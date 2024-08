10 beste Discord-Integrationen im Jahr 2024 (Bewertungen & Preise)

Discord ist ein Kommunikationsmotor, der Gamer, Communities und Teams über Text-, Sprach- und Video-Chats in Verbindung hält. Discord-Integrationen heben die bereits beliebte App auf neue Höhen und erweitern ihre Funktionen, damit Sie alles (und jeden) in Verbindung halten können.

Die Discord-Integration ist ideal für Benutzer, die ihre Kommunikation, Zusammenarbeit und Produktivität verbessern möchten. Es geht darum, die passende Lösung für Ihre meistgenutzten Apps zu finden.

Wir haben die 10 besten Discord-Integrationen auf dem Markt zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihren Discord Server zu neuen Höhen zu führen, abgeschlossen mit Bewertungen und Preisinformationen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre bevorzugten Tools auf neue Weise miteinander zu verbinden, sollten Sie sich die 10 beliebtesten Discord-Integrationen ansehen.

*Worauf sollten Sie bei Discord-Integrationen achten?*

Hochwertige Integrationen sind das Geheimnis, um Ihren Discord Server zum Strahlen zu bringen. ✨

Hier sind einige der Schlüssel, auf die wir bei der Erstellung dieser Liste geachtet haben:

Es ist oft hilfreich, sich Gedanken über andere Aspekte zu machen, von denen Ihre Mitglieder auf dem Server profitieren würden, wie z. B. die Möglichkeit, RSS-Feeds an Discord zu senden, Nachrichten in Discord-Kanälen zu posten oder eine einfache Möglichkeit zur Erstellung von Einbettungen mit hohem Inhalt. Was auch immer Sie für einen reibungslosen Ablauf benötigen

*Die 10 besten Discord-Integrationen zur Verwendung im Jahr 2024*

Blättern Sie durch die verfügbaren Apps und Integrationen in ClickUp, um Arbeiten auf einer zentralen Plattform zu erledigen

Discord-Integration mit ClickUp

Im Ernst, ClickUp hat die Liste von G2 für die

beste Projektmanagement-Software im Jahr 2024

weil sie alles einfacher macht!

Sie können automatisch eine benutzerdefinierte Auswahl an ClickUp Benachrichtigungen an Ihren Discord-Kanal senden, damit Ihr gesamtes Team auf der gleichen Seite ist.

Außerdem ist es erschwinglich. Die Integration mit Ihrem Discord-Konto ist in jedem ClickUp Plan verfügbar, auch in der Free Forever-Option.

Wir haben auch etwas für Sie, wenn Sie auf der Suche sind nach

Discord Alternativen

ClickUp Chat Ansicht

lässt Ihr Team in Echtzeit kommunizieren und bringt alles unter einem Dach zusammen. Hier sind einige der besten Features:

Links und Updates freigeben

Verwandeln Sie Kommentare in Elemente für Aktionen

Mitglieder des Teams mit @-Erwähnungen benachrichtigen

Einbetten von Webseiten, Videos und Tabellenkalkulationen

Aufzählungen, Banner und Code-Blöcke einbinden

Erstellen Sie separate Ansichten für den Chat für bestimmte Projekte

ClickUp Clip

ist auch ziemlich großartig. Verwenden Sie es, um Nachrichten präzise und kontextbezogen zu übermitteln, und geben Sie Bildschirmaufnahmen und Sprachclips für jeden frei, der die Berechtigung dazu hat.

Wie die Ansicht "Chatten" können Sie mit ClickUp Clip Aufgaben aus Ihren Aufnahmen erstellen, um Ihren Workflow zu optimieren.

Zu guter Letzt haben wir noch

ClickUp Kommentare

Kommentare sind eines der leistungsfähigsten Tools für die Zusammenarbeit in ClickUp, und sie sind ein Grund dafür, dass wir eines der besten

business Messaging Apps

Mit ClickUp Comments können Sie Kommentare zu Dokumenten, Aufgaben und Anhängen abgeben, um Folgendes zu erledigen:

Fragen stellen

Antworten senden

Feedback einholen

Übermittlungen genehmigen

Gewinne nachverfolgen

Egal, ob Sie Discord in ClickUp integrieren oder unsere internen Kommunikations-Features nutzen, wir wissen, dass Sie es lieben werden.

