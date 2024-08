10 Bleisure Travel Hacks zur Bewältigung von Arbeit und Freizeit

400 Millionen. Das ist die Zahl der Langstrecken-Geschäftsreisen, die von Geschäftsreisenden aus den USA in einem Jahr unternommen werden. Der Geschäftsreiseverkehr hat sich also von dem pandemiebedingten Einbruch erholt!

Aber hier ist etwas, was Sie vielleicht nicht wissen: In nahezu 60% dieser Reisen haben die Mitarbeiter PTO- oder Urlaubstage hinzugefügt, um sich vor oder nach der Arbeit eine Auszeit zu gönnen. Das alte Sprichwort, dass man Arbeit und Vergnügen nicht vermischen sollte, scheint hier nicht zu gelten, denn Bleisure-Reisen sind weltweit ein wachsender Trend.

eine Umfrage der Global Business Travel Association ergab, dass 36% der in den USA ansässigen Geschäftsreisenden haben mindestens einmal eine Freizeitreise unternommen.

Bleisure, wörtlich eine Kombination aus "Business" und "Leisure", ist der gemischte Reisetrend, der globale Unternehmen und Reiseveranstalter aufhorchen lässt. Wenn Sie selbst noch keine Bleisure-Reise geplant haben, lesen Sie weiter, um mehr über diesen Trend zu erfahren. Wir geben auch einige Tipps frei, wie Sie das Beste aus einer gemischten Reise herausholen können und wie Sie einige der typischen Fallstricke, die bei dieser Art des Reisens auftreten können, überwinden. 🧳

Was ist Bleisure Travel?

über Unsplash Der Begriff "Bleisure-Reisen" bezieht sich auf alle Reisen, bei denen Geschäftsreisende Geschäfts- und Freizeitreisen miteinander kombinieren. Bleisure-Optionen können alles sein, von einem Wochenende, das an die Arbeit in einer benachbarten Stadt angehängt wird, bis hin zu ein paar zusätzlichen Urlaubstagen, die in Langstrecken-Firmenreisen enthalten sind. Für ortsunabhängige Arbeitnehmer könnte dies sogar ein längerer Aufenthalt an einem Ort mit einer Mischung aus externen Meetings und Freizeit sein.

Sind Sie schon einmal zu einer Arbeitskonferenz gereist und haben Ihren Aufenthalt zu Freizeitzwecken um ein oder zwei Tage verlängert? Oder haben Sie Ihren Partner am Ende für ein Wochenende zur Erkundung der Stadt mitgenommen? Dann waren Sie ein Bleisure-Reisender!

Und Sie sind nicht allein. **Business- und Freizeitreisen vermischen sich immer mehr, mit 35% der Buchungen von Geschäftsreisen beinhalten jetzt ein Wochenende.

American Airlines die Fluggesellschaft hat mitgeteilt, dass Bleisure-Reisende ihr am schnellsten wachsendes Segment sind und der Grund dafür, dass die Fluggesellschaft die First-Class-Kabinen auf internationalen Flügen streicht, um mehr Space für eine erweiterte Business Class zu schaffen

Warum ist Bleisure Travel so beliebt?

In den Jahren seit der Pandemie haben sich die Grenzen zwischen Arbeit und Leben deutlich verwischt, vor allem für Menschen, die aus der Ferne arbeiten. Der Trend, von überall aus zu arbeiten, hat den Menschen gezeigt, dass es möglich ist, Arbeit und Freizeitreisen erfolgreich zu kombinieren. Das Konzept der Work-Life-Balance wird durch das Konzept der Work-Life-Integration ersetzt. Vor allem jüngere Berufsanfänger äußern ihre Erwartungen an ihren Arbeitsplatz in dieser Hinsicht sehr deutlich.

Auch die Arbeitgeber fangen an, das zu begreifen. Die Ermöglichung von Freizeitreisen hilft den Geschäften, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erfüllen und die Bedeutung des Wohlbefindens der Mitarbeiter in ihrer Arbeitskultur zu signalisieren. Darüber hinaus profitieren sie davon, dass ihre Mitarbeiter zufriedener und engagierter sind. Auf der anderen Seite können die Mitarbeiter ihre Arbeitsreisen erfüllender gestalten, indem sie sie mit Freizeitelementen ergänzen.

