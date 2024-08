Slack vs. Discord: Welche Chat App ist besser?

Wenn wir an Kommunikation im Team denken, fallen uns vor allem zwei Namen ein: Slack und Discord.

Slack, ursprünglich für die Kommunikation am Arbeitsplatz konzipiert, hat sich zu einer vielseitigen Plattform für die Zusammenarbeit von Teams jeder Größe entwickelt. Discord wurde vor allem unter Spielern populär, hat sich aber auch auf Communities und Interessengruppen ausgeweitet.

Jetzt sind zwar beide tools für asynchrone Kommunikation die Instant Messaging, Voice Chats und gemeinschaftsbildende Features bieten, richten sie sich an unterschiedliche Zielgruppen und Anwendungsfälle.

In diesem Artikel vergleichen wir Slack mit Discord, um herauszufinden, welche App aus welchen Gründen die bessere ist. Wir schauen uns auch Reddit an, um zu sehen, was die Reddit-Armee über Slack vs. Discord denkt.

Fangen wir mit Slack an. 👇

Verständnis von Slack

über Slack Slack ist eine Cloud-basierte Kommunikationsplattform, die für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz entwickelt wurde. Es handelt sich im Wesentlichen um einen digitalen Workspace, in dem Teams kommunizieren, Dateien freigeben und an Projekten zusammenarbeiten können.

Slack ersetzt herkömmliche E-Mails und apps für die Kommunikation im Team durch Zentralisierung Ihrer Kommunikation an einem Ort. Einige grundlegende Features sind:

Gemeinsame und private Kanäle: Dies sind organisierte Spaces für bestimmte Themen oder Projekte

Dies sind organisierte Spaces für bestimmte Themen oder Projekte Slack Huddles: Führen Sie sofortige Sprach-/Videoanrufe mit Ihrem Team

Führen Sie sofortige Sprach-/Videoanrufe mit Ihrem Team Direkte Nachrichtenübermittlung: Senden Sie Nachrichten in Einzel- oder Gruppenchats

Senden Sie Nachrichten in Einzel- oder Gruppenchats Freigeben von Dateien: Einfaches Freigeben und Zugreifen auf Dateien aller Art mit mundgerechten Vorschauen

Einfaches Freigeben und Zugreifen auf Dateien aller Art mit mundgerechten Vorschauen Integrationen: Verbinden Sie Ihren Slack Workspace innerhalb von Slack mit anderen Apps und Diensten

Lassen Sie uns im Detail über diese Funktionen sprechen.

Slack Features

1. Kanäle und Messaging

über Slack

Mit den Channels von Slack können Sie spezielle Spaces für bestimmte Projekte, Abteilungen oder allgemeine Themen erstellen. Kanäle halten Unterhaltungen fokussiert und sind leicht durchsuchbar.

Mit Slack können Sie öffentliche und private Kanäle erstellen:

Öffentliche Kanäle: Sie sind für alle Mitglieder eines Workspace zugänglich und fördern die offene Kommunikation und das Freigeben von Wissen

Sie sind für alle Mitglieder eines Workspace zugänglich und fördern die offene Kommunikation und das Freigeben von Wissen 🔒Private Kanäle: Kanäle für sensible oder vertrauliche Diskussionen, die nur mit Einladung zugänglich sind und die Sicherheit der Informationen gewährleisten

Slack bietet auch Direktnachrichten für private Unterhaltungen, was ideal für schnelle Diskussionen, das Freigeben vertraulicher Informationen oder die Zusammenarbeit unter vier Augen ist. Slack-Threads funktionieren wie X (Twitter)-Threads und helfen dabei, Unterhaltungen innerhalb von Direktnachrichten zu organisieren, um sich besser konzentrieren zu können.

2. Schnelle und einfache Meetings

Via: Slack

Slack Huddles ist eine erfrischende Abwandlung des traditionellen Formats von Meetings. Diese improvisierten Audioanrufe sind für schnelle, informelle Unterhaltungen in Ihrem Workspace gedacht.