*ClickUp Beste Features*

ClickUp Discord Bot kann die Erstellung und Aktualisierung von Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen und Ihren Workflow zu optimieren

Mit benutzerdefinierten Optionen können Sie auswählen, welche Benachrichtigungen Ihr Chatbot automatisch an Ihren Discord-Kanal sendet

Mit den Einstellungen für die Berechtigungen können Sie festlegen, auf welche Kanäle und Inhalte Eigentümer, Administratoren und Gäste zugreifen können

Über 1.000 vorgefertigte Integrationen mit Tools wie GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack und WordPress sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Integrationen für andere Apps mit der ClickUp API zu erstellen, machen das Leben einfacher

Eine Vorlagenbibliothek mit über 1.000 vorgefertigten Vorlagen, einschließlich Projektmanagement und vorlagen für Kommunikationspläne vereinfacht das gesamte Projektmanagement

Die mobile ClickUp App ist kompatibel mit Android und iOS; die Desktop-App funktioniert mit Microsoft, Mac und Linux; und die Browser-Erweiterung funktioniert mit Chrome, Firefox und Edge

*ClickUp Einschränkungen*

Einige Benutzer stoßen bei der Erkundung aller Features von ClickUp für das Projektmanagement auf Lernkurven (die mit kostenlosen Tutorials und umfassenden FAQs gelöst werden)

ClickUp kann jeweils nur mit einem Discord Server integriert werden

*ClickUp Preise*

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*ClickUp Bewertungen und Rezensionen*

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Google Kalender

über

Google Kalender

Wollten Sie schon immer mal Infos zwischen Ihrem Google Kalender und Discord austauschen? Gute Nachrichten! Die Google Kalender-Discord-Integration ist eine Lösung ohne Code, mit der Sie genau das erledigen können.

Zapier macht die Magie möglich und eröffnet der Discord App endlose Möglichkeiten für jeden, der Google Kalender verwendet. Das bedeutet auch, dass sie mit Google Tabellen, Google Mail und anderen Google Apps mit nativer Google Kalender-Integration funktioniert. 📅

*Google Kalender Beste Features*

Mit den Features für Benachrichtigungen und Terminplanung können Sie mit Google Kalender ganz einfach Ereignisse, Meetings und Erinnerungen planen. Sie erhalten für diese Aufgaben auf Discord Echtzeit-Benachrichtigungen

Google Kalender synchronisiert Änderungen automatisch mit Discord, damit alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und ein optimierter Workflow gewährleistet ist

Discord-Nachrichten, Chat-, Sprach- und Video-Features verbessern die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Teams und Interessengruppen

Jeder Discord-Benutzer kann benutzerdefinierte Benachrichtigungen je nach Tageszeit, Art des Ereignisses, Wochentag und mehr einrichten

*Google Kalender Einschränkungen*

Mit den Features können Sie keine Ereignisse bearbeiten oder Ihren Kalender direkt von Discord aus ändern - dafür müssen Sie den Google Kalender verwenden

Die Integration umfasst Zapier, Google Kalender und Discord und erfordert möglicherweise eine entsprechende Konfiguration, um die Sicherheit zu gewährleisten

*Google Kalender Preise*

kostenlos

Google Workspace Business Starter: $6/Monat

$6/Monat Google Workspace Business Standard: $12/Monat

$12/Monat Google Workspace Business Plus: $18/Monat

$18/Monat Google Workspace Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Kalender Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (3,000+ Bewertungen)

3. YouTube

über

Discord

Wenn Sie ein YouTube-Partner mit aktivierten Mitgliedschaften sind, können Sie Ihren YouTube-Kanal in Ihren Discord-Server integrieren. So können Sie einen neuen oder bestehenden Kanal auf YouTube mit einem neuen oder bestehenden Discord nur für Ihre Mitglieder verbinden.

Von hier aus können Ihre Mitglieder Discord als Chat, Videoplayer und Community rund um Ihre Inhalte nutzen.

