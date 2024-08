die 10 besten Vorlagen für Provisionsabrechnungen für das Jahr 2024

Ihr Vertriebsteam hat seine Quartalsziele übertroffen, und es ist Zeit zu feiern. Doch die eigentliche Herausforderung beginnt jetzt, wenn Sie die Verkaufsprovisionen für jedes Teammitglied berechnen müssen. Sie müssen gestaffelte Provisionssätze, Produkttyp oder -kategorie und Boni für das Übertreffen der Ziele berücksichtigen.

Es gibt auch viele Wenns und Abers - wenn zwei Mitglieder denselben Kunden einbezogen haben, wie werden Sie die Umsatzgutschrift zuordnen? Wie hoch wird die Provision im Falle von Rückgaben oder Stornierungen sein?

Wenn Sie manuelle Berechnungen durchführen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie sich das Hirn zermartern. Mit den Vorlagen für Provisionsabrechnungen können Sie diesen Ärger leicht vermeiden und genaue Berechnungen durchführen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Provisionsabrechnungen vor und heben ihre Funktionen und Vorteile hervor, damit Sie die perfekte Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen finden.

Was sind Provisionsabrechnungsvorlagen?

Vorlagen für Provisionsabrechnungen sind praktisch werkzeuge für das Marketing und Vertriebsteams, um die Berechnung und Verfolgung von Verkaufsprovisionen zu vereinfachen. Diese Vorlagen helfen bei der genauen Erfassung wesentlicher Details wie Verkaufsdaten, Provisionssätze und Auszahlungen.

Sie bieten sogar Abschnitte für Informationen zu Verkäufern, Umsatzsummen, Provisionsprozentsätze, Abzüge und endgültige Provisionsbeträge.

Die Vorlagen für Provisionsabrechnungen verfügen über eingebaute Formeln, die die Provisionswerte automatisch nach festgelegten Regeln berechnen, was Zeit und Ressourcen spart. Sie eignen sich auch hervorragend als affiliate-Marketing-Tools die Ihnen dabei helfen, alle Ihre Verkäufe und Provisionen aus Affiliate-Marketing-Kampagnen zu verfolgen, und die Ihnen Einblicke zur Steigerung der Erträge bieten.

Einzelpersonen können Vorlagen für Provisionsabrechnungen verwenden als produktivitätswerkzeuge für Freiberufler zur einfachen Erfassung von Kundendaten, Provisionsauszahlungen und Zahlungsterminen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Provisionsplan aus?

Eine gute Vorlage für einen Provisionsabrechnungsbogen sollte mindestens zwei grundlegende Dinge bieten - eine umfassende Provisionsverfolgung und genaue Berechnungen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:

Klare Struktur: Eine Vorlage für einen Provisionsabrechnungsbogen sollte klare Überschriften, Spalten und Zeilen mit logisch angeordneten Informationen für eine schnelle und einfache Navigation haben. Dies hilft, Fehler bei der Eingabe oder Analyse von Daten zu vermeiden

Eine Vorlage für einen Provisionsabrechnungsbogen sollte klare Überschriften, Spalten und Zeilen mit logisch angeordneten Informationen für eine schnelle und einfache Navigation haben. Dies hilft, Fehler bei der Eingabe oder Analyse von Daten zu vermeiden Eingebaute Formeln: Sie sollten präzise Formeln enthalten, die der Provisionsstruktur des Unternehmens entsprechen. Egal, ob es sich um gestaffelte Sätze oder Quoten handelt, Ihre Provisionsvorlage sollte diese Komplexität problemlos bewältigen. Das macht es einfacher, die verwaltung von Partnerprovisionen und stellt sicher, dass jeder genau das bekommt, was er verdient hat

Sie sollten präzise Formeln enthalten, die der Provisionsstruktur des Unternehmens entsprechen. Egal, ob es sich um gestaffelte Sätze oder Quoten handelt, Ihre Provisionsvorlage sollte diese Komplexität problemlos bewältigen. Das macht es einfacher, die verwaltung von Partnerprovisionen und stellt sicher, dass jeder genau das bekommt, was er verdient hat Benutzerdefinierte Datenfelder: Ein gutes Provisionsblatt sollte anpassbare Datenfelder bieten, damit Sie schnell detaillierte Einblicke auf der Grundlage der Namen der Verkaufsvertreter, des verkauften Produkts oder der Dienstleistung, des Verkaufsbetrags und des Provisionssatzes erhalten können. Das Hinzufügen zusätzlicher Felder für die Verfolgung spezifischer Metriken oder Leistungsindikatoren kann ebenfalls hilfreich sein

