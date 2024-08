Die Ivy-Lee-Methode: Ein einfacher Weg zur Spitzenproduktivität

Lange To-Do-Listen können selbst den energischsten Menschen überfordern. Und wenn sich Ihre ehrgeizigen Ziele mit alltäglichen Besorgungen vermischen, wird die Spirale nur noch schlimmer.

Die Ivy-Lee-Methode ist ein täuschend einfaches Produktivitätskonzept, das verspricht, Ihnen dabei zu helfen, Aufgaben zu priorisieren und in kürzerer Zeit mehr zu erreichen, indem Sie Ihre Zeit besser verwalten.

Indem Sie sich auf nur sechs wichtige Aufgaben pro Tag konzentrieren, können Sie mehr erreichen und sich weniger gestresst fühlen. Sehen wir uns an, wie!

Was ist die Ivy Lee-Methode?

Die Ivy-Lee-Methode ist eine Produktivitätstechnik, bei der es darum geht, Prioritäten zu setzen und die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen. Ihre Schönheit liegt in ihrer Einfachheit: Schreiben Sie am Ende eines jeden Arbeitstages die sechs wichtigsten Dinge auf, die Sie morgen erledigen müssen. Ordnen Sie diese sechs Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit nach Prioritäten. Wenn Sie Ihren Arbeitstag beginnen, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die erste Aufgabe, bis diese vollständig erledigt ist. Gehen Sie dann zur zweiten Aufgabe über, dann zur dritten und so weiter.

Mit dieser einfachen Methode des Zeitmanagements können Sie das Problem angehen, dass Sie sich von einer nicht enden wollenden To-Do-Liste überfordert fühlen. Die Ivy-Lee-Methode zwingt Sie dazu, nur sechs Aufgaben auszuwählen und nach Prioritäten zu ordnen, und hilft Ihnen so, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Geschichte der Ivy-Lee-Methode

Ivy Ledbetter Lee, eine Pionierin der Öffentlichkeitsarbeit, gilt als Erfinderin dieser Produktivitätstechnik

Um 1918 suchte Charles M. Schwab, ein äußerst erfolgreicher Industrieller, der die Bethlehem Steel Corporation leitete, nach Möglichkeiten, die Produktivität seines Teams zu steigern. Er traf sich mit Ivy Lee zu einem Beratungsgespräch.

Die Geschichte besagt, dass Schwab forderte: "Zeigen Sie mir einen Weg, mehr zu erreichen." Lees Antwort war unkonventionell: "Geben Sie mir 15 Minuten mit jeder Ihrer Führungskräfte."

Lee ging ein Risiko ein, was die Wirksamkeit seiner Methode betraf. Er sagte zu Schwab: "Nichts, wenn es nicht funktioniert. Nach drei Monaten können Sie mir einen Scheck über den Betrag schicken, den es Ihnen wert ist."

Die Ergebnisse sprachen für sich selbst. Nach dreimonatiger Anwendung der Ivy-Lee-Methode schickte Schwab Lee Berichten zufolge einen saftigen Scheck, der heute etwa 500.000 Dollar entsprechen soll. Dies festigte den Ruf der Methode als wirksames Instrument zur Steigerung der Produktivität.

Trotz ihrer historischen Bedeutung ist die Ivy-Lee-Methode bemerkenswert einfach und konzentriert sich darauf, Prioritäten zu setzen und Aufgaben effektiv zu erledigen.

Empfohlene Lektüre: Weitere Informationen über die Ivy-Lee-Methode

Wenn Sie die Ivy-Lee-Methode im Detail verstehen möchten, empfehle ich Ihnen die Lektüre dieser Quellen:

Die Ivy-Lee-Methode: The Daily Routine Experts Recommend for Peak Productivity von James Clear **Der Autor des Bestsellers Atomic Habits, James Clear, gibt in diesem Artikel einen umfassenden Einblick in diese Produktivitätstechnik. Er untersucht die Schlüsselfaktoren, die die Ivy-Lee-Methode effektiv machen

Sie verlangt von Ihnen, dass Sie nur eine Aufgabe erledigen. Die moderne Gesellschaft liebt Multitasking. Der Mythos des Multitasking besagt, dass beschäftigt sein gleichbedeutend mit besser sein ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall

Die Ivy-Lee-Methode: The Daily Routine Experts Recommend for Peak Productivity von Sikandar Sami: Dieses Buch fasst die Grundlagen der Ivy-Lee-Methode in einem vereinfachten Format zusammen. Es kann als schnelles Nachschlagewerk dienen, wenn Sie Ihre Produktivitätsstrategie auffrischen müssen, ohne sich in zu viele Details zu verlieren

Free to Focus von Michael Hyatt: Dieses Buch erforscht die Macht der Prioritätensetzung und kann eine wertvolle Ergänzung zum Verständnis der Ivy Lee Methode sein. Es betont, dass man sich auf die richtigen Dinge konzentrieren sollte, anstatt einfach nur mehr zu erledigen. Es schlägt auch den Stop-Cut-Act-Rahmen vor, um große Ziele zu identifizieren, unnötige Aufgaben abzulehnen und Aktivitäten zu übernehmen, die Ihnen helfen, Ihren Zielen näher zu kommen

Kernbestandteile der Ivy Lee Methode

Die Ivy-Lee-Methode basiert auf drei Kernprinzipien:

1. Priorisierung: Nehmen Sie sich am Ende eines jeden Arbeitstages etwas Zeit, um die sechs wichtigsten Aufgaben zu bestimmen, die Sie am nächsten Tag erledigen müssen

Fragen Sie sich: Was sind die sechs Dinge, die ich morgen unbedingt erledigen muss, um das Gefühl zu haben, einen erfolgreichen Tag gehabt zu haben? Seien Sie rücksichtslos bei Ihrer Auswahl - sechs Aufgaben sind die Grenze.

2. Aufgabenreihenfolge: Sobald Sie Ihre sechs Aufgaben ermittelt haben, ordnen Sie sie nach ihrer Wichtigkeit. Beginnen Sie mit der wichtigsten Aufgabe, die die größten Auswirkungen auf Ihre Tagesziele hat. Gehen Sie erst dann zur zweiten Aufgabe über, wenn die erste vollständig erledigt ist

Ein kleiner Tipp: Nach Angaben der Harvard Business Review können Wissensarbeiter bis zu

20 % ihrer Arbeitswoche

indem sie unwichtige Aufgaben identifizieren und sie an andere delegieren.

3. Single-Tasking: Konzentrieren Sie Ihre gesamte Energie auf die erste Aufgabe auf Ihrer Liste. Lassen Sie sich nicht durch E-Mails, soziale Medien und andere Unterbrechungen ablenken. Sobald die erste Aufgabe erledigt ist, gehen Sie zur zweiten Aufgabe über.

Gestern Abend habe ich zum Beispiel das Schreiben eines Artikels (dieses Artikels!) zu meiner wichtigsten Aufgabe für heute erklärt. Dadurch, dass ich mich ausschließlich auf diese Aufgabe konzentrierte, konnte ich sie in einem Flow-Zustand erledigen, bevor mich etwas anderes ablenken konnte. Das Ergebnis war ein sofortiges Gefühl der Vollendung, nachdem ich diese Aufgabe erledigt hatte. Das gab einen positiven Ton für den ganzen Tag an.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, am Ende Ihres Arbeitstages Ihre Prioritätenliste noch einmal durchzugehen. Verschieben Sie alle unerledigten Aufgaben an den Anfang der morgigen Liste. Fügen Sie außerdem neue wichtige Aufgaben für den nächsten Tag hinzu.

Vorteile der Ivy Lee Methode

Ivy Lees Ansatz zur Steigerung der Produktivität bietet Ihnen folgende Vorteile:

Schärfere Konzentration und weniger Ablenkungen: Indem nur sechs wichtige Aufgaben pro Tag festgelegt werden, beseitigt die Methode das Durcheinander endloser To-Do-Listen. Dadurch konnte ich meine volle Aufmerksamkeit den wichtigsten Dingen widmen, Ablenkungen minimieren und einen Zustand tiefer Arbeit schaffen

