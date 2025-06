Wie funktionieren Retainer für Berater?

Fuß in die Tür bekommen: Versuchen Sie nicht, Ihr Retainer-Modell sofort einem neuen Kunden zu verkaufen. Versuchen Sie zunächst, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Sie würden doch auch keine Kleidung in einem Geschäft kaufen, ohne sie vorher anzuprobieren, oder? Warum sollten Ihre Kunden also eine so große Verpflichtung eingehen, nur weil Sie sie darum bitten? Eine kostenlose Testversion kann eine gute Möglichkeit sein, um zu zeigen, was Sie für Ihre Kunden tun können. Sie können auch Vorab-Gespräche verkaufen, um Transaktionen zwischen Ihnen und Ihrem Kunden zu initiieren. Schließlich ist es viel einfacher, ein Vorab-Engagement für 500 bis 3.000 Dollar zu verkaufen als ein Projekt für 5.000 bis 100.000 Dollar