Die besten YouTube-Features

Für die Integration von YouTube in Discord ist weder Zapier noch ein anderes externes Tool erforderlich - Sie können jedoch Zapier verwenden, um Funktionen hinzuzufügen, wenn Sie das möchten

Sie können Berechtigungen für verschiedene Kanäle festlegen, neue Discord-Kanäle für ausgewählte Mitglieder erstellen und über die Server-Einstellungen in Discord verwalten, wer auf Ihren allgemeinen Discord-Chat zugreifen kann

Automatische Synchronisierung und anpassbare Discord Benachrichtigungen geben Ihnen mehr Zeit, die Inhalte zu erstellen, die Ihr Publikum sehen möchte

Mit den Einstellungen für den tilgungsfreien Zeitraum können Sie festlegen, was passiert, wenn Benutzer keine aktive Mitgliedschaft in Ihrem YouTube-Kanal haben

YouTube Beschränkungen

Die YouTube-Integration funktioniert möglicherweise nicht mit allen Discord-Bots

Für die Nutzung dieser Integration ist eine YouTube-Partnerschaft erforderlich; wenn Sie keine Partnerschaft haben, können Sie die Integration möglicherweise über Zapier vornehmen

*YouTube Preise*

Free

YouTube-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (600+ Bewertungen)

4. Bitbucket

über

Bitbucket

Bitbucket ermöglicht die Versionskontrolle für Softwareprojekte, die Git und Mercurial verwenden. Es bietet Tools zur Verbesserung der

zusammenarbeit am Arbeitsplatz

, Code zu verwalten und Änderungen nachzuverfolgen.

Pipedream macht diese Integration zu einem Kinderspiel. Wenn Sie Bitbucket mit Discord kombinieren, erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen und -Updates für Ihre Teams, damit alle zusammenarbeiten können.

BitBucket beste Features

Echtzeit-Updates machen es einfach, Ihre Arbeit zu rationalisieren kommunikationsstrategie und den Softwareentwicklungsprozess

Halten Sie die Aktivitäten und Fortschritte Ihres Teams bei jedem Projekt übersichtlich fest, um die Verantwortlichkeit und Transparenz zu verbessern

In-App-Kommunikation und -Benachrichtigungen können Ihrem Team helfen, den Plattform- und Tool-Wechsel zu reduzieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen in Discord-Kanälen, um Ihr Team über Pull Requests, Commits und andere wichtige Ereignisse auf dem Laufenden zu halten

Bitbucket Beschränkungen

Die Discord-Integration ist nur über die Bitbucket Cloud verfügbar; für eine reibungslose Integration sind möglicherweise einige technische Kenntnisse erforderlich

Sie müssen ein Tool eines Drittanbieters wie Pipedream verwenden, um die Discord-Integration in BitBucket zu ermöglichen

*BitBucket Preise*

Free

Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Premium: $30/Monat pro Benutzer

Bitbucket-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (900+ Bewertungen)

4.4/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,300+ Bewertungen)

5. X (Twitter)

über

IFTTT

X, früher bekannt als Twitter, macht die Verbindung Ihres Support-Teams mit Ihrem Publikum und die Rationalisierung Ihrer Marketingstrategien einfach. Mit IFTTT können Sie die Discord-Integration vereinfachen und erhalten Zugang zu Automatisierungs-Features wie dem Posten von Tweets, dem Senden von Nachrichten an Discord-Kanäle und dem Erhalt spezifischer Benachrichtigungen über Twitter-Erwähnungen.

X (Twitter) beste Features

Durch die Discord-Integration können Ihre Follower Ihre neuesten Updates sehen, ohne die App wechseln zu müssen, was Ihnen Zeit spart und Ablenkungen reduziert

Dienste von Drittanbietern wie Hootsuite und Tweetdeck ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Twitter-Feeds zu erstellen und freizugeben

Twitter- und Discord-Integrationen sorgen dafür, dass Ihre Community über ihre bevorzugte App in Echtzeit auf dem Laufenden bleibt und sich engagiert

Mit der Integration können Sie Ihre Tweets automatisch als neue Nachrichten in einem Discord-Kanal posten und nachverfolgen, um interne Teams auf dem Laufenden zu halten

X (Twitter) Limits

Es gibt keine native Integration zwischen Discord und Twitter; Sie müssen einen Bot wie IFTTT oder Zapier verwenden, um Discord mit Ihrem Twitter-Konto zu verbinden

Einige Benutzer berichten, dass automatisierte Tweets in Discord nicht immer richtig angezeigt werden

*X (Twitter) Preise*

Free

Basic: $3/Monat

$3/Monat Premium: $8/Monat

$8/Monat Premium+: $16/Monat pro Benutzer

X (Twitter) Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,600+ Bewertungen)

6. Facebook

über

Integriert

Facebook kann eine schnelle Verbindung, Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglichen. Wenn Sie die Discord-Integration hinzufügen, verwandeln Sie sie in eine leistungsfähigere app für die Kommunikation im Team als je zuvor.