Indem nur sechs wichtige Aufgaben pro Tag festgelegt werden, beseitigt die Methode das Durcheinander endloser To-Do-Listen. Dadurch konnte ich meine volle Aufmerksamkeit den wichtigsten Dingen widmen, Ablenkungen minimieren und einen Zustand tiefer Arbeit schaffen Ein klareres Verständnis Ihrer Ziele: Die Ivy-Lee-Methode zwingt Sie dazu, sich mit Ihren Prioritäten frontal auseinanderzusetzen. Die Auswahl von nur sechs Aufgaben erfordert eine sorgfältige Abwägung der Maßnahmen, die die besten Ergebnisse erzielen. Außerdem führt dieser Prozess zu einem klareren Verständnis Ihrer Ziele und der zu ihrer Erreichung erforderlichen Schritte

Die Ivy-Lee-Methode zwingt Sie dazu, sich mit Ihren Prioritäten frontal auseinanderzusetzen. Die Auswahl von nur sechs Aufgaben erfordert eine sorgfältige Abwägung der Maßnahmen, die die besten Ergebnisse erzielen. Außerdem führt dieser Prozess zu einem klareren Verständnis Ihrer Ziele und der zu ihrer Erreichung erforderlichen Schritte Begrenzung der Entscheidungsmüdigkeit: Unsere Willenskraft ist eine endliche Ressource. Jede Entscheidung - ob groß oder klein - erschöpft sie, tötet die Produktivität . Die Ivy-Lee-Methode minimiert die Entscheidungsmüdigkeit, indem sie das ständige Grübeln über die Frage "Was ist als Nächstes zu tun?" eliminiert Da die wichtigste Aufgabe im Voraus festgelegt ist, können Sie Ihren Arbeitstag mit einer klaren Richtung beginnen

Unsere Willenskraft ist eine endliche Ressource. Jede Entscheidung - ob groß oder klein - erschöpft sie, tötet die Produktivität . Die Ivy-Lee-Methode minimiert die Entscheidungsmüdigkeit, indem sie das ständige Grübeln über die Frage "Was ist als Nächstes zu tun?" eliminiert Da die wichtigste Aufgabe im Voraus festgelegt ist, können Sie Ihren Arbeitstag mit einer klaren Richtung beginnen Ein Gefühl der Vollendung: Die Erledigung von sechs gut ausgewählten Aufgaben fühlt sich beachtlich an. Die Ivy-Lee-Methode fördert eine gewinnende Einstellung, die ein starker Motivator sein kann und die Produktivität weiter steigert

Tipps zur effektiven Anwendung der Ivy-Lee-Methode

Im Folgenden finden Sie einige praktische Tipps, die Ihnen helfen, die Ivy-Lee-Methode optimal zu nutzen:

Nehmen Sie sich am Ende eines jeden Arbeitstages Zeit, um Ihre sechs Aufgaben für den nächsten Tag zu bestimmen. So gehen Sie mit klarem Kopf an die Aufgaben heran und vermeiden die Versuchung, sie hinauszuzögern

für den nächsten Tag zu bestimmen. So gehen Sie mit klarem Kopf an die Aufgaben heran und vermeiden die Versuchung, sie hinauszuzögern Seien Sie bei der Auswahl Ihrer sechs Aufgaben realistisch, was Sie an einem Tag erreichen können . Überfrachten Sie Ihre Liste nicht, denn das kann zu Entmutigung führen und Ihre Fortschritte zunichte machen

. Überfrachten Sie Ihre Liste nicht, denn das kann zu Entmutigung führen und Ihre Fortschritte zunichte machen Die Ivy-Lee-Methode legt zwar großen Wert auf Konzentration, empfiehlt aber nicht, sich bis zur Erschöpfung abzuarbeiten. **Planen Sie über den Tag verteilt kurze Pausen ein, um Ihren Geist zu erfrischen und Ihr Energieniveau aufrechtzuerhalten

Führen Sie jeden Tag Buch über Ihre erledigten Aufgaben. Das gibt Ihnen ein Gefühl der Erfüllung und motiviert Sie, die Methode weiter anzuwenden

Nehmen Sie sich am Ende jeder Woche etwas Zeit, um Ihre Aufgabenliste zu überprüfen. **Erkennen Sie wiederkehrende Aufgaben oder Bereiche, in denen Sie die Prioritäten besser setzen können

Populäre Verwendung und Beispiele der Ivy-Lee-Methode

Schwabs Erfolg mit der Ivy-Lee-Methode war wie ein Spritzer in einem stillen Teich. Die Nachricht verbreitete sich zunächst in Industriekreisen. Führungskräfte, die nach einem Wettbewerbsvorteil strebten, verschlangen jede Information, die sie über Lees "Wundermethode" finden konnten.

