiple Choice (z. B. Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Flexibilität, Innovation, andere)

Genau darum geht es beim Ansatz der "umgekehrten Pyramide".

**Beginnen Sie mit einfachen Fragen, die ein Befragter schnell beantworten kann. Fragen Sie z. B. nach dem Alter der Befragten oder wie oft sie Ihr Produkt verwenden. Diese Fragen sind wie Aufwärmübungen für Ihre Umfrageteilnehmer

Gehen Sie dann langsam zu detaillierteren Fragen über. Vielleicht fragen Sie nach bestimmten Features, die sie mögen oder nicht mögen. Wenn Sie dann zu den kniffligeren Fragen kommen, sind die Teilnehmer bereits in der Lage, zu antworten.

Dieser Ansatz funktioniert, weil er sich natürlich anfühlt. Es schafft Vertrauen und verhindert, dass sich die Teilnehmer gleich zu Beginn überfordert fühlen. Und selbst wenn jemand auf halbem Weg aussteigt, haben Sie bereits einige nützliche Infos aus den ersten Fragen erhalten.

Denken Sie daran: Eine gute Umfrage ist wie eine reibungslose Unterhaltung - sie erleichtert den Einstieg und hält das Interesse der Teilnehmer bis zum Ende aufrecht.

Limit der Verwendung von Excel zur Erstellung von Umfragen

Excel verfügt zwar über einige großartige Funktionen für die Datenanalyse, ist aber nicht unbedingt das beste Tool für die Erfassung von Rohdaten für Umfragen. Hier ist der Grund dafür:

Mangel an benutzerfreundlicher Oberfläche

Excel ist nicht das benutzerfreundlichste Tool für die Erstellung von Umfragen.

Es hat eine steile Lernkurve und ein komplexes Layout. Um eine attraktive, benutzerfreundliche Umfrage in Excel zu erstellen, benötigen Sie fortgeschrittene Kenntnisse. Außerdem ist die Gestaltung komplexer Flows und logischer Abläufe in Excel eine besondere Herausforderung. Es ist vielleicht einfacher, ein Tool zu verwenden, das speziell für Umfragen entwickelt wurde.

Limitierte Fragetypen

Die Grenzen von Excel bei der Gestaltung von Umfragen werden deutlich, wenn man die Fragetypen betrachtet. Sicher, Excel eignet sich hervorragend für grundlegende Dinge wie Text, Zahlen und Daten. Aber was ist, wenn Sie etwas Ausgefallenes machen wollen?

Was ist, wenn Sie Bilder hinzufügen und die Benutzer bitten möchten, ihren Favoriten auszuwählen?

Es ist nicht so, dass Sie diese Dinge in Excel nicht erledigen können, aber es ist, als ob Sie versuchen würden, ein Meisterwerk mit einem Buntstift zu malen. Vielleicht gelingt es Ihnen, aber es wird wahrscheinlich ein Kampf werden.

In der Zwischenzeit kann ein engagierter software zur Erstellung von Formularen bietet alle Arten von Fragen an. Sie machen es einfach, Umfragen zu erstellen, die für die Befragten interessant sind und Ihnen bessere Daten für Ihre Arbeit liefern.

Die Verwendung von Excel für Umfragen kann sich bei der Datenerfassung als schwierig erweisen. Die Teilnehmer müssen ihre Antworten in der Regel in die Excel-Datei eingeben. Das kostet mehr Zeit, und es besteht die Gefahr von Fehlern.

Außerdem ist das Freigeben von Excel-Umfragen im Internet nicht so einfach, wie Sie vielleicht denken. Es ist nicht wie bei diesen Umfrage-Tools, bei denen man einfach einen Link verschicken kann. Bei einer Excel-Umfrage müssen Sie oft Dateien per E-Mail hin- und herschicken, was ein ziemlicher Balanceakt sein kann.

Das ist zwar nicht schlimm, aber es kann die Sache ein wenig verlangsamen.