Huddles sind perfekt für spontane Diskussionen. Es bietet:

Geschwindigkeit und Spontaneität: Initiieren Sie ein Huddle in Sekundenschnelle, ohne dass Sie Kalendereinladungen oder das Freigeben von Links benötigen

Initiieren Sie ein Huddle in Sekundenschnelle, ohne dass Sie Kalendereinladungen oder das Freigeben von Links benötigen Fokus auf Audio: Klare Kommunikation durch Audio, minimale Ablenkung und maximale Effizienz

Klare Kommunikation durch Audio, minimale Ablenkung und maximale Effizienz Flexibilität: Einfacher Übergang von Chat zu Audio zu Video, je nach Bedarf der Unterhaltung

Einfacher Übergang von Chat zu Audio zu Video, je nach Bedarf der Unterhaltung Integration: Nahtlose Integration in das Slack-Ökosystem, das allen Mitgliedern des Teams zur Verfügung steht

über Slack

Slack erleichtert das Freigeben von und den Zugriff auf alle Dateitypen und ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und den Austausch von Dokumenten. Es verfügt über Features zur Dateiverwaltung, wie z. B.:

Dateiuploads und -vorschauen: Ziehen und Ablegen von Dateien direkt in Kanäle oder Direktnachrichten

Ziehen und Ablegen von Dateien direkt in Kanäle oder Direktnachrichten Dateiorganisation: Erstellen Sie Ordner, um die Dateien zu organisieren

Erstellen Sie Ordner, um die Dateien zu organisieren Dateisuche: Schnelles Auffinden bestimmter Dateien durch Schlüsselwörter oder Filter

Schnelles Auffinden bestimmter Dateien durch Schlüsselwörter oder Filter Integration mit Cloud-Speicher: Verbindung mit Diensten wie Google Drive oder Dropbox für nahtlosen Zugriff

Verbindung mit Diensten wie Google Drive oder Dropbox für nahtlosen Zugriff Versionsverlauf: Nachverfolgung von Änderungen an Dateien im Laufe der Zeit

4. Integrationen

Die Vielseitigkeit von Slack wird durch seine umfangreichen Integrationsmöglichkeiten noch verstärkt. Verbinden Sie sich mit Tools und Diensten von Drittanbietern mit:

App-Verzeichnis: Entdecken Sie Apps für verschiedene Funktionen, wie Projektmanagement, Kundensupport und Analysen, und fügen Sie sie hinzu

Entdecken Sie Apps für verschiedene Funktionen, wie Projektmanagement, Kundensupport und Analysen, und fügen Sie sie hinzu Benutzerdefinierte Integrationen: Erstellen Sie benutzerdefinierte Integrationen über die API von Slack für individuelle Anforderungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Integrationen über die API von Slack für individuelle Anforderungen Automatisierung von Workflows: Verbindung mit Tools wie Zapier, um Aufgaben zu automatisieren und manuelle Arbeit zu reduzieren

Verbindung mit Tools wie Zapier, um Aufgaben zu automatisieren und manuelle Arbeit zu reduzieren Erweiterte Funktionen: Integration mit wichtigen Tools wie Google Drive, Trello und Zoom für eine nahtlose Zusammenarbeit

Slack Preise

Free Forever

Pro: $8.75/Benutzer/Monat

$8.75/Benutzer/Monat Business+: $15/Benutzer/Monat

$15/Benutzer/Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Verstehen Sie Discord

Über: Discord Discord ist als Kommunikationstool für Gamer gedacht, eignet sich aber auch hervorragend zum Chillen mit Freunden und zum Aufbau einer Community.

Ursprünglich eine Community-Plattform für Gamer, entwickelte sich Discord während der Pandemie zu einer vielseitigen Kommunikationsplattform für verschiedene Communities.

Heute ist es eine beliebte alternative zu Slack .

Discord bietet einen Space, in dem sich Menschen über Server verbinden können - virtuelle Hubs, die auf bestimmte Zinsen, Themen oder Gruppen zugeschnitten sind. Discord bietet Gruppenchats, Sprachanrufe, Videoanrufe, integrierte Spiele und Tools und ist daher sowohl bei gelegentlichen als auch bei organisierten Gruppen beliebt.

Aber...aber...aber...es ist nicht alles Slack.

Discord Features

1. Server

Über: Discord

Discord basiert auf Servern, die im Wesentlichen virtuelle Spaces sind, in denen sich Gemeinschaften von Gleichgesinnten treffen können. Diese Server können auf bestimmte Zinsen, Spiele oder sogar berufliche Netzwerke zugeschnitten sein.

Erstellung von Servern: Benutzer können ihre eigenen Server mit benutzerdefinierten Namen, Symbolen und Beschreibungen erstellen.