In Fachzeitschriften erschienen Artikel, in denen die Einfachheit und Wirksamkeit der Konzentration auf nur sechs tägliche Aufgaben gepriesen wurde. Schließlich sprach sich die Methode auch außerhalb der Stahlwerke und Fabriken herum. Geschäftsleute, Schriftsteller und sogar Politiker begannen, mit der Ivy-Lee-Methode zu experimentieren.

Viele berichteten von gesteigerter Produktivität und einem neuen Gefühl der Kontrolle über ihre Tage. **Der Mangel an Komplexität der Methode - Stift, Papier und ein wenig Disziplin - machte sie für jeden zugänglich, unabhängig von seinem Beruf

Die Kernprinzipien dieser Methode finden sich heute in vielen Produktivitätskonzepten wieder. Die Idee, Aufgaben nach Priorität zu ordnen und sich jeweils auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ist ein Eckpfeiler des modernen Projektmanagements.

Zu den Kritikpunkten an der Methode gehören jedoch die zu starke Vereinfachung, die begrenzte Flexibilität und die fehlende Zeiteinschätzung - einige gängige Herausforderungen, die auch heute noch relevant sind.

Trotz dieser Herausforderungen ist die Kernaussage der Ivy-Lee-Methode - Priorisierung und Fokussierung - nach wie vor wertvoll. Sie ist ein hervorragender Ausgangspunkt für alle, die von To-Do-Listen überwältigt sind, und lässt sich dank ihrer Einfachheit leicht in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

Die Flexibilität der Ivy-Lee-Methode lässt sich an unterschiedliche Arbeitsstile und Vorlieben anpassen. Hier sind ein paar Beispiele:

Digitale To-Do-Listen: Ich verwende am liebsten digitale To-Do-Listen-Apps, ummeine Aufgaben zu verwalten. Sie können diese Apps leicht anpassen, um die Ivy-Lee-Methode zu berücksichtigen - ich erstelle normalerweise eine separate Liste mit den sechs wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag

Ich verwende am liebsten digitale To-Do-Listen-Apps, ummeine Aufgaben zu verwalten. Sie können diese Apps leicht anpassen, um die Ivy-Lee-Methode zu berücksichtigen - ich erstelle normalerweise eine separate Liste mit den sechs wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag Bullet Journaling: Bullet Journaling-Enthusiasten können die Ivy Lee-Methode integrieren, indem sie eine tägliche Seite der Auflistung und Priorisierung ihrer sechs wichtigsten Aufgaben widmen und am Ende des Tages über ihre Fortschritte reflektieren

Bullet Journaling-Enthusiasten können die Ivy Lee-Methode integrieren, indem sie eine tägliche Seite der Auflistung und Priorisierung ihrer sechs wichtigsten Aufgaben widmen und am Ende des Tages über ihre Fortschritte reflektieren Teamarbeit: Dies kann auch für Teams ein wertvolles Instrument sein. Teamleiter können die Methode nutzen, um Teamziele zu priorisieren und Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu verteilen

Dies kann auch für Teams ein wertvolles Instrument sein. Teamleiter können die Methode nutzen, um Teamziele zu priorisieren und Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu verteilen Projektmanagement: Projektleiter können die Ivy-Lee-Methode nutzen, umtägliche Aufgaben zu priorisieren in Bezug auf bestimmte Projekte zu priorisieren, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben und die Fristen einhalten

Projektleiter können die Ivy-Lee-Methode nutzen, umtägliche Aufgaben zu priorisieren in Bezug auf bestimmte Projekte zu priorisieren, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben und die Fristen einhalten Kreative Arbeit: Schriftsteller, Künstler und andere Kreativprofis können die Produktivitätstechnik nutzen, um Aufgaben im Zusammenhang mit Brainstorming, Recherche, Ausführung und Überarbeitung zu priorisieren

Schriftsteller, Künstler und andere Kreativprofis können die Produktivitätstechnik nutzen, um Aufgaben im Zusammenhang mit Brainstorming, Recherche, Ausführung und Überarbeitung zu priorisieren Lernen: Studenten können Lernaufgaben, Aufgaben und Projektarbeit nach Prioritäten ordnen und so sicherstellen, dass sie konzentriert bleiben und Pauken in letzter Minute vermeiden