Auch Excel eignet sich nicht für die Verwaltung großer Mengen von Umfragedaten. Ein großes Problem bei der Verwendung von Excel für Umfragen ist der Bedarf an manuellen Berechnungen. Sie müssen Formeln selbst einstellen und anwenden, was zeitaufwändig und mühsam ist.

Dieser Prozess ist auch anfällig für Fehler wie falsche Dateneinträge oder falsch angewandte Formeln, was zu ungenauen Ergebnissen und unzuverlässigen Umfragen führt.

Außerdem aktualisiert Excel die Ergebnisse nicht automatisch, wenn neue Umfragedaten eintreffen. Jede Änderung der Daten erfordert eine manuelle Eingabe und eine Neuberechnung der Formeln. Dies erschwert es, zeitnahe Erkenntnisse aus Rohdaten zu gewinnen, und erschwert die Zusammenarbeit, da jeder sicherstellen muss, dass er mit der neuesten Version arbeitet.

ClickUp Formulare zum Erstellen und Verteilen von Umfragen verwenden

Wir haben also festgestellt, dass die Erstellung und Verteilung von Umfragen mit Excel nicht unbedingt die beste Idee ist. Stattdessen sollten Sie intuitive Formulare mit Drag-and-Drop-Features verwenden, wie z. B ClickUp , um Zeit und Aufwand zu sparen.

ClickUp Formular Ansicht

Sie können ganz einfach eine Umfrage erstellen mit ClickUp's Formular-Ansicht indem Sie diese drei einfachen Schritte befolgen:

Öffnen Sie eine Liste, einen Space oder einen Ordner Ihrer Wahl

Klicken Sie auf die Schaltfläche + und wählen Sie Form

Benennen Sie es und fügen Sie eine Beschreibung hinzu

Ziehen Sie ein beliebiges Formularfeld aus dem linken Fenster, um es in Ihr Formular einzufügen

erstellen Sie Umfragen mit einfachem Drag-and-Drop _mit ClickUp Forms

Sie können auch Beantwortungen sammeln, sie Teammitgliedern zuweisen und sie in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Auf diese Weise bleiben Ihre Umfragebeantwortungen nicht einfach nur liegen, ohne dass etwas passiert. Sie müssen dies nicht einmal manuell erledigen; automatisieren Sie einfach den Workflow, der Umfrageantworten in Aufgaben umwandelt.

einrichten von Workflows zur Umwandlung von Umfrage- und Fragebogenantworten in Aufgaben_

Wir haben erwähnt, dass Excel limitierte Fragetypen hat. Nun, das ist bei ClickUp nicht der Fall! ClickUp verfügt über eine riesige Auswahl an Feldtypen, darunter Text, Langtext, Ausklappen, Beschreibungen, Bewertungen, Nummern, Geld und mehr.

Sie können sogar Mitarbeiter, Antwortnachrichten, Avatare, Themen und Farben benutzerdefiniert gestalten.

Nachdem Sie das Formular abgeschlossen haben, können Sie es für Ihre Zielgruppe freigeben, indem Sie den direkten Link kopieren und an jeden senden, den Sie erreichen möchten.

ClickUp Dokumente

verwenden Sie eine einfache Schaltfläche zum Freigeben des Formulars für Ihre Befragten

Sie können auch verwenden ClickUp Dokumente um Ihre Ideen aufzuschreiben und sie in Echtzeit mit Ihrem Team zu bearbeiten. Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente innerhalb von Teams mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen sicher freigeben.

verwenden Sie ClickUp Docs, um alle Ihre Umfragefragen oder Ideen in ein einziges Dokument einzufügen und so die Zusammenarbeit zu verbessern

ClickUp Dashboards

Das Ziel einer Umfrage ist es, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. ClickUp Dashboards bieten wertvolle Einblicke in Ihr Geschäft auf der Grundlage Ihrer Umfrageanforderungen.