Das ist eine Win-Win-Situation für alle. ✨

Schauen wir uns nun einige spezifische Vorteile von Bleisure-Reisen für Geschäftsreisende an:

Die Kombination von Arbeit und Freizeit - ohne so viel Geld auszugeben wie für einen separaten Urlaub - hält die Mitarbeiter bei Laune und erhöht die Arbeitszufriedenheit

Das Einplanen von Auszeiten auf Geschäftsreisen hilft, Stress zu reduzieren und die Produktivität zu steigern

und die Produktivität zu steigern Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen und Orte unterstützen ihre persönlichen Entwicklungsziele

Es ermöglicht den Mitarbeitern, ihre Arbeit und ihre persönlichen Verpflichtungen besser auszubalancieren

Die Einführung von Freizeitreisen als Richtlinie bietet auch deutliche Vorteile für Unternehmen:

Eine Politik, die ermöglicht und unterstütztflexibilität am Arbeitsplatz helfen bei der Anwerbung von Talenten (insbesondere der Generation Z)

(insbesondere der Generation Z) Freizeitreisen können Burnout und Krankheitstage der Mitarbeiter reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern

der Mitarbeiter verbessern Wenn Menschen bei der Arbeit glücklich sind, haben Unternehmen eine bessere Mitarbeiterbindung

Höhere Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit tragen zur Verbesserung der Ergebnisse für das gesamte Unternehmen bei

nach Angaben von AMEX Global Business Travel sind 57% für jede Aktivität mit Datum, Uhrzeit und Speicherort und fügen Sie Dokumente wie Reservierungen, Tagesordnungen, Tickets usw. für jede Aufgabe hinzu.

ClickUp Trip Planner Vorlage

Wussten Sie schon, dass ClickUp einen Bereich für die Reiseplanung und vorlagen für Reiserouten ? Als Beispiel können Sie verwenden ClickUp's Trip Planner Vorlage um Ihre Reise zu organisieren, Freunde und Familie auf dem Laufenden zu halten und alle wichtigen Details an einem Ort zu sammeln. Die Ansicht des Reisekalenders bietet Ihnen eine visuelle Darstellung Ihrer Reise, mit der Sie Ihre Tage planen können, während die Ansicht des Reiseführers Ihnen dabei hilft, einen kompletten Reiseführer zu erstellen, vom Transport bis zur Unterkunft.

2. Recherchieren Sie Ihr Reiseziel im Voraus

Angesichts der meist kurzen Dauer von Arbeitsreisen sollten Sie nicht warten, bis Sie vor Ort sind, bevor Sie sich über Freizeitaktivitäten informieren. Bereiten Sie sich im Voraus vor und beachten Sie diese Recherchetipps:

Fragen Sie lokale Partner oder Kollegen, die häufig reisen, nach Reisetipps

Finden Sie Reiseforen und Facebook-Gruppen, in denen Sie Fragen zu Ihrem Reiseziel stellen können

und Facebook-Gruppen, in denen Sie Fragen zu Ihrem Reiseziel stellen können Folgen Sie Erstellern, Blogs, Podcasts oder Hashtags, die für Ihre Reise relevant sind

Erstellern, Blogs, Podcasts oder Hashtags, die für Ihre Reise relevant sind Machen Sie sich mit einheimischen benutzerdefinierten Gepflogenheiten und Umgangsformen vertraut

Gepflogenheiten und Umgangsformen vertraut Überprüfen Sie, ob während Ihrer Reisezeit einheimische Ereignisse, kulturelle Erlebnisse oder Festivals stattfinden

💡Pro-Tipp: Starten Sie ein Dokument zur Recherche in ClickUp Dokumente -fügen Sie alle Informationen, die Sie in verschiedenen Foren und Websites finden, in einem Dokument zusammen, abgeschlossen mit Links, Listen, Videos und Bildern.