Tipps von Redditors:

_Ich mache etwas in dieser Art. Ihre Aufgabenliste kann aber noch viel mehr Aufgaben enthalten und Sie müssen sie aktuell halten. Ich stelle alle delegations- oder teamarbeitsbezogenen Aufgaben an den Anfang (alles, was auf einem kritischen Pfad liegt und von anderen Personen abhängt). Alles andere steht auf der Liste darunter. Ich drucke Seite 1 aus und fange dann sofort oben an zu schreiben. Keine Chance, dass ich es bis Seite 2 schaffen würde. Neue Dinge und Notizen werden auf die Rückseite der Seite geschrieben, und die Liste wird auf meinem Laptop aktualisiert, kurz bevor ich Feierabend mache Ich lasse mich von der Liste leiten und nicht von E-Mails. Ich überprüfe die E-Mail, nachdem ich den Teil der Delegation erledigt habe, und übertrage alle neuen Dinge auf die Liste. E-Mail ist nur eine Liste, die von anderen Leuten erstellt wird, so dass man völlig die Kontrolle verliert, wenn man sie den Tag bestimmen lässt. \Ich weiß nicht, was ich tun soll

Diese einfache Methode ist hocheffektiv, weil sie die Entscheidungsmüdigkeit reduziert und Ihre Energie für die Aufgaben reserviert, die Sie am dringendsten benötigen. Wenn Sie nicht alle Ihre Aufgaben erledigen, fügen Sie die unerledigten Aufgaben einfach zu Ihrer Liste für den nächsten Tag hinzu

Herausforderungen bei der Anwendung der Ivy-Lee-Methode

Um es klar zu sagen: Die Ivy-Lee-Methode birgt einige Herausforderungen in sich. Ich habe versucht, sie an mehreren Arbeitsplätzen und in verschiedenen Rollen anzuwenden, und dabei sind mir einige Bereiche aufgefallen, in denen sie nicht so effektiv war wie sonst.

Unflexibilität : Die begrenzte Anzahl von Aufgaben (sechs) kann sich für manche Benutzer mit hohem Arbeitsaufkommen einschränkend anfühlen. Es kann Tage geben, an denen mehr als sechs Aufgaben Aufmerksamkeit erfordern

: Die begrenzte Anzahl von Aufgaben (sechs) kann sich für manche Benutzer mit hohem Arbeitsaufkommen einschränkend anfühlen. Es kann Tage geben, an denen mehr als sechs Aufgaben Aufmerksamkeit erfordern Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit : Diese Methode ist meiner Meinung nach nicht ideal für hochdynamische Arbeitsumgebungen, in denen sich die Prioritäten schnell ändern können. Sie eignet sich auch am besten für Aufgaben mit klaren Anfängen und Enden. Für offene oder laufende Projekte könnte sie weniger effektiv sein

: Diese Methode ist meiner Meinung nach nicht ideal für hochdynamische Arbeitsumgebungen, in denen sich die Prioritäten schnell ändern können. Sie eignet sich auch am besten für Aufgaben mit klaren Anfängen und Enden. Für offene oder laufende Projekte könnte sie weniger effektiv sein Schwierigkeit bei der Aufgabeneinschätzung: Genaue strategische Planung der Zeit die für die Erledigung der einzelnen Aufgaben benötigt wird, kann schwierig sein. Eine Unterschätzung der Aufgabendauer kann zu einem Gefühl der Entmutigung führen, wenn die Liste nicht abgearbeitet wird

Hier sind einige alternative Produktivitätsmethoden, die Sie vielleicht hilfreich finden:

Die Eisenhower-Matrix: Die Ivy-Lee-Methode ordnet Aufgaben nach Priorität, berücksichtigt aber nicht die Dringlichkeit.

