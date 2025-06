10 kostenlose Vorlagen für ClickUp- und Google Analytics-Berichte

Ist Ihr Schreibtisch mit Haftnotizen und Ausdrucken übersät, die alle mit kryptischen Notizen versehen sind? Verbringen Sie Stunden damit, sich mit Tabellenkalkulationen herumzuschlagen, um verzweifelt einen Sinn in diesem Durcheinander zu finden? Das kommt Ihnen bekannt vor, nicht wahr?

Unternehmen überall kämpfen darum, in diesem Meer von Informationen die Erkenntnisse zu finden, die Entscheidungen vorantreiben. Aber halt! Es gibt einen Hoffnungsschimmer – die Vielzahl an Analysetools und Vorlagen, mit denen sich ohne mühsamen manuellen Aufwand aussagekräftige Geschäftserkenntnisse gewinnen lassen.

Ganz gleich, ob Sie die Leistung Ihrer Website oder Ihrer Mitbewerber, die vierteljährliche Geschäftsentwicklung oder die Produktleistung messen möchten – es stehen Ihnen gebrauchsfertige Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Aufgaben automatisieren und vereinfachen können.

Folgen Sie uns, während wir Ihnen verschiedene kostenlose Analysevorlagen von Google und ClickUp vorstellen.

Was sind Analytics-Vorlagen?

Mit Analytics-Vorlagen können Sie Daten in einem standardisierten visuellen Format darstellen, sodass Sie sie besser interpretieren können. Sie können Analytics-Vorlagen für verschiedene Geschäftsfunktionen wie Vertrieb, Marketing, Kundensupport, Finanzen, Produktanalyse usw. verwenden, um Ihre monatliche Berichterstellung zu beschleunigen.

Sie können Ihnen helfen:

Sorgen Sie für einen strukturierten Arbeitsansatz und stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird

Bietet ein einheitliches Format für Daten, insbesondere in größeren Unternehmen, in denen viele Analysten gemeinsam an einem Projekt arbeiten

Eliminiert sich wiederholende Aufgaben wie das Organisieren von Daten, sodass Sie sich auf die Datenanalyse und Entscheidungsfindung auf hoher Ebene konzentrieren können

Machen Sie Daten für alle Teammitglieder zugänglich. Ein Produktmanager kann Analysevorlagen verwenden, um KPIs für das Produktmanagement nachzuverfolgen, Kundenbedürfnisse zu ermitteln und Produktanforderungen zu planen

Was macht eine gute Analytics-Vorlage aus?

Sie können eine Analytics-Vorlage für praktisch jeden Geschäftsprozess verwenden. Aber wie wählen Sie eine Analytics-Vorlage für Ihr Unternehmen aus? Hier sind einige Hinweise, die Ihnen dabei helfen sollen.

Definieren Sie Ihren Bedarf: Sobald Sie Ihren Zweck festgelegt haben, können Sie die Vorlage auswählen, die am besten zu Ihnen passt

Benutzerfreundlichkeit: Denken Sie daran, dass Business-Analysten möglicherweise keine Technologieexperten sind. Wählen Sie daher eine Vorlage, die auch für Nicht-Techniker einfach zu verwenden ist

Flexibilität und Anpassung: Eine Analysevorlage bietet zwar eine Grundlage für die Erstellung Ihres Berichts, Sie sollten sie jedoch an Ihre Anforderungen anpassen können. Wählen Sie eine Vorlage, die Flexibilität und Anpassung ermöglicht

Klare Visualisierung: Eine Schlüsselanforderung an Analysevorlagen ist, wie gut sie komplexe Daten darstellen. Wählen Sie eine Vorlage, die eine klare Datenvisualisierung

10 kostenlose Analytics-Vorlagen für jedes Unternehmen

Vorlagen können zwar in jedem Unternehmen und für jede Funktion verwendet werden, aber wenn es um Analysen geht, gibt es keine Einheitsgröße!

Wir haben daher 10 unserer bevorzugten kostenlosen Analysevorlagen mit den besten Features, Must-haves und Download-Links ausgewählt, damit Sie sofort loslegen können.

Sind Sie bereit? Los geht's 🚀

1. ClickUp Analytics-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie alle Ihre Social-Media-Metriken an einem Ort mit dieser ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen ist ein Muss für Ihr Marketing-Team, wenn Sie eine starke Social-Media-Präsenz für Ihr Unternehmen aufbauen möchten. Dank der vollständig anpassbaren Unterkategorien können Sie die Vorlage unabhängig von Ihrer Branche an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Die Leistungstabelle ist ein nützliches Feature der Vorlage. Sie bietet einen Überblick über die Parameter, die verbessert werden müssen, und diejenigen, die den Erwartungen entsprechen.