3. Suchen Sie nach Möglichkeiten für Zwischenstopps

Sie nehmen einen Flug für Ihre Geschäftsreise? Bei vielen Fluggesellschaften können Sie eine Zwischenlandung in ihrer Hub-Stadt einlegen, wenn Sie auf der Durchreise sind. Bei Emirates haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, einen Zwischenstopp in Dubai einzulegen, bei Iberia können Sie ein paar Tage in Madrid verbringen, und bei Air France und KLM haben Sie die Möglichkeit, in Paris bzw. Amsterdam einen Zwischenstopp einzulegen.

Zwischenstopps sind eine gute Gelegenheit, vor oder nach Ihrer Geschäftsreise eine kurze Städtereise zu unternehmen. Manchmal bieten die Fluggesellschaften sogar günstige Stopover-Pauschalangebote an. Erledigen Sie also Ihre Recherche.

new York City ist die Stadt mit den meisten Urlaubsreisen pro Jahr. Der Big Apple wird gefolgt von Paris, das an zweiter Stelle steht, und London an dritter Stelle der beliebtesten Bleisure-Reisezielen

4. Möglichkeiten zum Sparen finden

Da Sie den persönlichen Teil der Reise selbst bezahlen werden, sind Sie sicher dankbar für einige Spartipps:

Wenn Ihre Freizeitreise Flüge beinhaltet, sollten Sie in Erwägung ziehen, von einem alternativen Flughafen aus zu fliegen. Sie können beim Flugpreis und beim Flughafentransfer sparen, und es ist weniger stressig als auf einem überfüllten Großflughafen

aus zu fliegen. Sie können beim Flugpreis und beim Flughafentransfer sparen, und es ist weniger stressig als auf einem überfüllten Großflughafen Abonnieren Sie Reise-Websites, die Reiseangebote anbieten, suchen Sie nach saisonalen Angeboten von Hotelketten und fragen Sie Ihr Firmenhotel, ob es Ihnen einen guten Preis für die Freizeitreise anbieten würde

anbieten, suchen Sie nach saisonalen Angeboten von Hotelketten und fragen Sie Ihr Firmenhotel, ob es Ihnen einen guten Preis für die Freizeitreise anbieten würde Nutzen Sie Treueprogramme von Fluggesellschaften und Hotels sowie Prämien für Kreditkarten, die Ihnen zur Verfügung stehen

von Fluggesellschaften und Hotels sowie Prämien für Kreditkarten, die Ihnen zur Verfügung stehen Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel , wo immer dies möglich ist. Sie sind billiger als Taxis, klimafreundlicher und eine gute Möglichkeit, in die lokale Atmosphäre einzutauchen. In vielen Städten gibt es Mehrtageskarten, mit denen Sie in der U-Bahn, den Bussen usw. Geld sparen können

, wo immer dies möglich ist. Sie sind billiger als Taxis, klimafreundlicher und eine gute Möglichkeit, in die lokale Atmosphäre einzutauchen. In vielen Städten gibt es Mehrtageskarten, mit denen Sie in der U-Bahn, den Bussen usw. Geld sparen können Ziehen Sie günstigere Unterkünfte wie Airbnb oder Apartments für den Freizeitteil Ihrer Reise in Betracht

für den Freizeitteil Ihrer Reise in Betracht Jede Stadt bietet kostenlose Aktivitäten und Erlebnisse an, z. B. kostenlose Touren zu Fuß oder Tage der offenen Tür in einem Museum. Recherchieren Sie und finden Sie etwas, das Ihnen Spaß machen würde

Reise-Apps und verschiedene Tools helfen dir nicht nur beim Sparen, sondern auch beim Planen und Besseren Organisieren deiner Reise. Hier sind einige, die wir als besonders nützlich empfunden haben: Apps zur Reiseverwaltung ! 😀