Die Eisenhower-Matrix kategorisiert Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit und hilft Ihnen, sich auf kritische Aufgaben zu konzentrieren, die sofortiger Aufmerksamkeit bedürfen, sowie auf wichtige, aber weniger dringende Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie keine Fristen verpassen

Die Ivy-Lee-Methode ordnet Aufgaben nach Priorität, berücksichtigt aber nicht die Dringlichkeit. Die Eisenhower-Matrix kategorisiert Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit und hilft Ihnen, sich auf kritische Aufgaben zu konzentrieren, die sofortiger Aufmerksamkeit bedürfen, sowie auf wichtige, aber weniger dringende Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie keine Fristen verpassen Die Pomodoro-Technik: Die Ivy-Lee-Methode befasst sich nicht mit dem Fokus oder dem Potenzial für Überforderung und lähmung der Arbeitsbelastung . Die Pomodoro-Technik hingegen konzentriert sich auf effektive zeitmanagement indem sie Raum für Ausfallzeiten schafft. Die zeitlich festgelegten Intervalle und geplanten Pausen bekämpfen die Herausforderungen der Ivy-Lee-Methode, indem sie konzentriertes Arbeiten in überschaubaren Blöcken fördern, Burnout verhindern und Sie den ganzen Tag über mit Energie versorgen

Die Ivy-Lee-Methode befasst sich nicht mit dem Fokus oder dem Potenzial für Überforderung und lähmung der Arbeitsbelastung . Die Pomodoro-Technik hingegen konzentriert sich auf effektive zeitmanagement indem sie Raum für Ausfallzeiten schafft. Die zeitlich festgelegten Intervalle und geplanten Pausen bekämpfen die Herausforderungen der Ivy-Lee-Methode, indem sie konzentriertes Arbeiten in überschaubaren Blöcken fördern, Burnout verhindern und Sie den ganzen Tag über mit Energie versorgen Getting Things Done (GTD): Während die Ivy-Lee-Methode mit ihrer einzigen täglichen Liste starr ist, ist die Flexibilität der Getting Things Done-Technik

GTD bietet ein umfassendes System zur Erfassung all Ihrer Aufgaben und Projekte und zur anschließenden Bearbeitung und Organisation in umsetzbare Schritte. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, ein größeres Arbeitspensum zu bewältigen und sich an wechselnde Prioritäten anzupassen

Zur Bewältigung von Herausforderungen in der Ivy-Lee-Methode können Sie jederzeit auf technische Lösungen zurückgreifen. Zum Beispiel,

ClickUp

bietet eine vielseitige Aufgabenmanagement-Plattform mit speziellen Tools, die Sie bei jedem Schritt unterstützen.

Wie man die Ivy-Lee-Methode mit ClickUp umsetzt

Passen Sie Ihren Projektmanagement-Workflow mit ClickUp's Custom Workflows an

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen den Einstieg in die Ivy-Lee-Methode mit ClickUp erleichtert:

Schritt 1: Identifizieren Sie Ihre 6 wichtigsten Aufgaben mit Hilfe von ClickUp Tasks und To-Do-Listen

Erstellen Sie eine spezielle Aufgabenliste mit

ClickUp-Aufgaben

oder

ClickUps Online-To-Do-Listen-App

. Der Titel könnte so einfach sein wie "Die Top 6 von morgen". Dies wird als Ihre tägliche Aufgabenliste für die sechs wichtigsten Aufgaben dienen.

Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und Prioritäten zuordnen mit ClickUp-Checklisten

Sie können die einfache Listenansicht in ClickUp Tasks wählen, um Ihre wichtigsten Aufgaben an einem Ort zu visualisieren. Erstellen Sie am Ende eines jeden Arbeitstages eine neue Liste für den nächsten Arbeitstag und fügen Sie alle anstehenden Aufgaben der neuen Liste hinzu.

Schritt 2: Priorisieren Sie die Aufgaben und legen Sie die Fälligkeitstermine in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit fest

Verwenden Sie

ClickUp Aufgabe Prioritäten

um Ihre Aufgaben von der wichtigsten zur unwichtigsten zu ordnen. Sie können die Aufgaben per Drag & Drop in die entsprechenden Prioritätslisten ziehen: dringend, hohe Priorität, normal und niedrige Priorität.

Kategorisieren Sie Aufgaben nach dringenden, hohen, normalen und niedrigen Prioritäten mit ClickUp Aufgabenprioritäten

Die Aufgabe an der Spitze wird zu Ihrer obersten Priorität (was perfekt mit dem Fokus der Ivy Lee Methode übereinstimmt, die wichtigste Aufgabe zuerst anzugehen).