Ein gutes Provisionsblatt sollte anpassbare Datenfelder bieten, damit Sie schnell detaillierte Einblicke auf der Grundlage der Namen der Verkaufsvertreter, des verkauften Produkts oder der Dienstleistung, des Verkaufsbetrags und des Provisionssatzes erhalten können. Das Hinzufügen zusätzlicher Felder für die Verfolgung spezifischer Metriken oder Leistungsindikatoren kann ebenfalls hilfreich sein Flexibilität: Ihre Vorlagen sollten sich an unterschiedliche Provisionsstrukturen und Geschäftsanforderungen anpassen lassen. Sie sollten anpassbar sein, damit Sie Provisionssätze, Produktlinien oder Verkaufsgebiete leicht aktualisieren können, ohne die gesamte Vorlage neu erstellen zu müssen

Die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Provisionsabrechnungen

Sind Sie bereit, Ihre Provisionen zu sortieren und die Leistung Ihres Teams zu verbessern? Hier sind 10 kostenlose Vorlagen für Provisionsabrechnungen vorlagen für Freiberufler und Unternehmen, um Zahlungen zu vereinfachen:

1. ClickUp Provisionsblatt Vorlage

Sales Commission Sheet Vorlage von ClickUp

Sind Sie es leid, mehrere Tabellenkalkulationen zu verwalten und manuelle Berechnungen für Verkaufsprovisionen durchzuführen? Versuchen Sie ClickUp's Provisionsblatt-Vorlage zur Rationalisierung der Provisionsverfolgung. Sie hilft Ihnen bei der Analyse individueller Verkaufsleistungen, der Berechnung von Verkaufsprovisionen und Boni für jeden Mitarbeiter und der Messung von Vertriebskennzahlen wie Return on Investment (ROI) oder Kosten pro Verkauf.

Sie können die Leistung des Einzelnen und des Teams visualisieren mit ClickUp Dashboards die es einfacher machen, Verkaufstrends zu erkennen, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden und Verkaufsbudgetierung und -prognosen durchzuführen.

Mit dieser Vorlage können Sie Top-Performer identifizieren, erreichbare Ziele setzen und datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihr Unternehmen zu vergrößern. Sie fungiert als virtueller Analyst, der den Erfolg Ihres Vertriebsteams steigert.

2. ClickUp Zwischenstufe Provisionsblatt Vorlage

ClickUp Zwischenstufe Provisionsblatt Vorlage

ClickUp's Provisionsblatt-Vorlage für die Mittelstufe wurde entwickelt, um komplexere Provisionsstrukturen zu handhaben, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, z. B. detaillierte Produktbeschreibungen, Preise pro Produkt und die Anzahl der verkauften Einheiten, um die Gesamtprovisionen zu berechnen.

Mit dieser Vorlage können Sie auch eine Checkliste für Verkaufsmeilensteine und gestaffelte Provisionen hinzufügen, die Ihnen bei der Verwaltung komplizierter Verkaufszyklen hilft. Sie ist ideal für wachsende Vertriebsteams mit mehreren Produkten und Vertriebsmitarbeitern. Sie können auch die Leistung des Einzelnen und des Teams verfolgen, um sicherzustellen, dass die Verkaufsziele erreicht werden.

Außerdem enthält die Vorlage einen Aktivitätsverfolgungsabschnitt, in dem Sie die verschiedenen Projektaktivitäten verfolgen können.

3. ClickUp Kommission Tracking Vorlage

ClickUp Commission Tracking Vorlage

Möchten Sie die Verkaufsausgaben Ihres Unternehmens verfolgen? ClickUp's Vorlage zur Provisionsverfolgung kann helfen. Sie bietet einen detaillierten Überblick über die von verschiedenen Teammitgliedern verdienten Provisionen. Sie können auch die Zielerreichung der Vertriebsmitarbeiter überwachen und ihre Leistung visualisieren.

Das Beste daran ist, dass Sie den gesamten Vertriebslebenszyklus verschiedener Kunden mit benutzerdefinierten Status verfolgen können, einschließlich "Neuer Lead", "Kaufvertrag gesendet" und "In Bearbeitung", und Provisionen auf der Grundlage der erreichten Meilensteine berechnen können.