9. Lassen Sie Ihr übliches Training ausfallen

Vergessen Sie das langweilige Fitnessstudio im Hotel. Suchen Sie stattdessen nach anderen lustigen Aktivitäten, die Sie zu erledigen können, um fit zu bleiben und gleichzeitig die Gegend zu erkunden:

Suchen Sie sich einen örtlichen Lauf-/Wander-/Kletterverein und treten Sie ihm für die Dauer Ihres Aufenthalts bei

und treten Sie ihm für die Dauer Ihres Aufenthalts bei Nehmen Sie an Walking Tours teil, die Ihnen helfen, Ihre Schritte zu machen und gleichzeitig etwas über die Stadt zu lernen

teil, die Ihnen helfen, Ihre Schritte zu machen und gleichzeitig etwas über die Stadt zu lernen Schauen Sie sich lokale Fitnesszentren oder Aktivitäten im Freien an - das ist auch eine gute Möglichkeit, neue Leute zu treffen

10. Lernen Sie die Sprache und Kultur

Nein, Sie müssen weder die eine noch die andere Sprache fließend beherrschen, aber ein paar Redewendungen und ein gewisses Grundverständnis der kulturellen Normen werden Ihre Reiseerfahrung bereichern. Hier sind einige Dinge, die Sie zu erledigen versuchen können, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben und wie lange Sie unterwegs sein werden.

Lernen Sie ein paar wichtige Sätze in der Landessprache (Apps wie Duolingo und Babbel sind praktisch)

(Apps wie Duolingo und Babbel sind praktisch) Laden Sie sich eine Übersetzungs App herunter, die Sie nutzen können, wenn Ihnen die Worte fehlen

herunter, die Sie nutzen können, wenn Ihnen die Worte fehlen Schauen Sie sich die aktuelle lokale Musik, Filme oder sogar Fernsehsendungen an, um einen Einblick in die lokale Popkultur zu bekommen

zu bekommen Informieren Sie sich über Währung, Trinkgelder, wichtige benutzerdefinierte Bräuche usw

Bleisure Travel Challenges and How to Solve Them

Wie alles, was es zu erledigen gilt, bringt auch die Freizeitreise ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Schauen wir uns einige davon an und wie Sie sie bewältigen können.

Vor der Reise

Im Folgenden finden Sie einige Probleme, auf die Sie bei der Planung einer Freizeitreise stoßen könnten, und unsere Vorschläge, wie Sie sie lösen können:

Herausforderung: Die Genehmigung Ihres Arbeitgebers einholen

Nicht alle Unternehmen haben Richtlinien, die Freizeitreisen erlauben oder erleichtern. Wenn dies bei Ihrem Unternehmen nicht der Fall ist, müssen Sie sich möglicherweise mehr Mühe geben, um Ihre Argumente vorzubringen.

Lösung: Erstellen Sie einen klaren Plan und legen Sie ihn Ihrem Vorgesetzten vor, aus dem hervorgeht, wie Sie alle Ihre Arbeitsergebnisse und Ziele erreichen wollen remote collaboration tools . Sie müssen sicher sein, dass Ihre persönliche Reise die Arbeit nicht beeinträchtigt. Vergessen Sie nicht, die potenziellen Vorteile einer gemischten Reise hervorzuheben, z. B. eine höhere Produktivität.

💡Pro-Tipp: Vereinbaren Sie gemeinsam konkrete Ziele für Ihre Reise und dokumentieren Sie diese in ClickUp-Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Erstellen Sie nach Ihrer Reise Berichte über erreichte Ziele, um die Produktivität zu demonstrieren

Erstellen Sie spezifische Ziele und verfolgen Sie deren Fortschritt mühelos mit ClickUp Goals

Herausforderung: Balancieren von Arbeits- und Freizeitrouten

Es ist schon schwer genug, eine Reise zu managen, und diese ist eine Mischung aus zwei. Sie müssen zwei verschiedene Reiserouten, Reservierungen und Aufgaben bewältigen.