Benutzer können ihre eigenen Server mit benutzerdefinierten Namen, Symbolen und Beschreibungen erstellen. Serveranpassung: Passen Sie Einstellungen, Rollen und Berechtigungen des Servers an, um Mitglieder und Inhalte zu verwalten.

Passen Sie Einstellungen, Rollen und Berechtigungen des Servers an, um Mitglieder und Inhalte zu verwalten. Server-Entdeckung: Mit dem Discord-Feature für die Entdeckung von Servern können Sie öffentliche Server auf der Grundlage Ihrer Zinsen finden und ihnen beitreten.

Mit dem Discord-Feature für die Entdeckung von Servern können Sie öffentliche Server auf der Grundlage Ihrer Zinsen finden und ihnen beitreten. Server-Einladungen: Teilen Sie Einladungen mit Freunden, um Ihre Server-Community zu vergrößern.

Teilen Sie Einladungen mit Freunden, um Ihre Server-Community zu vergrößern. Server-Kategorien und Channels: Organisieren Sie Ihren Server in verschiedene Bereiche und Themen.

2. Sprach- und Video-Chat

Discord zeichnet sich durch seine qualitativ hochwertigen Features für Sprachanrufe und Videokommunikation mit geringer Latenz aus, die eine Kommunikation in Echtzeit ermöglichen.

Ein schneller Unterschied zwischen Slack-Huddles und Discord-Anrufen ist jedoch, dass Discord bis zu 25 Teilnehmer zulässt, während Slack mit dem kostenlosen Plan auf zwei Teilnehmer beschränkt ist.

Weitere Features sind:

Sprachkanäle: Erstellen Sie spezielle Sprachkanäle für verschiedene Gruppen oder Aktivitäten

Erstellen Sie spezielle Sprachkanäle für verschiedene Gruppen oder Aktivitäten Bildschirmfreigabe: Teilen Sie Ihren Bildschirm mit anderen für Spiele-Streaming oder gemeinschaftliche Arbeit

Teilen Sie Ihren Bildschirm mit anderen für Spiele-Streaming oder gemeinschaftliche Arbeit Push-to-talk: Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche mit dem Push-to-talk Feature

3. Text-Kanäle

Über: Discord

Die Textkanäle von Discord ermöglichen die schriftliche Kommunikation innerhalb von Servern und erlauben Diskussionen, Ankündigungen und das Freigeben von Dateien.

Sie können benutzerdefinierte Emojis, Sticker, Soundboard-Effekte hinzufügen, Ihren eigenen Avatar und einen benutzerdefinierten Status festlegen und Ihr eigenes Profil schreiben, um im Chat auf Ihre Weise zu erscheinen.

4. Gruppenchats und Direktnachrichten

Über: Discord

Neben der serverbasierten Kommunikation bietet Discord Direktnachrichten für private Unterhaltungen zwischen Einzelpersonen oder kleinen Gruppen.

Einzelchats: Senden Sie private Nachrichten an andere Discord Benutzer

Senden Sie private Nachrichten an andere Discord Benutzer Gruppendirektnachrichten: Erstellen Sie Gruppenchats mit mehreren Personen, schauen Sie Videos, spielen Sie Spiele, hören Sie Musik oder spammen Sie Memes

Erstellen Sie Gruppenchats mit mehreren Personen, schauen Sie Videos, spielen Sie Spiele, hören Sie Musik oder spammen Sie Memes Sprach- und Video-Chats: Initiiere Sprach- oder Videoanrufe innerhalb von Direktnachrichten, springe einfach in und aus Sprach- oder Text-Chats, ohne jemanden anrufen oder einladen zu müssen

Initiiere Sprach- oder Videoanrufe innerhalb von Direktnachrichten, springe einfach in und aus Sprach- oder Text-Chats, ohne jemanden anrufen oder einladen zu müssen Lesebestätigungen und Tippanzeigen: Sie wissen, wann Nachrichten gelesen werden und wann andere tippen