Seien Sie bei Ihrer Prioritätensetzung engagiert und beschränken Sie Ihre Liste auf die sechs wichtigsten Aufgaben des Tages. Weniger wichtige Aufgaben streiche ich in der Regel oder verschiebe sie auf eine separate Liste "Nächster Tag" oder "Später".

Ein visueller Indikator für die Prioritätsstufen (z. B. Farbcodierung, Sternsystem) innerhalb Ihrer Liste mit sechs Aufgaben kann Ihnen helfen, Ihre sechs wichtigsten Aufgaben sofort zu erkennen und sie im Blick zu behalten.

Alternativ können Sie auch die vorgefertigte

ClickUp Prioritäten-Matrix-Vorlage

. Sie hilft Ihnen, Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu kategorisieren, und ist so anpassbar, dass sie mehr als sechs Aufgaben aufnehmen kann.

Verwenden Sie die Vorlage, um:

Aufgaben priorisieren: Machen Sie ein Brainstorming und identifizieren Sie die wichtigsten Aufgaben auf Ihrer To-Do-Liste. Die Vorlage hilft Ihnen, Ihre Prioritäten zu visualisieren, damit Sie deren Dringlichkeit und Wichtigkeit schnell einschätzen können

Machen Sie ein Brainstorming und identifizieren Sie die wichtigsten Aufgaben auf Ihrer To-Do-Liste. Die Vorlage hilft Ihnen, Ihre Prioritäten zu visualisieren, damit Sie deren Dringlichkeit und Wichtigkeit schnell einschätzen können Einschränken der wichtigsten Aufgaben: Sobald Sie ein gutes Verständnis der Prioritäten haben, nehmen Sie Ihre Top-Anwärter aus der Matrix und beschränken Sie sie auf die sechs wichtigsten Aufgaben für den Tag

Diese

vorlage für die Prioritätensetzung

kann ein Vorverarbeitungsschritt sein, der Ihnen hilft, gute Kandidaten für Ihre sechs täglichen Ivy Lee-Aufgaben zu identifizieren.

Weisen Sie jeder Aufgabe ein realistisches Fälligkeitsdatum zu, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben und sich nicht überfordert fühlen. Sie können dies innerhalb von ClickUp Tasks tun, indem Sie die einzelnen Aufgaben öffnen und oben auf das Feld Termine klicken, um Ihr Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit auszuwählen.

Festlegen und Bearbeiten von Fälligkeitsdaten in ClickUp Tasks

Sie können die Termine auch farblich kennzeichnen, um anzuzeigen, ob eine Aufgabe überfällig war oder rechtzeitig abgeschlossen wurde.

Standardmäßig sind die Fälligkeitsdaten und -zeiten auf Ihre lokale Zeitzone eingestellt. Fälligkeitsdaten ohne Zeitangabe sind technisch gesehen um 4 Uhr morgens in der lokalen Zeitzone des Aufgabenerstellers fällig.

Schritt 3: Konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe nach der anderen mit ClickUp Kalender und Timer

ClickUp bietet mehrere Funktionen, die Ihnen helfen, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und Ablenkungen zu vermeiden:

Erstellen Sie Zeitblöcke, um sich besser konzentrieren zu können, mit der ClickUp-Kalenderansicht

Planen Sie spezielle Blöcke in Ihrem ClickUp Kalender-Ansicht , um sich auf die Erledigung bestimmter Aufgaben aus Ihrer "Top-6-Liste für morgen" zu konzentrieren. Diese Technik hilft Ihnen, sich mental auf jede Aufgabe vorzubereiten und Unterbrechungen zu minimieren

ClickUp Kalender-Ansicht aus Ihrer "Top-6-Liste für morgen" zu konzentrieren. Diese Technik hilft Ihnen, sich mental auf jede Aufgabe vorzubereiten und Unterbrechungen zu minimieren Schalten Sie während der Arbeit an einer Aufgabe Benachrichtigungen stumm und minimieren Sie Ablenkungen . Die zentralisierte Plattform von ClickUp hält Ihre gesamte Arbeit an einem Ort, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen und weniger in Versuchung geraten, Multitasking zu betreiben