Lösung: Organisieren Sie Ihre geschäftliche und private Reise mit einer Planungs-App oder einem Tool. Listen Sie all Ihre Aufgaben auf und setzen Sie Prioritäten für Aufgaben, die Sie zu erledigen haben, und für Freizeitaktivitäten, die Sie nicht verpassen dürfen

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie die Ansicht des Kalenders in ClickUp um Ihren gesamten Reiseplan zu visualisieren. Farbige Codes für Aufgaben zur Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeitaktivitäten

Nachverfolgung von Meetings und Aufgaben zusammen mit persönlichen To-Dos in einem ClickUp Kalender

Herausforderung: Budgetierung für persönliche Ausgaben

Während Ihr Arbeitgeber den größten Teil der Kosten für Ihre Geschäftsreise übernimmt, müssen Sie für den Freizeitteil selbst aufkommen und dafür ein eigenes Budget führen. Es kann mühsam sein, alles unter einen Hut zu bringen und keine wichtigen Quittungen und Rechnungen zu verlieren.

Lösung: Zusätzlich zu den Spartipps im vorherigen Abschnitt sollten Sie nach Pauschalangeboten für Hotels suchen, damit Sie Ihren Aufenthalt dort für Ihre persönliche Reise zu einem guten Preis verlängern können. Legen Sie außerdem ein klares Budget für persönliche Tage fest und verfolgen Sie die Ausgaben täglich.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp, um ein persönliches Budget zu erstellen und die Ausgaben zu verfolgen.

Während der Reise

Die Kombination von Arbeit und Freizeit kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn Sie das noch nie erledigt haben. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie dies während Ihres Aufenthalts am Zielort bewerkstelligen können.

Herausforderung: Aufrechterhaltung der Produktivität bei der Arbeit

Die Arbeit oder das Geschäft ist der Hauptgrund für eine Freizeitreise, also müssen Sie dafür sorgen, dass Sie Arbeit und Freizeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander erledigen.

Lösung: Ziehen Sie klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit und nutzen Sie Apps zur Steigerung der Produktivität, um während der Arbeitszeit konzentriert zu bleiben. Probieren Sie Produktivitätstechniken wie das Blockieren von Zeit und die Pomodoro-Technik aus, um Ihre Arbeit effizient zu erledigen. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass Sie nicht versuchen, zu viel zu erledigen - bauen Sie Ruhezeiten in Ihren Kalender ein ClickUp für Remote Teams hilft Ihnen und Ihrem Team, den Überblick zu behalten, unabhängig davon, von wo aus Sie sich einloggen.

Hier ist eine kurze Übersicht darüber, was Sie mit ClickUp erledigen können, wenn Sie nicht im Büro sind:

Führen Sie virtuelle Brainstorming- und Planungssitzungen mitClickUp Whiteboards; fügen Sie Kontext hinzu, indem Sie mit Aufgaben und Dateien verknüpft werden. Anschließend können Sie Ihre Ideen direkt in ClickUp in Aufgaben umwandeln, um schnell handeln zu können.

Schaffen Sie die wichtigen Dinge zuerst aus dem Weg mitAufgaben-Prioritäten und halten Sie die Dinge am Laufen mitzuweisung von Aufgaben an Mitglieder des Teams* Visualisieren Sie Arbeit, analysieren Sie Workloads und verfolgen Sie den Fortschritt mit anpassbarenClickUp Dashboards. Sie können sogar ein persönliches Dashboard zur Produktivität für sich selbst erstellen

Sofortiges Starten und Planen von Zoom Meetings auf der Plattform über dienative Integration mit Zoom Überwinden Sie Probleme mit der Zeitzone durch asynchrone Kommunikation mitClickUp Chat-Ansicht, Kommentare zur Aufgabe, undClickUp Clips Nutzen Sie die ClickUp App, um auch unterwegs auf Ihre Pläne und Aufgaben zuzugreifen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie zeiterfassung um ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu gewährleisten

Herausforderung: Wechsel zwischen Business- und Freizeitdenken

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, haben Sie das wahrscheinlich schon herausgefunden. Alle anderen müssen sich in ihrer Freizeit mit einem Kater der Arbeit herumschlagen und umgekehrt.