Discord Preise

Free Forever

Nitro Basic: $2.99/Monat

$2.99/Monat Nitro: $9.99/Monat

Slack vs. Discord: Features im Vergleich

Kommen wir gleich zur Sache und vergleichen Slack und Discord. Wir gehen auf alles ein, vom Chatten bis zum Freigeben von Dateien, damit Sie entscheiden können, welche Plattform Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Features Slack Discord Für wen ist es geeignet? Business und Organisationen nutzen Slack typischerweise für die professionelle Kommunikation Discord ist beliebt bei Gamern, Hobbyisten und Communities zum lockeren Chatten und Abhängen Sprachoptionen Slack unterstützt 11 Sprachen und deckt damit einen guten Teil des Globus ab Discord ist umfassender und unterstützt 29 Sprachen Chatten und Anrufen Slack glänzt bei der textbasierten Kommunikation mit unbegrenzten Kanälen und einer übersichtlichen Oberfläche. Es eignet sich hervorragend zum Freigeben von Dokumenten und zum Erledigen von Arbeiten Discord dreht sich alles um Sprache und Video. Sie können mit bis zu 25 Freunden gleichzeitig in kristallklarer Qualität chatten Nachrichtenverlauf Slack speichert Ihren Chat-Verlauf 90 Tage lang im kostenlosen Plan (aufrüstbar) für längeren Speicher Discord ist großzügig mit der zeitlosen Speicherung des Nachrichtenverlaufs Anpassungsoptionen Slack ermöglicht es Ihnen, Ihren Workspace mit Farbdesigns zu personalisieren oder sogar Ihr eigenes zu erstellen Discord bietet einen einfacheren Ansatz mit hellen, dunklen oder systemangepassten Designs Größe der Dateifreigabe Slack ermöglicht das Freigeben großer Dateien, bis zu 1 GB, was das Freigeben von Dokumenten und Medien erleichtert Discord ist besser für das schnelle Freigeben von Bildern und kurzen Videos geeignet, mit einem kostenlosen Limit von 8 MB pro Datei Videoanrufe Slack ist kostenlos für bis zu 2 Personen in einem Meeting, während Sie einen kostenpflichtigen Plan benötigen, um große Video-Meetings zu veranstalten Discord ist für Gruppen-Videoanrufe gedacht, bei denen bis zu 25 Personen gleichzeitig und kostenlos von Angesicht zu Angesicht chatten können Speicher-Limits Slacks kostenloser Plan bietet 5 GB Speicher, während kostenpflichtige Pläne bis zu 1 TB Speicher bieten Discord bietet unbegrenzten Speicher Gesprächs-Threads ✅ ✅ Integrationen Slack erlaubt im Free-Plan nur die Integration von 10 Apps, in der kostenpflichtigen Version können Sie jedoch unbegrenzt viele Apps integrieren Discord integriert Twitch, Steam und andere. Die maximale Nummer von Apps, die ein Server integrieren kann, ist jedoch 50 Kundensupport Slack bietet einen soliden 24/7-Kundensupport für kostenpflichtige Benutzer Discord verlässt sich bei der Hilfe mehr auf seine Community, die mal mehr, mal weniger gut ist

Feature #1: Channels

Channels sind die Blöcke von Slack und Discord, aber sie dienen leicht unterschiedlichen Zwecken.

Slack

Slack eignet sich hervorragend für die Organisation von Channels. Mit öffentlichen und privaten Optionen können Sie spezielle Spaces für bestimmte Teams, Projekte oder allgemeine Diskussionen erstellen.

Dieser strukturierte Ansatz sorgt dafür, dass Unterhaltungen fokussiert und leicht auffindbar bleiben, was es ideal für Arbeitsplätze macht.

Discord

Discord bietet ebenfalls Channels mit öffentlichen und privaten Optionen. Das Server-zentrierte Modell bietet mehr Flexibilität und eignet sich perfekt für den Aufbau von Online-Gemeinschaften mit gemeinsamen Zinsen.

Sie können innerhalb eines Servers mehrere Kanäle erstellen, die verschiedene Themen und Diskussionen ermöglichen.

Gewinner: In der ersten Runde des Vergleichs zwischen Slack und Discord bieten beide Tools öffentliche und private Optionen und einen strukturierten Ansatz für die Kommunikation. Beide erleichtern es, Unterhaltungen zu organisieren, Informationen zu finden und Projekte effizient zu verwalten. Slack zieht mit Discord gleich!

Feature #2: Direktnachrichten

Direct Messaging ist ein zentrales Feature sowohl für Slack als auch für Discord. Obwohl beide Plattformen diese Funktion anbieten, gibt es einige Nuancen zu beachten.

Slack

Slack bietet robuste Direktnachrichtenfunktionen, die es Benutzern ermöglichen, Unterhaltungen unter vier Augen zu führen oder Gruppenchats für bestimmte Projekte oder Teams zu erstellen.