Sie können auch Social-Media-Trends verfolgen und die Social-Media-Kanäle überwachen, die gut funktionieren und diejenigen, die verbessert werden müssen, sodass Sie Ihre Marketingstrategien entsprechend anpassen können.

Die detaillierten Unterkategorien dieser Vorlage helfen Ihnen, Ihre Zielgruppe besser zu verstehen und Ihre Kampagnen maßzuschneidern.

2. Vorlage für Nachverfolgung und Analyse von ClickUp-Kampagnen

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese Vorlage für die Nachverfolgung und Analyse von ClickUp-Kampagnen, um Ihre Kampagnen besser nachzuverfolgen und zu analysieren

Die vorherige Vorlage bietet Ihnen eine gute Grundlage für die Einrichtung Ihrer Social-Media-Analysen. Mit der Vorlage "Kampagnenverfolgung und -analyse" von ClickUp können Sie Ihre Kampagnen noch genauer unter die Lupe nehmen.

Es handelt sich um eine App mit Vorlagen für Fortgeschrittene, die vier Ansichten – Listenansicht, Kalenderansicht, Dokumentansicht und Zeitleistenansicht – auf einem einzigen Bildschirm bietet. Dank dieser konsolidierten Ansicht können Sie die wichtigsten Aufgaben priorisieren und Zeit sparen.

Der größte Vorteil dieser Vorlage sind jedoch die 10 benutzerdefinierten Feldoptionen, mit denen Sie Ihr Budget, die Kosten pro Akquisition (CPA), den Cash Conversion Cycle (CCC), Klicks und Conversions nachverfolgen können. So erhalten Sie in einer einzigen Ansicht einen detaillierten Einblick in Ihr Budget, Ihre Ausgaben und die gesamte Marketingleistung.

3. Vorlage für ClickUp-Kampagnenberichte

Diese Vorlage herunterladen Erstellen und bearbeiten Sie Ihren ersten Kampagnenbericht mit der Vorlage für Kampagnenberichte von ClickUp

Die Vorlage für ClickUp-Kampagnenberichte bietet Ihnen die Grundlage, um Ihre ersten benutzerdefinierten Kampagnenberichte in einem präsentablen Format zu erstellen.

Damit erhalten Sie auf einem einzigen Dashboard einen schnellen Überblick über alle Ihre Gesamtkosten, Einnahmen, Conversions und Klicks. Außerdem erhalten Sie kanalbasierte Einblicke, darunter die Kosten für Google-Anzeigen, die Werbeausgaben und die Anzeigenleistung, sodass Sie wissen, welcher Kanal gut funktioniert und welcher Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Verwenden Sie eine Tabellenansicht, um die Leistung Ihrer Kampagne auf verschiedenen Kanälen zu verstehen. Diese Ansicht schlüsselt auch die Impressionen, Klicks pro Kostenpunkt, Conversions und Kosten pro Klick für jeden Kanal auf, sodass Sie alle Informationen in einer einzigen Ansicht haben, unabhängig von der Anzahl der von Ihnen durchgeführten Kampagnen.

Wenn Sie eine Agentur sind, die mehrere Kampagnen für Ihre Clients durchführt, werden Sie die Arbeit mit dieser Vorlage genießen.

4. Vorlage für ClickUp-Datenanalyseberichte

Diese Vorlage herunterladen Präsentieren Sie alle Ihre Analyseberichte in einem ansprechenden Format mit dieser Vorlage für Datenanalyseberichte von ClickUp

Die Vorlage für Datenanalyseberichte von ClickUp enthält alle Ressourcen, die Sie zur Analyse beliebiger Geschäftsdaten benötigen.

Ganz gleich, ob Ihr Vertriebsteam Prognosen erstellen muss oder Sie Analysen für wichtige Geschäftsentscheidungen durchführen möchten, diese Vorlage wird Ihnen nützlich sein.

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status, mit denen Sie die verschiedenen Phasen Ihrer Datenanalyseprojekte verfolgen können. Sie können Ihre Daten kategorisieren und mit Attributen versehen, um mit den benutzerdefinierten Feldern mehr Sichtbarkeit zu erzielen.

Mit den benutzerdefinierten Ansichten können Sie Ihren Workflow als Liste, Gantt-Diagramm, Workload und Kalender erstellen und so Ihre Daten besser visualisieren.

Sobald Sie die Daten im gewünschten Workflow haben, nutzen Sie die erweiterten Features von ClickUp wie ClickUp Clips für Bildschirmaufzeichnungen oder ClickUp Automations, um die Ressourcen mit Ihrem Team zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten.