Lösung: Schaffen Sie eine Grenze zwischen Business- und Freizeitaktivitäten durch ein Übergangsritual. Das kann etwas so Einfaches sein wie ein Schritt vom Schreibtisch weg und ein Kleidungswechsel, etwas Meditation, ein Spaziergang, usw.

💡Pro-Tipp: Richten Sie Automatisierungen in ClickUp für wiederholende Aufgaben (z. B. tägliche Check-Ins im Büro), damit Sie Ihr Gehirn nicht ständig mit dem Erinnern belasten müssen. Erstellen Sie außerdem Workflows, um zwischen Arbeit und Freizeit zu wechseln, z. B. wenn sich Ihr Status in Slack ändert

Herausforderung: Umgang mit Notfällen bei der Arbeit in der Freizeit

Ein Notfall oder ein kritisches Problem bei der Arbeit kann dazu führen, dass Sie überfordert sind oder nicht mehr weiterkommen.

Lösung: Erstellen Sie einen Notfallplan für dringende Angelegenheiten bei der Arbeit. Halten Sie die notwendigen Personen über Ihre Arbeit auf dem Laufenden, indem Sie ihnen Ihren Kalender oder Ihre Reiseroute freigeben. Wenn Sie an einigen Wochentagen nicht arbeiten, halten Sie einen abwesenheits-Autoresponder ebenfalls eingestellt

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie die Zeitzonen-Features von ClickUp, um Zeitpläne an verschiedenen Speicherorten zu verwalten

Herausforderung: Nachverfolgung von geschäftlichen vs. privaten Ausgaben

Dies ist eines der häufigsten Probleme bei gemischten Reisen. Insbesondere Bargeldausgaben können verwirrend sein, da man sich im Nachhinein nicht mehr an die Art der einzelnen Zahlungen erinnern kann.

Lösung: Verwenden Sie nach Möglichkeit getrennte Kreditkarten für geschäftliche und private Ausgaben, damit es nicht zu einer Vermischung von privaten Ausgaben und Kosten für die Arbeit kommt (und umgekehrt). Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie täglich detaillierte Aufzeichnungen und Belege aufbewahren, damit Sie nach der Rückkehr die Spesenabrechnungen korrekt einreichen können

💡Pro-Tipp: Benutzerdefinierte Felder erstellen um Ausgaben in ClickUp zu protokollieren, und tags verwenden um geschäftliche und private Ausgaben getrennt zu kategorisieren. Hängen Sie Quittungen an Aufgaben an, um sie bei der Berichterstellung leicht zu finden

ClickUp Vorlage für Spesenberichte

ClickUp's Vorlage für den Spesenbericht hilft Ihnen, alle Ihre Ausgaben nachzuverfolgen. Erfassen und kategorisieren Sie Ihre Ausgaben nach "Arbeit" und "Privat", um die Berichterstellung zu erleichtern. Dies reduziert die Möglichkeit von Fehlern bei der manuellen Aufzeichnung, hilft Ihnen bei der Analyse der Ausgaben und ermöglicht eine genaue Berichterstellung am Arbeitsplatz.

Nach der Reise

Ja, es kann sein, dass Sie nach der Rückkehr von Ihrer Freizeitreise vor bestimmten Herausforderungen stehen. Hier sind einige mögliche Szenarien.

Herausforderung: Jetlag beeinträchtigt die Rückkehr zur regulären Arbeit

Selbst erfahrene Vielflieger können damit zu kämpfen haben, und wenn Sie nicht richtig damit umgehen, kann der Jetlag Sie noch viele Tage nach Ihrer Reise beeinträchtigen. Dies wirkt sich auf Ihre Fähigkeit aus, sich zu konzentrieren und produktiv zu arbeiten.