Features wie Antworten mit Threads helfen dabei, Unterhaltungen zu organisieren und Diskussionen konzentriert zu führen.

Discord

Discord bietet auch Direktnachrichten an, die es Benutzern ermöglichen, mit Freunden oder anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaften in Verbindung zu treten. Kürzlich wurde der Chat-Bereich um das lang erwartete Feature "Thread" erweitert.

Auch wenn Discord nicht über die gleichen organisatorischen Features wie Slack verfügt, erfüllt es seinen Zweck für gelegentliche und gemeinschaftsbasierte Interaktionen effektiv.

Gewinner: In dieser Runde des Wettstreits zwischen Slack und Discord steht es unentschieden! Beide bieten robuste Direktnachrichtenfunktionen, die Unterhaltungen unter vier Augen oder in Gruppen ermöglichen. Beide Plattformen erfüllen diesen Zweck effektiv.

Das Freigeben von Dateien ist für die Zusammenarbeit unerlässlich, sei es für die Arbeit oder zum Spaß. Schauen wir uns an, wie Slack und Discord im Vergleich abschneiden.

Slack

Slack bietet ein robustes System zum Freigeben von Dateien und ist daher eine bevorzugte Wahl für professionelle Umgebungen. Mit großzügigen Limits für die Dateigröße können Sie problemlos Dokumente, Tabellen und andere große Dateien freigeben.

Darüber hinaus verbessern die organisatorischen Features von Slack, wie die Möglichkeit, Ordner zu erstellen und nach bestimmten Dateien zu suchen, die allgemeine Dateiverwaltung.

Discord

Die Dateifreigabefunktionen von Discord eignen sich eher für das schnelle und gelegentliche Freigeben von Dateien, wobei der Schwerpunkt auf GIFs, Bildern und Mediendateien liegt.

Es ist zwar praktisch, um Memes oder Screenshots freizugeben, aber es fehlt die Möglichkeit, größere Dokumente oder gemeinschaftliche Projekte zu bearbeiten.

Gewinner: In dieser Runde ist Slack aufgrund seiner überlegenen Funktionen zum Freigeben von Dateien, einschließlich größerer Dateigrößen und besserer Organisation, der klare Gewinner für professionelle und gemeinschaftliche Arbeit.

Feature #4: Suche

Die Suche nach einer Unterhaltung, die Sie vor einem Monat geführt haben, ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Effiziente Funktionen sind entscheidend für die Navigation durch die riesige Informationsmenge einer Plattform. Schauen wir uns an, wie Slack und Discord im Vergleich abschneiden.

Slack

Die Suchfunktion von Slack ist ein herausragendes Feature, das es Benutzern ermöglicht, bestimmte Informationen schnell und einfach zu finden. Sie können Nachrichten, Dateien und Kanäle mit verschiedenen Filtern und Schlüsselwörtern durchsuchen.

Discord

Die Suchfunktion von Discord ist eingeschränkter und konzentriert sich hauptsächlich auf Text in Nachrichten und Channels. Sie kann zwar hilfreich sein, um bestimmte Unterhaltungen zu finden, verfügt aber nicht über die Tiefe und Präzision der Suchfunktionen von Slack.

Gewinner: Im Vergleich der Suchfunktionen von Slack und Discord ist Slacks überlegene Funktion mit der Möglichkeit, mehrere Inhalte zu durchsuchen und Filter anzuwenden, der klare Gewinner.

Feature #5: Integrationen

Integrationen sind der Schlüssel zur Maximierung des Nutzens einer Plattform. Lassen Sie uns Slack und Discord in diesem Bereich vergleichen.

Diese Vielseitigkeit macht Slack zu einer bevorzugten Wahl für Geschäfte und Organisationen.

Discord

Während Discord bietet großartige Integrationen das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Gaming-Communities und Streaming-Plattformen. Dies entspricht seiner Hauptbenutzerbasis und bietet wertvolle Integrationen für Gamer und Ersteller von Inhalten.

Wenn es jedoch um Business- und Produktivitätstools geht, stellt Slack Discord eindeutig in den Schatten.

🏆Sieger: Slacks umfassende Integrationsmöglichkeiten machen es zum klaren Sieger in dieser Kategorie. Seine Fähigkeit, sich mit einem breiten Bereich von Business- und Produktivitätstools zu verbinden, steigert seinen Wert für professionelle Benutzer erheblich.

Feature #6: Gamification und Benutzererfahrung

Ein grundlegender Unterschied zwischen Slack und Discord liegt in ihren Einzelzielen und den entsprechenden Features.