Sie können Ihre Umfrageergebnisse mit einer ClickUp Liste verbinden und dann ein Dashboard mit Diagrammen, Grafiken und Tabellen erstellen. So können Sie leicht Trends erkennen, Antworten vergleichen und Erkenntnisse für Ihr Team freigeben.

visualisieren Sie Umfragedaten und gewinnen Sie verwertbare Erkenntnisse mit ClickUp Dashboards

ClickUp Gehirn

Sie möchten Ideen für Ihre Umfrage sammeln? Sie können verwenden ClickUp Gehirn , der KI-Assistent von ClickUp, zum Brainstorming von Ideen. Es ist ein einfaches KI-Tool, das alle Fragen beantwortet, die Sie haben. Wir haben ein kleines Experiment durchgeführt und die KI gebeten, uns zu sagen, welche Umfragefragen wir verwenden sollten. Das sind die Antworten, die wir erhalten haben.

umfragefragen erstellen mit ClickUp Brain

Ziemlich praktische Fragen, nicht wahr? Sie können ClickUp Brain auf die gleiche Weise verwenden. Geben Sie einfach eine beliebige Abfrage zur Erstellung einer Umfrage ein, und ClickUp Brain hilft Ihnen dabei.

Möchten Sie sofort mit der Erstellung einer Umfrage beginnen? ClickUp bietet eine umfangreiche Vorlagenbibliothek mit mehr als 1000 Vorlagen zum Ausprobieren. Hier sind einige relevante Vorlagen, die Sie ausprobieren können:

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung ist eine

tool zur Mitarbeiterbefragung das Ihnen hilft, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Mitarbeiter die Unternehmenskultur einschätzen.

Anhand der Umfrageantworten können Sie Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln und Ihre Belegschaft besser verstehen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Vorlage verwenden können:

Erstellen Sie personalisierte Fragebögen mit benutzerdefinierten Fragen

Geben Sie wertvolles Feedback, das zur Formung von Richtlinien und Strategien beitragen kann

Sammeln Sie Echtzeit-Feedback von Mitarbeitern auf jedem Gerät

ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterbefragung

ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage

Sie haben gelernt, wie man eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit in Excel erstellt, aber sobald Sie die ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen werden Sie es schwer haben, wieder zu diesem System zurückzukehren.

Mit dieser Vorlage können Sie kundenfeedback sammeln und analysieren Sie die Ergebnisse von Umfragen, um das Kundenverhalten zu verstehen. Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Kundenfeedback zeitnah und kostengünstig zu sammeln

Verbesserungsmöglichkeiten für Ihr Business zu identifizieren

Analysieren Sie die Ergebnisse der Umfrage, um Elemente für Maßnahmen zu erstellen

Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage

ClickUp Feedback Formular Vorlage ClickUp Feedback Formular Vorlage ist ein anpassbares digitales Formular zur einfachen Erfassung und Verwaltung von Feedback.

Es bietet verschiedene Fragetypen, lässt sich zur Analyse mit anderen ClickUp Features integrieren und hilft Ihnen, die Eingaben zu organisieren und für Verbesserungsmaßnahmen zu priorisieren. Sie können die Gesamtbewertung, den Grund für die Bewertung, die Kundenebenen und mehr abrufen.

ClickUp's Feedback Formular Vorlage

Interaktive Umfragen mit ClickUp erstellen

Jetzt, da Sie wissen, wie man eine Fragebogenumfrage in Excel erstellt, werden Sie auch wissen, dass Excel zwar zweifellos die Grundlagen beherrscht, aber der Komplexität und Effizienz, die moderne Umfragen erfordern, nicht gewachsen ist.

Um es einfach auszudrücken: Es fehlen die dynamischen Features einer speziellen Umfrageplattform.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, ein Tool, das mehr ist als nur ein Google Formulare Alternative . Mit bedingter Logik, Echtzeit-Updates und erweiterter Berichterstellung können Sie mit ClickUp ansprechende Umfragen erstellen, sie für Benutzer freigeben und aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen.

Sind Sie bereit, sich von Tabellenkalkulationen zu verabschieden und Ihr Umfrageverhalten zu verbessern? Registrieren Sie sich bei ClickUp heute!