Die benutzerdefinierten Felder helfen Ihnen, einen schnellen Überblick über den Provisionsstatus zu erhalten. Sie können zwischen 14 Attributen wechseln, um den tatsächlichen Wert der Provisionen, Abschlussdaten und Kontakte zu überprüfen. Sobald Sie die Daten eingegeben haben, wählen Sie die Tabellenansicht in ClickUp zur Erstellung Ihrer eigenen angepassten Tabelle und Ihres Provisionsberichts.

4. ClickUp Kommission Info Vorlage

4.ClickUp Kommission Info-Vorlage

Ob Sie mit Agenturen/Freelancern zusammenarbeiten für kundenakquise oder ein großes internes Vertriebsteam haben, müssen Sie eine klare Provisionspolitik festlegen und kommunizieren. ClickUp's Provisionsinformationsvorlage hilft Ihnen, eine definierte Struktur zu schaffen, wie und wann Provisionen gezahlt werden. Dies verbessert die Transparenz und sorgt für rechtzeitige Auszahlungen.

Die Vorlage bietet außerdem einen durchgängigen Einblick in den gesamten Lebenszyklus einer Provision und ermöglicht es Ihnen, die Fortschritte des Teams zu überwachen. Sie können den Aufgabennamen nachverfolgen, den Status zuweisen, Fälligkeitstermine für Zahlungen hinzufügen und die Provision auf der Grundlage des Geschäftsumfangs berechnen. Ganz gleich, ob Sie einzelne Vertriebsmitarbeiter oder ein ganzes Team verwalten, diese Vorlage hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Einnahmen zu maximieren.

Verwenden Sie die Statusansicht, um den Projektfortschritt zu überwachen, die Projektansicht, um Provisionsprojektinformationen zu organisieren und zu speichern, und die Ansicht "Ausstehende Zahlungen", um unbezahlte Provisionen zu verfolgen.

5. ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Die ClickUp Sales Tracker Vorlage ist ein benutzerfreundliches Tool zur Setzung und Überprüfung von Verkaufszielen, zur Ermittlung von Trends und zur Leistungsverfolgung. Für Unternehmen hilft diese Vorlage bei der Berechnung der Gesamtprovisionen, die an die Vertriebsmitarbeiter zu zahlen sind. Privatpersonen können diese Vorlage verwenden für freiberufliche Projektleitung , die Verfolgung ihrer Zielerreichung und die Berechnung von Provisionen.

Die Vorlage hilft Ihnen auch, die Vertriebsleistung zu visualisieren und datengestützte Entscheidungen zur Optimierung der Vertriebskette zu treffen. Sie können die Teamleistung schnell verfolgen, indem Sie Funktionen wie ClickUp-Meilensteine um wichtige Erfolge bei jedem Geschäft anzuzeigen. Zusätzliche Funktionen wie ClickUp Zeiterfassung und Automatisierung sorgen auch für ein reibungsloses Projektmanagement für Vertriebsteams.

6. ClickUp Vertrieb KPI Vorlage

ClickUp Sales KPI-Vorlage

Um Provisionen objektiv zu berechnen, ist es wichtig, einzelne Vertriebs-KPIs wie Umsatz, Verkaufsvolumen und Kundenbindungsrate zu erfassen. Die ClickUp Sales KPI-Vorlage kann Ihnen dabei helfen.

Sie können Ziele setzen und KPIs über alle Stufen des Verkaufstrichters hinweg verfolgen, Ihr Team motivieren, gemeinsame Ziele zu erreichen, und die kundenmanagement .

Mit den benutzerdefinierten Status und Feldern in dieser Vorlage können Sie wichtige Daten erfassen, z. B. "Upsell-Versuche", "Wert der Angebote" und "Wiederholungsverkaufsumsatz" Außerdem können Sie mit benutzerdefinierten Ansichten wie Wochenbericht, Monatsbericht und Umsatztafel pro Monat alle erforderlichen Informationen leicht organisieren.

Die Vorlage verbessert die Sichtbarkeit, fördert die Transparenz und beschleunigt die Entscheidungsfindung, indem sie einen klaren Überblick über Ihre Verkaufsmetriken bietet.

7. ClickUp Vertriebspipeline Vorlage

ClickUp Sales Pipeline Vorlage

ClickUp's Sales Pipeline Vorlage ist das ultimative Tool für die Verwaltung und Optimierung jeder Phase des Verkaufsprozesses. Damit können Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter einfach verfolgen, Kundendaten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche verwalten und Leads auf der Grundlage von Dringlichkeit, Wert und Potenzial priorisieren.