Slack

Slack ist für Unternehmen und professionelle Teams konzipiert. Der Schwerpunkt liegt auf Effizienz und Zusammenarbeit und nicht auf Unterhaltung.

Es bietet zwar einige grundlegende Gamification-Elemente wie Reaktionen und Emojis, aber sie sind in erster Linie dazu gedacht, die Kommunikation und das Engagement in einem Arbeitskontext zu erleichtern.

Discord

Discord, das seine Wurzeln in der Gaming-Community hat, legt den Schwerpunkt auf Features, die die soziale Interaktion und den Spaß fördern. Dies zeigt sich in der:

Anpassbare Avatare und Profile: Benutzer können ihre Online-Identität mit verschiedenen Optionen personalisieren

Benutzer können ihre Online-Identität mit verschiedenen Optionen personalisieren Nitro-Boosts: Bezahlte Stufen bieten zusätzliche Features wie benutzerdefinierte Emojis, animierte Avatare und höhere Upload-Limits, die eine zusätzliche Ebene der Exklusivität darstellen

Bezahlte Stufen bieten zusätzliche Features wie benutzerdefinierte Emojis, animierte Avatare und höhere Upload-Limits, die eine zusätzliche Ebene der Exklusivität darstellen Server-Leveling: Server können je nach Aktivität des Benutzers aufsteigen, was ein Gefühl von Gemeinschaft und Fortschritt schafft

Server können je nach Aktivität des Benutzers aufsteigen, was ein Gefühl von Gemeinschaft und Fortschritt schafft In-App-Belohnungen: Benutzer können sich für bestimmte Aktionen Belohnungen oder Abzeichen verdienen, was das Engagement fördert

Gewinner: Die letzte Runde in der Discord vs. Slack-Diskussion und es ist Discord für den Sieg. Discord legt großen Wert auf Gamification und Community-Building. Slack bietet zwar wichtige Tools für die Zusammenarbeit, verfolgt aber einen ernsteren und professionelleren Ansatz.

Slack vs. Discord auf Reddit

Wir haben Slack und Discord Feature für Feature verglichen, aber was denken echte Benutzer?

Wir haben auf Reddit nach Slack vs. Discord gesucht, um zu sehen, wie die Online-Community über diese beiden beliebten Plattformen denkt. Wir haben einen Kommentar gefunden, der es perfekt auf den Punkt bringt:

diese beiden Produkte zielen auf zwei sehr unterschiedliche Personengruppen ab, so sehr, dass ihre Schnittstellen dies widerspiegeln und es daher so ist, als würde man Äpfel mit Orangen in einem Obstgarten vergleichen

discord ist großartig für Gamer, es gibt so gut wie keine erstklassige Integration und Plugins, so dass benutzerdefinierte Bots den Verlust an Funktionen zum Chatten wettmachen. IMO zeichnet sich Discord durch Voice-Chats aus, ich habe viel bessere Erfahrungen damit gemacht, jemanden über Discord anzurufen als über Slack. Discord hat jedoch eine Menge Features, die direkt mit Spielen verknüpft sind - wie benutzerdefinierte Aktivitätsstatus, benutzerdefinierte Spieleinladungen, etc

slack ist eher für Unternehmen in der Startup-Umgebung geeignet. Nicht speziell für Einzelpersonen, sondern für Teams, die sich eine besser organisierte Umgebung wünschen, die andere arbeitsbezogene Software wie Drive und Outlook integriert

man kann die beiden nicht miteinander vergleichen, ohne zu berücksichtigen, für wen sie gedacht sind

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Slack vs. Discord

Slack und Discord sind großartig zum Chatten, aber was ist, wenn Sie tatsächlich etwas erledigen müssen? Das Jonglieren mit mehreren Tools für die Kommunikation, das Projektmanagement und die Aufgabenverwaltung kann Ihre Produktivität zunichte machen.

ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform, die über einfache Kommunikation hinausgeht. Sie vereint die besten Aspekte von Projektmanagement, Aufgabenmanagement und Kommunikation in einem einzigen, einheitlichen Workspace.

Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp die Art und Weise, wie Sie arbeiten, revolutionieren kann.