. Die zentralisierte Plattform von ClickUp hält Ihre gesamte Arbeit an einem Ort, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen und weniger in Versuchung geraten, Multitasking zu betreiben Integrieren Sie ClickUp mit einer Zeiterfassungs-App wie Toggl Track oder der ClickUp-eigenen PomoDone Integration bis implementierung der Pomodoro-Technik . Bei dieser Methode wird in konzentrierten 25-Minuten-Intervallen mit kurzen Pausen dazwischen gearbeitet

Der Timer hilft Ihnen, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren und beugt Burnout vor

Schritt 4: Verfolgen Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp-Vorlagen

Meine Lieblingsfunktion für die Umsetzung der Ivy-Lee-Methode auf der ClickUp-Plattform ist die

ClickUp Tagesplaner-Vorlage

-bietet einen visuellen Überblick über alle meine Aufgaben. Sie können diese Vorlagen verwenden, um den Fortschritt bei den sechs wichtigsten Aufgaben zu verfolgen und Ihren Tagesplan nach Bedarf anzupassen.

Ordnen Sie die Aufgaben in Kategorien, setzen Sie Prioritäten nach Dringlichkeit und visualisieren Sie den Fortschritt mit Diagrammen und Tabellen.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage am besten nutzen können:

Nutzen Sie die Tabellenansicht für einen Überblick über Ihre Gewohnheiten und eine einfache Möglichkeit, erledigte Aufgaben abzuhaken

und eine einfache Möglichkeit, erledigte Aufgaben abzuhaken Die Listenansicht hilft Ihnen, Aufgaben zu organisieren und zu filtern , damit Sie den Überblick behalten

, damit Sie den Überblick behalten Verwenden Sie die Einstiegsleitfaden-Ansicht, um Ihre Gewohnheiten und Ziele einzurichten

Organisieren Sie Aufgaben in zwei verschiedenen Status , Offen und Erledigt, um den Fortschritt zu verfolgen

, Offen und Erledigt, um den Fortschritt zu verfolgen Aktualisieren Sie den Status, um sich über den Fortschritt zu informieren

Überwachen und analysieren Sie Ihre Gewohnheiten, um maximale Produktivität zu gewährleisten

In ähnlicher Weise kann die

ClickUp-Wochenplaner-Vorlage

eignet sich hervorragend, um wöchentlich mehrere Aufgaben zu verfolgen. Sie können die vor Ihnen liegende Woche in einer umfassenden Ansicht sehen und Termine, Ereignisse und Besprechungen im Auge behalten.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie Offen und Erledigt für die Fortschrittsverfolgung erstellen

wie Offen und Erledigt für die Fortschrittsverfolgung erstellen Kategorisieren und Hinzufügen von Attributen oder benutzerdefinierten Feldern, um Ihre Aufgaben zu verwalten und Ihre Pläne für die Woche einfach zu visualisieren

zu verwalten und Ihre Pläne für die Woche einfach zu visualisieren Öffnen Sie zwei verschiedene Ansichten in unterschiedlichen ClickUp-Konfigurationen, wie z. B. den Leitfaden für den Einstieg und das Planner Board, um die Planung Ihrer Arbeitswoche zu erleichtern

wie z. B. den Leitfaden für den Einstieg und das Planner Board, um die Planung Ihrer Arbeitswoche zu erleichtern Verbessern Sie die Wochenplanung mit mehreren Beauftragten, Zeiterfassung, Fälligkeitsdaten und Prioritätskennzeichnungen

Finden Sie Ihren Produktivitäts-Sweetspot

Meine Erfahrungen mit der Ivy-Lee-Methode waren wirklich transformativ.

Ich behandle sie fast wie eine

zeitmanagement-Spiel

. Indem ich mich jeden Tag auf eine bestimmte Anzahl von Aufgaben konzentriere, kann ich

meine Aufgaben für den Erfolg organisiert

und habe ein neues Gefühl der Kontrolle über meinen Arbeitstag gewonnen.

Die Methode hatte zwar ihre Grenzen, aber ClickUp bot die Flexibilität und die Funktionen, um diese zu überwinden und meine Produktivität weiter zu steigern.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, ein System zu finden, das für Sie am besten funktioniert. Experimentieren Sie mit verschiedenen Ansätzen, und scheuen Sie sich nicht, die Ivy-Lee-Methode an Ihre speziellen Bedürfnisse und Ihren Arbeitsstil anzupassen.

Melden Sie sich für ClickUp an

noch heute!