Die SOP-Ansicht in dieser Vorlage optimiert Ihren Vertriebsprozess, indem sie den Arbeitsablauf rationalisiert und den Fortschritt in den verschiedenen Vertriebsphasen verfolgt. Verwenden Sie die Box-Ansicht, um eine visuelle Darstellung Ihrer Vertriebspipeline zu erhalten und den Fortschritt zu überwachen, indem Sie Aufgaben in 30 verschiedene Status kategorisieren, wie z. B. Abgewandert, Aufmerksamkeit erforderlich, Zur Erneuerung anstehend, Nachfassen und Qualifizierter Interessent.

Sie können auch relevante Erkenntnisse an das Marketingteam weiterleiten, damit dieses seine Kampagnen und Strategien auf der Grundlage von Kundentrends optimieren kann.

8. Verkaufsprovisionsbogen Vorlage by TemplateLab

via VorlageLabor Die Verkaufsprovisionsbogen Vorlage von TemplateLab vereinfacht die Berechnung und Verfolgung von Provisionen für Ihr Verkaufsteam. Fügen Sie wichtige Informationen wie die Namen der Vertriebsmitarbeiter, Verkaufsbeträge, Provisionssätze und Abzüge hinzu, um die endgültigen Provisionsauszahlungen einfach zu berechnen.

Sie können die Vorlage so anpassen, dass sie verschiedene Metriken wie Verkaufsziele, erzielte Umsätze, Provisionssätze und Abzüge enthält. Mit dieser Vorlage können Sie das Rätselraten reduzieren, einen klaren Einblick in die Leistung und den Verdienst Ihres Teams gewinnen und datengestützte Entscheidungen zur Umsatzsteigerung treffen.

9. Produkt Kommission Blatt Vorlage von SlideTeam

via {\an8}Slideteam_

Die Produkt Kommission Blatt Vorlage hilft Ihnen, vierteljährliche Einblicke leicht zu präsentieren. Sie erstellt einen prägnanten und dennoch umfassenden einseitigen Produktverkaufs- und Provisionsbericht für Führungskräfte.

Sie können eine Preisliste erstellen für jedes Produkt und verwenden Sie Tabellen, Diagramme und Trichter, um die umsatzstärksten Produkte darzustellen.

Diese Berichtsvorlage umfasst eine Zusammenfassung des Provisionsbogens, Details zum Mitarbeiter (Name, Gebiet, Start- und Enddatum), die meistverkauften Produkte, Leistungsdaten (KPIs), regionale Verkaufsstatistiken, Trichtermetriken und einen detaillierten Produktprovisionsbogen.

10. Gestaffelte Verkaufsprovision Vorlage nach Koeffizient

via Koeffizient Gestaffelte Verkaufsprovisionen sind wie das Aufsteigen in einem Videospiel - je mehr Verkäufe Sie tätigen, desto höher steigen Sie in den Stufen auf und erhalten bessere Belohnungen und Boni. Vertriebsmitarbeiter erhalten höhere Provisionssätze, wenn sie neue Verkaufsziele erreichen, was sie dazu motiviert, immer wieder die nächste Stufe zu erreichen.

Diese Gestaffelte Verkaufsprovision Vorlage hilft Ihnen, verschiedene Stufen auf der Grundlage von Verkaufszielen und den Provisionssatz für jede Stufe hinzuzufügen. Sie müssen nur die Verkaufswerte eingeben, und die Vorlage liefert automatisch den Provisionswert entsprechend dem festgelegten Satz.

Der Vorteil? Der Prozess der Provisionsberechnung wird vereinfacht, Sie sparen Zeit und vermeiden Fehler.

Vertriebsprovisionen mühelos verwalten mit ClickUp

Die manuelle Berechnung von Verkaufsprovisionen ist mit viel Aufwand verbunden und kann sogar zu falschen Zahlen führen. Sparen Sie sich die Mühe und wechseln Sie zu einfachen und intuitiven Provisionsvorlagen von ClickUp.

Mit den Vorlagen für Provisionsblätter können Sie alle Provisionen an einem Ort verfolgen, Provisionen nach individuellen Kategorien filtern, die Transparenz verbessern und die Teamleistung steigern.

Durch Echtzeit-Datentransparenz, automatische Berechnungen und nahtlose Integration in Ihre Vertriebsprozesse hilft ClickUp Ihnen, organisiert zu bleiben und sich auf das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele zu konzentrieren. Anmelden bei ClickUp kostenlos an, um die Provisionen zu sortieren, damit Sie sich auf den Abschluss von Geschäften und die Steigerung des Umsatzes konzentrieren können.