ClickUp's One-Up #1: Chatten und zusammenarbeiten

Nutzen Sie ClickUp's Chat-Ansicht, um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten ClickUp's Chat-Ansicht ist als zentraler Hub konzipiert für team-Kommunikation und Zusammenarbeit. Im Gegensatz zu eigenständigen Tools zum Chatten bietet ClickUp mehrere vorlagen für Kommunikationspläne und fügt sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow ein und bietet so einen ganzheitlichen Ansatz zur Steigerung der Produktivität.

Schlüssel-Features der ClickUp Ansicht für Chats

Echtzeit-Zusammenarbeit : Sofortige Nachrichtenübermittlung, Freigeben von Updates und mühelose Zusammenarbeit

Sofortige Nachrichtenübermittlung, Freigeben von Updates und mühelose Zusammenarbeit Aufgabenintegration: Einfaches Zuweisen von Elementen in Chats, um sicherzustellen, dass Aufgaben nicht unter den Tisch fallen

Einfaches Zuweisen von Elementen in Chats, um sicherzustellen, dass Aufgaben nicht unter den Tisch fallen Umfangreiche Formatierung: Passen Sie Ihre Nachrichten mit verschiedenen Formatierungsoptionen für eine klare Kommunikation an

Passen Sie Ihre Nachrichten mit verschiedenen Formatierungsoptionen für eine klare Kommunikation an Organisation: Erstellen Sie Chat-Kanäle für verschiedene Teams oder Projekte, damit sich die Unterhaltung auf das Wesentliche konzentriert

Erstellen Sie Chat-Kanäle für verschiedene Teams oder Projekte, damit sich die Unterhaltung auf das Wesentliche konzentriert Zentrale Plattform: Vermeiden Sie das Jonglieren mit mehreren Tools, indem Sie Ihre gesamte Kommunikation und Arbeit in ClickUp verwalten

ClickUp's One-Up #2: Video Messaging, neu interpretiert

Mit ClickUp's Clips können Sie Videos aufnehmen und sofort freigeben ClickUp's Clips bietet einen einzigartigen Ansatz für Kommunikation und Zusammenarbeit, der über die traditionellen software zur Bildschirmaufzeichnung . Durch die nahtlose Integration in das ClickUp-Ökosystem bietet Clips eine leistungsstarke Möglichkeit, Ideen freizugeben, Feedback zu sammeln und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Die wichtigsten Features von ClickUp Clips

Sofortiges Freigeben: Schnelles Erfassen und Freigeben Ihres Bildschirms, wodurch langwierige E-Mail-Ketten oder verwirrende Erklärungen überflüssig werden

Schnelles Erfassen und Freigeben Ihres Bildschirms, wodurch langwierige E-Mail-Ketten oder verwirrende Erklärungen überflüssig werden KI-gestützte Transkription: Automatische Umwandlung von Video Clips in Text mit Hilfe vonClickUp Gehirnund erleichtert so die Suche nach bestimmten Informationen

Automatische Umwandlung von Video Clips in Text mit Hilfe vonClickUp Gehirnund erleichtert so die Suche nach bestimmten Informationen Kollaboratives Feedback: Hinterlassen Sie Kommentare direkt im Video und fördern Sie so eine effiziente Kommunikation und das Freigeben von Ideen

Hinterlassen Sie Kommentare direkt im Video und fördern Sie so eine effiziente Kommunikation und das Freigeben von Ideen Aufgabenintegration: Clips nahtlos in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um sicherzustellen, dass Ideen in Ergebnisse umgewandelt werden

Clips nahtlos in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um sicherzustellen, dass Ideen in Ergebnisse umgewandelt werden Zentrale Verwaltung: Verwalten Sie alle Ihre Clips an einem Ort mit demClips Hub ### ClickUp's One-Up #3: Kommentare in Aktionen verwandeln

Mit ClickUp's Assigned Comments lassen sich Kommentare leicht in umsetzbare Aufgaben umwandeln ClickUp's Zugewiesene Kommentare verwandelt beiläufige Unterhaltungen in umsetzbare Aufgaben. Durch die Zuweisung bestimmter Kommentare können Teams sicherstellen, dass keine Aufgabe oder Anfrage unter den Tisch fällt. Dieser zentralisierte Ansatz zur Verwaltung von Kommentaren fördert Verantwortlichkeit und Effizienz.