Sie werden ein Tool wie Integrately verwenden, um dies zu ermöglichen. Mit Integrately haben Sie Zugriff auf verschiedene Automatisierungen, die Ihnen helfen, Ihre Abläufe zu rationalisieren und die Ziele Ihres Teams aufeinander abzustimmen.

Beste Features von Facebook

Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Discord-Nachrichten mit jedem neuen Beitrag auf Ihrer Facebook Seite zu erhalten

Mit benutzerdefinierten Automatisierungen können Sie aus verschiedenen Bedingungen und Aktionen wählen, so dass Ihre Discord-Integration alles zu erledigen hat, was Sie brauchen

Für die Integration von Discord und Facebook ist kein Code erforderlich

Richten Sie Discord-Benachrichtigungen für Ihr Support-Team ein, damit es mit Ihrem Kundenstamm in Verbindung bleiben kann, ohne die App zu wechseln

Facebook-Beschränkungen

Facebook-Beiträge werden in Discord möglicherweise nicht korrekt angezeigt und enthalten möglicherweise nicht alle Videos oder Bilder

Hochfrequente Facebook-Beiträge können dazu führen, dass einige Beiträge in Discord nicht angezeigt werden

*Facebook Preise*

Free

Facebook-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

4.2/5 (600+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

7. Spotify

über

Spotify

Mit der Integration von Spotify in Discord kannst du sehen und hören, was deine Freunde gerade hören. Ihr könnt sogar gemeinsam Spotify hören, während ihr mit Discord als Homebase spielt, chattet und feiert. 🎵🎶

Diese Funktion eignet sich hervorragend für den persönlichen Gebrauch, aber auch für Teams, die während ihrer Arbeit mit Inhalten in Verbindung bleiben.

Spotify beste Features

Die native Discord-Integration ist über Spotify verfügbar, sodass Sie Ihre beiden bevorzugten Apps ganz einfach ohne Tools oder Plugins von Drittanbietern verknüpfen können

Diese Verknüpfung kann durch die Kombination mit anderen Optionen erweitert werden, z. B. Discord-Integrationen mit PlayStation oder Xbox

Durch die Integration können Sie Ihr Spotify-Konto und Ihr Discord-Konto über ein einziges Dashboard verwalten

Die Integration ist sicherer, da Discord und Spotify direkt miteinander verbunden sind, was den Datenschutz verbessert

Spotify-Einschränkungen

Mit dem Feature "Listen Along" kann man nicht in Spotify eines Freundes reinhören, während man mit ihm chattet

Wenn ein Benutzer die kostenlose Version von Spotify hat und du die Premium-Version, hörst du Stille, während er Werbung hört

*Spotify Preise*

Free

Premium: $10,99/Monat

$10,99/Monat Premium Duo: $14.99/Monat

$14.99/Monat Premium Family: $16.99/Monat

Spotify Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Google Groups

über

Google Gruppen

Google Groups ist eine beliebte

team-Management

tool, mit dem die Mitglieder Ihres Teams über E-Mail-basierte Gruppen, Online-Foren und gemeinsame Posteingänge zusammenarbeiten können.

Mit Zapier können Sie Google Groups mit Discord verknüpfen, sodass alle Beteiligten in Verbindung bleiben können, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen. Sie können benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen erstellen sowie Ihre Apps mit Ihren anderen bevorzugten Tools verbinden, um einen einheitlichen Arbeitsplatz zu schaffen.