5. ClickUp-Vorlage für Marketingberichte

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage für Marketingberichte und verzichten Sie auf alle anderen Vorlagen

Wir verstehen die Probleme, mit denen Sie als Marketingexperte zu kämpfen haben. Von der Erstellung von Kampagnen über die Nachverfolgung von Client-Metriken bis hin zur Konversion, der Erstellung von Grafiken und Berichten – es gibt viel zu tun!

Aus diesem Grund haben wir diese Vorlage erstellt, die Sie jedes Mal gerne verwenden werden, wenn Sie die Leistung einer Kampagne messen müssen. Mit der ClickUp-Vorlage für Marketingberichte können Sie Marketingbericht-Projekte erstellen und verwalten, indem Sie klare Ziele festlegen, Aufgaben zuweisen und mit den Beteiligten zusammenarbeiten.

Die umfassenden Visualisierungs-Features der Vorlage ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt effektiv zu überwachen, wichtige Stakeholder auf dem Laufenden zu halten und umfassende Berichte zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise Ihre Projekte anhand einer Zeitleiste oder einer Kalenderansicht anzeigen möchten, wählen Sie in der Vorlage die Ansicht "Kalender".

Diese Vorlage kann besonders hilfreich sein, wenn Sie wichtige Marketing-KPIs wie Website-Besuche, Kundendemografien und Verkaufszahlen visualisieren möchten. Mit den Dashboards oder der Tabellenansicht von ClickUp können Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Ansicht erstellen, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten ist.

6. ClickUp-Bericht zu Metriken in sozialen Medien

Diese Vorlage herunterladen Messen Sie alle Ihre Social-Media-Metriken in diesem einzigen ClickUp-Bericht zu Social-Media-Metriken

Für Social-Media-Vermarkter, die alle Social-Media-Kampagnen im Blick behalten müssen, egal ob Facebook Insights oder Twitter, hilft der ClickUp Social Media Metrics Report dabei, alle Marketing-KPIs im Griff zu behalten. Mit leistungsstarken Visualisierungsanalysen können Sie die Leistung jeder Kampagne verfolgen, analysieren und optimieren.

Ganz gleich, ob Sie 10 Kampagnen auf einer Plattform oder auf 6 Plattformen durchführen, mit dieser Vorlage können Sie den Erfolg ganz einfach messen und Leistungsberichte vergleichen. Mit der Vorlage können Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "abgeschlossen", "in Überprüfung", "zu erledigen" usw. erstellen, sodass Sie den Fortschritt Ihrer Metriken ganz einfach verfolgen können.

Das Highlight dieser Vorlage sind jedoch die benutzerdefinierten Felder, in denen 10 verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie Follower, Mitglieder, Profilbesuche, Net Promoter Rate, Amplifikationsrate und Klickaktionen verfügbar sind, um wichtige Informationen über Ihre Social-Media-Performance zu speichern und Ihre Daten einfach zu visualisieren.

Die benutzerdefinierten Berichtsansichten bieten Ihnen verschiedene Anzeigeoptionen, wie z. B. die Metriken-Tabelle, das Metriken-Formular und die Social-Media-Ansicht, sodass alle Informationen leicht zugänglich und gut organisiert sind.

7. ClickUp-Vertriebsmonatsbericht

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese Vorlage für den monatlichen ClickUp-Vertriebsbericht, um Ihren besten Vertriebsmitarbeiter, die Anzahl der getätigten Anrufe und die Konversionsrate zu ermitteln

Wenn Sie Vertriebsleiter sind, werden Sie die Vorlage für den monatlichen Vertriebsbericht von ClickUp lieben, mit der Sie alle Vertriebsgespräche Ihres Teams jeden Monat nachverfolgen können.

Durch die klare Sichtbarkeit Ihrer Vertriebsaktivitäten mithilfe dieser Vorlage können Sie analysieren, was funktioniert und wo Sie eingreifen müssen. Die Vorlage ist nützlich, um Ihre Top-Performer, die Anzahl der getätigten Anrufe, die Konversionsrate und die Auswirkungen auf den Gesamtumsatz des Unternehmens zu ermitteln.

Mit dieser Vorlage können Sie alle wichtigen Metriken Ihrer Vertriebsaktivitäten erfassen, darunter Umsatz, Ausgaben und Gewinn/Verlust. Sie bietet leistungsstarke visuelle Formate in Form von Grafiken und Diagrammen, sodass Sie schnell Einblicke gewinnen und Verbesserungspotenziale identifizieren können.

Die benutzerdefinierten Status sind praktisch, um Ihre Vertriebsleistungsdaten basierend auf bestimmten Phasen des Lead-Qualifizierungsprozesses zu filtern. Darüber hinaus können Sie mit den benutzerdefinierten Feldern Attribute kategorisieren und hinzufügen, um Ihre Vertriebsleistung zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen.