Klare Verantwortlichkeit: Weisen Sie Kommentare bestimmten Mitgliedern des Teams zu, um die Eigentümerschaft zu klären

Weisen Sie Kommentare bestimmten Mitgliedern des Teams zu, um die Eigentümerschaft zu klären Verbesserte Organisation: Behalten Sie den Überblick über alle zugewiesenen Kommentare an einem zentralen Speicherort

Behalten Sie den Überblick über alle zugewiesenen Kommentare an einem zentralen Speicherort Erhöhte Produktivität: Umwandlung von Kommentaren in umsetzbare Aufgaben, um ein Projekt voranzutreiben

Umwandlung von Kommentaren in umsetzbare Aufgaben, um ein Projekt voranzutreiben Reduzierte Überforderung: Vermeiden Sie es, sich in einem Meer von Kommentaren zu verlieren, indem Sie Prioritäten setzen und sie effektiv verwalten

ClickUp's One-Up #4: Visuelle Zusammenarbeit mit Whiteboards

Die Whiteboards von ClickUp ermöglichen es Teams, kreativ zu denken und effektiv an einem Ort zusammenzuarbeiten ClickUp's Whiteboards bieten eine dynamische Leinwand für Teams, um Ideen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten und umzusetzen. Es kombiniert Echtzeit-Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement und kreative Tools.

Die Whiteboards von ClickUp verwandeln Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Pläne.

Schlüssel-Features der ClickUp Whiteboards

Zusammenarbeit in Echtzeit: Nahtlose Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, unabhängig vom Speicherort

Nahtlose Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, unabhängig vom Speicherort Aufgabenintegration: Ideen in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um das Projekt voranzutreiben

Ideen in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um das Projekt voranzutreiben Vielseitige Tools: Nutzen Sie einen Bereich von Tools, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken, vom Freihandzeichnen bis zur Erstellung von Formen

Nutzen Sie einen Bereich von Tools, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken, vom Freihandzeichnen bis zur Erstellung von Formen Visuelle Organisation: Verbinden Sie Ideen und erstellen Sie visuelle Darstellungen von Arbeitsabläufen und Prozessen

Zusätzliches Feature

Mit ClickUp's Collaboration Detection wissen Sie jederzeit, wer gerade an einem Dokument arbeitet ClickUp's Live-Zusammenarbeit feature von ClickUp verbessert das gleichzeitige Arbeiten, indem es Einblicke in die Aktivitäten des Teams gibt, während diese stattfinden. Sie zeigt an, wenn Teammitglieder Aufgaben ansehen oder bearbeiten. ClickUp ermöglicht eine besser verbundene und effizientere Arbeitsumgebung.

Schlüsselvorteile der Live-Zusammenarbeit

Echtzeit-Bewusstsein: Sie wissen, wann Ihre Teammitglieder aktiv an denselben Aufgaben arbeiten

Sie wissen, wann Ihre Teammitglieder aktiv an denselben Aufgaben arbeiten Verbesserte Koordination: Koordinieren Sie den Aufwand nahtlos mit Echtzeit-Updates

Koordinieren Sie den Aufwand nahtlos mit Echtzeit-Updates Verbesserte Kommunikation: Weniger Hin- und Hergeschiebe, da Sie sehen, wer an was arbeitet

Mit Collaboration Detection versetzt ClickUp Teams in die Lage, effektiver und effizienter zusammenzuarbeiten.

Wenn Sie einen detaillierteren, Feature-für-Feature-Vergleich wünschen, sehen Sie sich unseren umfassenden vergleich von ClickUp und Slack .

Eine einfache Chat App reicht nicht aus, um meine Arbeit zu erledigen

Slack und Discord haben zweifelsohne die Art und Weise, wie wir kommunizieren, revolutioniert und sind jeweils auf bestimmte Bedürfnisse und Zielgruppen zugeschnitten.

Slack mit seinem Schwerpunkt auf Produktivität und Organisation eignet sich hervorragend für professionelle Einstellungen. Discord hingegen gedeiht in gemeinschaftsorientierten Umgebungen und bietet robuste Sprach- und Videofunktionen.

Allerdings verlangt die sich entwickelnde Natur der Arbeit mehr als nur Kommunikationstools. Plattformen wie ClickUp bieten eine umfassende Lösung, die die besten Aspekte von Chat, Projektmanagement und Zusammenarbeit kombiniert.

Features wie ClickUp Chat, Clips, zugewiesene Kommentare und Whiteboards bieten einen ganzheitlicheren Ansatz für die Teamarbeit, der die Grenzen herkömmlicher Chat-Plattformen überschreitet. Holen Sie sich ClickUp für Ihr Team heute!