Lösung: Wir empfehlen, einen Puffertag in Ihren Plan einzuplanen, damit Sie nach Ihrer Rückkehr einen Tag zur Dekompression haben. Sie können auch Techniken zur Bewältigung des Jetlags ausprobieren (Lichtexposition, feste Essenszeiten, Einnahme von Melatonin zur Regulierung der Schlafzeiten)

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie Prioritätsflaggen, um kritische Aufgaben hervorzuheben, damit Sie sie zuerst in Angriff nehmen. Richten Sie außerdem Folgendes ein ClickUp-Erinnerungen für wichtige Termine oder Meetings, damit Sie diese nicht aufgrund von Jetlag oder einem vorübergehenden Aufmerksamkeitsverlust verpassen

Herausforderung: Unzufriedenheit mit der Arbeit nach dem Erleben von Freizeit

Wir hören Sie. Vor allem, wenn Sie in einem Büro Setup arbeiten, können Sie die Freiheit und den Tapetenwechsel, die Ihnen das Reisen bietet, nur schwer abschütteln.

Lösung: Erinnern Sie sich daran, dass Sie für diese Erfahrung dankbar sind. Suchen Sie außerdem nach Möglichkeiten, die angenehme Erfahrung zu verlängern, indem Sie sie in irgendeiner Weise in Ihr normales Leben integrieren. Kochen Sie zum Beispiel ein Gericht, das Sie auf der Reise gelernt haben, oder machen Sie ein Fitnessprogramm, das Ihnen Spaß macht

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Notepad zum Notieren von Reisetipps oder kulturellen Einblicken während Ihres Besuchs

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit ClickUp's kostenlosem Online Notepad.

Herausforderung: Umgang mit den Wahrnehmungen der Kollegen

Egal, wie viel Arbeit Sie auf der Reise erledigen, es wird immer Kollegen geben, die denken, dass Sie nachlässig waren.

Lösung: Seien Sie transparent über die Art Ihrer Reise. Geben Sie Erkenntnisse frei, die für das Team oder das Unternehmen von Nutzen sein könnten

Herausforderung: Schwierige Wiedereingewöhnung an die Routine

Der Post-Holiday-Blues ist ein echtes Phänomen, mit dem Sie nach dem Ende Ihrer Reise rechnen und das Sie einplanen müssen.

Lösung: Erinnern Sie sich an Ihren regelmäßigen Tagesablauf und führen Sie ihn langsam wieder ein. Reflektieren Sie alle positiven Gewohnheiten und Erkenntnisse Ihrer Reise und setzen Sie sie um

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie in ClickUp im Voraus Aufgaben für Aktionen nach der Reise, wie die Übermittlung von Berichten oder Danksagungen, damit Sie nicht erst nach Ihrer Rückkehr darüber nachdenken müssen

Wie kann Bleisure bei Burnout helfen?

Bleisure-Reisen bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Ausgleich zwischen Ihrer Arbeit und Ihrer persönlichen Auszeit zu schaffen und sich zu erholen, und können so einem Burnout vorbeugen. Hier sind einige konkrete Möglichkeiten, wie sie helfen können:

Szenenwechsel: An einem neuen Speicherort zu arbeiten und neue Orte und Menschen kennenzulernen, kann die Kreativität fördern und den Geist erfrischen

An einem neuen Speicherort zu arbeiten und neue Orte und Menschen kennenzulernen, kann die Kreativität fördern und den Geist erfrischen Berufszufriedenheit: Die Möglichkeit, Arbeit mit Spiel zu verbinden, verbessert die Arbeitsmoral und hilft Ihnen, Ihre Arbeit positiver wahrzunehmen. Die meisten Freizeitreisenden betrachten dies als einen wichtigen Vorteil ihres Jobs

Die Möglichkeit, Arbeit mit Spiel zu verbinden, verbessert die Arbeitsmoral und hilft Ihnen, Ihre Arbeit positiver wahrzunehmen. Die meisten Freizeitreisenden betrachten dies als einen wichtigen Vorteil ihres Jobs Verbesserte Gesundheit: Durch gemischte Reisen können Sie den sitzenden Büroalltag unterbrechen und sich bewegen. Außerdem wird der Stresspegel gesenkt, wenn man dem üblichen Druck der Arbeit entflieht und neue Dinge zu erledigen hat. Und das ist noch nicht alles: Wenn Sie Ihre Reise verlängern, verringert sich der Druck einer hektischen Geschäftsreise