Diese benutzerfreundliche Berichtsvorlage ist ideal für neue und erfahrene Vertriebsmitarbeiter, die alle Vertriebsberichte griffbereit haben möchten.

8. Vorlage für ClickUp-Datenanalyseergebnisse

Diese Vorlage herunterladen Präsentieren Sie Ihre Datenanalyseergebnisse übersichtlich mit dieser Vorlage für ClickUp-Datenanalyseberichte

Möchten Sie Ihre Stakeholder mit den Ergebnissen Ihrer Datenanalyse überzeugen? Verwenden Sie die Vorlage für Datenanalyseberichte von ClickUp, um Ihre Argumente übersichtlich darzustellen.

Ganz gleich, ob Sie Benutzeranforderungen hervorheben, einen Prozess optimieren oder ein durch Datenanalyse identifiziertes Produktfeature priorisieren möchten – Sie benötigen eine umfassende Berichtsvorlage, mit der Sie Ihre Ergebnisse den relevanten Stakeholdern klar und prägnant präsentieren können. Genau dafür ist diese Vorlage gedacht.

Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Problemstellung und Ihre Recherchemethode definieren und dann den Workflow erstellen, der für Ihr Team am besten funktioniert. Verwenden Sie die Board-Ansicht innerhalb der Vorlage, um alle Datentrends in einem reichhaltigen, visuellen Format darzustellen.

Dies ist eine anfängerfreundliche Vorlage mit leicht zugänglichen Dropdown-Menüs, die Ihnen helfen, Ihren Bericht besser zu formatieren.

9. Google Analytics 4 Looker Studio-Vorlage von Porter

via Porter

Wenn Sie als SEO-Manager die Leistung Ihrer Kampagnen messen möchten oder als Eigentümer eines E-Commerce-Geschäfts Google Analytics nutzen und die Leistung Ihrer Website verfolgen möchten, dann ist diese Google Analytics 4 Studio-Vorlage genau das Richtige für Sie.

Die Vorlage kann Ihnen dabei helfen, den Web-Traffic, Kampagnenergebnisse, Ereignisse, Landing Pages und Conversions zu analysieren, um einen detaillierten Einblick in die Leistung der Kampagne/Website zu erhalten.

Beispielsweise ist das Dashboard intuitiv und ermöglicht es Ihnen, Antworten auf wichtige Fragen zu finden, z. B. wie viele Seitenaufrufe die Website generiert und wie Sie sie mit ansprechenderen Inhalten verbessern können. Oder wie hoch der Customer Lifetime Value der Besucher Ihrer Website ist. Ermitteln Sie die Rate wiederkehrender Benutzer und Kunden, berechnen Sie die Konversionsrate für jede Traffic-Quelle und vieles mehr.

10. Vorlage für Google Analytics-Berichte von Agency Analytics

via Agency Analytics

Diese Vorlage bietet eine Komplettlösung, mit der Sie Ihre Webanalyse optimieren können. Mit einer Google Analytics-Vorlage, die wichtige Marketingmetriken wie Conversions, Interaktionsraten und Websitzungen kombiniert, ohne dass Sie in Marketinganalysesoftware investieren müssen, werden Sie diese leistungsstarke Vorlage von Agency Analytics lieben.

Melden Sie sich einfach an, um auf die Vorlage zuzugreifen, die automatisch wichtige Website-Metriken abruft, um Ihre Berichterstellung zu optimieren und sie den Stakeholdern in einem leicht verständlichen Format zu präsentieren. Die Vorlage erfasst alle Schlüsselelemente, um den Stakeholdern einen vollständigen Einblick in den Fortschritt der Marketingkampagne oder die Leistung der Website zu geben.

Die Vorlage kann mehrere wichtige Metriken erfassen, darunter:

Details zur Sitzung

Gesamtzahl der Benutzer

Engagement-Rate

Absprungrate

CTR

In den Warenkorb

Gekaufte Elemente

Konversionsrate

ARPU

Benutzerakquise

Demografische Daten

Visualisieren Sie Ihre Daten besser mit ClickUp

Analytics-Vorlagen können für jedes Unternehmen verwendet werden und bieten unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Alle 10 hier aufgeführten Vorlagen können Ihnen beim Einstieg in die Berichterstellung und datengestützte Entscheidungen enorm helfen.

ClickUp ist für jedes Team nützlich, unabhängig von Größe und Branche. Und das Beste daran? Es verfügt über mehr als 100 Vorlagen für alle Ihre geschäftlichen Anforderungen. Darüber hinaus ist es vollgepackt mit funktionalen Tools, mit denen Sie Ihre Analysen von Grund auf neu erstellen können.

Und haben wir Ihnen schon gesagt, dass diese Vorlagen kostenlos sind? Melden Sie sich also bei ClickUp an und holen Sie sich Ihre jetzt!