Google Groups beste Features

Nahtlose Integration in andere Google-Dienste sowie in andere Plattformen, die Sie über Zapier verknüpfen möchten

Lassen Sie Ihr Team über Discord oder Google Groups kommunizieren, um Zeit zu sparen und die Zusammenarbeit in Echtzeit zu fördern

Vorgefertigte Auslöser ermöglichen Ihnen einfache Automatisierungen wie Benachrichtigungen, wenn neue Nachrichten in Ihrem Discord-Kanal gepostet werden

Berechtigungen und Rollen machen es einfach zu bestimmen, wer auf was Zugriff hat

Google Groups Beschränkungen

Einige Features von Google Groups lassen sich möglicherweise nicht ohne weiteres auf Discord übertragen; E-Mails und freigegebene Posteingänge werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt

Für eine reibungslose Integration von Google Groups und Discord ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich

*Google Groups Preise*

kostenlos

Google Workspace Business Starter: $6/Monat

$6/Monat Google Workspace Business Standard: $12/Monat

$12/Monat Google Workspace Business Plus: $18/Monat

$18/Monat Google Workspace Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Groups Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: k.A

9. SoundCloud

über

SoundCloud

Die Discord-Integration ist eine hervorragende Lösung, um Ihr Team oder Ihre Freunde auf dem Laufenden zu halten, was Sie auf SoundCloud hören und posten. Dies ist eine weitere Integration, die durch Zapier ermöglicht wird, was bedeutet, dass Sie benutzerdefinierte Aufgaben und Automatisierungen erstellen können, um die Funktionen zu erhalten, die Sie benötigen.

SoundCloud beste Features

Einfaches Freigeben von Audiospuren und Musik zwischen Teammitgliedern auf Ihrem Discord-Server

Erstellung von Inhalten und Musiker können die Zusammenarbeit rationalisieren und schnelleres Feedback erhalten, ohne Discord zu verlassen

Die Integration ermöglicht es Ihnen, hochwertige SoundCloud-Tracks zu hören, während Sie mit Ihrem Team arbeiten oder mit Freunden in Discord spielen

Sie können SoundCloud und Discord mit nur wenigen Klicks verknüpfen

SoundCloud Beschränkungen

Mitglieder von großen Servern erhalten möglicherweise zu viele Benachrichtigungen; eine erweiterte Konfiguration kann erforderlich sein

Diese Discord-Integration ermöglicht es Ihnen nicht, Sounds zu überspringen, Tracks vorzuspulen oder die Lautstärke zu regeln, ohne zu SoundCloud zu wechseln

*SoundCloud Preise*

SoundCloud Go: $4.99/Monat pro Benutzer

$4.99/Monat pro Benutzer SoundCloud Go+: $9,99/Monat pro Benutzer

SoundCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

10. Twitch

über

Discord

Die Integration von Twitch in Discord kann das Erlebnis für Zuschauer und Streamer gleichermaßen verbessern, das Engagement erhöhen und eine interaktivere Erfahrung schaffen. Dies kann dazu beitragen, Ihre Twitch-Community zu stärken und zu vergrößern. 🎮

*Twitch beste Features*

Zuschauer können auf Discord Benachrichtigungen erhalten, wenn ein Streamer live geht, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie einschalten

Durch die benutzerdefinierte Anpassung von Discord können Sie Ihren Zuschauern ein einzigartiges Erlebnis bieten und so den Wert Ihrer Streaming-Inhalte erhöhen

Discord-Kanäle machen es einfacher, mit den Zuschauern in Verbindung zu bleiben und eine starke Community aufzubauen

Streamer können Discord nutzen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten und problemlos in Echtzeit zu kommunizieren

*Twitch Einschränkungen*

Einige Benutzer berichten, dass die Discord-Integration für Streamer und Zuschauer ablenkend sein kann und die Konzentration auf den Inhalt des Streams verringert

Verzögerungen und Leistungsprobleme können Live-Streams auf Twitch beeinträchtigen

*Twitch Preise*

Free

*Twitch Bewertungen und Rezensionen*

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: N/A

Discord wurde gerade besser

Die oben genannten Discord-Integrationen stellen Möglichkeiten für eine verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation dar. Immer wenn Discord involviert ist, können Sie Kanäle erstellen, um bestimmte Informationen zu übermitteln, wie

knigge für virtuelle Meetings

oder Projektrichtlinien, so dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Ganz gleich, ob Sie die Discord-Integration nutzen möchten, um Ihre Arbeitsabläufe zu straffen, oder ob Sie eine Option suchen, die eine einzige Plattform nutzt - es ist an der Zeit, damit anzufangen. ☀️🌻