Durch gemischte Reisen können Sie den sitzenden Büroalltag unterbrechen und sich bewegen. Außerdem wird der Stresspegel gesenkt, wenn man dem üblichen Druck der Arbeit entflieht und neue Dinge zu erledigen hat. Und das ist noch nicht alles: Wenn Sie Ihre Reise verlängern, verringert sich der Druck einer hektischen Geschäftsreise Höhere Produktivität: Die neuen Erfahrungen, die Sie auf Ihrer Reise machen, steigern nicht nur Ihre Kreativität und Ihre Problemlösungskompetenz, sondern Sie werden auch motivierter und energiegeladener in die Arbeit zurückkehren.

Die neuen Erfahrungen, die Sie auf Ihrer Reise machen, steigern nicht nur Ihre Kreativität und Ihre Problemlösungskompetenz, sondern Sie werden auch motivierter und energiegeladener in die Arbeit zurückkehren. Bessere Work-Life-Integration: Die Kombination von Arbeit und Freizeit trägt dazu bei, dass Sie Ihr Leben insgesamt ausgewogener gestalten können

Die Kombination von Arbeit und Freizeit trägt dazu bei, dass Sie Ihr Leben insgesamt ausgewogener gestalten können Persönliche Weiterentwicklung: Bei einer Urlaubsreise machen Sie neue Erfahrungen und haben Zeit, Ihre Zinsen zu erkunden oder alte Hobbys wieder aufleben zu lassen. Darüber hinaus kann die entspannte Einstellung, die diese Erfahrung mit sich bringt, Ihre Beziehungen zu Kollegen und Kunden verbessern

Regelmäßige Freizeitreisen können dazu beitragen, Burnout vorzubeugen, indem sie Ihnen eine Pause von der Routine verschaffen, Ihnen die Gelegenheit geben, Dinge zu erledigen, die Ihnen Spaß machen, und auf die Sie sich freuen können.

im Jahr 2022 ergab eine Umfrage, dass 89% der Teilnehmer wollten bei ihrer nächsten Geschäftsreise einen Urlaub einplanen

Nehmen Sie die Arbeit aus dem Urlaub mit ClickUp

Bleisure oder Blended Travel ist eine Möglichkeit für vielbeschäftigte Arbeitnehmer, Arbeit und Privatleben besser zu vereinbaren. Sie tragen dazu bei, Stress und Burnout zu reduzieren und die allgemeine Produktivität und Arbeitszufriedenheit zu verbessern. Unternehmen, die Talente anziehen und binden wollen, erkennen zunehmend die Vorteile von Richtlinienänderungen, die dies für ihre Mitarbeiter ermöglichen.

Da sich die Reise jedoch um die Arbeit dreht, muss der Bleisure-Reisende seine Zeit und seine Prioritäten viel besser organisieren als der normale Freizeitreisende. Bleisure-Reisen müssen genau geplant und organisiert werden, damit die Arbeit nicht beeinträchtigt wird und Sie Ihre Zeit optimal nutzen können. Das bedeutet, dass Sie Ihre Reisen im Voraus planen, besondere Erlebnisse frühzeitig buchen und sorgfältig planen und nachverfolgung der Ausgaben als auch die Zeit.

Es überrascht nicht, dass Freizeitreisende in hohem Maße auf Technologie setzen, um dies zu gewährleisten. Software für die Produktivität wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Ihre Geschäfts- und Urlaubsreise gut zu organisieren, mit allem, was dazu gehört, von Packlisten und Spesenverfolgung bis hin zu Dokumentenspeichern und remote-arbeit tools .

Lassen Sie ClickUp die organisatorischen Herausforderungen bewältigen, die mit Freizeitreisen verbunden sind, so dass Sie das Erlebnis genießen und gleichzeitig Ihren Verpflichtungen bei der Arbeit nachkommen können. Machen Sie eine Probefahrt mit ClickUp heute!